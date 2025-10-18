18 OTT 2025
dibattiti

Crisi del diritto internazionale o del sistema delle organizzazioni governative da esso prodotto?

CONVEGNO | - Milano - 15:48 Durata: 2 ore 35 min
A cura di SI
Introduce e coordina: Dino G.

Rinoldi (Professore di Organizzazione Internazionale Università Cattolica SC).

Intervengono: Angelo Panebianco (Professore emerito di Scienza politica), Alessandra Annoni (Professoressa di Diritto internazionale Università di Ferrara), Nicoletta Parisi (già Professoressa di Diritto internazionale università di Catania), Lorenzo Strik Lievers (già Parlamentare radicale e Professore Università Milano Bicocca).

Convegno "Crisi del diritto internazionale o del sistema delle organizzazioni governative da esso prodotto?", registrato a Milano sabato 18 ottobre 2025 alle 15:48.

Sono intervenuti: Dino Guido Rinoldi (Professore di Organizzazione Internazionale Università Cattolica SC), Alessandra Annoni (Professoressa di Diritto internazionale Università di Ferrara), Angelo Panebianco (professore emerito di Scienza politica Università di Bologna, Editorialista del Corriere della Sera), Nicoletta Parisi (già Professoressa di Diritto internazionale università di Catania), Lorenzo Strik Lievers (già Parlamentare radicale e Professore Università Milano Bicocca), Igor Boni (Coordinatore Europa Radicale), Angelo Panebianco (professore emerito di Scienza politica presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna), Marco Maestroni, Paola Cossu.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Diritto.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 35 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Ha proprio così
Allora ci dica alla radio quando incominciamo
Mi dica
Boh
Allora buongiorno
Siamo qui a parlare di crisi del diritto internazionale
Punto di domanda oppure la crisi è quella del sistema odierno delle organizzazioni governative
Che il diritto internazionale ha prodotto a partire dal mille novecentoquarantacinque nel secolo scorso
Poi abbiamo anche aggiunto questa parola prospettive che non so se Lorenzo Strictly versi in particolare riuscirà
A organizzare perché ci racconterà di certi trascorsi pannelliani di un un grande futuro dietro le spalle che c'era allora negli anni ottanta
Grazie a radio radicale che con qualche fatica siamo riusciti a far venire in presenza
Ho distribuito anche una dispensa sin che ho scritto di mio pugno la notte scorsa
Che per qualcuno forse può avere qualche interesse perché parlo di elementi basilari del diritto internazionale nascita regole soggetti ma più che altrove una scheda chi è intitolata diritto internazionale cosa sia ciascun lo dice
Dove sia nessun lo sa
Perché ogni mattina che mi alzo sento parlare del mancato rispetto del diritto internazionale ma poi nessuno qualificare e quantificare esattamente queste situazioni
Allora qui noi abbiamo la professoressa Annoni che professoressa di diritto internazionale a Ferrara che ci parlerà di una serie di regole decisive in questi tempi che sono le regole del cosiddetto diritto internazionale umanitario o meglio sarebbe dire il diritto internazionale che si applica nei conflitti armati
Poi la professoressa Parisi ci racconterà di come il diritto internazionale nell'Unione Europea dia vita un'organizzazione che è l'unica veramente sovrannazionale
Perché anche qui anche l'altro giorno sul Corriere della Sera vedevo il pur bravo Sabino Cassese che parlava di sovranazionalità riferita alle nazioni unite ad altre organizzazioni
Il che non è non solo come aspetto pratico politico ma anche come questione giuridica
Poi passeremo la parola al professor Panebianco
Che ci racconterà dal punto di vista della scienza politica cosa ne pensa
Di questa evoluzione del diritto internazionale evidentemente collocandolo in una prospettiva storica infine come dicevo Lorenzo Street LIVEAS io che non ho nessuna voglia di fare in modo il moderatore perché odio la moderazione odio il centrismo odio
Il riformismo sono se mai un riformatore cerco di
Dare qualche qualificazione introduttiva
Soprattutto per i miei studenti che ha costretto a venire a sentirmi anche di sabato a Milano ricattando lì con qualche credito ai fini dell'esame che possono far valere ma vedo che sono interessati e quindi in realtà so che sto scherzando
Posso anche ricordare che di questi tempi andiamo incontro ai settantacinque anni no ottant'anni
Della FAO la organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura che ha incominciato ad operare il sedici ottobre del mille novecentoquarantacinque e c'è stato un ricordo
A Roma proprio nei giorni scorsi
Ed ha incominciato ad operare addirittura qualche giorno prima che entrasse in vigore lo Statuto delle Nazioni Unite incominciassero funzionare le Nazioni Unite
Perché questo funzionamento risale al ventiquattro di ottobre del mille novecentoquarantacinque
Poi siamo anche nei pressi dell'anniversario
Della convenzione europea di ed europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Quella cosa che normalmente viene chiamata CEDU che io ogni volta reagisco malamente perché gli acronimi bisognerebbe cercare di decodificare umbri
La firma è stata la Roma il quattro novembre mille novecentocinquanta a firma di un trattato internazionale non vuol dire obbligarmi sì
Israele ha firmato lo statuto della Corte penale internazionale
Ma poi ha deciso di non obbliga si dicevo che il quattro novembre cinquanta c'è l'anniversario della firma della convenzione europea che è entrata in vigore il tre
Nel settembre mille novecentocinquantatré
E allora a parte l'articolo di Angelo Panebianco che non cito per non farlo arrossire di qualche giorno fa il diritto che cede la forza sul Corriere della Sera una volta tanto è disponibile anche non da parte degli abbonati per cui lo trovate ancora on line
Mi viene di citare appunto Sabino Cassese l'ordine mondiale essa svanito
Giovedì nove ottobre venticinque
Mi viene di citare
Mauro Magatti avvenire aperte virgolette ormai bisogna riconoscere che il diritto internazionale è stato smantellato quello che funzione solo il diritto della forza
Invece Puškin nato a Mosca nel mille settecentonovantanove
In un libro del mille ottocentotrentasei scriveva non posso mille ottocentotrentasei non posso non stupirmi del rapido avanzamento dell'istruzione e della diffusione dei principi umanità
Beato lui allora dopodiché anche il mio collega in Università Cattolica e amico
Presidente dell'Associazione italiana di costituzionalisti Renato Balduzzi ha scritto su Avvenire pochi giorni fa hanno poche settimane fa Maggio due mila venticinque la forza contro il diritto virgola ovvero un Order assenza lo
Visivo e lo è ancora come ero io sa di che cosa si parla
Donald Trump appena detto a Sharm el Sheikh aperte virgolette la pace e anche
Per fortuna detto anche frutto della forza
Lo Statuto delle Nazioni Unite dice delle cose interessanti da quel punto di vista articolo uno L'articolo due
Articolo uno ai fini delle Nazioni Unite sono mantenere la pace e la sicurezza internazionale
A questo fine prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione le altre violazioni della pace conseguire con mezzi pacifici
In conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali
Che potrebbero portare a una violazione della pace
Nell'articolo due si ricordano i principi delle Nazioni Unite
Principio uno l'organizzazione fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi membri
Il diritto internazionale non a caso si chiama internazione essa
è un diritto grezzo è un diritto creato dagli stati per averne disponibilità facile
Da è un diritto creato da Stati che si sentono eguali nel piano delle relazioni internazionali e si dice già negli studi di diritto internazionale te lo raccontano inizio che ciascuno Stato è definibile come Stato Potenza
Dopodiché ci sono le grandi potenze che hanno più capacità di intervento degli Stati tra virgolette normali ma insomma il diritto internazionale tiene conto di queste situazioni di fatto che si sono storicamente create continua il
L'articolo due della carta delle Nazioni Unite che i membri delle Nazioni Unite al fine di assicurare a ciascuno di loro i diritti e i benefici risultati dal risultanti dalla loro qualità di membro da devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presidente Statuto
Tre
Paragrafo tre dell'articolo due i membri devono risolvere devono risolvere loro controversia internazionale con mezzi pacifici
In maniera che la pace o la sicurezza internazionale e la giustizia pace e giustizia non siano messi in pericolo
Infine perché questo elenco mi rende triste credo che renda tristi anche ciascuno di voi membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia
O dall'uso della forza sia contro l'integrità in territori territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato sia in qualunque altra materia incompatibile con i fini delle Nazioni Unite
Io che sfoglio ancora i giornali cartacei non so quanti di voi lo facciano ancora venerdì diciassette ottobre
Di diciassette una volta era un convegno con Raffaele Cantone mi detto ma venerdì diciassette a Napoli portafortuna non se ne non so se è vero da noi suona strano venerdì diciassette ci sono una serie di notizie
Che sono allucinanti
Paragrafo tre
Si parla di un incontro tra Trump è il presidente della federazione russa Putin dove a Budapest
In presenza del fatto che l'Ungheria è ancora fino al giugno dell'anno prossimo Stato contraente dello statuto della Corte penale internazionale l'attuale Corte penale ha irrogato mandato d'arresto nei confronti di del presidente Putin
Però Orban non solo ha ricevuto Netanyahu che anche lui è oggetto di un mandato d'arresto della Corte penale ma evidentemente si dichiara pronto a dare ospitalità anche al presidente Putin spesso a pagina si ricorda il memorandum di Budapest
I trattati internazionali si possono chiamare trattati parti convenzioni carte in Memorando di Budapest dicembre mille novecentonovantaquattro Ucraina Russia Stati Uniti Regno Unito
Si impegnano con questo memorandum
Di fronte all'Ucraina diventato indipendente tre anni prima a garantire sicurezza integrità territoriale in cambio della rinuncia da parte dell'Ucraina le armi nucleari
Poi voltate le pagine
C'è una incredibile ancora di più pagina sedici notizia tra il Presidente degli Stati Uniti d'America
Cito Viviana Mazza gli Stati Uniti hanno messo una taglia di cinquanta milioni di dollari per informazioni che portino all'arresto del presidente del Venezuela maturo
Anche fonti Pacho ma
Che mi risulti nel diritto internazionale i capi di Stato hanno delle immunità e qui si riprende quello che faceva la CIA
Cercando di distribuire danari per ottenere dei cambiamenti di regime in America Latina
Gli Stati Uniti hanno occupato il Nicaragua hanno con
Con con con varie situazioni di anni passati è stato arrestato non Rijeka non parliamo di Allende della Fina che ha fatto nel mille novecentosettantatré
Infine c'è un'altra notizia
Che ancora GPS non so che agenti di usare
Viene intervistato Sergi ieri
Caraga no ideologo del capo del Cremlino
E questo Sergej ascoltando le quattro stagioni in sottofondo le quattro stagioni di Vivaldi mentre ascolta le quattro stagioni di Vivaldi
Viene ricordato che Lugli aveva proposto di sganciare una bomba nucleare sulla Polonia
Non ho capito cosa centri la Polonia con l'Ucraina ma questo dice comunque Caraga nostra e subito dopo dice aperte virgolette era un paradosso e lo credo che sganciarono la bomba nucleare sia un paradosso
E poi lo stesso Caraga nostra dice che aperte virgolette la nostra è una guerra contro l'Europa unita
In quell'Europa che oggi è la culla dell'individualismo più sfrenato di un consumismo contro natura
Che ha generato un neo femminismo nichilista la negazione della storia io una inaccettabile libertà dei costumi
Il degrado dell'uomo
Bisogna fermare il degrado dell'uomo bisogna liberare il mondo dall'egemonia globali
E allora mi viene in mente Woody Allen che in un suo film diceva quando sento la musica di Wagner mi viene voglia di invadere la Polonia solo che questo questo
Un professore ad alto livello penso consigliere del Cremlino
E vorrei lui ascoltava video Vivaldi le quattro stagioni evidentemente lo porta queste considerazioni
Anton Cechov fa vi cito un po'di persone più importanti via tra Anton Cechov diceva che se in una pièce teatrale appare un fucile all'inizio
Forse prima del secondo o del terzo atto comunque prima al della fine quel fucile dovrà sparare
E allora ricordo che sovente Medvedev questo Caraga nostra menzionando l'arma nucleare ho capito che vogliono indurre a miti consigli o ingenerare paura ma chissà mai che verso il secondo il terzo tempo effettivamente non vengano utilizzate
E allora cito sempre Francesco Guccini Don Chisciotte a proposito di questo farsi d'ombra delle cose
E poi lo dico ai miei studenti bisogna ricordare Franco Battiato non so se ci aiuterà Angelo Panebianco la cura diceva Franco Battiato in questa canzone supereremo le correnti gravitazionale chi lo sa
Il sistema delle organizzazioni internazionali intergovernative prodotte dai trattati internazionali creato a partire dal mille novecento quarantacinque citavo la FAO
Citavo le Nazioni Unite
è un sistema che soprattutto nell'ambito delle Nazioni Unite crea questo così detto ambito delle istituzioni specializzate
Perché le Nazioni Unite
è chiaro che non riescono a mantenere la pace non riescono a risolvere quelle che sono le minacce alla pace però bisogna tenere presente una grossa capacità amministrativa di questa organizzazione
Attraverso accordi internazionali che l'Unione perché le Nazioni Unite hanno con altre organizzazioni universali a carattere mondiale
Riesce le Nazioni Unite a far fronte ad ambiti come quello che la sanità come quello che la agricoltura come quello che il transito dei vicoli di aerei creare le rotte
E allora qui bisogna citare la situazione dell'OMS
Gli Stati Uniti e se ne sono andati dall'OMS certo perché c'è il Chennedy sbagliato come dico sempre io prestano la mia opinione personale
Che gestisce una situazione che evidentemente non reputa secondo questo Kennedy nipote del grande Robert Fitzgerald Kennedy il figlio del grande Roversi già perché negli reputa che debba essere debbano allontanarsi Stati Uniti da questa organizzazione gli Stati Uniti si sono ritirati anche dall'accordo pandemico pandemico globale che è appena stato rivisto
Per la verità si è ritirata anche l'Italia perché ha detto ma cosa stiamo a dipendere dall'OMS
Facciamo da noi
Gli Stati Uniti ancora escono per la terza volta quest'anno dall'UNESCO l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione la scienza e la cultura
Dalla Corte penale internazionale che non è collegato alle nazioni enti in quanto tale
C'era stata una firma da parte del presidente Clinton negli ultimissimi giorni della sua amministrazione
Questa firma
Che non vuol dire obbligare ossia lo statuto della corte penale ma vuol dire essere disponibile a ratificarla a stipularlo la il quale nel
La corda istitutivo della Corte penale
Bush junior ha entrato nella presidenza dopo Clinton ha ritirato la firma
Procedono inaudita nel diritto internazionale non si è mai visto perché appunto non obbligando la firma il ritiro della firma è una cosa strana
E siccome non voleva essere da meno anche la Russia ha ritirato la firma con cui si era dichiarato disponibile ratificare lo statuto della corte penale internazionale
Ho già detto che l'Ungheria è l'unico Paese dell'Unione Europea che si sta ritirando si porterà a conclusione la vicenda nel giugno
Del prossimo anno dalla Corte penale internazionale
Insomma la voglio far Brady anche se non c'è niente da fare Breve perché perché vorrei ricordare un bravo giudice della Corte suprema degli Stati Uniti che è stato giudice aggiunto nei primi del Novecento si chiamava Holon se non Sherlock
Si chiamava in un altro modo mi pare Jason Oliver diceva il giudice Holmes i valori di una società sufficientemente giusta
Si rifletteranno in un diritto sufficientemente giusto
Tanto migliore sarà la Società tanto un minor diritto vi sarà
In Paradiso non vi sarà diritto dice il giudice Holmes e Leone Leone con lei alle minuscole leone starà accanto all'agnello
I valori di una società ingiusta continua la citazione si rifletteranno in un diritto ingiusto
Tanto peggiore sarà la Società tanto più diritto vi sarà nell'inferno non vi sarà altro che diritto e le garanzie processuali verranno osservate meticolosamente
Qui mi fa ricordare
Mario Draghi chi è stato a studiare cinque anni dei gesuiti io dei gesuiti qui a Milano ci sono stato undici o qui in sala un amico che anche lui forse ha fatto un anno di più perché è entrato in seconda elementare
Allora che cosa si dice
Nella mia esperienza io ricordo sempre questo lo ricorda anche il film di Bergman il settimo sigillo dice l'Apocalisse di Giovanni quando l'agnello a perse il settimo sigillo ha perso il settimo sigillo si fece un Silenzi in cielo per circa mezz'ora io mi sono sempre chiesto come faceva il cielo a calcolare questa mezz'ora di silenzio rispetto all'avvento dell'Apocalisse
Poeta Adonis diceva prendimi caos nelle tre bar nelle tue braccia siamo qua
Che vorrei ancora farvi qualche riferimento prima di passare la parola alla collega Annoni
C'è un bel libro nella dispensa su con la che ho distribuito viene di sviene indicato un libro che è stato scritto
Da un finlandese e intitolato il mite civilizzato ore delle nazioni ascesa e caduta del diritto internazionale mille ottocentosettanta mille novecentosessanta
Il diritto internazionale nato per trovare una data di riferimento così opportunistica
Nel mille seicentoquarantotto alla fine della guerra dei trent'anni alla fine della guerra degli ottant'anni quando l'Europa era in un disastro assoluto ed è nato perché gli stati si sono formati in Europa in modo tale da essere ciascuno rispetto all'altro indipendente e sovrano togliendoci
Da qualsiasi tipo di controllo del Sacro Romano Impero e anche del papato
E allora e qui cosche Ninì che questo finlandese autore del libro il mite civilizzato re delle nazioni
Ci svela la struttura del paradigma del diritto internazionale perché
Pensiamoci è stato un disegno indiscutibilmente eurocentrico
Perché è nato in quegli anni e probabilmente prima ed è un diritto che ha portato alla colonizzazione dei vari continenti dopo di che piano piano si è incivili ITO
Ci sono dei ritorni in materia di tutela dei diritti della persona dei diritti dei privati proprio in Europa la Convenzione europea dei diritti dell'uomo che ha fatto sì che quel diritto internazionale
Fosse sia diventato un diritto anche a tutela delle persone singole dei diritti dell'uomo
Ci sono esempi di vicende di diritto internazionale fin da tempi lontani c'è il trattato di cade esce mille duecento settantaquattro avanti Cristo il più antico trattato di pace esistente fatto tra un re ittita e il cui nome non riesco a pronunciare e dieci i faraoni egizi
Tucidide un poco dopo
E qui cito potrei citare Cassese ma potrei citare anche Panebianco se mi permette quattrocento sedici
Avanti Cristo L'isola di meno
C'è un nel nel numero di Limes chi è in edicola
Viene fatto un riferimento a Israele come la Sparta di Bibi Netanyahu immagino intendendo
Un ambito molto chiuso in qualche misura autoreferenziale che sta giocando per la propria sopravvivenza
In realtà da ragazzo quando studiavo Atene Sparta stavo sempre con gli Spartani primi sembrano più semplice elementari avevano questo piatto tipico che era il brodo nero degli Spartani fatto con un maiale
Che veniva preso a da spendo in Panfilia e quindi tutte queste cose mi piacevano molto più degli Ateniesi è infatti
Ci racconta degli Ateniesi Tucidide nel quattrocentosedici l'isola dimmelo neutrale anche se è amica di Sparta rifiutò di entrare a far parte della lega tenesse
E allora gli Ateniesi attenzione cosa ci dice Tucidide che raccontarono agli immensi
I meli gli abitanti dell'isola che a un certo punto furono invasi da Atene furono fatti schiavi le donne violate eccetera eccetera dicono gli ateniesi ai Meli prima di invadere
Aperte virgolette da parte nostra non faremo ricorso a frasi sonanti non diremmo fino alla noia che è giusta la nostra posizione di predominio perché abbiamo debellato i Persiani
E non diremo che ora marciamo contro di voi per rintuzzare offese ricevute discorsi lunghi che non hanno che non fanno che suscitare diffidenze però riteniamo che nemmeno voi vi dobbiate illudere di convincerci col dire che non vi siete schierati al nostro fianco perché eravate coloni di Sparta e che infine non ci avete fatto torto alcuno
Bisogna che da una parte e dall'altra si faccia risulta risolutamente ciò che è nella possibilità di ciascuno e che risulta attenzione da un'esatta valutazione della realtà
Siamo nel Quattrocento sedici avanti Cristo
Poiché voi sapete tanto bene quanto noi che nera aggiornamenti umani
Si tiene conto della giustizia quando la necessità incombe con pari forza su ambo le parti lo ridico si tiene conto della giustizia quando la necessità incombe con pari forza su ambo le parti
In caso diverso i più forti esercitano il loro potere e i più deboli si adattano
Pace di Westfalia firmata nel mille seicentoquarantotto
Ha dato ordine in modo appunto secondo un nuovo diritto internazione ex a quella che era l'Europa civilizzata di allora
Io ricordo sempre che in Westfalia viveva anche il Candido di Voltaire il candido che era un giovane del carattere ingenue sincero secondo cui il mondo diceva Candido è il migliore dei mondi possibili
E quindi forse c'è da illudersi da questo punto di vista
Che altro posso dire in questo momento siccome l'ho fatta lunga ma sperano di non avervi annoiato troppo
La cosa interessante mi sembra di passare per ora la parola d'Alessandro Annoni che non solo è professoressa di diritto internazionale ne sa di Ferrara ma ahimè anche vicerettore giusto
Lo sai ancora
E quindi anche degli impegni
Di gestione piuttosto importanti che cd che tenterà di raccontarci cosa sia questo diritto internazionale umanitario alla prova degli odierni conflitti armati grazie dal passo la parola
Grazie Dino grazie molte per l'invito spero mi sentiate anche in fondo mi dicono che una voce abbastanza perentoria quindi spero di sì una piccola rettifica sono provetta ICI alle biblioteche quindi l'impegno cartaceo ma non così gravoso come quello di editrice vicaria ringrazio molto per l'invito il tema che mi è stato affidato è un tema frustrante per certi aspetti come fosse un po'tutti quelli che affrontiamo
Oggi perché io mi doveva occupare del diritto internazionale umanitario o meglio come giustamente diceva Dino del diritto internazionale dei conflitti armati alla prova degli odierni conflitti armati
Ora questa branca del diritto internazionale il diritto di conflitti armati ha origini antichissime è una delle più antiche banche del diritto internazionale il diritto internazionale degli albori e anzi probabilmente diviso in due grosse banche il diritto di pace
Il diritto di guerra come i i tombini di ghiozzo su cui i primi internazionalisti si sono si sono formati un diritto dunque che ha radici antiche chiama amici consuetudinarie che si sviluppa nella prassi degli Stati quando partecipano a conflitti a conflitti armati e che viene progressivamente codificato
Le prime codificazioni quindi le prime nomi scalette di diritto internazionale
Di conflitti armati non le troviamo addirittura nel mille ottocentonovantanove nel mille novecentosette sono le famose convenzioni dell'Aia che sono ancora in vigore e che sono ancora in larga misura considerate diritto internazionale vigente diete internazionale diciamo cristallizza azioni del diritto consuetudinario vigente
Poi ovviamente c'è stata una certa evoluzione penso in particolare alle convenzioni di Ginevra del mille novecentoquarantanove dopo la fine del secondo conflitto mondiale e poi nel mille novecentosettantasette i due protocolli addizionali uno relativo ai conflitti armati internazionali e l'altro il secondo relativo ai conflitti armati non internazionale
I ma parliamo comunque di noi me piuttosto da parte è inutile negare Ciro e Dino Agnetti sono state pensate indubbiamente in relazione a conflitti molto diversi rispetto a quelli che essi combattono oggi
E conflitti moderni non sono più conflitti di trincea conflitti moderni sono conflitti dove noi vediamo degli strumenti che nel mille ottocentonovantanove nel mille novecentosette ma neanche nel mille novecentosettantasette
Non erano nemmeno immaginabili l'utilizzo dei doni l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ha lo scopo di individualità anche per gli obiettivi della violenza bellica l'utilizzo dei satelliti
Ma che il coinvolgimento delle in paese c'è pure in paese sono sempre state coinvolte per esempio nella fornitura di armi ma oggi il coinvolgimento del PAI Bartolo nei conflitti armati del settore privato nei conflitti armati
è veramente significativo tanto per Fanny ad esempio una ha molto colpito a un certo punto direi poteva essere il la fine del due mila ventidue l'inizio del due mila e ventitré
Quando Zaleski ha fatto un vero e proprio appello al mondo al mondo dell'impresa privata
Chiedendo che qualunque azienda visse immagini satellitari gli utili per consentire alle tutto Carire di individuare il nemico spendesse disponibili un appello non agli Stati ma alle imprese private
Ancora i conflitti classici e amo conflitti festa Atif sudista utenze
Fine ti io monologhi del diritto internazionale i conflitti moderni sono molto spesso conflitti completamente asimmetrici conflitti fra Stati e gruppi armati e organizzati
Che spesso utilizzano metodi di cui fino a quando non metodi terroristici ogni tutti questi elementi sono effettivamente degli elementi di novità rispetto a quello che all'idea del conflitto armato classico allora la prima domanda che ci dobbiamo pure vedere se il diritto internazionale umanitario le norme che abbiamo di diritto internazionale che come dicevo sono piuttosto risalenti sono adatte ad essere applicate a questi conflitti se non ci sia piuttosto un vuoto normativo che deve essere colmato per consentire di disciplinare queste nuove fu M di di violenza di violenza bellica allora che voi fai qualche esempio nel tempo che abbiamo a disposizione tratto da quelli che sono poi i due conflitti principali che
Insanguinano il nostro tempo quantomeno quelli che hanno maggiore risalto mediatico cioè il conflitto in Ucraina e il conflitto a a casa fa un paio di esempi per ciascuno soltanto per ragioni di tempo
Allora così tecnica in Ucraina
Ricorderete tutti immagino lei immagini e le discussioni che ci sono state intorno all'assedio di alcune città dell'Ucraina da parte delle truppe Hooks chi Ussi l'assedio di Cernic di va all'assedio di calchi va e soprattutto quello che forse c'è arrivato in modo più netto e bruciante l'assedio di Baiutti pollo
Immagini due immagini che mostravano una popolazione civile in estrema difficoltà e di fronte a una situazione di quel tipo il diritto internazionale che cosa ha da dire allora quando uno guarda alle norme di diritto internazionale umanitario
Trovo una definizione di che cos'è l'assedio la tecnica di guerra che consiste nell'accerchiati
Una roccaforte nemica o o qualsiasi altra località difesa dal nemico impedendo ogni comunicazione con l'esterno
Ma non trova un divieto di praticare questa tecnica di guerra le norme di diritto internazionale umanitario in effetti non vietano l'assedio in quanto tale ma questo però non significa che tutto si possa fare durante una guerra di assedio perché le norme di diritto internazionale umanitario compagno uno dei principi che sono assolutamente inviolabili che sono parte del diritto internazionale consuetudinario e chi si applicano anche nelle situazioni di assedio primo fra tutti il principio di distinzione
Quello per cui la violenza bellica ma sempre indirizzata solo conto i combattenti nemici e non contro i civili nemici
Allora in applicazione di questo di questo principio
L'assedio va bene non sarà vietato ma l'assedio non può essere utilizzato come metodo di guerra per cercai di otteneva e l'ha resa del nemico a questo serve essenzialmente l'assedio a scapito della popolazione civile
E allora si la guerra di assedio viene posta in essere il piano bisogna comunque garantire la possibilità ai civili di uscire dal dalla zona assediata o quanto meno situazioni in cui questo non fosse materialmente possibile o possibile per le esigenze di necessità militare delle truppe assedianti si deve consentire l'ingresso degli aiuti umanitari nella luogo assediato nella città assediata
Dunque il diritto di far lievitare i beni necessari per la sopravvivenza della popolazione civile salvo ovviamente il diritto di controllare che quello che impari effettivamente sia aiuto umanitario non Aimi
E vada effettivamente alla popolazione civile e non e non ai combattenti
Altro tema che si è posto in relazione al conflitto in Ucraina
è il tema del coinvolgimento delle ostilità al convincimento di Stati terzi nelle ostilità
Il tema della sottile linea rossa sarà supporto esterno a una parte conflitto e partecipazione diretta al conflitto ingresso in guerra se volete
Se noi vediamo anche le dichiarazioni della stessa Russia rispetto a attività poste in essere dalle UE da dagli Stati europei dagli Stati Uniti e circa più volte no vediamo tracciare una linea rossa di ieri se Lal agli Stati Uniti o l'Europa
Fanno questa cosa allora li considereremo parte del conflitto per questa linea rossa si sposta sempre un po'più in là no e allora il tema è quand'è che diventa partecipazione alle ostilità non è più soltanto sostegno esterno ma è partecipazione allestita quand'è che chi sostiene diventa un cobelligeranza eh
E il tema è spinoso anche perché appunto il biglietto di di combattimento non sono più quelli di una volta per farvi un esempio
Il fu Enia informazioni satellitari immagini satellitari a una parte in conflitto
è una forma di partecipazione alle ostilità è molto interessante quello che gli Stati Uniti hanno detto nel momento in cui fornivano questo tipo di informazioni all'uterina
C'è stato un momento in cui
Gli Stati Uniti appunto che sfrutta i principali fornitori di servizi satellitari a lui che lui all'Ucraina
Se sono privati di specificare che le immagini satellitari messa a disposizione di Kiev sono utili solamente a fini di situation alla UE è ammessa cioè per sapere grosso modo dove si collocano le truppe mimiche
Essendo troppo granulare lì per consentire di individuare e colpire obiettivi russi
Mi quindi questa distinzione viene fatta perché perché se io fornisco delle immagini satellitari o dell'informazione Intelligence che consentono di individuare l'obiettivo e che quindi si inseriscono nel la procedura cosiddetta vita editing
A quel punto diventa molto difficile sostenere che sto ascoltando dando un aiuto esterno ma non sto partecipando al conflitto
Da cosa anche qui un paio di esempi ma il primo problema fondamentale che si pone rispetto a quel compito è proprio la qualificazione del conflitto che cos'è questa cosa che sta succedendo che succedeva fino a qualche giorno fa a Gaza
è un conflitto armato internazionale o è un conflitto armato non internazionale
è una questione complicata da una serie di incertezze prima fra tutti casa è ancora un territorio occupato oppure no nel nel due mila e cinque Israele ha ritirato la propria presenza militare di fissa i Agasa non da dal due mila e cinque pancia non più
Soldati israeliani presenti sul territorio secondo Israele questo
Faceva sì che quel territorio non potesse più essere considerato un territorio occupato
Secondo la Corte internazionale di giustizia invece apparire del luglio del due mila e ventiquattro il di Cindy reggimento non ha portato alla cessazione dell'applicazione delle norme sull'occupazione perché o non ha letto una presenza militari fissa
A casa Isaia ed era perfettamente in grado di esercitare il controllo effettivo dare un volto ma comunque il controllo effettivo su quel su quel territorio
Allora secondo una parte della dottrina se si dice che casa occupata allora certamente si applicano le norme sui conflitti armati internazionali perché in fondo alle norme sull'occupazione stanno all'interno di una convenzione la Quarta Convenzione di Ginevra che riguarda i conflitti armati internazionali ma ed è pur vero che c'è anche un altro tema da chiarire conflitto armato internazionale in conto ci la Palestina è uno Stato o non è uno Stato anche questo è un elemento che complica la qualificazione sappiamo che molti scatti l'hanno riconosciuta come tale
Altri no ma e anche se riconosciamo se consideriamo la Palestina come è stato nel senso del diritto internazionale siamo psicologiche Hamas sia il rappresentante dello Stato di Palestina o comunque un gruppo armato idealizzato la cui condotta riferibile alla Palestina per cui possiamo dire
Che Israele combattendo contro Hamas combatte contro la Palestina oppure un qualcosa di diverso un gruppo armato organizzato e per cui il conflitto è un conflitto asimmetrico Stato conto gruppo armato organizzato il tema se l'è posto anche la Corte penale internazionale a fondamentale risolverlo per la corte penale internazionale perché la lista dei crimini di guerra è diversa a seconda che si tratti di un conflitto armato internazionale oppure no
E la corte ha adottato una soluzione un po'pilatesca raccolte ha detto a tutte quelle cose è un conflitto armato in piazza e anche un conflitto armato non internazionale
è una questione appassionante di fischio su cui certamente potremo in piedi perché riempie mo'biblioteche
Di discussione dottrinale ma dal punto di vista Paratico in realtà la questione
Che ha una sua rilevanza dal punto di vista dei crimini internazionali quindi la responsabilità individuale
Meno rilevanza dal punto di vista delle norme applicabili perché perché Altai principi fondamentali di diritto umanitario distinzione precauzione proporzionalità che sono quelli che sono più in tensione nel conflitto a casa
Si applicano nello stesso modo dei conflitti internazionali
E nei conflitti non internazionali
E vengo al secondo problema di applicativo del dio nel conflitto a casa
Consenta casa indubbiamente una guerra urbana di conflitto urbano si svolge in uno dei territori più popolati della terra
E allora c'è chi dice ma le norme di diritto internazionale umanitario non sono apprezzate per applicarsi in una situazione del genere
Come si fa a distinguere civile combattenti quando civile combattenti vivono lungo sulla testa dell'alto come si fa a valutare la proporzionalità della propria condotta contenere i danni collaterali in una situazione di conflitto così così appunto urbano che si svolge in un tessuto urbano così densamente popolato
Devo dire che
In realtà le stesse truppe israeliane non contestano fatto l'applicabilità dei principi di diritto internazionale umanitario in quel contesto
Se vuoi ed anche lei DS in ogni operazione che svolgono Agasa sì Palinuro erano sul loro sito internet
Sì giustificare il loro operato
Pescando i principi no quindi si bombarda un ospedale
Allora si dice la mamma di diritto umanitario direbbe che l'ospedale non può essere bombardato a meno che non sia utilizzato dal nemico noi riteniamo che sia stato utilizzato dalle unico per cui se queste ragioni
Che cosa ci dice questo che anche loro continuano a pensare alla validità di quelle norme di diritto internazionale umanitario il problema è interpretazione delle norme di diritto internazionale umanitario che viene fatta
A me sembra chi rispetto ad altre bene anche dei diritti internazionali dove altre regole di diritto internazionale dove effettivamente siamo di fronte a una crisi dettata dal fatto che alcuni Stati spingono per derogare qua a quelle regole penso proprio alle regole sull'uso del sul divieto dell'uso della forza
Non abbia non siamo di fronte a un fenomeno simile ma la crisi del diritto internazionale umanitario non è una crisi dettata dal fatto che gli stati
Non vogliono più non si riconoscono più in quelle regole è piuttosto una crisi dettata dal fatto che quelle regole vengono interpretate in modo diverso
Dai dai combattenti e il problema fondamentale allora forse quello dell'accertamento della eventuali violazioni di quelle regole cioè di fronte a due interpretazioni contrastanti della stessa regola
Bisognerebbe che ci fosse un terzo un ente terzo che in modo oggettivo valuta la situazione accerta se c'è stato una se c'è stato o meno una violazione della ed ora
L'accertamento delle violazioni delle norme di diritto internazionale umanitario effettivamente ed è sempre stato un po'un problema
Perché le norme di diritto internazionale umanitario non hanno meccanismi automatici di accertamento comunque benone atti di accertamento delle violazioni come per esempio ci diamo alle norme sulla tutela dei diritti umani no abbia convenzione europea dei diritti dell'uomo e abbiamo una corte europea dei diritti dell'uomo a cui ci si può rivolgere se si pensa che la norma sia stata violata una norma della convenzione stessa proprio niente di simile per le norme di diritto internazionale umanitario diritti singolo che ritenga che la norma sia stata violata non ha diritto di accesso ora Dante ha un qualche giudice
E le violazioni delle norme di diritto internazionale umanitario sono particolarmente difficili da accertare quando queste violazioni sono ascrivibili a sud
Ti non statali quindi a gruppi armati organizzati gruppi armati organizzati sono vincolati al rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario ma non esisteva luogo dove questi
Queste queste l'accertamento di queste violazioni possa essere
Effettuato
Doppia Marche organizzano in un non possono essere oggetto di un procedimento davanti alla Corte internazionale di giustizia per esempio esiste solo il profilo della responsabilità individuale che può essere accertato ma non quello della responsabilità dell'imputato
Per gli Stati la situazione sicuramente un po'diverso per esempio nel caso sapete ed di Gaza la stessa Corte internazionale di giustizia è stata investita di una controversia sollevata dal Sudafrica punto Israele ma se ci pensate anche lui è un accertamento molto limitato
Perché il Sudafrica solleva una controversia contro Israele accusando Israele di genocidio e non di aver violato le norme di diritto internazionale umanitario perché la Corte non avrebbe avuto giurisdizione per giudicare eventuali violazioni delle norme di diritto internazionale umanitario l'unico titolo di giurisdizione davanti alla Corte Elia la convenzione
Sulla sul genocidio
Ci sono delle commissioni d'inchiesta questo vale sia per il
Il ti atto di casa che per il teatro
Uterino commissioni d'inchiesta indipendenti che sono istituite
Dal Consiglio per i diritti umani che accettano le violazione che effettivamente lo hanno fatto hanno fatto diversi rapporti in cui accertano violazioni da una parte e dall'altra non certamente solo da da un lato allora se l'accertamento c'è
Qual è il problema ancora non è non è un problema normativo le norme ci sono non è necessariamente un problema di accertamento dov'è il problema il problema il problema dell'attuazione del cosiddetto Enforcement di queste norme
A che serve un accertamento degli illeciti se poi e a quell'accertamento non fa seguito una reazione
E inutile direi che in entrambi i casi il Consiglio di sicurezza che sarebbe l'organo che può esercitare i poteri coercitivi situazioni di questo tipo ha le mani legate
Per via del meccanismo del vento nonché da una parte viene esercitato dalla Russia dall'altra parte viene esercitato dal dagli Stati Uniti
Esistono meccanismi alternativi che sono però nelle mani degli Stati
Il meccanismo appunto della reazione collettiva attraverso per esempio l'adozione di sanzioni come vengono comunemente chiamate sono piuttosto contromisure a ditta adottate dagli altri Stati
è un meccanismo che come il caso della Russia ci dimostra
Fattibile perché sono stati adottati pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia meccanismo nella disponibilità degli Stati lo vogliono fare con tono sia non l'hanno finora voluto fare
Nei confronti di Israele ed è comunque un meccanismo che funziona l'imbocco gli Stati ma non con cui gli attori non statali
Arrivo alla alla conclusione
Non c'è dubbio che stiamo attraversando un momento storico di grande crisi di effettività del diritto internazionale umanitario
Un periodo di crisi di effettività del diritto internazionale umanitario che si inserisce in una più generale crisi di effettività del diritto internazionale
E dunque di delegittimazione del diritto internazionale come strumento di gestione delle relazioni internazionali qualcuno direbbe il diritto internazionale vale fino a un certo punto
La però il problema è come si esce da questa situazione come come
Come si supera questa impasse ecco io non credo che la ricetta sia all'adozione di nuove norme non abbiamo bisogno di nuove norme quelle che ci sono sono adatte sono sufficientemente elastiche se volete per essere applicate anche in Cina gli operativi nuovi forse aiuterebbe una riforma dei meccanismi di accountability che rendesse più agile vuole Lalla l'accertamento delle violazioni sarebbe opportuna ma anche molto difficile da realizzare perché gli Stati non l'hanno voluta nel mille novecentosettantasette non vedo come potrebbero poi lei alla in questo momento e allora cosa resta la riforma dei meccanismi di Enforcement dei meccanismi di reazione alle violazioni
Si parla molto di riforma del Consiglio di sicurezza di riforma della del della composizione del consiglio
Di sicurezza dell'esercizio del potere di veto del Consiglio di sicurezza
Certo qualunque riforma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite passata verso una modifica della Carta delle Nazioni Unite che passa attraverso il voto in Consiglio di Sicurezza dove i membri permanenti possono esercitare
Il potere di veto quindi è una strada tutta in salita
L'alternativa è una riforma costituzionale come qualcuno invoca dell'intero sistema quindi smantellare l'intero sistema che ci siamo dati dopo la seconda guerra mondiale a ricostruirlo su nuove basi
è una possibilità
Io credo però che prima di avviare processo costituzionale di riforma dell'ordinamento internazionale come già successo la Società delle Nazioni esisteva poi a un certo punto è esistita più è stata superata dal nuovo meccanismo qui non è che sia impossibile
Però secondo me
E su questo chiudo prima di tutto bisognerebbe interrogarsi su una cosa fondamentale
Cioè voi
Noi Sartini del mondo crediamo ancora che esista un nucleo duro di norme di diritto internazionale inderogabili di norme cogenti di norme costituzionali dell'ordinamento internazionali
Indisponibili da parte degli stati al quale apparterrebbero secondo la la teoria dominante la teoria prevalente le norme di diritto internazionale umanitario e quanto meno i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario
Perché questo è il punto se insiste questo nucleo fondamentale allora possiamo immaginare di ricostruire un ordinamento internazionale che metta al centro questo questo nucleo altrimenti se tutte le norme di diritto internazionale sono disponibili beh allora sarà sempre un problema del più forte che fa valere la propria potenza geopolitica sugli Altai
è difficile che si riesca qualunque situazione opzione noi immaginiamo che si riesca a superare questo problema strutturale
Grazie
La professoressa Annoni temeva ritorsioni non amino non ha nominato il ministro Tajani che ha detto ma era in modo incidentale che il diritto internazionale vale fino a un certo punto una cosa interessante
è quella che ragionando su gruppi armati individuali non statali che fanno guerra uno Stato undici settembre due mila uno Al Qaeda fa la guerra agli Stati Uniti
E poi Isis occupa dei territori
Hamas fa quello che sta facendo
è interessante vedere rispetto a alcuni decenni or sono
Come emerge in questo caso in senso negativo una presenza degli individui al di là degli Stati al di là delle formazioni tradizionali nelle relazioni internazionali
è sarà una questione detestabile
Ma significa che c'è sempre più per la tecnologia per i mezzi di comunicazione per i tipi di armamenti una possibilità di accesso al protagonismo da parte di singole persone
E questo forse lo si deve tenere presente quando si è rivolta alla questione e si applica alle persone dei diritti
