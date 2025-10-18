CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"AI goods and frontloading lift world trade in 2025 but outlook dims for 2026" - OMC - 07 ottobre 2025.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica - L'Organizzazione Mondiale del Commercio rivede al rialzo il commercio, grazie - anche - al boom dell'Intelligenza Artificiale" di sabato 18 ottobre 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .
Tra gli argomenti discussi: Accordi Internazionali, Africa, America Centrale, America Del Nord, Asia, Cina, Commercio, Dogana, Economia, Energia, Esportazione, Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, Intelligenza Artificiale, Politica, Protezionismo, Rassegna Stampa, Sviluppo, … Tariffe, Tecnologia, Telecomunicazioni, Unione Europea, Usa, Wto.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 9 minuti.
