Registrazione video dell'assemblea "XXI riunione della Piattaforma sul futuro dell'Europa", svoltasi a Roma lunedì 27 ottobre 2025 alle 17:01.

Sono intervenuti: Pier Virgilio Dastoli (presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo), Mariano Angelucci (Città Metropolitana di Roma Capitale), Luca Jahier (giornalista, già presidente del Comitato Economico e Sociale Europeo), Nicoletta Parisi (vice presidente del Movimento europeo Italia), Maria Cecilia Guerra (deputata, componente segretaria PD con delega Politiche del Lavoro), Luca Menesini (Comitato Europeo delle Regioni), Gianni Di Cesare (CNEL _ Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), Micaela Fanelli (vice presidente di Autonomie Locali Italiane), Marco Lombardo (senatore), Ignazio Patrone, Antonio Bompani, Luca Guidi (portavoce di Giovane Europa Verde), Massimo Gaudina, Susanna Florio (componente del Comitato Nazionale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), Rocco Cangelosi (consigliere di Stato della Repubblica italiana e rappresentante permanente dell'Italia presso l'UE).

La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 2 ore e 32 minuti.

Tra gli argomenti discussi: Unione Europea.

Ma quanti sono collegati
Quindi per esser siete d'accordo io inizierei con puntualità va
Ecco
Ricordini infranse
Adesso eccessi
Va bene
Pensieri
Questa è la ventuno Claudio
Questa è la ventunesima riunione della piattaforma sul futuro dell'Europa che come voi sapete quelli che ci hanno seguito è nata nel settembre del due mila e diciannove e abbiamo deciso di ultima riunione aperta forma di dedicare alle prossime riunioni principalmente al tema del quadro finanzierà un puro annuale come sapete dovrebbe iniziare se ci saranno le condizioni Boy lo dirò il primo gennaio del due mila e ventotto
Abbiamo tanto ringraziamo dell'ospitalità continua ospitalità la città metropolitana in particolare
Mariano Angelucci replica con voi do la parola oggi abbiamo deciso di dedicare la nostra riunione a un dialogo con i rappresentanti di una serie di attori importanti
Sul tema del bilancio
Tre parlamentari nazionali per Maria Cecilia Guerra che già qui con noi poiché i l'hub Marco Lombardo che è uscito collegato con le sei del Senato e Piero De Luca della Camera
Poi i rappresentanti del Comitato economico e sociale interverrà a distanza Luca già ieri e del comitato delle regioni cristalli entrando in questo momento Luca Merisi Chirichelli capogruppo
Del gruppo socialista al Comitato delle Regioni
Poi si collegherà distanza Micaela Fanelli che consigliera regionale di del Molise Marche era coordinatrice del gruppo è nuova della Lega delle Autonomie locali che il nostro membro Giovanni dicesse a lei che il consigliere del Cnel della CGIL
Che uno dei relatori del rapporto del CNEL per quanto riguarda il quadro finanze profuga annuale che Cluj si collega a distanza
Luca Visentini che si collegheranno include a distanza di Stato segretario generale dei sindacati europei
E poi si collegherà le diciotto
Da Brussel barando Briceni per portarci saluto per farci un attimo il punto di come stanno le cose nel Parlamento vero coordinerà i lavori fino al diciotto e trenta Nicoletta Parisi che si è collegata da da Mila no
Io sarò abbastanza breve anche perché vi ho inondato in queste ultime settimane di molti documenti
Sperando che voi che voi abbiate eletti diciamo così attentamente i pollai che siede preparatissimi farò delle domande saprete cosa rispondere
E e quindi questo mi consente di essere più più rapido però prima di entrare nella mia breve relazione vorrei dare la parola Mariangelo ucciderci salutato vai a nome della città metropolitana che la ringraziamo
Tanto
Buon pomeriggio tutti in particolare insomma anche a tutti voi e a chi è collegato diciamo in in screening porto i saluti azienda o quartieri di tutta l'amministrazione sia del Comune di Roma che della della città metropolitana
Per me è sempre un piacere diciamo essere qui perché questa non è più la Bibliotechina ma la sala d'