Sono titolari di diritti non solo di obblighi riconosciuti ad esempio dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Recentemente c'è stato una lettera della Premier di Danimarca della Presidente del Consiglio dei ministri anche se lei dice che bisogna chiamarlo al maschile il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni italiano
Ed altri sette Paesi che hanno criticato la Corte europea dei diritti dell'uomo che non c'entra niente con l'Unione europea come sapete ed è una corte che agisce nell'ambito del Consiglio troppo di una convenzione particolare
Per la sua giurisprudenza soprattutto in materia di migranti diritti degli stranieri eccetera eccetera
Insomma nove Paesi pur membri della convenzione europea dei diritti dell'uomo che criticano questa situazione per cui emerge un protagonismo attraverso la corte di individui singoli ma adesso l'ho citato alcune volte spero che non me ne voglia passiamo la parola al professor Angelo Panebianco che ci parlerà di in modo sinteticissimo il titolo ma non le sue parole potenza e diritto internazionale
Dunque io dovevo parlare per ultimo ma ho preferito anticipare la professoressa Parisi perché siccome trattano di questo tema non da giurista e giusto che poi giurista mi mi Min bastoni ecco perché perché sicuramente lo tratterò in modo che non corrisponde non risponde non non non è coerente con la sensibilità del giurista di sicuro dal mio punto di vista è il rapporto tra il diritto la forza non può essere posto come viene posta abitualmente il diritto sostituisce la forza no
Il diritto funziona o non funziona seconda dei rapporti di forza che si danno e e quindi la crisi di effettività del diritto internazionale di cui parlava e ha ragione perché i listini l'evidenza e ci sono sono chiarissime la professoressa Annoni dipende da un o abbia pare il migliore essenzialmente da un processo molto lungo di ridefinizione dei rapporti di Potenza internazionale partiamo dal quarantacinque facciamo finta che la storia Commissione quarantacinque
Facciamo finta ricominci con la la vittoria e la presenza di una potenza di Stati Uniti fortissima
Tale da poter imporre molto del del nuovo ordine internazionale
Prendiamo l'ONU
L'ONU che cosa
Non lo è Hillary edizione della Società delle Nazioni la Società delle Nazioni era un'idea Guerzoni Anna ma in realtà è un'idea che viene da due secoli di storia del pensiero liberale
Cioè l'idea che la power politics la competizione di Potenza il bilanciamento tra le potenze potesse essere sostituito quantomeno attenuato da sistemi di sicurezza collettiva è un'idea che in realtà circola da settecento viene affinato a poco a poco e approda infine nel novecento con la Società relazioni l'idea è che dobbiamo dato dato il grande Marcello che si è verificato che la prima guerra mondiale trovare il modo se non vi superare del tutto quanto meno di attenuare gli effetti più deleteri della della dell'equilibrio di potenza del momento in cui l'equilibrio di potenza si spezza con tutte le conseguenze
Drammatiche che l'umanità conosce
La Società delle Nazioni finirà come finirà
L'ONU è il tentativo di ricostruirla ma attenzione dietro non c'è tanta ingenuità c'è l'idea che si rivela sbagliata che l'ONU potrà funzionare perché l'alleanza di guerra che si è formata potrà continuare in futuro se quell'alleanza tra le potenze che poi avranno il il diritto di veto
Che nient'altro che una ripresa di ciò che c'era già nella socio delle nazioni cioè la riconoscimento che le potenze non sono tutte uguali
No ma che alcune sono più uguali delle altre già ci sono alcune alcune grandi potenze che hanno diritto a uno status particolare
è bene se l'alleanza di guerra
Sì proprio
Durerà nel tempo allora l'ONU potrà funzionare come un sistema di sicurezza collettiva le cose non vanno così
L'alleanza di guerra si rompe nasce la guerra fredda e l'ONU verrà bloccato larga misura così di sicurezza Barack larga misura bloccato dalla guerra fretta
Ma buona parte delle istituzioni internazionali e quindi del dei delle trasformazioni del diritto internazionale nato usiamo questo termine commercialmente a Westfalia ma
Ori trasformato avversaria
Buona parte di queste istituzioni di queste procedure di queste norme hanno dietro di sé
La potenza egemone cioè gli Stati Uniti i quali hanno una doppia caratteristica
Che ricordano quella di un'altra potenza egemone la Gran Bretagna nell'Ottocento è una potenza marittima
Ed è ed ha un il regime interno liberale
Questo avrà tutta una serie di conseguenze per esempio sull'Europa in genere
Chi viene sconfitto che cosa fa
Chi viene sconfitto sa che verrà dominato da chi avvento no
In Europa il problema si pone in modo diverso
Gli sconfitti hanno paura di essere abbandonati dalla potenza
La il discorso di Faltona discorso Fanton del quarantasei di Churchill una cortina di ferro scesa sull'Europa in realtà un tentativo di dire agli americani non potete abbandonare l'Europa perché se no finiamo in pasto i sovietici
Sostanzialmente
Bene tutte quelle istituzioni
Meglio o peggio funzionanti sono il prodotto di quella egemonia
Il declino relativo di quell'egemonia ammette tutto quanto in crisi
Perché fin quando lesioni accede sullo sfondo sembra che le norme proceda
Per conto suo coloro che non abbiano una
Un
Una forza dietro che ne garantisce l'effettività nel momento in cui quella forza si indebolisce
L'effettività di quelle norme viene a cadere o comunque intervengono delle trasformazioni fortissime l'ONU di oggi non è l'ONU dell'ispirazione Guerzoni Anna e Roosevelt Diana
Che era un'ispirazione ferocemente d'duramente occidentale no eh in realtà l'ONU viene cadere in mano ad altri altri che hanno legittimamente appartengono a civiltà diverso e che chiedono in modi diversi l'io sono assolutamente incerto che si un occidentale va in giro in Cina o in altri posti e parla di diritto individuale
La per la parola viene capite per giorni non lo capite ma il significato che il l'interlocutore da al termine completamente diverso
Perché si tratta di una cultura altra completamente diversa da quella occidentale pesate semplicemente a questo
Il diritto da grazie al diritto romano li abbiamo un'idea di diritto del mio diritto che vita degli spazi di libertà rispetto al potere
Nel mondo confuciano non esiste il diritto esistono i doveri
Esisteva dovere d'obbedienza al al al capo famiglia
Di obbedienza alla datore di lavoro e così via quindi stiamo parlando di un mondo diverso questo non significa che certe istituzioni occidentali non possono attecchire pari quando è diventato una democrazia
Ed è una delle ragioni per cui naturalmente la Cina vuole farla fuori perché è pericoloso a bere un regime funzionante beh ben funzionante democratico a due passi da un regime basato sul partito Stato
Bene
Questo quindi non lo continua a esserci ma non è più Longo immaginato pensato un tempo
Una dimostrazione è data dal fatto che se andate a vedere le votazioni all'Assemblea generale da un ventennio a questa parte il mondo occidentale sempre sistematicamente in minoranza perché perché ovviamente
E il mondo il mondo è cambiato sono emersi altri gruppi che legittimamente hanno una una visione del mondo che è completamente diversa da quella di coloro che dopo il quarantacinque diedero vita
A quelle a quelle istituzioni
Il declino del relativo della potenza americana fa ovviamente emergere e ed è connesso tra le altre cose con esso a molte cose compreso cambiamenti interni
Alla democrazia occidentale americana ma anche a tutte le democrazie anche europee e e dovuto ovviamente anche all'emergere di altre potenze
E questo cambia tutto perché a questo punto le le norme di diritto devono essere ricontrattare te sulla base di equilibri di potenza che sono cambiati
E e e e senza tenerne conto le cose no non funzionano il diritto umanitario perché
Poiché manca il terzo
Porta funzionare solo una circostanza che il gli attori coinvolti nel conflitto siano quanto meno d'accordo sul fatto hanno la convenienza ad accettare perché alcune norme
Di diritto umanitario funzionino ma se non c'è la loro convenienza dato che il terzo che deve applicare la norma non c'è no il il diritto umanitario viene tranquillamente nessuno a parte quello che conta e soltanto il la forza che si può
Applicare all'interno del conflitto
Ci sono ci sono situazioni patti per Israele aveva tutto l'interesse a
Affermare di di di rispettare il diritto umanitario perché anche un problema non solo di conflitto ma anche un problema di rapporto del del del di rapporto col resto del mondo
Il problema della propria reputazione
Nel mondo ma
Dall'altra parte non c'era un attore riconoscibile e quindi
Mi mis mi sembra difficile che possono applicarsi in quelle norme che sono state pensate per quei conflitti in cui ci sono eserciti due eserciti
Con tutti e due con le divise
E così via ovviamente non non può non può funzionare
Quindi qual è la sorte futura del diritto internazionale ma secondo me tutto dipende dagli equilibri che si stabiliranno io ho l'impressione che nuovi per certi versi andiamo verso un mondo dal punto di vista istituzionale più complicato
Cioè non più semplice non che le istituzioni sordo doveva sarà cinque verranno sbarcate no vengono tutte quante
Trasformate modificate deformate se volete ma restano lì
Perché in realtà sono le guerre quelle che fanno scomparire le istituzioni
Se la guerra non c'è l'istituzione permanente anche se magari il suo significato cambia nel frattempo nascono altre istituzioni perché le potenze emergenti ne fanno emergere la Cina crea le sue istituzioni mentre sta anche dentro le istituzioni nate dopo il quarantacinque cercando di modificare le regole del gioco
Il risultato è che ho diventa un panorama istituzionale molto più eterogeneo è molto più complesso di prima mentre nessuna istituzione viene eliminata
C'è qualcosa di profondamente ingenuo di rappresentarmi in tutti quei progetti di riforma
E come la riforma dell'omonimo che e indica in in in cantiere da trent'anni e c'è un'unica cosa che può riformare l'ONU
Una guerra che la spazzi via
Fino a quando grazie al signor per fortuna non c'speriamo che non ci sia e non essendoci una guerra che spazzi via Lombroso Lomu non è riformabile nel senso che le resistenze ringrazia di di tutte le di di in Qatar della stessa pura comincia dalla burocrazia dell'ordine
Va be e poi tutte le potenze che hanno interesse
Perché non hanno interesse a fare il salto nel buio perché il problema delle riforme
E questo riguarda anche un condominio in un condominio o all'ONU il meccanismo esattamente lo stesso
Se qualcuno arriva mi dice dobbiamo riformare tutto dico odio io la situazione inefficiente situazione attuale la conosco
è inefficiente non mi piace però almeno la conosco
Quello che mi proponi tu salto nel buio e poi magari io che adesso mi sento insoddisfatto mi troverò ancora più soddisfatto di prima
Questa è la reazione tipica che produce la resistenza al cambiamento e che spiega anche perché in tutte le organizzazioni
Trovate un sacco di gente che borbotta qua molte prendendo il caffè alla macchinetta o altrove contro tutto quello che non vale l'istituzione
Poi arriva qualcuno che propone una riforma quegli stessi che si lamentano
Si tirano indietro ecco questo meccanismo state tranquilli vale in un condominio e valutarlo quindi
Di di le grandi riforme non non a mio giudizio sono assolutamente irrealizzabili
Come si esce fuori dagli archivi del diritto internazionale è sicuro io non lo so però mi mi consolo l'idea che non lo sappia proprio nessuno
Perché
L'eventuale superamento della crisi
Di effettività del diritto internazionale dipende dall'affermazione di equilibri che al momento noi
Possiamo immaginare vagamente ma di sicuro non siamo in grado di prefigurare con
Con con chiarezza
Volevo dirvi qualcosa mi pare di no mi fermo qua
Grazie mille vorrei ma non lo faccio iniziare un dibattito col professor Panebianco ricordo solo che lunedì tredici scorso
A stampa e regime la rassegna stampa di radio radicale Carlo Romeo
Che aveva il raffreddore tosse IVA Scatta Rava ricordava Pannella quando Tossi vasca tardava faceva cose che adesso qui meglio non dica perché altrimenti la prendete male
Carlo Romeo detto beh l'antidepressivo quotidiano è il foglio
Poi c'è il depressivo quotidiano Angelo Panebianco gliel'ho detto prima quindi non non lo prendo alla sprovvista
Sì le applicazione delle norme purtroppo ma anche nel diritto interno il terzo c'è a posteriori
Nella dispensa sin ignobile che ho cercato di produrre citavo uno due tre quattro cinque sei casi di tribunali
Internazionali a cominciare da quello di Norimberga di Tokyo ex-post rispetto alle vicende e poi corte penale internazionale che invece non solo prevedi gradi d'appello ma è un tribunale costituito prima delle condotte di cui si fa eventualmente carico adesso la professoressa Parisi al cui preferisco lasciare il posto così è meglio orientata per il microfono
Ci parlerà del diritto dell'Unione Europea che è una tipologia di diritto internazionale veramente sovrannazionale
Si può dirne si può dirne parlarne male come fa normalmente
Non solo Salvini ma anche Sabino Cassese in un articolo recente organizzazione sbilenca eccetera eccetera però dal punto di vista giuridico è l'unica che ha delle caratteristiche che la rendono sopranazionale
In conformità con la nostra Costituzione per cui le cedo il posto fisicamente e la lascio parlare
Grazie grazie a tutti
In tutti coloro che in
Appartenente ad euro a praticare l'ha pensato che io oggi possa dire qualcosa di interessante non si sente va bene cercava di parlare a voce più alta o la voce un po'roca se mai abbrevierò alla contenuto della della mia chiacchierata
Stiamo ringraziando Europa radicati avermi invitato lui e niente particolarmente utile iniziare dove il professor Panebianco finito leghisti che me lo sono scritto mentre parlava le istituzioni internazionali non solo riformabile
Questa perché alla fine della mia chiacchierata se arriverò alla fine
Parlerà proprio della riforma impossibile dell'Unione Europea
Ringrazio i gli organizzatori anche per il titolo che hanno scelto per questa nostra incontro e in particolare per la prima parola alla casa messa in corsivo crisi
Ecco io vorrei dire che quando parliamo di unione europea ed era una cosa che forse non capirete ma spero di aiutarvi poi a capire mio pensiero magari a non essere d'accordo ma capii perlomeno capirlo
Ecco parlando di unione europea io dico che non siamo in crisi
Non siamo in crisi perché ve lo dirò dopo
è un giallo questo che stiamo facendo non so se arrivo in fondo e non so quindi se vi spiegherò la soluzione del giallo perché ingabbia considerazione che l'Unione europea è è una creatura di successo la creatura creata dall'uomo dall'istituto è un'istituzione
Creata da norme ma di successo ha imboccato una via nel mille novecentocinquantacinque il processo di integrazione europea
Una avviata necessitata dalla storia dei fatti politici appena accaduti si stava per fare si stava per fare entrare in vigore
Il trattato istitutivo della Comunità europea di difesa
Il cui articolo trentotto di questo trattato prevedeva la riunione di un'assemblea costituente per la comunità politica europea quindi per porre le basi
Di un processo giuridico che portasse alla federazione fra alcuni Stati dell'Europa in particolare sei quelli cosiddetti della piccola Europa i cambi politici interni alla Francia
Ma vorrei dire anche interne all'Italia De Gaspari ha perso le elezioni
Determinarono l'impossibilità di ratificare il trattato sulla difesa europea pensate nel cinquantatré cinquantaquattro si facevano gli stessi ragionamenti che si prova a fare oggi come difendere il continente europeo e quindi e necessità che facciamo di stiamo tutto no scegliamo un'altra strada il funzionalismo diciamo a lei ha detto ha scritto l'Europa si farà a piccoli passi di crisi in crisi
Non se ne va Lorenzo mi sono state abbastanza per fare la federazione europea evidentemente nonostante la loro gravità
E il prodotto che abbiamo oggi e che si chiama Unione europea che è il frutto dell'evoluzione delle tre comunità europee che si sono una è rimasta la l'Euratom ma gli altri due si sono sciolte dentro l'Unione
è una creatura di successo perché ha portato alle estreme conseguenze il percorso che era possibile fare mediante il funzionalismo
Ci abbiamo integrato l'economia abbiamo ormai un cosiddetto mercato interno abbiamo integrato fra venti Stati la moneta ma Boyle ci pensavate nel cinquantacinque che l'
Banca d'Italia la Banca di Francia la banca di Germania rinuncia sarà la sovranità monetaria per avere una moneta unica oltretutto in un'epoca in cui il marco era molto forte sembrava persino che questa moneta unica potesse essere il colonizzatore
Delle altre monete
L'ho pensata e nel cinquantacinque che il funzionino potesse portarci a condividere il diritto penale che la nocciolo duro della sovranità interna di uno Stato
Se voi volete vedere quali sono i valori di un ordinamento nazionale come Dino quella comunità su quali valori si organizza quella per vedere il diritto di famiglia il diritto penale perché sono i due indicatori
Di come considerata la vita di come considerata la non discriminazione della famiglia rapporto genitori-figli lo vedete dal diritto di famiglia la pena di morte c'è non c'è vi dice qual è il valore qual è il sistema di valori
Siamo arrivati quindi con un processo
Di progressiva integrazione economica sociale monetaria giuridica alle soglie
Di una confine che non può essere valicato con questo sistema perché il passo successivo si chiama integrazione politica
Quindi l'integrazione politica non è frutto di un processo automatico giorno per giorno day by day noi creiamo maggiore fiducia fra di noi e alla fine viene l'integrazione politica all'integrazione politica significa che quel concetto difficilissimo da maneggiare
Sia sul concetto giuridico e politico che si chiama sovranità quel concetto cambia radicalmente
La sovranità non è più in capo a uno stato all'Italia ma viene condivisa fra un gruppo di stati quindi spariscono le sonorità di sei Stati per diventare una sovranità unica
Capite non è un passaggio automatico è un passaggio molto faticoso
Che non ha niente a che vedere con quello che dice l'articolo undici della nostra Costituzione siamo su due piani diversi paralleli l'articolo undici che la nostra Costituzione a parte che inizia con quella bellissima frase che mi piacerebbe
Venisse valorizzata da tanti stati
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alle altre nazioni e come strumento di soluzione delle controversie ovvero l'Italia accetta una nozione di diritto internazionale come con il testo di relazioni diplomatiche
Gli interessi degli Stati anche quando divergenti devono comporsi mediante la diplomazia e non mediante la guerra è una grandissima novità
Ma è la seconda frase della quale do vorrei trattare con voi oggi dove si dice che l'Italia accetta limitazioni della propria sovranità
E vedete dice accetta cioè col con con con smentisce con un accordo internazionale accetta di limitarsi imita la personalità a vantaggio di un ordinamento internazionale che persegue la pace e la giustizia fra le nazioni purché questa limitazione di sovranità avvenga su un piano di parità con gli altri Stati quindi no non trattato imposto all'Italia per limitare la solita ma un trattato condiviso col consenso appunto
E l'unione europea come diceva Dino rinnovarvi in apertura prima all'inizio e anche adesso presentandomi
è l'unica organizza e l'unico ordinamento internazionale che in questo momento ha le caratteristiche volute dalla articolo undici della Costituzione per consentire che la nostra sovranità si limiti
Questo ce lo dice ce lo dicono vari indicatori innanzitutto durante i lavori preparatori per la ratifica del Trattato della cieca siamo alle mille novecentocinquantuno
Già allora il nostro Parlamento disse nelle discussioni per la ratifica che insomma la ceca era un ordinamento
Sopranazionale
Appare questo termine e che era l'unico in quel momento nel panorama internazionale a rispondere alle esigenze dell'articolo undici della Costituzione lo ha detto molto più chiaramente la nostra Corte costituzionale
Nel mille novecentottantaquattro con la sentenza Vito di Dole nome perché magari di orienta granita al un'impresa privata la Corte dice in quella sentenza che l'allora Comunità europea determinava la partecipazione dell'Italia all'allora Comunità Europea determinava limitazione di sovranità di cui all'articolo undici della costituzione
Perché perché il legislatore italiano il giudice italiano la pubblica vessazioni italiana si trovavano limitati nell'esercizio di poteri sovrani dall'esistenza di un potere Furet da fuori da loro
Potere normativo i regolamenti dell'Unione Europea che entrano scavalcando i confini giuridici degli Stati e si applicano come se fossero attivi dello Stato ma in realtà sono atti di un'autorità diversa che si chiama legislatore comunitario dell'Unione
Atti esecutivi tipo prende il titolo esecutivo della Commissione europea che deve essere eseguito dall'ufficiale giudiziario italiano ancorché venga confezionato a Bruxelles a una procura europea che esercita l'azione penale nel caso di fronte agli interessi finanziari dell'unione al posto dei giudici nazionali quindi limita la sovranità giurisdizionale nazionale e così via
Allora questo è l'imitazione di sovranità io resto sovrano ma mi limito perché il alla via limitazione corrisponde la limitazione di Lussemburgo Cipro Malta eccetera eccetera e tutti gli altri ventisei a favore di un altro organo fuori dal noi che abbiamo creato noi e che esercita Luís quel mio pezzettino di competenze per il quale io mi limito scusate se uso frasi molto poche leganti giuridicamente non accettabili ma
Vorrei essere perfettamente comprensibile
E cosa ci dice questo ci dice che questa organizzazione internazionale
A differenza delle Nazioni Unite della NATO della FAO di tutte quelle quante sono state nominate qui oggi non è un'organizzazione di invero coordinamento fra le sovranità nazionali
Non è un'organizzazione di cooperazione diplomatica internazionale è un'organizzazione di integrazione e in questo momento è l'unico organizzazione di integrazione così spinta in avanti
Ma l'organizzazione di integrazione che si è voluta grazie alla progressiva integrazione o meglio più Twin più tutti integri più maturi fiducia negli ordinamenti degli altri stati più induce maggiore integrazione
E quindi abbiamo assistito ad una torsione iniziale
A uno sviluppo di questo metodo funzionalista e non a caso la mia relazione era intitolata è intitolata nel programma più diffuso lo spazio di libertà sicurezza e giustizia
Perché è questa l'Unione europea in questo momento è uno spazio costituzionale perché costituzionale perché ci si occupa anche di diritti fondamentali e quando si scende sul terreno dei diritti fondamentali si scende sul terreno tipico del diritto costituzionale
Uno spazio costituzionale dentro al quale coesistono forme di integrazione a partire dall'integrazione economica coperte però questa integrazione economica monetaria sociale il welfare europeo eccetera da
Un sistema di valori una coperta di valori
Che sono scritti nel Trattato articolo due che sono lo stato di diritto la democrazia e rispetto dei diritti dell'uomo il principio di non discriminazione la valorizzazione delle minoranze di tutti i tipi quindi il nostro sistema Stato di diritto
Dei dei dei ventisette Stati che ha enucleato dei valori comuni ai ventisette ordinamenti che sono diventati il collante di questa forma di integrazione
Non ancora politica magari mai politica fra ventisette Stati dell'Unione sistema di valori Stato di diritto democrazia diritti dolomitici poi discriminazione sono otto i valori elencati sono tutti riassumibili secondo me nel concetto di Stato di diritto e cioè di supremazia del diritto sopra ciascuno di noi grande o piccolo che sia
Tutela dei diritti della persona in uno spazio
Dove le libertà economiche si saldano con le libertà e cono sociali civili e politiche c'è il concetto di cittadinanza europea ciascuno di noi un cittadino europeo
E quindi portatore di diritti vorrei dire anche di responsabilità
I doveri non sono ancora scritti nei trattati però la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione nel proprio preambolo al penultimo capoverso dice che questi diritti proclamati nella carta
Determinarne il sorgere di responsabilità a favore delle future generazioni e nelle comunità di cui ciascuno di noi fa parte
Il collante di tutta questa costruzione è il primato
Ovvero il fatto che tutti gli Stati si sono impegnati a che le norme prodotte da queste organizzazioni di poteri creata dagli stessi Stati quell'enorme hanno un valore
Dentro agli ordinamenti nazionali che supera il valore delle norme dello Stato
Addirittura secondo l'articolo undici della Costituzione
Le norme contenute nei regolamenti dell'Unione possono modificare la nostra Costituzione e voi direte o il valore possibile invece sì perché quando si dice che la Corte di giustizia dell'Unione europea è l'unico giudice competente
A interpretare certe norme si sottrae quella competenza stabilita in Costituzione a favore dei nostri tribunali elastico dice ad un organo che sì da Lussemburgo che non è senz'altro un organo del sistema italiano perché appartiene all'ordinamento dell'Unione
Quindi si è vero il Regolamento dell'Unione Europea che costruisce la procura europea
Modifica la nostra Costituzione nella norma in cui la nostra Costituzione dice che non possono essere istituiti tribunali speciali o ad hoc vedete questo Paladino è semplicissimo
Allora vengo a chiudere voglio farla troppo lunga perché vorrei lasciare molto spazio astri clivense e soprattutto magari a qualche domanda
è veramente coesistono come ha detto la corte nella di giustizia dell'Unione Europea nel mille novecentosessantatré in un ordinamento
Giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale l'unica organizzazione che fatta in questo modo
Come vi stavo dicendo dove funzionano
Pezzettini di federalismo e vengo al punto finale
Per esempio avete sentito tutti parlare del mandato d'arresto europeo paratotali solo però eh
Un ordine dato da un tribunale penale di uno dei ventisette Stati ordine di consegnare una persona a quel tribunale stessa persona che si trova dislocata fuori dal territorio di quello Stato
è l'esempio tipico di quanto vuole l'articolo quarto della Costituzione statunitense dove viene contenuta quella clausola sa interessante che si chiama fu il feto in Credit Klose clausola sulla piena fiducia ne in che cosa
Nelle amministrazioni degli Stati federati degli altri cinque quarantanove Stati federati
I titoli giuridici dello stato federato circola nell'Unione come se fossero titoli giuridici dello stato nel quale quel titolo deve applicarsi ecco questa meccanismo tipicamente federale noi lo conosciamo nell'Unione Europea
Abbiamo il mandato di arresto europeo abbiamo anche l'armonizzazione delle legislazioni sotto folla per esempio di garanzie processuali penali pensate la presunzione di innocenza abbiamo dovuto cambiare il nostro la nostra attitudine interna per adempiere ad una direttiva dell'Unione
Ma siamo ancora nella categoria delle sovranità nazionali e qui arrivo al discorso che ha fatto il professor Panebianco
Scusate l'alzo la voce
Che cosa si potrebbe fare perché questa sovranità di ventisette Stati venisse diventasse la sovranità unica condivisa riformare i trattati dell'Unione
E fare una federazione fare il passo politico e cioè fondare un nuovo trattato
Creare un'effettiva mantenere questa istituzione Unione Europea ma a farla diventare non un esperimento di diritto internazionale ma l'esperimento di diritto costituzionale
Ma diceva professor Panebianco resistenza al cambiamento c'è una sorta di paralisi per la paura del salto nel buio sedici governi su ventisette han detto che loro non intendono avviare la riforma dei trattati
Anzi qualcuno ha anche detto che magari aprendo la stagione delle riforme potrebbe addirittura essere che si regredisca
E allora qual è la proposta che io vedo
E ve la faccio
Come vicepresidente del Movimento europeo che è un'organizzazione internazionale non governativa
Che sta portando avanti questo tipo di proposta politica
Quella di lasciare l'Unione europea che è preziosa
Ma di costruire a fianco un'altra cosa gli Stati Uniti d'Europa con quei pochi Stati che volessero avviare un esperimento di federarsi di sovranità condivisa
E questo questa nuova sintesi politica di tipo costituzionale aderirebbe all'Unione Europea
E questo consentirebbe l'ingresso nell'Unione europea senza troppi traumi di tutti quei Paesi che stanno intorno e che vogliono entrare Georgia Ucraina i Paesi dei Balcani che adesso se entrano Junior europea entra in un altro periodo di grandissima sofferenza ma se invece questi Paesi entra nell'Unione europea la quale però viene vivificata
Da un nuovo membro che si chiama federazione europea chiamiamola come vogliamo a Pippo comunque altro
Ecco noi avremo il mantenimento di istituzioni che non possono essere eliminate perché non si può buttare a mare l'Unione europea ma di fianco una sintesi costituzionale forte che probabilmente trascinerebbe
Qualche altro Stato dentro la sintesi costituzionale federale così come è avvenuto in tutti i processi federativi la Confederazione svizzera nata con poche Cantoni gli Stati Uniti d'America sono nati con pochi istanti e così via
E poi la trazione forte perché la federazione è più forte del singolo Stato Malta è senz'altro meno forte della Federazione dista istanti di cinque Stati
Ecco e quindi la forza d'attrazione riuscirebbe probabilmente a coagulare una potenza sul continente europeo capaci di diventare dialogica con altre potenze dialogica dialogo diplomatico perché vedete
Non è un problema di proverbi piccolo non è bello grande bello è un problema che se tu vuoi essere un interlocutore credibile a livello internazionale
Tu devi essere forte devi credere mirato a Potenza devi sapere che sei forte che sia la potenza economica di quattrocentocinquanta milioni di abitanti con un PIL di un certo tipo ma se tu non ci credi e non la fermi nelle relazioni internazionali
Nessuno ti regala nulla così come nessuna quasi nessuno che mi ha regalato qualcosa di questa vita se non scritte in se stessa
Vi ringrazio moltissimo all'attenzione
Grazie
Due cose sono costretto a dirle visto che coordino mi prendo il tempo
Prodotta Rafale
E proprio porto sopra
Frastagliati che appartengono a un'unica unità statuale
Pur federata mi fa ricordare e lo dico sempre per cui qualcuno parcheggia la sentito da me dirà basta sani noioso che negli Stati Uniti gli stati federati sono Sister States tra di loro
E allora io dico semper mandiamo oltre i Fratelli d'Italia che son pronti alla morte come dice l'inno di Mameli e cerchiamo di sponsorizzare le sorelle d'Europa che magari fanno meglio
Dei fratellini d'Italia l'altro discorso
E qui un collegamento con quello che diceva il professor Panebianco la professoressa Parisi ha citato la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione il preambolo
Uno dei quattro trattati che fondono adesso l'Unione europea
Accidenti questo preambolo dice il godimento di una serie di diritti inseriti nella Carta dei diritti fondamentali fa sorgere
Responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umane delle generazioni future
Quindi i diritti a cui corrispondono doveri
Perché non ci sono testi analoghi c'è la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del quarantotto fatta dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che non è un testo vincolante
Che all'articolo ventinove dice l'individuo ha dei doveri nei confronti della comunità nella quale possibile il libero il pieno sviluppo della sua personalità quindi questa Carta dell'Unione europea perché il primo documento
Sui diritti dell'uomo del nuovo secolo però siccome ormai siamo a un quarto del nuovo secolo diciamo del no del nuovo millennio così ci allarghiamo le prospettive è importante questo riferimento ai doveri e alle responsabilità
Doveri e responsabilità che ho idea ci racconterà Lorenzo Strictly diverse nella sua lunga esperienza anche di carattere politico non solo professorale perché penso segna il ritorno al discorso che ci siamo fatti
Ritornerà alcune vicende che hanno coinvolto il partito radicale
Quando il partito radicale era uno enorme la galassia radicale migliaia e migliaia di diverse diverse unità di fronte alle quali Bersani direbbe bisogna Suma chiare le ho Pardo ma passo la parola Lorenza Strictly verso
Molte grazie
Ma io naturalmente parlerò al diritto di uno diritto dall'un giurista
Quindi tutt'altra dimensione
Io
Riparto ordine perché il punto centrale del mio ragionamento è che esiste al dirà delle cose interessantissime importanti che abbiamo sentito finti
Una crisi gravissima del diritto internazionale come del divisi in generale
Perché più che io non non non ragiono degli studi singoli trattati
Ragioni dell'idea di Cristo e l'idea di diritto internazionale che non è in crisi e sparisca è stata spazzata via pensate a
Gli ultimi grandi vicende internazionali l'attacco della Russia a lunghi all'Ucraina
Non l'hanno motivata
Con delle ragioni di diritto
Una volta le guerre c'è no tu vai violato le cose allora io
Faccio guerra perché tu hai violato un mio diritto
Quindi la Russia non a posto questo problema
Non ha importanza in termini di non ha impostato scusa scusate non ha impostato in termini di diritto
E sempre vediamo le vicende internazionali o quando il neo presidente Trump ha detto che voleva occupare una la Groenlandia
In base a quale diritto non non ha nemmeno evocato la nozione di diritto perché essi perché di serve ed è utile
E l'idea di diritto internazionale che è stata spazzata via non non esiste più
E se noi guardiamo
La scena mondiale nel suo insieme
Noi crediamo che questa crisi del diritto internazionale intesa come idea chi c'è umile un diritto a cui e giusto ricorrere
E necessario ricorrere ritiene anche in molti casi tutti all'interno per esempio il l'esempio più clamoroso è quello che gli Stati Uniti Samp
In cui noi vediamo giorno dopo giorno linee stravolti Illy molti dei diritti fondamentali
Che hanno caratterizzato gli Stati Uniti d'America e han fatto degli Stati Uniti d'America quello che sono stati nella storia ed equilibri negli equilibri mondiali
Quindi
Direi che il problema
Non è solo quello
Del diritto internazionale
Un nel diritto umanitario del diritto internazionale umanitario che ne è uno spettro
Nessun aspetto ovviamente del diritto internazionale è il in linea di diritto il principio di diritto che sta entrando in crisi che è entrato e sta entrando via via sempre più in in in crisi
E in fondo oggi le maggiori potenze
Hanno cancellato se mai l'hanno avuto l'idea di un di un valore del primato del diritto perché se gli Stati Uniti d'America che sono stati il maggiore pilastro di una civiltà del diritto
Nel mondo Città di democrazia e di diritto nel mondo
Hanno abbagli stanno abbandonando
Questa dimensione ovviamente non per non parliamo neanche di quello che da questo punto di vista cade in Russia o in Cina le altre due maggiori potenze
Cioè le le grandi potenze del mondo stanno
Abbandonando l'idea di un primato del diritto
E
Io vorrei dire vorrei aggiungere
E mi faccio avere cose fu ad alcune delle cose che ha detto il professor Panebianco nel suo credo fondamentale intervento poco fa
Che
Questo questa crisi del diritto sì su come
Questo
Definendo
Riguarda certo i governi
Ma forse riguarda qualcosa di più importante di più profondo delle scelte dei governi riguarda gli orientamenti delle opinioni pubbliche
Negli Stati Uniti certo il problema del tramonto ma quasi direi secondo senza quasi più di questo sugli orientamenti di tanta parte dell'opinione pubblica americana che è quella che poi letto Trump
Nelle cui nel cui espressioni l'idea di Ridley di diritto il diritto della persona eccetera vengono stravolti spazzati via non lo vediamo più
E quindi
Questa credo
Da un punto di vista al nostro qui siamo in una casa radicale
Io ragiono nell'ambito dell'impostazione radicale e quello che ci mette più duramente a a a confronto
E allora allevia il fasto in questo di ripensare alla storia radicale
Proprio da questo punto di vista perché la la storia radicale
L'impresa radicale quello che il partito radicale ha fatto quello che hanno fatto
Tutti i vari testi della galassia radicale finché esisteva una galassia radicale non quando poi mi disse una frammentazione che è una cosa diversa da regalarsi una frammentazione di pezzetti di ex radicali che è un'altra cosa
Beh
E a il il principio base l'idea forza di fondo che ha ispirato la storia radicale di questi decenni è stata quella di avere una forza
Di costruire una forza che avesse il suo centro l'idea di diritto
Cioè la
L'esperienza radicale è stata tutta
Un'esperienza in contraddizione profonda con quello che sta emergendo oggi
A caratterizzare la situazione mondiale
E quindi a a mi pare che abbia un senso da questo punto di vista provare ricostruire questa sfida a questo punto di vista questa storia radicale per vedere ci spunti se ne possono trarre che elementi di forza o magari elementi di debolezza purtroppo selezione possano ricavare rispetto allora alla realtà alla realtà di oggi
E io vorrei prendere le mosse dalla
Più forte solenne autodefinizione che il partito radicale si è dato nella sua storia cioè
Un testo che poi è diventato preambolo allo statuto del partito radicale adottato fra il mille novecentottanta nel mille novecentottantuno
Che
Apre così
Il partito radicale proclama il diritto della legge diritto in legge a tutti i politici del Partito Radicale
Credo che sia era stata ripartiti forse potrà correggere
Panebianco credo che sia un unico
Perché è un partito
è un partito ma questo non non
Pertanto tanto lo non non amplifica serve solo a registrare
Ma si sente qualcosa là in fondo quando parlo no
Anche io faccio fatica a venire sapere come ha una certa età succede che ebbe la voce è quella che vuole io faccio del mio meglio e meglio se mi alzo in piedi forse sente dentro vediamo
Dicevo
Credo l'unico caso di una forza politica che ha definito il diritto come propria ragion d'essere
Legge anche politica del Partito Radicale credo che non esistano altri occuparsi che esistano ma non mi risulta non non ne conosco
E
Proclama
è importante sequestro proclama la legge
Il rispetto della legge come propria legge politica
Nel mentre che la riga dopo
Chiama non ha il diritto ma all'obbligo dell'obiezione di coscienza contro la legge quanto quando la legge sia contro la legge con un surplus azioni contro le regole
C'è quindi questa programmazione la superiorità del diritto e insieme del dovere all'obiezione di coscienza
Contro la norma che violi che violi le norme fondamentali in nome del diritto
Questo è una caratterizzazione del partito
Tenta
Ci sono i vicari ha dato di sé stesso
E
Vale forse la pena di capire come sia nata questa Scelta
Politica ideale e come sia vissuta poi nei decenni della storia radicale
Perché così si vanno a vedere i testi negli anni sessanta e la prima metà degli anni Settanta questo tema in questi termini non era presente nel discorso vitale
Confuso incerto cerchiamo il diritto ma insomma non era non aveva questa pregnanza in questa questa durezza
Comincia ad emergere dire nella seconda metà degli anni settanta quando il prestito radicale comincia a denunciare
Non più soltanto il regime democristiano come facevamo prima
Negli anni Sessanta ma il regime partitocratico il regime dei partiti analizzando il quale si arrivava addentravamo la conclusione che il vero problema di questo regime partitocratico che
Si spartiva faceva strame delle istituzioni regole era Pupo il fasto che distruggeva il diritto
E la caratteristica che individuavamo era quella di minare il diritto per cui
Diventata lì al cominciato a teorizzare che fosse una centralità politica una battaglia per con questa la certezza del diritto
Che nel regime partitocratico dicevamo stava erano in uso ed avere un suo ministro quindi la certezza del diritto
A questo si aggiunge tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta
La battaglia contro lo sterminio per fame
Che una grande svolta che Pannella
Imprime a al partito e alla storia radicale
E come nasce questa battaglia
Silvio quella che è la mia disporre un'interpretazione
Può darsi che qualcuno anche in ambito radicale non sia d'accordo con questa lettura ma io ritengo che sia
Un frutto diretto del grande confronto sull'aborto che appunto in quegli anni i radicali stanno conducendo
Perché se il partito radicale faceva la battaglia contro per la depenalizzazione dell'aborto diciamo
E e il mondo cattolico
Opponeva in gran parte del mondo cattolico gli opponeva l'accusa di violare il diritto alla rissa di essere legature diritti che il diritto
Fondamento il fondamento di tutti i diritti di editorialista
Adesso io non so appunto a a ricostruire i termini di questa di questa politica di allora
Ma e in questo contesto storico
Che Pannella
Si scopre
La questione sterminio per fame perché incontra delle statistiche internazionali che indicano che ogni anno ci sono milioni e milioni di persone
Muoiono per fame
In un contesto dice Pannella in cui bastarda basterebbe la volontà politica di evitarlo per Elisa
Questa questa che era considerata una così una specie di fatalità
E invece non è una fatica fatalità dice Pannella
Quindi c'è il dovere di batterlo
E questa è la vera battaglia per il diritto alla difesa
Per il fu dice Pannella fondamento Nicoletti inediti il primo degli eletti diritto alla vita su cui poi si fondano gli altri il quindi lancia questa campagna politica
Per battere lo sterminio per fame per affermare il sinistro perizie quindi l'idea di diritto di centralità del diritto che prima era concentrata sulla dimensione del diritto italiano diventa l'occasione il diritto alla vita universale del mondo
In cui bisogna farsi carico e che assicurabile
Ne nasce
Una enorme
Impresa politica
Che riesce a a muovere a per
Gradi Calì su questo dialogano con il Papa
Circa l'alleanza della chiesa nemico storico il nemico storico sempre
Lei dei radicali
Riescono a muovere le maggioranze parlamentari
In Italia in Europa in Belgio
Si riescono a vedere volti di di maggioranze parlamentari alla fine si arriva nell'ottantacinque dopo mille battaglie non violente a ad a vere in Italia approvata una legge contro lo sterminio per fame lo stanziamento mi pare di mille seicento miliardi di lire Ferrera
Non era poca cosa
Sulla su in base alla alla richiesta dall'Agea l'impostazione radicale peraltro è una legge poiché a mille buchi difetti e che in realtà
Porte per per varie ragioni che deve essere non mi non mi soffermo non portano quasi niente insomma non non non non non Lulli Nova non riesce a a
Non riesce a sconvolgere e pannello lo dice
To you guardassero quando ho fatto questa ho lanciato questa battaglia
Avevo come scopo fondamentale prima di tutto dare una scossa e di rinnovare tra qualità nella vita politica in Italia e fuori Italia
Il nome di un principio di diritto Burdisso
E allora si apre
La riflessione sul che fare allora
E Pannella arriva alla conclusione che una battaglia come questa su questo piano in un Paese Soro
Non può riuscire lo si può fare la battaglia sull'Italia
Perché e su questo sulla Libia alla riflessione su questo tema
Nasce l'idea
Di creare un partito transnazionale che è una un principio che già era implicitamente contenuto in del documento fondamentale
Che quella battaglia e l'assalto era stato elaborato che era Lillo manifesto appello sottoscritto dalla maggioranza dei premi Nobel che si appellavano alle potenze politiche del mondo perché facessero appunto quello che
Facci solo quello che non è possibile ovviamente era un testo che aveva scritto Pannella e però centosettantatré i premi Nobel sembra avevano sottoscritto
E in cui c'era scritto che era necessario organizzare nel mondo le forze per andare in questa direzione cioè far diventare da questo punto di vista
Centrale nel mondo una battaglia per il vitto alla ditta
Quindi città
Continuo a seguire il figlio della riflessione sul ruolo del diritto
Questo partito ceduto
Sembra nascere
Partito del partito radicale diventa partigiano se nazionale si apre partecipazione all'iscrizione di persone distrutto il mondo e che riesce siamo nel momento in cui sta crollando
