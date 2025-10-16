16 OTT 2025
dibattiti

Radici per il futuro. Nuove idee per la scuola del 2026

CONVEGNO | - Roma - 11:00 Durata: 1 ora 48 min
A cura di Luciana Bruno
Saluti introduttivi Andrea Poli (Presidente Fondazione Articolo 49).

"Sul web sicuri e consapevoli – Il progetto “Online Onlife”.

Sfide e soluzioni per aiutare i giovani a vivere in modo consapevole e sicuro il mondo digitale.

Introduzione, video e intervista live a: Ernesto Caffo (Presidente di Telefono Azzurro), Massimiliano Capitanio (commissario AGCOM), Alessandro Mantelli (CTO Divisione IT Almaviva).

"Giovani, obesità e buona alimentazione – Il progetto “Mi piace un mondo”.

Sfide e soluzioni per affrontare un tema delicato e fondamentale per il benessere dei giovani.

Intervista live a: Michele Carruba (Presidente onorario del Centro di Studio e Ricerca sull’Obesità dell’Università degli Studi di Milano), Marco Lucchini (Segretario Generale Fondazione Banco Alimentare).

"Storie sostenibili e idee che cambiano il futuro: il progetto “GEA Edu”.

Sfide e soluzioni per capire la consapevolezza delle nuove generazioni verso i temi green.

Intervista live a: Vito Bardi (Presidente della Regione Basilicata), Enrico Giovannini (Direttore scientifico ASviS), Anna Veclani (Managing Director per l’Italia e il Sud Europa di Boeing).

L’Europa raccontata ai più giovani: il progetto “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva”.

Intervista live a: Antonella Sberna (Vicepresidente Parlamento europeo), Pina Picerno (Vicepresidente Parlamento europeo), Valeria Fiore (Ufficio del Parlamento UE in Italia, Responsabile comunicazione e social media), Elisa Lanciani (Head of Organization, People & Culture di Bitron).

O è un piacere darvi il benvenuto a questo evento radici per il futuro nuove idee per la scuola del due mila ventisei elemento con cui ufficialmente raccontiamo presentiamo i progetti educational dalla piattaforma in classe Rifondazione articolo quarantanove
E lo facciamo in una sede in una cornice così importante così di valore quindi anzi permettetemi subito di ringraziare il Senato della Repubblica per questa opportunità e per l'ospitalità
Io sono Carlo Fumagalli di fondazione articolo quarantanove e per questo utilizzano spesso la prima persona plurale plurale utilizzano spesso il noi perché siamo veramente intanto anche orgogliosi del lavoro che i colleghi hanno fatto per portare questi progetti nelle classi l'anno scorso hanno raggiunto hanno coinvolto circa cinquanta mila studenti
E qui siamo felici di poter Vallora contare prima di cominciare il nostro evento che si strutturali un pannello vi racconteremo i precetti attraverso delle storie delle storie in dati
Ogni storia sarà collegata a un progetto Educational e ne parleremo ne discuteremo con i nostri ospiti che ringrazio fin d'ora prima di cominciare un piacere dare la parola per un saluto introduttivo al presidente Rifondazione articolo quarantanove Andrea poi
Buongiorno a tutti e grazie di essere qui
E mi aggancio al l'intervento di Carlo lui ha ha introdotto il la la presentazione di oggi citando alcuni studi che abbiamo commissionato ad alcune università quindi partiremo dei dati e questo mio brevissimo intervento vuole centrasse sui dati per portare un elemento di riflessione
La domanda che ricchi di faccio prima di darvi alcuni dati e che scuola ci immaginiamo nel due mila cinquanta e che contributo siamo pronti a dare io sono contento che qui vedo rappresentanti delle istituzioni rappresentanti d'imprese della sua sei categoria del mondo del terzo settore studenti insegnanti tutte persone che condividono una visione in cui il ruolo della scuola e le nuove generazioni e centrale quindi credo che questo quesito sia ineludibile per tutti noi
E ci ponga davanti alcune questioni
Che hanno visto un'accelerazione brutale nel tempo soprattutto negli ultimi anni
Dici vi leggo alcuni dati che tracciano uno scenario ho cercato di raggrupparli in quattro macro cluster la popolazione invecchia e cala
In Italia non si studia si studia male quando si studia e non investiamo in base abbastanza del sistema la pubblica istruzione
Indi smessa la domanda e offerte di lavoro è in continua crescita
Ultimo e non ultimo o che ha calato prima con un lustro professore sul l'impatto dell'intelligenza artificiale che qui con noi oggi
Questo rivoluziona velocemente il mondo della formazione in in azienda cioè tutto ciò che faticosamente abbiamo costruito che ancora è lacunoso sarà stravolto completamente
Prova a dare un po'di sostanza a questi quattro punti quindi c'era una popolazione invecchia e cala nel perdiamo l'uno punto due per cento di popolazione in Italia l'anno le previsioni dell'Istat dicono che arrivano a perdere il tre virgola tre per cento l'anno
I nuovi nati erano mezzo milione al due mila e otto due mila ventiquattro trecento mila
I decessi seicento mila abbiamo un saldo negativo di trecento mila abitanti
Quello che arriva dal contributo megatoni io sono circa cento mila noi cittadini
Perché decreto flussi traccia circa centosessantacinque mila ingressi danno per il prossimo triennio e il saldo delle delle persone italiane che escono fa meno cinquantasette mila perché escono circa cento mila italiani danno e ne rientrano cinquanta mila
Con un piccolo problema che la buona parte di questi a una fascia d'età sotto i trentaquattro anni
Dicevamo in Italia non si studia e quando si studia forse se una diverse non poté focalizzato per questo riteniamo che sia fondamentale
Come terzo settore come istituzione come aziende e dare un contributo anche di contenuto agli insegnanti che sono in prima linea spesso non hanno strumenti adeguati per comperò loro missione
I laureati in Italia sono il trentadue per cento di la popolazione tra i di venticinque trentaquattro anni la media OCSE al cinquanta per cento
Siamo tremendamente indietro siamo al penultimo paese dell'OCSE davanti scusi solo al Messico
Altro dato
In istruzione spendiamo il tradiva nove per cento del PIL la neve paesi OCSE il quattro virgola sette
Ora non voglio tracciare parallelismi
Che sono a volte sconvenienti ma per i Paesi NATO la proiezione di arrivare al cinque per cento delle spese in sicurezza e difesa
Non entro nel merito a noi oggi spendiamo il tre virgola nove per cento e l'istruzione resta il Paese ossia il cinque per cento
Mi smesso domanda offerta di lavoro
La stima devastazioni categoria dell'impresa parla di due virgola cinque milioni di posti di lavoro mancanti di figure mancanti per coprire questi posti di lavoro
E nonostante questo abbiamo il secondo tasso in Europa Dini di giovani che non studiano e non lavorano quindici virgola due per cento
Termino con una riflessione sull'intelligenza artificiale qui le stime sono
In una direzione o nell'altra
Impressionanti c'è chi dice che non calerà la massa occupata semplicemente cambierà
E c'è chi vince e chi dice invece che ci sarà un tracollo ho letto un report che è stato presentato a alla al Senato statunitense che da dei numeri credo che non sia nemmeno probabili ma sono veramente impressionanti però mi fermo a due studi uno dell'OCSE e nudo in Word economic forum in primo dice che perderemo il ventisette per cento dei posti lavoro grazie automazione
Il secondo un po'più ottimista dice che entro due mila e trenta
Ci saranno creati centosettanta mila può milioni centottanta milioni di nuovi posti di lavoro a livello globale e ne perderemo novantadue milioni quindi il saldo sarà positivo
Il problema è capire dove li perdiamo i posti di lavoro e torno al punto che vi dicevo prima che riguarda chi governo aziende e associazioni di categoria e anche istituzioni
Come facciamo a formare i lavoratori che entra in azienda
Se le caselle più basse dell'organigramma saranno sostituite da automatismi
Quindi dovremmo ripensare tutto
Quindi io coperto con una domanda
Siete qui perché condividete la centralità del ruolo di istruzione ma credo che nessuno di noi possa permettersi di non ragionare
Rapidamente su come impostare il governo della scuola e non parliamo di cose lunari non stiamo parlando di temi filosofici perché se perderemo ragionevolmente un milione di studenti
E cinque mila prescolastica sono a rischio perché avremmo meno studenti come pensiamo di riorganizzare l'urbanistica o gli edifici scolastici i trasporti verso verso le scuole
Sono questioni che poi toccano i cittadini quindi chi fa politica questa cosa ma come te la parte centrale
Dipenderà da questo da queste da altro il consenso che potrà ottenere nel futuro e chi governa aziende non c'è bisogno di andare in profondità i dati di via degli abbiamo capiti tutti quindi chiudo questo mio intervento ringraziando di essere qui perché credo che la prima positiva risposta che possiamo dare è creare un sistema fatto di istituzioni ringrazio tutte quelle che sono qui presenti che ci hanno sostenuto e oggi non sono potuto intervenire
Di esso di dire realtà del terzo settore
Di aziende di associazioni di categoria ovviamente di scuole
La fondazione
Non ha inventato nulla
Le siamo stati fortunati abbiamo trovato sulla strada persone che hanno fatto percorsi fantastici e continuano a fare proposte
Importantissimi per le future nuove generazioni quello su cui ci siamo impegnati a cercare di far collante di fare sistema
E su questo continueremo a chiedere il vostro aiuto grazie buon lavoro
Grazie al presidente Andrea Poli allora cominciamo con la prima storia che introduce il primo panel di questo evento
E la prima storia è un'analisi che abbiamo realizzato insieme
All'Università degli degli studi di Milano Bicocchi all'università di bare bioma Pato le scuole medie in Italia e abbiamo scoperto che con i dati che abbiamo il sessantadue per cento
A un Aule informatica l'altra non ce l'hanno ora è un dato rappresentativo lo scopriremo nel in questo Pannella ma ci aiuta a dare in qualche modo il via la discussione fra la scuola è pronta ad e quanto lo è per accompagnare fin da subito le nuove generazioni nelle competenze digitali la pietà forme classe a un Progetto di fashion al delicato questo che arriva quest'anno la seconda annualità si chiama on line on Life ed è proprio pensato per riempire lo zainetto in qualche modo per usare una metafora già usata in questi eventi degli studenti di consapevolezza e competenza allora ne parliamo compiacere con i primi due relatori che sono Massimiliano Capitanio commissario Agcom ed Ernesto Caffo presidente di Telefono Azzurro che invito a raggiungerci grazie
Cinquanta secondi abbiamo un video che racconta in breve che cos'è il progetto on line con l'aiuto
Massimiliano Massimiliano Capitanio ricominciare con lei
Solo sessantuno CE per cento delle scuole a un all'informatica questo è un dato di partenza ma che possiamo utilizzare per capire anche a chi si rivolgono quei ragazzi per avere suggerimenti per un uso consapevole del digitale
Sì grazie alla Fondazione per l'invito buongiorno a tutti