Mi sentite nella sala David Sassoli tra l'altro
Intitolata con i i familiari a David proprio insomma su un altro che ho portato io in consiglio di di città metropolitana
Avendo fatto un pezzo di strada insieme a lui
Che per me è stato un piacere proprio l'intitolazione di questo spazio con lui
E poi in un periodo complicato proprio per l'Europa ricopriva un ruolo centrale e ha fatto tanto quindi parlare di Europa in questa sala e per diciamo per me è sempre
Una cosa bella
Parlare di Terni così i
Diciamo puntuali come il Bilancio e le Finanze dell'Unione Europea
In virtù dell'arrivo del insomma delle scadenze nel due mila ventotto dell'apertura della nuova fase di bilancio europeo
Aggiungo solamente che in questa fase
Diciamo molto complicata
Per l'Europa
E anche su quanto poi nelle relazioni dell'ultimo periodo ha detto ha dichiarato Mario Draghi
Su quello che è poi il fabbisogno e le modalità con cui
Diciamo gli stati prodotti europei si dovrebbero rapportare a quella che missione europea
Io credo che si debba fare dell'osceno salto verso quell'unità che oggi di fatto forse meno anche degli anni passati esistente
E quindi credo che tutti quanti noi tutti quelli che tengono l'istituzione europea come
Un'istituzione io mi ritengo diciamo fortemente uno europeista diciamo sono della generazione Erasmus ho avuto la fortuna di di poterlo fare poter visitare
Ed ora clinici di ricaricare le batterie
Perché non sono state diciamo credo ricaricate vedo loro batteri quindi immagino che lavorasse glielo chiedano di attaccare le batterie
E che quindi è fondamentale arrivare con questo approccio fondamentale anche tenere a mente bene le parole
Di Mario Draghi tanto rappresenta per per l'istituzione europea e altri per per il nostro Paese
Chiudo dicendo che un tema importante sarà anche con utilizzare le risorse Pnr R che non saranno spese
Diciamo la nostra amministrazione credo sia una delle più fu
Diciamo virtuose sotto questo aspetto perché insomma i livelli di spesa delle di Roma Capitale rispetto al premier insomma molto alti
Generale in Italia in Europa non credo che insomma si
Le tutte quante Wanted
Le scadenze scadenza
E quindi
Ci siamo e quindi credo che è importante questo perché
Non perdere queste risorse Erika liberarle
Su quell'idea perché probabilmente il pennello R e il vero primo approccio di debito comune spesa comune che si fa comune europea e quindi
Perché non so tutti scarichi
Qui a me c'è scritto lo batterie
E quel concetto di di difesa comune che penso sia uno degli aspetti centrali di tutti gli Stati su cui dire proprio un approfondimento andrà fatto insieme a tutta la parte mobile altro quindi Bohème un saluto a tutti quelli che interverranno
Questa è la casa
Grazie per essere quale buon convegno
Grazie
Però l'opera
Va bene benissimo grazie variano grazie del saluto l'ospitalità presto ho visto che si è collegato già Luca sceglie farò una breve introduzione del poi passerò
Il microfono Nicoletta Varesi coordinerà questa prima parte
Per il dibattito io dato che come ho detto all'inizio di orgia infondato di documenti quindi dò per scontato in qualche modo che una buona parte di quelle tematiche che discuteremo oggi
Ne siete al corrente siete coscienti delle problematiche di cui dobbiamo discutere
Io mi concentrerò con tre parole
Un progetto un metodo un'agenda il progetto e il contenuto del quadro finanziario pure annuale con voi sapete la Commissione europea ha presentato il sedici luglio la proposta di Regolamento perché è un Regolamento
Al consiglio al Parlamento conti guarda il quadro finanziario per l'annuale che dovrebbe iniziare il primo gennaio del due mila ventotto
Per essere molto sintetici anch'comporta un po'duri la nostra opinione come movimento quel cunicolo quadro finanziario proposto la commissione
In inaccettabile e i intollerabile in qualche modo inaccettabili perché non dà risposta ai problemi dell'Europa dal punto di vista del contenuto delle politiche ed è anche inaccettabile perché propone delle questioni di metodo Poci vero
