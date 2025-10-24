24 OTT 2025
Presentazione del rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2025"

CONVEGNO | - Roma - 10:00 Durata: 2 ore 54 min
A cura di Silvio Farina
Saluti istituzionali: Vannia Gava (Viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), Giovanbattista Fazzolari (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Francesco Battistoni (Segretario Ufficio di Presidenza Camera dei Deputati), Stefano Vaccari (Segretario Ufficio di Presidenza Camera dei Deputati), Stefano Laporta (Presidente ISPRA e SNPA).

Modera Corrado Zunino (La Repubblica).

Presentazione del Rapporto; Maria Siclari (Direttore Generale ISPRA), Michele Munafò (Curatore Rapporto ISPRA).

Ore 11.00 Lectio Magistralis Salvador Rueda (Presidente della Foundacion Ecologia Urbana y Territorial, Barcellona).

Tavola rotonda: Strumenti e strategie per un uso sostenibile del suolo.

Intervengono: Giuseppe Blasi (Capo Dipartimento politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali), Vincenzo Gesmundo (Segretario Generale Coldiretti), Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli, Presidente ANCI), Angelo Radica (Sindaco del Comune di Tollo, Chieti), Anna Lutman (Vicepresidente SNPA e Direttore Generale ARPA Friuli Venezia Giulia), Marcello Capucci (Responsabile Area Territorio, Città, Paesaggio, Regione Emilia Romagna), Camillo Zaccarini (Direttore Supporto Piano Strategico PAC, ISMEA), Damiano Di Simine (Responsabile politiche per il suolo, Legambiente).

L'acqua
Allora buongiorno a tutti e a tutti do il benvenuto a tutti voi qui oggi in questa sala ringraziando la Presidenza del Consiglio dei ministri per averci concesso questa sala così prestigiosa per il nostro evento
Allora vi ricomincio buon giorno a tutti e a tutti grazie per essere qui in questa sala un saluto anche rivolgo a coloro che ci stanno seguendo in streaming
Voglio dire
Voglio ringraziare innanzitutto la Presidenza del Consiglio dei ministri per averci ospitato ringrazio e saluto i rappresentanti di lista delle istituzioni delle forze dell'ordine
Delle forze armate che sono qui presenti le colleghe e colleghi delle agenzie regionali per la protezione e l'ambiente degli altri ministeri
Delle altre amministrazioni pubbliche ringrazio
Già preventivamente tutti i relatori il nostro moderatore
Corrado Zunino di Repubblica
Tutti coloro che poi
Implementerà hanno che popoleranno le la tavola rotonda e quindi il dibattito odierno su questo argomento così centrale
E delicato
Prima di tutto voglio leggere la lettera che c'ha mandato
Il viceministro all'ambiente alla sicurezza la sicurezza energetica onorevole bagna grava impossibilitata a partecipare all'incontro così come anche di porto i saluti
Del senatore Vaccari che per ragioni personali all'ultimo minuto non ha potuto essere qui presente con noi
Scrive la viceministro gentile Presidente la presentazione del Rapporto consumo di suolo dinamiche territoriali e servizi ecosistemi ci rappresenta ormai un punto di riferimento imprescindibile per la conoscenza il monitoraggio del territorio nazionale
I dati raccolti offrono un quadro aggiornato il prezioso per comprendere l'evoluzione del territorio italiano
L'incremento del consumo di suolo registrato nel due mila ventiquattro conferma la necessità di promuovere una gestione più consapevole capace di conciliare lo sviluppo con la tutela della biodiversità la sicurezza ambientale e la qualità della vita
Il ministero dell'ambiente della sicurezza energetica sta affrontando questa sfida con una strategia che unisce tutela rigenerazione uso sostenibile del territorio
Tra le principali linee di azione il fondo per il contrasto al consumo di suolo finanzierà l'interventi di rinaturalizzazione individuati come prioritari dalle regioni
Mentre il programma sperimentale di adattamento ai cambiamenti climatici finanziato con quarantacinque milioni di euro sostiene interventi di rigenerazione urbana nei comuni in piena coerenza con gli obiettivi della direttiva europea
Su un monitoraggio residenza del suolo direttiva che come sapete è stato appena approvato
Desidero ringraziare ISP tutto il sistema nazionale per la produzione e l'ambiente per il lavoro di alta qualità
Per il contributo al rafforzamento del monitoraggio ambientale del sistema informativo nazionale del suolo che mettono a disposizione dei decisori pubblici dati sempre più accurati e fondamentali per la pianificazione e la programmazione delle politiche ambientali
L'occasione mi è gradita per porgere i saluti più cordiali a tutti i partecipanti Bagnacavallo vice ministro dell'ambiente della sicurezza energetica
Dare inizio dopo il saluto del del vice ministro Gava
Alla presentazione del rapporto di quest'anno consumo di suolo dinamiche territoriali servizi ecosistemi ci rapporto del sistema nazionale per la protezione e l'ambiente edizione due mila venticinque
Lo faccio qui senza alzarmi perché altrimenti già altre volte so che il microfono poi non non riesce a percepire bene la voce comune me ne scuso mi scuso se rivolgo questo indirizzo di saluto stando seduto qui
Per me davvero
Un onore e un piacere dopo dopo tanti anni ma continua ad essere un onore e un piacere essere qui in questa sede istituzionale così prestigiosa per la presentazione
Dell'ultima edizione del rapporto consumo di suolo dinamiche territoriali e servizi ecosistemi c'è un appuntamento annuale
Che non è solo un momento di rendicontazione scientifica
Ma vuole essere una sorta di vero e proprio esame di coscienza nazionale sul nostro rapporto sul rapporto di ciascuno di noi con la risorsa
Più preziosa o tra le più preziose e non rinnovabili cioè il suolo che forse
Lasciatemi dire abbiamo un po'sottovalutato nel corso degli anni
Desidero ringraziare l'intero sistema nazionale per la protezione dell'ambiente ricercatori tecnici delle ARPA e di Ispra il cui lavoro ci fornisce il quadro conoscitivo aggiornato indispensabile
Per l'azione politica ed amministrativa
Il rapporto che presentiamo oggi non è una lettura facile come spesso accade ai rapporti tecnico-scientifici ma il nostro sforzo è nostro compito è anche quello di rendere
Maggiormente intellegibile e comprensibile anche dei non addetti ai lavori il nostro il nostro lavoro
I numeri che vi verranno illustrati dettagliatamente negli enti nell'interventi che seguiranno il mio parlano dire in maniera eloquente conferma un trend preoccupante
Con una brusca accelerazione dopo la lieve flessione che avevamo registrato lo scorso anno
Perdiamo suolo fertile e naturale ad un ritmo di circa ventitré ettari al giorno questo vuol dire che abbiamo quasi raggiunto nell'ultimo anno tre metri quadrati al secondo di suolo consumato questi numeri questi dati ci ricordano con forza che nonostante gli obiettivi di azzeramento del consumo netto di solo entro il due mila trenta
Non siamo certamente vicini alla meta quindi il nostro impegno deve essere ulteriormente incrementato
Perché vedete il consumo di suolo
Non è e non possiamo neanche considerarlo lasciatemi il termine ridurlo ad un tema d'un problema meramente estetico o meramente rurale
Ma diventa un rischio sistemico che colpisce l'ambiente la biodiversità ma che colpisce in definitiva anche la nostra economia la nostra salute la nostra sicurezza
Sappiamo che la perdita di suolo naturale significa anche la perdita della sua capacità di assorbire di filtrare l'acqua come emerge dal rapporto questa riduzione
Della capacità di regolazioni pro logica ha conseguenze significative credono possiamo immaginare tutti quanti
Ogni metro quadrato cementificato senza con questo voler lanciare messaggi allarmistici ma dobbiamo essere consapevoli che ogni metro quadrato cementificato
Diventa può diventare un potenziale fattore di rischio in un Paese il nostro l'Italia esposto sempre di più direi al dissesto idrogeologico e dagli eventi climatici estremo
E oltre alle perdite che ho menzionato siamo perdendo anche il capitale naturale che alla base di una filiera importantissima nel nostro Paese c'è la filiera agroalimentare di eccellenza
Distruggendo habitat cruciali per la biodiversità
Compromettendo servizi ecosistemi c'è essenziali come lo stoccaggio di carbonio la fertilità stessa del suolo quindi compromettendo la nostra capacità stessa di adattamento al cambiamento climatico
Il rapporto anche quest'anno quantifica e aggiorna l'impatto di questa perdita in termini di servizi ecosistemi ci compromessi
Evidenziando l'impatto del consumo di suolo e trasformandolo in un costo tangibile in un costo economico tangibile per la collettività
Quindi i dati che presentiamo oggi in qualche modo ci convincono vorrei dire quasi ci ci ci devono
In qualche modo imporre un cambio di prospettiva anche un cambio di passo perché
Non possiamo più permetterci di considerare il suolo come spesso facciamo lasciatemi dire con le risorse naturali cito anche l'acqua
Che la risorsa fondamentale e che spesso come solo viene considerata una risorsa infinita nel caso del solo viene considerato anche una risorsa secondarie dicevo all'inizio sottovalutata
Abbiamo davanti a noi una sfida una duplice sfida innanzitutto limitare e azzerare il nuovo consumo promuovendo l'utilizzo proprietario delle aree già degradate dismesse perché attenzione guai
A contrapporre il tema del consumo di suolo con lo sviluppo economico del Paese noi dobbiamo fare in modo di utilizzare il sole in maniera responsabile e sostenibile per promuovere lo sviluppo
Economico del Paese e non per per arrestarlo e quindi come dicevo promuovere l'utilizzo prioritario delle aree già degradate dismesse
E quindi possiamo aveva in qualche modo dei concetti
Anche qui lasciatemi nel termine delle parole dorme delle parole d'ordine che possiamo tenere a mente rigenerazione urbana e non la nuova espansione traducendo gli obiettivi ambientali normative efficaci e strumenti urbanistici coraggiosi e questo è il grandissimo ruolo degli enti locali
Per questo in questo settore
Interventi organisti strumenti urbanistici coraggiosi che premino il recupero e riutilizzo delle aree gioco già costruite perché rigenerare significa restituire vita ciò che è stato abbandonato degradato in definitiva significa anche
Coprire recuperare un vulnus una ferita per le collettività che vivono in quei territori dove ci sono porzioni di suolo ferito o degradato
Significa ad esempio recuperare aree industriali dismesse riqualificare spazi urbani in disuso trasformare periferie troppo spesso anonime delle nostre città e luoghi vivi e partecipati
In questo senso la rigenerazione urbana quindi non è solo un'operazione tecnica finalizzata sia pure meritoriamente a non CUP utilizzare consumare più suolo ma diventa
Un atto culturale sociale una scelta quindici vile che punta alla qualità dello spazio non la sua quantità e può rappresentare davvero una sfida da da vincere
E poi seconda
Seconda sfida l'ho già detto due volte lo ripeto ancora per la terza perché
E dal mio punto di vista importante dobbiamo riconoscere il valore del suolo
Fondamentale che le società le istituzioni gli operatori economici riconoscono e valorizzino economicamente e socialmente i servizi così sistemici che un solo non consumato offre e mette a disposizione gratuitamente a tutta la collettività
Oggi abbiamo un importante strumento in più la nuova direttiva sul monitoraggio la residenza del suono che è stata approvata proprio ieri dal Parlamento europeo
Credo sia stata una coincidenza perché noi non avevamo il calendario del Parlamento europeo quando abbiamo deciso di presentare il rapporto del sole in questa lama come di come dire a volte
Anche le coincidenze possono aiutare l'obiettivo generale della direttiva è quello di raggiungere il suo Lizzani in tutta Europa entro il due mila cinquanta
Che può l'anno di riferimento per tutto anche per il tema del del Code nelle cosiddette zero dazi Magny-Cours
Dopo l'entrata in vigore della direttiva gli stati membri inclusa l'Italia avranno tre anni di tempo per recepire le nuove norme nel diritto nazionale
La direttiva promuove la mitigazione del consumo di suolo con particolare attenzione all'impermeabilizzazione alla rimozione del solo
Una questione per noi particolarmente significativa e sulla quale come espresse nel PA
Dovremmo e porremmo particolare attenzione e l'introduzione nella direttiva stessa di un rinnovato sistema di monitoraggio europeo
Che prende spunto e questo elemento di soddisfazione per tutti noi delle se ne stia e mia in particolare come presidente di Ispra delle sementi approprio prende spunto dal sistema di monitoraggio italiano
Che è stato preso ad esempio in tutta Europa ha portato ad esempio è tutta roba come best practice che si fonda anche sull'utilizzo delle nuove e più moderne tecnologie oltre che sugli strumenti tradizionali di rilevazione
Arrivo alla conclusione quando parliamo di consumo di suolo termine stesso consumano
Spesso l'associazione immediata e negativa e dobbiamo dire anche con con buone ragioni
Ogni metro quadro di terra che viene coperto d'asfalto o cemento può costituire una ferita aperta nei territori
Ma limitarsi a denunciare il problema o come dicevo prima lanciare gridi d'allarme non basta non è sufficiente e in definitiva può servire anche relativamente ma è fondamentale oggi più che mai proprio per coniugare dicevo l'utilizzo responsabile e sostenibile di questa risorsa con lo sviluppo economico
Del Paese spostare lo sguardo anche verso le possibilità di rigenerazione perché il suolo come ogni risorsa naturale
Può in parte essere recuperato se viene utilizzato in maniera responsabile sostenibile intelligente e se viene trattato come risorsa preziosa cioè con cura e non si tratta solo di una battaglia che vede contrapposto il verde contro il cemento
E quindi una battaglia che si sposta su un terreno che non è poi quello tecnico-scientifico si tratta di ripensare il nostro modo di abitare il territorio puntando su uno sviluppo che sia sostenibile inclusivo e circolare
è una sfida difficilissima ce ne rendiamo conto ce ne siamo resi conto in questi anni
Ma non è una sfida impossibile in molte si città si stanno sperimentando soluzioni innovative orge urbani tetti verdi
Pavimentazioni permeabili edifici a basso impatto ambientale ricostruzione di habitat naturali all'interno dei centri abitati e allora forse da un problema anche da un problema grave come questo possiamo e dobbiamo farne nascere un'opportunità tutto questo dipende solo da noi e quindi buon lavoro a ciascuno di noi a tutti voi
è collegato sia ragione nostro moderatore e mi scuso per non averlo citato prima
Mirko bar vero asso il team leader della Commissione europea che prego a cui cedo la parola prego di la Regione la regia i tecnici di attivare il collegamento grazie ancora per la sua presenza qui oggi con noi
Se lei mi signor presidente effettivamente quadrata a Bruxelles
Io lavoravo alla commissione europea e ed ecco il mio gruppo ci siamo occupi occupati dalla legge l'abbiamo costruita abbiamo seguito i negoziati e sono
Ricatti veramente di ereditare questa opportunità di passare questo messaggio positivo che effettivamente come ha detto lei ieri il il il Parlamento europeo ha adottato e quindi abbiamo la legge l'Unione europea a un ora una legge sul suolo tanto attesa il questo il frutto di un lavoro intenso con gli esperti nazionali
In particolare anche gli esperti italiani
Lavoro con il Parlamento europeo che era incominciato
Due mila ventidue direi ancora prima nel due mila e sei e che ha portato a un accordo molto largo ben venticinque venti Stati membri hanno hanno votato a favore
E questo questa legge su suolo è una buona notizia va buone notizie per per tutti perché e a vantaggio di tutti degli agricoltori anche riceveranno supporto e aiuto dei proprietari terrieri della società civile
E delle future generazioni
Quindi il lavoro in realtà incomincia soltanto adesso e potremmo approfittare dell'esperienza
Che tutti gli stati membri e la Commissione potrà condividere
Esso non contento di passare anche questo messaggio nel il giorno della presentazione del rapporto annuale del consumo di suolo che
è un rapporto che che conosco e considero
Che già sudisti anzi vada oltre alcune delle richieste della della legge sul monitoraggio della del consumo di suolo quindi
Grazie ancora per questa possibilità di intervenire e passo la parola poi
Si sente sì adesso sì grazie presidente grazie
A Mirko Barbero che è intervenuta adesso io sono Corrado Zunino come l'hanno detto sono giornalista di Repubblica mi hanno chiesto molto piacere di di resteremo deragliare questa seconda parte del convegno su un rapporto Ispra due mila e cinque sul consumo di suolo ricordiamo nel titolo dinamiche territoriali servizi e così sistemici
Abbiamo colto quello che sarà il mood di di di questa di questo incontro dalle parole del presidente trend preoccupante accelerazione del consumo avendo realizzato in questi minuti stanno uscendo siti
