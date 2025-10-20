L'incontro si apre con i saluti istituzionali della rettrice Antonella Polimeni, del preside della Facoltà di Giurisprudenza Oliviero Diliberto, Mirzia Bianca, direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche, Marcello Clarich e Lorenzo Casini.



A seguire gli interventi di: Francesca Cappelletti (diritto e arte), Gianfranco Carofiglio (diritto e letteratura), Marc Lazar (diritto, politica e istituzioni), Antonella Meniconi (diritto e storia), Emanuela Piemontese (lingua e diritto), Giuseppe Pisauro (diritto ed economia), Giorgio Resta (diritto e musica), Alessandra Sardoni (diritto e …

comunicazione).



Convegno "Varcare le frontiere. I 90 anni di Sabino Cassese", registrato a Roma lunedì 20 ottobre 2025 alle 09:45.



L'evento è stato organizzato da Università La Sapienza di Roma.



Sono intervenuti: Marcello Clarich (professore Ordinario di Diritto Amministrativo alla Sapienza Università di Roma), Antonella Polimeni (rettrice della Sapienza Università di Roma), Oliviero Diliberto (preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma), Mirzia Bianca (direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università La Sapienza di Roma), Lorenzo Casini (Rettore della Scuola IMT Alti Studi Lucca), Francesca Cappelletti (storica dell'arte), Gianrico Carofiglio (scrittore, già magistrato e parlamentare), Marc Lazar (storico, docente a Sciences Po di Parigi e alla LUISS di Roma), Antonella Meniconi (professore associato di Storia delle istituzioni politiche presso l'Università di Roma La Sapienza), Emanuela Piemontese (già docente di Didattica delle lingue moderne alla Sapienza Università di Roma), Giuseppe Pisauro (Docente di Scienza delle Finanze, Sapienza Università di Roma, presidente di Nens), Giorgio Resta (professore ordinario di Diritto privato comparato all'Università di Roma Tre), Alessandra Sardoni (giornalista de "La 7"), Stefano Battini (ordinario di diritto amministrativo nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università della Tuscia), Sabino Cassese (giudice emerito della Corte costituzionale e professore emerito alla Scuola Normale di Pisa).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura, Democrazia, Diritto, Giustizia, Politica, Stato, Universita'.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 34 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

