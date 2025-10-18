18 OTT 2025
Rassegna di Geopolitica - L'Organizzazione Mondiale del Commercio rivede al rialzo il commercio, grazie - anche - al boom dell'Intelligenza Artificiale

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 9 min 22 sec
A cura di Enrica Izzo
"AI goods and frontloading lift world trade in 2025 but outlook dims for 2026" - OMC - 07 ottobre 2025.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica - L'Organizzazione Mondiale del Commercio rivede al rialzo il commercio, grazie - anche - al boom dell'Intelligenza Artificiale" di sabato 18 ottobre 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Accordi Internazionali, Africa, America Centrale, America Del Nord, Asia, Cina, Commercio, Dogana, Economia, Energia, Esportazione, Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, Intelligenza Artificiale, Politica, Protezionismo, Rassegna Stampa, Sviluppo, Tariffe, Tecnologia, Telecomunicazioni, Unione Europea, Usa, Wto.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 9 minuti.

