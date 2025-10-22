22 OTT 2025
Rassegna di Geopolitica. Il FM alza le previsioni di crescita globale per il 2025, e avverte della incertezza

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 11 min 59 sec
A cura di Valentina Pietrosanti
"IMF chief says global economy doing 'better than feared,' downside risks dominate" - Reuters - 09 ott 2025 --- "IMF lifts 2025 global growth forecast, warns of ongoing trade 'uncertainty'" - Yahoo Finance - 14 ott 2025 --- "IMF warns about soaring global government debt" - Semafor com - 16 ott 2025 ".

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Il FM alza le previsioni di crescita globale per il 2025, e avverte della incertezza" di mercoledì 22 ottobre 2025 condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Asia, Banche, Cina, Commercio, Digitale, Economia, Energia, Esportazione, Esteri, Finanza Pubblica, Fmi, Francia, Geopolitica, Germania, Globalizzazione, India, Intelligenza Artificiale, Mercato, Rassegna Stampa, Spagna, Sviluppo, Tariffe, Tasse, Tecnologia, Unione Europea, Usa.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 11 minuti.