Il comunismo sovietico e quindi ci sono domande di libertà che vengono domande di rapporto con l'Europa che arriva l'affondo del partito radicale Prodi quindi ci sono migliaia di scrisse ci sono centinaia di parlamentari di vari paesi dell'est europeo che si scrivono al partito radicale su questo quindi sembra che
In realtà
Secondo me
Non succede a Fausto quello che
Si spera
Perché questo
Partito che era stato concepito con l'idea di creare una forza che tu sei seggi in modo coordinato in tanti Paesi per spingere all'interno dei vari Paesi nella direzione unitariamente decisa
Come fate a non non succede cioè ci sono tante adesioni ma non non si crea le condizioni neanche si tenta si riesce a tentare di muovere in tanti Paesi battaglie coordinate quindi in realtà il partito radicale Stanzani c'è viste anche scritti assedi
Ma non è quello che era stato immaginato e concepito non riesce esserlo
Però l'idea
Di realizzare una battaglia tra USA nazionale
Per il diritto
Non viene affatto abbandonato anzi si continua a cercare di trovare quindi questo partito radicale riesce ad aprire diventa perché iniziale ha diritto di intervento all'ONU può fare in sede ONU alcune iniziative anche rilevanti ma soprattutto i radicali cominciano
A inventare nuove forme di battaglia
Transnazionale internazionale perché nascono Ascoli due associazioni Nessuno tocchi Caino e non c'è pace senza giustizia che dall'Italia
Vogliono promuovere una riforma dei diritti delle istituzioni internazionale
Quindi la battaglia
Per la creazione delle corti penali internazionali sovranazionali
Che è lanciata fondamentalmente tra Non c'è pace senza giustizia presieduta da Emma Bonino
Perché con miriade di iniziativa in un'infinità di paesi
Riesce alla fine apportare
Al voto dell'ONU
In che modo
Grazie al prestigio di Pannella sostanzialmente
Si crea una ma una corrente nella classe politica italiana
Che spinge vitale fino alla fine l'Italia accetta di far propria questa battaglia
E comincia agire nell'Unione Europea all'ONU
Una un lavoro che dura anni ma alla fine porta al volto dell'Assemblea generale dell'ONU che istituisce che cioè sono avvolto no durante questo
Porta alla conferenza di Roma che istituisce la Corte penale internazionale in cui poi esistono anche altri che operano ma il il fulcro è stato è quello dell'iniziativa radicale
E come sempre diritto la centralità diede lezioni di diritto
E l'altra la
L'altra iniziativa la moratoria universale per le pene di morte con lo stesso con le stesse modalità
Si arriva a far votare all'assemblea alle generale dell'ONU una dichiarazione sulla buona per la moratoria universale della pena di morte che avrà un referto notevole oppure concreto
Quante quante vite in sostanza salvate grazie grazie a questa grazie all'azione che poi non c'è pace senza giustizia ha condotto in tanti Paesi per spingere uno dopo l'altro in paesi soprattutto Paesi africani ad
Anch'Assostampa
Ad abolire o almeno a sospendere l'applicazione della pena di morte
E Carusi anche interessante notare che questa
Con questa iniziativa i radicali hanno creato una nuova forma di politica internazionale uso promozionale perché una
Questa è una un'azione politica internazionale
Che porta atta stamattina intese internazionali che è promossa da un partito politico che agisce in un paese per spingere quel paese
A prendere iniziative a creare alleanze di su su questi obiettivi e riesce su due temi importanti a qualche cosa e quindi anche questo è qualche cosa credo di significativo
Della della della storia cercare
Poi vorrei aggiungere spettacolo aggiungere molte altre cose ma
Almeno una vorrei citare quando come qualcuno forse ricorda
Nel mille novecentonovantaquattro
I radicali hanno trovato un'intesa con Berlusconi Forza Italia
E solo alcuni di noi sono entrati in Parlamento pezzi con i voti di Forza Italia
A quel punto ecco c'è un episodio di cui
Quasi nessuno parla male molto significativo
Berlusconi chiede a Pannella di entrare nel governo
In un primo tempo gli offre dice be vieni fai il ministro degli Esteri
Questa clamorosa per
Governo sarebbe stato un governo Berlusconi Pannella ovviamente Grazia
Pannella certi
Bene
Accetto entro faccio il ministro degli Esteri
Poi tornasse in vicende interne a a Forza Italia e Berlusconi è ritirato l'offerta no però nel governo Dini
Ti faccio il ministro della giustizia gli offre il ministro della giustizia
Dalle dice no
Io accetto solo il ministero delle
Non accettato non accettato Berlusconi offrirà poi anche un secondo ministero se avessimo voluto
Che cosa significa questo che evidentemente Pannella
Dopo l'esperienza delle battaglie vinte
Con gli strumenti usando
Lo Stato italiano
Le sue battaglie di di diritto sopra nazione internazionali o sovrannazionale
Pensava di fare sperava di fare un salto di qualità divisi andò lui il titolare della politica estera di uno staff
Quindi era il tentativo di portare a compimento l'impresa nella battaglia transnazionali internazionale per il diritto della persona
Che poi aveva
Come sua filosofia fondamentale
L'idea che
Si dovesse garantire internazionalmente sovranazionale niente sopra sovranità nazionali i diritti della persona
Questo era la filosofia profonda della della battaglia trasversale dei radicali anche la Liga di garantire i diritti della persona al di sopra
Delle sovranità nazionali
Abbiamo sentito abbondantemente quanto
Discorsi di questo genere sia ovviamente difficilissimo da
Però su questo tema della d'ispirazione
Penso potrei aggiungere
Tanti altri aspetti particolari non lo faccio perché
Ho parlato fin troppo
Ma quello tutto questo
Ci porta via alla luce
Della situazione attuale poi c'è stata tutto
Un decadimento della forza dei radicali per tante ragioni che non non entra nella storia non voglio ricostruire ovviamente la storia di radicali
Ma oggi
Se noi guardiamo a questa tradizione come qualcosa che ci interessa che ci appartiene che vorremmo
In qualche modo portare avanti oggi ci scontriamo con quello che dicevo all'inizio
Con una crisi radicale dell'idea inglese
Quindi
Il partito del del diritto
E quindi il diritto
Oggi si scontrerebbe non dirò si scontra perché quel partito in quei termini non esiste più
Si scontrerebbe contro il vento della storia solleva
Gli orientamenti delle opinioni pubbliche anche in Europa diciamo l'Europa centro io l'ho trovato molto interessante Lina una relazione da professoressa Parisi
E l'Europa che noi vogliamo
C'è ormai l'Occidente crolla non c'è più l'Occidente che era che si fondava su gli Stati Uniti va be almeno l'Europa
Cerchiamo di fare gli Stati Uniti d'Europa certo nel momento in cui esce un'intervista del cancelliere Nares che dice io agli Stati Uniti d'Europa sono sempre stato contrario non ne voglio sentir parlare
Conciliare nel settembre l'ultimo personaggio in Europa naturalmente ma
Cioè
In questa situazione in cui peraltro l'Europa appunto
Le prossime elezioni francesi leggeranno chi eleggeranno presidente magari la rete
E in Germania
La ASD
Sta diventando sempre scappare che sia il primo partito che i sondaggi
In Inghilterra
Di talché pare che il partito conservatore sia stato
Presenze spazzato via dal partito in fasce
In Italia
Non abbiamo il partito liberale che esprime la Presidenza del Consiglio
L'Europa quanto su quanto possiamo essere sicuri dell'Europa sia ma
La piazza forte dell'idea liberale dello Stato di diritto scriviamo
è un obiettivo ma non è una
Non era certo
Beh in questo contesto in cui il venti della storia sembrano poco spirare contro
Radicalmente contro
Quello che è stato il principio
Ispiratore di fondo
Della storia radicale
Ci si può fare
In quel purtroppo io mi fermo
Mi fermo ma dicendo che se
Che credo che questo è un contesto che in un ambito radicale non si può non tener presente fortemente
E quindi
E un terreno su cui ragionare cercar di inventare vedere siamo capaci sì abbiamo la forza di
Inventare qualcosa che posso andare in un rinnovamento nelle forme da immaginare inventare delle tradizioni d'ispirazione radicale
Il suo nuovo sinonimo
Mi fermo qua
Lorenzo a come diceva Alberto Sordi mi verrebbe da dire io Maccarone mai provocato Montemagno ma in realtà l'idea di diritto internazionale non è spazzata via è spazzata via sarà per essere spazzata via
Un sistema delle organizzazioni internazionali pensate Alda beauty o l'organizzazione mondiale del commercio e i dazi di Trump è che ci sta a fare ovviamente niente più invece peccato perché una zingara quand'ero ragazzo e frequentava ambienti malfamati
Mi aveva predetto che sarei morto in una rissa
E una bella rissa hanno del ha detto non che sarei morirà in una rissa una bella rissa non violenta
Me la potevo fare con Marco Pannella se gli avessi presentato di fronte alla manifestazione di volontà l'applicazione del diritto e della legge
Io avessi raccontato del giudice Holmes e del fatto che all'inferno non ci sarà altro che diritto
Ma allora la provocazione sul diritto transnazionale
Mi sembra interessante perché sei e dal diritto internazione essi internazionale si passa a un diritto transnazionale come questa è una bella risposta da dare alla domanda
Allora si passa al diritto non tanto inter gentes ma Alloi ius gentium quindi un diritto comune al genere umano
Un una cosa interessante che qui non è stato dette forse può essere ricordata chi non è un particolare cultore di Diritto
E che parlavamo prima dei diritti della persona dei diritti degli individui e dei diritti di privati la Convenzione europea dei diritti dell'uomo
è il primo trattato internazionale ancora in vigore per quarantasei Stati europei che fissa per gli Stati contraenti per gli Stati che l'hanno stipulato
Per gli Stati che dissi sono pubblicati soltanto Aubry di
Un trattato internazionale che prevede tra gli stati solo obblighi di riconoscere leggo a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione certi diritti e certe libertà
E quella convenzione che poi ha avuto
Delle repliche sul piano internazionale attraverso i patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici uno e sui diritti economici sociali e culturali l'altro
E poi infine con nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea quella convenzione
Che fissa al solo obbliga gli Stati contraenti dice che in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione
Ogni parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti ogni parte contraente dalla convenzione ma
La disposizione in questione non autorizzato alcuna deroga
A un articolo due che significa il diritto alla vita in caso di guerra
Salvo i casi di decesso causati da legittimi atti di guerra in guerra non ci si spara la vernice sulla fronte ma ci si sparano Polo proiettili veri quindi non si può derogare all'articolo due
Perdita della vita salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra non si può derogare in guerra agli articoli tre e divieto di tortura all'articolo quattro divieto di applicazione retroattiva delle norme e sette divieto di schiavitù e servitù dopodiché sono stati aggiunti altri divieti
Ma insomma mi pare interessante mentre lo leggo
Mi rendo conto della portata teorica che ha una norma di questo genere
Far fronte a un diritto internazione diritto degli Stati era grezzo rozzo creato dagli Stati per se stessi che incomincia ad avere un'applicazione oltre lo Stato stesso per i singoli per il privati
Per le persone che non hanno una figura di carattere statale e questo si aggiunge al discorso di prima quando un privato si manifesta contro le strutture formali dello Stato e fa guerra allo Stato e poi può essere sottoposto a processo penale
Insomma c'è un'evoluzione in questo genere di questo genere che potrebbe essere interessante sempre che il vento impetuoso che si è scatenato Giobbe capitolo primo paragrafo diciannove versetto diciannove
Non ci travolga e a questo punto con l'ottimismo che mi mi mi caratterizza direi che qualcuno può fare qualche domanda posto che la domanda e si può anche non rispondere può fare anche qualche qualche intervento
Vedo Igor Boni che però per fare una domanda che fa avviene di fronte al microfono accerto siamo senza amplificazione ma siamo con microfoni
Ma è una domanda per per Angelo Panebianco una
Un minuto di riflessione solo per dire che
La no il nostro obiettivo di Oropa radicale e proprio trovare ritrovare qualche filo da tirare come diceva Lorenzo
In questa situazione con quegli obiettivi io ricordo una manifestazione a Ginevra nel due mila e uno due mila e due durante un congresso che facemmo a Ginevra che anche qua
Ricordo forse non precisamente il titolo ma era oppressi di tutto il mondo unitevi eravamo di fronte al Comitato diritti umani a sventolare le bandiere di tutti i popoli oppressi beh io credo che questo sia compito dei radicali penso agli iraniani oppressi penso ai russi oppressi penso agli ucraini attaccati dei russi penso agli Ubu agli Uiguri penso i tibetani pensa di georgiani
Questi a agli afgani certe tantissimi che nel mondo subiscono violazioni dei diritti i radicali devono stare lì ma arriva la domanda per Angelo
In quel filotto di iniziative transnazionali che ricordava Lorenzo
Pena di morte corte penale internazionale abbiamo fatto un un'altra vittoria contro le mutilazioni genitali femminili ovviamente non sono state cancellate ma diciamo hanno ottenuto
Un risultato importante c'era l'Organizzazione mondiale della democrazia e della democrazia che è rimasta un'evocazione sono state fatte alcuni tentativi ma non si è arrivati
La domanda è questa seguendo un po'le cose che diceva la professoressa Parisi
Cioè ragionare di non trasformare l'Unione europea ma di costruire gli Stati Uniti d'Europa con chi ci sta per affiancarli a un'Unione Europea che resta perché non ragionare
Seguendo anche le cose che diceva professor Panebianco sull'impossibilità di riforma dell'ONU ma della costruzione di un'organizzazione mondiale della democrazia delle democrazie che si affianchi all'ONU secondo me oggi questo ha un valore vitale mi verrebbe da dire perché noi viviamo malgrado le critiche della maggior tanti cittadini nel luogo più libero più democratico
Più ricco del mondo
E non per preservare noi stessi ma per su come si dice preservare questi valori che secondo me sono valori universali la libertà è un valore universale
Forse quell'evocazione panel Diana potrebbe diventare una concretezza dell'iniziativa politica certo dirlo da un'associazione di pochi iscritti può far ridere può far sorridere
Potreste smettere di sorridere se discreta perché in questo modo l'associazione diventa più importante per la domanda per pareri anche questa e grazie
L'arrivo la prima osservazione questa i giuristi sono veramente bravi perché
Quarantacinque anni hanno tentato di tenere insieme e dando l'impressione di riuscirci il diavolo la corsa
Le convenzioni di la convenzione del diritto dell'uomo e la sovranità
Come
Questa è la sovranità nessuno
Pensato di eliminare la sola
L'ONU si fonda sulla sovranità
Contemporaneamente però
