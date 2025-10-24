Presentazione del rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2025"

Saluti istituzionali: Vannia Gava (Viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), Giovanbattista Fazzolari (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Francesco Battistoni (Segretario Ufficio di Presidenza Camera dei Deputati), Stefano Vaccari (Segretario Ufficio di Presidenza Camera dei Deputati), Stefano Laporta (Presidente ISPRA e SNPA).



Modera Corrado Zunino (La Repubblica).



Presentazione del Rapporto; Maria Siclari (Direttore Generale ISPRA), Michele Munafò (Curatore Rapporto ISPRA).



Ore 11.00 Lectio Magistralis Salvador Rueda (Presidente della Foundacion …

Ecologia Urbana y Territorial, Barcellona).



Tavola rotonda: Strumenti e strategie per un uso sostenibile del suolo.



Intervengono: Giuseppe Blasi (Capo Dipartimento politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali), Vincenzo Gesmundo (Segretario Generale Coldiretti), Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli, Presidente ANCI), Angelo Radica (Sindaco del Comune di Tollo, Chieti), Anna Lutman (Vicepresidente SNPA e Direttore Generale ARPA Friuli Venezia Giulia), Marcello Capucci (Responsabile Area Territorio, Città, Paesaggio, Regione Emilia Romagna), Camillo Zaccarini (Direttore Supporto Piano Strategico PAC, ISMEA), Damiano Di Simine (Responsabile politiche per il suolo, Legambiente).