Essendosi liberato l'embargo sull'argomento avendola Roesler realizzato ieri l'articolo sul sul rapporto vorrei dire le le le le tre cose che mi hanno colpito questi duecentotrenta mila metri quadrati al giorno
Di consumo di suolo sono trentacinque campi da calcio centodieci per sessanta è una misura immagini immediatamente intuibili
Non ci sono campi da calcio sono per lo più sedimi di palazzi ed edifici strade parchi piazze e vie strade
Una una seconda cosa che mi ha colpito è che nella provincia di Monza Monza e Brianza ben il quarantotto per cento del territorio territorio artificiale
Adesso Inter remote nel dettaglio del del del documento siamo qui per questo le do la parola a Maria Siclari direttore generale dell'Ispra
Eccomi qua grazie grazie benvenuti a tutti
Dico subito al presidente che mi sono messa da questa parte non per voi perché mi voleva allontanare vassoio perché mi hanno invitato assolutamente quindi tengo a precisare ufficialmente questa cosa
E allora siamo qui siamo qui per presentare il nuovo rapporto sulla consumo del suolo assieme arrivata all'edizione
Due mila e venticinque e devo dire che questo è il risultato di un grande lavoro un grande lavoro di squadra che facciamo come sistema nazionale per la protezione ambientale
Un grande un impegno costante ma voi io metto in evidenza e rigore scientifico il metodo col quale arriviamo poi a dire e a dare dei numeri che oggi troverete in questo rapporto penali rapporto il suolo il presidente lo ha detto benissimo e più insomma di una di un elenco e assolutamente uno strumento diagnostico che ci dice qual è lo stato di salute
Del nostro Paese risorsa l'abbiamo detta non più rinnovabile uno una chiave per capire quanto effettivamente sostenibile il nostro Paese del e misura la capacità di creare anche una società resi cliente che sia capace
Di come vivere con i rischi e di creare questo futuro sostenibile che tutti diciamo in ogni in ogni sede allora i numeri di questo rapporto
I rapporto CD restituisce dei numeri chiari senza appello nel senso che anche ancora nel due mila e ventiquattro vediamo come le infrastrutture gli edifici e le coperture artificiali
Occupano ventuno mila cinquecentosettantacinque chilometri quadrati
Parliamo del sette virgola diciassette per cento del territorio nazionale un numero che potrebbe dirci poco ma ci dice tanto se andiamo a considerare qual è il contesto europeo
Dove si arriva a quattro virgola quattro quindi insomma con dispiacere dobbiamo dire che oltre che l'Italia va oltre questa media
Non solo nel due mila e ventiquattro l'altro dato che e ci deve un po'preoccupare
Di suolo letto contino aumentare eppure l'Unione europea ci ha detto chiaramente
Che noi dobbiamo arrivare all'obiettivo dell'azzeramento del consumo netto di suole invece noi siamo totalmente lontani non solo abbiamo superato il settantotto virgola cinque
Chilometri quadrati di consumo netto di suole consuma detto di suole dato dalla differenza tra le nuove aree artificiale e reali che vengono innaturali Zarate
E con noi siamo l'uscita dei naturalizzati solo cinque virgola due chilometri quadrati e diari e ben poco e sicuramente il dato
Dato che non ci soddisfa se pensiamo che nel due mila e ventitré eravamo arrivate all'otto virgola due chilometri quadrati quindi assolutamente un dato non soddisfacente
Ma che mette in evidenza come noi non abbiamo una capacità di pianificare correttamente come la capacità di riqualificare Uri naturalizzati il nostro territorio naturale si scontrano con la frenesia di realizzare delle nuove costruzioni
E ancora qui nel due mila ventiquattro perché cosa noi abbiamo consumato suolo noi abbiamo consumato suolo per nuovi cantieri e strade sterrate per quarantanove virgola quindici chilometri quadrati per nuovi impianti fotovoltaici a terra abbiamo superato i diciassette chilometri quadrati
Per nuovi edifici siamo al sei virgola ventisei chilometri quadrati per nuove strade pavimentate altre infrastrutture di trasporto uno virgola quattordici chilometri quadrati
E allora intanto il dato che maggiormente preoccupante quaestor degli impianti fotovoltaici a terra superiamo i diciassette chilometri quadrati e quattro volte di più
Rispetto al dato dell'anno precedente e qui una riflessione sulla pianificazione strategica nazionale la dobbiamo fare ora naturalmente la realizzazione dell'impianto fotovoltaico va direttamente nella direzione di
Voler ridurre le emissioni di promuovere le energie rinnovabili ma è logico che la scelta al Sud dove impianti fotovoltaici deponesse realizzata
è una scelta anche di coscienza nel senso che il suolo naturale solo Berti abbiamo capito quanto è importante
E allora forse questi pannelli fotovoltaici pene che vengono installate il Sud e leale che sono già costruite magari degradate
Che sono state abbandonate ancora per quanto riguarda la destinazioni d'uso le aree destinate alla logistica sono aumentate del quattro virgola trentadue per cento
Ma questo rapporto mi sono un fenomeno nuovo un fenomeno che è dovuto alla nascita dei data center lo sappiamo è cresciuto questo fabbisogno
Di fra strutture digitale e anche dei servizi cloud è già iniziato insomma diamo una fotografia di un fenomeno che avvenuto anche nel territorio nazionale
Trentasette eteree destinata questa finalità e le regioni interessate sono maggiormente le regioni settentrionali in particolar modo in Emilia Romagna nel Piemonte e nella Lombardia
Ancora diciamo che altro dato che ci sembra razionale che consumare suolo continui ad aumentare nonostante ci sia un calo
Demografico e quindi in realtà vediamo che per ogni residente media c'è un territorio una superficie artificiale che continua a crescere
Nel due mila sei era trecento quarantasette metri quadri arriviamo al due mila ventiquattro che invece era tre cioè e trecentosessantasei metri quadri
E su questo dato una riflessione ulteriore la dobbiamo fare vuol dire che c'è uno sviluppo territoriale disordinato che non è collegato né a questa nuova esigenza di avere è una nuova edilizia quindi nel a reali esigenze abitative e neanche a reali esigenze demografiche ancora
Il dato altrettanto preoccupante che noi contro il continuiamo a costruire nelle aree a dissesto idrogeologico e nelle aree alla i giorni pericolosità sismica
Noi il trenta luglio di quest'anno abbiamo presentato il Rapporto sul dissesto idrogeologico del nostro Paese e abbiamo detto chiaramente qual è la situazione di fragilità del nostro Paese noi sappiamo che più volte il diciannove per cento
Del nostro Paese classificata maggiore pericolosità per frane per alluvione
E poi le caratteristiche geologiche dell'Italia
Ci fanno ben capire come il rischio sismico un rischio assolutamente presente nel nostro territorio inoltre l'Italia lo ricordo sempre si trova nel cuore
Del Mediterraneo l'hot spot dei cambiamenti climatici e quindi le conseguenze sono che gli eventi anche estremi ci porta a tutto quello che abbiamo visto nell'ultimo triennio e che abbiamo ben rappresentato nel nostro rapporto
Eppure nel due mila e ventiquattro le nuove costruzione hanno interessato anche aree classificate secondo i PAI a pericolosità idraulica elevata per quattro virgola cinquantotto chilometri quadrati
è in media per tredici virgola zero tre chilometri quadrati
A pericolosità da frana molto elevata per zero virgola cinque chilometri quadrati
Elevata zero virgola otto chilometri quadrati e media per uno virgola ottantacinque chilometri quadrati continuano a costruire laddove insomma i terremoti anche nel nostro per
Ci hanno detto chiaramente e abbiamo conoscenza della presenza di Faye nelle aree a pericolosità sismica molto elevata per quattro virgola quattordici chilometri quadrati
In pericolosità sismica alta per ventisei virgola cinquantadue chilometri quadrati
Questo è un comportamento insostenibile non solo dal punto di vista ambientale noi sappiamo cosa significa agire quando c'è un'emergenza che il nostro Paese
Quindi intanto le conseguenze in termini per Vieri Vito umana ma anche le conseguenze per per lo Stato per le finanze pubbliche che poi devono gestire le emergenze e poi cioè tutto il tema successivo che è quello delle ricostruzione allora un po'i dati che noi mettiamo in evidenza oggi di questo di questo rapporto
Il rapporto ci dice chiaramente che la strada che noi dobbiamo intraprendere e quella della riqualificazione
Non possiamo più parlare di estensione e l'estensione delle nuove coperture artificiale
Riqualificazione di utilizzazioni riuso delle aree che sono state già edificate altrimenti questo obiettivo ambizioso un po'oggi rimarcato dalla nuova direttiva europea di arrivare al consumo di suolo netto è un obiettivo che sarà del tutto
Irraggiungibile
E allora le parole chiave devono essere quelle del recupero e del riutilizzo delle aree partendo proprio da quelle che sono degradate di quelle che sono state dismesse il solo così la rigenerazione urbana
Diventerà veramente il nostro pilastro su quale costruire tutta un'altra storia di sostenibilità ambientale
Di mitigazione del rischio idrogeologico e di adattamento ai cambiamenti climatici senza mai dimenticare che abbiamo necessità di realizzare nelle nostre città degli spazi dedicati e Verdi che ci permettono di migliorare la nostra qualità di vita
Io allora questo questo rapporto che noi presentiamo oggi
Non vuole neanche come ha detto il presidente non vogliamo spaventare non è un monito per noi è un rapporto tecnico che disegna una mappa del nostro territorio cioè noi vogliamo dire esattamente Latorre si può intervenire con una finalità più alta con l'auspicio che magari ci rivediamo nei prossimi Rapporti dei prossimi anni
E raccontiamo tutta un'altra storia del nostro Paese che non è fatto più di degrado ma una storia che ci parla di riqualificazione permettetemi di irresponsabilità
E di un rinnovato equilibrio che ci deve essere con il territorio
Il collega che mi seguirà sarà molto più preciso di me pure rapporti insieme a tutti i colleghi del sistema nazionale per la protezione ambientale e potrà dire nel dettaglio qual è la situazione del nostro Paese grazie a tutti
Grazie vicedirettrice adesso chiediamo alla regia se può far partire un video
Ci ha raggiunto Michele Munafò curatore del rapporto gli spara volevo soltanto sottolineare alcune parole della direttrice generale è interessante notare ecco e da una questione molto importante come
Il peso dell'artificiale anche in un paese in particolare nelle sue rare che sono in crisi demografica
Negli anni ottanta novanta si sono fatto una serie di previsioni demografiche che non si sono poi realizzate il Paese non ha mai superato i sessanta milioni
Da Bittante una città la città in cui io sono cresciuto Genova doveva essere una città da un milione d'abitanti oggi ne ha meno di seicento mila ma nonostante questo si fatica a mettere a regime questa novità purtroppo negativa demografica con l'aspetto del costruito la parola Michele Munafò
Buongiorno a tutte tutti grazie di essere presenti
Questo appuntamento annuale che è per me insomma è un'emozione tutti gli anni siamo arrivati alla dodicesima edizione di questo rapporto
Io ci sono cresciuto forse anche un po'invecchiato su questo rapporto
Però insomma ogni anno ci ritroviamo
Cerchiamo di fornire i dati sul sull'evoluzione del del sui cambiamenti che registriamo anno dopo anno sul nostro sul nostro territorio
Io adesso cercherò di entrare nel merito su qualche dato soprattutto questa immagine questo grafico vedete l'andamento nel corso del degli ultimi anni sta caricando credo del del consumo di suolo nelle componenti permanente reversibile questo è una
Una differenziazione che abbiamo introdotto una decina di anni fa
Dal due mila sedici questo monitoraggio di dettaglio arriva poi a classificare ogni tipo di cambiamento nelle varie classi
Tra edifici e infrastrutture cantieri come vedete all'andamento del di questo periodo quello che risulta molto chiaro e l'aumento importante la quota delle reversibile sulla totale
Dentro reversibile ci sono diverse tipologie di di consumo di suolo intero nel merito più tardi con specificando alcuni elementi e la quota del permanente che rimane più o meno stabile negli ultimi anni in calo rispetto a quella del degli anni due mila sedici due mila diciannove
Quello che è calato in in maniera importante negli ultimi due anni con una progressione importante vedere dal due mila ventidue al due mila ventiquattro invece il ripristino
Che cosa si intende per ripristino si intende quelle recupero di suoli che erano precedentemente artificiali
Degradati e che invece vengono rigenerati ripristinati al naturale questo è un fenomeno che in realtà fondamentalmente circoscritto al recupero di aree di cantiere in alcuni casi di arresto attive e minuta misura decisamente minore cioè ai quarti
Quasi poco più che simbolica
A reali interventi di De pavimentazione ben permeabilizzazione di ad esempio di aria artificiale all'interno delle aree urbane che invece uno degli elementi fondamentali ad esempio anche non soltanto all'interno del della recentissima direttiva approvata ieri
Ma anche delle abbastanza recente ma un po'meno recente Regolamento europeo su ripreso nella natura entrato in vigore ad agosto due mila ventiquattro e quindi a questo
Combinato questo bilancio tra il nuovo consumo di suolo e la riduzione del ripristino
Fa sì che non nell'ultimo anno abbiamo avuto di fatto il record assoluto dal due mila dodici ad oggi del consumo di suolo netto cioè quel bilancio fra le nuove costruzioni e ripristini quindi vedete quella freccia decresce non è un mercato azionario
Chi investe magari sarebbe anche positivo invece in questo caso è il valore del del consumo di solo netto che dovrebbe arrivare a zero secondo gli obiettivi europea due mila cinquanta secondo gli obiettivi nazionali che ci siamo
Posti con il calapranzi sono ecologica al due mila trenta quindi mancano cinque anni per portare a zero quella freccia che purtroppo sta crescendo ora nei ovviamente nel rapporto abbiamo una serie di dettagli che vanno a
Presentare le situazioni e sui territori quindi nei diversi ambiti territoriali nelle aree a pericolosità idraulica nelle aree protette lungo la costa all'Inter le aree urbane e ovviamente per ambiti amministrativi
Da questo punto di vista oggi vi chiedo un piccolo aiuto chiediamo un piccolo aiuto
Perché siamo lanciando
Stiamo preparando un una versione dell'EPO Atlante che il nostro sistema di diffusione dei dati che sarà dedicata ai più giovani
E quindi fonda strumenti anche di per testare per reintrodurre questi elementi anche l'interno della scuola quindi di chiedo un piccolo aiuto se potete inquadrare questo o quel code col cellulare perché lontano abbiamo anche distribuito dei dei fogli quindi in quella del primo troverete un elenco di regioni
Prima di dargli la risposta di chiedo io di indicare quali secondo voi sono le regioni che nell'ultimo anno hanno avuto un incremento in termini assoluti maggiore di consumo di suolo
Quindi dovete ordinare mettere da quella che al valore più elevato a quella che ha il valore più basso tra le cinque Regioni che trovate nel
Nel sullo schermo
Adesso vediamo ovviamente indiretta abbiamo la possibilità di vedere
Le risposte in particolare non so che si può ingrandire un pochino o comunque
Qui vedete chi ha rischiando rinato le cinque posizioni ovviamente non valgono i colleghi che hanno lavorato al rapporto Pannella
E e gli altri e gli altri risultati quindi in realtà purtroppo devo dire che la i risultati della del pubblico sono abbastanza scadenti perché la gran parte delle persone non andò rinato neanche una posizione
Andiamo avanti con le con le slide e queste sono le regioni che nell'ultimo anno in valore assoluto hanno consumato più suolo nell'ultimo anno abbiamo registrato più di mille ettari in Regione Emilia-Romagna la Regione che ha avuto un maggiore consumo di suolo ma è anche allo stesso tempo la Regione che ha ripristinato più suolo
Quindi il bilancio netto dice ottocentosettanta ettari
In termini percentuali
Il valore di crescita della Regione Emilia Romagna dello zero cinquanta per cento
Al secondo posto abbiamo in termini assoluti la Lombardia ottocentotrentaquattro ettari più zero ventinove per cento poi la Puglia ottocentodiciotto ettari zero cinquantadue per cento in più
La Sicilia quasi ottocento ettari contro quarantotto per cento in più nel Lazio più o meno
Sugli stessi livelli quasi ottocento ettari però con lo zero virgola cinquantasei per cento in più quindi una crescita percentuale più elevata
Questi sono i dati valore assoluto delle regioni che hanno consumato di più ora invece prossimo prossimo ordinamento Ossimo quiz sulle regioni invece che hanno consumato di meno in ordine Ina in valore assoluto quindi
In questo caso troverete altre cinque Regioni
S'e vediamo se
Siamo più bravi in questo in questo caso
Poi
Di gli racconto mentre rispondete brevemente come si sta sviluppando questo questo sistema del dell'equo Atlante Next quindi sarà un'eco Atlante dedicato alle male generazione prossime generazioni ai giovani
Che vedrà la possibilità di ottenere dei punti dei punteggi in quel caso si e poi i utilizzare questi punti per suggerire
Per prevede per come dire pianificare ipotizzare interventi di recupero sul territorio questo partirà sul tema del del suolo ma poi vorremmo estenderlo a tutte le diverse
Componenti ambientali comandata in questo caso ma insomma sempre Malino mi sembra perché
Però in questo caso la maggioranza ne individua cone anni indovinato uno mentre invece quanti sono sotto quelli che hanno indovinato tutti cinque cinque persone no quanto
Il tre per cento scusarci abbiamo in percentuale quindi solo il tre per cento delle persone che hanno partecipato qui o da casa perché sappiamo che ci stanno seguendo comunque anche fine collegamento streaming quindi spero che anche in collegamento siano partecipando numerosi no estivi eremo tutti questi risultati per cambiare poi le tabelle del rapporto sulla base di quello che è risultato popolare no perché insomma questo è il
Andiamo avanti battute a parte
Ridatemi focus sulla presentazione grazie perfetto quindi questo qua eh il
I valori assoluti sulla
Sulla distribuzione del consumo di suolo come vedete fondamentalmente più della metà del con
Su modi solo nazionale si concentra in sei regioni sono anche se Regioni importanti dal punto di vista dimensione territoriale di estensione dal punto di vista demografico di popolazione dal punto di vista economico
Mentre invece vedete le regioni piccole che sono quelle che vedete in basso a destra la piccola consumato meno sono meno suolo e la Valle d'Aosta circa dieci ettari poi Liguria Molise e Basilicata Trentino Alto Adige diedi a tutte le altre
Quindi questo grafico chiaramente mostra alcune quadrati di dimensione più o meno crescente in maniera proporzionale al l'effettivo consumo di suolo rilevato nell'ultimo anno
In realtà questi sono valori assoluti però è importante anche
Ragionare in termini di valori percentuali quindi la crescita percentuale che realtà dipende quindi da quanta è l'estensione territoriale della superficie già costruita in quella determinata regione
Vedo invece una classifica un po'diverso perché se ragioniamo in termini di incremento percentuale sempre su base annuale
I valori più elevati sono in Sardegna con zero virgola ottantatré per cento di crescita in dodici mesi seguita da Abruzzo Lazio che dicevamo prima con lo zero cinquantasei
Puglia coi Emilia Romagna
Qui si sono gli indicatori che abbiamo visto della crescita delle variazioni annuali dell'ultimo anno
Però un altro indicatore che è importante
Considerare e quanto suolo complessivamente artificiale c'è in un determinato territorio rispetto al territorio disponibile abbiamo visto prima che il territorio nazionale è coperto per il sette virgola diciassette per cento del territorio
Questa distribuzione in realtà è molto disomogenea è ovviamente nelle aree interne nelle aree montane il consumo di suolo e molto più ridotto e quindi l'estensione percentuale delle superfici artificiali
Inferiore
Le maggiori artificializzazione i si trovano nelle pianure nelle principali aree e città metropolitane e aree urbane
Dei fondi vale lungo la fascia costiera prima si citava il caso della Provincia di Monza e Brianza ma altri comuni ad molti Comuni hanno superiori percentuali superiori anche al cinquanta per cento qui
Vi chiedo vi chiediamo di indicare invece di ordinare le regioni con la maggiore percentuale di superfici artificiali rispetto al proprio territorio
Ricordatevi che la media nazionale il sette virgola diciassette per cento vediamo i risultati ma mano che rispondete
Ancora una volta vedo che però le risposte corrette non sono quindi insomma dobbiamo studiare un po'di più prevediamo dato anche la sintesi all'ingresso però non è stato sufficiente
Per raggiungere risultati soddisfacenti e quindi in questo caso neanche il tre per cento il due per cento di risultati corretti
Però almeno una posizione anche in questo caso è stata indovinata dalla maggior parte la maggioranza relativa del
Le risulta del del dei partecipanti e andiamo invece subito alla risposta alla domanda successiva qui vedete risultati scusate prima del questa risposta
Le regioni che hanno la maggiore percentuale sono Lombardia Veneto e Campania con valori compresi tra il dieci è un po'di la la Lombardia il dodici e ventidue per cento seguono Emilia Romagna e Lazio con valori tra l'otto e il nove per cento
La prossima domanda sono sei in tutto e non via moglie rotto di tanto ma tanto abbiamo capito come il gioco e invece quelle di individuare quelle Regioni che hanno una minore percentuali solo consumato ora il gioco in realtà serve anche per spiegare la complessità degli indicatori che noi utilizziamo perché è importante ragionare in termini di incremento di variazione portante ragionare in termini di percentuali di in termini di valori Assisi assoluti sia percentuali e sia poi d'impatto complessivo sul territorio e di di quello che è successo nell'ultimo anno di quello che è successo nella storia del territorio quelli che stiamo vedendo noi adesso
Sono l'esito di una storia di trasformazioni Gizzi decenni per cui se oggi noi in Italia abbiamo una certa percentuale di superfici artificiali non dipende ovviamente soltanto da quello che abbiamo fatto l'ultimo anno ma dipende da
Anni decenni di trasformazione anche se da questo punto di vista mentre vediamo in gli esiti di questo risultato
Ricordo Sempre che quello che noi abbiamo oggi nel nostro Paese in termini di ammontare complessivo di superfici artificiali fondamentalmente per i due terzi l'esito degli ultimi sessanta settanta anni di storia
Quindi fondamentalmente noi per millenni come dire abbiamo realizzato e costruito e artificializzato
Una piccola parte del territorio dal secondo dopoguerra in poi
L'incremento del consumo di suolo è stato tale che poi ha portato anche a quella simpatica statistica simpatica tra virgolette che tra l'altro ha avuto un momento di Gloria quest'estate scorsa durante gli esami di maturità perché è stato citato uno studio scientifico che che ha dimostrato che dal due mila venti la Massa artificiale sulla sul globo terrestre c'è tutto quello che ne abbiamo realizzato gli edifici costruzioni e quant'altro ha superato per la prima volta nella storia umana la biomassa quindi tutto quello che la vita sul nostro pianeta quindi questo salto di scala anche avvenuto questo passaggio l'approdo al due mila venti è un qualcosa di particolarmente
Come dire anche dal punto di vista
Citate mi foro il focus sulla presentazione al punto di vista della comunicativo e particolarmente significativo qui vedete quindi la classifica complessiva di tutte le venti regioni italiane
Le regioni con la minor percentuale di consumo di suolo di suolo consumato sono la Valle d'Aosta il Trentino Alto Adige Basilicata Sardegna Molise in questo ordine che che gli ho detto
E sono regioni che hanno percentuali al di sotto del ho ben al di sotto del cinque per cento
Infine vediamo a livello comunale
Le nostre statistiche arrivano quando taglio
Anche comunale e poi ovviamente c'è una cartografia di dettaglio che potete consultare sul mostro sì da scaricare in formato aperto
Che permette di rappresentare le trasformazioni sull'intero territorio nazionale con una risoluzione di dieci metri per tutto il territorio quindi ogni dieci metri diviso lutti
Dice letta di di di spazio sul nostro territorio superficie il nostro territorio e possibile individuare che cosa è successo nel corso degli anni
Di invito a rispondere sì a questa domanda
Sia alla prossima domanda dove i comuni qui vedete comunico il maggior consumo di suolo annuale quindi parliamo di incremento nell'ultimo anno in termini assoluti se andiamo alla prossima
Vediamo se ci riusciamo regia aiuto ecco no troppo una indietro attorno io eccoci qua la seconda domanda relativa ai comuni e invece un indicatore che abbiamo introdotto quest'anno
Che relativo alle maggiore incremento comunale escludendo però le superfici destinate agli impianti fotovoltaici a terra
Abbiamo parlato abbiamo detto prima del dell'importanza di questa forma di trasformazione del territorio e quindi qui troverete una classifica diversa da quella precedente
Vediamo se tanto i risultati di questa di queste ultime due domande
Tocca niente purtroppo anche anche su questa non siamo andati benissimo
Vedremo che cosa faranno i ragazzi delle scuole quando proporremo a questi ai ragazzi queste queste domande
A qui non abbiamo neanche raggiunto il due per cento quindi siamo addirittura peggiorando la situazione va bene andiamo alla alla mia presentazione vediamo quali sono i risultati in termini dei primi cinque Comuni con maggior incremento di consumo di suolo complessivo sulla sinistra
E e sulla destra quelli spot senza considerare il fotovoltaico a terra
Questa classifica questa esigenza di rigore questo indicatore nasce proprio quest'anno
Anche in considerazione del fatto che i primi tre comuni ma anche il quarto in maniera più limitata di fatto vedono la gran parte del suo consumato nell'ultimo anno dovuto proprio all'installazione di pannelli fotovoltaici
A terra nella tipologia che consumano suolo noi da alcuni anni individuiamo due tipologie di anzi la sta a tre tipologie di impianti fotovoltaici
Quelli che consumano suolo in linea peraltro con la nuova direttiva locali già prevede questa questa triplice classificazione degli impianti a terra quelli che consumano suolo che sono stati localizzati per l'ottanta per cento su aree precedentemente agricole utilizzate per l'agricoltura
E sono in crescita mille settecento ettari in un anno quadruplicato la crescita dello scorso anno scorso amo quattrocento ettari circa
Due anni fa erano duecento ettari tre anni fa erano settanta ettari quindi questo ci dà l'idea del dell'incremento esponenziale di questo di questa forma di trasformazione del territorio
E poi classifichiamo quelli che non consumano suolo gli impianti che non consumano solo sono di due tipi fondamentalmente quelli su suoli già consumati sopra gli edifici ovviamente l'isola era già consumato e quindi non è un nuovo consumo di suolo hanno conteggiamo e quelli che invece rappresentano delle forme meno intensive che mantengono ma naturalità prevalente del suolo tra cui rientra ad esempio comunali cosiddetto ha di volta i conti
E questi pannelli questi impianti hanno coperto l'ultimo anno centotrentadue parenti quindi una misura decisamente minoritaria rispetto al complessivo nonostante questi dovrebbero essere quelli più come dire
Incentivati o privilegiati tra l'altro questi centotrentadue ettari sono in calo perché l'anno scorso erano invece più di duecento quindi come dire questi dati non si fanno non ci tranquillizzano sul fatto che il fenomeno sia come dire governato dal nostro punto di vista dal punto di vista del del suolo in maniera del tutto coerente con gli obiettivi europei le altre cause poi credo che sto un po'allungando quindi vado a chiudere rapidamente la mia presentazione
L'abbiamo più o meno indicate anche velocemente nelle
L'antica del nostro direttore generale nella sua presentazione abbiamo sicuramente l'aumento delle degli edifici per il consumo permanente dovuto a nuove costruzioni tra l'altro il tredici per cento di questi edifici
Ricade in zona pericolosità idraulica mediante il nove per cento Naga pericolosità il da frana quindi quando si diceva prima sull'aumento dell'esposizione e quindi del rischio dei nostri territori realtà dobbiamo sempre tenere in considerazione anche questi
Questi numeri
I cantieri
Rappresentano sempre la quota prevalente del consumo di suolo duale ma questo è evidente perché un cantiere normalmente ha una durata di vita e spesso supera i dodici mesi poi questi cantieri nei prossimi anni in realtà in gran parte mediamente i due terzi di questa di cantiere saranno Point
Impermeabilizzati diventeranno nuove costruzioni quindi realtà quel consumo di suolo reversibile così alto realtà è dovuto prevalentemente ai cantieri e sappiamo che però quella quota di irreversibile realtà in futuro
Diventerà sicuramente per una gran parte qualcosa di permanente
Paghiamo il tema de la logistica un tema degli ultimi anni
Piuttosto evidente di una come pressione di trasformazione del nostro territorio
Tra questi abbiamo poi la questione che era emersa come nuovo nuova indagine proprio nell'ultimo anno
Abbiamo analizzato le principali
Il primo trasformazioni dovute ai principali alle principali sta all'azione di data center per tecnologie informatiche per lo supporto del del cloud ad esempio anche a supporto di tutto quello che il mondo l'intelligenza artificiale che sapete richiedenti
Come dire strumenti e potenza di calcolo sempre maggiori
Quelli costruiti su suoli agricoli naturali che abbiamo rilevato erano di quasi quaranta ettari
Soltanto nell'ultimo anno abbiamo fatto una Focus anche sull'impatto del delle opere infrastrutturali per i giochi olimpici e paralimpici del del dell'inverno due mila ventisei
In questo caso abbiamo rilevato nel
Due anni di di avvio dai cantieri
Una sessantina di nuove trasformazioni su suoli agricole naturali vedete l'esempio della nota pista da bob che andata intervenire su un'area prevalentemente naturale
Io con questi ultimi dati chiudo la mia presentazione volevo ringraziare voi che siete qui ma il gruppo di lavoro particolarmente esteso non c'entrava tutto in una slide per renderlo leggibile però voluto inserire tutti i nominativi dei colleghi ed delle colleghe delle innanzitutto di Ispra del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente che ogni anno lavorano
Sacrificando molto del loro tempo su questo lavoro
La rete del referente dell'agenzia tutti i colleghi che elaborando i dati che supportano può e la realizzazione e la cartografia delle banche dati dei sistemi informativi
Il comitato scientifico che ogni anno ci supporta e che coinvolge docenti ed esponenti di rilievo delle delle università degli enti di ricerca nazionali e poi no ultimo ma non ultimo tutto tutte le colleghe parla femmine sono prevalentemente colleghe del dell'organizzazione della comunicazione della della grafica del del video Attilio non parlo di colleghe ma ci sei anche tu hai compreso nelle cose
E poi il lei collega dell'ufficio stampa senza le quali ovviamente tutto questo rimarrebbe nei nostri Cassetti quindi grazie a tutti veramente
Per non ringraziare ovviamente il nostro Presidente il nostro direttore generale che ci supportano e ci sopportano nonostante i nostri tentativi di
Di far naufragare sempre tutto fino alla sera prima grazie davvero
Chiediamo al professor lui radio
Viceversa se al tavolo
Però se mi permettete prima di salutare il professor Levy che ringraziamo anche condirettore non voglio rubare il mestiere nostro moderatore insieme non dovrà la l'avremmo fatto alla fine ma visto che l'ha già fatto
Michele al ci associamo ovviamente ringraziamento alle colleghe colleghi che hanno predisposto il rapporto l'abbiamo già detto prima condirettore ma anche a tutte le colleghe e colleghi
Del sistema ma soprattutto a regole con le regole che dispone che hanno organizzato questo evento perché voi intorno ai documenti tecnici si muovono non solo ricercatrici ricercatori che svolgono il lavoro tecnico scientifico ma anche tutti coloro che poi serve sono concorrono alla realizzazione di di iniziative come questa la realizzazione dei video dei documenti quindi era una ringraziamento sentito
Che aveva fatto perché altrimenti si dà tutto per scontato è scontato non ha
Volevo dire che dell'ultimo ciclo divide informazione era molto interessante vedere come nella graduatoria delle dei comuni che esclusa la questione fotovoltaica stavano in cima alla appunto alla graduatoria del consumo secondo fosse Venezia e Quarta Roma due fondamentali città per questo Paese
Un'altra grande importante città europea ovviamente Barcellona chi mezzo gran parte di voi ha avuto modo di vedere la neanche osservato le trasformazioni urbanistiche degli ultimi decenni c'era giunto gli se ne siamo grati
Il professor Salvator Roveda presidente della Fundación ecologia urbana i territoriale di Barcellona lasciamo la parola Luís per la sua lectio magistralis
Grazie
Grazie a Ispra per questo invito
Io non parlo molto l'italiano perché non ha studiato mai ma aspetto che il mio italiano si capirà
E le miniere affezione anche raccordo
Mi scuso
Amica il mio interesse oggi è parlare delle soluzioni del come
Come arrivare a attaccare questa sfida
Quale sono le le menti teorici anche metodologici e strumentali per farlo raccordo noi veniamo lavorando per quella Iliade come a produrre
