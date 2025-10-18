18 OTT 2025
Mani visibili - Giornate di economia Marcello De Cecco (seconda giornata)

Disuguaglianze di...

Intervengono: Francesco Denozza, Francesca Bettio, Francesca Bastagli, Francesco Vona, Andrea Brandolini.

Modera Alessandra Carini.

Ore 16.00 Premio Marcello De Cecco con Mario Amendola Andrea Brandolini.

Conseguenze e rimedi.

Intervengono: Sergio Bruno, Emanuele Felice.

Vincenzo Visco.

Intervento di Ignazio Visco Modera Marco Panara.

Convegno "Mani visibili - Giornate di economia Marcello De Cecco (seconda giornata)", registrato a Lanciano sabato 18 ottobre 2025 alle 10:46.

Sono intervenuti: Alessandra Carini, Francesco Denozza (professore emerito di Diritto Commeerciale - Università degli studi di Milano), Francesca Bettio (già professoressa di Politica Economica all'Università degli Studi di Siena), Francesca Bastagli (responsabile della Riceerca per la Fondazione Agnelli), Francesco Vona (Università degli Studi di Milano), Mario Amendola (presidente dell'Associazione Marcello De Cecco), Fabrizio Balassone (Vice Capo del Dipartimento Economia e statistica), Andrea Tizzani (ricercatore, vincitore del Premio Marcello de Cecco 2025), Carlo Bartoli (presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti), Francesca Piccioli (giornalista), Marco Panara (giornalista e vicepresidente Amdec), Sergio Bruno (già professore di economia pubblica all'Università La Sapienza di Roma), Vincenzo Visco (presidente del Centro Studi Nuova Economia Nuova Società (NENS)), Emanuele Felice (professore ordinario di Politica Economica Università IULM Milano), Ignazio Visco (economista, già governatore della Banca d'Italia).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Economia.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 5 ore e 26 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Storia allora cominciamo
Quindi
Cominciano con una breve presentazione
C'è Francesca bastargli che responsabile della ricerca della Fondazione Agnelli e che parlerà di di di disuguaglianza istruzioni campo in cui la Fondazione Agnelli eccelle
Poi c'è Francesca Betti io che sta dell'Università di Siena che esperta del mercato del lavoro femminile e che ha un sottotitolo si è data un sottotitolo femmina economica quanto ancora in bilico fra dipendenze disparità che promette un della battaglia
Poi c'è Francesco De Nozza che è stato professore di diritto commerciale professore emerito di diritto commerciale
Ed è stato in diversi consiglieri
Dei di grandi gruppi come tele con Mediobanca Siemens e ha scritto molto sulla disciplina delle intese fra gruppi e poi c'abbiamo Francesco buona che che parlerà della della del del sentiero verso una transizione economica energetica giusta
Io comincerei cominciare nell'ordine che che che è qui nel programma con Francesco De Nozza
Diciamo che ci possiamo un po'allargare rosicchiare tempo va beh ad Andrea Brandolini comunque non andrei molto oltre i venti minuti trenta minuti grazie
Grazie grazie per l'invito
Se è possibile far partire slide posso provarci io
Allora cose qua
No adesso contratti troppo avanti
Ok adesso preso il controllo mi pare
Io anticipo le tesi che intendo sostenere così si può e non riesco a fare in tempo comunque sapete chi è l'assassino e come va a finire questa storia
Allora le tesi principale che intendo sostenere riguarda un confronto tra il liberalismo classico e il neo liberalismo per liberalismo classico intendo fondamentalmente quello che per noi giuristi continentali e l'eredità di Cantet mettiamola così molto più di quella di Bentham ovviamente
Per me è un liberalismo intendo un'altra cosa allora secondo me neo liberalismo a un'aura di senso comune fastidio per lo Stato
No certa meritocrazia
Libertà di fare da varie cose questo è è un senso comune poi a un nocciolo teorico durissimo
Che è rappresentato per i giuristi fondamentalmente dall'analisi economica del diritto
Per gli economisti della nuova economia istituzionale diciamo così e tutto quello che ne è venuto e chiaro io mi riferirò a questo nocciolo duro
Quindi dirò delle cose che che sono stati oggetto di una certa elaborazione teorica molto approfondita
Allora due punti il disuguaglianza socio economica nel pensiero liberale classico o viene ignorata o viene limitatamente corretta
Il dieci e il sistema giuridico si tiene fuori dalle questioni di uguaglianza di disuguaglianza applica un'uguaglianza formale e basta
Nella diritto neo liberale invece c'è un'attenta analisi delle disuguaglianze e c'è una loro opportuna valorizzazione come vedremo cioè dei Bot disuguaglianze vengono sfruttate non vengono ignorate
Per quanto riguarda il potere economico anche qui si verifica un cambiamento di orientamento
Mentre nel i liberali classici suppongono che ci sia un mercato concorrenziale fondamentalmente atomistico i neo liberali invece legittimare un il potere economico privato e anzi alle volte ritengo che sia una cosa che debba essere incentivata in quanto fonte di innovazione e progresso
Quali sono
Oh bella
Le fatemi andare l'altra slide siano qui ci stiamo mezz'ora
Ecco quali sono il secondo lei il tutto ciò ha delle implicazioni su su vari piani cioè a livello tecnico giuridico al livello dei regolamentazione dell'attività economico a livello di carattere politico adesso andiamo a vedere un pochino più in dettaglio come si articola questo discorso
Partiamo dai diritti
Nella pensiero liberale classico i diritti sono delle libertà protette cioè ci sono delle libertà Ali delle scene all'interno dei quali la persona si sviluppa senza che ci siano interferenze esterne
E quindi i diritti devono essere assegnati in modo da massimizzare alla libertà di tutti
Se io ciò nel famoso esempio l'agricoltore che coltiva il allevatore perché alleva i bovini bovini sconfinano
Dentro il campo dell'alle dell'agricoltore devo trovare un sistema per coordinare le loro libertà magari gli faccio fare uno steccato buoni idea
Sì è o un inquinatori e un inquinato devo trovare un criterio il nostro il nostro il Codice usa il criterio della normale tollerabilità se si va fuori dalla normale tollerabilità non c'è più questa libertà è una questione di equilibri di libertà ovviamente in i liberali classici non è uno degli egualitarismo cioè la e quello che allora interessava era liberarsi dal dei vincoli che non sia a regime e lasciare che il mercato operasse in modo da assegnare a ciascuno il suo ruolo il diritto però nel stava fuori in qualche modo era un un effetto collaterale
Nella concezione neo liberale e ribadisco qui mi riferisco all'analisi economica del diritto nuove colonie istituzionale non neo liberalismo diciamo di senso comune
Le norme giuridiche non sono solo più quelle che garantiscono il funzionamento del mercato ma sono quelle che fissano i prezzi
Delle azioni che i soggetti possono compiere o non compiere classica affermazione di poster Richard riportata lì lui dice la pena e il prezzo che bisogna pagare per compiere un'azione criminale
Tu ti fai i tuoi conti se ti conviene la fai se non ti conviene Wi-Fi sai che quella era appena così il risarcimento del danno atto che regoli segue recare danno no ti fai due conti e vai avanti
Quindi i diritti diventano strumenti per produrre utilità dev'essere diciamo così
E allora qual è il criterio si usa per
Scusate no sono io che sono il sbagliato perché io guardo le mie dai
Non non ho guardato
Allora adesso devo tornare indietro
Allora qual è il criterio che si usa per assegnare i diritti per i i liberali l'abbiamo già detto questo equilibrio tra libertà PRI neo liberali invece l'assegnazione dei diritti diventa un momento di massimizzazione della ricchezza
Il concetto è che se io do assegno i diritti a chi rivaluta di più
La ricchezza complessiva in termini di soddisfazione delle preferenze di tutti gli individui crescerà
E quello che in fondo fa il mercato no mercato riga assegna chi paga di più prende di più queste e la fine della Fiera
Allora cosa deve fare il diritto secondo il pensiero neo liberare debole assegnare i diritti nello stesso modo in cui li assegnerebbe il mercato
Se potesse funzionare dappertutto fondamentalmente in realtà poi non è il mercato ma adesso non è non posso entrare in questi dettagli fondamentalmente viene simulata un'asta
C'è un'asta virtuale no se voi dovete assegnare il diritto a chi alleva i bovini di sconfinare nel terreno del dell'agricoltore
O dell'agricoltore di tenere quello che alleva i bovini lontano dal suo terreno qui evochiamo il vecchio queste naturalmente l'esempio e di cose certe parole Emilio
E lui evocava i vecchi film western i diritti di pascolo Billy Kid e tutto quello che che cresce avevo su questa cosa però riprendendo questo esempio sino ad assegnare cosa faccio faccio un'asta
E dico tu agricoltore quanto Frey resi per tenere i bovini lontani tu allevatore quanto previsti per poter lasciare i tre bollini scorrazzare vaga e ognuno fa la sua offerta chi fa l'offerta più alta vince e viene e gli viene assegnato il diritto
Questo è una delle implicazioni enormità e un sacco di punti di vista che adesso non posso illustrare
Tutte ma c'è il punto fondamentale per un discorso sulla disuguaglianza e che in realtà questo sistema finisce per amplificare de disuguaglianze preesistenti
Perché anche se diciamo l'asta non è reale cioè non è che la gente valico i soldi e compra è un'asta immaginata no quindi non è quanto uno paga effettivamente quello che conta è la disponibilità teorica che questo signore avrebbe di pagare è chiaro
Ma anche a questo livello di disponibilità teorica
Evidente che il l'allevatore pagherà di più per il semplice ragione che i suoi bovini valgono di più di una tonnellata di grano che viene distrutto dal bovino quindi è perché lui è già più ricco prima
Che riesce a pagare di più per avere il diritto così come nel Sly faccio un esempio più Panarotto ai di così la penna se io devo assegnare il diritto su una penna è ovvio che la penna un valore maggiore perché ha già la carta l'inchiostro chi non ha la carta e l'inchiostro nella penna non se ne fa praticamente niente lo stesso vale per il dibattito americano sul valore statistico delle vite e dove si scopre si è sistematicamente i ricchi valuta le le loro vite più de dei poveri
E quindi questione dedicazione per la pubblica amministrazione di fare iniziative che risiede il proteggono la vita dei ricchi perché questo aumento del benessere
Ma è ovvio che i ricchi valuto la loro di vita di più non per ragioni psicologiche ma perché valutasse disprezzo del denaro perché ne hanno di più e chiaro e quindi anche questo diventa un fattore di squilibrio e di
Disuguaglianza
Quanto al potere economico possiamo anche andare in fretta qui basta prendere Schumpeter e lui già ci dice tutto in poche righe che vedete citati e di ha già detto tutto quello che c'è da dire al riguardo
A mio personale avviso Schumpeter e irreale vincitore
Della irreale dominatore degli elogi e neo liberale non sono né aria creme Friedman indenne coglierci precede nessuno dei veicoli grandi scienziati se volete
Ma nessuna delle loro proposte politiche ha avuto effettiva attuazione come ha avuto quelle di Schumpeter
Ci sono tante citazioni che dico che Schumpeter l'economista del Novecento più di che è in su quindi voglio dire
Questo per dire qual è stata la penetrazione del della della cultura che lui proponeva questa cultura del potere economico privato come strumento di incentivazione di protezione degli innovatori eccetera eccetera eccetera
Cosa comporta questo dal punto di vista diciamo così un po'più pratico
Comporta che il la disciplina della società per azioni per esempio viene totalmente stravolte trasformata
Negli anni settanta ottanta del secolo scorso quando si affermano le idee liberali
Neo liberali l'eredità era quella di Belem in sé che avevano scritto nel trentadue a proposito della società
Della grande corporation e avevano notato che la grande corporation era diventata un problema politico non più un problema di gestione economico loro parlavano
Della di luce dissoluzione dell'atomo proprietario questa è la che era invece quello che stava alla base delle riflessioni di Smith quindi loro dicono che bisogna cambiare tutto Smith non non va più vere Adam Smith
Bisogna prendere atto che questo è un problema
Di carattere politica loro dicevano se Machiavelli tornasse vivo
Non andrebbe a al in giro ad ascoltare i principi per scrivere il suo libro andrebbe ad ascoltare l'amministratore della Standa Roy dell'Indiana perché lì che c'è il potere oggi
E questo dicevano tutto questo viene completamente stravolto abbandonato e sostituito con un problema di carattere strettamente mercantile
Qual è quello di risolvere un problema di divisione sociale del lavoro e cioè c'è della gente che ai quattrini ma non sa far fruttare eccetera gente Griso fruttare
Ma non ha quattrini quindi la società per azioni viene ridotta ad essere lo strumento che mette in comunicazione queste due categorie di persone e far funzionare al meglio tutto per far funzionare al meglio tutto bisogna massimizzare
I i vantaggi che da questa operazione ricavano i soci e quindi la teoria dello shareholder value la delegittimazione di ogni interesse di qualsiasi stakeholder un po'i creditori va di qualsiasi stakeholder che non siano i soci e gli amministratori sottoposti CIO di cui parlava
Ieri Franzini sottoposti ad una pressione enorme per fare un sacco di cose d'piuttosto malefatte tipo licenziare tipo delocalizzare
Tipo soprattutto prendersi dei rischi incredibili a condizione che questi rischi nell'immediato rendono molto perché il problema di far dire il far vedere che la società va molto bene in quel momento là e poi dopo di me il diluvio tanto
La vita media
L'inizio è calcolata adesso in cinque anni circa quindi questo qua dopo cinque anni arraffati su questo cottimo se ne va Hezbollah i rischi e queste poco l'origine principale
Credo della crisi del due mila e sette due mila otto
Antitrust
Lo scopo tradizionale del diritto antitrust nella di liberalismo classico è quello di contenere il potere tutti quanti siamo portarci uno ci parla di antitrust la prima cosa che ci ha in mente
E dire quello serve a evitare limitazione della concorrenza evitare lo sviluppo degli enormi poteri tenere sotto controllo le concentrazioni eccetera eccetera beh questo è sbagliato
Non è più così
Le l'idea fu fondanti del diritto antitrust americano alla grande quello europeo possiamo fare qualche discussione ma più o meno siamo Lara la nel l'idea e che il diritto di Jonas non serve a contenere il potere e diritto antitrust serve a contenere i prezzi
Quindi non è che si va a guardare si dà una certa concentrazione nasce un potere
Insopportabile
Si va a guardare se puoi portare nell'immediato un aumento dei prezzi oppure no se non porta alla mente dei prezzi vada e chiaro
Ovvio che questo modo di pensare che quello era quello di borchie che poi si è trasferito ritirate il pensiero dominante in materia antitrust spero che questo questo
Questo impostazione castra completamente l'Antitrust e quindi poi ci troviamo coi situazioni che descriveva sempre pratico Francis ieri e cioè il le piattaforme che non si riesce più a a tenere a freno il potere tecnologico è infatti si deve ricorrere a una legislazione in qualche modo speciale chiamiamola così no
L'Unione ha dovuto fare il digital market tacco tutta questa roba qua perché perché l'Antitrust non riesce non è riuscito più a fare niente
Perché distrutto dal dall'interno da questo tipo di impostazione
Ultima questione di carattere pratico diciamo
Questo modo di ragionare diventa incisivo anche rispetto alle questioni di tassazione no la tassazione progressiva dei liberali classici
E fondata su sulla sulla teoria del utilità marginale decrescente cioè non è solo una questione di di giustizia sociale
è anche una questione di efficienza dal punto di vista del del del benessere complessivo uno perché si è l'utilità della moneta
Diminuisce man mano che uno ne ha tanta e questo sembrerebbe una cosa abbastanza evidente
è ovvio che se ricchi e poveri pagano la stessa tassa
I cibi poveri soffrono molto di più in termini di diminuzione del loro benessere e quindi le aliquote progressive e tutto il resto adesso invece ricordavo e c'è questa idea che che il il ci possa essere
Il il rimbalzo a cascata chiamatela come volete cioè da ricadute su tutti quanti ci sarà non ci sarà
Io a questo non sono in grado di dirlo perché non è il mio mestiere quello che però posso constatare che il rischio che non ci sia viene scaricato sui poveri perché mi nell'immediato ai ricchi viene tolto la tassa e quindi qualcuno deve pagare di più perché o o si riducono i servizi dello Stato nell'immediato il rischio viene quindi scaricato sul povero se poi i tutto questo Bricca Nismo
Non non si verifica Pecci speci ci piaceva insomma andata così starete meglio un'altra volta
Ultime questioni
Le implicazioni politiche le implicazioni politiche sono secondo me molto rilevanti
C'è come nasce una destra autoritaria estremista etc dall'humus neo liberale
Bene nasce perché l'humus neo liberale coltiva un aspetto dei valori che sono propri della destra autoritaria cioè coltiva l'idea di una società gerarchica in cui ci sono i leader risicati
I gli imprenditori innovatori eccetera eccetera dove c'è tutta una un un aspetto una parte della città che domina e poi ci sono i follow e per la truppa
I servitori
Eccetera eccetera
Eccetera e chiaro quel suo modo di vedere la società che è il modo tipicamente neo liberale che non era quello dei liberali classici ecco perché lo scontro tra liberali classici e destra autoritaria avuto e e noi italiani lo sappiamo bene dei momenti tragici
Di di di scontro mentre invece alla fine
Non è che che che ci sia questo scontro terribile tra i neo liberali e la destra autoritaria perché in fin dei conti l'humus da cui vengono fuori questi due modi di pensare
De sostanzialmente lo stesso problema è che la destra autoritaria asta trasferendo questo modo di pensare invece che sulle élite tecnologica sui capi carismatici
Però e perché è stata abituata a pensare in termini di
Di di di dividere e follow verso una volta che uno Stato non li può Ciceri sui leader magari non si riesce a chiedere ma comunque ritiene che si deve scegliere dei leader ultima slide
C'è un problema evidentemente ritroso festiva
Allora il mio giudizio su tutto a questo
Che è successo e che vi ho raccontato ammesso che sia vero e che sia effettivamente successo
E che c'è stata complessivamente una sopravvalutazione dell'importanza della lotta contro la discriminazione è una sottovalutazione dell'importanza della lotta per l'uguaglianza appunto per lotta per l'uguaglianza intendo l'eliminazione delle differenze
E quindi la produzione di uguaglianza reale perdo a tale discriminazione intendo
La lotta contro gli affetti di differenze che invece si ritiene che si devono essere conservate protette eccetera eccetera
Ora è evidente che un diritto alla non discriminazione non può essere un diritto assoluto ecco
Non è che si può imporre la non discriminazione dappertutto pensata la questione dei ginevrino
Voi potete imporre che non si tenga conto delle questioni di genere quando si si si è scesi da un lavoro si decide una retribuzione eccetera eccetera branche potete imporre che non si tenga conto delle questioni di genere quel giorno si sceglie la fidanzata
Il compagno di viaggio il coinquilino per non parlare della saga americana dei matrimoni omosessuali dove c'erano
E ci sono inviti proprio si
Fornitori di servizi che si rifiutano pasticcini ieri arredatori eccetera si rifiutano di svolge l'attività per i matrimoni tra omosessuali e chiaro questo è lecito non è lecito e e c'è una sentenza della Corte Suprema americano alla fine ha detto che si che quelli ci hanno anche loro la loro libertà di opinione città quindi li si va ad un contrasto non è più questione di una di un problema assoluto e dire basta questa discriminazione puoi essere questa altro non può essere ora ora il problema con i neo liberali è questo
E cioè che molte delle discriminazioni vengono giustificate con ragioni di efficienza cioè c'è un trascinamento di questa visione delle disuguaglianze del loro sfruttamento
L'ottimizzazione di Fiorano si diceva Foucauld no lotti pensate negli anni settanta e già aveva avuto questa impressione l'ottimizzazione della differenza e questo è è uno dei dei dei dei punti fondamentale allora
Per per esempio statisticamente si sa che che che certi reati sono che certe recidive sono più frequenti tra le persone di una certa etnica
E questo riguarda soprattutto gli Stati Uniti oppure si sa che i i
I debitori che vanno in default
Sono più grassi di quelli che non ci vanno cioè si sa che gli obesi a non tasso di default venne loro debiti che è molto superiore a quello delle persone che non sono obesi questo probabilmente
Riguarda la loro provenienza sociale dice non sono vogliose però le statistiche dicono questo
Allora di fronte a queste cose qui la in la il divieto di discriminazione
Corre il rischio di finire per essere vissuto come una roba assurda perché uno dice ma scusa ma perché essi se io so che quelli sono loro che faranno di nuovo il reato che quelli sono quelli che che non Rispoli pagheranno il debito perché non posso tener conto di questo quando faccio il devi do credito o quando devo decidere
Sulle libertà provvisoria eccetera eccetera potrei fare tantissimi altri esempi
E chiaro cioè la la la lotta contro la discriminazione in certi ambiti e incerti prospettive viene di di puro venire vissuta
Come un diciamo un una dannosa molestia imposta per ragioni esclusivamente ideologiche quanto invece la realtà si muove dall'altra parte allora e ho finito secondo me bisogna recuperare un concetto di uguaglianza
E soprattutto un concetto di uguaglianza che resista alla questione dell'efficienza
Che sia in grado di imporsi come un valore che prevale anche quando l'indicazione dell'efficienza andrebbe in una direzione diversa grazie
Questa carrellata così profonda che andrebbe c'è di chiederebbe diciamo così un astro al dialogo a parte volevo chiederti però con un attimo s'quando diciamo così quando si è passati da questa concessione classica a questa concessione
Di di neoliberismo quando è avvenuto esattamente il momento del cambiamento e se possibile identificarlo comunque con lo sviluppo del capitalismo digitale
Che ciarlieri mostrato Santini
Però con questo sì magnifico e avvenuto fondamentalmente il successo è stato raggiunto negli anni settanta ottanta la la cosa è partita prima e la seconda Scuola di Chicago la prima Scuola di Chicago erano scuole di liberale
C'era Simon cioè il tanti pensatori liberali la Seconda Scuola di Chicago invece quindi non so
Cose
Stieg eccetera queste qui invece avvia questo cambiamento una serie di riflessioni che vanno avanti
Per un paio di decenni lotta scontri alla fine degli anni settanta ottanta questa questa tendenza finisce per prevalere negli Stati Uniti diciamo per stracciare tutto
Nel in Europa
Ci sono delle resistenze adesso non possiamo entrare nella certe cose non si non si vedono con la stessa chiarezza però la la mia convinzione che il conforto di una strada e che nel profondo questo modo di pensare operato anche a livello europeo non foss'altro perché ci arriva dagli organismi internazionali e che sono stati completamente conquistati
E quindi oggi recuperare un concetto di uguaglianza e molto complicato
Sì di il tabellone vocali faremo fra i seguaci seduto a ci sia molto complicato il certo però il primo passo secondo me e quelle doti sganciarsi da una certa prospettiva e cercare di agganciarsi ad un'altra quella che ho cercato di dire
E cioè bisogna cercare di sganciarsi da una prospettiva diciamo micro concentrate sulla discriminazione di quindi anche importante la lotta contro la discriminazione non è che io sto dicendo che che manca che non ci importa è importantissima
Però occorre avere complemento c'è un riferimento all'uguaglianza come a un valore fondamentale e questo che va recuperato
Nel pensiero dei neo liberali l'uguaglianza non ha nessun valore anzi perché loro devono sfruttare al meglio le disuguaglianze e e tutto Titti la cosa è costruito
Ripetiamo fu collo sull'ottimizzazione di ferro
Grazie per metterli grazie
Grazie comunque torneremo su questo argomento perché veramente ricco di implicazioni adesso è il turno di Francesca Bettino volevo fare un piccolo avere un piccolo ricordo personale a proposito delle delle cose di cui tratti cioè sulla femmina economica in bilico fra dipendenze disparità
Dunque mi sono ricordata stamattina ridurli guardando la tua biografia che qualche tempo dinanzi all'inizio di Affari e Finanza negli anni novanta Sebastiano Brusco che era un economista scomparso prematuramente
Così come Marcello purtroppo
Scrisse per Affari e Finanza un pezzo in cui prendendo una una statistica di non so quale organizzazione dileggio Emilia
Aveva dimostrato che l'arco d'impegno delle donne era sulle venti ore al giorno una cosa veramente non esagerata
E questa questa ricerca dimostrava anche che quando quand'anche si mettano aiuti domestici l'arco d'impegno non diminuisce diminuisce sono la pressione delle donne nella nel giugno quotidiana nell'andare da un parrucchiere e così via
Questa questa cosa di Sebastiano mi ha fatto venire in mente una cosa che avremmo voluto discutere con Brandolini a proposito della natalità perché quando vado a Londra una mia figlia vedo migliaia di uomini in giro con i passeggini qualunque ora cosa che non vedo nel nei nostri Paesi che quindi non fanno figli e non portano i maschi passeggini
Perché le conclusioni di brusco erano proprio le seguenti diceva finché non si riuscirà a dividere il lavoro impegno domestico di utilmente dei genitori tra uomo e donna questo problema non verrà risolto
Né dagli aiuti agli enti
Illy me degli asili in mente gli aiuti domestici ecco per cui sento con molto interesse tutte le tue considerazioni
Venne
Innanzitutto sono sono felice di
Sulla piccola
E per citare il microfono continentale
Insomma non gira in montagna rimanere fermo
Quello fu presidente ce l'avete
Spazio così
Ok mi sentite comunque sentite bene
Sono davvero felice di venire qui è la seconda volta la prima era due anni fa e ho parlato di natalità
L'accoglienza è splendida la discussione sempre interessante quindi non posso che ringraziare detto questo vado all'introduzione
Che mi è stato fatto e di cui ringrazio innanzitutto mettete le slide resta chiederanno regolate dalla regia
Preferisco che si bene
Allora sì possiamo cominciare potete andare alla prima sai
Allora possiamo cominciare da pezzo
Di quella che una mia collega giurista in maniera un po'colloquiale ma secondo me appropriato ha definito la fabbrica delle disparità per quanto riguarda uomini e donne
Apro una parentesi qui
Il fondo se parliamo di diseguaglianze
Le diseguaglianze fra un uomo e donna solo quelle che sono più migliora
Indi
Di questi tempi il problema e che molte persistono e lo vedremo appunto da una serie di dati che pure non sono aggiornatissimi che perché sono molto difficili da da raccogliere
Su quello che succede all'interno della casa
La fabbrica della disparità inizia ovviamente della famiglia
E poi però viene tradotta e consolidata dal mercato del lavoro e non si può agire soltanto in un posto per cui alla fine o nel prosieguo di questa chiacchierata
E io in realtà poi mi concentrerò sulle disparità di reddito quindi quelle che vediamo e sul mercato del lavoro ma intanto cominciamo dall'inizio della fabbrica la famiglia
Allora quali come siamo messi
Rispetto a qualche anno fa quello che vedete nelle slide è un confronto però
Vari tipi di lavoro fatti tra uomini e donna nel due mila e due e nel due mila quattordici poi passerò a qualcosa di più recente
Ma purtroppo di questo tipo di dati non c'è una collezione di dati recenti e quindi questi sono i meglio diciamo
Che sul e che è disponibile e in effetti questo è tratto da un articolo del due mila ventitré
Allora come vedete se guardate al due mila quattordici e guardate le differenza fra maschi e femmine
C'è c'è una differenza abbastanza grossa trentuno ore di lavoro per quanto riguarda i maschi tralasciando i decimali ventiquattro le donne
Guardiamo il lavoro domestico
Allora il lavoro domestico però la sproporzione enorme otto contro ventidue
Guardiamo la cura dei bambini
è divisa in due parti colpiti diciamo ineludibili e quelli anche meno amati no cambiare i pannolini la pare nutrire eccetera eccetera
A quattro ore queste sono ore settimanali mi ero dimenticata di dirlo quattro ore gli uomini maschi e otto le donne il doppio
Cura di qualità ecco qui abbiamo fatto dei progressi
Gli uomini sono
Addirittura hanno un ammontare io ora è leggermente superiore a quello delle donne quindi ci siamo spostati diciamo dai lavori dalla dalla pura
Quella che richiede ventiquattro ore che non si può illudere che è meno piacevole eccetera eccetera uomini sono entrata in quelle di qualità cos'è la cura di qualità e il gioco e l'istruzione eccetera eccetera
E ora guardiamo la somma di tutto questo con una specie di sintesi
Quanto tempo libero hanno gli uomini quanto tempo libero hanno le donne
Per le donne hanno questo per settimana
Per la settimana
Circa ventitré ore di tempo libero in uomini e ne hanno dieci tipico
Quindi la somma di tutto questo poi risultato nodi tutta questa divisione del lavoro è ancora questa
Prossima slide grazie
A questo si fermava al due mila quattordici
E non ho commentato perché non ho abbastanza tempo
I numeri diciamo che stanno sempre nella prima riga si riferiscono al due mila due come vedete c'è stato un cambiamento ma il cambiamento non è stato così radicale e quello che
