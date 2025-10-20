CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"Global Economic Outlook - ottobre 2025" - FMI - ottobre 2025 --- "Global Economic Outlook Shows Modest Change Amid Policy Shifts and Complex Forces" - FMI - 14 ott 2025.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Presentazione dell'ultimo rapporto del FMI sulle Prospettive Economiche Globali" di lunedì 20 ottobre 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Banche, Cina, Commercio, Digitale, Economia, Energia, Esteri, Finanza Pubblica, Geopolitica, Intelligenza Artificiale, Mercato, Tecnologia, Unione Europea, Usa.
