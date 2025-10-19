CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Le elezioni locali del 12 ottobre in Kosovo.
Le elezioni locali di oggi in Macedonia del Nord.
Il tour balcanico della presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, nei Balcani occidentali con particolare attenzone alla situazione e allo stato del processo di integrazione in Montenegro, Bosnia Erzegovina e Serbia.
In apertura un ricordo di Antonio Russo a 25 anni dalla sua uccisione in Georgia mentre per Radio Radicale seguiva la guerra in Cecenia.
Puntata di "Passaggio a Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale" di domenica 19 ottobre 2025 … condotta da Roberto Spagnoli .
