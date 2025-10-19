19 OTT 2025
dibattiti

‘Patrioti in Comune’ (ultima giornata)

CONVEGNO | - Catania - 11:00 Durata: 1 ora 48 min
A cura di ASSO
"Sicilia 2027: l'agenda della destra per il futuro dell'isola tra Europa e Mediterraneo".

Intervengono: Matteo Piantedosi (Ministro dell'Interno), Luca Sbardella (Commissario Regione Sicilia Fratelli d'Italia), Nello Musumeci (Ministro del Mare e Protezione Civile), Gaetano Galvagno (Presidente Assemblea Regionale Siciliana), Salvo Pogliese (Senatore), Giorgio Assenza (Deputato Assemblea Regionale siciliana), Ruggero Razza (Deputato Parlamento Europeo), Francesco Ciancitto (Deputato Camera dei Deputati), Dario Daidone (Presidente Commissione Bilancio Assemblea Regionale Siciliana), Giuseppe Zitelli (Deputato ARS), Alessandro Porto (Deputato ARS).

Modera Alberto Giardillo.

Ore 11.30 Intervista di Luca Ciliberto al Presidente del Senato Ignazio La Russa.