Ma il dato è sicuramente sintomatico di una carenza che va che va colmata oggi
Le competenze digitali nella scuola non sono una priorità quando è stata scritta la legge novantadue del due mila e dei diciannove sull'educazione civica ha messo come pilastro della crescita
Anche democratica delle nuove generazioni l'educazione civica come educazione ambientale educazione digitale e ovviamente educazione anche alla costituzione e quindi sì è il dato che ovviamente ritengo affidabile è quello di quasi una scuola su due senza aule informatiche vuol dire che l'ambiente hardware che poi delle sviluppare anche delle consapevolezze consapevole il se software all'interno degli studenti vanno sicuramente sollecitate
Grazie professor capo ovviamente è difficile determinare quanto la scuola sia tecnologica però possiamo sicuramente sapere quanto la tecnologia a impatto sui più giovani qual è la sua esperienza in merito
D'altra parte la tecnologia che entrata fatto negli ultimi anni altre fonti penne nere nella scuola
è stato ed è una base importante su cui costruire disastri però quello che è importante per la parte
Zucchero insegnanti i i genitori consapevoli del fatto che la tipologia se non è usato in modo corretto
A riempire grazie a un'altra parte ascoltando
E che la tecnologia che oggi vediamo è una tecnologia sempre più alla ricerca di nuovi soluzioni nuove proposte
Il sette artificiale accanito
Boni
Ha cambiato tutto
Scenari sono fortemente oggi in crisi politica dovuti tagliato nel passato
E anche le tematiche trattate la sicurezza altri cinque raccoglie la consapevolezza vanno insegna il gigante anche guardando come in questo modo tecnologico sta sviluppando nuove strategie e anche nuovi strumenti ma i ragazzi possono essere anche i primi soggette dedicarci a capire e comprendere con i loro vinto per primi con degli strumenti a chi cognitivi oltre che devo dire di passione particolarmente
Senza
Una qui un accompagnamento adeguato i rischi sono tantissimi perché per diventare competenti le governo tenuti digitale accorrere Ancona capace di governo delle mozioni delle azioni avere un'empatia tra coetanei
Guardare il mondo offline con un mondo importante su cui continuare a insistere ma questo nasce da una cultura nuova della scuola e del mondo educativo in generale comprese anche quelle dei genitori che va rivisto ed accompagnato delle competenze che vanno costruiti insieme
Come si può agire operativamente secondo lei
Da una parte occorre che ci sia una forte capace di di pensiero di riflessione e di confronto che deve dovrà parte avere le istituzioni dalla nostra parte
Le soluzioni oggi detti di decide i programmi educativi
Spesso non guardando la realtà di un mondo che si muove su queste giudizio ad esempio io personalmente
E penso anche di vedere anche la l'appoggio del dell'amico Capitanio
Riteniamo che i divieti da soli non non siano la soluzione opportuna dobbiamo capire che il mondo del del on line è diventato per un bambino piccolissimo già la strada in qui cresce su
Permissivo emotivo e sociale
Più a costruire dei saperi muoviti modelli nuovi educativi perché il futuro di questi ragazzi che oggi vediamo nelle scuole sarà diverso da quello che ho nel passato anche in termini di fu di lavoro di opportunità
Che vanno costruite per loro in una società in fortissimo cambiamento in qui al di là della dimissione del nostro Paese c'è una rete internazionale che stimo
Cioè esempio vedo tecnici del duca attiva su queste tematiche del mondo indiano di mondi che hanno numeri praticamente e ampi di di bambini che si stanno preparando uno non nuova sfida
Condanna che uno in più in governi di accompagnarli in questo su questo cammino credo anche da parte nostra questo senza
Quindi divieti non sono la soluzione ma sinora Capitanio commissario Agcom come la vede
Divieti non sono la soluzione ma possono essere una parte della soluzione oggi autorità si trova a dialogare con le piattaforme perché ragazzi dai sei ai sedici anni
Cedono i propri dati a pedofili alle criminalità organizzate quando vendono visitano siti che che danno prodotti apparentemente gratuiti alla nella Rete
Facciamo rimuovere belle principale piattaforma di condivisione video come è successo questa estate dove i ragazzini averli invitati ad un sfiorarsi per per ottenere la ricca a divorare patatine
Super piccanti per cui un ragazzo è morto negli Stati Uniti oppure fare delle delle sfide come lanciarsi nel nel vuoto senza dalla consapevolezza lo studio Agcom sulla consapevolezza digitale dice che in Italia solo il sette per cento degli italiani essa come funziona un algoritmo per cui i contenuti che ci vengono proposti non sono per il nostro bene per mangiare nel miglior ristorante per acquistare il prodotto migliore ma perché ovviamente c'è dietro un commercio quando tu non poco non compri qualcosa inevitabilmente il prodotto di menti tutti dicevano quelle che avevano studiato quindi è fondamentale accompagnare l'uso senza essere apocalittici come diceva
Umberto Eco la tecnologia con la consapevolezza progetti come questi o come il patentino digitale che abbiamo sviluppato anche un articolo quarantanove proprio per fortificare la consapevolezza sono fondamentali chiudo veramente dice io non temo l'impatto della
Della dell'intelligenza artificiale come non ho non temo che non avrei più avuto in passato l'arrivo della locomotiva alla scoperta dell'energia elettrica e così via però noi dobbiamo fare un salto ancora
Più indietro nel mille seicento quando già allora cartello dicevo Cogito consuma penso dunque esisto se oggi smettiamo di pensare perché pensiamo super io ho due figli di dodici sedici anni quindi sono allarmato e condivido
Lo scenario apocalittico di di Andrea se smettiamo di pensare pensando che qualcuno si possono sostituire noi
è la fine concreta dell'umanità commissario c'è anche un tema di dipendenza quando parliamo di Devices come smartphone e non solo o sbaglio
Io sono uno di quelli che ha sempre sostenuto anche nella precedente esperienza parlamentare che bisognerebbe introdurre in Costituzione il diritto alla disconnessione nel senso che
Ci sono dei meccanismi algoritmici e torno lì
Che ci incontrano quella che sociologi chiamano aveva detto la la la trappola del del coniglio cinque all anno
A quel Devices quindi dobbiamo imparare utilizzarlo ma allo stesso tempo toglierci dalle dipendenze perché ereditati che tutti conosciamo sui
Sedici con Moriero sul ragazzi che poi arrivano addirittura a manifestare
Tendenze suicide oppure a chiedere acciaio CPT come si possa o ammazzare una persona o come si faccia a suicidarsi nella maniera più dolce possibile sono poi dei casi che non possiamo trascurare
Professor Cafu voi come Telefono Azzurro avete da tanto tempo proposto l'introduzione dell'alfabetizzazione emotiva nei percorsi scolastici che cosa proponete e come vedete soprattutto i prossimi anni o quelli che stiamo vivendo
Questo momento fra l'altro particolare tutti siamo impegnati
Su un tema che la verifica dell'età di accesso dei ragazzi e le piattaforme perché indubbiamente oggi proprio qui i dati che i ragazzi ci danno fatto sono tantissimi vengono usati in modo improprio
E quindi occorre rendere ragazzine più responsabili di questi strumenti devo conoscere gli algoritmi intendere un pensiero critico rispetto a questi strumenti
Anche per evitare proprio quei dipendenze vi separa prima e questo lo dirà anche costruito la parte con loro con i ragazzi stessi dei nuovi modelli nuovi di costruzioni dissenso nell'uso del mondo digitale partendo dal fatto che se c'è un ascolto loro loro riescono anche a governare questi strumenti in modo molto più efficace e le aziende devono essere presenti acquisita
Li faremo tra pochi giorni proprio con la Santa Sede una cupezza internazionale in cui cercherò di te insieme le aziende con istituzioni e con l'azione civile il tema che se non c'è una collaborazione insieme di tutti lo si esce da fu per questo che nel tema
Io credo che il Parlamento debba su questo tema essere ancor più presente credo che il mondo dell'educazione centrale e poi modelli educativi innovativi sono sempre più a mio avviso importante
I ragazzi però devono essere al centro di questa nostra riflessione noi come anche Tazio Shaker per per per per il l'Agip come anche per per l'accusa europea chiesi conto il Comi ragazzi stessi chiedono aiuto consiglio indicazioni deve essere accanto a loro per creare strumenti se più efficaci
Di educazione e talvolta di aiuto nell'emergenza cono nero l'immagine c'era prima
Il commissario
Vengono usate in modo improprio casi di sette in sesto Auchan sono sempre più comuni e dobbiamo assolutamente stare accanto allora su questo sta
Sì c'è da dire per spesso il termine nativo digitale viene voi confuso come esperto digitale o evidentemente non è così richiedono una battuta finale per concludere questo panel su questo tema
Non c'è l'esperienza perché anche purtroppo tutti i casi di di violenza terrificanti che hanno parco nella sua Magini frana che sono stati facilitati nelle indagini perché i ragazzi che vivono una dimensione on line
Come se fosse scevra da ogni tipo di regolamentazione poi condividono queste brutalità quindi violenze sessuali
Rapine atti di bullismo come se fosse un gioco come se l'ottenimento
Malato del consenso virtuale che poi svanisce in pochi secondi
Esentasse da rispettare le regole che nella realtà nella realtà tu non picchiare se una persona non nulla non la spoglia un'altra applicazione che agiscono insieme alla platea sia dovuto lavorare per per estirpare queste applicazioni
Che sfogliano come se fosse un gioco per strada non lo faresti mai chiudo veramente dicendo che la verifica dell'età almeno sui siti per gli adulti diventerà infatti divieto al decreto che entrano operativa dalla metà di novembre
Che tutti genitori magari con l'aiuto degli insegnanti già da due anni possono attivare sui cellulari dei minori parental control che è gratuito basta chiamare l'operatore telefonico di riferimento
E questa applicazione che ha comportato un costo per gli operatori telefonici filtra contenuti pornografici le applicazioni di anonimizzazione con cui i ragazzi fanno atti di bullismo disse stop-motion
Revenge Sport il gioco d'azzardo che sta diventando un'altra dipendenza anche per bambini di otto anni
E altri contenuti sulla salute sulla decisione a sette sataniche altri contenuti pericolosi ecco questo lo strumento gratuito purtroppo oggi in Italia l'anno applicato sul cellulare solo cinquecento mila persone
Professor Caffo
Ma dalla parte occorre mantenere una forte attenzione rapporto tra adulti e bambini la famiglia l'Ascoli devono essere sei più preparate tanto per queste scritte
Quello che vedo e la sempre maggiore invece allontanamento del proprio di di conoscenze e di esperienze tra adulti bambini
Le ingresso tra l'altro del diciamo botte devo dire motivi nel mondo dei ragazzi pone dei problemi ulteriori nessuno perché l'assenza di figure genitoriali educative accanto i ragazzi di Port partire grazie usare qui si strumenti per affrontare tematiche personale che molto delicate e ne abbiamo avuto un momento diserzioni di comportamenti civici Dari estremamente significativo ieri ha bambini che chiamano Telefono Azzurro
