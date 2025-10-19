‘Patrioti in Comune’ (ultima giornata)

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"Sicilia 2027: l'agenda della destra per il futuro dell'isola tra Europa e Mediterraneo".
Intervengono: Matteo Piantedosi (Ministro dell'Interno), Luca Sbardella (Commissario Regione Sicilia Fratelli d'Italia), Nello Musumeci (Ministro del Mare e Protezione Civile), Gaetano Galvagno (Presidente Assemblea Regionale Siciliana), Salvo Pogliese (Senatore), Giorgio Assenza (Deputato Assemblea Regionale siciliana), Ruggero Razza (Deputato Parlamento Europeo), Francesco Ciancitto (Deputato Camera dei Deputati), Dario Daidone (Presidente Commissione Bilancio Assemblea Regionale Siciliana), Giuseppe … Zitelli (Deputato ARS), Alessandro Porto (Deputato ARS).
Modera Alberto Giardillo.
Ore 11.30 Intervista di Luca Ciliberto al Presidente del Senato Ignazio La Russa.