Riassume la mancanza di radicalità del cambiamento se volete sono sono proprio le ore di tempo libero
La prossima Giai grazie
Tanti Ivo una indagine più recente
Su proprio il lavoro di cura e la divisione del lavoro di cura a livello europeo fra Oboe omini e donnine qui lavoro di cura inteso non solo per i bambini ma anche per gli anziani eccetera
Allora e il lavoro domestico
Che cosa emerge da questa indagine che ripeto è più recente circa del ventidue
Che è vero che ora gli uomini partecipano di più
Un po'lavoro domestico abbiamo visto molto meno ma soprattutto al lavoro di cura però
Con molta selezione allora si selezionano i compiti cui partecipare in particolare gli uomini
A
A partecipano molto di più alla cura degli anziani a volte perché non è possono fare a meno si curano della propria moglie quando sono anziani sono in due non c'è scelta in un certo senso e quindi questa è diventata molto più paritaria
Molto meno invece la cura dei bambini il problema è che il tempo dedicato alla cura dei bambini è cresciuto nel tempo invece di diminuire questo è uno dei problemi
Gli uomini si servono anche molto molto di più dei servizi sociali organizzano la propria partecipazione in maniera un pochino più strategica
Danno tempo il week end mentre le donne non possono scegliere sono su tutta la settimana o su tutti
Sono anche questo
Possiamo discuterne naturalmente ma la rilevazione per quanto possa misurare bene o male sono meno esigenti quindi come divisi sono meno sulla qualità della pura
E sono più distaccati rispetti alle rispetto alle donne quindi progresso ma ripeto ancora limitato prossima slide
Allora abbiamo visto la prima la fabbrica della disparità no con ripeto dei progressi che ci sono
Non vanno negati ma sono limitati e sono particolarmente illimitati in Italia come si dice da nella presentazione ora su questo però non mi posso dilungare più di tanto perché mi di
Voglio parlare appunto delle disparità di dire Tito quindi la prima fabbrica e la famiglia e poi si entrerà sul mercato del lavoro
è chiaro che quello che succede nella famiglia produce disparità o chiamiamo le diseguaglianze sul mercato del lavoro qui ho fatto una scelta
E diciamo canonica mi sono concentrata sulle disparità di reddito foglio di finisco
E quello che voglio illustrare arrivando spero alla fine della presentazione non troppo fuori dai tempi e questo le disparità di registro sono ancora grandissime
Beh disparità di reddito fra uomini e donne
Sono se ne parla abbastanza
Sono a mio avviso poco capiente e soprattutto solo poco percepite
Perché sono poco percepite ecco la mia argomentazione sarà sul perché
Molti disparità fortissimi disparità sono però tutto sommato poco percepite e mi riferisco proprio a quelle dire Tito le ragioni a mio avviso sono da un lato statistico
E poi dall'altro due grosse raggiunti
La
Sensazione ma non solo la sensazione anche la realtà ovviamente che la famiglia compensa le disparità individuali direi Fitto e l'altra naturalmente e che lo Stato Conte
Fisco e previdenza lei disparità di garantito fra uomini e donne
Ora prima di sviluppare questo ragionamento vediamo i numeri vediamo quanto sono grandi prossima slide grazie
Allora questa è una statistica che pochissimi conoscono è stata introdotta nel due mila dieci dalla Comunità europea
Lalla conoscono in pochi e pure io la ritengo la statistica migliore quando si deve parlare di diseguaglianze
In questo caso dire Tito fra uomini e donne
E che consente questa questa statistica allora pensate di pensate alla Pop all'intera popolazione di età lavorativa quindi tutti gli uomini e tutte le donne che lavorano
Allora alcuni lavorano
Molti più uomini e donne alcune non lavorano
Chi lavora fa un numero diverso di ore
Ci lavora è pagato diversamente per ora lavorata ok quindi ci sono tre componenti che vanno a definire il reddito complessivo in questo caso di lavoro che o un individuo percepisce a Terni questo differenziale eh la differenza percentuale fra questo reddito complessivo
E sopra asse mensile ok riguarda quindi tutte le donne e tutti gli uomini quelle che sapore e quelle che non lavorano ok
Noi siamo abituati a ragionare in altri termini siamo abituati a ragionare perché questo è stato la scelta anche a livello europeo ma è una scelta che gli economisti hanno molto a difeso siamo abituati a ragionare solo su una componente che la differenza di salario per ora lavorata
Ok
Allora se noi guardiamo al torto
Quindi a questa statistica complessiva
In Italia ora praticamente ore altri temi la statistica del due mila ventidue
Lei donne in età lavorativa
Percepisco Novo nel Complesso un reddito mensile circa il quaranta per cento inferiore a quello maschile
Trentanove e nove
Quali sono le componenti allora in punti percentuali tre punti percentuali alla differenza di salario orario
Tredici punti percentuali alla differenza in ore lavorate
Ventitré punti percentuali al fatto che le donne hanno periodi di intermittenza del lavoro nel lavoro o non lavorano affatto e quindi la differenza nei tassi di occupazione
Quindi nella percentuale di omini e donne che non lavorano ok
Quindi come vedete la discussione
Delle differenze è stata già alti spesso e perfino la lauta quella del sull'antidiscriminazione si è concentrata sul tre
Finché concentrarsi sul tredici o sul ventitré però di ragioni naturalmente perché una una uno strumento come l'anti discriminazione fa fatica a raggiungere queste diseguaglianze chiaro prossima slide
Ma su questa contro questa è la stessa statistica che vi ha fatto appena vedere per l'Italia moltiplicate per i Paesi europei l'Italia è quella che voi vedete
In una a destra e che ha il numeretto in alto del trentanove virgola nove per cento e come vedete e una delle peggiori perché perché conta moltissimo il la differenza nel tasso di occupazione
Okay
Prossima slide
Lo scorso quali sono gli ultimi due Paesi presente gli ultimi due paesi lì dopo l'Italia
A perché non allora mi sembra che ci sia non giusto la Grecia e poi non ricordo se è uno dei Paesi mediterranei non ricordo l'altro
è stato appropriato mi spiace no no era solo per per avere un patrizio Jerry ora non ricordo a memoria che però ok sì
Allora
Queste erano le differenze di
Ray Tito
Ok individuale
Guardiamo bene molto brevemente le differenze di ricchezza
Tutta la ricchezza non è generalmente misurata sugli individui e misurata sulle diciamo a livello di di famiglia quindi è molto difficile capire le differenze individuali quindi anche fra uomini e donne perché la ricchezza misura a livello familiare
Ma ci sono dei paesi che misurano a livello individuale uno di questi Paesi e la Germania che ai dati migliori e quindi equilibrio dunque i dati della Germania perché per l'Italia ce ne sono ma non sono così precisi
E diciamo puntuali allora
Di nuovo differenziale quindi differenza media rispetto a quello che ha luogo ok nel valore medio delle attività finanziarie il quaranta per cento
Siamo in ricchezza
Molto meno la differenza per quanto riguarda le residenze di proprietà al ovvio molto spesso anche la donna il proprietario della casa
E generalmente la ricchezza aggregata chiede potete leggere di quali componenti si tratta è una differenza del ventitré per cento finti
Diciamo che la ricchezza nonostante il fatto che le donne nere in Ticino
E quindi questo potrebbe compensare ok
Il differenziale di ricchezza e comunque pesante e soprattutto in alcuni tipi di attività quelli finanziari
Che diciamo che strategicamente ha un suo valore per quanto riguarda almeno il ruolo economico delle donne prossima slide
Allora qui veniamo alle ragioni
Ovviamente è una crisi possiamo discuterle
Una delle ragioni perché poi allora le ragioni quali ragioni le ragioni per cui differenze così forti
Su uno poi canti o percepite adempia criptato dia delle delle trasmissioni della radio mi ricordo un'intervista a Radio Popolare
Mi la il diciamo la la giornalista la presentatrice mi sembra c'è di Daniel queste differenze di salario
Perché e diciamo ai nostri ascoltatori e le nostre ascoltati ci capiscono porco perché dicono ha detto dovrebbero esserci differenze quando c'è una legge che chiaramente no dice il lavoro è uguale per tutti bla bla bla
E poi e qui si trattava delle differenze di salario
Lasciamo perdere le differenze complesse ti ho fatto vedere ok perché c'è e io stessa scusate se ho questa dimensione un po'familiare
Ma quando parla con mia sorella mia sorella non ha una laurea sempre fatto la segretaria d'azienda ma insomma
E è una persona tempo di numeri no e con le amiche quindi gente diciamo comune gente anche no ricca
E Longhi differenze diciamo di salario di reddito Cafu omini e donne
Escono termiti cosa poi Buttiglione non escono bene di intenderlo come le differenze omini ecco nessuno pagati uguali ecco dove sono queste cose da
Allora
Una delle ragioni ripeto è statistica perché voi immaginate la Illy indicatori e complesso che ti ho dato
Be'a quaranta mila rispetti Trilussa però ok perché torni a quaranta mila non ne ha uno solo quei è difficile capire questi numeri sintetizzano ma nascondono ok
Un'altra cosa che nasconde naturalmente è il valore medio
Un valore basta quando io dico
Se noi guardiamo a uomini e donne le differenze di salario per ora lavorate sono minimi tre per cento
La discriminanti discriminazione da questo punto di vista auto ha fatto il suo mestiere no
Beh tipico
Quel tre per cento quattro per cento questo dipende dagli anni
è un valore medio
La distribuzione
Come dire a giocare capire ancora di più perché le differenze non siano percepite perché per esempio se guardate all'italiana
L'Italia e sono le tre righe sotto ok c'è la differenza
Diciamo circa di salario orario angusto adottata a elaborare su come è misurata in misurato in maniera particolare ma è una di fatto differenza di salario orario e come vedete nel primo decile zero
Dove è alta
Nel nono decile quindi fra le persone che hanno stipendi più alti
Ma
In mediana cioè metà della distribuzione e sotto è molto bassa dal quattro allo zero questo voglio dire che molte persone giustamente no un'impressione
Perché la maggior parte di loro la maggior parte è quella che non ha redditi alti e quello che ha redditi più bassi cavi di fibra
Che molte pessime tre persone non le vedo queste difese questa è una delle ragioni sta diciamo ci sono ragioni statistiche
Prossima slide
La ragione una una ragione invece non statistica in parte statisticamente parte d'Italia è che
Io guadagna di meno e mio marito guadagna di più poi dopo in famiglia in qualche maniera si fa cassa comune e queste differenze vengono distribuite
Non vengono percepiti a livello individuale perché in fondo poi c'è questa cassa comune ok
Allora
Quanto funziona la cassa comune
E molto effettivamente riduce le uguaglianze le diseguaglianze individuali
Quanto funziona lo vedete da questo grafico guardiamo solo all'Italia
Allora
Come si spari come dire come si spartisce il reddito in famiglia
Bene il blu un quarantatré per cento
è la percentuale di intervistati che dichiariamo che tutto il loro reddito viene messo in cassa comune ok il quarantatré per cento
Ora
Il un po'presso un po'poi dipende non ho elaborato ci sono ulteriori dati che dicono quanto è questo un po'ma è un po'ed è il ventinove per cento
Poi messo una condivisione una minoranza il dieci per cento e poi ci sono quelli venti per cento che non hanno reddito da condividere ok quindi c'è una condivisione all'interno della famiglia
Allora prossima già
Quanto attenua queste con questa condivisione e i le differenze direi titolo che abbiamo visto
No non c'è in proprio come dire corrispondenza che chi di voi maneggia molto i numeri al cento per cento ma diciamo in moto almeno approssimativo
Possiamo dire che per quanto riguarda l'Italia vi ricordate il quaranta per cento dei redditi da lavoro non della ricchezza quelli decano dei redditi da lavoro bene sotto inerenti forniva nonostante la condivisione a un differenziale del trentadue per cento di nuovo fra i più alti
Malta è quella che ha
Questo per soddisfare anarchici approvata con gli Arizona sono in questo caso i nomi dei per gli uditori ora mezzo Giammarco
Ma altre medaglie Pege Dinoi da questo punto di vista danni quindi
Prima primo pezzo di conclusioni la condivisione in famiglia
E vero appianare compenso un po'le diseguaglianze ma sono in tanti
Prossima
Allora questa soltanto per far per introdurvi
La prossima vera statistica questa questo è un grafico che si riferisce non tanto al reddito da lavoro mal differenziale pensionistico cioè sui sulle pensioni
Guardate le turbe
Sono l'importo medio lo vedete sono nella diciamo in verticale ha dette le migliaia di euro di reddito ok e le curve
Vi stanno ad indicare l'ammontare direi Tito
Per le pensioni di vecchiaia e anzianità ma come uomini e donne dal due mila dodici al due mila e ventidue vedette
Allora
Il dissenso avvenne il due mila e ventidue per queste due tipi di pensioni che sono quelle collegate al lavoro insisto quante
Trentacinque punto cinque per cento non è sorprendente
Abbiamo visto quanti sono i differenziali di reddito e differenziale nelle pensioni da lavoro chiaramente non poter riflettere ok però
C'è un però
E questo non è né grafico salvo
La città
Se voi andate invece a calcolare
Il differenziale di reddito pensionistico quindi
Prendete una donna è un uomo
Sommate il reddito da tolte le pensioni che hanno incluse quelle invalidità di invalidità quindi quelle che limits chiamate prestazioni assistenziali
Guardi esperienza si riduce sparisce alta ma se il Duce al venticinque per
Toh questo è un esempio di quello che è l'altro hanno ammortizzatore delle differenze che è lo Stato ok e ora vediamo con la prossima slide o una
Ti moto tentativo di quantificare
Quanto rimane di differenziare quindi di differenza director fra uomini e donne tutti ripeto non sono quelli che lavoro quando io
Non solo tenendo conto del fatto che la famiglia competenza ma tengono conto anche del fatto che lo Stato conta
Ok
Spariscono queste differenze visto che ci sono tutte queste compensazioni e sono orti prassi Mazzolari
A esclusi no può tornare indietro no non mi ero accorto che la grandezza
Ok allora
è stato fatto un esercizio non ti dico poi e queste sono cose che dovete sempre prendere con grande salii rispetto insomma stime eccetera eccetera però quale alla fine la conclusione
Che nonostante tutte le compensazioni
In Italia
Abbiamo diciamo unitaria iniziando il rimanente
Un quindici per cento quindi che cosa il ventitré il ventitré e il differenziale questa è un altro tipo
Diciamo è calcolato su altri dati è i differenziali questi redditi che vedete nella prima colonna quindi tiene conto della compensazione della famiglia
E tiene conto di quali redditi da lavoro e da capitale e da pensione ok
In questo caso con la compensazione della famiglia si era arrivati a un differenziale del ventitré giungiamo
La diciamo la il le tetto
Differenziale delle tasse
E dei sussidi le tasse le donne pagano tappi meno tasse perché hanno un reddito più basso quindi con una tassazione progressiva chiaramente le pagano di meno in giro hanno dei sussidi
Forniva comunque a una differenza del quindici per cento
Ok
Ho quasi finito e quindi tirando le fila e mi scuso per questa indigestione di numeri ma io non riuscivo a dire queste cose senza i numeri onestamente
Il prezioso per
Tirando le fila
C'è sono tutta una serie di fattori che soli in testa della gente
Che potrebbe compensare distorto le differenze
Dalla famiglia allo Stato
E queste sono una delle ragioni per cui tutto sommato la diseguaglianza fortissime che c'è mettiti non viene percepita ok però quando andiamo a fare i conti questa compensazione
è molto meno che totale e parziali
Non solo prossima SLAI
Poi si deve chiedere OK possiamo guardare ad altri Paesi europei
Dove la compensazione più forte poi differenti e sono minori e quindi sembra molto meno del quindici per cento ok anche se in Europa non è che stiano
Insomma sono all'undici come inizia ecco
Però il problema attuale
Allora la compensazione operata dalla famiglia significa comunque che la donna è dipendente dall'editore fa
La compensazione operata dallo Stato
Sì dica che se c'è un sussidio e qualcuno mi dottore
Io da quella sul dai
Quindi c'è stato in un certo senso un movimento
Dalla dipendenza dalla famiglia alla dipendenza dallo Stato per coprire tutte queste
Ma
A parte il fatto che ci troviamo con delle dis disparità che ancora sono lì
E poi ci troviamo con con una dipendenza
E meglio quella dello Stato di quella della famiglia c'è un dibattito in letteratura preferirei lasciare a voi fare le considerazioni per quanto mi riguarda dipendenza eh
Come abbiamo visto dalle trimestrale tre una delle ragioni di fondo
E che in questa
Gioco delle disparità e delle dipendenti
Il lavorare poco
Alcuna causa più forte
Quindi se io debbo trarre delle indicazioni di pochissimo
Io ti dico politica occupazionale prima e soprattutto ok
E qui
Faccio delle considerazioni che non supporto coi numeri ma anche di saranno familiari
Se noi guardiamo all'Italia sappiamo bene che il fanalino di coda per quanto riguarda il tasso di occupazione lo sanno tutti abbaglianti telegiornali lo questo lo sa perfino a mia sorella debbo dire ripeto però mia sorella non è la casalinga divide di di loro mia sorella mi ha personaggio che fossi io come lei
Però come dire è un messaggio che è stato veicolato il però quello che non viene veicolato occhi Nicoli veicolato molto ottimistico
E la differenza territoriale
Se le doglie del sud
Lavorassero
Nella stessa diciamo con la stessa intensità delle donne del Nord non saremmo in media europea
E quindi se glielo dico politiche
Dico occupazione
E dico occupazione con un occhio assunte per quanto riguarda le donne vogliamo far crescere l'Italia puntate il
Perché non solo l'occupazione è quello che rende meno dipendenti
Lo Stato
Ma è anche quella che e qui gli economisti hanno ragione
Come dire arricchisce il Paese
E non soltanto gli individui
Ho finito
Credo che sedata della nel riguardo la presenza lo capisca testo perché l'hai supportato con numeri in questa analisi che pone cioè questo questo finale la dice molto sulle politiche che andrebbero adottate
Ed è vero che l'Italia è sempre fanalino di coda mai belle sempre ricordarlo perché è vero che è diventato una una voce comune ma è vero anche che questa compensazione da parte di Stato e famiglia somiglia a quello che diceva
Dicevo diceva diceva ieri scusa diceva ieri Franzini che l'indice di Gini della disparità se non ci fosse la compensazione delle pensioni sarebbe in Italia il cinquantun per cento che è una cifra spaventosa e che quindi bisogna agire
Non su su sullo stato ma anche sulle cause di questa di questa
Mi piacerebbe proseguire il dibattito ma dobbiamo andare avanti
E e questo è un altro tema
Che in tre che ne intreccia molti tra donne e uomini che è quello dell'istruzione
Un'altra Francesca la Fondazione Agnelli rigidità
Buongiorno a tutti
Intanto piacere essere qui
E anche onore se della presenza di tante persone che che ho ho studiato negli anni e che ha ispirato il mio lavoro di tanti anni quindi quindi grazie
A me è stato chiesto di parlare distruzione anche se seguito tutti estivi
Tra gli interventi di ieri e di oggi cioè avremo poi modo di chi di riprenderli però parlerò si distruzione e cercando anche di collegare alcuni temi a i temi che sono stati sollevati
Ieri anche o delle slide chiedo
Sì potete gentilmente farle andare vediamo ce le faccia girare io
Ecco allora intanto parto da alcuni alcune notizie diciamo buone a livello aggregato
Sull'Italia
Se pensiamo a tanto progresso che è stato fatto nel mondo della scuola parlerò principalmente del della scuola in parte perché il Fondazione Agnelli ci occupiamo principalmente di questo poi avremo modo di vedere a eventualmente altri gestiti gli elementi o componenti dell'istruzione mettermi di scuola
Ci son tanti notizie buone Peña monocratica storica
Un tasso impressionante positivo in termini di scolarizzazione degli anni che ci ha portato anche a a non solo aveva ridurre de alcuni dei divario esistente all'interno del Paese in termini di anni di scolarità
E ma anche a raggiungere l'esperienza di di altri paesi
Sempre a livello aggregato vediamo dei trend positivi in termini di abbandonino tassi di abbandono della scuola
Qui sia anche una riduzione del tasso di abbandono questa se guardiamo persone sanitari Ciotti venti ventiquattro anni questi sono indicatori standard
Per catturare appunto il chi chi lascia la scuola senza avere completato un ciclo e senza un diploma
E siamo in anni recenti arriviamo al al dieci di dieci virgola cinque per cento qui non lontano della media europea e non lontano anche dal dal target europeo del nove per cento a questi sono andamenti aggregati
Rimanendo sempre andamenti a livello aggregato anche però delle dei trent'preoccupanti per alcuni di voi queste cose le sapranno bene se paghiamo in termini rischi particolare degli esiti negli apprendimenti e qui
Sicuramente preoccupante fa effetto se contiamo gli esiti catturati dal dall'INVALSI questi e sono
Sono gli esiti in termini di fragilità cioè se non la la percentuale dei ragazzi questi sono lei l'ottavo
E tredici sabati Mietta sedici anni diciott'anni che non raggiungono la soglia
Sì competenza ritenuta diciamo accettabile se la fragilità negli apprendimenti vediamo dal due mila diciannove in particolare un aumento nel tasso di questo di questa
Fragilità solo un punto su questo scusa ma quella caduta corrisponde al proprio esatto la vediamo che che parte prima del conflitto la parte più
Quindi sì c'è sicuramente cioè va be immaginiamo un effetto Corvino
Che sembrava essere parzialmente potenzialmente siamo in in fase di declino almeno per i i più grandi per i diciottenni dal ventidue ventitré però gli anni c'è l'ultima osservazione appena uscita indicare di nuovo una una perdita di accenna un andamento diciamo negativo
E sopperire che di mosse guardiamo se se consideriamo che si tenne anche in ottica internazionale son cose che abbiamo osservato altrove c'è un declino negli apprendimenti
Partito prima del due mila venti Pitrè colpito quindi questo indicherebbe dei dei
Tedeschi del chiamiamoli così nel mondo della scuola che sono partite condomini stavano avere effetto già prima del colpiti il copri tappare sembra avere accelerato e aggravato aggravato questi questi tre
Ma parliamo un po'dei dei divari firmava oggi disuguaglianza e di
Condivido alcune descrittive inizialmente che danno un po'un quadro di alcune delle dimensioni lungo le quali vediamo dei divari edite disuguaglianze importanti in Italia ok e sottolineo che poi vedremo come ma l'Italia è caratterizzata da tenere disuguaglianze dei divari molto marcati e questo lo vediamo anche in ottica comprata
Subgenere
Riprendendo in parte alcune dei dei punti
Se infatti anche prima vediamo disparità sia asseconda indicatore fino a vedere a favore o a sfavore dei maschi e delle filmini temi tasso di abbandono generalmente maschi sono messi peggio ok qui vedete
Sentenza l'indicatore di prima
I maschi sono la linea verde siamo ben al di sopra del del
Della media europea e del target il nove per cento mentre le ragazze l'hanno già raggiunto il target europeo che quindi questo è un divario a sfavore dei maschi
Invece tenendo conto di altre dimensioni e in particolare gli apprendimenti
In particolare mi riferisco agli accadimenti matematica e quello per le macchine nelle materie serve
Il vantaggio che a favore dei dei maschi
E questa caratteristica cioè è proprio una punto che definisce il sistema scolastico italiano e che già nei primi grattarsi emerge già nella seconda primaria
Che i maschi vanno meglio superano le femmine in matematica e così e l'Italia è uno dei Paesi
Messi peggio in questo senso e poi una cosa che il sistema scolastico e le ragazze si porta dietro il boom pungolato del sistema scolastico
Qui va be'altre descrittive sempre in termini di dispersione scolastica quindi in termini la percentuale di chi non raggiunge
Una soglia ritenuta adeguata di di gli interni di apprendimenti vediamo che appunto in termini di di questo indicatore uno svantaggio verso le il bambino le ragazze Ibaka migratorio conta conta molto soprattutto per periodi limitati di prima generazione
E poi laissez una misura del parto economico sociali e chi parte e chi nasce in condizioni socio economiche più contagiate tende ad andare meglio
Anche accademicamente su questi punti poi poi torniamo
Prossima slide qui volevo può in realtà di chiedo di guardare al questione del titolo di studio dei genitori
E e che chi e che conta questo di nuovo descrittive emerse vediamo
Spini sente i tassi di abbandono questi sono più alti tra chi ha dei genitori con un titolo di studio basso questo è un fattore
Importante è che molti studi rilevano come uno dei fattori più determinanti c'è quasi più
Di altri aspetti anche delle misure più se vogliamo strettamente economiche di reddito i titoli su dei genitori è fortemente correlato ed è una determinante anche al di là delle descrittive
Degli esiti dei ragazzi sia in termini di abbandono di Visco che valgono sia in termini di di
Gli eccipienti cioè degli esiti accademici il tempo
Prossima
Quindi importanti differenze in termini di origini familiari
E poi il territorio ok sul territorio molti di voi avete visto come gli esiti dei ragazzi variano seconda delle delle regioni qui invece sempre in termini di di tasso di abbandono scolastico
Vediamo quanto può variare
Quindi sì agli si passa da un tasso di abbandono intorno al cinque per cento in Umbria e Marche fino a invece i tassi molto più elevati che che arrivano sotto il quindici sedici per cento
In Sardegna e Sicilia Sicilia assi nota già anche già un gradiente
Tendenzialmente nord-sud che è quello che è uno dei degli aspetti che caratterizzano il nostro Paese
Sempre sul discorso del territorio qui vedete
Sono sempre analisi di tipo descrittivo che fa vedere da un lato il punteggio medio e matematica dei ragazzi scuola superiore e
E un un indice socioeconomico e culturale cioè che compie cattura il livello regionale il contesto economico il tasso di occupazione
Ma anche l'accesso a fatica le videoteche e quindi anche una delle dimensioni non sono strettamente economiche
Ma anche di natura se vogliamo un po'più di tipo culturale e si vede tendenzialmente un rapporto una correlazione tra
I punteggi c'è punteggi medi più elevati
Il Tamigi gli esiti degli apprendimenti matematica associati a un contesto socio economico
Più più benestante più vantaggioso più di tanta già e questa correlazione di nuovo tende a seguire
Una da un gradiente loro con le regioni del Nord vediamo tendenzialmente
Concentrate nella parte più alta del grafico
Allo stesso tempo qui vediamo che ci sono anche veri degni di scostamenti cioè di
Se regioni no quest'altro questa livello regionale in realtà poi servirebbe fare decreti analisi più ante attenta all'interno delle Regioni cosa che anche stiamo cercando di fare materialmente vediamo anche che ci sono
Ho le regioni che si discostano dell'avviamento medio e e che suggeriscono puntano il dito al fatto che ci sono altri fattori anche legati al di là del contesto socio economico e culturale che
Che influenza hanno gli andamenti interni degli apprendimenti
E in particolare a questo noi temiamo indagare con il ruolo della scuola stessa e del sistema scolastico
Quindi arrivando proprio più ai alle questioni di policy e del sistema scolastico spesso al di là delle caratteristiche individuali o o comunque di origine familiare
Delle caratteristiche del contesto territoriale una domanda di fondo è il sistema scolastico fa una differenza e quello che si considera nella letteratura sul sull'equità dei sistemi scolastici un modo di di studiare
Il grado di Equitalia sistema scolastico è quello di studiare la varianza negli esiti quindi e in teoria si assume che un sistema scolastico nella quale che non ha alcun effetto interni di spiegare la varianza negli esiti e un sistema più equo
Qui si tratta di concetti di equità legati soprattutto in termini di prime ammissioni di equità di opportunità piuttosto che di gli esiti ma sostanzialmente quello che questo grafico individua che in Italia e se guardiamo oltre un momento solo due mila venticinque
La varianza totale negli esiti dei ragazzi e spiegata tribuna scuota abbastanza significativa anche dalla dalla scuola che frequentano e dalle classiche frequentano qui in un sistema equo si presuppone che il il
Che che la varianza spiegata negli esiti dovuta alla scuola e le classi si annulla sia zero
Invece qui vediamo che destinata a un ruolo importante qui in Italia a parità di condizioni cioè delle caratteristiche individuali degli studenti
La scuola che frequenti e la classe nella quale sei viene allocato
Contribuisce a determinare in modo significativo gli esiti ottenuti
Vediamo questo vediamo anche che tendenzialmente nel tempo emettevate sta parlando di due anni quindi non è due tre anni ma tendenza suggerisce che stiamo vivendo un nastro vedendo un aumento
Di questo del ruolo della della scuola e della classe nel determinare gli esiti che di nuovo suggerisce che l'ex sistema diventa sempre meno e poi
Ma questo vuol dire che il dipende molto dalle scuole cioè se se poi spiegare meglio dipende molto dalle scuole
Cioè quest'Santo otto per cento dipende dalle scuole
No scusi no no Semini Mattel no da parte no in effetti le scuole e le classi dunque la la la differenza tra scuole
Spiega il diciassette per cento dell'alleanza per l'Italia sessantatré per cento e dovuto alle caratteristiche appunto familiari quindi il grosso degli esiti derivare anzi si è dovuta alle caratteristiche della famiglia che ha visto come visto prima livello descrittivo ma tendenzialmente il titolo di studio ai genitori condizione socio economica di Bacardi migratorio il te contesto contano tanto è anche vero che contano poi anche chi a parità di tutti quei fattori un bambino che ero bambina che ha quei fattori uguali media diciamo
Poi troppo unta la scuola che frequenta e la classe anche che frequenta il tetrarca della scuola queste poi determinare una volta differenze negli esiti
In teoria ripeto poi sulla bontà o la validità di questi tipi di approccio possa tornare tra diciamo è una è una pratica comune
Considerare che il sistema Equo interni di opportunità
Scolastici
La scuola garantire degli stessi esiti a tutti
Invece qui non è così
Poi ci possiamo tornare se andiamo avanti
Secondo punto chiave quando pensiamo al sistema scolastico italiano è
è come i divari degli apprendimenti chiazza materie prime diversi fattori che contribuiscono a spiegare questi divari crescono nel tempo
Quindi tendenzialmente si sembrerebbe che il sistema scolastico che cattura già in partenza
Delle diseguaglianze l'abbia sentito parlare in dettaglio ieri anche adesso che ci son già in partenza stiamo parlando di una società già in partenza altamente diseguale
Le vediamo
Quindi seconda primaria acquisirlo sentì punteggi ma medi Invalsi per italiano matematica era che i bambini e le bambine gli esiti medi sono queste per scusate per macroregione preda di un'idea
C'è ci sono già dei divari che appaiono in seconda primarie anche negli esiti ma questi poi
Vanno sì semplificano ma mano che il il bambino o la bambina segue il percorso scolastico ora da seconda superiore vediamo che almeno quali nello territoriale gli esiti medi proprio sono sono aumentati in modo significativo
E quindi questo il secondo punto di sua un po'chiave che volevo comunicare e il fatto dell'accumulo delle disuguaglianze
All'interno del cioè che appunto già si parte diseguali ma questi accumulano poi nel tempo tra i bambini lungo il percorso scolastico
L'altra una dura un anno un ulteriore caratteristica del sistema italiano riguarda il il Tacchini c'è
Il la separazione poiché i percorsi scolastici a partire dalla dalla seconda del del tra scuola superiore alla fine delle medie
Ora sappiamo già dall'esperienza anche di internazionale che sistemi scolastici nei quali insiste esistono si forma dei percorsi alternativi di studio
Ivo più più precoci sono queste divisioni
Di generalmente più diseguali sono i sistemi in Italia abbastanza precoce perché in realtà i bambini e ragazzi
E alle loro famiglie si chiede di prendere decisioni intorno ai tredici quattordici anni ed è lì che poi vengono incanalati nei diversi già al liceo o istituto tecnico cioè le scuole professionalizzanti e una uno dei motivi per cui anche nella slide precedente vedevamo questo tanti arsi del divario negli esiti esatto grazie è perché vediamo
Che aveva una seconda superiore
Il fatto che i ragazzi vengono incanalati in questi indirizzi diversi
Il sistema il proprio sistema scolastico sta ulteriormente rafforzando invece come minimo assorbendo e replicando
Divari già preesistenti che si sono accumulati nulla quel percorso e qui proprio poi
Si amplificano ulteriormente prossima
Quindi qui vedete se se in questi sono sempre risultati medi negli esiti punteggi Invalsi in matematica di nuovo qui tenendo conto delle macroregioni
Francamente ci sono delle discrepanze dei delle differenze
Molto marcate molto marcate a seconda dell'indirizzo seguito dal dalla ragazza dallo studente dalla studentessa e questo in tutte in tutte le regioni
Quindi
Sì abbiam parlato al di là degli degli degli e caratteristiche della famiglia di origine del contesto territoriale
E del del del sistema scolastico spesso è ovvio che poi questi fattori interagiscono
Anche tra di loro e c'è tutto un altro problema
Intersezione tra queste dimensioni ma qui ci tengo a sottolineare si torna al discorso del ruolo di livello di istruzione dei genitori Fini già in partenza e in particolare
Te lo porto a vostra attenzione assente al discorso della della fase dell'orientamento e della scelta del percorso di studio poi alle superiori e qui vediamo come il titolo di studio parentale
Sia importante nel determinare poi il il percorso seguito dal ragazzo dalla ragazza
Con con i titoli di studio parentali più bassi associati a una pulita più elevata di seguire la scuola professionale e piuttosto che il liceo o altri o altri tendenze
E questo come potete immaginare poi vedremo a tutta una serie di implicazioni
Per i percorsi futuri sia in temi di studio sia di carriera e quindi a sua volta di opportunità di lavoro e di reddito dei delle persone nel nel tempo
Allora quindi quelle sono alcune da un po'un quadro della situazione e dei divari esistenti in Italia in particolare
E dove dove intervenire ora ci sono tantissime dimensioni strumenti di policy qui ne ne indico le suggerisco un paio uno riguarda i servizi educativi per la prima infanzia e questo sia riallaccia anche discorsi di equità di genere di tutte le implicazioni che quello ha per
Piazza le disuguaglianze ma anche poi di altro tipo
Tra gli adulti e nelle nel mercato del lavoro ma
Qui segnalo che l'Italia rimane
Sicuramente indietro rispetto ad altri Paesi e in generale continua a registrare una un gatto notevole in termini del dell'offerta dei servizi per i bambini servizi educativi e di cura per i bambini piccoli in particolare per la fascia zero due
Quindi Invitalia chi se vedete in ottica comparata ha raggiunto l'anno scorso appuntasse copertura dei bambini zero due del trentaquattro per cento
Notate qui che il target europeo piede da raggiungere entro il due mila dieci era un target il trentatré per cento e quindi ha raggiunto l'anno scorso il target due mila dieci
E siamo abbastanza lontani dal target da raggiungere entro il due mila trenta del quarantacinque per cento
Quindi
Un'area in cui si potrebbe fare di più questo tenendo conto anche proprio delle figure che ho fatto vedere prima del fatto che si parte giace Giannoni già in seconda primaria vediamo delle differenze fin di intervenire prima si interviene francamente meglio e in termini di prevenire anche la formazione di dei divari la loro coi amplificazione nel tempo
Vediamo non solo la persistenza di un di un gatto di copertura ma anche era persistenza nei le differenze tra si accede a questi servizi quindi qui usiamo dati il Cirque che non sono ideali ma che fosse intorno un'analisi anche comparativa con con altri Paesi e quello che vediamo è che dal due mila quattro e due mila ventitré
Dopo questi sono i tassi di iscrizione o di vie di accesso al servizio nido perché il Cile di reddito della familiare Fini il il terzile più basso cioè delle
Sui bambini che appartengono a famiglie con i redditi più bassi e la linea blu e quella turchese
La la regina dei bambini più ricchi di quelli più più Vantaggiato benestanti quello che vediamo che nell'arco di questo periodi questi vari anni
Si registra sì un aumento nella copertura dei servizi ma questa si registra principalmente per i figli per i bambini di famiglie già che partono già da scherma del raggio vanta giacché
Per il terzile più basso
Sì regista veramente un aumento
Niente e in ogni caso si rimane sotto il target trentatré per cento quindi questa è la è un primo
Prima dimensione lungo la quale sulla quale si potrebbe riflettere si potrebbe fare di più e tra l'altro va be'poi ci sarà fosse protetta di parlarne chiaramente si sta facendo anche molto cioè ritiene re e altre iniziative anche perché NR
Solo in parte molte fa più ha cercato di correggere queste
Queste dinamiche
Qui non presente i dettagli e le analisi ma sostanzialmente per uno dei motivi per cui tutto questo è assolutamente una dei resti una priorità di policy e che si sa e questo si sa dall'esperienza internazionale ma anche da analisi sull'Italia
Che frequentare il nido
Può a vere degli effetti positivi sui bambini
Su vari esiti ma
In particolare sugli esiti degli attriti interni di apprendimenti
Questi benefici si registrano in particolare per i bambini che nascono in condizioni di di santa ragione
Economico e direi batta migratorio questo è molto chiaro dove diamo i diversi Paesi per l'Italia e l'abbiamo testato usando dati Istat Invalsi e ripeto mentre in aggregato
Andare all'asilo non necessariamente a un affetto sugli esiti degli apprendimenti
Poi in anni successivi per i bambini che partono più svantaggiati impatto c'è è significativo e positivo quindi come strategia di riduzione delle disuguaglianze e questo potrebbe essere un un tassello
Importante e questo richiede d'altra parte quindi concentrarsi su ridurre le ditte barriere d'ingresso ai servizi che sono alti la seconda dimensione quella della qualità che linea rimane punto di domanda per cui in Italia si cioè esperienza ci son certe aree di eccellenza
Ma allo stesso tempo sappiamo esserci dei divari molto elevati che è che gli variano sul territorio variano a seconda della condizione economica su
Tale dei delle famiglie quindi bisogna sollevare elevare il la qualità per tutti
Un secondo punto sente se pensiamo a dove intervenire e cosa fare riguarda appunto quel momento
Del della transizione dalle medie la superiore e ridurre quelli cattivi che abbiamo visto che così marcato in Italia per qui abbiamo fatto vedere i dati insomma descrittivi ma rimane fortissima e chiarissima questo svantaggio nel chi chi si incanala in determinati indirizzi top in particolare quello professionalizzante un tecnico quindi cosa fare sicuramente provare a dirige le risorse garantire che tutti ragazzi indipendentemente dal canale che seguiranno arriva si ottengono dei degli degli esiti degli apprendimenti di base
I buoni cioè che raggiungano almeno a livello accettabile
Quindi per esempio assicurando sicché anche appunto gli istituti tecnici professori dati garantiscano
Le competenze di base a tutti seconda cosa specifica e concreta che in parte anche di si si sta muovendo qualcosa non se ne fa di più riguarda tutta la fase dell'orientamento durante il percorso delle medie
Quello che sappiamo rimuove la ricerca e l'evidenza lo sottolinea in modo molto chiaro e che
Figli di Banti di di di Cecchi i ragazzi che escono da famiglie più benestanti svantaggiate su vari fronti tendono ad avere accesso migliori informazioni a tener conto o meglio conto del medio lungo periodo nella scelta del percorso da seguire chi invece tabacco migratorio delle situazioni di svantaggio leggendario tipo
Tendenzialmente può avere accesso meno informazioni tengono meno conto delle implicazioni medio-lungo più dietro per cui bisogna sostenere in particolare quelle famiglie garantire a tutti migliori informazioni intorno a questa fase di i decisione sul medio-lungo periodo
L'altra cosa che va fatta chi quella di affrontare anche e dare il suo sostegno alle alle scuole stesse ai docenti perché l'altra cosa che sappiamo essere diciamo correlata a questo queste forme di segregazione nella scuola è il sono esteri otiti e Baia steso Cinti stessi qui sono diversi studi in che la Kaplan la Ferrara e alti che fa vedere come soprattutto lungo le sedici enne di e di Vacca migratorio il consiglio orientativo i tendono a incanalare ragazze in anche a parità di degli vennero
Stella
Si è fermato
No ragazze verso verso percorsi non scientifici e i figli di occhi abbia Bacco migratorio
Anche lì a parità di dieci siti accademici dei percorsi più di tipo professionali che poi ad uno sbocco nel lavoro immediato con tutte le implicazioni che quello comporta anche per le opportunità
Stipendi nel tempo acquisiti e quindi queste ha di nuovo un altro esempio di un'aria un punto sul quale si può e si dovrebbe si può fare di più
Allora poi volevo fare due un cenno su due transizioni o comunque macro tendenze che condizione hanno di nuovo molto di quello che stiamo dicendo è che sono state in parte anche sollevate ieri adesso un è la transizione demografica questo Fini entrambi delle sanzioni che noi siamo qui hanno implicazioni importanti per la scuola e presentano anche delle opportunità per la scuola la prima è il declino demografico che FIPE diamo delle stime Italia la linea rossa
E siamo già nel mezzo cioè stiamo già vivendo questo di Chino la riduzione del numero di bambini in età scolastica
Che presenta tra alcuni versi fu mente preoccupante idea dei delle implicazioni sociali economiche importanti
Dal punto di vista immediato della della scuola presente anche delle delle opportunità anche molta mi di risorse qui in una in un settore dove si parla spesso di mancanza di risorse voti consensi importanti qui se ne stanno anche liberando proprio perché si riduce il numero di bambini e quindi una insomma un punto importante da come stazione che doveva avere al momento è quello di come utilizzare queste queste risorse ci sono diverse opzioni in termini di formazione dei docenti potenzialmente di riduzione delle numero delle dimensione delle classi proprio per promuovere la la didattica migliore una didattica più attenta agli esiti e più equa quindi una transizione demografica e qui va be'si vedono signor passare oltre dei
Scusi
Dei dati anche a seconda battendo conto anche dei trend di migrazione e per fascia di età cioè Grazia immigrazione
Scusate il termine se guardiamo i bambini zero due la linea gialla piena per l'Italia indica rispetto al due mila due se siamo due mila due con una base comunque un declino della popolazione ma poi potenzialmente questo si fonda tutto su delle ipotesi assunzioni sul che l'andamento a dimensione rimanga come sia tendenzialmente potrebbe esserci poi una lieve
Innalzamento
E poi c'è anche per il tre cinque cose simili però tendenzialmente
Questa ripeto è soggetto stiamo già vivendo questa cosa di nuovo assunto quasi qua la scuola dell'infanzia ma anche altre scuole stanno già venendo per iniziative importanti di promozione di utilizzo degli spazi delle infrastrutture esistenti terra allargare per esempio l'offerta ai bambini più piccoli dalla scuola materna che si sta svuotando
E va be Coco presa ci teniamo ma qui c'è potenzialmente anche un'opportunità buona notizia almeno per la sua non so se noi pensiamo ad attizzare farò io ripeto al discorso delle risorse sta se limitate che passa limitate per motivi anche di di dieci seggi Poli sito si sono limitate almeno grazie a questo effetto in un certo senso potrebbe serivizi deteniamo fisse rimangono in proporzione più grande poi la seconda transizione riguarda quella tecnologica ha di nuovo un tema che è già stato Stato evidenziato qui per quanto riguarda la scuola stiamo indagando ci sono due almeno due temi importanti uno riguarda come si insegna e quindi impatto dell'Inter l'intelligenza artificiale
è già entrata in taxi delle scuole e può essere sta avendo usata lungo tutta una serie di attività scolastiche da dei qui coinvolge gli amministratori docenti la riorganizzazione didattica e poi l'apprendimento quindi studenti famiglie stesse fino a una parte e abbiamo fatto del sulla sponda mappatura di dell'utilizzo di come viene utilizzata i rischi e il potenziale sempre da un punto di vista dell'equità e dell'inclusione da una parte la seconda domanda è come cambia cosa insegniamo cioè ma mano che si evolve la tecnologia e adesso con con intelligenza artificiale che si avvicina sempre di più
Alle competenze che sono state considerate fino ai recinti prettamente umane si aprono domani importanti su le cos'è la conoscenza quali sono le competenze che anche la scuola deve deve insegnare
In parte per rispondere anche a cambiamenti
Nella domanda di competenze sul mercato del lavoro ma non solo su quello cioè la scuola deve comunque preparare assolute ovviamente eccetera la realtà del mercato lavoro ma ma per preparare i ragazzi e gli adulti a fingere una vita piena quindi queste strutture altre vie di mezzo
Grazie grazie mille
Allora
La questione della relazione tra disuguaglianze ambiente si potrebbe declinato in vari modi
Ci sono essenzialmente due grandi filoni per vedere questa relazione un filone a cercare di capire quanto gli impatti del danno ambientale importi del dell'inquinamento dei cambiamenti climatici impatta di modi su uguale
Persone con redditi diversi
E poi c'è l'altra questione che a mio avviso più rilevante è quella di cui parlerò oggi che la questione di come le politiche verdi a transizione verde impatta su le disuguaglianze come riconciliare in un certo senso la protezione verde l'efficienza nella transizione verde cioè sito avverso i posti di lavoro l'aumento di competitività con
Una una mitigazione o comunque un tenere sotto controllo le diseguaglianze indotte dalla transizione perché questo tema è molto importante perché
Di qua poca
è andato okay per quale motivo correvano da far vedere un paio di cose su
No le questioni di politica l'economia transizione verde perché poi alla fine della fiera non le probabili uguaglianza della transizione avverte diventa un problema di politica ricordi ossia le disuguaglianze
O menta noto mentore disuguaglianze ridotte la transizione verde aumenta o diminuisce il supporto a transizione dell'esistenza e quali voleva vedere un paio di
Eppure ho perso una una decade tante sarde di opinion Sarpi sua transizione perde questa
Sono dati americani perché la mediazione si vedono in modo più chiaro però in Europa paranza simile vedo una cosa che qua chiede quale dovrebbe esserne la prima amministrazione Trump la priorità politica della Prima di policy la prima amministrazione Trump ed è menzionato al terrorismo e la criminalità l'immigrazione
Il tema qui al più divisivo da repubblicani e democratici in assoluto il cambiamento climatico settantotto per cento e democratizzazione del bus è la priorità contro ventuno per cento di Repubblica
Questi pattern sì vedono anche molto a raffica Europa posò la prima cosa che faceva servizio Green populistica cresce la destra la destra europea sempre più antichi di il si vedono anche all'esempio alcuni paesi europei in modo iconico in un certo senso tutta il discorso su cosa successe come è successo cornici ragion cioè è stato veramente un opposizione solo a tassa carbone o è stato un'opposizione più generale
Una perdita di fiducia più generale verso i partiti i partiti ministri
Questa cosa si vede anche
Prossima dal per favore
Si vede anche se prendiamo i dati sulle elezioni europee per tanti anni e e facciamo vedere come votano i lavoratori verdi verso i lavoratori Marro diversa sembra cosa banale c'era pure dico lavorative verdi hanno più probabilità di votare per un partito verde
Per un partito che ha uno un diciamo una uno scordi Imbaro Mentalist più alto nei Paesi dove non ci sono partiti verdi
Dei partiti vede decida di lavoratori simili tenendo conto di tutta una serie di ligure hanno settima con Falcones confronto cerris vari bus
E lavoratori marroni invece fondatamente l'opposto cioè questo che cosa vi dice mi dice che in realtà le le persone coinvolte più coinvolte nella transizione verde percepiscono in modo molto preciso i loro interessi materiali che è una cosa che non è in realtà così banale soprattutto per i poeti calzante
Le per quale motivo e il dibattito è così polarizzato beh è il primo motivo è che sicuramente le politiche verdi possono avere effetti regressivi non banali e di provvedere in che senso
Andiamo avanti
Il secondo motivo è che in realtà dei fatti eversivi sono molteplici qua mi rifaccio
La la la la la alla presentazione di ieri
Che è importante costruire buoni indicatori che tengono conto della molteplicità degli affetti
Distributivi ma anche importante capire come persone
Ha diversi punti a esecuzione del reddito percepiscono degli aspetti distributivi su Bari dimensioni a esempio sulle questioni ambientali chiaramente due dimensioni sono a parte la dimensione di reddito e dall'altra dimensione sulla salute perché poi di fondo
L'effetto de de de de de de ambiante sulla salute
Patente c'è la questione che sapete tutti che i benefici della diciamo del verde del della mitigazione sempre i cambiamenti climatici sono spostati molti davanti al tempo i corsi sono oggi e quindi c'è tutto il problema del del fattore di sconto di come si percepiscono
Costi e benefici in modo intertemporale infine c'è una cosa molto importante su cui mi soffermerò abbastanza che è la questione di come sono state gestite transizioni passate ossia il la allo scudetto cena choc all'entrata della Cina ed avvertiamo sappiamo tutti e sarà gestita in modo abbastanza disastroso
E lo stesso per per l'automazione e questo ha creato una sorta di sfiducia per la prossima transizione che sarà quella verde che peggio ora il il a in partenza l'accettabilità politica della transizione stesso
Alla pace insegnava esiguo economica e qua vorrei un attimo soffermarmi su diciamo il modo in cui economisti approcci sono anche per avere un po'un respiro di di Storia del pensiero visto anche il il la la la lo udienze lavora anche il del professor De Cecco ci sono due diciamo filoni principali Cioni economisti ambientali che partono da un'analisi che senza mettere economia pubblica in cui mettono HP
Piano gli affetti distributivi sulla spesa quelli che tutti vediamo quando pensiamo le bollette Energia come incide sui sui nostri consumi sono regressiva progressivamente sono regressiva perché chiaramente Gian Valerio necessità e poi ci sono invece gli economisti diciamo così ecologici quelli che perché diciamo mettono con le priorità il la serbare il capitale naturale come priorità diciamo politica
Che invece fa Rizzo a volte più il fatto che gli affetti dei danni ambientali suo regressivi ok perché comunque persone Corradini più bassi
Tendono a vivere vicino a in aree più inquinate o gli effetti dei cambiamenti climatici sono incidono di più sulle persone con la dei più bassi anche perché queste persone hanno meno capacità di acquistare dei beni capitali come l'aria condizionata che ti permettono De Mitri mitigare
Gli effetti per è stata la diciamo sta poca attenzione ai fattori di contesto cioè fattori come vi dicevo anche prima di come queste disuguaglianze si combinava con le disuguaglianze esistenti
E su questo c'è invece una letteratura che nasce in politica al Science e nasce nel movimento sindacale americano che è audire tra letteratura sulla giostra anzi sono tatuato la giostra anzi Shawn parte da presupposti molto diversi più diciamo di economia del lavoro questa questa del letteratura questa letteratura a a un enfatizza molto di più gli affetti diciamo grandi e persistenti soprattutto in alcune regioni e in alcuni gruppi di lavoratori cioè i lavoratori ovviamente l'industria che darsi poi chiamerò marroni Coccaglio indusse inquinanti industrie pesanti
E di l'idea è e infatti Zare molto di più il fatto che queste questi effetti distributivi grandi possono avere ripercussioni sull'accettabilità politica molto più grandi
E possono diciamo e innestarsi sorte a al altri fattori distributivi
è infine enfatizza molto i fattori non soltanto di giustizia
Legata la giustizia economica socio economica ma fattori legati a giustizia procedurale cioè la partecipazione dei gruppi coinvolti a la alla alla alla al a pensare di piani
Locali a esempio per la la transizione verde e alla giustizia compensativa Cia come compensare eventualmente le persone che vengono danneggiate da la transizione via delle politiche poi del prossima slide cosa sappiamo di questi aspetti diciamo regressivi quelli diciamo socio economici innanzitutto sappiamo effettivamente lo ha già detto sulla spesa sul consumo diciamo se pensate a V doppio su P cioè il il reddito a V doppio sopra i il il un indice di consumo individualizzato supini le fette più grande per in proporzione per quelli camera di meno bassi perché l'energia
è un bene di prima necessità sulla loro invece su su sul sul sul salario in effetti sono molto poco chiari e su questo farò l'approfondimento loro quindi abbiate un attimo di pazienza però in realtà anche su questo ci sono infatti molto polarizzati nel dibattito accademico ad esempio questi economisti che diciamo piume estrema che partono prospetti all'economia pubblica Estudios prodotto dei fatti sul consumo in opache se fatti su console romano di equilibrio generale in cui sostanzialmente l'effetto principale che quando io faccio metto a tassa Carbone il lavoro si sposta a settori la manifattura più NRG intensi va settori Managing Tanzi di servizi come tutti noi sappiamo il salario i due settori è specifico ma l'assumo un solo salario quindi per quel po'che in servizio a quelle con intensi alla fine il saio menta e quindi gli affetti sul lavoro in questi modelli pubblicati sull'American Economic Review equivalenti le parti sul lavoro sono progressivi e quindi compensava sugli effetti regressivi oppure nel dibattito di pori si sentano l'esenzione altissima volte dire
Ma Prandin sarebbe creando milioni di posti di lavoro
Né Danny nell'economia divano a vedere che non è proprio così
La seconda cosa l'aspetta un secondo la seconda da soli Effetti su particolari regioni iniettati concentrati sul particolare giorni perché corde produzioni più inquinanti sono con sono molto concentrata a livello spaziale
E questa questione è stata affrontata da dallo European Green del Coni sono inquieti Giansanti Sean tali presso uno dei territori non lo in Italia abbiamo Iglesias Taranto che riceveranno più fondi per gestire in gli effetti negativi della transizione e queste regioni spesso sono più povere quindi ancora la questione di come gli Uguaglianza e si combinano si combinano tra di loro
Terzo punto
Dirà capire questi aspetti non solo una prospettiva statica ma anche una prospettiva dinamica qua entra in gioco un fattore molto importante che molti pena per adattarsi a transizione verde si richiedono degli investimenti in in capita in beni capitali di fatto la la l'efficienza energetica le case richiede un investimento a fronte che ovviamente non può essere fatto a tutti ciò dipende dal reddito che uno ha per fare questo investimento afro quindi a livello dinamico gli affetti diventano più regressivi e infatti ci sono una serie di studi che mostrano che i sussidi verdi sono molto più regressivi
Di quanto sia una tassa Carbone
E la la la la quarta questione che a me sta particolarmente a cuore
è una questione che quasi un po'dimenticata in economia delle cosiddette preferenze l'uomo tende credo è qua
Sappiamo tutti e passi parla e e qua c'è il problema vero che e e ricorda quello che dicevo prima che il il l'ambiente percepito dalle persone che ora di non medio basso come un bene di lusso Cai quindi che scova significa immaginare che voi una persona mora dito medio basso dell'Ilva di dire ok chiudiamo l'Ilva migliora migliorato salute ma perde il posto di lavoro
A livello di Benessere sulla calcola bene gli affetti
Migliorativi sulla salute questa persona sta meglio ma per questa persona è più importante l'Effetto di primo ordine sul lavoro che l'effetto di secondo ordine per per quella persona sulla salute H quindi c'è questa fatto paradossale che i tesi che ognuno attribuisce a varie invenzioni benessere sono molto diversi a seconda di come siamo una distribuzione del reddito
Qua vi faccio un esempio su tutto dalla sinistra come questo studio molto carino di Hoffman Metal fanno vedere come l'Effetto di delle ondate di calore
Suda proprio sulle attitudini Verdi sugli e Baron Manta conserva usano questa European Social sabbie questo grandissimo Arabesque che lo stesso usato io per farmi vedere quei dati sulle elezioni sul sui voti ai partiti verdi
Solo in quel le ondate di calore aumento nel constatare un per le queste l'ambiente soltanto in due regioni con un reddito alto una regione Morabito basso questo non succede camini in realtà le ondate di calore
Non ci fanno diventare gli Uberti perché comunque l'interessi materiali prevalgono su le un su le le ondate di calore
Un'altra slide poi ci sono altre dimensioni e giustizia ci sono dimensioni della della diciamo per per per capire questa cosa era già stato anzi Jean bisogna pensare a come ad esempio compensare le persone che hanno
Che hanno che sono state colpite dalla dalla dalla da diciamo ad esempio la matassa Carbone e qua ci sono tante opzioni sul sul tavolo si possono pensare a un medesimo pensavamo imparò la spesa sociale si può pensare a dare un bonus uguale per tutti
Si può pensare investire ad esempio Regioni le già Standish Origgio che si sono più danneggiate investire fare investimenti in tecnologie verdi
E ci sono tuttora sarete dopo che non sono proprio così banali ad esempio se uno
Usare le la la tassa Carbone per sussidiare gli investimenti verdi ha un effetto più grandi sulle missioni però ci sia questo investimento verde come dicevo prima e regressivo quindi favorisce di più le persone con redditi Corradi ti più alti
Qua c'è la questione sulla giustizia procedurale quali farò vedere un esempio di di caso di successo per la Spagna
Proprio perché legata a questo ossia al fatto di coinvolgeva gli attori sociali e il fatto di aumentare accettabile a politica di una politica nuova con una politica verde
E su questo ci sono risultate pranza paradossale esempio sussidi Verdi l'ho detto tante volte sole più regressivi data sarò Arbore Massimo preferiti dai cittadini rispetta una tassa Carbone questo sempre su queste grandi star dei che vengono fatte in vari Paesi in vari contesti e poi adesso tutta la questione della giustizia riconoscimento c'è chi è responsabile l'inquinamento ieri
A casa ho fatto vedere che non è soltanto una questione tra Paesi manca questo all'interno dei Paesi cioè i super ricchi hanno dei tassi di inquinamento che sono un ordine di grandezza più grandi di quelli veri
Dei dei dei vedete dette del cittadino medio
Ignorante ok adesso voglio un attimo perché gli ho detto ipocrisie motivi grandi vi voglio un attimo parlare più a fondo gli effetti distributivi grandi sul mercato del lavoro
E qua ovviamente
Quella di voglio dire qua non è che una politica verde come esempio una tassa Carbone non dà un beneficio netto aggregato voglio enfatizzare questo tredici netta beato c'è c'è qualsiasi per queste livelli plausibili
Del cosiddetto social costo pardon che codazzo soccorso al carbone a una quantificazione del danno ambientale in termini di di donne Richard tentando di emettere un un un una tonnellata in più di di di di C o due ovviamente questo è diciamo il sorpasso al capo un quantifica il beneficio interni di danni evitati ognuno fa un'analisi costi-benefici di questo rispetto a il Tibet i costi invece economici
Tutte le poesie verdi di
Diciamo che sono state fatte passano questa costante canadensis il problema però che i costi sul mercato del lavoro sono molto concentrati e questo ci Ricci ci riporta a un contesto molto simile a quello cena Shock cioè sappiamo accenna sciocca
Attraverso i lavori di David odor per gli Stati Uniti additano Colantoni Del Piero sta lì
Pelle pelle l'Europa che c'è una sciocca portato a un amento a ha ridotto molto le condizioni a peggiore posizione lavoro di alcune categorie di lavoratori in alcune regioni e questo ha esattamente portato a un amento del voto
Per i partiti di oculisti in Europa e per per Trump Nellis ventisei americani
Allora quindi di cercavo di capire di più di questi effetti distributivi sul mercato del lavoro andiamo avanti e qua vi voglio far vedere a quei fatti stilizzati per farmi capire queste pattisti Bodini sono più complicati di quanto spesso sentite nelle nei tentacoli si mette alla anzitutto insomma
Per il mondo i lavori verdi e questi sono vi posso quali dire come l'Islam lavori verdi ma la nostra visione lavori verdi sta prassi adottata dal mio europea potrà Merkava dissidi è una misura basata sui tasche cioè sul contenuto dei dei tasca
All'interno del del posto di lavoro quindi non riusciamo a dire quant'è verde un un un un lavoratori in media in base ai tasche che svolge sul posto di lavoro al Manzoni
Con i nervi dichiarò più competenze soprattutto competenze tecnico ingegneristiche di un lavoro simile accertato e ingegneri ingegnere verde richiede competenze l'ingegnere civile ad esempio però non paga meglio rispetta lavori simili
Soprattutto anti queste sono le competenze per di qua in questa slide faccio anche vedere che molte le competenze verde che del verdi che emergono da dai dati sulla minuta e danze che sono importanti quella la il colore marroncino per i lavori invece marroni cioè il il lo schizzetti deduttivi lavori molto simile perché è una cosa ovviamente positiva perché diciamo tra ricerca di economia e lavoro ci mostra come loschi la differenza dei dei tesa di competenze tra lavoro di origine lavoro di di arrivo principale determinante del successo della transizione in termini di salario eccetera eccetera
Però purtroppo nonostante questo con queste competenze questa riga se competenze decisamente più alta rispetto a un lavoro simile
Delle dell'ultima colonna poi un'oculata sulla un'altra questa colonna può avere mi dice che sostanzialmente
Un lavoro verde farà soltanto uno punto cinque per cento rispetto a un lavoro simile
Con condizionando ovviamente per tutti i fattori che possono confondere questi questa stima e quindi diciamo il prego salariale veramente piccolo cose spacchettare operano salariale
Per occupazione molto del piano salariale per gli occhi per l'occupazione di venditori sostanzialmente di tecnologie verdi di pannelli fotovoltaici auditor viene oli che ed è molto meno forte per invece professioni come un ingegnere ambientale
O un tecnico
Nel nel nel nell'eolico che sulle professioni ovviamente più più importanti
Andiamo avanti
La seconda questione e poi entro nera diciamo nel nel nell'ambito della questione se ne sottovalutata molto del pasto cioè la questione qua in generale in che misura una politica verde
Porta
Un aumento o una diminuzione
Non solo dei costi perché poi a questa tecnologia verde
Quando Draghi è andata al governo ha subito messo un tetto alla quest'alla diciamo a Fulvia centodieci per cento dicendo però non poter aumentare i costi de ristrutturazioni quanto è stato detto adesso ha posto dei dei dei diciamo e Price limite
La questione però è anche rilevante per capire cosa succeda distribuzione del del del De dette il sussidio o della tassa tra lavoratori e impresa cari perché comunque c'è ancora distribuzione interna ha lavorato l'impresa è qua purtroppo l'evidenza mostra che qua
Stop un attimo
Questa del tetto del Obama grind retori Package sull'occupazione la cosa positiva di questa è stato perché le fette concentrato sul lavori nelle costruzioni ok come provente sarebbe se lo facessimo per il centodieci per cento
Quindi vedete che
L'anno base due mila otto perché il Grotto parte lo stimolo di Obama e poi aumenta gradualmente l'occupazione o prima con laboratori manuali o in particolare per i lavoratori del settore le costruzioni
Questo si traduce in un aumento del salario in teoria in America il il mercato del lavoro è abbastanza diciamo competitivo vittoria
In shock di positivi domande si dovrebbero tradurre in un aumento del salario purtroppo non si traducono in un aumento del salario nonostante questa politica sia stata accompagnata da un obbligo
Per le imprese che riceve un salario di pagare un salario un po'più alto rispetto alla mediana de de del salario del salario nel nel in questa cooperazione qui non si traduce in un momento del sangue
L'accusa è successiva
Se guardiamo invece la parte distruttiva
Del mercato del lavoro cioè alla parte dei lavoratori marroni ciò indusse pesanti una Napoli sopprimere una cosa i lavoratori le industrie pesanti
Non sono gli stessi lavoratori che si di di decadde lavorato dei lavoratori verdi cioè quando era in testa il fatto molto spesso a giacca scura in testa al settore energetico in cui lo dice sostituisco un lavoratore nell'eolico
A un lavoratore viene nelle Carbone in realtà è gli atti la gran parte l'occupazione verde si crea appunto come ho detto le costruzioni nello nella produzione di tecnologie verdi quindi pannelli foto
Sta ICI
Haute letti che batteri e così via e non nel settore delle inutili riesca un settore minuscolo il termine occupazione termini non è settore che guida tutte queste dinamiche menti lavora gli oratori marroni più importanti sono le industrie pesanti cemento metalli chimico e così via per allora che succede invece lavoratori marroni qua non subiscono shock negativo in particolare quali faccio vedere sia uno shock negativo in termini di ha delle Chiefs le piazze sarebbero gli ureteri emission trade scheme che la politica principale europea per mitigare l'emissione di CO due
Come sapete la politica che dopo varie mediazioni politiche a a a diciamo è una politica che da i ha dato per tanti anni i permessi gratuiti gratuitamente ai grandi inquinatori cioè per compensare il potenziale svantaggio competitivo e questi inquinatori avrebbero avuto i permessi sono stati dati gratuitamente ogni di fatto è un sussidio tetto a un sussidio agli inquinatori non soci dove da fare
La cosa che cosa succede quando vediamo le votazioni a votazione queste politiche e questa per l'Italia un lavoro in progress basato su un viso evenienze con vari colleghi vedete che la politica stessa ha adottato nel due mila cinque il Bay sbaglia sempre a zero in questi differenza indifferenza e vedete che la la questa politica ha creato delle rendite per i lavoratori nelle imprese marroni cioè esattamente l'opposto di quello che successe un'industria verde
E la cosa interessante che dei colleghi tedeschi saltando esattamente la stessa cosa trovano esattamente gli stessi risultati per la Germania quindi non è una cosa specifica dell'Italia
E vedere se parli con poniamo l'Effetto de facto e tutte le compriamo le statue principalmente inviato al fatto che tra questi lavoratori lavorano più ore cioè dal dal dal dal dalle ore lavorate Rispetto che da un effetto sul salario perché qua stiamo confrontando due lavoratori in due imprese simili che superavano dei si dice facciamo un matching a due livelli per quelli che sono interessati a per Cosetta
Qua invece
Ci segnava con dati francesi le fette di un amento del prezzo dei combustibili fossili sulle imprese francesi consesso lettere francesi sappiamo tutto cioè sappiamo che tipo di di combustibile fossile usano
E abbiamo dati su a livello di occhio occupazioni che tipo di lavoratori impiegabili sappiamo esattamente tutto questi sono dati a livello d'impresa qua ci sfidiamo le fatto di
Un aumento del prezzo energia fossile su i lavoratori al variare del carbon contende il lavoro che siete la Karbon conta c'è una misura di quanto quell'occupazione in media tende a essere impiegata in settori altamente inquinanti
Le fate negativo sull'occupazione soltanto che invece tutti gli altri da con Conte e quindi come dicevo fatto molto concentrato su gli occupanti su certe occupazioni ma ancora una volta concesso dal Patto sui salari
Senta compriamo questo effetto sui salari né in due componenti e quella di francesi abbiamo anche accesso ai salari minimi
Per occupazione se ne comprano queste affetto la cosa che si vede che i salari minimi contrattati per occupazione sono quelli che guidano questa questa rigidità cioè che succede che
Ivo occupazione diciamo nella media di carbon compensa occupazione normale
Un aumento dei prezzi energia diminuisce il salario contrattato anche se di poco inoccupazione con alto carbon contenta succede esattamente il contrario cioè e le il il e sarà contattato viene bilanciato da un diciamo un ruolo dei sindacati che non lo possiamo veramente osservare che bilancia e bilancia queste quindi tiene il salario
Terzariol livello a livello alto monito tiene lo tiene diciamo non non diminuisce
Andiamo avanti
Occhetto all'ultima cosa che emerge usando validati che se guardiamo soltanto alle occupazioni sembra cioè le occupazioni
Fai TAC queste perché se l'occupazione stanze l'importante è che gli ho fatto vedere all'inizio che lavora i lavori verdi richiedono più competenze scientifiche tecnica ingegneristica
E quindi in teoria attraggo lavoratori sta quindi ci dobbiamo chiedere qua quanto paga un a o quanto quanto è a Prato la Oracle stanno in occupazione verde rispetta quanto viene pagato in occupazione
Non verde o ad esempio di finanza o ad esempio da a Mazzotta e
La cosa che succede è questa qua
Pavimental Procaccia dispari bus controlliamo per tutto quello che si può controllare e poi vediamo il premio salariale di una di uno standard di una costante negli Stati Uniti rispetta un laureato non stemma cari
Il quattro ai siti uno altre occupazioni questa qua qua sotto
Quindi al qualsiasi altra occupazione una le occupazioni verdi quindi a un premio del dieci per cento le occupazioni verde
E pare andiamo a vedere le occupazioni il sistema cioè non verdi quindi ad esempio Amazon Google
Il prego al venti per cento e pane avrei finanza il premio del trenta per cento quando vi voglio enfatizzare dei brani in finanza e per l'hi-tech sono senza bollo Sky
Parrino un tema molto carino che mostra che vi sono in finanza il prego senza bollo Spada moltiplicato per tre bocca perché i bonus scontano
Contano tantissimo e quindi riguarda una buona un problema di mise allocazione di talenti potenziale considerando che molte disciplina star solo dispendiose per lo Stato questi sono soldi pubblici
Abbiamo un esperto di Mila allocazione di mercato quindi paradossale che però porta a questo tipo di risulta
Andiamo avanti quei come gestire fatti distributivi grandi rende il io comunque il green deal più efficace
Alcuni alcuni verbali noccioline qualche slide che diciamo sostanza questi punti che che vi faccio vedere innanzitutto c'è un c'è un problema di
Di come gestire le regioni più impattate e qua probabilmente il Bindi il la parte quindi dedicata alle regioni più impattate è troppo piccola
E ritornò verrà ritenuto raspa nella slide successiva come rafforzare il il coordinamento tra le politiche di formazione e e e sussidi su questo se uno va a vedere e questo ad Albese lucidi che vi dice tutte le politiche adottate
Nei vari quindi il in in giro in giro per per il mondo soltanto il due per cento di queste politiche a un target esplicito per la formazione di competenze Verdi e quello che ne facciamo vedere il nostro lavoro sulla votazione del Obama ricoveri Package viene poi pagato e che l'Effetto intermedia occupazione molto più alto le regioni che hanno le competenze giuste cioè quei rischi che gli ho fatto vedere prima per Kannur alcuna abbondanza quelle competenze quindi chiaramente
Queste prime formazioni sono sottodimensionate
La un'altra questione posture sussidi cioè come obbligare l'impresa a pagare i salari più alti se ricevono un sussidio quindi redistribuire creare incentivi ai lavoratori per andare i lavori verdi invece che restare in quelli marroni
E poi creare
Politiche lasci molto più intelligente di colica si sono create adesso il mio amico Italo Pontone a un po'un articolo molto carino su
L'aria di a Milano sapere che la gabbia mila nomi intanto i voti a al al alla lega Nord sembra c'ha tre spari costretti dall'andato a parlare con amministrazione sale gli hanno detto e il motivo è che la gente non capisce che loro beneficiano della della della politica de de del dell'aria dice la gente non capisce questa è la spiegazione del chiaramente qual è la Fracci policy che crea un un aspetto distributivo a ancora volta regressioni ma quelli che vanno in macchina abbiamo sono persone pendolari Corradi di di medio bassi
E invece ad esempio una politica e potrebbe avere molto più molto più traccio come mostrano in un preparo uscente Antoine de chez la Prati a Stephanie stanzierà altri passare ITT i grandi patrimoni per finanziare le infrastrutture verdi come l'edilizia popolare verde questo nesso mi faccio dire queste cose un secondo sentiamo le slide questa gente come è successo in Spagna con il Governo Sanchez che ha gestirà accelerato il phase out del carbone in alcune regioni cosa ha fatto la gestito in modo concertativo c'ha ha coinvolto le varie parti sociali e incentrando molto le diciamo le le politiche identità fatto su la formazione il la creazione l'opportunità per quel tipo di lavoratori
E coinvolgendo in questo modo in modo virtuoso i sindacati che prima criticato ma non è che sempre hanno polo negativo e qua vedete che i i voti per il partito socialista in quelle regioni rispetto sempre un controfattuale credibile aumentano dopo le l'introduzione di queste politiche questo anche
Mi sono un pepare invece in cui fanno semplicemente delle delle sarde i di di avanza di lavoratori di Berti set-up gli Stati Uniti in cui lavoratori
Soprattutto quelli ai settori marroni dicono se ci date un buon training per passare il dossier Verdi ne siamo contenti a una politica che per noi andrebbe andrebbe bene
Andiamo avanti
Qua vi faccio è una cosa simile sempre con quei dati europei de del voto e parti di Verdi in Europa
Un'altra un'altra OK perfetto quale faccio vedere che il voto impara ai partiti verdi nelle regioni scusate per un lavoratore marrone c'è calca una una una per Brown questo mi sono un po'più sofisticato lavoratore marrone
E dipende si neutralizza il voto negativo
In regioni in cui c'è un'alta sono accettabili dice una regione in cui c'è un potenziale per e stare poi fotovoltaici particolarmente alto e quindi lavoratore percepisce ci sono anche benefici per la transizione verde e in quel caso
L'Effetto coi qua sita padre fatto marginali canta Zero qua i coefficienti sono un po'missili però di di diventa zero una un'altra un'altra cosa l'ultima slide come vi dicevo su
La passa ai super ricchi per finanziare transizione verde sembra una cosa un'ottima politica alla a tracce orme invece c'era molto di più un'altra
Nato a usare questa un lavoro appunto pubblicato sull'American Economic Review
Da gente lo esige insieme a Stefano instant c'è Baldi a Harvard e qua fanno vedere come in assoluto
Da il modo in cui le persone preferiscono finanziare la transizione verde aumentare la tassa sui più ricche qua ci sono ci sono sessanta mila persone in tantissimi Paesi al mondo quindi non è diciamo una Sunday piccola
E il tipo di Preah preferisco e e investimenti pubblici in infrastrutture pubbliche ad esempio anche edilizia popolare come come come dicevo prima
Grazie
Francesco siamo siamo arrivate oltretutto tutta la tutta questa tua illustrazione spiega molto dei tormenti del Greenville europeo
Da qualche indicazione finì di non diventare più verdi e più fascisti purtroppo perché
Anche in politica ci sono delle delle dei riflessi veramente importanti io dagli aerei vogliamo fare qualche dare spazio a qualche domanda l'abbiamo Presidente ci dica
Alle sedici
Ben trovati
Riprendiamo la sessione pomeridiana di mani visibili con un momento a cui l'associazione Marcello De Cecco tiene tantissimo
Che quello dedicato al premio appunto intitolato a Marcello De Cecco è un momento importante perché insomma attraverso questo passaggio proviamo a costruire anche pezzi di futuro di questa associazione
E quindi ci piace insomma
Essere qui insieme a voi per appunto esprimere insomma ancora una volta grazie a Bankitalia che insieme all'Associazione Marcello De Cecco
Promuove fortemente questo premio quindi chiedo di avvicinarsi qui al microfono per il loro indirizzo di saluto al nostro presidente Mario Mandalà presidente avvicinati se puoi
E insieme a Mario amandola chiamo qui insomma raggiungerci per il suo saluto Fabrizio Balassone che il vice capo dipartimento economia e statistica di Banca d'Italia benvenuto ben arrivato
Sicuramente presidente quello che dice lei è legge per me Fabrizio Balla
Va bene
Allora grazie innanzitutto vi porto i saluti di Andrea Brandolini che molto dispiaciuto di non aver potuto partecipare a questa riunione non solo per terra la mancata occasione di discutere di argomenti importanti interessanti ma anche per la impossibilità di rivedere molti amici e colleghi alcuni teneva molto non mancheranno altre occasioni in futuro
Io sono stato catapultato qui all'improvviso per me è un devo dire anche un onore
I legami della Banca d'Italia con l'associazione sono a voi tutti noti io in più o un legame anche come dire di terra con con l'associazione e con il professor De Cecco sono anche abruzzese seppure un po'un po'più lontano da qui sono di sua nonna
Quindi grazie poi per per contro il conferimento del Premio direi di aspettare la sua indicazioni
Allora
Allora
Commissione
Che ha avuto l'incarico discende di scegliere quest'anno il premio per il ritorno
Devo fare sto dalla Banca d'Italia il premio De Cecco
Ha deciso all'unanimità
Di affitti di attribuire questo premio a Andrea Tiziano
Lavoro ora il nome di un paradosso per carisma Garibaldi e la definizione di dell'unificazione
Italiana
Dirò solo due parole per poi ci devo parlare
Brevemente
Il cantautore
Bisogna essere
Dunque
No
Armeno va bene non scusi risulta sì ok ok ok allora dunque il il tema di fondo
è
La gli accadimenti
Di un sistema economico politico che è stato sottoposto
A una profonda modificazione di carattere politico economico operata da qualche figura carismatica che sarà oggetto di un dittatore non sappiamo che e e
E le conseguenze che ne derivano che sono sembra più o meno verificate dall'autore in varie parti del mondo e dei tempi
Un ritorno violento da parte del sistema che è stato alterato in un certo senso alla sua posizione iniziale o addirittura alla Costituzione iniziare ancora aumenterà
Ora tutto questo
è stato considerato un particolare
Il rapporto alla cavalcata di Giuseppe Garibaldi
Per la creazione di un'Italia del sud che poi doveva essere è stata tornata al nord alla alla famiglia Savoia e che appunto e c'è un bimbo serale ha chiaramente posso induce come il ritorno sia stato poi ancora più violento e per cancellare le le le le vere novità
Introdotte da Garibaldi in questa sua capo Kakà diciamo
Breve nota
E molto interessante
Originale
Lo sviluppo
Di questo racconto
Ed è molto ricerchiamo
Questo ci ha colpito
Pesce chiama vuol dire
Che è piacevole
Aperto
L'originale
E che si legge con grande piacere
Come spesso è difficile
Legge lavori di economia
Grazie
E allora direi che con queste bellissime parole non possiamo che invitanti Andrea
Io prendo la targa simbolica per tempo
Un momento Dante finiamola parliamo
Facciamo la foto
Da Mario amando lecco Luís hanno letto i numerosi pay per arrivati quest'anno Ugo pagano Maria Alessandra Rossi Emanuele felice Paolo paesani grazie per il vostro lavoro
Adesso gli possiamo dare l'ok vero
So che sarà e bravissimo prego raggiunge il podio questa tela da te lo tieni ma ci penso io
Andrea Titanic
Buon pomeriggio a tutti
Cercherò di non rubare troppo tempo ma insomma volevo ringraziare la commissione ma la situazione generale per invitato qui a parlare del mio lavoro
Sono sono silenti dottorato è la tesi del può deluso
Le diciamo in generale il vediamo il racconto comunque siamo alla mia che si sviluppa sul tema di identità in questo lavoro parlo del tema dell'identità nazionale quindi queste giornate si è parlato molto di disuguaglianza soprattutto geografica
Faranno da un dato partendo da un dato certo che la disuguaglianza tra nord e sud
Io nel mio lavoro mi chiedo appunto guardando al al sud possiamo trovare una differenza in quella che c'è
Nel senso che insieme al serale dovuto a quelle che erano le aspettative nei confronti l'unità d'Italia
Inutile dire stare ancora contare di quanto appunto di sapere ribadito è stato una figura se possiamo essere carismatica e che indi nel contesto dell'unità d'Italia nella sua spedizione dei Mille
Fu acclamato come un liberatore e mila ottocentosessanta Napoli da dove insomma la mia città natale
Il nel mio ottocentosessanta Napoli lui entra come no se possiamo tornare indietro
Sì sì sì sì lo so lo so
Nel mio ottocento stante Inter Napoli come liberatore ma la sua fama non è soltanto locale una fama anche internazionale basti pensare mio sessantaquattro quando entra a Londra che viene acclamato come un eroe
Però è pure oggi vediamo come soprattutto nel Sud Italia garibaldine una figura di visiva qui una figura controversa alcuni lo considero ancora un un eroe mentre altri addirittura lo disprezza
Vediamo questo fenomeno di queste le eredità di leader che cambiano nel tempo è quello che ha motivato il mio lavoro
Chiamo l'idea appunto che l'interazione con il leader di durante la spedizione dei Mille quadri in qualche modo attraverso le promesse carismatiche leader ha fatto soprattutto rispetto alla riforma agraria al dato sul macinato Queen andando appunto a toccare quelli che erano i temi fondamentali del sud Italia
Potrebbe aver cambiato le aspettative che quello che avessero rispetto all'unità
E quindi una volta siamo quello che io definisco l'incanto diciamo del dell'Unità d'Italia
Quindi le aspettative sono cambiate quindi quando quest'aspettativa e non sono state mantenute e quanto col compromesso De Mita l'Italia è come tornare successivamente che ha ha seguito una linea completamente opposta rispetto a quella di Garibaldi ci sagrato quello che viene definito il disincanto
Diciamo guardando all'interinale di Garibaldi nel Sud Italia che ho raccolto tramite diarie la presenza di placche commemorative nelle città
Guardo al supporto dell'unità nel breve termine guardando gli episodi di brigantaggio quindi come una forma di di insurrezione politica nei confronti diciamo della dell'unità d'Italia e guardo poi nel medio lungo periodo al capitale civico che una forma punte d'identità nazionale Enia novecentotredici con le prime elezioni col suffragio universale maschile
Poi guardo a due momenti storici fondamentali mille ottocentosessantasei in cui per una seconda volta Garibaldi formò un esercito e qui quando ai volontari di risarcire Ribaldi no per diciamo ancora siamo identità nazionale
Trenord vanta terza guerra d'indipendenza
E guardo come misura di memoria diciamo politica memoria collettiva al mille novecentoquarantotto in quel Fronte Democratico Popolare utilizza in quell'anno il l'immagine di Garibaldi come propaganda diciamo per mettere nello c'è un supporto lettera qua vado avanti
Il
Ha affermato se possiamo andare avanti per favore ancora avanti
Sono mi concentra nella nelle province di Terra di Lavoro di Napoli perché ovviamente una comparazione tra i luoghi visitati no sarebbe una contrazione mente endogena quell'Ahmed è quella di di afferma di guardare al minimo soltanto in un piccolo territorio coniglio provincia diciamo dell'epoca
I sfruttando l'interruzione
Dovuta l'incontro di Teano quindi in qualche modo io confronto i luoghi che sono stati visitati quindi quelli sulla linea blu
Dove con luoghi che sarebbero stati visitati quindi proseguimento Velina rossa che sarebbe o quelli che l'UE avrebbe visitato sie non poté è stato interrotto Aptiano d'ariete
Quindi appunto è quella di confrontare queste droghe quello che trovo molto brevemente IMI risultati e che francamente trovo che questi luoghi hanno avuto una miss una supporter unificazione subito dopo l'Unità quindi nessun sessantuno quindi confrontando le medie in questi due due diciamo due gruppi
Ma guardo che un punto quello che può essere usato incanto è semplicemente una base per aver cambiato modificato quel che non le proprie aspettative è stata l'unità che una volta deluse hanno generato disincanto quindi guarda Edo che effettivamente questi stessi luoghi John mandano meno volontari nel trecentosessantasette i garibaldini hanno un minore capitali civico e anche uniscono i partiti che utilizza l'immagine di Garibaldi come formazione di identità politica quindi e quello che importanti sono soprattutto guardare al ruolo delle promesse quindi faccio lo stesso esercizio ma divido diciamo imitati se Milwaukee che aveva un occhio erano più suscettibile a quelle non le promesse di Garibaldi quindi le migliorie che prima de L'Unità
Producevano maggiormente grano e quindi erano più siamo affetti da siamo come dire che è più suscettibile nata alla tassa l'imposta sulla sul grano macinato ed evidentemente l'estratto dell'incanto
E del disincanto viene soprattutto anzi quasi totalmente dai luoghi che erano più suscettibili alle promesse di Garibaldi quindi questo importanza appunto delle promesse carisma quindi per concludere detto appunto come il il carisma sia un moltiplicatore di aspettative quindi genera quelli che sono i presupposti per una mobilità qui per un per un senso diciamo l'appartenenza indicare internazionale ma genera anche i presupposti per un una disillusione un disincanto e lungo periodo
E quindi come questa aspettativa elevata si personalizza nell'iter sesso che ne subisce le conseguenze come capro espiatorio e questo penso che abbia come dire molte implicazioni non soltanto per i casi storici ma anche per leader
E politici moderni basti pensare a quello che sta succedendo presente in Sudafrica con il la Lega si Nelson Mandela e col fatto che il suo partito abbia perso per la prima volta dopo trent'anni la maggioranza in nel Parlamento grazie mille per l'Antimafia
Grazie grazie alle spetta un attimo volevo solo dire che Andrea ventotto anni giusto perfetto da poco compiuti complimenti partito da Napoli
Studiato a Milano in Bocconi e poi ancora stralcio Parigi e adesso
Sembra quasi voglia né ai dottorando in un dottorando al quarto anno delle di Huari quindi si risolvessero europeo dove tra l'altro il professor De Cecco è stato anche professore mi questo non mi rende molto anche orgoglioso da questo punto di vista
Grazie grazie grazie grazie ad Andrea
Che ora prima di di mixare alla sezione pomeridiana vorrei chiedere a Carlo Bartoli che il presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti di raggiungermi qui al podio per un suo indirizzo di saluto
Grazie presidente per essere con noi e la prima volta che insomma è pesante l'ordine dei giornalisti
Nazionale perché insomma poi quelli regionali le abbiamo incontrati nel tempo che è qui insomma e la tua prima mani visibili presidente
Sì porto buongiorno a tutti sarò prete d'altra parte fare questa professione mi pone la sintesi
Però vorrà approfittare questo momento per un rubargli il restante
Per casa buttarvi nella cronaca della dei di questi giorni
Non abbiamo avuto nel giro di una settimana una collega che si è vista recapitare a casa una testa di animale mozzata
Due colleghi che sono stati presi a sassate in piazza uno ha rischiato di perdere un occhio l'ultimo episodio che conoscete
è stato recapitato un chilo di esplosivo che ha fatto saltare la macchina di di Sigfrido Ranucci
E questo per dire che cosa per dire che nel nella scena pubblica nel dibattito pubblico soprattutto politico soprattutto istituzionale questa è la cosa più grave c'è un c'è stato un imbarbarimento molto forte un imbarbarimento che ha fatto trasformare le parole di chi dovrebbe essere la guida di questa nazione dare l'esempio dare
Tono nel senso di una civiltà
L'ha fatta a trasformare in in parole che suo nonno come offese come denigrazione come svilimento ecco rispetto a tutto questo io credo che sia necessario indispensabile una presa di coscienza trasversale di tutta la società
Perché dove muore il giornalismo libero
Morì la democrazia e noi questo non lo dobbiamo permettere abbiamo una quantità possiamo catalogarlo
Quindi Inter in un ambito di economia potremmo fare anche qualche raccolta di statistica e di e di elaborazione di professori che ogni giorno spiegava i giornalisti come si fa questo lavoro
Senza considerare che quello del giornalista non è un un lavoro banale
Che presuppone tecniche che presuppone capacità che presuppone una tradizione che circa altri secolare di di lavoro e che si che ha elaborato le proprie regole le prove tecniche
Nel nel corso dei dei secoli
