Saluti di benvenuto Andrea Bixio (Istituto Sturzo) e Luca Loschiavo (IsEB).



Ne discutono: Pasquale Annicchino (Università di Foggia), Giuseppe Di Leo (Radio Radicale), Daniela Tarantino (Università di Genova), Marco Ventura (Università di Pisa).



Modera Luca Loschiavo (IsEB / Università di Teramo).



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "L'interazione tra diritto e religione" di Harold J.Berman", registrato a Evento Online lunedì 20 ottobre 2025 alle ore 17:00.



Dibattito organizzato da Istituto Emilio Betti di Scienza e Teoria del Diritto nella storia e nella …

società e Istituto Luigi Sturzo.



Sono intervenuti: Luca Loschiavo (presidente Istituto Emilio Betti, Università di Teramo), Andrea Bixio (professore ordinario di Sociologia Generale alla Sapienza Università di Roma), Marco Ventura (Università di Pisa), Giuseppe Di Leo (giornalista vaticanista di Radio Radicale), Pasquale Annichino (Università di Foggia), Giuseppe Di Leo (giornalista, vaticanista di Radio Radicale).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 52 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci