16 OTT 2025
rubriche

Lo stato del Diritto - Intervista a Gianluca Masu sulla raffineria di Sarroch

RUBRICA | - RADIO - 20:00 Durata: 22 min 51 sec
A cura di Luciana Bruno e Guido Mesiti
Player
La raffineria nel Comune di Sarroch.

Puntata di "Lo stato del Diritto - Intervista a Gianluca Masu sulla raffineria di Sarroch" di giovedì 16 ottobre 2025 con gli interventi di Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Gianluca Masu (vicepresidente del Comitato Civico per la Tutela Ambientale e della Salute di Sarroch).

Tra gli argomenti discussi: Ambiente, Cagliari, Comuni, Diritto, Informazione, Inquinamento, Petrolio, Protezione Civile, Salute, Saras, Sardegna, Sarroch.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 22 minuti.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Irene Testa

    tesoriere del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito

    Gianluca Masu

    vicepresidente del Comitato Civico per la Tutela Ambientale e della Salute di Sarroch

    20:00 Durata: 22 min 51 sec
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti