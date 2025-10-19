19 OTT 2025
rubriche

Passaggio a Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale

RUBRICA | di Roberto Spagnoli - RADIO - 21:00 Durata: 0 sec
Sommario della puntata.

Le elezioni locali del 12 ottobre in Kosovo.

Le elezioni locali di oggi in Macedonia del Nord.

Il tour balcanico della presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, nei Balcani occidentali con particolare attenzone alla situazione e allo stato del processo di integrazione in Montenegro, Bosnia Erzegovina e Serbia.

In apertura un ricordo di Antonio Russo a 25 anni dalla sua uccisione in Georgia mentre per Radio Radicale seguiva la guerra in Cecenia.

Puntata di "Passaggio a Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale" di domenica 19 ottobre 2025 condotta da Roberto Spagnoli .

