20 OTT 2025

Soccorsi ieri, 91 migranti al largo di Lampedusa. Collegamento con Sergio Scandura da Catania

COLLEGAMENTO | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 09:45 Durata: 9 min 20 sec
A cura di Carmine Corvino
Registrazione audio di "Soccorsi ieri, 91 migranti al largo di Lampedusa. Collegamento con Sergio Scandura da Catania", registrato lunedì 20 ottobre 2025 alle 09:45.

Sono intervenuti: Sergio Scandura (corrispondente di Radio Radicale dalla Sicilia).

La registrazione audio ha una durata di 9 minuti.