Lo chiamo dopo aver parlato prima concetti PTP qui
Questi scenari che richiedono un'attenzione mondo degli adulti quindi addio alle forze di ragazzi devo investire sempre più forse degli adulti che sono spesso impreparati a questo mondo che i bambini vivono molto precocemente ma che gli adulti vedono molto lontano dall'esperienza personale
Grazie davvero per essere stati con noi al commissario Agcom Massimiliano Capitanio e al presidente di Telefono Azzurro Ernesto Caffo
Chiudiamo questo panel dedicato ai temi più o meno all'altro con un'intervista finale ad Alessandro Mantelli Citi o della divisione IT di Almaviva gruppo che da quarant'anni poi lavora nel campo proprio dell'information e communication technology e e nella trasformazione digitale
Benvenuto grazie buongiorno e quindi in questo caso da esperti della della trasformazione digitale qual è il contributo che potete dare per creare un ecosistema che sia davvero il supporto a chi
è magari difficoltà o comunque di competenze ne ha di meno come e i più giovani
Sì beh dobbiamo dire che innanzitutto sempre di più l'educazione digitale è una competenza civica quindi ne costa un ecosistema costruito da le istituzioni dalle scuole con il supporto fondamentale dell'impresa impresa che si pone una domanda intanto all'interno come affrontare questo tipo di scenario creando delle strutture del dei comitati creando dei centri laboratorio che studiano i fenomeni anche sociali non solo tecnologici
Così come quelli della diceva compliance così come quelli della da parte legale ma sempre di più quelli sociali e civili
Ricerca delle soluzioni che fondamentalmente non porge non non vadano a progettare sua spesso l'aspetto di sicurezza accessibilità usabilità ma sempre di più anche quello che l'ha sostituita etica
Studiando in maniera sempre più attenta a quello che è il valore che viene trasmesso dei contenuti digitali o dalle interfacce digitali
Da questo punto di vista ma diventa fondamentale partecipa a progetti come me non Life
E sostenere anima anche con il partecipare attivamente perché questo consente agli specialisti Tazenda digitali di tornare nel fisico incontrando gli studenti le scuole e famiglie
Diceva per il Tibet diretti portare la propria competenza ma anche trasmetterà le anche quello che all'intrusione As Monaco nella nella competenza una conoscenza nella trasformazione digitale concerti valori e questo è un elemento che va trasferito in maniera importante con entusiasmo anche agli studenti
E a chi a doversi si avvicina paga un po'corso professionale
Un altro tema chiave quello dell'accessibilità e a voi come Bach come Almaviva siete stati nei gruppi di sperimentazioni già dalla legge Stanca quindi su questo tema avete avete tanti contenuti il tema dell'accessibilità si coniuga poi con con la sicurezza
Certo l'accesso ai sistemi digitali deve essere sicuro quando parliamo di accessibilità ovviamente facciamo riferimento a quello che può essere le gesta anche tutte le derivate successive anche europee fino all'ultima di quest'anno a livello Pompeo ma dobbiamo anche stenda la PAC la persona che accessibilità anche permettere a chi magari a una banda non larga di accedere a contenuti fondamentali accessibilità al fatto che teniamo conto della diversità di accesso i contenuti digitali canali digitali di diverse fasce vieta il giovane gli adulti gli anziani accedono
Diversamente incredibilmente anziani giorni USA lo smartphone diciamo la fascia più adulto usa di più ma che ancora contenuti web
E tutto questo ovviamente però deve essere fatto in maniera sicura cercando di garantire sempre di più quelle tecniche di garanzia della privacy che vanno a monitorare fenomeni come quelli che sono stati citati precedentemente ma anche a garantire rimane Mania molto profonda che l'informazione personale
Più o meno sensibile sia gestita veramente con consapevolezza dell'utente
Restano mantelli Almaviva a proposito di accessibilità e di sicurezza cioè il tema della intelligenza artificiale è stato toccato di recente relatori come l'avete lei
Mentre in senso artificiale e oggi lo strumento che sta più impattando non solo appunto l'aspetto digitale ma anche etico sociale
Ci pone delle delle domande importanti rispetto a quello che sarà la trasformazione anche del lavoro part parlavamo prima di come le aziende ovviamente devono pensare oggi come trasformare il percorso formativo dei neo assunti neolaureati a persone con professionalità elevate
Mischiando la competenza umana con quella dei botta dell'intelligenza artificiale e questo è un investimento importante che aziende come fare per trasformare il processo di formazione
Dall'altra parte l'intelligenza artificiale ci consente cose enormi come l'analisi di dati di grandissima quantità per individuare supportarci nelle decisioni per permetterci di individuare anomalie piuttosto che individuare comportamenti non corretti di frode in certi contesti sarà finanziari piuttosto che sociali però dobbiamo prestare attenzione perché d'altra parte sono fenomeni come come perché citavamo prevalentemente da dalle feci in uso in cui o quello che oggi è il decreto diciotto la la creazione di contenuti totalmente digitali che sembrano realisti non c'è consapevolezza in quello che è il percorso di costruzione del contenuto ovviamente
Crediamo dei falsi
Informativi
Ecco tutto questo è sicuramente qualcosa che sempre di più
Deve accompagnare non solo l'aspetto di attenzione a come si fa costruisce la tecnologia le soluzioni digitali ma l'elemento fondamentale e associarlo all'educazione un'educazione che ci consenta di avere una tecnologia a supporto
Ma non la sostituzione di quello che la collaborazione
E il giudizio dell'individuo
Allora io la ringrazio anche per il sostegno alla ai progetti di in classe per essere stato con noi lessato Mantelli cipriote la divisione IT di Almaviva
Grazie
E qui veniamo alla seconda storia per la seconda storia in dati che ci permette di introdurre un altro tema completamente diverso questa volta parliamo di alimentazioni di buone di menta azione
La storia che dimostriamo è sempre un'analisi peraltro è uscita proprio ieri sul Sole ventiquattro Ore un'analisi di in classe insieme all'Università Bicocca all'Università di Bari che si dice due dati interessanti se voi oggi andate in una scuola primaria una su due
Il cinquanta tre per cento non ha la mensa ma non solo sia nella scuola primaria una su due non ha una palestra
E questo è è un dato che ci che che che può farci riflettere nel ne parleremo subito con i nostri relatori che sono Michele Carruba presidente onorario del Centro studi per la ricerca sull'obesità dell'Università degli Studi di Milano benvenuto e a Marco Lucchini segretario generale da Fondazione banco alimentare perché effettivamente ci consentono di dire come si fa allora a scoprire il valore del cibo in tutti i suoi in tutte le sue sfaccettature a scuola classe ha un progetto dedicato si chiama mi piace un mondo anche in questo caso un progetto che arriva la seconda annualità
Ed è un progetto pensato per le scuole primarie tra l'altro oggi c'è con noi una scuola primaria che alla scuola oasi madre sarà fine di Roma siamo molto ti dice di averle qui e quindi un certo
Tornerei al dato sulle mense ne vorrei parlare subito con il professor Carruba se metà delle scuole non ha una messa insomma che cosa significa soprattutto è un indicatore interessante per capire poi con qual è il il il risvolto sulla sulla salute dei ragazzi
Decisamente sì
Innanzitutto dobbiamo pensare che oggi per molti bambini anzi sì sicuramente nell'aria grande maggioranza dei bambini il pasto consumato a scuola immensa l'unico pasto studiato con intelligenza
Perché per legge questi pasti vengono studiate da nutrizionisti
E questo ancora non è non è una
è stato recepito questo come questo fatto l'altra cosa molto importante e che come ha fatto vedere lei esiste un gradiente di concentrazione di presenza di mense scolastiche
Al Nord rispetto al Sud sono molto più frequenti al Nord molto meno frequenti al Sud guarda caso se andiamo a guardare la prevalenza di obesità infantile in Italia esattamente hostess
Graduatoria molto meno presente adesso al nord e molto più presente al Sud e questo perché
Purtroppo non li abbiamo perso
Nel corso degli anni una delle nostre tradizioni alimentari che ha fatto dell'Italia uno dei Paesi
Che alla maggiore aspettativa di vita che purtroppo che Craxi addio ancora oggi conserviamo e e questo stiamo mettendo a questa a questa
Dieta mediterranea aderenza alla dieta mediterranea e questo comporta tutta una serie di problematiche sia per malnutrizione per eccesso quindi obesità sia per malnutrizione per difetto quindi tutti problemi dovuti a carenza di
Vitamine sali minerali ma soprattutto anche a problemi di tipo psicologico come l'anoressia nervosa che la prima causa di morte nel nell'adolescenza
Quindi noi dobbiamo assolutamente recuperare questo problema e
Trasformare
L'attività delle mense scolastiche non con un semplice ristorante dove si dà da mangiare ma con un momento educativo
Perché nessuno oggi fuori insegnare agli a
Alle persone perché non esiste più neanche i genitori possono più insegnare perché hanno perso questa tradizione alimentare e io con dico sempre in maniera provoca attiva che nella mia vita professionale medico non ho mai visto morire nessuno che non sapeva chi era Dante Alighieri piuttosto che Giacomo Leopardi ho visto morire molte persone che non sapevano maneggiare
Alimentazione tra l'altro non è soltanto la scoperta del cibo ma anche in relazione con gli altri e quindi riparto ancora dallo stesso dato per parlarne con Marco Lucchini segretario di Banco alimentare
Allora va be'innanzitutto grazie vorrei partire da due da due fatti uno che accadrà domani e uno invece come dire più storico
A domare o ho la fortuna di incontrare l'assessore
Il funzionarie di un comune di siamo o Susquehanna che praticamente nell'area metropolitana di di San Paolo in Brasile
è un comune di un milione ottocento mila abitanti cioè non è piccolino più vedere a più Milano ecco prendiamolo come misura e la cosa mi colpiva che lui assessore della famiglia
E della sicurezza alimentare
Hanno messo insieme questi due temi così importanti Ernie un dialogo no Colcò avuto in preparazione del punto di incontro che ci sarà domani
A Milano
Mi raccontava che loro hanno fatto un'indagine la loro città e hanno verificato questo sul tema anche della diciamo del verde delle dei barbari devianze varie nuove dipendenze venivano prima accennato e hanno riscontrato un dato che falso fa sorridere cioè verrebbe dato per scontato ma invece cioè che nelle famiglie
Che soprattutto le famiglie più a rischio diciamo che si c'è una frequenza di almeno un pasto cileno pranzo
Consumato insieme alla famiglia
Il numero di ragazzi che poi hanno delle conseguenze anche di rischi appunto di delinquenza eccetera diminuisce
è uno dice ma o no non è più ovvio questo fatto
Cioè il si consuma del cibo in modo molto
Come dire privato
Singolo usa e getta cioè quando voglio APROL Frigo mangio butto giù qualcosa e vado
Questo è un dato significativo perché vuol dire che appunto il tema dalla convivialità il tema del cibo non è solo una benzina per nutrire un motore
O meglio il corpo ma è per nutrire anche alla mente anche l'anima e il dialogo chi genera il cibo favorisce addirittura anche una prevenzione di livello sociale il secondo episodio brevissimo che voglio raccontare che
Volpe cd sappiate che la fa la dieta mediterranea penso a cui accennava anche professore
Non è una scoperta italiana e la scoperta di uno studio ore lo studioso fisiologo statunitense che che dopo aver fatto l'azione K famosa
Rimasi colpito da una cosa c'è che in Italia stiamo parlando degli anni sessanta
Certe malattie
Che loro avevano invece gli Stati Uniti non c'erano
E lui venne in Italia cominciò a studiare teme poi rimase per tutta la vita perché poi dopo si trasferì nel Salento se non sbaglio
Pure lì esattori lì con la moglie tutto perché rimase talmente colpito dalla vita che si faceva e appunto da lì come dire detto scrisse anche quello che è la dieta mediterranea bene perché alla conto questo perché ieri a un altro evento a cui ho partecipato alla al crea proprio sul tema Dalla e la sicurezza alimentare
Un dato emergente è che si parla molto di dieta mi del taglio dell'importanza di riferimento della dieta mediterranea di debiti ma non si sa quante persone poi quante famiglie la Totino
Quindi è importante
Tra virgolette perdonati una battuta come un santo la statuetta di un santo messa a ma poi cosa c'entra con la vita quotidiana non si sa
Allora concludo la scuola sicuramente è un ambito come per tante altre cose abbiamo visto la
Le palestre piuttosto che che introduce che sollecita che stimola il fatto che però dopo deve essere completato in una vita normale sono appunto rimane una statua
E non si sente la necessità neanche di investire io sono rimasto colpito dalle vostri dati perché da quello che sapevo il PNR prevede proprio forti investimenti
Sulle mense nelle scuole
Del Sud e ripeto non solo per l'aspetto nutrizionale importanti per garantire quel pasto che gli ha detto prima
Ma anche proprio per creare una convivenza non convivialità che porta e fa crescere i giovani ma anche da adulti
Sarà interessante rivederci fra un annoveri confrontare i dati ridere fra un anno se come gli investimenti detenere avranno aiutato a cambiare questa per questa percentuale
Parliamo di palestre ne parliamo con il professor Carruba perché anche questo è un un un elemento che concorre al benessere degli studenti
Però le prese non sono tante neanche le ore di educazione fisica magari lo sono lei cosa propone
Per e molto importante capire che quando si parla di educazione
Di educazione al movimento di coazione fisica si parla di educazione non si parla di movimento perché è difficile pensare che con due ore alla settimana si possano in in in in qualche modo
Avere un risultato nella nell'aumentarla l'attività fisica dei bambini perché fra che li prendi ci porti giù alla la palestra e li fai spogliare poi li fai giocare un pochino poiché rivestiti porti su avranno fatto Siena un quarto d'ora sì e no di movimento ma non è questo quello che è importante educare
Al movimento spiegare
Per esempio che
Fare
Circa
Cinque mila passi in più al giorno passare da una situazione di sedentarietà a una situazione in cui si fanno in totale dieci mila passi al giorno cinque mila passi si fanno circa in in mezz'ora
Non si possono fare dieci minuti la mattina dieci minuti a mezzogiorno dieci minuti alla sera
Il rischio di mortalità
Cala di più della metà quindi è importantissimo
Che la gente sappia cosa cosa conviene fare ma bisogna educare le persone non necessariamente poi ovviamente l'educazione prevede che poi qualcuno nel nel nel nel pomeriggio dopo la scuola possa vedere un'attività sportiva un'attività di gioco un'attività oggi purtroppo abbiamo perso una volta i bambini andavano giocare giù nel cortile visitarla parla e e correva se voi prendete
Quattro bambini giudicato una palla vide la prima cosa che fanno e cominciano a correre e a rincorrersi sì l'uno con l'altro oggi purtroppo questo non è più possibile bisogna farlo in strutture però bisogna fare in modo che questi bambini possano e debbano in qualche modo esplicare la loro attività non stare davanti alla televisione davanti al telefonino
Riguardo l'obesità che lei ha citato naturalmente il suo campo di studio da ottobre dal mese scorso l'Italia a raggiunto
Un un traguardo importante è il primo Paese al mondo riconoscere l'obesità come malattia cronica progressive recidivante e una battuta finale su questo risultato da il problema
Nell'obesità e il problema e lo dice l'organizzazione mondiale della sanità dico io
è il problema più importante che l'umanità deve affrontare in questo secolo
Perché ovviamente lo visita è una malattia e nessuno l'ha riconosciuta come tale fino ad oggi
Oggi grazie a Dio non siamo all'avanguardia perché abbiamo questa nuova legge e capire che l'obesità è una malattia significa innanzitutto andare incontro verso questi ammalati che sono stigmatizzati perché considerati incapaci di Mangia e incapace di aprire una forza di volontà ed essere dei viziosi che mangiano otto troppo specie loro sono BC perché hanno un meccanismo che all'interno del nord organismo non funziona
Quindi non basta dire semplicisticamente agli obesi non mangia come molti medici anche fanno dico mangia di meno e molti di più ma non è questa la terapia oggi dobbiamo capire questi si mangiano di più e si muovono di meno hanno un problema quindi dobbiamo aiutarli con i mezzi che oggi ci sono ci sono approcci di tipo o in termini interdisciplinare integrato dove dell'intervenire la psicologia dell'impegno intervenire soprattutto l'educazione alimentare è insegnargli a mangiare perché questi non sanno come mangiare
Perché come si diceva prima la dieta mediterranea non sappiamo abbiamo i migliori di quanto perdiamo la dieta mediterranea oggi purtroppo sempre più persone non la seguono e quindi dobbiamo tornare a questa
Ricchezza il non fare niente costa Costa di più non fare niente perché l'obesità è una malattia che crea altre patologie
Lei riduce le aspettative di vita di G dieci anni e li ultimi vent'anni di vita di passa in condizioni non di salute cioè di malattia e quindi questo costa al sistema sanitario nazionale quindi investire in prevenzione significa risparmiare e quello che
Succederà SIM non si fa nulla e che per la prima volta nella storia dell'umanità
Una nuova generazione avrà un'aspettativa di vita inferiore a quella precedente grazie professore Marco Lucchini poi il come si parla di lamentazione parla anche di sprechi
Beh voi sapete principio sul mercato del gesto parte magari anche la scuola poi continua in famiglia tra l'altro siamo a quasi dieci anni dalla legge dalla legge Garda che per primo aveva introdotto il tema siamo anche dieci anni da Expo insomma ci traccia un bilancio finale su questo tema Silvi fascisti è molto vecchio però al di là di questo
Allora il tema è molto complesso e quindi pochi battute sempre rischioso
Ridurlo perché non sarebbe corretto comunque questo io vorrei partire da noti moda dai dai due temi che collegato sporte cibo
Non commento perché è perfetto altre persone ha detto purtroppo in negli ultimi dieci anni prendiamo questo come riferimento sia il cibo che lo sport
Sono stati resi da due fatti popolari
A due fatti elitario
Lo sport non è che non si compia ma oramai per potere fare sport quello che citava prima c'è il cortile la l'oratorio lombardo di Giardinetti
L'attività mi porto il pallone giochiamo tra conto tre no Padova oggi o ti scriviamo accettarsi calcistica no sportiva nuoto all'Avana
E vi calcite molte famiglie oggi non hanno appositamente o no mica di farlo
Però se non lo fanno sei meglio escluso è lo stesso il cibo il cibo ci sono stati questi dieci e passa anni oramai in cui diventato qualcosa di mitico
Non cito le trasmissioni perché le conoscete dove il problema non è la più cibo merito tu chi eri diventato un dio del cibo giù l'altro giorno un amico mi disse mi ha detto
Una volta si condivideva il cibo tra le persone oggi si condividono le foto del cibo tra le persone
Ok quindi capite che questo tema sporte e cibo se diventano competizione e non condivisione
I rischi sono tutti quelli che diceva il professore lo spreco è uguale
Anche qua purtroppo perdonatemi la rapidità però io sento dire ultimamente molto anche dei media ci sono le api ci aiuta non c'è quell'intelligenza artificiale che ci aiutano i loro lo spreco perfetto
Ma se noi delle diamo alle approva e all'intelligenza artificiale un la responsabilità nostra
Non porteremo a casa nulla e i ragazzi e i giovani veterani innanzitutto noi criticare e che dichiarano anche loro ma di fronte poi a scegliere se entra una busta di prosciutto che c'è scritto preferibilmente entro
La mangiano la maggior non lo sanno e se non c'è il telefonino spento cioè non entrano la consapevolezza propria per fare questo però equamente chiudo ci vuole del tempo
Per cui le app sono tu non hai tempo ci penso io ma a furia di di dare il nostro tempo ad altri perché ci pensano loro non sapremo più e diventeremo sempre più spreconi
E invece lo la riduzione lo spreco delle famiglia proprio l'abbiamo visto durante il Coni in quel periodo avevamo tempo convivenza e si spreca molto meno
Facciamo delle specie più oculate cioè questo è il tema quindi bisogna investire come si veste appunto Jenna cultura in gite viaggi sport anche bisogna investire anche nel cibo altrimenti anche le mese la scuola non ce la faranno mai
Nella prossima storia parliamo di ambiente e sostenibilità ambientale ma anche di lavoro a di presentiamo una una slide un'infografica che ci dice quanto effettivamente ci siano vantaggi competitivi importanti per chi per le aziende che investono in sostenibilità ampi però come allo stesso tempo ci sia difficoltà nel reperire competenze Green allora di tutto questo parleremo con ai relatori del prossimo pare l'abbiamo intanto in collegamento Enrico Giovannini direttore scientifico dell'Ardis
E invece qui in presenza Anna perché l'anima e l'agenda rector per l'Italia sull'Europa di Boeing benvenuta
Buongiorno professor Giovannini spero ci senta
Sentite
Io mi sento benissimo
Bene grazie questa croce
Vi sentite spero ora la sentiamo grandi prove polare
Non ha la sentiamo grazie per fatto così licenziato la sentiamo bene anzi grazie per i suoi adesso
Spero che lei senta anche la mia voce così posso introdurle la prima domanda
Be'abbiamo acquistato appena presentato ridateci dicono da un lato i vantaggi nella nel nell'investire in sostenuti da dall'altra la difficoltà nella nel reperire poi sul mercato
