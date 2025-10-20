Liberi dalle droghe, liberi dalle paure. Per superare ogni forma di dipendenza

Su iniziativa del senatore Maurizio Gasparri promosso in collaborazione con le associazioni 'Scelgo la vita' e 'Italia protagonista'.



A moderare il primo panel, 'No alla droga', la giornalista Emma Evangelista.



Intervengono: Alfredo Mantovano (sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al contrasto all'uso delle droghe), Giampaolo Nicolasi (capostruttura della Comunità Incontro), don Antonio Coluccia, Maurizio Gasparri (capogruppo di Forza Italia al Senato), Luisa Regimenti (medico legale e assessore alla Sicurezza della Regione Lazio) e Alessandra Arachi (giornalista autrice del …

libro 'Lunatica').



Il secondo panel, 'Verso L'Indipendenza', moderato dalla giornalista Lucia Licciardi vede l'intervento di Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Giuseppe Mammana, direttore ACuDiPe, Mario Occhiuto, Senatore di Forza Italia, e Tamara Collu, psicologa.



Il terzo ed ultimo panel, moderato dalla giornalista Ida Molaro, 'Nuove e vecchie dipendenze', è affrontato da Antonio Affinita, Direttore generale Moige (Movimento Italiano Genitori), Enza Colagrosso, Direttore editoriale Teme, Federico Tonioni, medico del Policlinico Gemelli, psichiatra esperto in nuove dipendenze, Francesco Innocenzi, Forza Italia Giovani, Roberto Cafiso, docente di Psicopatologie delle dipendenze.