Che messo avvisi sono molto pericolose l'idea di nazionalizzare le spezie e diaria compare una parte del bilancio in particolare viola e la coesione economica e sociale territoriale
L'idea anche in qualche modo di ridurre una parte delle spese che sono invece indispensabili per il futuro finanziario dell'unione
Quindi noi siamo fortemente critici su questo quadro finanziario presentato la commissione il sedici di di luglio abbiamo presentato già nel mese di aprile un documento dice al fondo diseguaglianze di Fabrizio Barca che critica fortemente una parte di queste proposte della commissione
E quindi per quanto riguarda il progetto noi siamo fortemente critici fra l'altro per quanto riguarda il il progetto noi riteniamo che la scelta che è stata fatta della rinazionalizzazione una scelta che introduce considerevolmente
Anche il tratte del controllo democratico del del parlamento greco nel secondo punto è quello del metodo
Noi siamo convinti da tempo del resto il Parlamento l'ha scritto anche nella Risoluzione del ventidue novembre
Che il bilancio pure annuale deve compro io un po'di tempo di cinque anni e non di sette anni il primo bilancio presentato dalla giacca dell'OLAF
Di cinque anni dal mille novecentottantotto almeno centonovantadue il famoso pacchetto uno dice dell'opera i governi hanno preteso e hanno ottenuto dalle Commissioni
Successivi
Che il quadro finanziario con l'annuale coprirsi un po'di tempo di sette anni l'abbia avuto cinque
Quale finanziare V annuali dal mille novecentonovanta con lei hardware ventisette che hanno coperto un po'di tempo sette anni sapendo che a livello internazionale e dalla metà degli anni Settanta
Che i sì se introdotto il sistema delle dei bilanci due annuale che quasi tutti i Paesi del mondo i bilanci vanno da un minimo di tre anni a un massimo cinque anni quello italiano come sa benissimo precisa coerenti tre anni due mila ventisei Lorenzetti ventotto quello spagnolo di quattro anni quello tedesco di cinque anni l'idea che era un bilancio di sette anni che tra l'altro i bilanci sette anni si fosse accettato correrebbe anche tutto alla prossima legislatura fino al due trentaquattro è un è un metodo che noi riteniamo sbagliato non tutti sta finanziarlo dal punto di vista economico e dal punto di vista anche democratico
Questa è la questione del metodo per quanto riguarda il metodo come sappiamo il Parlamento europeo mentre ha il potere di me emendare il bilancio annuali che però devono essere inseriti nel quadro e nel rispetto libri al suo governo al parlamento barocca tu adeguato piazza Navona annuale Potosí alla può alla fine può dire soltanto sì o no cioè in base al trattato porno o accettare o non accettare il guado finanziario annuale e la stessa cosa riguarda impegni parlamenti nazionali ne parleremo con ma riesce guerra Piero De Luca Marco Lombardo
I Parlamenti nazionali sono hanno il potere di intervenire per quanto riguarda le risorse proprie ma non hanno sostanzialmente un poderoso continua ad il quadro finanziario pur annuale
Per questa ragione dello protesta nel metodo suggeriamo l'idea di riprendere quel metodo di Assisi interparlamentari si svolse a Roma nel mille centonovanta prima del trattato di Maastricht modalità che fa dialogare insieme Parlamento parlamenti nazionali il Parlamento europeo
E dal punto di vista del metodo e qui su questo punto sul metodo concludo
Noi siamo convinti che non so se voi avete seguito le polemiche ci sono all'interno del Parlamento però sull'attribuzione delle singole con poco missioni
C'è una polemica fra popolari socialisti liberali verdi a quali Commissione attribuire il compito di gestire il quadro finanziario può andare noi abbiamo lanciato l'idea al Parlamento quel rosso saremo ascoltati che essendo il quadro finanziario un quadro diciamo così core vale in generale ma per cui guarda l'insieme delle politiche sarebbe bene che il Parlamento avevo si dotasse di una commissione speciale che abbia il solo compito di gestire Ecuador finanziaria volare per uno sparo