Figure esperte di competenza Green voi come altri sapete da sempre puntato alla presenza di tematiche legate allo sviluppo sostenibile nell'educazione quali sono le proposte che avete messo in campo
Un giorno e mi scuso per non non essere lì con voi ma appunto come avete capito fosse sentite anche sono l'aeroporto entrammo composti devo partire ebbe noi abbiamo fatto tre cose importanti la prima e grazie alla collaborazione con i vari governi che si sono succeduti
Abbiamo reso l'educazione allo sviluppo sostenibile
Obbligatorio nelle scuole
Di teatri conferma che mi sentite no sento un la sentiamo confermiamo professore grazie
Regia
Allora abbiamo opera confermato invece abbiamo problemi di Rete interventismo subito
Studiare qualche stagione per
Ricorderete merce
Un attimo di pazienza e torniamo col professor Giovannini
Abbiamo perso il collegamento allora io ne approfitto anche per ringraziare il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi che avrebbe fatto parte di questo panel ma per motivi istituzionali purtroppo all'ultimo momento non è potuto essere qui
C'ha però mandato un messaggio che di cui vi leggo due passaggi
Per ringraziarlo della del suo pensiero per ora mi sentiate meglio si professore ecco ci siamo tornati in
Possiamo riprendere andiamo bene
Cosentino non riesco a sentirla
Ecco
Proviamo allora adesso
Io mi sento quando parlate ottimo ne sentiamo anche lei grazie professor connesso
Possiamo riprendere senz'altro
Se lei mi dà indicazioni io procedo prego grazie
Grazie grazie grazie possano procedere
Perfetto
Grazie mi scuso appunto di non essere lì con voi ma appunto sto sto per partire col ma mi fa molto piacere riuscire comunque condividere con voi alcune riflessioni
La svista in collaborazione con i governi che si sono alternati negli ultimi dieci anni a
Collaborando quindici senatori ha promosso l'inserimento dell'educazione alla sostenibilità in tutte le scuole
Fa parte ora dell'educazione civica
Nei libri che vengono utilizzati Italia di studente da ristrettezze fin dalle elementari lo dico perché lo fissa nei libri per la mia nipotina di terza elementare e i temi della sostenibilità sono ora trattati
Anche alle scuole mediamente superiori si trattano queste tematiche e l'educazione anzi la formazione dei docenti è diventato appunto obbligatoria su questi temi
Se guardando a un dato chiedete agli adulti italiani se conoscono l'Agenda due mila trenta allo sviluppo sostenibile
Più o meno un terzo risponde di sì ma se andate sugli studenti siamo già quasi al settanta per cento
La buona notizia è che anche le università
Sono hanno messo la sostenibilità al centro dei propri insegnamenti anche perché nel frattempo le tecnologie vanno in questa direzione quindi le indicazione che ci eravamo dati la speranza l'obiettivo che no un bravo ragazzo e una ragazza non possono uscire dalla scuola senza conoscere le basi della sostenibilità in prospettiva verrà raggiunto quindi tutto bene tutto a posto ovviamente no
Perché c'è un tema forte l'educazione degli adulti a queste tematiche e il pane il precedente
Che faceva riferimento alla salute ma anche l'alimentazione mostra quanto possiamo anche come individui
Sulla strada sbagliata
Dunque l'educazione degli adulti va rafforzata ed è per questo che dall'anno prossimo al spesso cercherà insieme appunto
Al ministero ma a tutti i soggetti che si occupano di queste tematiche di andare in questa direzione
Grazie
Accordo con la RAI
Per promuovere proprio perché
L'educazione nelle trasmissioni televisive alla sostenibilità nelle trasmissioni televisive cosa che già avviene
Per esempio su Unomattina tutti i sabati si parla di sostenibilità
Ma riuscire come dice il contratto di servizio stipulato tra il Parlamento e la RAI di a portare questi temi i più perché come lei ha detto nella sua introduzione troppo ancora gli italiani pensano che sostenibilità siano questione ambientale
E non invece sociale ed economici
E ci fa piacere
Continuare a insistere su questi aspetti ricordo che il ventidue ottobre alzo disse pubblica il suo decimo rapporto sullo sviluppo sostenibile in Italia che
Va nel titolo proprio riferimento alla pace ai diritti alla democrazia che a pieno titolo è uno degli obiettivi sviluppo sostenibile così come gli altri
Professore una un'ultima battuta su un'altra parola chiave su cui vorrei porre l'attenzione che futuro voi avete da poco lanciato un progetto per riportare questo termine non soltanto a scuola e mi riferisco ecosistema future di cosa si tratta
Beh progetto molto ambizioso io la racconto così che prova a scacciare i pandori dalla centralità culturale di questo Paese in realtà sono fatto da soli
E altre cose di questo tipo e mettere invece il futuro al centro della riflessione culturale e politica economica perché come si dice se non ti occupi di futuro il tecnico si occuperà di te e non è necessariamente una buona notizia in questo vitto e così stiamo futuro è una partnership esattamente come altri bis
Di unire questo compito e così stiamo futuro è una partnership esattamente come altri bis persi da centri di ricerca
Ma anche operatori dell'informazione operatori sul territorio che si occupano di queste tematiche e fa seguito dà attuazione al cambiamento
Della costituzione avvenuta a febbraio del due mila ventidue proprio su spinta via scrisse
Che per la prima volta introdotto la parola futuro nella Costituzione i principi fondamentali visto che l'articolo nove dice che il compito della Repubblica tutelare l'ambiente gli ecosistemi la biodiversità anche nell'interesse delle future generazioni
E come sistema futuro si occupa di ricerca
Per mettere insieme tutti i vari soggetti pensiamo all'Istituto italiano di tecnologia e con i tecnici
Ma non solo sul piano tecnologico che si occupa di futuro divulgazione insieme alla RAI e ad altri soggetti e al nostro sito futura network insieme a voi anche vi ringraziamo per la nostra disponibilità
Per portare queste tematiche al grande pubblico partecipazione per mobilitare soprattutto i giovani e infine ma non importante ma non meno importante educazione allo sviluppo alle futuro
L'UNESCO ha proposto di portarlo procura le scuole noi siamo in contatto
Con il ministro Valditara per capire come farlo ma anche nei musei in attesa di poter realizzare un museo del futuro Italia abuso del futuro non si muovono ce ne sono ad un paio di Rio de Janeiro
Berlino intanto abbiamo creato la Rete dei musei per i futuri quaranta musei hanno risposto dunque opereremo in questa direzione che ne vuole sapere di più
Pongo guardare punto il sito ecosistema futuro ricordo che tra qualche giorno dovrebbe essere approvata una recente in Parlamento che impone come dice il patto sul futuro
Approvato dalle Nazioni Unite un anno fa
Che tutte le nuove leggi prima di essere approvate andrebbero valutate per il loro impatto generazionale e soprattutto interno intergenerazionale quindi la sostenibilità anche ambientale
E sociale è una delle proposte era una delle proposte e l'ha spesso il governo la recepita e quindi speriamo che con questo passaggio
Il modo di fare le leggi cambi con una maggiore attenzione appunto ai giovani
L'aspetto generazionale ma anche alle future generazioni come oggi si dice la Costituzione grazie a Enrico Giovannini direttore scientifico Asi avesse grazie per essere stato con noi le auguriamo un buon viaggio
Buon lavoro grazie
Chiamati che Amati che futuro o professioni orientamento ambiente parlano due temi di in classe
Uno si chiama l'ex pareva la seconda la seconda edizione dedicato alle scuole primarie di primo grado
E l'altro e J due idee per il futuro del nostro progetto più più longevo arrivato alla quarta alla quarta annualità delicato la scuola secondaria di secondo grado Gemmo elevata la quarta alla quarta novità delicato la scuola secondaria di secondo grado abbiamo un video dobbiamo un video
Che racconta al progetto
Trecento Jeb Bush è stato veramente coinvolgente anche per lui insegnanti ma per i ragazzi in particolar modo perché i loro erano veramente coinvolti sentivano proprio catturati
Piazza del percorso didattico sarà riuscita a capire se dall'astratta stiamo contribuire insieme dedotto individuali collettivo hanno chiedo opponendo Bianchini per possano ai taxi a contribuire in questo progresso
I ragazzi di oggi sono rispetto alla nostra generazione forse più attenti vivono determinate tematiche proprio in prima persona
Io sto già provando a portare avanti un piccolo però avverte parla dell'ambiente mi sono ispirata molto al Progetto AGEA perché credo sia molto importante fare divulgazione su questo argomento
Gian insegnavo a prescindere nello sviluppo sostenibile grazie a questo progetto sono riuscito a consolidare alcune azioni che faccio qui a migliorare fattivamente brown partecipato il contesto ideale per il futuro nella mia classe Tiziano si deve subito in particolare il nostro è stato quello del globo alcuna invece parlava di citare questo
Si sono entusiasmati perché hanno prodotto già studi organizzandosi finisce ridendo loro i contenuti ma anche alcune preparando il come struttura
è stato molto bello sono nella scuola qui pochi momenti di soddisfazione personale dove vediamo i ragazzi effettivamente all'opposto
Ore
E questo ha ragione dei due
Cavo ringraziando poco prima del dell'intervento del professor Giovannini presidente dalla regione Basilicata Vito Bardi doveva essere cono in questo panel purtroppo un motivo istituzionale non non gli permette di essere qui però ci ha mandato un messaggio ve ne leggo un passaggio il il l'anatra completa peraltro può essere
Regola disposizione sul sito di in classe
Ci sono momenti scrive il Presidente in cui la politica diventa azione concreta questo è uno di quei momenti parlare di scuola di giovani e di futuro significa dare un senso profondo ogni impegno istituzionale la regione Basilicata
Ha scelto di esserci per portare nelle scuole un progetto che unisce educazione e cittadinanza ce l'hai tu iniziativa del programma regionale ambiente Basilicata
La Basilicata crede nella sostenibilità come valore nella formazione come leva di cambiamento e nei giovani come protagonista del domani grazie al presidente dalla regione Basilicata che non è proprio il condono
Siamo felici questa
Quando invece Anna reclami ed ma nel rendere Tor per l'Italia sull'Europa di Boeing ha Boeing sostiene il privato Genie due ringraziamo allora visto che siamo partiti da dei dati che ci dicono da un lato gli investimenti delle imprese insostenibilità dall'altro anche la difficoltà di trovare personale ma di questo eventualmente parleremo io le chiedo qual è la strategia di Boeing e per la società per la sostenibilità cioè come lavorate quali sono i vostri progetti per rendere il settore dall'aria spesso e più sostenibile
Ma certamente la sostenibilità ruolo cruciale nella nel nostro impegno ad inglobare vecchio ormai al più che centenario
Abbiamo un approccio a multidimensionale che ovviamente si basa su diversi pilastri che devono essere a integrati certamente dei più semplice più cose amplessi il rinnovo delle flotte
Le energie nel rinnovabili il la le tecnologie nuove tecnologie e le l'efficienza operativa
A velocemente su ogni elemento rinnovo delle flotte i nuovi aerei a di Boeing oggi sono venti trenta per cento più efficienti di quelli del passato
Considerate che nei prossimi vent'anni l'ottanta per cento delle flotte verranno rinnovate
Per cui appunto avere ai requisiti efficienti significa che scenderanno le le emissioni ci sarà meno utilizzo di carburante e quindi scenderanno
A anche visti i costi sulle energie rinnovabili noi puntiamo a tutto soprattutto per il prossimo decennio se sui SAF sui sistemi Pola dieci infilo Hans a perché già ora possono ridurre enormemente le missioni di carbonio e per e per questo siccome ci crediamo e ci stiamo lavorando particolarmente a pensiamo e ci siamo impegnati
A ad aver Adan ad a vere l'obiettivo di arrivare entro il due mila e trenta sui nostri Euromobili al cento per cento la possibilità di utilizzare al cento per cento a ISAF
Considerata il primo volo no cargo cento per cento Saffo è già stato nel due mila diciotto quello passeggeri uno passeggeri sono domestico negli Stati Uniti nel due mila ventuno usate tre sette Max mentre invece a sempre con passeggeri primo volo transatlantico con Virginia su sette otto sette è stato nel due mila ventitré quindi insomma ci stiamo avvicinando velocemente a quell'obiettivo l'efficienza operativa
Diciamo responsabilità di molti responsabilità collettiva nel collaboriamo con tutta a l'industria dell'aviazione ma anche con una con i governi con le compagnie aeree
Accoglienti civili dell'aviazione per trovare soluzioni che rendano più efficienti non solo il volo di persa ma tutto il percorso
Della del viaggio e a questo proposito come Boeing abbiamo studiato a una uno strumento aperto a tutti nel settore dell'aviazione
Che Kiske che si chiama Borin caschi da climate in parte moda è un modello accessibile appunto a tutti che si può utilizzare per inserire ipotesi di efficienze a dice Pericu generare efficienza operative
A in base alla tipologia degli aerei alla tipologia della rotta alla tipologia delle ma
Delle delle zone che bisogna che bisogna coprire a sulla tecnologia continuiamo appunto ad innovare ad integrare
In molti casi a bisogna far sì che i le le le innovazioni passino a dal laboratorio al volo allora abbiamo un programma che si chiama ecco Demons stretto che sostanzialmente a consta di portare le tecnologie in volo una volta che si sono trovate per essere testate
Ah quindi negli ultimi circa quindici anni abbiamo testato duecentocinquanta no duecentocinquanta nuove tecnologie che vengono integrati a sua ieri Boeing per fare in testa e sono poli reali dove
Che che comunque verrebbero a operati e questo ovviamente ha portato a a sviluppi interessanti da questa o porte ci porterà oggi dunque
Allora le chiedo in che modo si allinea questo impegno con la vostra visione di responsabilità sociale d'impresa
Sì alla sostenibilità responsabilità di ognuno
E della collettività allora noi operiamo in molte comunità in tanti Paesi sessantacinque Paesi in Italia in particolare siamo presenti da più sicuri settantacinque anni
E crediamo che la sostenibilità nella dello spazio parta proprio a da lì da dove operiamo e e dove siamo parte integrante a quindi promuoviamo tutti quei progetti che possano supportare la formazione intanto a e
E in cui ci siano degli elementi chiave come la sostenibilità e la tutela dell'ambiente quindi Gea ed abbiamo visto anche con degli esempi a proprio nel video con le storie di futuro a e sicuramente va in quella via in quella direzione
A per cui oggetti che sono progetti pratici rendono possibile per noi di continuare a formare le nuove generazioni nuovi talenti
Con una consapevolezza sulla sostenibilità e appunto anche civica abbiamo parlato tanto di senso civico proposto dei nuovi talenti gli abbiamo parlato anche lo ebbero difficoltà nel reperire
Competenze Green
Nel vostro settore come la situazione che consiglio darebbe anche per prepararsi
Ci sono tante tante professioni allegate alla alla sostenibilità
Ah pensiamo intanto alla a agli ingegneri quindi saranno sempre ingegneria spaziali non dovranno essere in grado di integrare a negli aerei sono X soluzioni
A di a aviazione sostenibile
A ci sono gli esperti di regolamentazione a quindi diciamo gli specialisti di normativa e di conformità ambientale
A ci saranno sicuramente gli analisti della sostenibilità che poi insieme agli ingegneri studieranno le strategie a più alte a a portare a da a all'aviazione più sostenibile a quindi direi che legato alla sostenibilità è legata al successo alla sostenibilità son tante professioni che realtà esistono già ma devono essere aggiornate fonda
Come Consiglio lo dicevamo prima si studia male
A
Nei nostri Progetti Ten tendiamo sempre ad avere una parte molto pratica ed esperienziale quindi per esempio le aule interattive con una dei simulatori così spiega ma gli studenti come si un pone commessi codificano missioni di volo a e poi si volano
Ah quindi cerchiamo di avvicinarli sempre anche solo facendo di a fare delle visite a per vedere gli aerei cerchiamo sempre di dare un'esperienza concreta che possa stimolare quindi per gli studenti poiché dirà che il l'importante è essere a sempre curiosi
E cercare di imparare a Massimo da queste esperienze che mi sembra siano piaciute agli studenti alle clan emergente retto per l'Italia sull'Europa di può anche grazie per essere stato con noi
Che arriviamo all'ultima storia l'ultimo panel di questa di questa mattinata che riguarda l'Europa ha raccontato ai più giovani riguarda un progetto anche questo di lungo respiro terrà per la piattaforma in classe si chiama viva la Costituzione la Costituzione viva che nasce proprio con l'obiettivo di formare la coscienza civica nei più piccoli e dedicato alle scuole primarie
Ma con un video vorrei raccontarvi un progetto del Progetto in qualche modo si chiama ambasciatori della Costituzione abbiamo chiesto agli europarlamentari e tutti gli europarlamentari di inviare un un messaggio per i ragazzi con un linguaggio altri reati per i bambini in questo caso per bambini e bambine per raccontare come l'Europa e vicina a alla attraverso i valori ed anche dalla Costituzione italiana vicina alla loro realtà questo è la piccola sintesi del risultato che
Perché l'istruzione è la chiave perché se liberi responsabili e pronti a quanti
Qui all'Italia nostra comunità uno col suo talento poco o tanto che sia possa giocare una partita davvero protagonisti cosa fa l'Unione Europea per voi ebbene l'Unione europea per voi bambini deve garantire una cosa fondamentale che nessuno colga la libertà di fare essere cittadini europei significa far parte della grande famiglia dove ognuno di voi è importante vuol dire rispettare la diversità essere solidali partecipare con consapevolezza alla vita della comunità a casa e il luogo dove viviamo giochiamo mangiamo stiamo pure persone che amiamo ma purtroppo non tutti i bambini e le bambine hanno una casa sicura ci sono ancora tanti bambini e bambine in Europa e nel mondo che vivono senza un tetto sopra la testa o imposti troppo piccoli e poco si fino ad oggi abbiamo tutti la stessa al cioè noi colleghi uno possiamo muoverci liberamente in tutti i paesi europei
Come vedete hanno come vedete hanno aderito di fatto tutte le delegazioni italiani presenta al Parlamento europeo questa per noi è un grande valore allora per parlarne raccolgo che sul palco Valeria Fiori d'ufficio del parlamento europeo in Italia responsabile dalla comunicazione dei social media
E iniziamo anche con un videomessaggio che gentilmente ci ha inviato la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno
Buongiorno a tutti a tutti e per me è un grande piacere poter intervenire oggi agli in classe promosso dalla fondazione articolo quarantanove
Sapete che impegni via Boussalim impediscono di essere Como in presenza ma desideravo in ogni caso far sentire
La mia voce per testimoniare quanto davvero il Parlamento creda nell'educazione come strumento di democrazia di libertà
E di cittadinanza attiva il tema di cui discutete oggi radici per il futuro non è soltanto educativo ma richiama alla responsabilità che noi tutti abbiamo nel costruire le fondamenta su cui giovani potranno crescere partecipare
E contribuire all'Europa che cambia in Europa che non sia semplicemente mercato infrastrutture regole ma spazio
Di valori condivisi di diritti e di risorse per tutte e per tutti
La Fondazione articolo quarantanove rappresenta davvero un esempio
Virtuoso perché con il suo lavoro e con i suoi progetti educativi ha chiuso
Tra l'altro
Che questa visione può davvero diventare realtà
E da questo impegno emergono due lezioni fondamentali cioè che il partenariato tra istituzioni europee nazionali Spolli e società civile non è soltanto possibile ma genera valore e che gli studenti quando vengono riconosciuti come protagonisti del cambiamento stanno esprimere idee e progetti che danno forma ad un'Europa più giusta più aperta e più inclusiva
La scuola deve aiutare i bambini e le bambine capire che tutti hanno diritti fondamentali libertà di pensiero e di espressione discetta per esempio
Imparare a conoscere e rispettare la libertà propria e altrui è la base per diventare cittadini responsabili cittadini consapevoli e per questo il Progetto ambasciatori della Costituzione è un'iniziativa
Davvero preziosa è significativa perché contribuisce a sviluppare una cittadinanza attiva già a partire dei primi anni sconsolato e guardando al futuro io credo che il nostro compito ossia duplice da un lato
Consolidare
Ciò che già funziona rafforzare tra
La sinergia tra il Parlamento europeo la Commissione le scuole gli Enti locali dall'altro estendere l'accesso affinché nessuno resti escluso per ragioni territoriali linguistiche o economiche
Essenziali che le politiche europei continuino a sostenere iniziative per contrastare la povertà educativa per promuovere la cittadinanza europea e per diffondere con chiarezza e concretezza
I valori della costituzione della dignità dell'uguaglianza del rispetto dell'ambiente per la convivente convivenza democratica e allora voglio concludere con un richiamo al valore simbolico
Che anche però un valore concreto del lavoro che presentati oggi ogni volta che una scuola una classe
Un singolo studente una singola studentessa vengono coinvolti in questi percorsi accadde qualcosa che va davvero un oltre il contenuto didattico si rafforza la fiducia
Nelle istituzioni si rafforza il senso di appartenenza ad una comunità e si alimenta la speranza che l'Europa
Possa essere più di una semplice caro alla possa essere davvero una comunità di valori e di persone che credono in tre valori condivisi allora io voglio ringraziare di cuore la Fondazione articolo quarantanove per questo impegno tutti i partner istituzionali di quel tipo di insegnante soprattutto agli studenti
Che sono presente che sono il futuro o delle nostre società a buon lavoro a tutti e che questo progetto possa contribuire a coltivare radici forti per una domani davvero migliore grazie a tutti a tutti a pranzo
