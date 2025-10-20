20 OTT 2025
intervista

La filosofia del diritto in un mondo multiculturale. Intervista a Elena Siclari sul suo volume Francois Jullien e Paul Ricoeur in dialogo (Giappichelli)

INTERVISTA | di Giuseppe Di Leo - RADIO - 11:00 Durata: 30 min 53 sec
A cura di Carmine Corvino
Player
"La filosofia del diritto in un mondo multiculturale. Intervista a Elena Siclari sul suo volume Francois Jullien e Paul Ricoeur in dialogo (Giappichelli)" realizzata da Giuseppe Di Leo con Elena Siclari (ricercatrice in Filosofia del diritto all'Università di Reggio Calabria).

L'intervista è stata registrata lunedì 20 ottobre 2025 alle 11:00.

La registrazione video ha una durata di 30 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate