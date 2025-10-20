20 OTT 2025
Rassegna di Geopolitica. Presentazione dell'ultimo rapporto del FMI sulle Prospettive Economiche Globali

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
"Global Economic Outlook - ottobre 2025" - FMI - ottobre 2025 --- "Global Economic Outlook Shows Modest Change Amid Policy Shifts and Complex Forces" - FMI - 14 ott 2025.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Presentazione dell'ultimo rapporto del FMI sulle Prospettive Economiche Globali" di lunedì 20 ottobre 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Banche, Cina, Commercio, Digitale, Economia, Energia, Esteri, Finanza Pubblica, Geopolitica, Intelligenza Artificiale, Mercato, Tecnologia, Unione Europea, Usa.