Allora grazie a Pina Picierno vicepresidente del Parlamento europeo per come è stato licenziato Valeria Fiore benvenuta che cosa in programma che cosa programma per i giovani il Parlamento europeo
Allora intanto grazie volevo ringraziare tutti gli organizzatori soprattutto alla Fondazione articolo quarantanove ma anche zone a con cui lavoriamo abbiamo visto un po'crescere questo progettato da dall'inizio
Enzo Moras esploso e ne siamo felici insomma
Per noi lei ci troviamo di fronte a ogni anno a degli Eurobarometro di che vengono fatti anche giovani e in cui ci viene detto che i giovani non partecipano alla vita politica che poi la loro vita futura quindi questo è un problema perché credono di non avere voce in capitolo
E credono di non avere i mezzi per influenzare e quindi c'è chi ci ha detto alcune volte io preferisco dire la mia opinione sui social che andare a votare questa il problema da cui partiamo insomma come base
E su questo noi dobbiamo costruire una forma di comunicazione oltre a tutto il resto che facciamo
Che parta proprio da loro da coinvolgerli da coinvolge le persone che loro seguono e in questo senso noi ogni anno
Viene approvato appunto dal Parlamento europeo dall'ufficio di presidenza del Parlamento europeo
Dove siedono anche quest'le due vicepresidenti che oggi vedrete a quanto l'onorevole Pina Picierno all'onorevole Antonella Sberna personale vicepresidenti italiane
Viene approvato ogni anno una strategia di comunicazione ai giovani
Le siamo particolarmente orgogliosi appunto di poter essere molto liberi di comunicare ai giovani nel senso che cerchiamo il contatto appunto con per figure come content Creator
E noi gli diciamo cosa dire ma gli spieghiamo le cose ivi creiamo opportunità per raccontarle per esempio li portiamo
A Strasburgo con noi a Bruxelles la conoscono i deputati europei entrano in relazione con loro se hanno delle domande le fanno a chi può decidere entro dal confronto con il massimo una narrazione che ha molto utile
Per il grande pubblico vi faccio un esempio a settembre noi abbiamo dei canali social ovviamente che sono molto gestiti Secondo il targhetta nell'ultimo mese soltanto il nostro canale Instagram
Vi realmente pensare senza alcuna pusher pagato perché ovviamente non evitiamo di pagare i nostri poste siamo riusciti a raggiungere quasi un milione di persone comminando eventi fisici e in questo volevo risse allacciarmi a quello che è stato detto prima cioè risorsa al possono essere anche un collante per mantenere relazioni però devono essere nutriti da momenti vivi di condivisione di di confronto e quindi grazie a due eventi importanti che abbiamo fatto una ventottenne con i giovani della nostra Community
Che insieme pr in cui riteniamo tutti i giovani che vogliono fare qualcosa sull'Europa più i content Creator più i dissidenti da tutto il mondo che lavorano che si occupano appunto di promuovere la libertà di parola e di pensiero
Abbiamo fatto appunto questo grande evento a Ventotene preso tutto un altro tema ma che si ricollega a quello che è stato detto prima abbiamo promosso la prima mezza maratona inclusiva di Viterbo e questi due eventi uniti a tutto il lavoro con i content Creator
E i nostri volontari ha fatto sì che noi potessimo raggiungere un grande pubblico quindi tutto questo per spiegare che continua oggi ci sono forse non siamo i migliori in grado di comunicarli direttamente ma possiamo facilitare chissà comunitari chi ha ascoltato
Dai giovani
A farlo meglio e questo riguarda anche la televisione spesso ci confrontiamo anche con canali educazionale appunto della Raiot come altri strumenti e loro ci dicono ne facciamo dei prodotti in mai nostri il nostro target spesso non guarda la televisione e quindi spesso collaboriamo noi con la RAI con il ritmo
Appunto con voi di fondazione articolo quarantanove per cercare appunto di rompere questa barriera tra sia cose che vuole fare arrivare e i giovanissimi loro ascoltano
E volevo anche dire che insomma tutti pane presidenti erano interessantissime in tutti questi Pannella c'entra l'Europa quindi cercare anche per non far capire ai giovani che sia sulla protezione on line dei ragazzi
E sia sul sicurezza alimentare sia sul sullo spreco alimentare son tutte materie di cui si occupano i deputati europei quindi ma invitiamo i giovani a contattarli direttamente fallisce facilitiamo il confronto sono felice che ora tutti i gruppi politici hanno aderito al vostro Progetto
E vedete l'entusiasmo perché i deputati europei ovviamente vivono un po'un corno insomma stando Lizu è più difficile per loro arrivare al territorio ma c'è un grande entusiasmo e la voglia di far capire quanto quello che viene deciso in Europa poi impatta sul sui giovani europei
Questo in generale come strategia di comunicazione ovviamente fa una strategia europea per i giovani
Che viene riassunta appunto con le parole
Sempre gli inglesi SMI Engels Connect è un Power su cui potrei parlare per ore però penso che insomma sicuramente favoriamo la partecipazione favoriamo la connessione in progetti transnazionali
E scorrere euro uno degli esempi o il corpo roba di solidarietà andare in un altro Paese per aiutare ragazzi
Con altri ragazzi gli altri paesi a non so a pulire un fiume esondato ricostruire una città è un bellissimo esempio di di formazione di una coscienza europea e di crescita personale chi viene favorito dall'Unione Europea e l'ultima cosa che volevo dire al volo West che ore riparte
La a una modifica della garanzia europea per i giovani che voi come impresa e anche i vostri partner conoscono bene il relatore tra l'altro italiano per tutto il Parlamento Zingaretti quindi appunto sarà un momento importante in cui cercheremo di fare incontrare le associazioni giovanili tutte le voci dei giovani con il relatore per dare input che vengano proprio dei giovani per non scordarci nulla perché i deputati ovviamente sono apertissimi ascoltare solo un esempio come anche il rifinanziamento di Erasmus las che è un oggetto di grande battaglia adesso in Parlamento per ottenere un aumento di fondi
Grazie
Grazie per la relazione per fanno fatica ringraziarla mi fa anche piacere mostra di il secondo video messaggio questa volta dalla vicepresidente lodevole Antonella Sberna che proiettiamo in questo momento
Salve a tutti
Perdonatemi se non possono essere fisicamente insieme a voi Map impegni ovviamente me lo me lo impediscono però questi appuntamenti hanno per me un grande valore perché mettono al centro l'educazione e la crescita
Dei nostri dei nostri ragazzi Queen anzitutto ringrazio gli organizzatori per invito e bilancio questo brevissimo messaggio come il piccolo ma sentito contributo al al vostro dibattito odierno
Educazione e la diffusione della conoscenza rappresentano il fondamento della società di oggi motore di crescita e sviluppo personale e collettivo che bere guardare che deve guardare al futuro
E grazie attraverso l'educazione che le nuove generazioni imparano a leggere la realtà che lo circonda a sviluppare capacità critiche a costruire quegli strumenti che la renderanno protagoniste consapevoli se la scuola
Svolge un ruolo insostituibile gli istituti non sono sempre in grado di soddisfare tutte le necessità quindi benvengano progetti iniziative che rafforzano
La propria azione educativa insegnare la complessità del mondo attuale richiede però la costruzione di una solida coscienza civile
Che deve partire
Da una più profonda conoscenza della spina dorsale su cui la nostra nazione strutturata ovvero la nostra Costituzione non è soltanto un foglio di carta importante un testo giuridico ma è un documento vivo
Un cuore che pulsa nella nostra democrazia un punto di riferimento che ancora oggi custodisce i principi e i valori fondamentali della nostra convivenza civile
Diffondere la conoscenza della Costituzione attraverso progetti come questo significa non solo insegnare regole
Ma trasmettere ai ragazzi a voi l'orgoglio e la responsabilità di essere cittadini cittadini italiani cittadini attivi capaci di contribuite di contribuire alla vita istituzionale democratica del nostro o del nostro Paese quindi grazie e complimenti alla fondazione articolo quarantanove per questo impegno costante in un mondo in continuo per consentitemi repentino cambiamento anche al Parlamento europeo in questo ha voluto dare il proprio proprio contributo attraverso un video che racconta il nostro pensiero su alcuni degli articoli della Costituzione anche per far sentire ragazzi la
Finanza delle istituzioni cioè non siamo assalti lontane ma siamo parte integrante della nostra vita della vostra della vostra vita il sostegno alle istituzioni europee e l'incoraggiamento
Del presidente Sergio Mattarella devono essere simboli che confermano l'importanza di attività come queste
Ciò che quest'anno il focus del Progetto verterà
Sulle regioni che rappresenta un tassello fondamentale dell'architettura istituzionale del nostro Paese per regioni sono infatti l'espressione concreta del principio di autonomia e di responsabilità sancito dalla dalla Costituzione
Strumenti attraverso i quali cittadini possono vedere riconosciute le specificità dei propri territori e partecipare anche in modo diretto ai processi decisionali
Conoscere conoscere il ruolo delle regioni significa comprendere come si realizza nella pratica il principio che consente di avvicinare le istituzioni ai bisogni reali delle comunità e quindi delle persone anche voi stessi
Significa anche valorizzare la diversità culturale sociale ed economica che è uno dei principi fondante caratterizzanti dell'Italia riconoscendola come una ricchezza
Che veramente contribuisce alla alla questione nazionale quindi educare i giovani a conoscere le Regioni vuol dire aiutarli a comprendere come il nostro paese nostro sistema istituzionale siamo carenti di identità
E di responsabilità condivise dove ogni territorio contribuisce con la propria storia e le proprie competenze alla crescita alla crescita comune
Ed è anche per questo che a livello europeo si dà grandissima attenzione al ruolo delle regioni che vengono ascoltate e supportate da una fetta del bilancio
Che corrisponde a circa un terzo del del totale del bilancio europeo apolitica regionale serve a ridurre le differenze a creare servizi
A corteggiare non le distanze fra territori e favorire lo sviluppo più equilibrato tra le diverse regioni intese come aree geografiche d'Europa
E da qui che passa la costituzione di un futuro più consapevole
E anche di un futuro partecipato consentitemelo dalla conoscenza delle nostre istituzioni dai valori
Che ispirano le azioni che le istituzioni compiono e dal ruolo che ciascuno di noi può e deve averi nel nel mantenerle vive soprattutto renderle attuali quindi grazie per l'impegno e la passione che mettete in questo percorso grazie per l'opportunità di aver condiviso con voi queste brevi riflessioni sperano posso spero possano contribuire alla ricchezza del vostro dibattito e buon lavoro per questa nuova edizione del Progetto viva l'educazione viva la Costituzione