Questo consumo del suolo ma non non solamente
Oltre a questo cerchiamo tante cose come si veda la mia presentazione
Cominciamo con un'idea che penso che importantissima
Che coinvolta con la sostenibilità
La natura tutto quello che non massimizza la informazioni lancio Pia in termini o dell'informazione nono non va via
Voglio dire sì non siamo capaci lenti del ridurre alle stesso tempo la Energia il consumatore sorse gli
Incontro incrementare l'organizzazione
Non è possibile rimanere qui
Questo ha una natura così
Un esempio chiarissimo in questo della evoluzione delle spezie e in particolare dell'essere umani
Noi abbiamo sistema più complesso che si conoscerà oggi che al nostro cervello con più delle cento mille
Cento milione de Newton cento
Cento mille cento miliardi ben de milioni il cento miliardi da milioni
Mi scuso Alitalia non è
Sì enti a mille milioni sulle cento cento sento mille miliardi Danny euro del neurone lavorando insieme con un'energia equivalente per fare questo lavoro equivalente a una a una Bondi gli ha detto de de centocinquanta Bax
Niente
Questo permettere che al funzionamento del questo sistema per il più completo che noi conosciamo
Pertanto dobbiamo andare in questo senso del come possiamo organizzare al nostro territorio in questa linea sì no non è possibile rimanere qui
Pertanto in questo momento noi abbiamo un problema
Gravissimo che è coinvolto con nel sistema sistema economico che noi abbiamo la strategia per competitiva entro Rizzo entrée territori anche in tre città
Una una strategia che è basata non consumatore sorse
è quello che è il campanile de consumi da più solo più energia e Pio materiale
C'è una Pentangelo una vantaggio competitivo e questo non è sostenibile a Mickey
Questo il nostro povero
O cerchiamo un'altra strategia per convertire o non è possibile andare via e non abbiamo futuro e così pertanto dobbiamo cercare questa nuova strategia io penso che è possibile
Perché l'unica possibilità era dematerializzazione delle economi
Voglio dire una e strategia basata e ma informazione e ma con e senza
Non c'è un'altra
In questo momento non sappiamo come farlo
Perché ancora tutti usati dice come si consuma più suolo più materialmente più in Asia
Per
Per la crescente alla cresciuta economica del tutto il Paese questo nostro cuore
Pertanto questo che si vede qui a sinistra per questo il processo che si incrementa la passate consumo dell'Asia e nel tempo
Ma la tassa d'incremento dall'organizzazione che la parte per scendere giù
No cresce la stessa forma
Dobbiamo cambiare all'altra parte alla a a destra
Come assomiglia siamo cavalca papille del re dure questa inerzia non solamente nel sia suolo
Acqua
E materiali e alle stesso tempo incrementare la nostra organizzazione come ha fatto la evoluzione le per esempio del e al processo per creare
L'esseri umani
Capito questa la chiave
In questo momento siamo e la via dalla sinistra
Non della destra
Pertanto vediamo quale sono le soluzione secondo me che devi amo sviluppare nel corpo
Prima del tutto
Vediamo definire quale sono dei modelli
Perché lei modelli perché dobbiamo cercare modelli perché la realtà è stanco complessa che io ho definiamo le le menti chiave dal terreno del giuoco e non in caso o si no non è possibile
Arrivare a risolvere le sfide che ne abbiamo questa la chiave
Pertanto qui solamente parlerò dei quattro del questo elementi primo è il modello territoriale secondo qual è il modello urbano Terzo quale sono gli strumenti per e sviluppare questo elemento questo modello urbano con un istrumento come la romanistica
Solamente parlerò di uno dei questo satellite e che sono su moderni
Che l'coinvolto alla mobilitare spazio pubblico raccordo un altro giorno parlare delle altre ma siamo lavorando in questo senso pertanto
La prima cosa che si deve fare secondo me e definire
Un piano e strategico che deve includere tutti gli elementi insieme integrare tutti quello sì no non è possibile
Perché ogni delle elementi pianificatore
Va per la sua via
Ma no e coordinato con le altre e pertanto dividiamo fare questo collegamento devi amo integrare tutti nelle menti che si bisogna per arrivare alle oggettivi che stiamo cercando pertanto
La prima cosa e questo
Modello territoriale che oggi modello Tarita en territoriale si chiama cita tre gironi
Voglio dire che tutto che uno vanno tutto che è coinvolto con il consumo del suolo consumo dei materiali d'energia è buono
E pertanto al suolo
Rimane quindi perché arriva alle iniziative per occuparlo
Sempre è buono e la crescenza economica vieni con quello
Ma il disastro viene dopo
E in conseguenza
è vediamo cercare quali prossimo
Modello territoriale
E in questo caso noi abbiamo non non posso esplicarlo molto perché se no non c'è tempo e ma io penso che si capirà alla fine quale cosa che voglio dire
In questo caso per esempio porto a qui a colazione un piano strategico che ha cercato integrarlo Totò per un municipio Isole Canarie che la laguna
Si vede quindi in Rossano se come si dice in italiano non rosso rossa
Rossana prosa
Che tutto è macchiato dei rosa praticamente perché abbiamo qualche cosa come quella è un disastro una catastrofe
Ancora si deve MP meglio questo è la tendenza attuale de occupare il territorio e disperso
Non eccita e Suburbia
Non eccita
E urbanizzazione un'altra cosa
E pertanto il consumo del suolo d'energia di acqua dei materiali di tutto si moltiplica
Ogni volte che si occupa un metro quadrato mantra quadri in questo senso accorrono
Un
Dopo vieni tutte le infrastrutture
Viene così sempre e le cose le infrastrutture in questo senso deve essere sempre coinvolta con la macchina
Perché sì no non si può arrivare al territorio si facciamo questa dispersione non c'è trasporta il pubblico
Eh sì bisogna per arrivare a tutti un po'è impossibile pertanto si deve arrivare in macchina e pertanto dobbiamo fare tutta la struttura viaria delle autostrade
Ogni volta è più grande
Perché è un problema ecologico sino ai facciamo una infrastruttura come un'autostrada
Facciamo questa crescenza di occupazione del territorio come quello
Dopo questa autostrada non è sufficiente bisogna un'altra io un'altra e un'altra e alla fine questo un problema e strutturale
Che non va a nessuna parte e l'impatto è ogni volte
Macedone
Per esempio questo in questo caso che stiamo studiando
Un'altra cosa è l'occupazione del suolo con questa follia che viene con quello
Questo si può ridurre di forma significativa sì vogliamo ma si deve occupare quello che non è naturale
Dobbiamo occupare lo da le le spie le spazio che già abbiamo occupato prima capito
Pertanto e in questo caso de la laguna noi abbiamo fatto una proposta per occupare le aree le servitù Udine le servitù che de e l'aeroporto per esempio
La abbiamo proposto occupare la parte superiore dell'autostrada
Gli abbiamo proposto anche occupare in questo caso
Le il tetto de industriale io il tetto della Università con tutti quello arrivano a duecentotrentatré ettari
Voglio dire che il sessanta per cento dell'amnesia che si ligio segno bisogna e in questo municipio de centocinquantasette mille abitanti si può arrivare un con quello
Non abbiamo imploso qui
E il tetto delle Rifici residenziale ancora
Ma con solo a questo arriviamo a quello
Perché
Non facciamo questo qual è il problema
Un'altra cosa che io propongono e che tutti gli elementi che noi abbiamo nell'interno del nostro territorio in particolare per elementi umani deve essere alto ciuffi centri e nel nel CDA sempre
Vediamo cercare questo per esempio questo ente
Una un mercato alla alla Elia all'aria libri Livera questo è un mercato che prima si metteva in una in una una piazza
Oggi questa piazza e coperta per un tetto traslucido de captazione della energia
E questo a diventato un una spezia deve
De Buccoliero che un'altra azione totale praticamente tutti l'elemento culturale tutti in quello le feste vado qui anche al mercato de ogni settimana
Capito
Pertanto si può fare che questo qua e anche fa l'autosufficienza delle spazio pubblico che stanno cercando in questo caso tutto qua con energia rinnovabile e possibile si si deve pensare un po'
Le difficile alto consumo tutti quello deve andare insieme de questa soluzione
Non si arriverà possibile mente al cento per cento mandiamo un presentarci un grandissimo con tutti questa strategia
Dopo abbiamo le mani ad attentamente abbiamo questo
Aerogeneratore Molini vedendo il vento off-shore
Per esempio che in questo caso al cento per cento che non stanno cercando per questo per questo Municipio
è il modello questo modello che si propone nel nuovo modello non lo spiegare tutto perché
Bisogno un'ora per quello ma non si preoccupa in questo caso mi interessa un elemento chiave che questo
Il quale modello sostitutivo del modello citare zione secondo me
E un modello che bisogna che voglio
E sviluppare al massimo la campagna e alle stesso tempo la città
Più campagna PIL cita
E come come si traduce questo e in quanto a modello
Bisogna amo che la città e sviluppa come elemento indicatore la massima espressione che la sua organizzazione secondo quella quell'equazione
Dobbiamo conoscere o beviamo spingere e la direzione de moltiplicare il numero e la diversità le persone giuridiche
Voglio dire organizzazione romana questa la chiave perché tutto dopo vieni
Perché è più competitiva perché noi abbiamo più numerose posto le domande del lavoro perché abbiamo eccetera eccetera dal corpo
E questo posto che lavoro può essere incluso con un valore aggiustato perché moltiplichiamo il numero e la diversità
De attività dense connesse sta
L'accordo per quello lavoro
Si incrementa anche in soldi
Pertanto dobbiamo e sviluppare
A destra abbiamo questo moltiplicare questo elementi che si vede qui sonnellini di operare per rappresentare queste
Queste attività negli abbiamo sviluppato un dizionario per le per leggere l'attività
E ogni Pinto grama
Rappresentato ripresenta un'organizzazione abbiamo più del due mila e per leggere questa città e questo dizionario e si può fare un'analisi de qual è il messaggio che appare dopo
Indietro le questo e la teoria della informazione che si usa per
Per calcolare la dive la biodiversità
Anche la diversità romana che io proposto con questo me con questa metodologia dal corpo questo prossimo nel prossimo rapporto deve andare parlando di questo penso è molto importante non solamente un consumo anche la possibilità di proiettare nostre
Sistemi urbani e in quanto a numero e la diversità dei queste persone giuridiche e nell'altro parte la campagna dobbiamo moltiplicare l'avvio e la diversa la la biodiversità
Questa è la chiave non è un'altra cosa la della campagna e pertanto si deve cercare come
La popolazione può rimanere in questo spazio
E la Campania con tutti gli elementi che si bisogna per vivere bene con una qualità De vita sufficiente perché sia un punto attrattivo per le giovani anche pertanto e in questo momento è difficile fare questo perché perché la sostenibilità economica non viene attraverso dal mercato non è possibile arrivare avere questo eccedente per perché la popolazione rimanga e nell'esteso nella stessa Campania
Questo è un grosso problema pertanto si deve cercare soluzioni de solidarietà de compensazioni dove si fa le cedente
Finanziero e Dini erario e nel territorio nella città pertanto si deve fare una compensazione perché questo territorio da un servizi con sistemi che non separa i si deve pagare perché cita la possibilità dei sfruttare la natura
De questo giardino che
Recante sino no siccome si riesce pare campesino nel l'agricoltura agricoltore
Fa come un giardino ma radioso i storico che si può e sfruttare quando noi andiamo alla campagna
Questo si deve pagare ma si deve pagare tutti quello che la provvisione ve alimento non solamente l'alimento che si paga per mangiare no e questo flusso Berre sorse che non si paga
Sufficientemente bene non è bene distribuito perché l'agricoltore non c'è
Il genero che male questo
Le altre parte dalla distribuzione sono si riporta la parte dal pallore aiutato no questo caso campo Healthcare l'agricoltore deve avere o che deve avere le persone che guida
Nel territorio
Devi avere servirci e la finanzia Tione adeguata per mantenere al territorio questo elemento che compensazione e chiavi sino non andrà
E così
E in questo caso noi abbiamo fatto una proposta per proteggere
Per le spaccio che oggi è naturale agricola
E anche stiamo proponendo un cambiamento letta le tecniche de lavoro coinvolta con ali di cultura che sia un'agricoltura ecologica e rigenerativa al collo questa la la chiave perché con quello arriva la biodiversità
La rinascita elastica la diversità in tutti i comuni in tutti il senso vieni perché siamo campanile de accomodarsi processo de de produzione di alimenti con la biodiversità
E con la natura pertanto questo due elementi sono il nuovo modello secondo me
Più campagna
Più
Cita
Arriviamo al modello romano
Como deve essere il modello urbano quale sono elemento chiave del modello urbano il nuovo
Deve essere se secondo me
Compatto la sua morfologia comparto nodi sperso compatto
Deve essere Complesso nella sua organizzazione
E Dio diverso che un'altra forma di complessità
Vediamo includere la biodiversità nell'interno devi amo includere la misti citate usi
E nell'interno dalle nostre città moltiplicare il numero diversità de persone giuridiche d'organizzazione una parte economica altre no
Terzo deve essere efficiente metabolicamente
Per quello devia Morra indurre al consumo verrà insorse dea quante materiale ed Energia alle steso un tempo il quarto nessuna persona deve essere esclusa per questo
Devi amo cercare la coesione sociale e per questo dobbiamo cercare
Fare una città mista vivendo insieme e nell'esteso quartiere gente diversa questa la chiave
Perché dopo
Se il reduce tantissimo la vulnerabilità servizio tantissimo la la polarizzazione fra le differenti gruppi umani dal corpo pertanto può essere quattro
Quattro assente
Che sono alla chi altri
Che si deve sviluppare
In questo caso
Star venendo una quantità dei tipi d'eccitante
Che si la città del quindici minuti che sì la città ecologica che sì la città salutarmi le che sì la città Asmar siti la intelligente che sì la città tutti le città che voglio ogni tre mesi appare una si deve
Pre contarsi qual è il modello che c'è in via Torre tutti le de de loro
E Complesso per compatto la sua morfologia compreso la sua organizzazione efficiente metabolicamente e così amato socialmente sempre
Ma loro questo tiepide cita c'è particolarità
E specificità de qualche variabile rispetto alla tutti il caso questo modello da la responsabile tutti loro dal corpo
Pertanto cerchiamo questo noi abbiamo fatto la nostra agenda romana in barca n Spagna questo modello avesse arrestato
Priorità
E questo il ben noto come anche la agenda
Internazionale così
Ma il corpo e questo è un modello che si deve seguire
E questo rende l'approssimazione le quello perché e l'impatto sul territorio è il minimo
Quando è compatto quando è complesso e anche la efficienza metabolica si torce un per Vittorio compatto la quantità di acqua che si bisogna in un appartamento re spettò a una casa isolata si moltiplica nel caso dalla casa isolata per due per tre nell'NGN acqua
E immobilità anche non può e svilupparsi e il trasporto pubblico non c'è spazio pubblico eccetera
Non è efficiente l'altro modello questo sì si porrà dure l'inquinamento deformati ostensibile
Significativa
E in questo caso dalla laguna noi abbiamo fatto un'analisi che quale è il piano regolatore de approvato
De questo Municipio
Protezione del numero di abitanti oggi sono centocinquantatré del mille
La protezione quattrocento mille questo è un stupire
Noi abbiamo fatto una proposta de compattare questo che è stato approvato
Eliminare una parte sostantivato de De Scalzi ficcare questo suolo come urbano ma Corvo per fare le le elementi che sono chiare e aperto la caccia Enza vegetativa basta
E per quello abbiamo arrivato a duecentoventisei mila persona massima via chi al due due mila e cinquanta
Questa le soluzioni che vieni con questo modello
Questo sta scritto in questo libro all'organismo così Stenico
Perché l'organismo così Stenico
L'istrumento per i sviluppare Quatre a les quatre anzi dal modello
E se definire dopo de de quindici principi
E principi sono relazionati naturalmente per ogni de questo anzi
Per cinque primi principi solo relazionate con la Compaq cita e anche la funzionalità del sistema
Le altre due sono coinvolto con la complessità urbana l'altro è coinvolto con la biodiversità eccetera capito ma sì Brion sì ventre Jena Sirio un pre
De contenuto con questo principi come si deve fare
Per quello
Noi abbiamo sviluppato questo modello quattro assi e come si sviluppa tutto il principi questo dei qui non se si si verrà
Questo dei qui
E dopo andiamo la possibilità de valutare di oggettivare questo abbiamo li strumenti informatici che permette no sapere come progettare e sapere come indicatori che si bisogna
Qual è il sistema di proporzioni che noi stiamo cercando perché alla fine la città è un sistema di proporzioni
E quando le proporzioni sono alle adeguate
è il bilancio e il buono
E tutti gli elementi che noi stavamo cercando come sfida si risolve
Noi abbiamo avuto tante
Esperienze per dimostrare quello
E
In questo senso noi abbiamo quarantaquattro variabile indicatore del modello urbano e sviluppato con questa norma riscontro questo organismo che si chiama organismo ecosistemi dico
E per quello anche
Abbiamo sviluppato questo libro questo certificato che un documento del settecento pagine che la metodologia dei calcoli de questo indicato
Corro
Questa parte una parte de questa de questo modello urbano ed è questo is the questo di questo umanismo
Sì traduce
Nelle spazio pubblico è la mobilità della città una parte
E in questo caso abbiamo qui la citata Barcellona dove e lo ottanta per cento delle spazio e rosso son allevia le strade che sono relazionate ragionati
Con la mobilità del traffico veicolare
Raccordo questore praticamente tutta la città
Ma un mente per centonove ed grandissima
Sì si fa la comparazione fra le città del mondo
Ma sì noi vogliamo cambiare questo modello de spazio pubblico perché spaccio pubblico la chiave
Perché la mobilità e un uso dello spazio pubblico
Sì vogliamo cambiare le usi delle spazio pubblico dobbiamo cambiare il modello a mobilitarsi non è possibile
Sì noi vogliamo cambiare questo modello novità che responsabili de queste disfunzioni umane come l'inquinamento atmosferico il rumore le accidenti
Consumo incredibile ed Energia lei visione de delle case ed Effetto Serra ecc sì vogliamo cambiare questo dobbiamo cambiare modello del modo di vita e per quello io vengono campeggio lavorando per de fine de del mille novecentottantasette
Con nel progetto e il modello del super isolati
Con questo
Questo è l'ultimo libro che ha scritto sopra e quello
Con questo liberiamo del settanta per cento delle spazio pubblico che oggi coinvolto con la mobilità del passo
Settanta per cento
Ma quanta è la cantica dei veicoli che noi diamo radure
Perché questo va e funziona bene
Perché noi abbiamo e l'esteso servizio del traffico e la nostra attività
Voglio dire la velocità sia simile e nelle Senario prima e le Senario con super isolati
Vediamo radure un quindici per cento al traffico veicolare
Solamente un quindici per cento abbiamo l'estesa
Velocità
E liberiamo settanta per cento delle spaccio che richiede vieni e ne spaccio con priorità per Perrone
Più del due mila e cinquecento e strade
Siccome si trasforma
E ne strade per pedoni due mila cinque più del sei milioni nel metro quadri
Si trasformano totalmente come si vedrà ma corpo
In questo caso abbiamo questa specializzazione delle spazio uno delle spaccio a sinistra e la situazione attuale a destra e la proposta del modello
E nero si vede qui le espressi Elisa azione queste strade per contare un punto con altra dalla città con le merci e le persone eccetera
Ma inverte inverte noi abbiamo un e spaccio per comparso Sociales
Contatto sociale pacificato e comunque piccolo villaggio
Pacificato perché la velocità media dieci chilometri per ore e nell'interno ma inflessibile e parteggiato può entrare la macchina assieme Adc Clemente per ore
Un sistema de de bouclé non si è come si chiama il de bouclé fa che si tuo si mette nell'interno dopo devianti uscire indietro dal punto che ricalca entrato pertanto il novantacinque per cento va via non entra
Ho capito
In conseguenza noi abbiamo la possibilità de cambiare con quello del modello demolita ma non solo
Soprattutto cambiamo il modello del spazio pubblico un modello del mobilità voglio dire cambiare
Per le parti mento morale
Per presentare giù le differenti
Modo dei trasporti e non a caso de le spazio pubblico Bobbio dire cambiare li usi oggi le usi praticamente totale del tutti le nostre strade sono coinvolta con coinvolti con
E il Movimiento
Del traffico veicolare primo la mobilità solamente d'accordo pertanto questa è la realtà de le canti tarde spazio sì
Cinque minuti vanta Astico
Abbiamo qui
Le
Le le strade per con la priorità per pedoni comprata fu piattaforma unica ok e Barcellona
Questa è la realtà che viene
Questo cambiamento totale della città
Sicuramente sedare il progetto il progetto del re situati occupano più importanti del mondo
Se se demolire di un edificio
Non è Carone
è molto malato
Si può cambiare praticamente tutto senza cambiare niente Sample mente si fa un ridisegno delle rete che oggi non possono esplicare non tra l'occasione un altro elemento chiave e che Lusi Telespazio pulirsi cambia totalmente
E pertanto possiamo non solamente
Camminare anche e l'intrattenimento e l'Inter cambio la cultura è l'arte anche al di Avati ITO
Nel le spazio pubblico spaccio pubblico come ha ora ok possibile svilupparlo
Sorga e anche noi dobbiamo aggiustare movimento soprattutto a piedi
Ma tutti questi elementi o appare perché sono di Vito cittadini del cittadini che ha dispari Uto con questa
Modello demolita attuale pertanto si mai abbiamo questo e abbiamo la quantità di persone ed è popolazione sufficientemente tessuto
Dei diamo includere anche
Come si incrementa l'attività economica dopo che abbiamo sviluppato il super isolati in tutto il caso come minimo un quindici per cento l'attività economica cresciuto
Pertanto l'elemento chiave che io propongono per la pianificazione del futuro e fare cita e quando arriva la città quando comincia a essere cita questa è una pre una domanda importantissima
Quando noi abbiamo spazio pubblico
Sino abbiamo spaccio organizzato che il suburbio ma non è spazio pubblico
Dunque Osto dove questa criticità
Questa questa massa critica dei persone le popolazioni e di attività sono in integrate in questo spaccio questo la chiave si deve cercare cita non si deve cercare
Urbanizzazione
E a Apa dopo le quello arriva la biodiversità perché noi stiamo
Sostituì endo le macchine per creare veri
Si adatta alla alla
Al al cambiamento climatico si moltiplica la Omrane spazio pubblico la permeabilità del suolo e la temperatura era caduta dopo le quello capito si deve a fare due due scarpette
E nel tetto e nella superficie inverte
Per arrivare a avere due tre o quattro gradini meno de temperatura e le nostre città e la via diversità cresce questo è l'esempio via
Fatto in Barcellona dei tanti strade e la nostra città capito questa è
Un esempio Claro e sperimentale che funziona meravigliosamente bene questo è una soluzione tattica amava d'accordo questo primate viene deve essere un'autostrada e nell'interno Della citare Barcellona
Ah diventato un quarto qualche cosa comunque
Diversa anni
E nel caso de debitoria abbiamo passato de quarantasette miliardi
Nelle strade a una proposta con la super isolate le ottanta mille praticamente il doppio
Capito si moltiplica corridori al colletto a reperti nell'interno delle testo cita che molto verde
Con centocinquanta chilometri dei correttori di ma arriva per la super isolati hanno per un'altra cosa perché riportiamo liberare questo spaccio sì no non è possibile e in questo caso un corre di Orio ma radioso che si sta anche questo momento finendo questo anno si finirà
Che qualche cosa come quella
Prima era un nostro strada
E nell'interno de Vitoria Castelli o in questo caso questo corridoio che era la la possibilità deve sotterrare la via del treno
E arriva qualche cosa come quella abito non a caso da Barcellona e con questo finisco
Noi abbiamo e nel tessuto delle Jean Pré
E noi niente super isolati abbiamo qua tre punti verte vedete sono piazze nuove del due mila e metro quadri perché autore ortogonale e pertanto abbiamo questo questo in realtà niente sento centosessantatré nuovi
Però c'è o imperfezioni possiamo e sviluppare qualche cosa come questa
Li abbiamo quadriglia accordo
La gente questa è tattica ma radiosa in tutti il il momento del giorno e piena degente il bambino quando uscì delle scuole leggente anziani tutti il mondo
Usa questo spaccio e per finire dire che anche la possibilità del ridurre questa temperatura con questo de Arte questa permeabilità
Con questa soluzione che noi proponiamo dal modello del super isolati podi amore dure ante fino a un ventisette per cento la temperatura
Del le materne la temperatura superficiale delle materiali con la quale possiamo arrivare due tre gradi meno del temperatura che bisogna amo tantissimo grazie
Grazie al professor voleva chiedere di avvicinarsi senza alla Stefano Masini della Coldiretti
Se vuole venire
Intervento così ricco farebbe venire molte domande ma come dice lo stesso professore visto che siamo trentacinque apre tira avanti le faremo in un'altra occasione
Chiediamo dopo i tre interventi spray e la l'ex idolo del professor Ueda ASS ai sette successivi
Alle sette società personalità di questo convegno di restare entro i cinque minuti a testa ma il loro intervento sia possibile
Il curioso richiamo del della mi con una forte a rintracciare sullo smartphone
Alcune risposte mi ha fatto venire in mente il viaggio del Piccolo Principe che arrivato ad incontrarsi con un Canuto geografo
Me ne aveva apprezzato le capacità di conoscere la presenza di vulcani fiumi laghi ma chiedendo poi al geografo dove fossero nel suo Paese il giorno dopo rispose che lui non era un esploratore
Ecco credo che il rapporto ci mette di fronte alla circostanza
Che noi non rispondendo tutti insieme a quella domanda abbiamo perso la capacità di esplorare il nostro Paese e di rendersi conto
Delle offese che sta che sta subendo proprio per quella mancanza di pianificazione
Che comprende tre elementi
Di cui oggi l'agricoltura soffre brevemente tento di dirlo la conoscenza appunto il metodo d'intervento e l'esecuzione
Preso a riferimento l'impatto delle energie rinnovabili che più di tutte che costituisce elemento di oggi aggressione al territorio la domanda è
Le siamo partiti con delle linee guida
Nel nel due mila dieci che prevedevano la paresi la priorità delle aree
In cui insistono delle produzioni pregiate DOP IGP prodotti tradizionali prodotti tipici arriviamo nel due mila e venticinque trascorsi quindici anni ad individuare le aree idonee
Dove
Sono insediate queste colture con una disciplina che più Stato e più volte modificata oggi al rischio di costituzionalità
Per cui quali si ha la certezza la stabilità no per il nostro territorio è un concetto
Smarrito
Ora uno potrebbe osservare il Presidente la porta bene lo diceva dice ma chi presenta delle osservazioni critiche al modello di sviluppo energetico è contro
Tutto la sostenibilità Rini le rinnovabili no
E proviamo a a dare dei dati l'agricoltura
A dato una risposta positiva al bando delle energie del PM RR
Sui sulle coperture né i tetti
Attraverso la presentazione di ventidue mila novecento quarantadue progetti che hanno portato ad approvare uno virgola settantadue gigawatt sono stati impegnati due virgola trentacinque miliardi di euro
Dove sui tetti i capannoni stalle magazzini struttura aziendali
Quindi tutto suo già costruito
Quindi non è vero che che si occupa di agricoltura non vuole sviluppare le energie rinnovabili ma dove ce lo diceva l'architetto
Prima e sulle superfici già costruite
Ora i il dato che preoccupa non è quello della ricognizione della mi Comuna Foggi
Ma sulla base di quel dato le proiezioni cosa prevede etnie che il piano nazionale dell'energia e del clima
Al due mila e trenta Central mo'fatidico l'installazione di centotrentuno gigawatt ed impianti di fonti rinnovabili un incremento di capacità di settantaquattro gigawatt
Di questo incremento cinquantasette gigawatt e deve essere realizzato attraverso il fotovoltaico
E questo che cosa comporta
A fronte di una superficie potenzialmente disponibili più che sufficiente
E l'occupazione ulteriore di suolo per cui quella curva disegnata all'inizio non poche aumentare se non si prende stendono drastiche e misure di controllo
Cinquantasette gigawatt di fotovoltaico con un numeretto è un'operazione semplice fatto uno virgola otto ettari
La superficie Lord occupata da un megawatt installato a terra significa centodue mila ettari in più discolo occupato
Ma la preoccupazione cresce perché non facciamo pianificazioni i dati di Terna
Sulle domande di allaccio per impianti fotovoltaici vengono tre mila ottocentosessantasette pratiche per una capacità complessiva di centocinquantadue gigawatt
La maggior parte proviene da impianti a terra
Se ripetiamo quel calcolo sulla base delle domande
Presentate a Terna abbiamo un'occupazione di duecento settantatré mila e seicento ettari che sarebbe un disastro per la nostra agricoltura
Il presidente Laporta diceva che ogni metro quadrato sottratto all'agricoltura un fattore di rischio
E noi diciamo anche un fattore di insicurezza alimentare
Tenuto conto come oggi in un quadro geopolitico sicuramente Complesso
Un ettaro e di produzione sicuramente e da una risposta a problemi di alimentazione e dico questo e concludo con un altro numero
Quei centosettanta mila ettari che dovranno essere occupate all'energia rinnovabili corrispondono fatto un riferimento comparativo ma altra domanda non ho alcuna record ma una forma qual è la superficie di coltivazione del grano nel nostro Paese
La cultura principale no per le tanti prodotti e lei coltiviamo
Un milione e cento mila ettari di frumento e quale può essere l'incidenza se no oltre no un decimo di quella produzione sottrae terreno utili per la produzione di grano duro e quanto frumento tenero no noi coltiviamo
Quattrocentottanta mila ettari allora con la superficie
Di la proiezione di Terna no significa che
Non potremmo più coltivare la metà della superficie che attualmente da noi destiniamo alla produzione di frumento tenero e quindi a i dolci
Ai biscotti e a tutti i prodotti tradizionali no che noi mettiamo sulle tavole quindi questo rapporto
Veramente ringraziamo Ispra dottor Munafò perché ci mette nelle condizioni compro cupa azione di ragionare sulla necessità di un metodo diverso di pianificazione del territorio agricolo grazie
Grazie Stefano Masini per i numeri per la rapidità con cui Lello strati anche per aver risposto a una domanda che non l'ho fatto che era andiamo dentro la questione della delle energie rinnovabili e Dell'Oro possibile impatto sul territorio
Carmela C chiedo responsabile Dipartimento patrimonio politiche abitative ciclo integrato dei rifiuti aranci qui la domanda la faccio rapidamente
Il novantotto per cento dei comuni italiani aumenta il consumo del territorio perché
Allora innanzitutto grazie ad Ispra per questa opportunità fortune Italy per questo come l'ha definito il presidente di Ispra esame di coscienza e quindi che mi porta anche a rispondere alla sua domanda
Dunque il l'aumento del consumo di suolo risponde a una pluralità di come dire spinte chiamiamoli così di interessi non tutti ovviamente interessi pubblici perché ovviamente gli interessi come quelli dello sviluppo economico appartengono giustamente ad altre ad altre categorie
E la fotografia che ci viene preoccupante che ci viene restituita oggi dai gli spara da questo studio di Sipra testimonia che questo processo Complesso composto da una pluralità di soggetti sia pubblici che privati
è evidentemente come dire gestito con uno squilibrio e con un andamento preoccupante che appunto che appunto si traduce in un incremento del dell'uso di di suolo
Per contrastare e invertire questa tendenza che è assolutamente come dire credo l'auspicio che tutti quanti in voi che siamo che interveniamo
Perseguiamo ad avviso del appunto dell'associazione dei comuni occorre intervenire su una pluralità di fattori e di elementi che sono anche stati introdotti questa mattina che sono quelli relativi alla leva appunto urbanistica alla riqualificazione ma io aggiungo anche
Alla leva edilizia mi riferisco ad esempio al testo unico sull'edilizia che l'associazione cerca in tutti i modi di modificare perché si tratta di strumenti normativi e pianificatori
Che sono stati elaborati in un Periodo della vita della società in cui avevamo più come dire obiettivi di natura espansionistica di sviluppo economico
Mentre invece abbiamo scoperto anche a nostre spese che invece occorre puntare su su sistemi di sviluppo
Urbano ma ed io direi proprio economici di sistema
Che preveda hanno la trasformazione il riuso di tutto
In questo caso in questa occasione stiamo parlando di riuso e riqualificazione dell'edificato dell'abitato del costruito
Ma come ha letto lei dalle appunto del materie di cui sono direttamente competente io aggiungo anche in dei prodotti che alla che a fine vita sono diventati i rifiuti quindi la trasformazione anche di quello che ha terminato il suo ciclo di vita per rientrare nuovamente in un ciclo di vita e attraverso appunto le materie prime seconde quindi ridiventare nuovamente
Materia e quindi nuovamente prodotto e nuovamente a guidare una funzione quindi la diciamo fotografia che ci viene restituita oggi impone a tutti quanti noi di effettuare in questo in questo un cambio di passo il turno e crediamo comunque che
L'obiettivo del consumo zero è ambizioso metà ma è anche raggiungibile e gli enti locali attraverso appunto vari strumenti intendono assumersi questa responsabilità e chiedere le modifiche che sono opportune aggiungo una modifica che a nostro avviso
Sarebbe indispensabile e cioè quello di introdurre delle forme di incentivazione affinché riutilizzare sia più conveniente
Che USA che usare di nuovo suolo perché il problema è anche un problema di natura fiscale e quindi noi da tempo chiediamo che come dire sia conveniente ecco diciamola così riutilizzare e non sia più conveniente invece utilizzare suolo
L'uomo e suolo importante aggiungono ultimissima cosa come associazione siamo impegnati non solo a contrastare l'uso del per il suolo ma anche a far sì che il suolo sia rispettato mi riferisco ad esempio al recente anche
Trasformazione conversione in legge del decreto il decreto cosiddetto Terra dei fuochi
Quindi come dire occorre anche essere impegnati nella tutela del territorio anche da fenomeni appunto illegali ed inquinamento che sottraggono il suolo comunque
Un ugualmente a alla appunto alle trasformazioni edilizie e appunto la costruzione comanda realizzazione di impianti fotovoltaici grazie
Grazie Cravero Carmelina ci Chiello naturalmente Ance una crono acronimo che sta per Associazione Nazionale Comuni Italiani
E quindi diamo la parola a un sindaco di un Comune italiano che prova a essere virtuoso
Il Comune Tollo provincia di Chieti il sindaco Angelo radi che hanno il loro piano comunale inserito il consumo zero di territorio
è già stato realizzato questo consumo zero un'intenzione come procede
Tutto grazie si sente se non mi sento si sente a innanzitutto grazie dell'invito al di sopra veramente per un piccolo comune come il mio è una grande un grande onore grazie a Michele che ci ha voluto ore allora io sono un piccolo
Una molto parte non io il mi e io sono sito di un piccolo comune che particolarissimo dieci chilometri quadrati di vigne a Pergola Bruzzese su quindici quindi non so non ho le classifiche non le ho mai fatte ma lotta non so se penso sia uno dei Comuni più vitati d'Italia due cantine sociali quindi sistema collettivo
Con circa ottocento soci seicento partite IVA nel due mila dodici io sono un economista territoriale ho detto cosa posso fare per il mio Paese portare la sera del o non so il gruppo che sta in Val di Sangro che il del gruppo se ci ha oppure provare a lanciare l'agricoltura sostenerla e abbiamo fatto il primo punto perché prima sentivo ha da qualche intervento che non ce la pianificazione e la programmazione abbiamo fatto uno studio di quelli veri non copiati
Copia incolla come di solito fanno le società di consulenza vero condiviso con i cittadini in cui abbiamo detto che nei terreni non lo so lo dico
Non lo dico sottovoce e perbene nei terreni agricoli non si può costruire punto io diverse notti non ho dormito detto mi taglieranno le gomme mi faranno un attentato a casa
Sono stato fortunato perché in quegli anni due mila dodici
Due mila undici dodici tredici i cittadini Milky chiedevano di retrocedere i terreni agricoli perché c'era la crisi è ancora l'ultima botta del due mila otto e quindi non si faceva più in tempo non si faceva non riusciva più a pagare l'Imu e quindi mi chiedevano quindi sono stato fortunato non bravo
Ad oggi nel PPI nella variante del sedicenne la variante ventidue abbiamo tolto trenta
Ettari le abbiamo retrocessi da agricoli da produttivi da edifica diciamo produttivi o urbani agricoli abbiamo la legge regionale dell'Abruzzo ci dà la possibilità di farlo abbiamo oggi
Fatto una una manifesto entro l'otto novembre si possono retrocedere ulteriori terreni e dici quando sei bravo sin d'ora no non sono bravo perché il mio ragioniere mi dice Sindaut così mandi in dissesto il Comune
Quindi le scelte io le ho imparate nella mia vita ho cinquantotto anni non sono mai gratuite
Cioè non è che si può fare il figo e poi tali servizi quindi dove li prendi 'sti soldi
Il mio comune io sono nella se della presidenza del Consiglio quindi ho molto rispetto il mio comune per il secondo anno consecutivo un bilancio di tre milioni e otto deve restituire i cinquanta mila euro per la spending review
Al governo e quindi se sommate tutta sta roba e fare il figo est semplice
Sui giornali ma poi la vita è un'altra cosa quindi è stato fatto ma io qui lo dico al nostro moderatore non solo rappresento me stesso perché il mio comune come ma rappresento una forte
Spinta dal basso perché ho imparato che e i cambiamenti in Italia devono avvenire dal basso
Basta guardare la legge su
Sui sull'elezione dei sindaci chi l'ha fatto il Parlamento non l'hanno fatto un referendum e Mariotto Segni con alcuni sindaci io ero anche onerosi numero insieme a Luís
Questo cambiamento duecentottantasei sindaci hanno sottoscritto un documento
Siamo i sindaci per la transizione ecologica
Energetica democratica che significa lo spiegherò fra qualche minuto poi lei mi dica quando mi debbo fermare
Duecentottantasei i sindaci venticinque del Molise perché non so che cosa il Molise insiste
Do confina con con l'Abruzzo quindi novanta della pulizia sette della Basilicata trentanove della Calabria e diciannove della Sardegna sette del Veneto sei della Liguria questo significa che l'aggressione
Ai territori da parte del fotovoltaico a terra dell'eolico si parla sempre poco dell'eolico e avvenuta soprattutto al Sud
E credo che questo sistema sia il più antidemocratico che bici che vi sia perché perché voi pensate che i calabresi beneficiano di tutti quegli impianti assolutamente no
Cioè quegli impianti mio so non sono ferratissimo in materia vengono reimmessi nella Rete quindi è la cosa più antidemocratico e ci sia perché io mi becco il pannello fotovoltaico e nono la riduzione della della bolletta
Siamo stati bravi ma noi italiani siamo bizantini siamo complicati non siamo come quelli come io amo molto i Paesi del Nord e Svezia cani Marchini che sono molto più inquadrati avevo fatto una cosa bellissima la comunità energetiche che hanno difficoltà a partire io ne sto facendo uno dopo quattro anni
Quattro anni ho cambiato Società perché mi dicevano che sbagliavo la comunicazione dopo quattro anni sono citando una comunità energetica perché la dico perché ho poco tempo
Perché non funziona perché la comunità energetiche basata su da dove si litiga di più
Ditemi dove qual è il posto più litigioso al mondo
Il condominio c'è funzionerà
Funzione sistema condominio e non non parte ha voglia libri lo diciamo lo ripetiamo fra un po'mettiamo io sto facendo una guida risieda solo e voi siamo bravissimi si parte da finanziamenti comuni sotto i cinque mila abitanti non arrivano le domande si porta quindici si porta trenta la guida del jet comunità quindi prima sono almeno tre
Quattro quei due oggi uno oggi si può fare quasi la grande storia
Con due si può fare i io sto facendo con legge con un con un cittadino perché ed i soldi bisogna spende sono quelli del PNR non si spendono e via dicendo quindi cosa chiediamo noi noi siamo per la transizione energetica siamo siamo tre volte a favore delle energie rinnovabili non una volta sì sì essi perché non siamo quelli del no
Io ho molto rispetto dei comitati locali ma non siamo comitati noi siamo classe dirigente siamo i sindaci sono previsti dalla Costituzione della quel qualcuno se lo deve ficcare in testa questa roba qui non siamo quelli che vogliono che combattere noi siamo classe dirigente siamo siamo organismi previsti dalla Costituzione
E allora noi chiediamo non nessuna moratoria
Perché le moratorie non servono a nulla voi sapete siamo stati bravissimi anche a fare un'altra cosa si fa una qualcuno citava il professor l'amico professor Masini citava la legge del due mila dieci sulle aree idonee
L'abbiamo fatto da Lecce sulle aree idonee tre regioni l'hanno fatta c'è stato un ricorso ora è anticostituzionale la Sardegna ha fatto la moratoria anticostituzionale oggi stiamo peggio di prima
Cioè ma ci vuole ci vuole molta perizia nel fare questa roba qui quindi abbiamo una situazione peggiore di quella che avevamo di in passato e oggi le aggressioni al territorio continuano perché oddio morì fanno la legge quindi diamoci da fare
Noi chiediamo alcune cose
Chiediamo innanzitutto che
Assurdo che alcune autorizzazioni vengono fatte dalla Presidenza del Consiglio
Alcuni impianti saltando lavasse vengono autorizzati dalla Presidenza del Consiglio
Noi abbiamo un emendamento io purtroppo non ho molto tempo abbiamo prese abbiamo un emendamento che ha abbiamo già illustrato in Senato illustreremo a breve alla Camera
Per quanto riguarda per quanto riguarda l'emendamento alla legge al decreto legislativo diciassette maggio due mila venti numero cinquanta eliminare
La la parte che dice al fine di eliminare l'attuale poter del Consiglio dei ministri cui delibera adottata ai sensi
Va be'sostituiscono a tutti gli effetti il provvedimento di via nonché di eliminare il valore di tali delibere hanno di autorizzazione tacita la realizzazione del progetto una volta trascorsi sessanta giorni dalla delibera stessa
C'è un grande filosofo tedesco io adoro che si chiama Ralph Dahrendorf che dicevo a quadrare il cerchio
Ma i ragazzi ragazze dobbiamo far quadrare il cerchio se noi dobbiamo raggiungere i centotrentuno gigawatt del Pini Eccher e lo dobbiamo fare sfasciando il territorio non abbiamo quadrato il cerchio
E io ringrazio mille volte di Ispra perché ci ha dato uno strumento eccezionale perché dagli studi
Dal rapporto due mila ventiquattro di Ispra ci dice che noi se copriamo escluse i tetti
Delle case e dei centri storici se copriamo i capannoni industriali le aree dismesse
Le aree produttive lei cave abbandonate i parcheggi degli autogrill i parcheggi dei centri commerciali raggiungiamo novantuno gigawatt di produzione
Centotrentuno meno novantuno fa quaranta quei Caranta dove li mettiamo li mettiamo dove si fa meno danno
Do per chiedere bisogna sfasciare il paesaggio agricolo dell'Abruzzo o della Sicilia con un partner con le pale eoliche
Perché dobbiamo realizzare queste robe qui e quindi chiediamo Urru a o ulteriormente con un altro emendamento
Al comma quel altrimenti Dudù al comma uno dell'articolo dodici del decreto legislativo centonovantadue mila ventiquattro
E chiediamo di aggiungere la reazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili
E dell'impatto strutture e via dicendo rimane consentita esclusivamente all'interno delle aree individuate dal GSE ai sensi della precedente comma nonché all'interno delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo venti
Quindi cose concrete cioè dei chiediamo che i sindaci vengono considerate persone ragionevole persone che vogliono bene il proprio il suo territorio io quando vado in vacanza o una ora un orientamento su dove mangiare straordinario
Vado dal distributore Pato dal tabacchino dove vai a mangiare dove andresti a mangiare stasera
Cioè mi mi chiamate poi vado su tre palpa hai sorvolato su Bucchi vie vado su del forte quindi allora io chiedo ma se dobbiamo mettere un impianto fotovoltaico perché non chiedete ai sindaci che sono i distributori che sono che sono i edita Bacchi Dieter volute perché lo deve decidere qualcuno che sta a Roma
O qualche altro perché non chiedete a noi dove c'è più vento dove siete poi è vero che i sindaci spesso non sono organizzati non ci sono i piani non c'è tutta sta roba qui e chiudo dicendo che ci vuole coraggio
Io credo che questi duecentottanta sei sindaci siano coraggiosi vi racconto questa l'ultima cosa
Oggi un impianto sotto un media fino a poco tempo fa bastava come quando devi cambiare la finestra cioè la stessa cosa cambiare la finestra che aprire una finestra la tua casa era la stessa cosa di mettere un io non resto estremizzando perdonatemi come e come metro l'impianto c'è eccetera la comunicazione all'ufficio tecnico la dichiarazione di inizio attività la scia
Il sindaco non lo vedo sta roba con la Techint va direttamente allora a novembre del due mila ventuno venti du mila venti
Mi chiama il presidente della mente anche vicepresidente essendo è arrivata una richiesta di un megawatt cioè dove sta non lo so la vado a vedere
E c'era una villa romana su cui insiste una cantina che stava qui
Qui c'era il mare dietro la Maiella
Volevano mettere una pala eolica di un megawatt stimolo buoni dove di volevano mettere vicino ad un parco fotovoltaico messo prima del mio mandato nel due mila otto così non va spendevano nemmeno i soldi per connettersi alla Rete
Quel palo di un Mw
Il quando io vado a prendere l'aperitivo a bere l ottimo Montepulciano d'Abruzzo benevola paleolitica che bel paesaggio nove in invece di vedere il mare ho imparato siccome sono un ignorante imbarazzo ho imparato anche cosa significa interferenza visiva ritrova di architetti per me e ma attenzione e chiudo attenzione quella roba lì ce ne potevano mentre altri cinque
E quindi diventava un parte eolico necessario di via senza miglia
E allora abbiamo fatto una battaglia mille firme raccolte siamo andati in Regione la Regione ha approvato una norma a maggio maggioranza e minoranza che ha considerato che se tu metti cinque pale eoliche che
Perché i tutte insieme e che danno di energia ad un punto si chiama Parco eolico non si chiama cinque pale eoliche
E io ho fatto una cosa che perché ci vuole coraggio ho dato un incarico mille cinquecento euro l'opposizione dura mi ha attaccato l'ho speso troppo per fare un Regolamento assolutamente attaccabile dal TAR
Perché i sindaci non hanno nessuna competenza
Ho fatto un Regolamento l'ho portato in Consiglio l'abbiamo votata a maggioranza se la ditta e Wind perché poi queste mi sono andato a vedere questa in Wind ce ne aveva ventisette Wind uno due tre quattro
Sede a via Montenapoleone con diritto di società di diritto olandese
Otto abbiamo fatto questo regolamento e se quel Regolamento la ditta Lodi le impugnava al TAR io ero fregato scusatemi il termine ho avuto coraggio avuto fortuna probabilmente la ditta ha detto questo Cindy è pazzo
Ha raccolto mille firme meglio che me ne vado non mi vogliono ed ho salvato però non può essere questo
Non può essere che perché tanti sindaci dice ma come ma perché e via dicendo
Quindi noi
Chiediamo che gli impianti siano messi in collaborazione con le comunità locali con i sindaci e siano coperti prevale prevalentemente le aree già utilizzate grazie all'Ispra e condivido con ANCI non sempre vado d'accordo con l'ANCI
I fatti sono quali fra le altre cose
Condivido che va modulata
La l'incentivo cioè io non posso dare lo stesso incentivo a chi mi copre un capannone industriale chi a chi mi metto un pannello fotovoltaico a terra in un'area non può essere lo stesso perché giustamente
La ditta che fa questo non è la Caritas non è un ente benefico deve fare business e va dove lo porta via i soldi
Con tutto il rispetto quindi allora io credo che questo nostro sistema dal governo ai sindaci debba introdurre della graduali de de de de de la graduale infrazione degli incentivi più soldi a chi non si fa scelte aprendo
Orio meno soldi a chi sfascia il territorio grazie
Abbiamo anche capito che dopo sessanta anni che si chiede meno burocrazia poi scopriamo che invece in certi casi la zero burocrazia nasconde un indiano
Anna lutto mantice presidente SN pia e direttore generale ARPA Friuli Venezia Giulia ricordiamo che Smp asta per il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e l'ARPA un'agenzia presenti in tutta Italia ovviamente regionale di protezione dell'ambiente come lavorano insieme all'Ispra che cosa Servono in particolare sul l'argomento di giornata che il consumo del suo
Non sono tutti di agenzia e quindi il ruolo del territorio da parte del sistema nazionale le agenzie sono sul territorio le agenzie sono quelle che vedono che proprio in che vanno i nostri uomini altre donne sono con gli stivali
Con i tipi
Monitorano costantemente quello che succede nel territorio dicevo ieri proprio non sono come la molecola d'acqua entrano in ogni fessura non Milena del nostro solo
E quindi riescono anche a vedere validare la in il risultato finale di quelli che sono sì
Gli dei consumi di suolo che vengono rilevati nel territorio perché ovviamente Ispra si avvale delle agenzie rifare il lavoro sul territorio ma riusciamo anche capire come
Si muove sia l'acqua sul territorio del consumo di suolo e molto associato all'acqua per due aspetti l'aspetto quantitativo che è diventato forse
Uno dei principali no
Attività di corretta gestione e anche qualitativo perché ricordiamoci che il terreno suolo alla capacità di filtrazione e anche di purificazione se un nuovo suolo ovviamente siamo andati i soliti certa qualità e non contaminati
L'altra cosa che anche le agenzie verifiche non ha sentito appare qua economia circolare ecco per recuperare
Significa saper gestire bene rifiuti inerti il sistema S. netti a assieme all'Agenzia e ovviamente con lei anche
