23 OTT 2025
dibattiti

Presentazione del libro: "Dio Io AI. La mente artificiale incontra il divino" di Cristiano Ceresani

CONVEGNO | - Roma - 16:00 Durata: 2 ore 4 min
A cura di Stefano Chiarelli
Lectio Magistralis e Tavola rotonda in occasione della presentazione del libro di Cristiano Ceresani “DIO IO AI.

La mente artificiale incontra il divino”.

Saluti istituzionali: Lucio Malan.

Presentazione Valerio De Luca (Direttore e fondatore Spes Academy).

Introduzione Barbara Carfagna (giornalista RAI).

Lectio magistralis S.E.R.

Card.

Robert Sarah (Prefetto emerito del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti).

Intervengono con l'autore: Marta Bertolaso (Professoressa ordinaria di Logica e Filosofia della Scienza, Università Campus Bio Medico Roma), Mario Caligiuri (professore ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università della Calabria, Presidente SOCINT), Oreste Pollicino (Professore Ordinario di Diritto Costituzionale e regolazione dell'Intelligenza Artificiale, Università Bocconi).

Modera Alberto Michelini (giornalista).