E che ha portato poi anche a rivisitare a rivedere alcuni concetti fondamentali si parlava tre secoli fa della verità la verità ormai è un concetto che abbiamo assolutamente messo da parte magari
Per il giornalismo invece più che la verità la rispondenza
Conta la procedura cioè ciò che viene messo in atto nell'attività pratica del giornalismo mo'
Per avvicinarsi il più possibile a una rappresentazione corretta della realtà che poi opinabile ma su questo come dire c'è una parola che dovrebbe mettere tutti i clienti tutti tranquilli questa però siamo a pluralismo
è una parola rispetto alla quale si stanno verificando e quindi se verserà un compito di medici
Delle allergie nel nostro Paese e dobbiamo avere la percezione della pericolosità di questa deriva culturale
Che ci porta poi a aggredire chi non la pensa come noi sia di sinistra sia di destra sia di centro o con i vari con le varie inclinazioni politiche ideologiche tutto quello che volete quindi osé spero che anche voi possiate nei vostri rapporti che fosse presentazioni
Portare con voi e rappresentare la necessità che ci sia un diverso tono civile in questa società che sta perdendo i riferimenti basilari e che nelle sue concrete modalità di svolgimento
Si sta avvicinando anche se non ce ne ecco diciamo è un processo lento quotidiano
Ah le pratiche che caratterizzano paesi come magari a Turchia o l'Ungheria piuttosto che altri Paesi che noi identifichiamo come punti di riferimento della democrazia come noi la conosciamo e come vorremmo continuare a conoscere e come potremo trasferire pure ai nostri figli se possibile
Venendo o Busato già deposto tempo venendo alla a questo momento importante di cui siamo orgogliosi via qui siamo orgogliosi di aver dato il nostro patrocinio
Ovviamente sul potrebbe sorge una domanda cosa c'entro i giornalisti con le disuguaglianze beh c'entrano molto
E se non c'entrasse giornalismo dovremmo chiedere
Che cos'è il giornalismo
A quali valori è collegato il giornalismo
Se ha un risvolto sociale oppure meno
Io credo di sì perché questo impianto di cultura disvalori che cosa Fassi banalmente lo banalizzo
Se un giornalista deve stare dalla parte di chi imbraccia il fucile Uda che si vede spianata l'arma in faccia se deve stare dalla parte di chi lotta per la difesa dell'ambiente
O deve stare dalla parte di chi specula IDC Luca sull'ambiente da papa rantolo impoverendo
E quindi c'è un apparato di valori
Di cultura che ha un nome si chiama etica ora io capisco che parlare di etica proposito giornalismo potrebbe sconcertare ma ce ne sono e quello che rappresenta fatti fedelmente Bessi
Sì anche anche non solo non solo perché che cos'è l'etica quella cosa che non ci che il giornalista si trova ogni giorno in ogni minuto d'ogni propria azione di fronte prima di compiere un qualsiasi atto professionale
Ma che si trova ogni cittadino in ogni istante da pro capita
Faccio così o faccio un altro modo e perché lo faccio sulla base di quali valori di quali indirizzi
E però allora sorge la domanda ma qual è l'etica del giornalista
Si fa riferimento a delle confessioni a decreti a dell'ideologia e magari del sesso stretto marxiano come lo intendeva Marx o opinioni politiche no la cosa è molto più semplice molto banale ce l'abbiamo sotto gli occhi
L'etica del giornalismo si riferisce a un documento
Che la nostra Costituzione la Costituzione della Repubblica italiana
E allora perché l'interesse per questo convegno che interessantissimo sulle diseguaglianze
Perché è già vi ricordate che all'articolo tre della nostra Costituzione personalmente o fondante della Repubblica la lotta contro ogni discriminazione ma anche la lotta per consentire a ogni cittadino di avere pari opportunità
Di correre alla pari con gli altri e quindi io credo che le vostre riflessioni i vostri punti di vista i vostri studi possano rappresentare un momento molto importante
E che ci posso avere alleati in una battaglia per fare dell'Italia quel Paese che i nostri costituenti sognavano
Un Paese che ha una costituzione che è scritta col sangue
Dopo un conflitto che ha visto morire decine di milioni di esseri umani sia militari che civili e per i quali migliaia e migliaia di giovani sono morti per garantire a questo Paese la libertà e la democrazia in questo credo che noi
Giornalisti economisti intellettuali cittadini dovremmo essere sempre uniti e per questo respingiamo al mittente le accuse
Spesso diffamanti che anche alte cariche dello Stato si trovano a rivolgere nostri confronti
Il senso civile di questa società si misura anche da come le istituzioni parlano noi vorremmo nel racconto delle istituzioni adeguarci a un linguaggio più consono più civile più rispettoso di tutti grazie mille grazie
Grazie Francesca grazie presidente dell'ordine
Per il suo intervento con la sua partecipazione per le sue parole per il suo richiamo l'attenzione civile che fondamentale indispensabile sempre
Forse un po'di più in questi tempi in cui ne parleremo tra un po'la radicalizzazione per consenso sta creando delle fratture nelle nostre comunità nel nostro tessuto sociale
Noi abbiamo parlato ieri ieri pomeriggio delle misure delle cause delle disuguaglianze questa mattina abbiamo analizzato alcuni settori nei quali queste disuguaglianze si concretizzano alcuni dei tanti settori nei quali queste disuguaglianza si concretizzano oggi pomeriggio
A penultimo penultima sessione di questa nostra diciamo di queste nostre giornate parliamo di conseguenze e rimedi delle disuguaglianze e lo facciamo con tre personaggi persone straordinaria degli studiosi
Con di di di grandissimo livello e io chiamo a raggiungermi cui Emanuele felice che
Un nastro
Ma
Conterraneo economista bravissimo nel quale andiamo orgogliosi Vincenzo Visco che è stato ministro dall'economia ministro delle finanze studioso diciamo del mondo dell'economia e del del fisco della redistribuzione forse uno dei maggiori del nostro Paese
Spero che sia con le accomodato di qui spero che sia collegato con noi non lo so e collegato Sergio Bruno eccolo qua benissimo son contento di averla qui con noi a distanza però vicino so con il con cuore e con il suo alla sua attenzione io comincerei proprio da Sergio Bruno
Che ci parlerà degli effetti sulla crescita della concentrazione della ricchezza e del reddito dal lei Sergio alla parola
Grazie scusate un momento e non vedo l'ho già notevoli
Documenti
Ecco sì conseguenze
Idea il q
Poi parlare anche se se non ci vedo no parlare sì no il problema è che non non si non so se lo SLAI si vede no comunque buonasera
Mi dispiace di essere di due Quirino parlare a distanza dal ma Cheval molto semplice sono si sono dipendenti a causa di una polmonite pesante
E certo nonostante le sue i suoi fascine molto declamati lanciano un po'fuori portata perché confesso
Io vi parlerò di fino a sei sessioni d'analisi e storia cioè la ricerca un po'delle cause della finanziarizzazione anche perché diciamo la finanziarizzazione è stata indicata già da ieri è il quadro costo grafico
Ricorderà tutti quelli di ieri oggi
Come risultato ultimo di una serie di cambiamenti molto importanti storici scuse Permira storia in questo fatto molto importante
Identico suddiviso confusa
è ci sono stati dei cambiamenti in mente proposti
No il Mutti che hanno determinato le condizioni dei cambiamenti comportamentali
Che ci portano oggi da questa espansione della finanza
E sono la diffusione finora come nel corso del secolo scorso dell'uso della FIAT ma lui cioè più non più legata al controllore metallico
Un enorme cambiamento nel campo del diritto commerciale diritto industriale e ha fatto sì che oggi praticamente si trattino come aziende tutte quante delle società per azioni non finanziarie
Ci sono stati cambiamenti dello stile delle condotte aziendali
In particolare dello stile che riguardano l'esistenza di una dialettica tra management proprietà dell'inglese Conte cose che non sarebbero state possibili al di fuori di un quadro in cui non fosse cambiato la definizione tapas diritto commerciale
Faccio un breve excursus nella letteratura cioè una letteratura Miccoli economica
Che si basa essenzialmente su un cambiamento di comportamenti all'interno delle aziende quindi una è un'altra invece visione che risale a a breve ma anche che riguarda la la finanziarizzazione dal punto di vista delle delle della macroeconomia
E in particolare un accenno semplicemente e la ringrazio il micro vengono da parte di una letteratura considerata da economisti imporrà dico
Ci consiste nel fatto del cambiamento
Da una l'economia in cui i manager tono compromettere con la proprietà e la loro spinta che era legata alla
Al alla dimensione dell'azienda mi spingeva a espandere l'azienda stessa oltre misura secondo molti
E invece oggi privare una strategia totalmente diversa che detta la massimizzazione del del valore dell'impresa per l'azionista invece per quanto riguarda la la al più d'aspirazione ma con i colori Ca'
Faccio riferimento al fatto che Bernanke forse rendendosi conto del fatto e sembrava a livello contabilità macroeconomica i risparmi fossero maggiori degli Investimenti
Cioè davanti a sé due strade o quello di rifiutare i modelli istituzionali che iniziando lo schema lesinano parole eguaglianza necessitata a meno di squilibri sei risparmi Investimenti
E oppure e questo non lo fa non contesta questi modelli qui oppure cercare
Le spiegazioni che però badate bene per conservare la validità del modello devono essere il più possibile congiunturali
E apre una letteratura destavano al Senato dibattito sul set ringrazia
Che non è altro che una sorta di caccia ai possibili colpevoli che vanno dal fatto che ci sono squilibri delle bilance commerciali e di pagamenti dei paesi a causa della crisi petrolifera il fatto che nei Paesi poveri che sono anche produttori di petrolio ci siano di diciamo un'abitudine a risparmiare l'assessore sono talmente pieni di quattrini sceicchi che non riescono a spendere e così via questa è un po'la storia di fatto io cercherò di fare un diverso discorso
Che passa per un interrogativo fondamentale da parte di un certo signor Ayyash
Grazie
Ti si chiede quali sono le conseguenze lo vedete sulla sulla
A lungo termine sì una percentuale crescente dei risparmi ricchezza come sembrò che di giorno è usata per il frazionale ingressi degli assetti particolari resistenti invece di creare nuova produzione opposizione
Ed io su questo imposto però prima una creazione diciamo una visione che ho obbliga a vedere il sistema economico come due mercati monetari amenti interconnessi che interagiscono
E secondariamente
Parodia di considerazioni sulla inadeguatezza del modello macro che diciamo parlando in una serie di veri e propri pasticci diciamo che sono incorporati nel nel modello keynesiano così come viene non comunemente diciamo trattare
Tanto sicuro che vuol dire che non esiste una definizione scientifica recepita da tutti del termine finanziarizzazione
Tutti però capiscono di che si tratta nel momento in cui si barra l'espansione di un'economia di carta a svantaggio della una diminuzione dell'economia di produzione dell'economia reale
La cosa sulla quale tutti sono d'accordo è che questa economia l'economia di carta Cristina rispondendo a un ritmo molto molto veloce
Come faccio a tornare come faccio a tornare slide e si vedranno sinistre
Devo vedere vediamo vediamo rivedere normali agostiniano vediamo tutto sì sì grazie accolliamo Orazio Mula ma vediamo oppure va va be'
Ecco vi ringrazio Fenucci
Ok
Controlliamo che
Ecco la convergenza che sia sul fatto che ci sia la finanza che si espande e legata al fatto che tutti gli indicatori del rapporto
Così che uso non
O della scuola Andrea per favore
Perché non si vedono le cose adesso
Eccoci qua
Devo vedere tutto quanto alla sulla a fare anche conservando questo film rimpicciolisce
Grazie cioè
L'unico
No con lei nell'agosto in vedete questo slide che fa vedere come il rapporto fra attività finanziarie e reddito lordo negli Stati Uniti passa dal quattro all'otto tra il novanta e il diciannove
Al fatto che Green molte scene Festari
Mostrano rapporto fra servizi finanziari e coso tenete presente che sono volte quante volte cambia quante volte cresce perché al numeratore ci sono diciamo che il
Diciamo
Del del del degli idilli stock di ricchezza mentre sotto ci sono dei flussi riguardo all'Olivetti ecco poi come vi dicevo
Nei modelli
Lei modelli dei parte radicali si è messo in evidenza quanto vedete nella slide
In quello cui esibisco importanza il fatto che mentre prima l'imperativo era per i manager quello di non distribuire reinvestire quindi un allargamento dalla coscia produttiva tutto lo shareholder RU l'imperativo di ieri rimpicciolire dimensione distribuire i guadagni
Questa politica della valorizzazione dei guadagni per l'azionista si espande al punto tale che diventa un compito del management
Quello di sforzarsi di Piero alto il più possibile persino con quello che si chiama la pratica dei buy back cioè a dire d'impresa che riacquista parte delle azioni per tenere alto il corso delle proprie azioni
Torniamo allora
Interrogativo posto da Rangers
L'interrogativo direi grazie secondo me
Pone in evidenza che esistono due distinti i mercati il primo che io chiamo P. GM per producer guns barchette
è quello in cui si producono siccome c'è bisogno per i prodotti il secondo mercato che io denominò va un devo dire a Wall of assets barche
Si scambiano riserve monetarie
Con il bene considerati i patrimoni che già esistono nel sistema e tutti questi patrimoni sono considerati riserve di valore
E intanto possono essere in quanto la loro proprietà il loro titolo di proprietà
è considerato che il vigile e questo è risultato ultimo del cambiamento del quadro giuridico del diritto industriale e del diritto commerciale
Poi abbiamo sempre all'interno diciamo di questa ricostruzione anche la posizione che ho già ricordato del seri nella s'
Ora la caratteristica dei due mercati Go appena definito è che mentre in PCM Vitruvius
Nuts Marquez
A una variazione della domanda monetaria
Il numero dei beni prodotti e scambiati può crescere seppure in un tempo dei quattro
Nel caso dei vari ma poiché si tratta di diritti su cose già esistenti
La risposta Bovenzi solo in termini di prezzi essendo date tutte le riserve i valori trattabili in terminato Periodo
Tasso considerare
I quelli che io chiamo un po'spastici keynesiani
Cioè secondo me nessuno che esca da un corso di macroeconomia dell'resta convinto del fatto
E tutti i risparmi debbano essere uguali agli investimenti
Questa è una cosa
Sbagliata perché sbagliata
Perché
Ci sono due tipi rivestimento
Ci sono gli investimenti che sono destinati a rimpiazzare la capacità produttiva che è stata usata
E di fatto
Il finanziamento del le macchine che devono sostituire e di tutta la casa capacità produttiva da ripristinare è fatta attraverso l'imputazione dei prezzi
Delli ammortamenti
Sicché sono i consumatori acquirenti in ultima analisi che pagano
E invece gli investimenti che spargono la capacità produttiva
Cioè solo questi qui possono essere finanziati dal risparmio se il sistema fosse statico non ci fosse nel miglioramento né espansione della capacità produttiva
Dei risparmi delle famiglie non ce ne abbia bisogno
Investimenti Elisi risparmi
Possono essere tanto più alti ma solo a patto che altrettanto alti siano i tassi di crescita del sistema
In altri termini la categorizzazione delle grandezze non può diciamo essere assenti cari spento al ritmo all'ambiente alla crescita dell'ambiente che al tempo che passa e questo è un qualcosa che diciamo Keynes tende ad ignorare però attraverso
Diciamo il suo discorso sulle identità contabili questo
Cioè
Torniamo un attimo Händel
Al discorso di Keynes
L'altro pasticcio riguarda divisi
La domanda di liquidità
La teoria keynesiana che si sviluppa nel libro quarto della serie generale indica resistere presso le famiglie di uno stock di liquidità dovuto a motivi precauzionali e speculativi
Ellis rispetto a questa grande inquisitore che io e di volta far capire che non si può andare avanti ad analizzare esisteva solo in termini reali
Sì diciamo a Schiele
Dalla vedere come il formarsi di questo sottili Guizza interferisca con i suoi equilibri mi spiego
Tennis prende in considerazione lo stock di liquidità stabilisce che lo stock iniquità e destinato a variare inversamente al tasso di interesse perché ovviamente se uno trattiene dei soldi
Diciamo rinuncia al tasso di all'interesse che potrebbe guadagnare altri mezzi investendo quantità appurare e
Io rispetto a questo dico parliamo direttamente inteso che il cemento cioè per formare lo stock di liquidità
è gli individui le famiglie hanno bisogno di te soleggiate una parte del loro reddito quindi gli impieghi non sono più impieghi in consumi e investimenti ma i consumi Investimenti e tesori già nemico ma intesa in cemento il formarsi di tesori giovamento cioè degli effetti a livello Matri economico perché se in un periodo io Gesù Reggio della moneta
Tre quelle abolita far venire meno
Una parte della domanda totale di beni
Quindi abbiamo un effetto recessivo che viene da questo da questo penalizza diciamo di quantità di moneta da parte del sistema produttivo stesso e
Questo
Una spinta recessiva ma non si esaurisce in questo perché se i tesori giramento ha fatto uscire la moneta dal circuito della produzione
Cioè fatto che finanzi tutte le transazioni monetarie che ineriscono alla produzione
Apre giudicato anche la disponibilità di uno stock di moneta per finanziare il nuovo ciclo produttivo quindi nel ciclo produttivo successivo ci sarà una penuria di mobilità questo doppia pressione recessiva sia ogni qual volta il Tesoro già penso sia positivo e qua torniamo a essere per lui
E se Dinoi deve essere positivo perché da quello che si formano i patrimoni
Ma quando si formano i patrimoni contemporaneamente si inseriscono delle spinte recessive
Questo ci presenza diciamo di dodici metri di fronte a dilemma e diciamo i governi affrontano quotidianamente
Cioè hanno bisogno di espandere
E qua entra in gioco le politiche disavanzo del bilancio le politiche di questo genere quelle keynesiane tanto per intenderci e il fatto però che agendo su quello moltiplichiamo anche da quanti
Di moneta
Per ripianare un difetto cardiaco
Bene io temo che
Ieri la via i correggere
Queste spinte recessive
Attraverso le politiche che io chiamo delle poste di bilancio
Sia fondamentalmente una via sbagliata dobbiamo tornare a pensare
A rivelazioni
Che poi implicano una scheda tecnica cioè doveva passare dalla politica
Per le poste di bilancio a delle politiche basate sull'ingegneria delle azioni di bilancio delle azioni che vengono consentiti dal bilancio
E qua non posso che fare un rinvio atti più si è occupato di questo argomento per il suo libro la Mazzucato
Tu mission economico ma penso anche a tutti grandi esempi nel passato o questo profilo quindi a tutto il periodo di gli ordini del periodo chiaro incubo come contavano reazioni è in pochi mesi dell'usura
Si occupa di introdurre delle limitazioni alla libertà di investimento in Borsa riversate le banche e così via e poi sono azioni reale quelli che lui fa nel corso degli utili con tutte le iniziative concrete per sostenere produzione per reti e le famiglie
Direi che però l'esempio maggiore di buona azione di buon esempio diciamo di di ingegneria dell'azione quelli che erano Marshall
Il Piano Marshall la gente fa riferimento al Piano Marshall così con leggerezza come se fosse una politica degli aiuti o era un prodotto che invece non poteva che rispecchiare così il dominio della logistica da parte di umidità
Che è un'operazione perfetta a diciamo costo totale zero in che senso come funzionava il Piano Marshall
Le imprese italiane comunicavano al governo quali sono i loro bisogni di attrezzature
Non a caso i loro quel birichino domina invece negli Stati Uniti gli Stati Uniti coordinavano queste cose Pamela aziende il muro e quindi è una domanda che altrimenti non avrebbero avuto i Pandava indolori
Senza farsi restituire questi trasferiva questo materiale
A in Italia le imprese ottenevano il materiale ma in cambio di questo avrebbero dovuto pagare e i soldi al governo italiano e il governo siriano avrebbe dovuto destinare questo gettito a finanziare il Mezzogiorno
Tra le isole più arretrate fare delle politica speciali cosa che devo dire Einaudi non fece
Bene tornati quello secondo me significa disegnare il mezzo le azioni pubbliche e rifuggire Zucco Ciotti aggirerà cioè il fare commesse all'esterno lo Stato deve imparare ad agire a definirlo Viviani e definire procreazione
Grazie grazie davvero complimenti
Fra bellissima relazione
Dire quando parlava della cambiamento degli Obiettivi del management
Mi veniva in mente ho letto poche settimane fa ma da qualche anno che va avanti che le cifre impegnate dalle società quotate all'acquisto di azioni proprie supera ormai strutturalmente quello per investire
E mi è sembrato questo suo intervento come la spiegazione più plastica
Della ragione per la quale la teoria del tricolore da o non funzione perché se una parte di questa ricchezza monetaria viene esclusa dal ciclo dell'economia reale non genera sviluppo
E quindi a diventa anzi un fattore recessivo di compressione di compressione aggressività grazie davvero professore dai passeri adesso a Enzo Visco
Enzo penso che CDC parlerà della del del ruolo del fisco nella distribuzione nella redistribuzione
Della ricchezza del suo ruolo nel come dire tenere o amplificare le disuguaglianze
Allora
Dunque questa è una vecchia questione questione antica cioè sostanzialmente insomma voi sapete l'esistenza delle imposte il contestuale
A la alle prime forme di vita associata cioè quando nascono esprime associazione prime città
Gli uomini fama degli uomini si pongono immediatamente problemi di finanziamento di
Geri e servizi che di utilità comune
Che e quindi
Fin dall'antichità noi abbiamo un problema un problema di tassazione
Tassazione che aveva spesso su basi inizialmente su basi volontarie più tardi su base cuciti in Rete
E anche se poi nel antichità al finanziamento della comunità spesso collegato a grazie guerre
Fenomeni di vassallaggio a nord di cioè lei all'impero romano Eva o a esempio di questo perché la ma punto i paesi con controllati
Pagavano il tributo accesso
No in cambio di protezione
E di sicurezza
Cioè come potete facilmente vedeva in la assicurazione non è molto diverso dal se vedete
Oggi qual è il rapporto di Trump con gli alleati
Cioè
E tu devi pagare
Ho e però vi erano anche altre forme di prelievo su per cui nasce il problema dalla ripartizione del carico fiscale in società
Dove cominciano a esistere ricchi e povero
E allora e problema Henry chi devono pagare in proporzione
Più dei poveri essendo essi ricchi
Quindi il dibattito sul sulla progressività
E molto molto antico
I primi prelievi progressivi sembrano apparire in Cina e India periodi molto lontani
Molto si è discusso anche su sulle riforme
Di Solone ad Atene
Che pare ma non eccetera top prevedesse un prelievo progressivo redazione alla ricchezza cioè al patrimonio
Più tardi molto esempio imposte progressive si trovano nel Medioevo e nel Rinascimento soprattutto a livello comunale il che evidenzia un altro fenomeno come
La progressività sia strettamente collega Gatta alla democrazia forme di partecipazione
Popolare nelle decisioni politica
Naturalmente qui c'è per la resistenza dei ricchi
E devo dire per esempio a Firenze la decima scalata come veniva chiamata che eravamo prelievo collettiva veniva usata
Politicamente da chi controllava allora il potere contro i nemici
E e e e ed era spesso espropriativa eccetera con aliquote superiore al cento per cento
Quindi si capisce perché ricchi erano erano contrari
E anche come perché il pensiero liberale
è una
Contrari sostanzialmente libera
Tendevano essere favorivano importato proporzionale
Con qualche affermazione ma temevano l'imposta progressiva soprattutto in periodi in cui il suffragio siano allargava e e il timore aveva che col suffragio universale
Poche risorse venir fuori una forma di proprio qualche operazione di
Dei ricchi da parte dei dei poveri
Dopo di che
C'era anche un'altra una è un'altra questione importante va bene imposta progressiva
Ma come deve essere disegnata questa progressività qual è la progressività ottima
E quindi c'è un anche qui non lunga un una lunga storia pecche il il primo una prima analisi su questa cosa
Questione si trova già nel Vecchio Testamento
Dove si distingue tra le risorse necessari alla sopravvivenza
Nel senso di Tirso che non devono essere tassato
Mentre le superfici e cioè la parte di reddito che supera le le necessità basilari della sussistenza possono sostenere il e il prelievo
Questa distinzione
Dura molto molto tempo anche
Anche nel
Fino all'ottocento insomma è alla base del
Giustificazione delle potenzialità anche
Nel pensiero filosofico iniziale delle utility utilità visti inglesi
E del resto anche Adamo Smith scrive non pezzo un pezzetto che quindi produco che nessuno ricorda
Perché abbiamo meter è considerato sono uno contrario alle tazze eventualmente favorevole all'imposta proporzionale però c'è un punto in cui lui scrive
Non è irragionevole che un ricco dovrebbe contribuire in misura alquanto superiore alla semplice proporzionalità rispetto al Moretti
Quindi sostanzialmente questo principio di progressività e e fu fortemente radicato nella coscienza etica dell'umanità
Fin il primo
E e poi dopo si si cerca di capire dice
Spiegare perché
O di capire meglio come Franco
Sul piano scientifico la formulazione della progressività come criterio generale di tassazione si deve agli utili integralisti inglesi e soprattutto a Bentham
E e e quale parte dalla appunto come veniva ricordato anche stamattina dall'idea del utilità marginale decrescente
Non ha Cova di utilità cardinale
E e dove l'obiettivo
è quello di ridurre per quanto possibile il sacrificio che la tassazione comporta per la società nel suo complesso
Allora data anche la curva
Dell'utilità marginale decrescente corretti ITO significa che quando uno ha più reddito c'era meno utilità marginale
Quindi se viene tassato anche il sacrificio per tutta la collettività e minore
Quindi qual è l'importo a Ostia importavano stima è quella che tasto un ammontare di prelievo necessarie a finanziare la spesa pubblica
Espropria
Tutto lo è Tito che eccede quel sentito di di
Della persona che il cui medio non è più necessario per finanziare le spese
Quindi e una una
Spiegazione piuttosto
Piuttosto radicale
E quindi anche poveri Bentham eccede cercavano di dire vezzi va bene però poi ci vogliono ci vogliono delle delle attenuazione che se no senza agire
Eccetera comunque le tempo se progressive
Con questo retroterra di culturale di condizione anche etica eccetera si assiepano soprattutto nel secondo dopoguerra
Dove abbiamo sistema fiscale basato essenzialmente sull'imposta sul reddito comunali Conte crescente e dire ed elevate
Imposte sulle società comunali cuore elevato imposta di successione imposte sui patrimoni imposti sui consumi
Con differenziazioni fra consumi necessarie consumi di lusso
Pensate all'inizio quando fu introdotta l'importo quando va aggiunto né Italia c'erano mi pare se non ricordo male Torricelli quote
Sì e quindi poi importano funzionava crescevano arbitraggi ma è però l'idea sempre quella di tassare i ricchi più largo
E
E questo
Era senso comune
La svolta avviene svolta culturale e scientifica
Avviene nel mille novecentosettantuno
Quando sull'avevi Ufi cronometrici Studies
No dei Green Paolo come lo chiamavano gli economisti la mista pubblica articoli con molto amate variazioni molto difficili da
Che
Invece
Fino in fondo come viene un uomo viene dedicato alle questioni
Fiscale
E lì viene c'è un fondamentale articolo diligence Nellis che poi aveva la
Premio Nobel sottana
Il quale riprende il ragionamento di Bentham ma e dice Bentham
E ci aveva solo la la la curva dell'utilità marginale decrescente quindi veniva fuori che doveva passare
Però lui non considerava il fatto che
A a le tasse hanno un affetto di disincentivo al lavoro
Quindi se e lui prende
Una a funzione
Ma di produzione dove c'è e il reddito che dipende
Dal lavoro
E quindi e dal riposo cioè dalla a dal tempo dal tempo libero
Ha mai io no scusate la loro utilità dipende dal reddito e anche dal lavoro
A e sì studia le condizioni di otto immondi questo in questo modello
E quindi con una ma
Matematiche abbastanza complessa aveva un risultato
A
Che capovolge completamente e il senso comune fino fino a quel punto Cerved l'imposta ottima è una imposta Fleurs
Quindi promozionale con un abbattimento
In basso e con aliquote quando si arriva ai redditi molto alti devono essere regressiva
Ho allora questa questa risultato
Ha avuto un
Sono affetti estremamente rilevanti anche se e cioè
Era il clima culturale dell'epoca
Nel momento in cui cominciava appunto il discorso contro il neoliberismo tutte volevo belli
E e ha avuto un'influenza concreta perché sposi su subito dopo
Tutti i governi hanno cominciato a ridurre il numero delle aliquote abbassare il livello delle quote massime e ed è diventata un no no nuovo
Senso comune non ortodossia naturalmente fin dall'inizio non era difficile vedere dei limiti nel modello in particolare e il modello di Melissa ci ha soltanto reddito
E lavoro
Quindi
I suoi risultati possono riferirsi logicamente non tanto un'imposta personale sul reddito
Quanto alla di affetti sui redditi individuali
Di il dell'intero sistema fiscale
Quindi al massimo lo dimostra che
Il sistema fiscale nel suo complesso deve avere quelle caratteristiche quelle caratteristiche lì
Il che non esclude ovviamente che una all'interno di un sistema fiscale teorici sono imposte proporzionali Portese regressiva impasse ci possono essere un'imposta personale sul reddito convessi
Anzi molto progressiva