Cioè io sono il padrone
Contemporaneamente però seguito dalla persona
Allora gli o no io entro a casa tua perché tu stai violando i diritti
Quindi due cose
Che si cerca di tenere insieme che però non riescono a fare naturalmente da qui tutte le tensioni che né derivano
No io non credo che vi sia il momento buono per fare un'alleanza di democrazie anche perché la democrazia
Avevamo come punto di riferimento prima in questo momento è leggermente in difficoltà come dire e non si capisce bene
Sì famosi checks and balances terranno non verranno quindi il momento
Ipotizzare questo no vengo al tema e l'Europa
Il problema
Tenete conto pastori prevede quindi quello che l'Ulivo
Il problema
è quello di un'impasse
Lista europee Passoni non vanno da nessuna parte
Ma qui troppo deboli per muoversi nella competizione ma sono abbastanza forti per bloccare
Quindi questa è la situazione
Io ieri una federazione in realtà è un modo diverso per parlare delle vecchie
Della perché cooperazione rinforzata chi ci sta fa una serie di cose magari fa anche alla uguale sopra
Punto dei trattati toccare trattati
Adesso esplode tutto naturalmente di nessuno vuole toccare secondo me giustamente saggiamente perché probabilmente le mani trattati adesso non è che fai una bella riforma dei trattati fai angolare tutto qua
Questa è la vera ragione ci vuole siccome questo
Qual è il problema
Il problema sono i cittadini
Il problema ma i cittadini sono davvero favorevole
Uniti d'Europa istituzioni
Allora io
Intanto o un governo che parlavano una lingua
Non ho bisogno di un tetto
In più è un Governo nazionale quindi si sta cercando di calpestare il mio niente beh io sono in grado di mettere insieme un po'di forza per tentare di impedirglielo
Perché governo nazionale ma se è un governo laggiù lontano che per giunta parla un'altra lingua io ho bisogno intento
Beh sapete che c'è io diffido
Di qui il governo perché quel governo poterle calpestare il mio interesse e io non sono minimamente in grado di impedirglielo
Pensieri operasse
Come si fa
A superare questo problemino così come l'opposto
Cioè in altri termini non è affatto detto utili cittadini siano tutti
Entusiasti all'idea di dare vita a un governo sovranazionale lo dico perché in generale si tende a dire hanno sono le classi politiche che non vogliono perdere il potere sul piano nazionale a bloccare
Non sono solo le classi politiche
Sono il Paese
Sono le opinioni pubbliche no tutti sono pronti a dire sono europeo seduti imposta
Facilissimo di nono sono europeo sono italiano sono consono questo sono
No ma il problema succede sei dei costi da magari
Uno dei quali può essere
Il fatto che io mi ritrovo con un governo che non so
Il futuro cult resterà calpestano armi
Badate che questo è uno dei passaggi chiave dal rapporto tra il cittadino e il Governo
Il Governo possiede strutture coercitivi
Quindi uomini
Colpire in qualunque momento e niente
Questo
E quello che qualunque cittadino
E allora
Come si fa a rassicurare
Una parte
Sul fatto che il famoso Governo
Famoso governo sovranazionale non non colpirà gli interessi l'opinione pubblica stesse secondo luogo come si fa armonizzare le tradizioni culturali
Ottimo il mandato di cattura europeo ma qui ci sono tradizioni anche riguardo al diritto penale al al al rapporto tra il cittadino e la legge completamente diverse da un paese all'altro
E non è detto
Chi chi a certe garanzie nel Paese X le debba trovare anche necessariamente nel Paese y
E così via quindi ci sono ci sono problemi grossi che solo perché come ha detto giustamente professore
Resta Parisi diritto il famiglia diritto penale sono le due cose che è meglio chiariscono le anche le differenze culturali le differenze tra le tradizioni dei vari Paesi
E queste tradizioni continuano a essere porto molto diverse quindi le a mio giudizio al momento le probabilità che sia possibile superare l'impasse sono scarse però la storia imprevedibile e forse io ma
Grazie
C'è un altro contributo ma prima volevo osservare
Che nell'Unione europea c'è il Parlamento europeo quindi c'è un governo dell'Unione europea che ha la fiducia del Parlamento europeo che può toglierla o può non darla
Dopodiché il discorso è ovviamente più Complesso siccome in ambiente radicale bisogna chiamarsi solo Marco per avere qualche possibilità di essere visibili
Cappato Taradash eccetera c'è Marco che vuole intervenire
Sono una domanda per la professoressa non è sì
Ma premessa la la mia competenza sul diritto internazionale sotto lo zero quindi mi scuso per la domanda stupita
Nei conflitti armati il criterio di proporzionalità che consente voglio dire per come la interpreto io è una cosa molto inattuabile e magari anche
Non non non so stupida faccio un esempio
Il conflitto la seconda guerra mondiale tra Stati Uniti e Giappone che criterio di proporzionalità si può usare non si può neanche applicare quando si arriva al punto nel quale la guerra si può solo risolvere nella sconfitte nell'arresto del nemico non c'è alcuna criterio di proporzionalità in questo senso
Conflitto is Israele a casa quale cos'è visto che han fatto mille cinquecento vittime Israele al massimo può arrivare a qualche migliaio no vi sarete dovrebbe possibilmente eliminare tutte le infrastrutture terroristiche e in un contesto del genere
C'è poco spazio per una proporzionalità
Corse
Una domanda che ci impegnerà per i prossimi due giorni a partire dal diritto penale
Perché anche nel diritto penare nazionale no giustamente Marco ha posto un problema che merita una risposta nella misura in cui la professoressa Annoni riesca a contenersi citavo
Allora è anzitutto nel contesto del diritto internazionale umanitario la proporzionalità a una una valenza molto specifica
Si parla di proporzionalità sa che cosa cosa c'è sui due piatti della bilancia da un lato c'è il vantaggio militare paese CISL ed attuale che non è vincere la guerra
Non è Zegna di Cavazza per capirci in un caso del genere non è la sicurezza dello Stato il vantaggio militari e preciso e concreto legato al singolo attacco vuol dire io decido di colpire quell'edificio
Io devo capire sul piatto della bilancia devo mette il vantaggio militare legato alla distruzione di quell'edificio di quel singolo edificio
Dall'altro piatto della bilancia che coso o il così detto il termine orrendo mini endo conto danno collaterale
Cioè le perdite fra i civili o fra i beni civili chi mi posso pigne da quell'operazione militare a quella specifica operazioni militari non dalla guerra nel suo complesso
La regola sulla proporzionalità è stata formulata in questi termini parte perché se fosse invece vantaggio militare legato alla fine delle ostilità Now alla sicurezza dello Stato Aldo Serena di Kyle mimico su un piatto della bilancia e danni ai civili dall'alto quasi tutto diventerebbe proporzionato no di fronte alla sicurezza di uno Stato
è difficile capire che cosa che cosa è proporzionato quindi a una regola molto più puntuale è legata dicevo al singolo attacco alla singola e individuale operazione militare il suo anni sino l'attacco all'ospedale lo valuto sulla base di questo criterio l'attacco a un edificio lo valuta sulla base di questo criterio
E quindi da questo punto di vista un po'più semplice la risposta di quanto poteva sembrare
In realtà aggiungo una cosa io perché nel mille novecentonovantasei la Corte internazionale di giustizia organo delle Nazioni Unite
Ha adottato una decisione proprio in materia di armi nucleari di minacce e uso delle armi nucleari che hanno a che fare ovviamente con la proporzionalità
E la Corte internazionale di giustizia composto da quattordici membri ha tra l'altro detto che lo dico probabilmente male in italiano perché sto traducendo dalla lingua ufficiale
Si ricava dalle esigenze summenzionate che la minaccia o l'impiego di armi nucleari sarebbe generalmente contraria alle norme del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati sarebbe generalmente contraria alle regole del diritto internazionale ma in particolare in vista dello SDI fronte allo stato attuale del diritto internazionale
Così come
In considerazione degli elementi di fatto di fatto di cui la Corte dispone
La Corte non può tuttavia concludere in modo definitivo che non può tuttavia concludere in modo definitivo che la minaccia o l'impiego di armi nucleari sarebbe lecito o illecito in una circostanza estrema di legittima difesa nella quale la sopravvivenza stesso di uno Stato sarebbe in causa sapete con che maggioranza è stata adottata questa delibera della Corte sette a sette e che maggioranza e sette a sette
Voto preponderante del Presidente in uno del gruppo dei sette quindi sette a sette ma col voto preponderante del presidente che conta di più è stata adottata questa decisione giuridica per cui il diritto la legge ho capito però all'inferno non ci sarà altro che dirige
Poi un altro Marco non c'è no Finley Marco no
Più perché voi dite sabato voglio andare a giocare a boccette voglio andare a prendere un aperitivo alle sei e mezza
A
Nessuno
Gli studenti ricordino che vi interrogherò su quello che è successo oggi
Dobbiamo ringraziarli perché si sono sottoposti a questa corre
Esatto come si dice bene raccontaci Paola

Però
Ecco è per la registrazione quando cadranno le bombe nucleari poi ritroverà minestra registrazione sereno di chi ha fatto gruppo parlamentare europeo che si sta occupando appunto terraferma dei trattati e se non sbaglio c'è anche il gruppo di Spinelli dentro no
Che fine ha fatto stanno lavorando effettivamente stanno
Fra me la cavo facile giustamente qualcuno credo Panebianco ha detto
Per riformare i trattati in questo momento bisogna ricorrere all'articolo quarantotto del Trattato sull'Unione europea e sono ovvie che a un certo punto comportano l'unanimità
Quindi non se ne farà niente in questa legislatura del Parlamento europeo speriamo che nella prossima legislatura se la storia si aprirà una prossima legislatura e non è detto si possa fare qualcosa nel frattempo le persone di buona volontà avrebbero operare con i mezzi che credo più opportuni
Di pressione di ragionamento di considerazione perché come dico sempre c'è il Movimento europeo che è federalista c'è il Movimento federalista europeo che è per
Forza federalista ci sono vari partiti che hanno degli elementi di tipo federale c'è la Pfeiffer la federazione dei federalisti
Quindi cerca di federare i federalisti a furia di tentare queste strade ho paura che si resti col famoso cerino in mano
No non mi dà sta le spiego perché non gli basta perfezione per la parte che siete stati un pochino tutti pessimisti vado questi ragazzi in fondo che mi fanno grande tenerezza
Le categorie mai è sempre hanno ingabbiato l'essere umano perché vuol dire negare in permanenza della vita e dei fenomeni e che sapeva che Putin avrebbe a me invaso l'Ucraina eccetera per cui possiamo per favore
Essere pessimisti perché quello che ha detto la professoressa Parisi a me piace molto
Perché sedici hanno detto di no ma allora undici hanno detto di sì e guardi che piano piano a quegli undici secondo me qualcuno
Si aggiungerà del detto questo non aspettano ancora finite né detto questo vende e quindi no cerchiamo di non essere pessimisti proprio per quest'Aula piena di giovani sarebbe carino
Si sta proprio lavorando sull'unanimità
Quindi lavorando per escludere la clausola dell'unanimità sì potrebbe si dovrebbe o non stiamo facendo in modo di farlo a me dispiace molto ragazzi vero dico quando i di adulti dicono non è il momento ma non et bisogna cambiarlo
Io vengo da un partito il Partito radicale te ne ha parlato Lorenzo selettive dove non era mai il momento quando lavorano quando facciamo le battaglie per l'aborto non era il momento perché il Vaticano era molto molto potente
Quando abbiamo lavorato sull'eutanasia non era mai il momento e poi finalmente ci sono state le sentenze della della corte costituzionale per cui cosa vuol dire cosa vuol dire non è il momento il momento bisogna crearlo vero ragazzi
Il momento bisogna crearlo quando non è il momento lì che bisogna crearlo perché il momento se se ci fosse già un momento a quel punto non ci sarebbe bisogno neanche di rivoluzionari
Quindi il momento ma creato
Sì mi mi piacerebbe che questo linguaggio si certa
Che mi mi mi piacerebbe che questo linguaggio si potesse cambiare perché ho sentito un po'di pessimismo poi mi sono girata se non attento netto visto tutti 'sti ragazzi e mi è un po'Quito un po'dispiaciuto accade il pessimista è un ottimista che si è documentato e
Grazie
Io non dico non è il momento io dico se non ora quando nel senso che
Che cosa voglia Abramo di più
Dalla dalla realtà che ci viene restituita tutti i giorni quotidianamente se non la l'influenza dell'Unione Europea degli stati singoli dell'Unione europea dell'unione europea in quanto tale negli equilibri mondiali
è vero
Professor Panebianco che se n'è andato via ha detto che le nostre tradizioni culturali sono molto distanti l'una dall'altra
Non sono molto d'accordo avrei preferito che si parlasse di poterglielo dire sono più uguali più simili più vicine di quanto non lo sia le tradizioni culturali che dividono per esempio la la federazione statunitense
O la Confederazione Svizzera che è fatta di canzoni che da quello di Zurigo a quella piccolina piccolina agricolo che più diversi di così non si potrebbe non è quello
Non è neanche il discorso che il governo più lontano più lo senti nemico
Io guardo ai dati Eurostat che mensilmente ci dicono qual è il gradimento per fasce detta circa il processo di integrazione europea ed eventualmente un'integrazione maggiore bene la fascia dei giovani
Il il gradimento è molto alto mi pare che l'ultimo indice fosse sessantotto per cento
Ora io credo che bisogna lavorare sui giovani
Io credo che le elezioni del mille del scusate due mila ventinove del Parlamento europeo potrebbero essere un'ottima opportunità per tutti noi noi abbiamo che alle prossime elezioni avremo una platea di dieci milioni di nuovi elettori
Ma io sono convinta per essere madre che sia il figlio non votasse il giovane non vota la prima tornata elettorale disponibile l'abbiamo perso come lettore praticamente per sempre quindi lavoriamo sui nostri giovani
Perché vadano a votare non mi interessa che votino di sinistra o di destra di centro eccetera eccetera a me interessa l'assunzione di una responsabilità civica come quella di contribuire ancora al proprio governo
E poi vediamo che tipo di Parlamento europeo esce se questo Parlamento può diventare un'Assemblea costituente e vediamo se c'è l'opportunità che dal basso dei cittadini parta un'assemblea costituente per la Federazione diversa
Grazie detenzione
Gioco del microfono anche Enrico
Nessun altro
Mi alzo così mi vedete bene
Siamo a posto congediamo radio radicale
Diciamo a Giovanna Reanda di essere più elastica
Registrazioni le concessioni eccetto come era Falconio mettiamo
Va bene grazie a tutti buona serata