L'onorevole Sberna cita le regioni e cita l'assist perfetto per alla prossima relatrice qui con noi Maddalena Fazzari vicepresidente del consiglio regionale della Regione Basilicata benvenuta
Buongiorno a tutti
Grazie innanzitutto voglio ringraziare la fondazione articolo quarantanove per l'invito che ha rivolto alla presidenza del consiglio regionale della Basilicata
Porto i saluti del Presidente del Consiglio Marcello Pittella che non è potuto è sede qui presenti presente per altri impegni istituzionali ma io in qualità di vicepresidente sono onorata di intervenire e di partecipare a questo incontro dall'alto valore
Formativo lo faccio alla presenza di una platea importante che il saluto ma soprattutto lo faccio alla presente a presenza dei tanti ragazzi che oggi sono qui ad ascoltare tematiche che evidentemente sono fondamentali per la loro crescita e per la formazione delle nuove
Generazioni molto spesso quando si parla di Europa e di costituzioni si corre il rischio di usare parole che sembrano lontane quasi astratte ma nell'Europa così come la Costituzione
Non sono concetti che si possono studiare solo sui libri sono esperienze da vivere orizzonti da raggiungere soprattutto in vendita di innovare ogni giorno ed è per questo che ritengo e ringrazio allievi c'è il presidente del Parlamento europeo per l'incipit che danno alla Regione alle regioni di
Rafforzare di promulgare io questo Progetto e ringrazio la presenza della Presidente del Co.Re.Com. Basilicata
Da dottoressa Mitidieri e della dottoressa Coviello chi chi sono parte fondamentale del nostro consiglio e che tanto stiamo facendo per diffondere fra i giovani quelli che sono i principi e i valori Europee Villar solidarietà la giustizia sociale la pace
Ecco perché appunto questo Progetto viva la Costituzione la Costituzione
Ebbi Bannon è solo un titolo ma è semplicemente riconoscere che quella carta che ci guida da quasi ottant'anni continua a parlarci ci chiede di esserci di partecipare di costituire insieme il futuro esse oggi siamo qui a parlare con voi Giovanni e perché l'Europa e la Costituzione non sopravvivono senza la vostra voce senza il vostro sguardo senza la vostra capacità di mettere in discussione ciò che funziona ed immaginare ciò che ancora non c'è i rom come ho detto prima vengo da una terra la Basilicata che ha imparato
Sulla propria pelle cosa significa sentirsi ai margini ma allo stesso modo
Anche cosa significa diventare protagonista per noi l'Europa non è una bandiera di esporre ma è la possibilità concreta di crescita di innovazione soprattutto di speranza
Abbiamo Matera due mila diciannove che resta un simbolo forte di questa possibilità un modello e una meta uno strumento di costruzioni di identità e soprattutto di posizione territoriale
Ogni infrastruttura ogni investimento sui giovani ogni progetto di sviluppo locale porta con sé un pezzo di Europa
Ed è per questo che appunto così valorizzata dei invece la solidarietà la giustizia sociale
La pace si costruiscono nei luoghi nelle comunità nelle scuole nei municipi l'Europa non è solo Bruxelles e nelle scelte quotidiane di ognuno diminuire
C'è bisogno di una nuova consapevolezza quella di un'Europa che non si limita solo a finanziare il Progetti Marche educa alla cittadinanza allargare gli orizzonti che restituisce fiducia nelle persone
Ecco per questo il dialogo con i giovani è decisivo perché vischio più grande oggi non è l'euroscetticismo
Ma l'indifferenza la distanza dalle istituzioni si colma solo se chi le rappresenta torna a farsi interprete dei bisogni reali
Con umiltà con empatia con un linguaggio tenti quel comprensibile
La nostra Costituzioni è il Progetto Europeo nascono entrambi da uno stesso trauma
La guerra la distruzione l'ingiustizia e rispondono entrambi con la stessa parola la dignità la dignità dell'uomo del lavoro della libertà
Questa è la radice profonda crisi lirica ed è anche la chiave per capire perché di fronte a queste sfide globali dalle guerre ai cambiamenti climatici
Dalle disuguaglianze economiche alle migrazioni abbiamo bisogno di riscoprire Hedegaard mentre l'Italia ed Europa dei territori le istituzioni tra la memoria e il futuro
Nel mio ruolo di vice presidente del consiglio regionale vivo ogni giorno il senso concreto di questa connessione
Le regioni sono il luogo in cui le politiche europee diventano azioni reali sostegno alle imprese investimenti nei borghi progetti per l'istruzione è la formazione
E ogni volta che incontro una scuola un'amministrazione locale un gruppo di giovani impegnati nel volontariato mi accorgo che l'Europa funziona quando si riesce a fare comunità
Quando non si percepisce come un'entità all'otto lontana ma come una casa comune
Ecco credo che sia proprio questo il punto sentirsi parte di di una casa comune
La Costituzione insegna il valore della partecipazione l'Europa ci offre lo spazio per viverla in modo più ampio ma la responsabilità restavano mostra di cittadini di studenti di amministratori dobbiamo discutere questi due gravi dobbiamo custodire questi due grandi patrimoni la carta e l'unione come si costumi costruito costruisce un bene fragile ma prezioso
E lo si fa attraverso la conoscenza la curiosità l'impegno attraverso la capacità di dire io ci sono quando la politica la società la storia ci chiamano in causa ai giovani vorrei dire questo l'Europa non è un sogno di Rossi in ogni è una possibilità per voi e la libertà di muoversi di studiare di lavorare ma anche di contribuire di cambiare le regole
Di inventare nuove forme di democrazia
Non fatevi ingannare da chi vuole ridurre l'Europa a un nemico burocratico però per fatta di persone di dare di scelte coraggiose
E la vostra generazione più di tutti ha il compito di ridare senso a parole come giustizia
Pace sostenibilità
Perché perché non sono uno slogan ma il cuore stesso del progetto europeo
Io sono convinta che il futuro dell'Europa passi proprio da qui dalle comunità locali dei territori che sanno unire identità e apertura
Tradizione e innovazione e la Basilicata in questo senso può essere un laboratorio una terra che custodisce le radici ma guarda al futuro
Che e Chiasso che ha conosciuto la fatica ma anche la forza della rinascita che ha saputo trasformare la propria marginalità in opportunità
E allora sì viva la Costituzione perché vivo ogni volta che un giovane decide di partecipare di informarsi di mettersi in gioco viva l'Europa perché vivo ogni volta che riusciamo a costruire ponti invece che muri
Evviva la politica quella buona quando si riesce a tenere insieme la dignità delle persone e la speranza delle comunità
Coltivare questa consapevolezza significa difende delle radici del nostro futuro
Solo unendo la memoria dei valori costituzionali con la visione europea possiamo trasmettere ai più giovani il senso di una cittadinanza che non si esaurisce né confini
Ma li apre al dialogo alla responsabilità e alla partecipazione grazie a tutti
Grazie ma della Fazzari vicepresidente del consiglio regionale della Basilicata e allora al momento di chiamare qui Elisa lanciani cadauno organisation Pipola incalza il DB tranne che sostiene il progetto viva la Costituzione
E non per la prima volta quindi le chiedo no quelle il il vostro impegno
Ma se il dialogo con le istituzioni
Del dialogo con LA con le istituzioni e quindi e assolutamente importante per le aziende dialogare mantenere ed essere parte viva della comunità
E questo sì viene rappresentato alla convinzione
Che a questa sigla che conosciamo tutti quanti Chester responsabilità sociale d'impresa che vuol dire però concretamente che cosa per un'impresa investire in progetti i laboratori collaborare con le università fare in modo di costruire e di aiutare
Le istituzioni il territorio di cui si è parte a quel futuro che insieme vediamo quei professionisti che poi noi come imprese cercheremo domani
E a proposito di collaborazione per esempio citava quello con l'università magari ci può dare qualche qualche esempio qualche caso o in in che modo è centrale per il vostro lavoro
Non ha mai come Vito non abbiamo diversi progetti con le università siamo molto legati ai il territori che ci vedono coinvolti ce n'è uno in particolare che mi sento di citare
Anche per quello che ho sentito per i discorsi che ho sentito qua oggi che è un master in collaborazione con il Politecnico di vita di Torino e l'università di Torino che si chiama Master Human aizza AISLA da intelligente artificiale quella Illy
Nato però in un momento in cui di intelligenza artificiale non si parlava perché sia focalizzati su tutt'altro eravamo in ti ama pandemia
è un Group
Po'di persone dell'impresa e delle associazioni locali si sono unite proprio per andare a misurare a quel mix match di competenze che abbiamo sentito e che evidenziavano sulla realtà piemontese
Ha una forte competenza umanistica una mancanza di competenze tecnico digitali quindi
Nel lontano due mila è il diciannove ci siamo chiesti come poter aiutare attraverso l'educazione e la formazione di università a quel mare questo mese e mezzo perché non hanno necessità di professionisti
E Juan dicono al bar di tutte le imprese
Del territorio che avessero queste competenze
Questo da questo nasce questo master che oggi alla sua terza edizione
Che ha parlando di numeri il novantanove per cento di imputabilità quindi siamo particolarmente orgogliosi ma che ha un laboratorio unico perché integra l'etica con la tecnologia e lo dico in quest'ordine perché fondamentale partire dall'etica puoi andare verso la tecnologia
Integrazione dell'impresa chiedono con le persone e crea professionisti che un domani sapranno muoversi in quell'ottica di sviluppo sostenibile e umano
Qui ci sarà bene da qua questo integrazione di competenze e quindi cito questo perché racchiude bene l'idea di futuro che vogliamo e come se si dialoga con le istituzioni si collabora con le scuole con progetti educativi stili esce veramente fare la differenza
Grazie alle donazioni di Pietro non per avere tra l'altro toccato di fatto tutti i temi di questi fenomeni alla conclusione perfetta degni di questo panel grazie per essere stata con noi grazie
E a me non rimane che fare tre cose la prima ringraziarvi per essere stati qui con noi e aver condiviso come questo momento molto importante quindi grazie davvero per la bassa partecipazione
La seconda cosa indichiamo a pranzo
A sei minuti da qui sei minuti e qualche secondo da qui cianuro che ce la caviamo allestito per voi e le colleghe dalla reception
Di potranno dare tutte le informazioni necessarie per raggiungerla ma è veramente qua dietro l'angolo e poi la terza vorrei davvero ringraziare gli studenti gli studenti dalla scuola primaria quasi madre Serafina di Roma perché sere Stati bravissimi pazienti sinistro
Ed è qui davanti facciamo facciamo una foto di gruppo insieme ai nostri relatori che è il modo migliore per concludere questo evento e ancora grazie per essere stati con noi

