Presentazione del libro: "Dio Io AI. La mente artificiale incontra il divino" di Cristiano Ceresani

Lectio Magistralis e Tavola rotonda in occasione della presentazione del libro di Cristiano Ceresani “DIO IO AI.



La mente artificiale incontra il divino”.



Saluti istituzionali: Lucio Malan.



Presentazione Valerio De Luca (Direttore e fondatore Spes Academy).



Introduzione Barbara Carfagna (giornalista RAI).



Lectio magistralis S.E.R.



Card.



Robert Sarah (Prefetto emerito del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti).



Intervengono con l'autore: Marta Bertolaso (Professoressa ordinaria di Logica e Filosofia della Scienza, Università Campus Bio Medico Roma), Mario Caligiuri …

(professore ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università della Calabria, Presidente SOCINT), Oreste Pollicino (Professore Ordinario di Diritto Costituzionale e regolazione dell'Intelligenza Artificiale, Università Bocconi).



Modera Alberto Michelini (giornalista).

