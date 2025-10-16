Radici per il futuro. Nuove idee per la scuola del 2026

Saluti introduttivi Andrea Poli (Presidente Fondazione Articolo 49).



"Sul web sicuri e consapevoli – Il progetto “Online Onlife”.



Sfide e soluzioni per aiutare i giovani a vivere in modo consapevole e sicuro il mondo digitale.



Introduzione, video e intervista live a: Ernesto Caffo (Presidente di Telefono Azzurro), Massimiliano Capitanio (commissario AGCOM), Alessandro Mantelli (CTO Divisione IT Almaviva).



"Giovani, obesità e buona alimentazione – Il progetto “Mi piace un mondo”.



Sfide e soluzioni per affrontare un tema delicato e fondamentale per il benessere dei giovani.



Intervista …

live a: Michele Carruba (Presidente onorario del Centro di Studio e Ricerca sull’Obesità dell’Università degli Studi di Milano), Marco Lucchini (Segretario Generale Fondazione Banco Alimentare).



"Storie sostenibili e idee che cambiano il futuro: il progetto “GEA Edu”.



Sfide e soluzioni per capire la consapevolezza delle nuove generazioni verso i temi green.



Intervista live a: Vito Bardi (Presidente della Regione Basilicata), Enrico Giovannini (Direttore scientifico ASviS), Anna Veclani (Managing Director per l’Italia e il Sud Europa di Boeing).



L’Europa raccontata ai più giovani: il progetto “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva”.



Intervista live a: Antonella Sberna (Vicepresidente Parlamento europeo), Pina Picerno (Vicepresidente Parlamento europeo), Valeria Fiore (Ufficio del Parlamento UE in Italia, Responsabile comunicazione e social media), Elisa Lanciani (Head of Organization, People & Culture di Bitron).

leggi tutto

riduci