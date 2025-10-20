CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"La filosofia del diritto in un mondo multiculturale. Intervista a Elena Siclari sul suo volume Francois Jullien e Paul Ricoeur in dialogo (Giappichelli)" realizzata da Giuseppe Di Leo con Elena Siclari (ricercatrice in Filosofia del diritto all'Università di Reggio Calabria).
L'intervista è stata registrata lunedì 20 ottobre 2025 alle 11:00.
La registrazione video ha una durata di 30 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
