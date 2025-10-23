Presentazione del libro: "Dio Io AI. La mente artificiale incontra il divino" di Cristiano Ceresani

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Lectio Magistralis e Tavola rotonda in occasione della presentazione del libro di Cristiano Ceresani “DIO IO AI.
La mente artificiale incontra il divino”.
Saluti istituzionali: Lucio Malan.
Presentazione Valerio De Luca (Direttore e fondatore Spes Academy).
Introduzione Barbara Carfagna (giornalista RAI).
Lectio magistralis S.E.R.
Card.
Robert Sarah (Prefetto emerito del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti).
Intervengono con l'autore: Marta Bertolaso (Professoressa ordinaria di Logica e Filosofia della Scienza, Università Campus Bio Medico Roma), Mario Caligiuri … (professore ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università della Calabria, Presidente SOCINT), Oreste Pollicino (Professore Ordinario di Diritto Costituzionale e regolazione dell'Intelligenza Artificiale, Università Bocconi).
Modera Alberto Michelini (giornalista).