Verifica cosa scarta al nostro mondo
Il terreno è la pelle del nostro mondo
E noi scartiamo
E forse qua un po'più di coraggio dobbiamo averlo
Nel poter riciclare meglio nel poter utilizzare meglio la normativa dei rifiuti
Non sto parlando di a mente di non perseguire gli illeciti che è un discorso però non aver coraggio di andare su quella che è la vera economia circolare perché a volte
Si nasconde l'illecito con la paura di dare un'autorizzazione ambientale perché la norma volte nasconde dentro di sé meandri qualcosa che fa che fa paura forse per quella che è la materia il rifiuto quindi per me è qua dovremmo dare un po'più di coraggio per me come sistema
Lavorare anche molto per evitare di avere risulti con la normativa dei sottoprodotti questa è una cosa che secondo me deve essere sviluppata
Ovviamente il consumo di suolo produce altre fette mai misuriamo anche la temperatura e anche siamo capaci di prevedere quali sono gli effetti delle temperature sulle isole di calore urbano quindi questo il ruolo delle agenzie
Ovviamente poi Ispra il quale ha dimostrato a questa capacità di coordinare e dare la visione nazionale di quello che è le singole agenzie ribadisco quel propri uomini le proprie donne ogni giorno monitorano lo dico sempre mentre io parlo ci sono tante squadre sul territorio che capillarmente
Dal dal nord Italia passando per il centro andando tessute sulle isole sono lì a misurare a fare quello che il nostro mestiere ne siamo misuratori seriali nostro compito e dare le giuste ingiuste risultati affinché chi te del prendere decisione prenda la decisione migliore a livello ambientale grazie
Mi grazie mi pare che abbiamo un collegamento insomma corretto Marcello Capucci responsabile area territorio città paesaggio regione Emilia Romagna
Allievo chiedere credo che sia la prima volta che l'Emilia Romagna sia Cima la graduatoria del del consumo del suolo però dall'altra parte dobbiamo anche dire che è al primo posto Peri
E ripristini del territorio utilizzato in maniera artificiale
Che cosa significano questi due dati
Buongiorno intanto chiedo se mi sentite sniffato un cenno sì prego va bene grazie scusate non riusciva a essere presente sono in viaggio e quindi mi sono fermato in una stazione di servizio ad ascoltare a fare questo breve questa breve considerazioni e ringrazio l'Ispra ringrazia anche Michele Munafò dell'invito reggio Emilia Romagna ho guardato rapidamente ieri perché ha avuto il tempo Sawyer riguardare la sintesi poi mi riservo naturalmente di guardare meglio regione Emilia Romagna quest'anno si emerge nel consumo di suolo ma come ricordava lei anche nel ripristino perché era stato coi occorrerà guardare con attenzione i dati in quanto sicuramente buona parte dei numeri e in questo caso tributi alla Regione Emilia-Romagna dipendono anche da porzioni di suolo legati a consumi di suolo diciamo temporanei legati anche alcuni rilevati cantiere c'è anche la provincia di Ravenna con numeri elevati ma ricordo che dice anche tutto il tema del rigassificatore nonché anche ai temi delle delle rinnovabili che sono come sentivo prima mi un un un un tema importante perché occorre trovare credo prendere atto sicuramente di un trend nazionale assoluto mettono faccio distinguo internazionale che anno per anno Ispra ci consegna di un avanzamento del consumo di suolo e credo che occorre richiedesse occorre chiedersi anche quali possono essere le reali controffensiva possibili allora regione Emilia Romagna nel due mila e diciassette a approvata alla fine dove c'è stato approvato una nuova legge urbanistica che sta tracciando un po'sotto cui si sono allineati si stanno allineando anche altre Regioni che ha sancito sostanzialmente alcuni passaggi importanti che sono quelle di un consumo zero due mila cinquanta
E che hanno consentito questo mi preme evidenziarlo nella chiusura del periodo transitorio che la legge dava che si è chiuso ha inizio a fine due mila ventitré quindi parliamo di neanche due anni fa ha consentito di cancellare definitivamente qualcosa come ventuno mila ettari di potenziali trasformazioni che erano nei piani strutturali concreta e si chiama il piano strutturale comunale quindi di potenziali trasformazioni del suolo
Lo dico perché è un passaggio che a volte viene
O sottaciuto mass per chi si occupa come me diciamo riti urbanistica di pianificazione
Il tema del confronto con la pianificazione residua non non mi risulta sia mai stato affrontato da leggi regionali men che meno naturalmente
Nazionali in maniera così significativa il passaggio ovviamente non è stato non è indolore perché nel transitorio sono anche state
Convenzionati una serie di potenzialità edificatorie pregresse e al tempo stesso sono anche la legge prevede in alcuni contesti la possibilità di come dire di intervenire per salvaguardare anche un tema fondamentale che è quello della della del del fare impresa quindi dell'ampliamento dell'insieme quindi la questione sicuramente è sicuramente delicata e difficile
La legge regionale con questo passa già fatto Eros e lo sottolineo un un passaggio fondamentale
Ne mancano altri ne mancano altri che però non sono sentivo anche prima della discussione e che non sono però nelle mani naturalmente solo delle regioni allora
Parliamo tanto a volte mi viene da dire troppo di rigenerazione urbana e territoriale ma non basta dire che non si consuma più suolo bisogna rendere praticabile
La rigenerazione urbana cosa intendo dire intendo dire che lo sentivo anche prima non anche nell'ultima proposta di legge che mi è capitato di vedere sulla rigenerazione Mana che è in discussione in Parlamento noi siamo ancora troppo legati a una questione ancora troppe edilizie volumetrica la dico così quando ricordo che in molti contesti volumetrie non sono più un un elemento di accessione della trasformazione lo sono sempre meno anzi lo sono addirittura in alcuni casi con difficoltà anche nei capoluoghi di provincia ad esempio di una regione ricca come le miglia non lo sono assolutamente più nei territori di provincia per cui non agendo solo sulla leva urbanistica classica che è quella delle volumetrie dei metri quadri di metri cubi come volete trattarli che si attiva la rigenerazione urbana
Da serve credo io dico non non tanto e non solo una legge su consumo di folle non tanto non solo una legge sulla rigenerazione urbana serve
Rimettere infine alcuni principi di riferimento della pianificazione che sono per noi è ancora quelli della legge di quarantadue anche era fondata su un mondo che non esiste più così come molti decreti successivi tra cui sicuramente quello degli standard urbanistici del sessantotto quindi occorre lavorare agire su questi temi
Occorre credo lavorare come qualcuno prima ricordava ANCI riparare sulle questioni fiscali su a agevolare in un qualche modo delle fiscalità verso la rigenerazione e ad anno in un qualche modo a detrimento dell'espansione tout court
E soprattutto occorre trovare un qualche meccanismo perché su una la rigenerazione agisce su una città sostanzialmente privata e una città privata polverizzata cioè qualcuno prima richiamava la difficoltà di mettersi d'accordo in condominio ecco non è un tema che riguarda solo le comunità energetiche immaginate cosa vuole dire
Rimuova intervenire su una proprietà frammentata no
In un contesto economico sociale che è quello che conosciamo dove appunto non basta dire ti dò dei metri cubi in più per attivare una trasformazione che non avverrà mai quindi credo che se vogliamo veramente affrontare
Rigorosamente come deve essere il tema del consumo di suolo quindi cercare di leggere dei dati che il tre ci consegna poi non entro nel merito perché andrai troppo lontano il consumo di suolo delle di molte leggi urbanistiche ma in primis quella urla della Regione Emilia-Romagna ma così come la Toscana campani somma il consumo parliamo anche diciamo abbiamo unità di misura differenti quindi va valutato con attenzione questi aspetti il consumo di suolo urbanistico non è opinione legato esclusivamente alla misura di di della permeabilità uno permeabilità dei suoli quindi è un fatto diverso ma non è questo il tema e il tema è mettere un po'più al sistema davvero delle strategie che che come dire ieri identificati
E valutato il fatto che ci possono essere alcune condizioni prima
Il sindaco di Tolle mi pare ricco e richiamasse proprio i dati di e sparano
Sui capannoni su tante su dove diciamo superfici già disponibili si potrebbero fare delle cose ma ricordo che quelle superfici non sono sempre nella piena disponibilità e quindi occorre agire come cani mi incentivare anti e dove si riesce anche con un qualche meccanismo più pregnante che consenta ad esempio le amministrazioni di intervenire contro la inerzia totale di alcune aree che possono essere rigenerate
E che rischieranno di creare delle aree di monopolio sulla rigenerazione e che se non abbiamo se non mettiamo come Paese inclinato alcune di queste misure noi noi non riusciremo portano la tensione verso l'espansione e sarà inevitabile quindi è Saras molto molto molto difficile ci riuscirà solo qualche amministrazione veramente fortemente convinta ma che potrà essere ricattata inevitabilmente anche sotto i profili ad esempio occupazionale vantate quindi occorre occorre come dire rinnovare un sistema di strumenti e dagli d'una maggiore incisività altrimenti purtroppo credo che i dati che il tredici continuerà a raccontare non saranno migliorative e credo che invece dobbiamo assolutamente lavorare per riutilizzare meglio un suolo compromesso che abbiamo che costi deve costituire una risorsa su cui intervenire quindi spero che diciamo al di là delle volte delle sterili anche polemiche trovate si nascono dopo dopo i dati tra io credo che vadano letti con grande attenzione è un grande servizio cui
Che ci viene imposto e però s'deve servire a tutti per ragionare non solo sui numeri ma sulle reali condizioni per mettere un freno al crescere di questi numeri su tutto il nostro paese grazie
Grazie a lei bon proseguimento dello spostamento torniamo qui in sala affianca Mecca Minozzi Pizza che Vaccarini direttore supporto piano strategico Pack dell'Ismea
Del PAC ne se ne abbiamo sto parlare molto con la rivolta dei trattori sono le politiche in quel caso europea di sostegno alle all'agricoltura l'ISMEA un istituto di disservizi pubblico per il mercato agricolo suolo e agricoltura suole mercato agricola
Ma su tutto ringrazia disporrà il vertice vista il direttore
In generale Siclari presidente soprattutto ritiene Munafò per averci coinvolto non solo oggi ma anche in vista di questo rapporto per fare un focus su che cosa accade quel segmento di agricoltura
Che interessato dal dal consumo di suolo perché uno sull'un po'che va oltre i dati molto puntuale molto interessante che gli sta ormai da anni ci consegna ad oggi non ho visto hanno una portata che ha molto strategica per tutta l'economia e direi in paese bene sicuramente per la parte al non abbiamo potuto approfondire il fatto che due terzi di questo consumo è in aria rurale questo primo punto il il chiaroscuro tra consumo in area urbana e consumo era rurale
Impone c'ha comportato a dare qualche numero di cos'è questo settantacinque per cento di territorio consumato in agricoltura sono sei mila ettari degli oltre oddio degli oltre otto mila ettari consumati tra ventiquattro e ventitré in area rurale ma chi agricoltura e l'abbiamo avuto analizzare essere tenuti il quaranta per cento terreni seminativi si parlava dice di filiera cerealicola prima
Il trenta per cento sono prati pascoli
Con tutto il portato anche ambientale che questi hanno in termini di rigenerazione biodiversità il venticinque per cento che sono sempre sono colture permanenti cioè sono colture arboree frutteti sono vigneti sono cultura ad alto reddito
E poi usate cinque per cento ci sono anche le aree agroforestale dove sarà un più verso le aree meno intensiva punto isterico allora
Questo do quindi ci consegna questa ulteriore diciamo step di approfondimento il segno che questo continuo consumo che in realtà sulla superficie agricola utilizzata nazionale solo zero punto zero cinque dall'età Savu
Però in termini economici lo stimato perché ISMEA anche ente fondi era nazionale il valore di questi terreni
E la stima ci può dire sono centoventi milioni di euro di capitale fondiario che scompaiono
Sono quattrocento aziende agricole in meno se prendiamo i dati Istat medi della maglia poderale agricola italiana di qui dieci quindici ettari ad azienda e quindi vengono vengo alla domanda
Del moderatore che cosa vuol dire dal punto di vista anche della alimentazione della filiera te la sicurezza alimentare beh vuol dire che viene meno un pezzo di quella sicurezza alimentare di quella sovranità è il titolo del nostro ministero vigilante
Mi sono goduto della sovranità alimentare perché proprietà del Tirreno gestione Tirreno significa fattore produttivo primario per i relatori e che sono un milione di agricoltore in Italia
Ma abbiamo cinquantanove secolare sono sotto i sessanta mila cinquantanove milioni di consumatori che mangiamo grazie a questo terreno e allora l'analisi ci ha portato quindi a dire se è vero che l'Italia lo scorso anno si è posizionata prima in Europa prima d'Europa come valore aggiunto agricolo perché abbiamo superato anche la Francia con un valore agricolo un valore economico della produzione agricola de di quarantatré miliardi in un anno se lo portiamo all'intera filiera alimentare e mettiamo dentro anche la distribuzione la come citazioni ristoratori
Mentre cottura da sola vale quattro per cento del PIL qui abbiamo al quindici per cento del PIL voglio dire che quel pezzettino di terreno può sembrare poco rispetto al consumo urbano ma in realtà ha un impatto medie dire mediatico ed economico enorme
Mi piace motorette professor Ueda e chiudo su questo sul chiaroscuro tra città e campagna secondo me Lovere più città ma più campagna su questo aspetto anche con l'ASP con la Spagna come Stati membri abbiamo sostenuto e ci siamo posti richiamava rivolte tra Torino e sopra a livello istituzionale
Mi il ministro lo vige da mai l'intero governo sa sostenendo la difesa dei nuovi fondi per la politica agricola post due mila ventisette
Cipria parano un taglio da Brussel del venti per cento delle risorse che vorrà dire che noi non potremo contrastare la riduzione di suolo nelle aree rurali perché andando via gli agricoltori da quel terreno
Non avremo più quel presidio ma anche quella presenza io direi antropica che il primo requisito per ridurre il consumo di suolo della vera agricoltori che faccio un'economia circolare in quel terreno
E se noi non lasciamo i soldi all'agricoltura non è un fatto di organizzazioni sindacali ha parlato prima cui la presa della sua slegare è un fatto di noi cittadini nemmeno so deve cultura è meno sicurezza alimentare
Meno sorretta alimentare più consumo di suolo e questo sicuramente non è la strada per ridurre l'atto politiche agricole
La difesa del terreno quindi concludo ringraziando il sole questo lavoro
E e ringrazio anche tutto il team di ISMEA Allegri con un rapporto nell'allegato al rapporto generale di Ispra quindi tutti i miei colleghi alcuni qui in sala per aver contribuito a questo studio che per prima volta da un focus di quale agricoltura si perde e che noi non vogliamo assolutamente cedere per il futuro grazie
Grazie ISMEA siamo all'ultimo intervento della giornate al penultimo atto c'è Legambiente in fondo dico bene
Prima non annoiarvi con l'ultimo intervento mi consente chiederle
Un piccolo miracolo cioè c'ha ricordato il cielo stavamo dimenticando l'intervento dall'esterno
La legge sul suolo USA ne stavamo parlando se ci può aiutare a capire a che punto stiamo e se riesce le concedo un minuto in più per questo un piccolo miracolo che le chiedo
Abbiamo detto che l'Italia sta un consumo del suolo superiore al sette per cento quasi il doppio rispetto all'Europa
Però anche l'Europa sta con il segno più pal mi pare che in Germania non si sia finora si fermi da un grande paese del Nord il consumo del suolo in un piccolo paese del Nord come Lussemburgo non si fermi com'è la situazione altrove visto che parliamo spesso male di noi

Domanda pertinente perché la situazione altrove da noi non è poi così diverso ecco magari ingerenza in linea con i paesi nordici pianificano sicuramente meglio ma se rapportiamo la densità di popolazione che è molto più alta per l'Italia che per la media europea più o meno siamo abbastanza allineati tutti quanti abbiamo bisogno di fermare il consumo di suolo e di fermare il degrado del suolo
E a questo punto salutiamo con grande soddisfazione il fatto che ieri