L'altra cosa che mi lesso trascura e che non è secondaria a mio modo
E che esistono redditi che esattamente
Vengono tenuti senza lavorare
Quindi tutte redditi da capitale e quindi sono fuori dal modello
E e quindi sono i risultati sono abbastanza
Limitati
Comunque
Dopo Melissa accertato
Dopo dieci renziane discussione
Usando le stesse strumenti cessazione ottimale eccetera si è dimostrato
Che
L'importo ottimale
Non era proprio quella tende mentendo costano dentro lo ha complicando Paul Mombello e assai se le altre hanno dimostrato che la libera ottimale degli Stati Uniti
Ma doveva essere l'aliquota massima dovesse del settanta per cento
Quindi insomma se BA abbastanza complice ch'capovolto e diciamo corretto le l'effetto
Complessivo
Però tutto questo spiega compensi passa da un paradigma un alto a seconda della appunto
Del del clima politico era un'altra cosa interessante e vedere a questo punto come Eva l'incidenza dei sistemi intero sistema fiscale sui contribuenti qui esistono
Esiste uno studio importante il fatto che negli Stati Uniti
Negli anni settanta perse
Il
Che considerando tutte le imposte verificare anche
Il prelievo fiscale complessivo americano era regressivo per redditi molto bassi proporzionale sostanzialmente lungo tutta la distribuzione rilevante e progressivo in alto
Ora questo ma risultato questa va confrontato con quello che invece si trova adesso
E nei vari Paesi e appunto dell'Italia un paio d'anni fa
Santo associati dell'Università di Pisa hanno fatto questo esercizio
E che capovolge il risultato qualche perché adesso noi presenteremo per l'Italia abbiamo una a pressione fiscale progressiva in basso
Sostanzialmente proporzionale ma con un lieve tendenza progressiva in alto e fortemente regressiva ai livelli Massimo
Quindi chiaramente qui c'è un problema
Relativo ai vecchi
E poi il fatto che sia negli anni settanta Stati Uniti sia oggi io e l'Italia ma non solo
A
Quello che viene fuori e che il sistema fiscale
Non è progressivo
Anzi rischia di essere regressivo soprattutto in alto
Ora parte problema
Delle incidenza sui ricchi
Il resto l'altra non è un risultato
Diciamo
Intanto sorprendente
Cioè quando noi abbiamo un bilancio pubblico in cui le entrate rappresentano quaranta quarantadue
O più percento della del reddito significa che
Comunque
Le classi medie Langhans compatte della popolazione deve pagare
Aliquote
Molto alto
Anche perché i ricchi oltre a essere poco pochi
Adatta più che ESP essere espropriati non possono e anche su uno l'espropriazione tutti ricchi ricchissimi cede
Il gettito avrebbe un buon risultato di equità ma uno scarso risultato di gettito e quindi e questo è una cosa che spesso nel dibattito corrente sì sottovaluta
Il sistema fiscale
Da solo
O
Non produce effetti redistributivi
Rilevanti
Per molti non può produrre de del resto
E ieri lo lo sottolineava anche Franzini subito il quale faceva notare come appunto per avere effetti redistributivi bisognava considerare anche il trasferimento in ogni caso e che è evidente che oggi i ricchi
Pagano molto poco e molto meno di quanto potrebbero e dovrebbero pagare
E allora qui si pone
E il problema dei dibattiti di questi giorni anche le cose abbiamo detto ieri
E cioè
Appunto ci vuole un'imposta sul patrimonio
Ho portò il patrimonio o
Che risarcitoria lunghissima insomma però oggi se ne parla senza la mente in base alle proposte di questi economicità economicistiche due
Particolare di scuola picchetti sognano
Superman sites
Che sono anche loro francesi e seguono le orme del padre del
Del maestro
E
E sai sottopose è questa
Intorno l'imposta per il sette uniti nel
Programma dei elettorale della senatrice vuota nasceva
O se quell'idea di tax terriccio
E che Eva essenzialmente l'imposta sul patrimonio sul patrimonio sui quelli molto ricchi
E suk ma lo fa la stessa cosa adesso per per la Francia
Amo con la tassare adesso mi ricordo se il limite sono sessanta
Milioni di euro o qualcosa del genere
Qui un altissimo
E il web il gettito atteso sono quindici media
Ho ora io no non nulla in contrario in via di principio se se fosse possibile attuare il
Sarebbe anche utile a parte il fatto che in Italia
Probabilmente abbiamo meno ricchissimi che che in Francia e quindi dovremmo abbassare abbassare molto il il limite noi abbiamo in questi giorni è uscita con a bordo una proposta CGIL che abbastanza così
Discutibile diciamo per usare un eufemismo perché vuol vuole l'importo patrimonio a partire da un milione
Di euro
E naturalmente qui nocive no non non dice nulla su cosa dobbiamo fare a quel punto sulla importanti patrimoniale sull'Imu
Sull'intonaco imposta di registro su quella volta mozzicone di imposta di successione che ci abbiamo
E su altri predatori
Prelievi a carattere patrimoniale che non manca una norma allarmati per cui insomma
Una cosa solo sui pochi ricchi ritirerebbe di ridisegnare l'intero sistema fiscale ma rendiamoci conto che la definizione e la base imponibile
E molto complicata
Le possibilità di elusione sono robuste
E quindi nove da dove non ricorre sicuramente poi a forme induttive
Con rischi giuridici cioè io io d'devo vedere chi ricco non è che posso da prendere la
Le statistiche l'elenco di Forbes
Ma devo poi accettarlo devo mandarli non poteva fargli una
Riscossione insomma cioè cosa cosa complicata però il problema esiste naturalmente la soluzione una soluzione alternativa
Fermo restando che anche una rafforzamento in concessione per ragioni nel nostro ordinamento non sarebbe affatto per escludere
La
La soluzione sarebbe quella di tornare un po'a come vanno le cose quando c'è una imposta sul reddito vero no
Quindi
Sì ricorrente dell'imposta sul reddito e sui redditi alti fuso molto elevate
Sì appunto Casper le Stocco con altre
Tormenti venti tassazione dei manager fu sono equiparate al reddito affidi fiscali se
Altre forme elusive fossero eliminare che
Se i profitti fosso Sassetti come negli anni cinquanta sessanta e settanta cioè quaranta quarantacinque
E più per cento
Se l'imposta sulle successioni funzionasse un po'meglio eccetera eccetera
Il problema della tassazione dei ricchi sarebbe risorto che torneremmo a a risultati come quelli dell'America anni settanta dove la progressività aveva ben visibile io mi ricordo di aver visto quando cede a queste cose
Da ragazzo sono eccetera
La giovane
Discrete di aver visto una statistica
Del
Imposta sul reddito americana concordo classi sul reddito numero dei contribuenti credo ammontare di reddito e così via che nell'ultima classe dove c'è una lingua Lorenzo Cesa
Novanta qualcosa del genere percento Ceva
Una un contributo
Uno solo che poi
Pare che fosse
Rockfeller
Lo
Quindi sopra
La
E e e non si lamentavano molto insomma anche se però allora per andare verso una conclusione
E se uno vuole redistribuire
Le imposte usando il bilancio pubblico proprio fece a fiscale può dare il suo contributo alla sala sempre un contributo modesto
Lei effetti redistributivi bevi li danno al sistema di quattro
Li danno le pensioni trascendenti pensioni l'assistenza l'educazione
Ma la sanità
L'edilizia popolare tutto questa e insieme di strumenti che nei trent'anni gloriosi erano state attivate dal dal raccordo Ortona
Capitale e l'avevo inoltre bene e necessario rafforzare i sindacati
Difendere la concorrenza quindi abbandonare
E quello
Le modalità nuove di funzionamento delle
Ha avuto vita appunto di tutela della concorrenza cambia aveva cambia
La
La normativa sui brevetti
O o anche sulla su sull'uso a
Dei diritti di
Dei ricchi di personalità di
E di
Cominciare a scindere un po'di impronte di imprese monopoliste
E insomma Pastore hanno avrebbe detto De Gaulle però insomma questa sostanza è questo noi abbiamo distrutto un mondo sostituire
E infine io vorrei solo un con un quorum un momento
Riprendo la questione che è stata sollevata ieri che quella dell'imposta di successione
Perché è anche questo è una cosa molto diffusa che scandalo importa di successione quattro per cento non
Dobbiamo fare in corso in successione perché porta liberale
Euro ma
Ricorda quando spiegano gli studenti dicevo ma appunto
Non si capisce per quale motivo il e il nipote imbecille di un nonno intelligente deve continuare a campare di rendita e questo
Molto apprezzata artista questa battuta
Però allora e l'imposta di successione becera bisogna mettersi d'accordo su a cosa serve
Cosa vogliamo
Non vogliamo gettito o vogliamo redistribuzione
Perché se vogliamo aggettivo va be insomma si può fare come in Francia
Dove ce ne importa il tutto cervellotica chiede dove alcune in Francia
Dicono che bisogna ogni famiglia deve aveva e due case
Perché quando muove il titolare una va venduta pagano imposte di successione l'alzava ai figli
O che valesse esattamente la situazione di cui l'imposta di successione in Italia Eva in popolarissima perché i ricchi non la pagava la Bhagavad soltanto ceto medio più o meno benestanti
E mi chino la pagavano perché non la pagavano per un motivo molto semplice che quando uno bah mette porterà
Vengono fuori subito una serie di
Eccezione
Dice ma ma non è che si possono spazzare
Le piccole impresa perché lì c'è un problema di continuità e e poi i quell'altro cespi verrà insomma cioè anche lì bisogna stare attenti quindi alla fine viene svuotata
E e anche è qui poi ci sono meccanismi elusivi
Quando
Ai tempi in cui avevo la responsabilità delle finanze imposte successione no la pagava nessuno perché venivano fatti punto sul prossimo Savona no no triangolazioni comma paradisi fiscali eccetera e patirono spariva
Al allora e il il tono e il problema
No la ecco una cosa divertente che ecco partecipando a anni fa
Non pochi beh ma quattro cinque anni fa a un convegno dove si parla di queste cose e del fondo diseguaglianze diversità Esino Lario imposta di successione lo aveva fatto un hanno una borsa sedere tassa tutto va bene c'è però il fondo agricolo dei giovani che sono tornati ad agricoltura perché hanno questa passione eccetera no perché non è agibile
Ho allora questo fatto nasce spiega abbastanza bene
E le difficoltà
Allora vorrei ricordare come nacque l'imposta di successione
Porte successione nasce nella Roma di Augusto
Quando angusto
Decide di mettere un'imposta sui trasferimenti causa di morte
Che escludeva
I figli
Perché Eva costume dei ricchi romani
Che e quando morivano del tribuno Ivano illo patrimonio ottava a molteplici pressione non dimenticano i figli ma lo davano a a tanti altri del resto Urso spesso alzato
Nominato erede da Cesare
Ho allora il problema qual era è una e Sult mette l'opposto di quello parliamo di cui parliamo oggi era quello di e
Evitare la dispersione patrimoni farlo vive la concentrazione dei patrimoni
Allora il reato secondo me quello che si dovrebbe fare fermo restando che aliquota unica promozionale priva di senso
Da bieta bisogna torna al privato ha avuto cioè a fare un sistema in cui e la tassazione sull'eredità incentiva la gente a redistribuire
E quindi
Non solo non solo
Ai figli ma anche ad altri persone o enti
E così si otterrebbe anche un un effetto un effetto a de diciamo
Sotto il sostegno della ricerca delle alti della salute no uno poi lasciare a un ospedale ecco
E quindi appunto per concludere
A le modalità di redistribuzione del reddito sul sono tante
Le tasse hanno un ruolo loro ruolo ma togliamoci dalla testa che tassando risolviamo risolviamo i problemi così come non si dissolvono detassando
Cioè adesso il governo
Tanti anni aveva mai ne fa danno solo bonus fiscali
E tutti chiedevano sconto non sono selvaggi
E e lo stesso vale per la
Appunto
Dagli effetti dell'imposta allora affini equitativa
Grazie
Grazie se grazie quindi diciamo quello che c'hai spiegato molto chiaramente che a la redistribuzione attraverso il fisco è relativa
Se non è integrata con politiche economiche adeguate
Che la progressività anche attuale decresce con la crescita del reddito realtà ma anche perché le rendite sono Ciano la Fratta s'e quindi più alta solo la rende più si abbassa la progressività
Ai ha fatto un accenno interessante al fatto che la progressività legata alla partecipazione politica dei cittadini o di alcuni ceti i che è anche
Significativo quello che mi sembra strano adesso e che diciamo politiche fiscali regressive sono sostenute
Dalla parte meno abbienti della società nel senso che
I voti che vanno a un certo tipo di destra vengono molto da ceti popolari
E se un po'invertito c'è prima c'erano invidia sociale dei poveri contro i ricchi adesso ce lo invidia sociale dei ricchi contro i poveri va be tempi strani che cercheremo di capire
Del dei loro rapidamente Brandi
L'accendino
Ah non sulla somma raccolti accesa cioè cinese
Ma la cosa abbastanza semplice almeno in Italia e lo dicono le statistiche de delle griffes c'è tutto
Il diciamo i più poveri e compresa la classe operaia cioè quindi il livello di reddito Darlan pagare IRPEF
Perché è stata progressivamente
E senta
Soprattutto dalla destra
E tenete presente che le maggioranze
Di destra quelle populiste quelle
Sono basate sull'alleanza politica tra ricchi e povero
A scapito della classe media
E mente vere e quella socialdemocratica il dopoguerra Alleanza dei poi della classe media
Quindi e insomma è assolutamente coerente con quello che sugli assi succede piuttosto e strano come la classe media va beh che
Le ZTL votano tutti a sinistra sono però la le le che le classi medie ancora non hanno capito fino in fondo che le vittime sacrificali di queste maggioranze politiche sonoro c'è del resto populismo e demagogia eccedere si basa sul fatto che il popolo viene manomesso hai passato strumentalizzato e quanta
E così è così bene ne parleremo adesso con Emanuele felice che ci parla della realizzazione di trazione consenso la crisi dell'economia dei liberali Emanuele su ultimo libro si chiama ascesa e declino Aloia una grande produttività
Il penultimo che credo sia del ventiquattro forse chiamare valutare edizione di un libro determina quindi fa e quindi siamo fossero Gualtiero nel Manifesto manifesto era un libro dal ventiquattro al massimo venticinque manifesto per un'altra economia un'altra politica
In cui affronta anche questo tema della radicalizzazione del consenso alla crisi democrazia liberale a tema nelle piazze se ci sono le slide scuro siamo che fare senza però ecco
Bene questo ovviamente un tema molto ampio in cui io giocoforza procederò per alcune semplificazioni però spero di dire cose interessanti spero anche in un calcolo lungo allora innanzitutto
La la legalizzazione del consenso della crisi delle democrazie liberali che cos'è la crisi del democrazie liberali
La crisi delle democrazie liberali e la radicalizzazione del consenso sicuramente anche nel senso il vuoto a formazioni che non si riconoscono storicamente nel framework era democrazia liberale
Però e anche una bassa partecipazione al folto il declino della partecipazione al voto
E anche la crisi dello spazio pubblico a crisi del giornalismo
L'emergere di posto verità che per carità la storia vi sono sempre state però negli ultimi decenni rispetto al passato è un fenomeno che si evidenzia con una certa forza e e queste possibilità avvengono in arrivano a dividere a creare narrazioni molto divergenti e difficilmente riconciliabile all'interno di una con comunità devo democratica terzo Muller crisi delle istituzioni di garanzia la democrazia liberale non è solo il lato democrazia ma è anche il lato liberale che si sono appunto diverse istituzioni che fanno da contrappeso da bilanciamento
Questa crisi delle democrazie liberali negli organismi internazionali che studiano fanno dei report
Per esempio Freedom House altri
Tendono a datarla a partire dal due mila nove due mila dieci
Fateci caso dopo la crisi del del due mila otto alcuni iniziano a datarla nel due mila quattro ma sicuramente
Nei primi anni dieci del due mila evidente questa crisi
Questa crisi che vuol dire un arretramento delle democrazie liberali sia rispetto ad altri regimi democrazie liberali che si trasforma in democrazie illiberali
Sia in quelle che rimangono comunque democrazie liberali un indebolimento dei caratteri tipici della democrazia compresa appunto la partecipazione al voto
Lo lo spazio pubblico che garantisce le informazioni e la crisi delle istituzioni di garanzia
Ora sappiamo anche da molti studi
Che nei paesi con disuguaglianze maggiori questa Cameroni Paesi avanzati un disuguaglianze maggiori questa crisi è maggiore
Soprattutto negli Stati Uniti che sono tra i paesi avanzati democratici quello con le disuguaglianze molto maggiori degli altri
Tuttavia non c'è solo questo
è importante comprendere come l'assetto istituzionale influisca su questa crisi i sistemi per esempio presidenziali rispetto ai sistemi parlamentari sono più soggetti
All'involuzione antidemocratica
E i sistemi maggioritari rispetto ai sistemi proporzionali hanno lo stesso problema
Anche se guardiamo all'Europa ai Paesi complessivamente più solidi sono quelli proporzionali e sono quelli parlamentari
In generale le persone con redditi più bassi
Tendono a votare maggiormente per partiti antisistema
Che ora stanno diventando il nuovo sistema Cucco oppure a a
Allora andare al voto
Anche qui ci sono molte variazioni da caso a caso
Però sembrerebbe di poter dire che dove le disuguaglianze sono maggiori
Questo è ancora più accentuato
Per esempio negli Stati Uniti
Tutto il piacere c'è una statistica dice oltre l'ottanta per cento di tutti chi guadagna più di centocinquanta mila dollari all'anno va a votare meno del cinquanta per cento di chi ne guadagna meno di trenta mila ore all'anno va a votare
Anche qua non c'è solo il reddito
Contano molto ovviamente queste dimensioni si intersecano fra loro contano risoluzione il reddito e i luoghi in cui si vive e si intersecano però i luoghi anche in serie sono importanti anche a prescindere dal reddito
Coloro che vivono nelle periferie delle città tendono a votare bene coloro che vivono in piccoli centri tendono a votare ancora meno
E tendono a votare ancora di più specie coloro che vivono i piccoli centri per aver forse storicamente antisistema
Questo però crea un paradosso
Le persone se pensiamo al fatto che non vanno a votare no
Le persone con basso reddito o che vivono in luoghi svantaggiati dove per esempio è fondamentale avere un ufficio postale l'ospedale in tribunale
In realtà sono proprio coloro che avrebbero maggiori benefici da un'azione di pubblica allora ogni volta
Spesso benefici che facevo discrimine tra la vita e la morte secondo l'ospedale si sente male
E eppure sono quelli che votano meno
Due spiegazioni
E entrambe si rafforzano a vicenda
Queste persone non votano perché non hanno un'offerta politica
E mi sono insista che li risolve i loro problemi
Secondo c'è un clima culturale di generale sfiducia
Verso l'intervento pubblico se c'è
Una un aspetto della cricca del da un economista che ha avuto successo e a livello culturale c'è quest'idea culturale che il pubblico l'intervento pubblico non serve quindi uno sarà si può salvare la sera e penetrata molto verso il basso a differenza dei reietti
Della redistribuzione fiscale
Quindi attenzione perché dietro cui adesso c'è anche una incapacità delle forze politiche
Di affrontare
I problemi in maniera credibile ha su questo tornerò e c'è anche un clima culturale diffuso
Questo spiega insomma una mia tesi di fondo che nei decenni passati le politiche l'ideologia neo liberale
Hanno portato alla crisi della democrazia liberale
Primo perché hanno fatto crescere le disuguaglianze interne ai Paesi democratico suo parlando tra quelle tra le aree del mondo su qui ci sarebbe da discutere comunque sono diminuite grazie alla Cina che ha fatto anche l'intervento pubblico
Dentro i Paesi democratici hanno fatto crescere ride disuguaglianze
E non solo di reddito anche culturali distruzione con la privatizzazione dell'istruzione di opportunità con la privatizzazione dei servizi dello smantellamento di molti servizi
Ma poi anche perché hanno indebolito i partiti
Le istituzioni pubbliche e la capacità della politica di incidere hanno indebolito le pubbliche amministrazioni per esempio
E hanno indebolito
I partiti se noi pensiamo anche in Italia avvenuto presso ma non so in Italia al passaggio dal finanziamento pubblico come fonte principale di finanziamento al finanziamento privato
Come fonte principale questore di partiti molto dipendenti
Da coloro che rifinanzia S. norme venti evidente nel caso degli USA
Però in generale anche dei Paesi europei in cui il finanziamento pubblico si è indebolito i partiti sono diventati molto dipendenti dagli eletti perché gli eletti avevano quelli che avevo una struttura quindi molto dipendenti
Dal pulsioni dell'economia di deve copiare i più forti ridicolo più forti nell'arena dell'economia e e poi perché hanno indebolito anche i centri pubblici di analisi indipendente hanno indebolito
I i centri studi l'ambito del del dell'Università del che un ambito in cui si crea ricerca dibattito pubblico
E e supporta poi
Quello che la classe politica può fare un vero perché la classe politica si informa in base a quello che i centri studi crea crea se questi centri studi sono i dipendenti pubblici
C'è un dibattito più
Più obiettivo rispetto alle forze agli interessi in campo
E hanno diffuso l'idea sul piano culturale che della politica si potesse fare a meno
Chi non solo che ognuno si salva da solo ma che la politica quanto interviene peggiora le cose e che comunque non c'è alternativa al sistema esistenti cioè al all'economia a come l'economia funzionò dovrebbe funzionare questa alla crisi delle democrazie liberali
Ha condotto hanno condotto le politiche neoliberiste
Noi oggi viviamo in un'epoca
In cui non esiste più il neo liberalismo
Che ha portato a questa crisi al livello Paul poi politico esiste altro che in parte deriva da quello
Esiste soprattutto la risposta della destra che io chiamo poste liberale
E che una risposta a questa crisi
E che ottiene un forte consenso
E che aggrava la crisi della democrazia liberale cui del resto alla destra posso liberale esplicitamente dichiaratamente importa poco
Il fronte a questa situazione la destra liberale che anche posso liberale che anche Visco descriveva molto bene con un'alleanza tra i super-ricchi e coloro che hanno meno
Propone
Di a a coloro in difficoltà di prendersela con gli immigrati
Propone di recuperare l'intervento pubblico ha un'idea di intervento pubblico questa destra è un intervento pubblico volto al ai dazi al protezionismo il volto alla sicurezza e alla difesa
E in un contesto comunque di risorse scarse quindi di ulteriore smantellamento degli altri beni pubblici
E questo destra posso illiberale crea un'identità collettiva che molti importanti in politica questo aspetto culturale
E crea un'identità collettivo a scapito delle minoranze che non sono riconosciute parte di questa identità
Minoranze di ogni tipo
E
La sinistra progressista
Diciamo che sta elaborando fumus una risposta non è ancora arrivata una risposta compiuta
Mentre la destra posti liberati e ha capito questa crisi prima e ha elaborato questa risposta
A sinistra progressista sta ragionando su ridurre le di disuguaglianze
Per esempio tornando ad una tassazione progressiva che poi serve però anche per fare servizi pubblici comunque
Quindi recuperare l'intervento pubblico non in direzione
Tutte controllo del commercio o della sicurezza e difesa ma soprattutto direzione di creazione dei beni pubblici
E poi favorire reti sociali e partecipazioni non fondate sulla discriminazione delle minoranze anzi sulla loro inclusione queste sono le due risposte in campo
Nell'era che possiamo chiamarla
Posso libera di queste due risposte
La destra la risposta della destra è risultata quella vincente progressivamente dopo il due mila otto con qualche eccezione
A mio giudizio perché si muove innanzitutto su un terreno culturale di continuità con quello di un liberale con l'egemonia culturale o liberale
Quella della destra nazionalista
Non è molto diverso nel senso che ci ha comunque quest'idea che le tasse
Sono sbagliati che ognuno si salva da solo che l'intervento pubblico va comunque limitato appunto quelle amare e che c'è il che e che c'è una competizione di tutti contro tutti
Ma poi anche le risposte della destra possibile vale solo più in linea
Con gli interessi dei poteri economici e tecnico-finanziaria questi poteri economici e The confidenze avari hanno cercato di tenere
Il centro dello schieramento il il mondo neo liberale finché possibile
Progressivamente si stanno rendendo conto che questo centro non è più sostenibile sul piano del consenso e si stanno spostando sulla destra non sulla sinistra progressista
Neanche sulla sinistra riformista e beat stanno spostando sulla destra perché la destra
Non mette in crisi
E
L'egemonia che che hanno presa bene sia negli Stati Uniti sia in Italia sia sta avvenendo il braccio
E poi perché le risposte della destra sono oggettivamente più faccio almeno oggettivamente più comprensibili in un mondo complesso cioè prendersela con gli immigrati per esempio alla fine
Almeno nel breve periodo risulta comprensibile anche attuabile
Mentre risposta della sinistra per gli stessi motivi sono intanto più complessa perché necessitano anche di un'architettura globale che non è semplice costruire
E poi appunto per
Questi stessi motivi somma la sinistra per elaborare una risposta convincente deve rompere
Sul piano culturale con la visione di un liberale
Deve tornare una visione negli anni cinquanta sessanta settanta aree aggiornandole anche con i temi ambientali però se il CIPE su una rottura
Ma proprio una rottura non tanto di policy una rottura alla base di visione dell'essere umano di etica e ed è molto diversa
E
E poi una risposta progressista fondata sulla redistribuzione deve avere il coraggio e la forza di sfidare i grandi poteri tecnico-finanziario
Cosa che non è affatto semplice da fare una da fare non semplice da fare sia sul piano del consenso sia sul piano dei rapporti di forza perché oggi la classe politica in generale essendo stata indebolita nei decenni trascorsi e insubordinazione in una posizione subordinata rispetto ai grandi poteri dell'economia molto più di quanto non fosse in passato
E e poi queste sono le due cose fondamentali che deve fare però anche
Per avere successe per risultare credibile sul piano ideale risposta della sinistra progressista
Deve avere una dimensione internazionale fondata sulla collaborazione internazionale
E la risposta della destra che quella di Trump è in fondo una risposta fondata sui dazi è una risposta muscolare fondata sull'interesse nazionale il mio contro il tuo che nel lungo periodo secondo me anche fallimentare però è immediatamente comprensibile e richiede sopra
Tutto quello che effettua
Mentre invece la sinistra ed elaborare una risposta fondata su nuove regole per un commercio globale per esempio ancorandolo ai diritti e diritti sociali ambientali
Nuove regole per la finanza globale limitando tornando una sorta di Bretton Woods però queste cose richiede una collaborazione internazionale anche con con Stati importanti che non condividono i nostri valori e questo è molto più difficile da farsi comunque queste sono a mio giudizio le tre questioni le tre sfide che ha di fronte oggi la sinistra progressista se vuole tornare a sfidare
La destra è e ce l'aveva di fronte sin dalla crisi del due mila otto che ha messo in scacco la visione neo i liberale del mondo
Secondo me è stato fatto molto poco questi tre aspetti da allora il risultato è quello che abbiamo davanti grazie
Grazie Emanuele l'esplosione della rimanevate volevo dirti una cosa
Non è ovviamente un quadro che ci Conforti ma da qualche parte i sistemi di costruzione di di consapevolezza della sinistra di questi tre aspetti
Diciamo sui quali dovrebbe costruire la sua offerta politica
Si vedono segni di questa consapevolezza a b si vedono segni di una elaborazione
Diciamo che cominci a costruire una visione sulla quale può costruire un consenso
Guarda io vedo segni di una consapevolezza nel dibattito intellettuale nel dibattito pubblico
Politici che raccolgano questi in maniera coerente
Ne vedo molto poco forse c'è Sanchez in Spagna però purtroppo
Penso che anche in Italia siamo molto indietro su questo nell'avere una visione coerente al di là di singole misure spot mentre nel dibattito intellettuale
Sicuramente dal due mila otto in poi sono cambiate molte cose ci sono diversi studiosi da picchetti a danni Roderick ce ne sono tantissimi che che dicono queste cose
Vedo una classe politica per i motivi che avevo detto strutturalmente inadeguata compra con qualche eccezione Facts scusa un'altra domanda
Poche sere fa forse un paio di settimane fa mi è capitato di partecipare una cosa con Pier Luigi Bersani
Egli ha scritto questo libro molto carino che si chiama chiedimi chi erano i Beatles che andato a presentare in giro per l'Italia tra ragazzi perché pubblico al quale si rivolge alla ragazza e lui ha detto ha detto in questa occasione che questi ragazzi e hanno le idee abbastanza chiare però non trovano un'offerta una sponda diciamo un un qua qualcuno qualcosa qualche struttura con la quale misurarsi eccetera eccetera e poi ha detto anche un'altra cosa molto interessante che io personalmente non avevo colto lei ha detto che questa movimento questa mobilitazione mondiale o comunque di moltissimi Paesi di reazione a quello che stava succedendo a Gaza ricordava molto quello che era accaduto ai tempi la mobilitazione per il Vietnam
Di una generazione che non aveva consapevolezza politica dice come allora in quella generazione quella mobilitazione crea una consapevolezza politica
Così forse per questa generazione questa mobilitazione può creare una consapevolezza politica da quella dei tempi può è arrivato il sessantotto per l'autore privato tu tra l'altro sei un docente quindi hai a che fare con i giovani
Che
