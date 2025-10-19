19 OTT 2025
intervista

Lettera aperta a Crosetto sulla guerra ibrida russa di Europa Radicale: intervista a Giulio Manfredi

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 17:26 Durata: 0 sec
Giulio Manfredi, componente di Europa Radicale.

"Lettera aperta a Crosetto sulla guerra ibrida russa di Europa Radicale: intervista a Giulio Manfredi" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata domenica 19 ottobre 2025 alle 17:26.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Democrazia, Digitale, Diritto, Guerra, Informazione, Politica, Russia, Unione Europea.