Diciamo così spara palliare le varie competenze arco commissione diverse l'ultimo punto è la questione dell'agenda vi ho detto deserto di cinque anni
Come voi sapete il quadro finanziario prevede un metter mano ai più l'ultimo Mitterrand
Più il cui abbiamo fatto nel due mila ventitré
Se fosse accettata l'idea dei cinque anni vuol dire che la metter Merlo dovrebbe collocata nella prima tenta cioè pochi mesi dopo l'entrata in funzione del nuovo Parlamento Amilcare Merlo non può essere accettata dal consiglio un fatto burocratico deve essere una fatto politico fondamentale
Per capire se ci sono delle cose devono essere modificate tenendo conto di quello che avverrà nei prossimi nei prossimi anni
L'ultimo elemento su cui noi siamo già molto impegnati e che il bilancio riguarda le entrate le spese ma riguarda anche le entrate
Noi come movimento come abbiamo fatto nelle proposte contro l'Olanda le risorse proprie voi sapete che il con la Commissione europea ha proposto cinque nuove risorse proprie
Che il cui livello però è inadeguato rispetto ai bisogni dell'Unione coprono circa cinquanta miliardi
Di euro nel caso in cui non sarà accettata dal consiglio non so che qualcuno ha visto il video della riunione dei ministri delle Finanze in cui una buona parte dei governi sono contrari all'idea nuove risorse
Il bisogno dell'Unione sono talmente elevati che noi dobbiamo lavorare sulla questo delle risorse proprie è una delle questioni sulle quali si è molto concentrato anche il Parlamento Meo l'antica Portogallo visto del CNEL
Sottolinea questo aspetto quindi lussurioso se proprio essenziale non soltanto dal punto di vista il finanziamento
Del bilancio ma anche dal punto di vista le possibilità di porta avanti demolire l'unione ecco io mi ciò contenuto su queste tre parole un po'oggetto un metodo e un'agenda e vorremmo la nostra campagna come un poemetto vero
Basata su queste tre elementi essenziali
E c'è molto piaciuto speriamo che il Parlamento sia al corrente da questo punto di vista questo slogan del Parlamento aveva lanciato per chi arriva a Brussel alla volta di Bruxelles si trova di fronte a un grande cartello
Dove c'è scritto è cambiato il mondo bisogna cambiare il bilancio è vero è cambiato il mondo bisogna fare il bilancio del questa slogan del Parlamento dice molto efficace
Speriamo che il Parlamento Vasile coerente con questo slogan è che ha sta utilizzando per la sua campagna
Sembra lecito secondo siccome sotto e Luca cedere poi lasciarci Luca sei collegato
Sì sono collegata con voi sì ecco Luca discussioni
Bye bye
A tutti
Bene grazie può essere sentita ancora qualche altro intervento Marrocu
Grazie di avermi dato la favola buonasera a tutti io sono a Bruxelles e lo so
Lì con voi ci sono prese persone che hanno competenza tra cui anche il collega
Luca Nesi neutra copia della regione
Ma io quello che dico due in parte sono come dire riflessioni
Privi giudizi ancora provvisori diciamo di cui mi assumo interamente la responsabilità non sono ancora imparerà se è stato del Comitato economico e sociale in RAI
Stiamo lavorando su sull'insieme del quelle sentite sull'insieme di tutte in diversi regolamenti in quartieri questo complesso queste qui sin dal mese di agosto
Abbiamo in Flaminia come buon lunedì ventuno pareri in cui alcuni evidentemente sono più ampia e più generali altri scendono più in dettaglio di singole politiche come il Fondo sociale europeo Erasmus od altro ancora
Farà cappello tutto questo insieme di ventuno parlerei il parere principale sul quello sul quadro finanziario triennale di cui io sono uno dei tre attori insieme alla collega tedesca che viene dalla richiede e ad un collega greco ok alla Confindustria che era e che quindi business school
Abbiamo convenuto lo scorso venerdì sera sabato il format sul
Sull'ultimo Trust migliora di una proposta di posizionamento del cinese calibrato una discussione
Mi occupo di studio ad hoc il prossimo lunedì e poi di un discussione più ampia nella Commissione affari economici nel mese di dicembre