Ti sembrano cose sensate coerenti che percezione o mi sembrano cose sensate c'è un bisogno di impegnarsi per cause ideali che va al di là dell'immediato ritorno
E questo bisogno però appunto avrebbe bisogno avrebbe bisogno di un orizzonte ideale complessivo che dove non si limiti a a un episodio drammatico singole cose ma ha bisogno di di lineare grosso modo com'come vorremmo migliorare il mondo diciamo
E quindi questo è vero beh rispetto al paragone su gli anni sessanta usato una grande stagione nell'Occidente di emancipazione e di diritti a partire dai giovani
Io sono Monti solo un po'più pessimista perché purtroppo i giovani nel nostro prezzo di mondo sono molto meno rispetto ad allora
Quindi se anche c'è questa mobilitazione oggi l'Italia un Paese l'Europa
Con differenze ed in Italia il paese più vecchio dello zio parliamo dell'Italia
Vero ma che gli arrestati tra cui hanno un peso minore quindi
Però sì sicuramente ma quello c'è sempre cioè le persone hanno sempre bisogno di una spinta ideale e il problema è che campo progressista per tanti decenni si è accontentato della narrazione ideale neo liberali di derivazione liberale ora questo è fallita bisogna costruire nulla nuovi peraltro ho dedicato il mio libro prima tentare di mettere insieme questa cosa che l'idea di diritti umani allargati di doveri e diritti che si tengono insieme
Quindi sarebbe anche prossima sul piano intellettuale questo avviene
No no nella cioè una io so che c'è una produzione e la politica che deve avere la coerenza è anche la forza di raccogliere di farle
Proposte concrete di lotta di battaglia cioè bisogna tornare all'idea che non è che puoi fare
Delle scelte che vanno bene per tutti i temi prendere campo fare delle scelte che vanno a favore di qualcuno e contro altri
Perfetto gloriosa fare grazie Manuela
Abbiamo una mezz'ora
Per discutere con Enzo con Emanuele non so se Sergio è ancora con noi in in in linea sei benissimo e quindi per raccogliere le vostre domande osservazioni perché mi sembra che ce ne sia materia per cui c'è qualcuno in sala con un microfono
No scendo io
Scendo io dai
Faccio il balletto mi sembra
Devo anche di andare un po'a una o si farà va be'lo chiamiamo così questo no
Ok allora domande
Ecco Sandra cominciamo dalle
La domanda una felice a Visco
Parlammo più forte dunque lui dice che il sistema cioè che il fisco può essere sono redistributivo entro una certa misura che le altre misure prosegue no volevo chiederle una valutazione di un sistema come quello italiano che a larghe fasce interni venti ridistribuzione allarga fasce di esenzione per reddito dal reddito imponibile
E che allarga fasce d'evasione
E che sta andando sempre più in una direzione di sottrazione di reddito dall'imposta progressiva
Soprattutto per alcune fasce volevo chiederle una valutazione su questo
A Felice volevo chiedere un una cosa di quanto secondo lui ha pensato nella disintermediazione né e nella vittoria della destra e di questo nuovo sistema diciamo così della CRI nella crisi delle democrazie liberali
Le le quello che dicevamo ieri cioè l'intervento delle piattaforme nella disintermediazione
Del del diciamo del tra il pubblico e la politica che l'intervento di questo sistema di comunicazione diretto su cui poi sono ci sono larghe capacità di manipolazione grazie
Allora Enzo cominciato a rispondere
A e io mi mi sono riferito ovviamente a un fisco
L'ideale insomma cioè quindi
Devo appunto no no no non pagato il fisco italiano
Che un una tragedia
Cioè
Ho mai
Non c'è più nessuna razionalità al suo interno
E e soprattutto noi abbiamo una
Negazione di ogni principio di equità orizzontale se prendiamo in porta sovente intorno non esiste una sola IRPEF esistono almeno tre
Per ognuno categoria pensionati lavoratori dipendenti e e
Avuto
A parità divertito
Si possono pagare somme enormemente diverso
Se uno poi considera che c'è una robusta evasione
Carroll affatto
Non ha smesso di ridursi non si è ridotta
Con l'adozione
Di di strumenti elettronici di interventi sull'IVA che punto io sostenuto verranno però ne hanno fatti risulta insomma di chi però dopo
Non è successo più nulla anzi i dati più recenti dicono che l'evasione di nuovo sopra i cento miliardi
E che il sommerso lavoro sommerso gli giornale di oggi e aumentato
Allora se uno mantiene presente l'evasione presente in relazione e tutta concentrata
Tra lavoratori autonomamente imprese minori
Che evadono
E il sessanta settanta per cento
Del lavoro etico effettivo
E si accorge serviva
A differenzi a parità di reddito con lavori pendente una volta che uno tiene conto del fatto che c'è forfait fino a ottantacinque mila euro di fatturato
Questo ottantacinque mila se sono uno tiene conto dell'evasione dato perché
Il dato dell'evasione al dato medio
Significa che in media e quelle ottantacinque mila sono oltre duecento mila uno e un dipendente che guadagna duecento mila quindi dirigente rispetto a questo signore
Paga più ogni anno qualcosa come ottanta mila e
Va bene
Ho allora cioè questo un caso limite
Però questa e la logica la logica del sistema quindi andrebbe andrebbe ricostruito però appunto non si fa non viene neanche noi abbiamo sono non viene non
Cioè io
Parlo con me
I dirigenti politici sindacali Cederna che mi hanno ragione poi non fanno assolutamente niente cioè perché questa è roba da insurrezione Somma cioè
Da forcone e enigmi piazza
Niente comunque
E quindi da noi
A maggior ragione pensare di fame affidamento sul fisco attuale per fare grandi cose insomma non sembra improbabile
Va bene scusa volevo dire una cosa un tema che non abbiamo affrontato avremmo dovuto farlo forse ieri e stamattina
Era il rapporto il l'impatto del sommerso sulle disuguaglianze noi non abbiamo parlavamo ieri sera un po'con Vieri no
Quanto i dati sulla disuguaglianza sono come dire tengono conto della della parte in nero dell'economia sarebbe interessante capire quanto questo altera o cambia i parametri scusate ma magari domani mattina Gianfranco sei avrete occasione potrebbe essere una un tema da sollevare
Allora quanto hanno pesato i sociale l'economia delle piattaforme ci sono due ordini di questioni Primo questo è stato già evidenziato da alcuni studiosi sin dall'inizio sino a quando i socia sono apparse i social tendono a formare delle bolle tendono quindi a rinchiudere le persone tra loro tra coloro che la penso come loro
E
Questo però attenzione questo queste bolle all'influenza soprattutto sulle persone sole che le persone che hanno molte relazionando relazioni normali dando alle bollette sociali la stessa da giusta importanza
Purtroppo ci sono tante persone sole quelle persone sole in quel modo tendono a rafforzarsi sempre di più in delle bolle alcune del tutto irrazionali che ovviamente tendono a
Rendere più violento POR Paul polarizzato
Il confronto pubblico
L'altra questione
Invece successore il più grave cioè il ruolo che queste piattaforme hanno a prescindere da quello che fanno cioè dal dal loro oggetto ma lo hanno peppering evitati che accumulano e il po'potere che hanno ora quando sono nate queste piattaforme c'era una concorrenza molto forte
Fra loro sembrava il mondo del della i mondi ideali di udì una concorrenza perfetta
Cos'è accaduto dal due mila dieci poi che hanno iniziato ad acquistarsi i vari conti concorrenti per esempio Facebook comprato Issa Campese comprato Whatsapp
Con con degli atti antitrust che gli hanno fatti fare
E quindi sono Craig si è passato da una situazione di concorrenzialità alla creazione di grandi monopoli come meta come Google
Come Amazon per esempio che anche orientano molto il mercato
Di grandi boro Politi hanno un potere enorme nel dibattito del democratico e hanno una possibilità di influire molti di base sul dibattito democratico e e hanno una conoscenza i dati e di informazioni sensibili
Che a parte il Governo degli Stati Uniti nel mondo libero nessun altro Stato
Cioè il governo italiano uomini cioè non conosce la quantità di informazioni che queste singole grandi imprese conoscono che conosce il governo degli USA questo crea uno squilibrio molto forte all'interno
Del mondo libero di per dire in questo modo
Tra
I singoli Stati e queste grandi corporation Pelé anche un potere molto forte
E ripeto di negli USA hanno una struttura anche per avere i dati di ogni persona Borloo molto molto basta però i singoli Stati dell'Europa hanno questo crea una debolezza strutturale nella relazione fra noi e loro
Mi ha mi faceva venire in mente Emanuele la la la
La questione le carte di credito non tutti quanti siamo Carte di credito tutte carte di credito americane gli americani hanno tutti i nostri dati non siamo stati capaci di costruire una carta di credito europea
Che pur consentisse a meno di contumaci noi i dati sulle nostre transazione e va bene a ecco le c'è una domanda lei
Per cui
Poi passiamo ai grazie Maurizio come sì
Da un paio di elucubrazioni quindi scusate carattere curatori Abruzzo per dire
Non si sente così il coltello che allora elucubrazioni priva elucubrazione riguardo al problema della regione dell'imposizione progressiva Guido ce ne viene in mente tendo dalle unica dalle utilità marginali che venivano menzionate taxi e tu hai l'idea che l'utilità marginale decrescente
Ok per avere riduzioni proporzionali di utilità
Lo devi fare
Tassazione progressiva non so se si è capito nel senso che
Per togliere la stessa percentuale di utilità a un ricco e a un povero peritoneo la quota di reddito maggiore ricco che doveva povero e quindi un fondamento della progressività potrebbe essere quella del sacrificio in termini di utilità uguale proporzionalmente uguale professionalità delle utilità implica la progressività delle delle imposte non so se questo argomento è stato mai usato non so se è una cavolata proprio di mente è vero dello detto la seconda elucubrazione rispetto al problema del del tassazione dire successioni fu giustamente detto un conto è se vuole distribuire un altro ponte se vuoi
Procurate entrata il custode viene in mente un'altra
Stranezza ma non si possono immaginare
Senza tassazione dei limiti ai lasciti individuali cioè
Non puoi lasciare a una singola persona più di cinquanta milioni dico una cosa qualunque quindi io tocco la tua
La tua ricchezza ma edito che la generazione successiva abbia un aggravamento della concentrazione di ricchezza
Potrebbe essere una strada non lo so velivoli in mezzo anche questa
Ve la dico però che sta risolverebbe il problema del
Fastidio che c'era la sola idea delle tasse va be
Terza cose finisca Emanuele non io ce l'ho l'idea che uno errore storico è stato fatto negli anni novanta
Quando la gran parte dei dei partiti chiamiamo che dovessi interessati alla disuguaglianza hanno dichiarato apertis verbis che la ricchezza non era un problema
Sto parlando di persone dire rispettabilissime però se arriva un messaggio del tipo la ricchezza non è un problema
Sulla povertà lo è ma non è l'abolì una visione di che cosa si fa per rendere equa questa società e l'undici a meno che
Chi vende un po'da come diventi ricco sera ricchezze un problema oppure no ti crei un da avversione oggettiva da parte di coloro che dicono che il razzo se i ricchi vanno sempre bene
Forse io ma va somale allora forse su questo c'è oggi c'è bisogno di fare una specie di lavaggio delle come dire di lui purificazione rispetterete sbagliate che hanno preso a circolare
All'inizio degli anni Novanta e non solo in Italia perché queste sono idee che sono state formulate anche da persone autorevoli la socialdemocrazia europea quindi io ho la sensazione che molti dei guai che noi abbiamo deriva dal fatto che si è rinunciato a ragionare sulla giusta equa eh sì linciato apprendere
Una posizione nei confronti degli che se fosse articolata ispirata da criteri di equità
Forse ripartire da qui da sarebbe vale grazie Maurizio cominciato no io concordo in pieno con quello che ho detto Maurizio quindi
Va benissimo più meramente ma io non ho sentito molto bene comunque mi mi pare anche a me di non averne grave
Troppe cose
Dopo considerazione da fare salvo sul fatto del
Della
Utilità e tassazione lì soldi io ho parlato soltanto della soluzione Bentham però c'era stata
Un lungo dibattito prima dove si diceva che le sacrificio dovesse essere uguale un ricco o povero dato hanno che la l'utilitaria decrescente certe condizioni veniva fu imposta progressiva in realtà poi in altre veniva proporzionale dove descrive mentre quel alla soluzione debenza riguardava
Il sacrificio un minuto per l'intera collettività
Ho e quindi e quindi tale
Tassa va solo i ricchi
L'eccesso deve dire ricchi
E
E che aveva un senso poi come si sarà c'è stato tutto una fase in cui la l'idea stessa di utilità cardinale decrescente veniva considerata infondata e poi ci diciamo invece tornati per livelli e e e la sostanza la sostanza e che
Insomma le
Le conoscenze
Accademiche teoriche che abbiamo dicono che ebbene tassare di più i ricchi che può
O quello che è successo negli ultimi venti trent'anni che con cura estrema
Si sono detassati i ricchi
E fino arrivare alla situazione alla situazione attuale dando delle offre ai poveri per evitare Salapia Assago molto
Quindi e qui c'è c'è un lungo suo lavoro lavoro da fare
Non so sì la risposta che vede molto curato va be comunque va bene no quello che che che c'è sulla sulla porte successione quella che propone una soluzione technique cioè l'idea e tra vogliamo dare incentivi ai grandi ricchi di
Non paga le tasse in cambio del fatto lodevolmente istituiscono
Di più o più possibile rinnovo il loro patrimonio questo si può si può fare tecnicamente ci sono
Tante tante
Possibilità insomma una è quella che i critici che di fitti
Che viene poi per esempio negli Stati Uniti viene esercitata dai grandi miliardari che i figli gli danno una Montale
Più che sufficiente perché campare bene ma molto modesto rispetto
Patrimonio complessivo
Grazie zio c'è una domanda lei pollice un attimo Lisu guarda scusami scusami la prima lei ce ne sta un'Harley
E poi ritorniamo pene
Sì grazie
Precious professor Felice
Concordo sulla tantissimo con mi convince moltissimo la sua analisi
Poi anche per il futuro io personalmente che il movimento per casa poi possa provocare un nuovo Sessantotto o diverse perplessità ma volevo invece chiedere una cosa un una svolta in questo campo per riportare le le bocce su un altro su un altro piano
Credo sia quello neo liberale
Non può venire da un ambito che è contiguo alla politica invece politico intendo dire
E guardare a quello che ha rappresentato la chiesa in questi anni soprattutto il papato Bergoglio e forse anche con Leone ossia la mobilitazione di grandi masse di giovani soprattutto mosse da commissioni non solo economiche immediate ma emotive
E ha saputo convogliare verso l'esigenza di giustizia ed equità
Molto più in maniera molto più forte di quella che hanno saputo fare i partiti tradizionali di quella che i chiamiamo sinistra grazie
Ma allora ma la chiesa con Bergoglio sicuramente rappresentato elemento molto importante del mondo per far avanzare i diritti e la consapevolezza dell'ambiente
Quindi ha svolto un ruolo importante
Affidarsi completa la Chiesa io sono solo qualche perplessità nel senso che io son sono laico è cerco di pensare a soluzioni per il mondo che vadano bene per tutte le persone indipendentemente dalla fede la chiesa comunque legga il suo messaggio progressista quand'è progressista
Ha una visione trascendente io invece mi pongo il problema di un'etica anche a prescindere da Dio quindi anche a prescindere dalla ricompensa quindi però sicuramente la chiesa cattolica
Con Bergoglio e forse anche con questo Papa sicuramente con Bergoglio ha rappresentato un elemento importante per esempio nelle lotte per l'ambiente nelle lotte per il sud del mondo è stato
Penso di visive però questo l'ho fatto anche perché ha mantenuto un'organizzazione internazionale vera che invece i i grandi partiti hanno perso i via del
Avere una Rete una struttura con delle persone che pensano che studiano e molto importante
E il purtroppo i partiti hanno perso questo in buona parte il quindi oggi
Cedono il passo alla Chiesa che meno male che c'è da questo punto
Devo dire che per esempio negli Stati Uniti ma anche in Argentina Brasile è successo un po'il contrario che le chiese delle varie confessioni sono molto reazionari
Buona parte delle confessione eccetera eccetera sono tre tremendamente reazionario c'è una domanda dove qui in seconda fila
In seconda fila Guaraldi ce la signora la signora signora
Sì esatta antitetiche il signor Franzini
Allora che stava piccolo dettaglio volevo condividere la mia confusione
Che credo che sia una confusione c'abbiamo i morti
E intanto vorrei chiedere Manuele se ci dice qualcosa di più su questi primi segnali
è di un dibattito intellettuale su una nuova visione in rotta della sinistra in chiave che in rottura neo liberale
In questa visione ancora non è io credo ben capita dalla gente
Quindi qualcosa di più ci può aiutare
Il secondo Pontone per Renzo Enzo ci ha detto il populismo come sappiamo deriva da un'alleanza tra ricchi e poveri contro la classe media
Ecco che implicazioni a questo vuol dire che la sinistra si deve concentrare sulla classe media o deve concentrarsi su classe media e poveri
In un modo più realistico di quello che ha fatto finora
Più realistico significa che temi come l'immigrazione e la sicurezza che sono temi di cui si è appropriata la destra possono essere temi di sinistra anche e quindi la sinistra può dimostrare in che modo può affrontare questi temi e non lo fa a sufficienza
Terza
Punto però che Lorenzo portare alla luce
E l'energia dei giovani sappiamo che questo è un fattore fondamentale questa idea di Gaza come nuova firma ma e ci deve far riflettere nel senso che noi pochi pochissimi anni fa armeggiava umani in piazza terre l'ambiente questo adesso è sparito quindi vuol dire che queste energie devono essere
E in qualche modo degli elementi su cui costruire subito per la sinistra non sono stati presi abbastanza in considerazione grazie grazie
Emanuele la prima domanda era su Sicilia
Sì adesso ben mobilitazione per l'ambiente se ne vedono meno per uno dei che il tema sia sparito tre giovani sempre guardiamo alla distribuzione di Stipe su come vota per i giovani
Cioè una fortissima attenzione ai partiti per l'ambiente per esempio ai Verdi in Inghilterra quindi il il tema cioè e forse i tempi i partiti
Fanno molta più fatica a farsene interpelli questi qui vengo anche la prima domanda
Io avevo citato ticchettio avevo citato Stiglitz il noto ritardati enoteca
Vedo che molti di questi scrivono libri che hanno un successo di bulbi bianche complesse che il libro di p picchetti Olid abbastanza con complesse spero che hanno un successo di pubblico molto vasto quindi vengono letti e ovviamente non tutti dicono le stesse cose propongo di idee e soluzioni però hanno una visione diversa che viene molto letto
Era gente questo fa leggi libri spetta poi alle organizzazioni intermedie
E trasferire questo in una proposta politica comprensibile io vedo che queste proposte intellettuali non vengono ben comprese dalla gente perché non c'è una classe pur politica in grado di veicolare nelle attualizzarla nel concreto metterle in campo
In campo è questo il problema più
Beh classi medie rappresenta una spina dorsale di ogni società
Già Aristotele diceva che laddove ci sono classi medie lo buste la società funziona meglio ed seno c'è il rischio di precipitare ora nella dittatura dico continueranno o nel Anarchia della al democrazia assembleare popolare
Le classi medie cosa sono cosa sono state
Beh sono state
Gli operai ben pagati
E tutta quella fascia
Di lavoro impiegatizio Bindi di insomma che va molto diffuso negli anni passati gli intellettuali
Quindi gli insegnanti eccetera
E insomma era ecco e questa parte su cui la sinistra con cui la sinistra con un rapporto e che e che va rafforzato ed Eva lo strumento che veniva usato per dialogare con la col popolo col resto della popolazione
E di acquisire egemonia e capacità di guida nei confronti nei confronti del dell'intero però paese poi
Ho questo andrebbe in qualche modo ripristinato
Salvo il fatto che che poi questa classe media sta scomparve
Si sta pure tra Rizzardo sta diventando abbiamo visto ieri mi pare no va bene
Dei dati spaventosi sul sulla classe media in particolare e particolare in Italia noi abbiamo un impoverimento
E impressionante negli ultimi abbiamo avuto negli ultimi vent'anni
Comunque evidenze insomma che uno si deve pure il problema delle alleanze
Lebed blocchi sociali che e di questo non si discute più
Però insomma quello naturale e quello fra classi medie e Craxi
Povere e e va
Insomma
Bisogna liberare
Le classi le che le classi popolari eccetera dalla a egemonia della della destra bene quindi di quella di di richieste
Bisogna riuscire a spiegare
Come dove e quando vengono o manipolata
Poiché eccetto ci sono dei temi che a sinistra sono apparsi tabù
Sono stati gestiti gestiti male
Devono
La posizione sull'immigrazione
Che alla destra
In particolare in Italia e demenziale
Cioè nel senso che noi ci serve immigrazione perché sennò appunto non abbiamo e quindi dei negli Stati Uniti negli alcune settori dell'economia società hanno in crisi perché hanno facendo queste politiche di migratorie molto radicali
Quindi beh sono che anche bisogna spiegare e
Organizzare il suo amico non bisogna dare l'impressione che e va bene che venga chiunque
Questo lo spiego con una volta a papa Francesco che disse nostra è che si può cogliere tutti non così mi pare disse una volta di tredici anni del suo pontificato
Questo è zero non è che si può cogliere tutti
Mi ricordo forse c'è perché tu questa giorno Emanuele inviata alla terza quando c'era lì c'era in per la presentazione del libro di quel ragazzo inglese molto bravo che diciamo aveva delle posizioni abbastanza vicina a quella del tuo manifesto lei dice Lai disse
Non inseguiamo la destra su temi come l'immigrazione la sicurezza
E mi fece un po'impressione
Che quelli non sono temi in cui Twin segui in cui tu devi avere una posizione che se non ce l'hai ce l'hanno solo loro una posizione e questo io l'ho trovato veramente assurdo però quello che ho capito o intuito
E che ecco e e questo diciamo la storia delle crisi delle segreteria del Pd negli ultimi dieci anni
E che c'è una difficoltà enorme ad affrontare temi teorica che sono divisibili
Perché su questi temi non c'è un'elaborazione
C'è la sinistra
Scusa non vogliamo fare un processo ciascuno di di loro ha fatto delle cose buone delle cose meno buone ma c'è un problema metodologico se tu vuoi costruire consenso intorno a una questione ha un problema percepito come tale dal paese io mi ricordo sollevare questo problema anche con Gianfranco ai tempi in cui si parlava molto di diritti regionalismo differenziato
Che cosa dovrebbe fare la sinistra raccogliere diciamo una dotazione concettuale
Solida di base sulla quale discutere e dividersi per trovare un consenso su una policy
Condivisibile sulla base però di qualcosa non si può fare una politica dell'immigrazione sulla base di che dice entrano tutti e chi dice non entra nessuno no quelle non sono
Bassi informate questo
Questa preparazione diciamo delle basi concettuali della discussione secondo me il problema numero uno
Cioè bisognerebbe su tutti levarla anche regionalismo di far differenze avaro io mi posi quel problema perché a un certo punto Zaia disse
Dopo la sentenza la Corte Costituzionale va bene discutiamo su quello sbruffone siccome regionalismo così come non va molto bene io dissi parlando con Gianfranco Longo e parlai con molte persone
Io fossi la sinistra direi sediamoci intorno a un tavolo vediamo come possiamo cogliere questa occasione per migliorare insieme se la regionale naturalmente risposta mi fu data ma che scherzi
E chi ci mettiamo intorno al tavolo a discutere di che e poi dopo cioè c'è un rifiuto va be'scusate di questa intrusione prego
Funziona sì buona sera a tutti a tutti
Sintetico abbiamo come sfuggito non si è parlato per niente differenze deturpato il tutor Visco di tassazione sulle reti tv sulla patrimoniale non solo i patrimoni se forse mi è sfuggito se questa differenza qua potrebbe influire o meno sul la riduzione del divario delle disuguaglianze come sfuggito questo pezzo qua mentre per con il
Per parlare di una forma di partito ecco questo volevo arrivare
è vero c'è una crisi del partito ci sarà crisi di raccolta di informazioni di crescita di scuola all'interno del partito
Forse è una crisi anche della scuola partito quindi altre forme di partito potrebbero incanalare queste nuove aspirazioni questi nuovi per nuovi pensieri cultura non mi sono più grazie
Vs
Brevissima ma ve lo so io ho fatto ciò più che un ragionamento di Ford un ragionamento di risorse che un partito a per formare una classe dirigente autonoma
Che laboristi studi pensare appunto alla Chiesa cattolica quindi quello che verrà Crise partite questo che mancano le risorse per un pensiero autonomo il
Sulle forme partito con non lo so non solo risponde
Enzo seduzione brevissimamente veramente
Non bombe
Non
Avo volevo sapere se le imposte sul patrimonio insomma la patrimoniale
Potrebbe ridurre le disuguaglianze ovviamente do atto ridistribuito le gli introiti delle patrimoniale oppure lavoriamo sempre sulla tassazione sui redditi
E ovviamente qua tutta la discussione sulla a sull'incisione di questi reati perché abbiamo detto Ichino è chiaro che un'imposta sul patrimonio e più progressiva di un'imposta sul reddito
Appare cioè diciamo un'imposta proporzionale sul patrimonio funziona come se fosse un'imposta progressiva sul reddito quinta la soluzione ideale avere un'imposta sul reddito e una imposta sul patrimonio insieme
Questo dal punto di vista astratto nel nel dibattito concreto adesso
Riportato il Panionios sui ricchi è diventata una scorciatoia dato che non ripristinare un corretto se o accettabile un sistema di tassazione del reddito
Difficile impossibile faticoso
Si dice passiamo il patrimonio e quindi scavalchiamo tutte
Le difficoltà che ci sono e otteniamo un risultato perché poi quello limitata ai più ricchi e patrimoniale quindi di per sé più progressiva
Delle altre imposte
E vediamo in più c'è un altro vantaggio importo sul patrimonio che tassa pure gli incrementi patrimoniali
Non realizzati
Cioè sono maturati che non è un o una questione da poco per esempio su questo nel è ovvio sì negli Stati Uniti c'è un grande dibattito no perché maschio fa ha fatto il diavolo a quattro perché il l'ITC Ceva pure l'idea di tassare e i guadagni di capitale non non vogliono monetizzare
Perfetto beh io mi scuso perché veramente verso il controllo dei tempi ma era talmente interessante questa discussione come dire ho perso e contro il tempo per cui ringrazio moltissimo a mano le felice verso riesco mettiamo a cui
Ignazio Visco
Che ci parlerà di intelligenza artificiale e distribuzione
Scusa per il ritardo ma penso che sia stato interessante anche per tempo
Buonasera grazie l'utilità marginale vostra sfaldandoli otto giugno la produttività marginale mia sta scendendo pur ma no siamo sui voli di no proviamo l'una nell'altra via qualcosa in Congo non per concludere la giornata perché chiaramente non questa la mia intenzione ma per a parlare di queste cose di cui cui ha fatto cenno poco fa parlava
Tant'il punto mio è che io sono sempre chiamato qui a parlare alla fine invece che all'inizio la prossima volta parlò all'inizio così almeno sono più riposato
Ma in passato come governatore della Banca d'Italia non c'era un tema come avete notato nel programma anche oggi non c'è un tema perché pensavano che fosse ancora governatore la banca aveva non eravamo ben informati Paolo speravamo diciamo così è però il tema me lo sono scelto perché perché parlando di
Distribuzione o affrontato alcune di queste cose in una serie di incontri che anche gli ex governatori sono chiamati a sostenere perché sono avvenuti quest'anno posto Trump due e OPA dovuto a parlare di squilibri globali e quadro geopolitico dovuto parlare
Di ritardi e fra Monte azione dell'unione europea ho dovuto a parlare dagli ONU peraltro di intelligenza artificiale e implicazioni macro economiche per la politica economica e più recentemente doveva all'economia liberale se se che che è un tema sul quale mi sembra che si sia parecchio discusso oggi sulla distribuzione dei redditi Cats a lavoro legati ai cambiamenti tecnologici si possono in realtà legare buona parte di questi di questi
Purtroppo
Di di questi di questi argomenti il primo riguarda le il fatto che viviamo in un'epoca in cui abbiamo una tecnologia di uso generale che questa delle dell'intelligenza artificiale diversa dalle precedenti
Per due motivi prima perché la lo sviluppo è così rapido così
Difficile da stargli dietro
Che di a degli Effetti Prospero abilmente molto diversi da quelli che altre tecnologie di uso generale hanno consentito non c'è tempo Riotta per adeguarsi a sufficienza
Il secondo è per l'ampiezza della diffusione che sta venendo dalla seconda metà del decennio passato
In sequenza questo avviene dopo il parto in personal computer e internet tablet smartphone la digitalizzazione l'automazione Robotti e così via e di un degli ultimi tempi ha preso questa
Diciamo via della generativa
Artificial Intelligence dopo le prove d'clamorosi sviluppi gestionali tutti quanti noi lo vediamo Colli ottimizziamo probabilmente finché sono
Strumenti vanno benissimo quando prenderanno viene autonome ci sarà un problema
Però li usiamo con tutti i rischi
Rischi sono di vario tipo
Per quel che riguarda la la forse la distribuzione questa è una tecnologia che prenda in possesso dei dati le infrastrutture delle possesso del passo due i modelli coloro che sono prodotti dalle grandi imprese tecnologiche e anche da start-up che poi diventano grandi imprese archeologica
Favorisce lavoro talmente qualificato e sostituisce il lavoro anche di coloro che esercitavano fin o esercita un'attività di tipo cognitivo mentre la l'automazione legata la information technology la robotizzati sono eccetera
Aveva un effetto soprattutto sui lavori di routine
In realtà qui stiamo parlando di qualcosa che effetti molto più ampi e quali sono le questioni su cui si dibatte
Produrrà questo noi su cooperazione di massa oppure produrrà una quella che io chiamo bipolarità distributiva cioè una spinta verso il basso di Grandi
Diciamo Gruppi di di lavoro di lavoratori di di di occupati è una spinta verso l'alto di pochi ristretti ma straordinariamente qualificati
Lavoratori che tra l'altro sono manager anche proprietari spesso delle grandi imprese tecnologiche
Ma è un dibattito non nuovo
è un dibattito che in fondo chi di noi fa l'economista imparato già a scuola parliamo di Riccardo delle macchine Marx lavoro allenato
Nel Enzo nel discorso ai suoi ai nostri hanno cioè sui nipoti pronipoti
Niente eccetera e ben dibattito che ha avuto luogo anche tra i pionieri dell'intelligenza artificiale
Citerò farò alcune citazioni la la prima riguarda
Proprio Keynes Cancer conclude dopo aver sostanzialmente ha detto che si potrà vivere
Diciamo lavorando una due ore al al giorno
Per produrre i beni e servizi che soddisfano i nostri bisogni
Si chiede però dice dice però aggiunge nell'ipotesi che non ci siano guerre importante in aumenti significativi della popolazione questo vuol dire che il problema potrebbe essere risolto tra un secolo e si dice chissà che cosa si farà cosa farà la gente che non lavora più mentre dice la causa faremo invece quando la produzione però lavorata sa estremamente elevata ma tutta la produzione andrà alla fine a pochi proprietari
Mentre la massa dei lavoratori sarà in condizioni peggiori
Forse ASP del tutto peggiori rispetto a prima
Con una scienziato dell'informatica uno dei pionieri dell'integrazione speciale che si chiama Nilsson che è un informatico come l'economista riassume questo dibattito un certo punto nemico centottantaquattro scrive l'interessante articolo
Nel quale e dice l'intelligenza artificiale altri sviluppi siamo alle prime fasi della dell'intelligenza artificiale prima delle reti neurali prima delle machine learning e chiaramente prima
Dei Lachlan Curci Modus e dice l'intelligenza artificiale e altri sviluppi nell'informatica sta dando vita a una classe di macchine radicalmente diverso da macchine in grado di svolgere compiti che richiedono un ragionamento giudizio percezione prima riservati solo gli esseri umani
Stiamo parlando di otto quaranta anni fa sono le stesse cose che stiamo dicendo adesso quindi dibattito c'è era era molto molto presente e un economista famoso perché in realtà noi lo consideriamo non un neoclassico unico Nesta con poco laica inventato la Banda de lascia un alibi che ha vinto del piano nobile economista Mara che anche uno psicologo anche uno di quelli che ha che ha con contribuito a creare gli elaboratori elettronici e cioè
Abbiamo un po'
Ecco Bersani certo punto LUISS si pone chiaramente
Il problema dice be c'è un ci sono dei dei delle dei cambiamenti notevoli però a un certo livello salariale tutta tutto il lavoro sarà impiegato in equilibrio indipendentemente dall'efficienza raggiunta dalle macchine
La legge dei vantaggi comparati in realtà sostanzialmente si tratta dei rapporti di prezzo non prevede quale sarebbe divenuta
La prezzo del capitale e il tasso di salario non prevede quale sarebbe tale sarebbe tale livello salariale quello delle del alle legato all'occupazione completa della delle persone non garantisce cioè che sarà realizzato scendono al di sotto della della della livello esso stesso al di sotto della sussistenza
Però conclude tuttavia nei progressi attuali niente nella tubazione indica che questi progressi avranno effetti economici diversi da quelli della meccanizzazione dell'industrializzazione passata e sostanzialmente le le il l'esercizio del tutto neoclassico che dice che non rendimento del capitale costante
La produttività sale i salari salgono e sostanzialmente in un equilibrio di piena occupazione Rex la la la il problema
Delle macchine che tolgono lavoro dolce
Leontief non la pensa così Reporters dice che nei prossimi trenta quarant'anni cioè oggi molte persone cosa che non è vero molte persone saranno sostituite creando enormi problemi di disoccupazione dislocazione
Nel secolo scorso accadde qualcosa di simile con i cavalli questa è molto famosa divenuti inutili con l'avvento di Tortoreto mobili camion e quindi ciò che è successo e cavalli accadrà alle persone
A meno che governo non riesca a ridistribuire i frutti della nuova tecnologia ora non è avvenuto il governo non ha reso ridistribuito niente come sappiamo il mercato ha operato sono stati creati come in passato nuovi lavori che hanno sostituito quelli passati
Ma c'è stato il tempo per farlo
Ovviamente questi stanno parlando dell'intelligenza artificiale dei loro tempi
Non dell'intelligenza artificiale di oggi
Nelson con non è convinto però e non è un economista Nelson e in realtà lui dice ma questa previsione di Simon
Race sostanzialmente in grado di resistere Anna l'analisi in cui la tecnologia consente un passaggio da retribuzioni pagate agli esseri umani a retribuzioni pagate alle macchine e sotto forma di profitti più alti che vanno al proprietario di robot e tratterebbe con come si tratterebbe quindi la la retribuzione Secondo Simon come un salario o come un un interessa un un passo di profitto e dice pur essendo convinto dei benefici del progresso e non tendendo a ridurre l'introduzione intensa artificiale senza pensare per niente a alla rapidità anche questo potrebbe sostituire il lavoro Luís e diffida Nizzoli della di una di un esito positivo per l'economia dovuto all'operare delle forze niente economiche e di mercato e conclude però che man mano che la tumulazione sostituisce sempre più il lavoro che finora poteva essere svolto solo gli esseri umani bisogna adottare misure
Per garantire che le persone perdono il lavoro in modo graduale senza sconvolgimenti
Dovrebbero essere incoraggiati nuove approccio lavoro come la condivisione dei posti di lavoro la riduzione dell'orario di lavoro settimanale il momento compensativo del reddito questo è molto importante derivante da fonti non legate al lavoro come la proprietà azionaria e i trasferimenti di reddito dovrebbero procedere di pari passo ora è interessante perché è il dibattito che sta avendo luogo adesso e del dibattito iniziato forse con Toni Toniato insomma e portata avanti adesso anche da se Mobutu altri
Toni come diceva nel due mila quattordici e venti anni fa la direzione del canneto ecologico dovrebbe esserne specie in una esplicita preoccupazione
De i responsabili della politica economiche incoraggiando l'innovazione in una forma però Chiomenti la possibilità di occupazione per i lavoratori e sottolinea che a dimensione umana della fornitura
Di servizi e questo
Sostanzialmente
Lo stato dell'arte diciamo
Si studia adesso e questo è diciamo il dibattito in corso
Sia sul piano teorico sia sul piano della ricerca empirica
Si studia quali saranno quali sono quali saranno gli affetti di queste nuove molto rapide innovazioni tecnologiche legate all'intelligenza artificiale in particolare Gian e ha il e una conclusione ci saranno forti effetti positivi sulla produttività crescerà molto il dibattito sui tempi però rilevante
E anche ovviamente su rischi indiretti che possono essere legati pensate rischi sull'attraverso i rischi sul discriminazione eccetera analisti pensano di suggeriscono macchine se altri bene
Molto rapidamente avremo incrementi di produttività dell'ordine del due tre per cento l'anno numeri enormi che vuol dire in dieci anni abbiamo un reddito stiamo parlando gli Stati Uniti trenta per cento più alto di oggi
Ah se Paolo dice quando mai ci sono talmente tanti freni tanti limitante difficoltà che e per fortuna
Lamento di produttività non potrà essere molto forte perché ci vuole tempo prima che queste tecnologie effettivamente siano utilizzate pienamente diffuse ampiamente collegate e quindi dice l'aumento inutilità le mie stime eccetera arrivano appunto no per cento all'anno quindi tre del dieci trenta punto uno per dieci uno
A di ognuno quello che ha preso il premio Nobel pochi giorni fa fatto vari studi legati alla anche agli Stati Uniti con altri eccetera concluso beh
Ci sono tante tante Daria abili che contano faccio una serie di scenari lo scenario mediano mi dà una crescita della produttività dell'ordine di zero virgola sette per cento che il numero rilevante ma ma certamente lontano da quello degli alcolisti privati
E anche più alto di quello a San Mauro l'OCSE vanno in questa direzione anche lì ci sono bellissimo lavoro questi molti molti scenari che vengono valutate e così via e conclude che per gli Stati Uniti eh ragionevole pensare a incrementi di produttività
Non molto diversi di quelli che sono stati visti negli anni settanta se vogliamo accetta mezzo punto lo hanno questo è più o meno il numero che esce fuori da quella da quella da quell'analisi
Che cosa posso
Dire su la disuguaglianza prima di tutto già capire che molto di quello che sappiamo viene fatto su sulla base di difetti di utilizzo dell'intelligenza artificiale pare channel e accertare il modelli
Grandi modelli di lì a l'Atlantis Modus
Tipo da da da da Chuck CPTA a tutti gli altri Claude e così via e e che che hanno una base diciamo linguaggio anche basi però scientifica sulla quale si può innestare il lavoro dei ricercatori e c'è però un'ampia evidenza che la disuguaglianza tra le professioni aumenti aumento è aumentata molto e la previsione che continuerà aumentare quello che dicevo prima
Ci saranno più posti
Ad alto reddito per un numero ristretto di di persone che lavorano nell'industria
In
Ricercatori ma anche i manager
Molti prevedono che in realtà questa questa sarà un modo attraverso il quale in manager continueranno a venire importanza el bisogna distinguere tra i manager che usano l'intesa speciale quelli che non la uso ma piuttosto tetra manager e altri
E i proprietari proprietari delle grande impresa delle medie piccole imprese che oggi attendono salire pensate autunnale pensate ecco ci attendono
A essere anche però persone che vengono dalla dall'industria che hanno lavorato in USA continuano a lavorare nell'industria e e quindi che qual è la la conclusione di questo balzelli questo che mentre ci saranno Padania
Forti per una rispetto due persone ci sarà una concorrenza verso il basso per posti che possono essere complementari all'INPS alle macchine
Che non possono cioè essere sostituito ma se non vado oltre ci stanno in serie di discussioni sull'effetto di bombole e così via e quindi su cambiamenti nei pressi del Pd legati e questo c'è uno studio molto ben fatto interessante
Molto neo classico io credo di non essere d'accordo con buona parte delle conclusioni però è è la base per ragionare di Halcyon e due Jones
Di che c'è la base per comprendere chi effettivamente già sociale sulla crescita
In base alla quale dice poi alla fine tutti gli scenari e così via nipote che ci sia complementarità tra alcuni lavori e la e le le macchine alla fine la quota della del del reddito non non dovrebbe mo'muoversi molto
In realtà si considera un solo pareggio lavoro faziosità non solo lavoro se noi consigliamo due lavori abbiamo quella bipolarità e se c'è molta concorrenza per non un posto un numero infinito di posti
Complementari alle macchine ma a bassa
A basso valore aggiunto è presumibile che il salary tengono verso il basso in quel caso e e mentre si cresca molto la quota di della valore aggiunto che va a coloro che lavorano nel grandi imprese tecnologiche nell'intorno di queste imprese che le posseggono
E e
Quindici si crea un problema risposte ce ne sono molti fan le hanno avanzate aumenti alla produzione sociale già capire sempre chi paga poi politiche attive del lavoro istruzione formazione e riqualificazione di qualificazione professionale bisogna mettere le persone in grado di utilizzare questi se sono strumenti
E anziché essere semplicemente sostituiti
E poi disincentivi fiscali nei confronti delle riprese che
Sostituiscono il lavoro con le macchine e l'imposta generale sui redditi da capitale per sostruzioni mente sostenere il lavoro la la la questione successiva riguarda però un punto che
Considerato ma non tanto quanti sono gli affetti sulla domanda aggregata i consumi e gli investimenti che cosa faranno
Sì buona parte del Radice trasferisce a pochi quei pochi che guadagnano quelle cifre straordinario di cui si parlava poco fa eccetera che dovrebbero essere soggette pulsazioni di vario tipo progressiva non
I patrimoni questi qui
Che faranno del loro risparmio
Se di fatto non vanno a
Cioè la mente utilizzarlo per acquistare i servizi che vengono e le band che vengono prodotti con le macchine che loro posseggo non su cui loro lavoro chi li compra questi beni e servizi
E l'IPO comprare tutta la popolazione avvenente che è occupata in altri lavori abbassa retribuzione la domanda è se sarà sufficiente o sarà così bassa quella massa di reddito per far fronte ai grandi al all'offerta sicuramente più alta legata a grandi grandi produttività questa è una domanda rilevante
E ed è una domanda simile a quella che era stata posta anni fa da da dalle o un chiedo solo che le onte fosse la poneva nei confronti di una di macchine molto diverso da quello di oggi
E più macchine che potevano essere quelle che ne oggi chiameremo robot macchine diverse da quelle
Che producono Searle vizi intangibili materiali quelli quelli che usiamo oggi
Risposte possibili ci sono risposte standard una reddito di base per tutti
Problema
Chi lo paga
Oppure partecipazione agli utili dell'impresa beh dipende da parte del signor gli utili Sir rimane all'interno di chi lavora nell'impresa e non va a coloro che ormai sono in altri settori perché per quelle imprese sono stati espulsi tenete conto che c'è stata il dibattito forte di questo su questa roba negli anni settanta ottanta
E poi piano piano un raggio di base anche una una questione sulla quale si discontinuo discute adesso
è una un'osservazione su una frase la frase di Nicholson di prima dice beh forse bisogna trovare fonti di reddito diverso dal lavoro
Io l'ho scritto una cosa ancora sto lavorando discutere queste cose Parigi la la la causa più incredibile è la dimensione di queste imprese la concentrazione di cui parlerò fra poco e la la questione
Ma
Questi danno dividendi a se stessi
Se quei dividendi invece fossero distribuiti in aggiunta ai bassi redditi da lavoro di quelli che non fanno quei lavori come si può questo potrebbe sostenere l'economia il limite e ovviamente
Espropriare
Le grandi imprese tecnologiche e distribuirli nella proprietà modo diffuso così che sui dividendi che queste imprudenze
Producono si può costituire un reddito che vada a compensare la forte forte un vento di di offerta penso mai una cosa sulla quale si sta discutendo abbastanza
Ma
Ma c'è un punto successivo il punto chassidico riguarda proprio la concentrazione di chi produce questi servizio di chi possiede queste macchine di fatto se pensate che l'Europa importa centocinquanta miliardi l'anno di sì di servizi
Intangibili cioè di brevetti e
Possibilità di utilizzo soft mitizzare sotto di comunicazione information technology e così via dalle grandi imprese alloggi pensate a caldo pensate internet è così mai a caso centocinquanta miliardi
Tutti Attraverso poi delle sussidiario delle multinazionali di queste poche imprese che sono tutte situate in Irlanda per cui sembra quasi che siano imprese europee gli americane le classificano come europee
L'Italia i lei allo stato di grazia divina come americani e quindi c'è anche una difficoltà nel valutare questo questo il motivo per cui Trump quando mette le tariffe questa cosa le le le leva e le tariffe vanno solo sui beni e non si è discusso perché sui beni
Manufatti il saldo di Bilancia relativo tra Europa Stati Uniti eh
Negativo per duecento miliardi se ci aggiunge se questi
Centocinquantasei arriveremmo cinquantasette aggiunge dello corsero quindi c'è un dibattito ampio su quale non c'è grande forza della de europea per un motivo di fondo
Il motivo di fondo è quello che dico fra poco cominciando però con l'osservazione dieci milioni che l'intelligenza assicura artificiale che promuove la crescita la può ostacolare se combinata con una inadeguata politica della concorrenza ora settore tecnologico è esploso
E adesso
Più o meno vale un terzo del ero
Valori di borsa dei vostri
Ed è soprattutto concentrato negli Stati Uniti dove c'è un investimento fortissimo in Cina dove c'è ricerca molto ampia e produzione in Europa come sapete da tante tante ricerche tante informazioni che ormai
Sono di famose noleggio in Europa non c'è
E non c'è una capacità di produrre tecnologie di uso generale da parecchio noi abbiamo mancato l'internet abbiamo mancato la digitalizzazione Cloud e così via abbiamo Manta Manta manifestiamo mancando oltre jazz artificiale perché le dimensioni sono quante servono grandissimi centri di calcolo molta energia enti la la e e serve un mercato integrato se il mercato reintegrato e frammentato molto complesso gestire e gli Stati Uniti hanno però anche degli effetti di rimbalzo di questa forte espansione che succede Stambena realmente gli Stati Uniti non solo hanno un debito pubblico molto alto ma hanno anche una posizione sull'estero
Negativa per dimensioni molto sostenuta che vuol dire negativa ablazione data sull'estero si ottiene facendo la somma di tutti i saldi delle partite correnti
Questi sono se se uno ha tanti detti città somma tutti i presidenti c'ha un grande debito
Nel nel accumulato nel tempo però e questo debito sull'attività e passività alcune di queste attività
Ho le attività sia le passività gratuita hanno dei valori se questi valori scendono salgono al tempo anche le posizioni nei confronti del resto del mondo si muovono quello che abbiamo negli Stati Uniti
In questa situazione adesso la posizione netta sull'estero degli Stati Uniti che era negativa per il venti per cento nel due mila dieci dopo la crisi finanziaria è arrivata al novanta per cento del PIL
Ora novanta per cento del PIL
Che sostanzialmente significa che tutto questo momento da venti a hanno anche dovuto al valore delle attività americane posseduta da non residenti sette
E
La la la la curva blu dice semplicemente che è questa la cumulata dei saldi di parte di parte corrente
Come vedete è ferma al cinquanta per cento tutto il resto è dovuto alla variazione del valore per due motivi un sesto dovuto alla svalutazione del dollaro che fa ridurre il valore delle attività che gli i cittadini americani hanno in altre parti del mondo e per ai cinque sei
Una aumento straordinario del valore dell'impresa americane
Che interrotte in un terzo circa sono posseduti al trenta per cento l'arresto dal mondo e quindi aumenta l'esposizione dell'Icann nei confronti del resto del mondo questo aumento straordinario sostanzialmente
è legato all'espansione dei prezzi azionari
I prezzi azionari sono aumentati dal due mila dieci a oggi negli Stati Uniti del trecentosettanta per cento
E nel resto del mondo del venticinque per cento capite un pochino le dimensioni di questo questo vuol dire anche che si c'è questa grande incertezza creata dalle politiche di Trump il d'Albaro promette si deprezza che succede sul mercato azionario la questa può essere una bolla anzi probabilmente è in buona parte una bolla il secondo
Luogo la la se per caso si uscisse da questo mercato ci si scontrerebbe labor la bolla e il rischio anche molto forte questo vuol dire che anche se c'è incertezza su che succede lì chi è
Partecipe della proprietà di questa impresa ci pensa e sta resta ristabilire che cosa mostra questo bene mostra fondamentalmente c'erano stati studi al riguardo che Kundera metodologie di uno può discutere mostra un potere di mercato straordinario una sostanziale
Posizione monopolistica di questo settore
Negli Stati Uniti ma anche
E questo aumento e la maggior parte dovuto centosettanta per cento che quella curva blu
Sotto alla componenti rossa sopra questi settore tecnologico se consideriamo le sette
Magnifiche
Imprese tecnologiche le conoscete le immagini a ex
Così sul naso sempre alzare un po'così ecco imprese tecnologiche
Facebook di di atteso l'area abbiamo che dal tirate cominciano nel due mila quindici da allora a oggi
L'aumento complessivo delle imprese americane duecentosedici per cento era più di trecento per cento se si considerano tutte le imprese
Di queste deserto sedici delle magnifiche sette in prese lamento ebbe il due mila settecentocinquanta per certi circa il quaranta per cento l'anno il titoli americani e lungo termine rendono il tre quattro per cento queste queste hanno fatto il quaranta per cento l'anno
E continuano
Che perché perché questo
Perché fanno investimenti perché cerca e l'innovazione perché sono una forza non una debolezza dell'economia americana e questo spinge anche verso il mondo investirli ma quanto più si concentrano tanto più l'Open science diventa un miraggio e chiudono
Come pagano anche aveva anticipato anni fa
La la la loro struttura a
Lo utilizzi Esterni e beh di questa è una rendita monopolistica che può portare a un calo dell'innovazione portandolo proprietà anche un calo degli investimenti in questo in questo mondo in me dall'estero non all'interno in questo mondo molto molto incerto e questo può creare come se Morlupo e dice un un crisi
Io più o meno quasi chiuso perché in realtà il punto fondamentale a che fare con qualcosa che è stato detto
Stamattina
Riguardo alla libertà economica
Puntare con concezioni di di di liberalismo classica Chicago uno Chicago due eccetera consideriamo Chicago uno
Franco Knight nel ventitré e dice nessun errore più grave di quello di confondere la libertà che una libera concorrenza come spesso accade
I membri di qualsiasi gruppo economico possono sempre guadagnare di più Colluto endo collaborando dice piuttosto che competendo
E conclude il funzionamento della concorrenza educa progressivamente gli uomini al monopolio
Nel tempo riduce questa
Timore del del monopolio e però conclude in suo possesso l'altro ex nel mille novecentocinquanta cinquantuno nega meccanico dicendo beh
Il problema grosso e che questa libera concorrenza
Tanto perfetta non è e crea una disuguaglianza che una situazione di non equità che poi molto difficile a trattare io non so come fare qualcuno della scuola di Chicago
Uno forse diceva facciamo le imposte progressive della scuola di Chicago due no facciamo ogni negative income tax interessante che
Nasce su un Petter è probabilmente una figura magistrale ma non è l'unico quello che è stato preso a modello nei due
Esercizi che uno può vedere quello di un liberalismo un'economia di mercato molto forte
In una struttura
Molto autocratica dittatoriale il fucile di Pino Scelsi cover lavoro dei Chicago Boys proprio gli allievi di Friedman di Steel di Arbore che e e e e che durante Rinascente fanno straordinarie riforme scioccare più alla firma tagliano dello stato sociale totalmente totalmente
Riducono il debito pubblico
Crea una crisi finanziaria e non li fanno ripartire l'economia che riparte
Con il ritorno alla democrazia e il mantenimento però di quelle strutture di mercato liberali nella del Cile di di posto Pino esce
Mentre nel resto del mondo
Agli è che con la faccia Friedman corregga Anna entrambi con tutti spingono per questa forte ondata di deregulation di riduzione della tassazione
Est nei nei confronti del di più alti delle plusvalenze e così via di
Contemporaneamente
Riduzione dello Stato sociale se non allo Stato minimo qualcosa di molto ridotto rispetto allo stato scusa lo stato sociale il ruolo dello Stato nell'economia molto ridotto rispetto rispetto al passato
E dopo c'è lattine della guerra fredda e la
Liberalizzazione dei movimenti richiesti e degli stili scambi di beni servizi capitali anche conoscenza
Ora non so se questo possiamo chiamarlo neoliberismo sicuramente quello che avviene negli Stati Uniti così si si può definire quello che avviene in Cile e così via
Come finiscono
è finiscono male imbecille
Abbiamo un'esplosione
Un'altra volta della povertà e della disuguaglianza del Cile
Grazie all'economia di mercato gli sviluppo economico eccetera entra all'inizio
Di questo secco finali anni questo sacro nelle economie dell'OCSE e viene grazie così c'è laureata dopodiché però c'ha una serie di difficoltà contiene che portano qualche anno fa ha avuto
Svolta ad un e a un ritorno a un'economia appare neo liberale di cui siamo molto incerti su come andrà a finire peraltro che ci sono una serie di effetti negativi
In ogni volta chi sono queste svolte così violente contemporaneamente beh per il resto del mondo Trump e arriva adesso ma in realtà l'uscita dal dalla liberalizzazione forse dal neoliberismo americano
Che si trasforma e non si abbandona
Avviene dopo la crisi finanziaria e avviene in un modo abbastanza graduale per cui protezionismo cominci a salire già prima
Già corro Obama raggiunge un punto rilevante Contran pelle guerra la guerra dei dazi con la Cina prosegue e accelera quindi ma ai danni e poi arriva questa confusione totale nella quale stiamo vivendo adesso e se uno va a vedere
E circa e capire le cause anche in quel caso lì
è la disuguaglianza
Cioè è il fatto che i grandi guadagni di grandi frutti di un'economia tenta ma soprattutto e questo viene percepito meno dalla da da da chi lavora
In quel nelle nostre economie del cambiamento tecnologico così così rapido e così diffuso
Non sono distribuiti sono concentrati e quanto più sono concentrati tutti più o meno all'ansia del futuro aumenta
La l'attenzione di quella che prima chiamata qualcuno chiamava classe media che forse sì lo sarebbe chiamato il ceto medio sostanzialmente aumenta e quindi
Il desiderio di accrescere protesi protezione protezionismo persona estro protezione verso l'interno e viene sfruttata da tutti i demagoghi che stanno in giro grazie
Però chiudiamo adesso questa serata però io prima devi lasciare andare nel suo disco una domanda che lo volevo fare
Questo incremento della produttività diciamo zero cinque zero sette quello che sarà
USA
Cioè non rompa probabile aspetta un attimo molto meno secondo
La ricchezza creata da questo aumento della produttività che utilizza strumenti monopolizzati da ditte USA l'aumento dei lavori in quelle attività in quelle aziende del valore azionario di quelle aziende per lo meno per il settanta per cento posseduta Rita e non lo so rimangono gli USA noi
Che cosa redistribuiamo che cosa come loro come partecipiamo a questa roba qua noi Europa sempre chiaramente questo la domanda la domanda cruciale
Negli anni Sessanta esce un libro di Servan-Schreiber che dice la sfida americana molti di noi americani se lo ricordano Ugo la Malfa scrive l'introduzione Nino Andreatta si debba bensì la signoria antiamericana vuol dire che
L'innovazione viene prodotto in America ma noi lo utilizziamo quindi la importiamo lo utilizziamo questa serve per la produzione nostra
E forse sarà meglio a dire delle cose che riesca ad avere un'Europa federale che possano avere delle delle istituzioni federali anche per gestire le importazioni senza essere ex in qualche modo ai soggetti a ad abusi però alla fine queste sono tecnologie che possono essere applicate la differenza con quella di oggi e che quelle erano tecnologia settoriali
Adesso abbiamo tecnologie di uso generale che si applica un ente in tutti i settori e non solo riguardano le imprese ma anche le famiglie la vita di ogni giorno quindi inteso molto più forte
Ed è chiaro che la condizione monopolistica interno americano in realtà e anche l'elezione di potere verso il resto del mondo così come quella cinese peraltro e l'Europa e il vaso di coccio come
Mario Draghi a sottolineato gli uffici alla Commissione hanno fatto un esercito un esercizio molto lodevole nel dettagliare tutti i ritardi
La domanda e dobbiamo partire da quanto costa fare gli investimenti in Europa o da che cosa bisogna fare l'Europa in un modo più o meno sequenziale forse sarebbe più accettabile una volta che si fosse possibile comunicarlo meglio
Identificare quali sono le cose veramente da fare quali sono le cose per niente da fare B bisognerà uscire dal caldo americano e avere un quadro per di sogna a dire satelliti europee non i satelliti di maschi e che ci fanno tutt'che
In qualche modo ci garantiscono tutto tra la sicurezza oltre che l'efficienza e bisogna creare una dimensione di calcolo una capacità energetica che non dipenda verso il mondo
Parlava di vasto programma programma prima prima Enzo effettivamente facile dirlo chi lo fa l'Europa frammentata l'Europa divisa no no e questo ma anche in realtà una visione politica europea ma anche la visione politica nazionale che capisca che la nazione da sola o le nozze ma se non ce la fanno
Per ora dobbiamo continuare a importare i diritti lutti utilizzo delle proprietà intellettuali
Che provengono dalle grandi imprese logica americane
E nel frattempo però bisogna produrre noi qualcosa che nel tempo possa non la posso dirle dall'altra forse creare delle joint ventures
Anche con altre parti del mondo o addirittura con le stesse grandi imprese nel momento in cui queste capiscono che il rischio molto consistente però in questa fase io capisco la la incertezza politica europea perché non sanno che pesci prego grazie
Allora grazie affluenza è Ignazio Visco grazie a tutti voi per averci seguito in queste giorno in queste prime due giornate vi ricordo che domani mattina ricominciamo alle vi dico subito che ora domani mattina alle dieci e mezzo per una mattinata interessantissima dedicata alle geografie della disuguaglianza vi aspettiamo qui tutti quanti buona serata