E sia stata provata la la direttiva purtroppo sul so il monitoring e non sulla sulla sol Protection come avremmo voluto però diciamo Corona un impegno che da no anche noi come associazione l'abbiamo lanciato nel due mila e sei dice l'iniziativa una iniziativa di una petizione di cittadini europei perché da una una una direttiva sul suolo da tempo chiediamo che il suolo ente nel diritto ambientale dalla UE cioè nel precedente importante quantomeno finalmente era un non europea dice che il suolo è anche affare suo perché fino ad oggi
La la tesi dominante era che il suolo è affare degli stati membri
Su queste principio anche affermato con in nome del principio di sussidiarietà non faccia europea ciò che gli sta più a euro gli stati membri dovrebbero fare meglio ecco dovrebbero il condizionale è d'obbligo perché non sempre è così
Alla però ritornando al nostro rapporto ecco a me ha colpito molto il dato dalla casa di quest'anno devo dirlo
Io vengo da una regione del Nord l'emiliana la la Lombardia da sempre noi lamentiamo la situazione al consumo di suolo caccole a colpisce in particolare quelle regioni
Lombardia Veneto ed Emilia Romagna che si sono date delle leggi sul consumo di suolo
Per cui qualche domanda magari bisognerebbe che queste regioni se ne facesse la Lombardia in particolare una rete su contro il consumo di suolo dal due mila quattordici eppure quest'anno un meritato suo consulto evidentemente c'è qualcosa che non funziona in quelle leggi
E magari vi dico anche che cosa erano includere nel tempo
Mi preoccupa però la crescita nelle regioni del Sud
Ancora di più mi preoccupa maggiormente vedere che Puglia Sicilia Sardegna raggiungono le regioni del Nord in tema di consumo di suolo mi preoccupa perché mi chiedo mafia quali gli abitanti stiamo consumando con suola
Pensiamo di contrastare le dinamiche di di di emigrazione di calo demografico costruendo nuove case semplicemente perché solo costa meno e conviene di più fare metterli della rendita non mi sembra la soluzione adatta realizzare nuove case nella periferia dei nostri bei centri del centro-sud Italia
Per dire intanto facciamo economia in questo modo perché un'economia di un respiro estremamente breve perché un'economia che crea delle delle città distopica
Che si svuotano al centro per accumulare cemento alle periferie ai bordi non è questo il servizio che dobbiamo far recitare il nostro Paese del nord ma anche del Centro e Sud perché il dato certo al Sud io lo trovo estremamente allarmante nel nuovo rapporto sul consumo di suolo ancora di più
Di quello del Nord
E non dobbiamo lasciare soli gli amministratori in queste missioni questo sì raccordo con la fronte con il sindaco
Non possiamo pensare che il queste problematiche vengano gestite dall'amministratore magari del piccolo comune abbiamo bisogno di normative di riferimento che siano chiare
E che apposti non investimenti
La rigenerazione urbana richiede anche degli investimenti quando si parla soprattutto di creare le o condizioni affinché per esempio le nuove industrie che stanno emergendo nel nostro territorio penso la logistica e data center irregolare Gianni in questo fenomeno è deflagrato abbondantemente
Devono trovare il modo di insediamento insediarsi sui siti industriali dismessi non è una sciocchezza richiede una una grande visione da parte dei politici del territorio e nazionali
Una missione molto forte di dire dobbiamo riutilizzare bene queste Dini dismesse ma è un investimento a guadagnare l'investimento fortemente vincente non soltanto perché ha diciamo boh
Di il il pubblico in qualche modo me rimette in circolo un patrimonio che che altrimenti rischia di essere consegnata al degrado con tutte le problematiche che ne consegua non soltanto ambientale ma anche sociale ma anche perché se guarda queste nuove tipologie negli USA che stanno sparpagliato sì nel nostro territorio devo dimenticarne l'immagine dell'imprenditore legato al territorio che ha fatto tanto del capitalismo
Magari un po'paternalista del nostro Paese qui sono operatori che arrivano sul territorio piazzano il loro investimento quando è finito il tempo di ritorno all'investimento alla sesta restare o andarsene
Non hanno nessun legame reale con un territorio questo operatori
Costruiscono dove si fa prima dove conviene dove costa meno il terreno dove c'è l'infrastruttura di riferimento e quant'altro risultato vedo capannoni sorgere in mezzo alla campagna in località che non hanno nessuna tradizione industriale
E e guardate che non stiamo parlando di indusse che danno lavoro a poca gente la logistica in tale da lavoro un milione e mezzo di persone
è un settore industriale importante
Si può piacere o meno ma un settore industriale importante ci troviamo comuni in mezzo alla pianura padana perché mi piace la mano e più manifesto che non hanno nessun servizio sociale che non hanno nessuna votazione
In cui arrivano quattrocento cinquecento nuovi lavoratori che poi il primo poi si porteranno dietro anche le famiglie che non hanno bisogno di scuole servizi sociali e quant'altro
Che non troveranno questi servizi sul loro territorio
è importante invece rivitalizzare per i tessuti industriali dismessi perché in quel territorio in cui c'è una storia di industria ci sono anche le infrastrutture sociali che servono a supportare la crescita di questi settori
Quindi è un investimento assolutamente che richiede un coordinamento nazionale che richiede una norma di diritto nazionale che richiede una concentrazione da parte degli degli attori regionali e territoriali affinché non succeda sul mercato delle vacche oggi l'operatore
Del dell'immobiliare logistica o dei data center girati in Comuni e quando trova il comune che più rapidamente il dal cambio di destinazione urbanistica lì si insedia
Lì è questa la la la logica è difficile che un logistico vada in un Comune come Milano
Perché a Milano deve parlare con l'ufficio tecnico per poter parlare con il dirigente che potrei parlare con l'assessore che conforta parlerà con il sindaco ma nel piccolo comune dura parlo direttamente con il sindaco mi promette la variante urbanistica in faccia nel capannone in sei mesi
Il committente è contento
Non è così che si fa il governo delle trasformazioni parlando in particolare in trasformazione industriale che hanno una una ruolo sia parlando di logistica perché appunto sono un settore lavori intensi sono parte della catena del valore industriale sia parlato di dell'azienda che sono infrastruttura fondamentale per lo sviluppo tra dice della digitalizzazione del Paese
Che anche il grosso vantaggio il data center di essere di poter essere localizzato dovunque anche nel centro urbano rispetto ad altre attività come la logistica non ha non pone dei problemi grandi quindi sei un'area dismessa ancor banali ci posso mettere un atto senza staccare un fatto
Se ho se non ho altre vocazioni quindi scelte che non possono essere affidate semplicemente agli operatori agli amministratori dei piccoli comuni ma che chiedono un concerto istituzionale un concerto anche di azioni di investimento con una visione di futuro
Vale anche per le le infrastrutture di tipo stradale per quali automobilisti stiamo costruendo l'auto strade
Lo dico io che vengo da una regione come la Lombardia dove abbiamo fatto autostrade che son diventate Webber da barzellette internazionali di Autostrade che non servono realmente una domanda di mobilità ma sostanzialmente sono servite come prebende per farci lavorare imprese che fanno i cantieri
Quindi sapendo che gli automobilisti nel del futuro non saranno più di quelli attuali che auspicabilmente devono fare meno chilometri
Che probabilmente saranno molto più anziani di quegli Abdellah della media degli automobilisti attuale quindi avranno delle esigenze che non saranno quelli di sfrecciare a duecento all'ora sull'Autostrada del Sole ma saranno quelli delle infrastrutture invece che garantiscano spostamenti mille mediamente piccoli
In condizioni di elevata sicurezza denunziamo nell'infrastruttura perché se no andiamo a spendere soldi in modo inefficiente
Non soltanto per la della finanza pubblica ma anche e soprattutto perché questi sono impattano sul suolo
E poi c'è tutto il tema dell'Energia ragazzi l'inerzia io sono d'accordo con tutto bisogna assolutamente io poi da ambientalista dico la prima risorsa il risparmio riduciamo però non possiamo far finta che non esista un problema anche legata all'elettrificazione dell'economia dei trasporti
Mettiamo tutti i pannelli possibili sui tetti scriviamo delle norme che Penco perché prendano remunerativo l'utilizzo integrale delle coperture degli edifici perché oggi la il grande operatore che ha un grande tetto realizza i partiti pannelli fotovoltaici che servono a lui
Perché oltre non è remunerativo quindi scrive scriviamo delle dame che facciano sì che è un operatore che c'ha un grande tetto posso usando tutto
Facciamo increspata facciamole tutte queste cose poi alla fine come è stato già detto resterà una domanda di energia che probabilmente non sarà soddisfacibilità perché dobbiamo far funzionare anche merceria e non è che possiamo dire che l'acciaio che le mettiamo in Spagna
Ce li teniamo noi in acciaieria possibilmente
Magari più efficienti di quelle attuali meno inquinanti ma ce lo dobbiamo tenere piuttosto che le vetrerie piuttosto che i data center vada forma sono arrivati e quindi abbiamo bisogno di quella roba lì probabilmente una parte di
Invidie di di di di foto di di di di fotovoltaico dovranno sorgere al suolo
Non perché ci piaccia o meno ma semplicemente perché oggi il fotovoltaico non è la fonte rinnovabile più economica che ci sia ma è la fonte in ergetica più economica che ci sia più efficiente che ci sia
E allora perché lo scriviamo di criteri ambientali minimi del fotovoltaico al suolo non soltanto sulla localizzazione ma anche sulla garanzia che se io faccio un impianto fotovoltaico che sarà di venti o trent'anni alla fine di quei venti o trent'anni quel terreno torna agricolo
Nel in in condizioni di issano terreno agricolo
Mi preoccupando mi per esempio delle fondazioni cioè non devo mettere giù pali dice pali infissi nel cemento ma devo fare Paris si può fare sono tecnologie ci sono gli strumenti preoccupando di de della gestione delle acque meteoriche
Quel terreno è un terreno in prestito non terreno perso preoccupando mi anche della garanzia urbanistica che si oggi un terreno viene dedicato a Papa incanto fotovoltaico non è che tra vent'anni con l'operatore che dice abbiamo
Guadagnato abbastanza adesso pensiamo a contenere i cambi di destinazione d'uso da un terreno a fine uso del fotovoltaico torna agricolo non diventa capannone
Tanto per capirsi
Non diventa operazione per fare speculazione
E infine il tema della salute del suolo ci tengo molto perché
Appunto
La direttiva non si occupa soltanto di consumo di suolo ma si occupa della salute del suolo
Dello dello del del della monitoraggio di tutti gli aspetti di degrado e su questo purtroppo le note sono molto più dolenti
Non dimentichiamoci che parlando di salute del suolo parlando anche di agricoltura
Presso il l'Energia
Tutti ci preoccupiamo di autosufficienza energetica nostro paese ma noi stimiamo che negli ultimi vent'anni in Italia siano impegnate
Per produrre colture dedicate proprio dotare biogas qualcosa come trecento e centocinquanta mila ettari di territorio in cui non si è prodotto mai sacra nella non sia prodotto grano sia prodotto alimentazione dei reattori
Fabio Grasso ne siamo molto favorevoli a biogas fatto bene per la gestione dei liquami zootecnici e di scatti agroalimentari siamo molto negativi invece per quanto riguarda le colture dedicate
Noi se su quei centoventi o centotrenta quaranta mila euro di mais o di criticare destinata a fare biogas avessimo fatto al fotovoltaico oggi saremmo il più grande produttore europeo avremmo raggiunto gli obiettivi del premier esporta avremmo energia elettrica anche alla Francia
Tanto per capirsi abbiamo fatto delle scelte diverse bisogna bloccare bene gli investimenti
Di occuparsi di un'assoluta sua perché poi quei terreni coltivati in questo modo non sono terreni sani e chiediamoci cosa sta succedendo oggi cioè abbiamo da una parte una direttiva di cui siamo tutti entusiasti
Perché comunque un piccolo segnale positivo che Cina dall'Europa ma diamo dall'altra il pacchetto e semplificazione sull'Europa che si dice sulla sulle norme ambientali che manca tutt'altra direzione
Sui pesticidi perché vogliamo parlare anche la contaminazione si va nella direzione di una deregolamentazione eravamo usciti con l'idea di ridurre il consumo di pesticidi con la con il critico la strategia fatto forte torniamo ad è regolare e anche addirittura dei consentire in deroga pesticidi che fino a poco tempo fa erano non consentiti
La continuazione un demone non è un tema marginale certa c'abbiamo tutto il problema delle delle aree dismesse c'abbiamo tutto delle aree inquinate dismesso abbiamo tutto il proprio iter degli inquinanti emergenti
Ci abbiamo anche problemi che di cui magari oggi non ci rendiamo conto ma quando si farà l'elettrificazione dei trasporti quelle migliaia di distribuzione di distributori di carburante sbatte in giro per l'Italia che che di bonifica non so domande seicento milioni di euro
Ma c'abbiamo poi il problema dell'inquinamento diffuso da pesticidi e fitofarmaci e agricoltura siamo tornando indietro
Vogliamo dirci anche di cosa sta succedendo sulla PAC visto che abbiamo coi sveglia a le norme votate dal Parlamento europeo dicono che allentiamo le tutele per quanto riguarda la protezione di suoni dall'erosione
Ma stiamo scherzando ma il nostro paese con tutti i problemi che ha sull'erosione e con il peggioramento che ci arriva dal tenente prima allenta le norme sull'apertura dell'erosione
Allentiamo le norme sulla tutela dei prati pascoli qual è il suolo per eccellenza più sanno più generoso ecologicamente che l'agricoltura può mettere in gioco sono entrati i pascoli
Nella mia sulla condizionalità prevedono che si possano con più facilità dissodare prati e pascoli
E addirittura si prevede che si possano trasformare i prati e le pratiche e nelle dei siti di natura due mila coltivati e segnali molto negativi cioè
Mettiamo dentro l'equazione del suolo da preservare non soltanto il fatto che dobbiamo tutelarlo dalla forma di impatto più del devastante definitiva del consumo di suolo neanche che dobbiamo farci carico di tenerlo in buona salute
Con delle norme che facciano sì che l'agricoltura si faccia carico
Delle delle della salute del suolo oggi e per le generazioni chitarra
Grazie era l'ultimo intervento che ha parlato Damiano Di Simine responsabile politiche per il solo di Legambiente non l'avevamo detto in apertura
Dopo tre ore dieci di discussione lunga critica importante perché avere un quadro così ampio di informazioni il modo migliore per poi decidere che cosa fare necessario conoscere le questioni per poi legiferare scendere in piazza
Chiudiamo con contesta siamo nell'epoca dei Contras questo un contesto grafico un premio per uno scatto per raccontare il cambiamento c'è un vincitore ci spiega tutto
Il nostro mi chiede una foto che è responsabile scientifico dell'ISP
Sì grazie abbiamo quest'anno abbiamo lanciato la seconda edizione di questo contrasta fotografico abbiamo avuto abbiamo ricevuto molte fotografie devo dire stato anche complicato individuare quelle selezionate abbiamo creato un comitato interno di valutazione c'è stato un ampio dibattito alla fine abbiamo premiato cinque immagini vedete scorrere dietro accanto hanno voi le foto arrivate in particolare segnalate quelle classificate
Abbiamo il piacere di avere qui primo classificato che Fabio Orlandini che quindi siamo qui a ricevere il di premio
Che darà nostro direttore generale presso ecco
Tra l'altro assistita
Ma insieme
Tra queste l'attestato
Giustamente grazie
è un tema che nell'appassionato fin dalla dalla tesi di laurea non ho capito male
Esatto infatti
Voglio ripetere quanto ho detto brevemente nella mia risposta spara proprio riguardo il concorso e per metà per un onore ricevere questo premio perché utilizzato propri dati in vista
Nel due mila ventidue prescrive la mia tesi di laurea triennale sul consumo di suolo nel territorio parmense
E per quindi veramente importante anche questo riconoscimento perché ho portato in qualche modo il problema del territorio parmense nella copertina del rapporto sul consumo di suolo
Che vuol dire un'ultima cosa che
Io appunto abito Emilia Romagna mi ha fatto molto male dato per quest'anno addirittura è arrivata prima per uno parametro molto importante consumo di suolo e quindi evidentemente nonostante una legge regionali sul consumo di suolo come diceva prima Damiano Di Simine c'è qualcosa che non funziona proviamo degli esempi molto degli esempi che ci dicono che qualcosa si può fare ci sono dei Comuni che con sacrifici sono riusciti
A fermare il consumo di suolo quindi io auspico che questo posso essere d'esempio veramente a livello nazionale
Questo è lo scatto che ha vinto il contrasto complimenti
Dire che abbiamo finito grazie a tutti buona giornata