Quindi però insomma io vi posso dire io alcune cose sulle quali almeno fare credo che attori c'è una convergenza ormai piuttosto forte nel ma certo non è ancora la posizione del cinese
Come vi dico anche è frutto di diversi altri pareri che si stanno costruendo sicuramente scritto
Il pilastro uno del bilancio il famoso i vini One il mega Fund sicuramente fu competitività si uno poi sulle risorse proprie sul Global Europe
E sulle quali i lavori sono già in corso molto e molto avanzati
O meno
O più per l'esercizio del nel cui S.p.A. servono esercizi estremamente complesso e articolato in cui ci sono per molte posizioni conflittuali di partenza poi un lungo negoziato normalmente mediamente di due anni con un rush finale in cui il Consiglio a una parte diciamo preponderante
Questa volta mi sembra che sito generale sia assai più complessa però almeno
A tre motivi strutturali
Il primo è siamo di fronte ad una semplificazione radicale
Con un bilancio che non cresce
E semplificazione radicale non solo della riduzione
Dal alle oltre cinquantasei bilancio precedenti e a a sedici Marangon Pato in questo insegnamento integrando i blocchi più il solito blocco delle spese amministrative
Ma con dinamiche interne concentreremo magari più nel dettaglio chiedo che creando come dire non pochi non poche rivoluzioni insomma
Ma c'è una logica di semplificazione radicale
Con alcuni aspetti che non sono ancora stati su miseramente focalizzati ma con un sistema unico orizzontale
Di gestione rendicontazione i criteri univoci per l'insieme dei fondi cosa che anche una una radicale innovazione rispetto al sistema precedente in cui ogni dirla in modo sintetico può e più complesso di Cosima ogni ogni fondo aveva le sue regole sui sistemi di nel distese sull'ischemia rendicontazione con tutte le complicazioni di questo qua
Il secondo punto che c'è un cambio di governance
Strutturale e anche per garantire l'obiettivo ricercato su cui tutti si concorda in termini generali che la flessibilità Napoli dipende la flessibilità per chi cioè se la flessibilità per decisioni di spesa finali per gli attori sul terreno diamo per esempio da regioni sulla prima questione la flessibilità lasciata ai governi dalla stessa Commissione
Questo nodo è in particolare molto rilevante del cambio radicale di governance
Rispetto al
Capitolo diciamo in termini macro in termini di maggiori obiezioni principale
Del quadro finanziario pluriennale che e quello che mette insieme
Sono le politiche di coesione del fondo sociale europeo alla parte alle politiche la cresca e la sicurezza che Cuba il quarantaquattro per cento del CUP il quadro finanziario pluriennale
E il terzo punto
E la questione
Del di come gestire le condizionalità macro economiche sostanzialmente legate sia al semestre europeo che ne esce molto rafforzato ma soprattutto ai nuovi piani strutturali
Pluriennale di bilancio che sono quelli che derivano dalla riforma del Patto di stabilità e sui quali quasi tutti i Paesi ormai hanno convenuto i propri piani ogni quattro anni oppure con il caso dell'Italia di sette anni
Questi piani che sono allegati come ricorderete all'agenda di riforme Investimenti e di rientro graduale della tendenza dei sette anni nel caso l'Italia
Del deficit di riduzione del debito assumono al loro interno dei vincoli che ovviamente annuncia non possono che occorre avere anche dei legami col bilancio europeo
Il problema non è la contestazione di questo principio ma e la contestazione come come se credo di dire di di che cosa significhi nel concreto l'interazione
Noi queste collezioni Tamayo economiche più evidenti nuovamente dal primo grosso capitolo del bilancio
Relativa ai cosiddetti piani nazionali e regionali partenariato cioè quello che concerne coesione panche per semplicità e la loro autonomia di spesa
Ci sono
Ovviamente orientamenti molto diversi però vorrei almeno nella brevità del mio intervento
Citare almeno che il titoli alcuni aspetti comunque positivi di questa proposta prima di andare ad elencare alcuni degli aspetti più negativi o più problematici
Sui quali si sta focalizzando il dibattito in queste ore in queste in questi giorni sapete che il Parlamento non ha ancora sciolto l'ASP Parlamento europeo non ha ancora sciolto
La sua posizione di partenza se recitare in modo netto almeno tutta regolamenti alla regolamentazione Inter inerente al mega Fund e quindi opporsi al all'avvio del negoziato su questa parte oppure individuando a posizioni più sfumata ma chiedendo comunque nei cambiamenti radicali questo nodo non è ancora sciolto e quindi capite bene che lascia aperte strade molto diverse e analogamente in Consiglio non c'è ancora una linea di indirizzo che si individui alcuni Paesi hanno già scelto qui un posizionamento altri stanno cercando di capire commentare il massimo vantaggio ma la discussione
Soprattutto su questa prima parte più controversa e ancora ai alle battute preliminari nel nel Consiglio affari generali e la presidenza danese conta di potere
Giungeva un coup una qualche convergenza entro il mese di dicembre
Ma ci sono alcuni aspetti fortemente positivi per brevità non potrò entrare nel dettaglio nuovamente al momento enunciando i il primo è il recupero di una flessibilità come ricordava prima Pier Virgilio noi abbiamo un quadro finanziario pluriennale su cui si concentrano discussioni gigantesche per due anni fino a trovare un consenso finale di negoziato tra Consiglio e fare Parlamento e Commissione con una prevalenza le consiglio e poi tutto è di fatto il bloccato per sette anni
Il novantacinque per cento del bilancio e definito
Nel nell'esperienza dei criteri delle allocazioni nel quadro di questo negoziato e l'esercizio chiuso nel bilancio annuale di fatto interviene soltanto chiusi dettagli e con ben pochi spostamenti
Questo vuol dire che di fronte allo scenario nel quale ci troviamo
In viale Risi molteplici che si accumulano non credo nelle stare a elencare crea una rigidità rigidità che ormai non è più non è più sostenibile quindi bisogna recuperare dei margini di flessibilità
Non essendo stato però ha messo in discussione il principio dei sette anni ma anche per i cinque anni parrebbe secondo vi è un tentativo in alcune parti molto significativo che in tale potenzialità a mio modo di vedere a nostro modo di vedere anche interessanti di concentrazione superiorità e maggiori interconnessioni cioè il superamento di tanti silos ciascuno separato e alla fine completamente autonomo
Verso il chiaro Focus
Su competitività il curioso perno anche grande questione della difesa dello spazio e su Global Europe che sono il secondo il terzo pilastro di questo bilancio io sono le due parti del bilancio che crescono in modo significativo rispetto al quadro finanziario in corso
Ancora il rilancio del capitolato sui propri ancorché non sufficiente ma tutti sappiamo che da dieci anni la parte il dibattito e l'avanzamento su questa cosa e sostanzialmente fermo qui
Ancora coraggio anche se l'utile sarebbe molto di più la commissione osa mettere sul tavolo delle proposte anche per necessità
E da ultimo la creazione
Di un ora non meglio precisato non solo abbozzato unica Meccanismo europeo per le crisi
Che dovrebbe essere attivato sulla base di ricorso al debito comune ma non diede molto di più in questa parte ma in questa potrebbe lì sulla via di scappatoia
Di fronte alle crisi che tutti quanti sappiamo che ci sono e ce ne saranno per di fatto RAI seria dalla finestra ciò che questo Bilancio non prevede per nulla maggiore ricorso al debito comunque
I capitolo primo che vi dicevo ha raggiunto il quarantaquattro per cento del bilancio decresce complessivamente del venti per cento poi con differenze rispetto alle singole parti coesione PAC per dire i due
Peggiori
Mentre il capitolo secondo competitività cresce del centosessanta per cento rispetto a tutte le le componenti di bilancio che a questo capitolo potrebbero essere ricondotte dal precedente
Quadro finanziario pensiamo solo a Origgio Europe per farne uno per la difesa dello spazio la crescita è molto consistente del trecentoquaranta per cento ricordando che però nel bilancio precedente eravamo cifre risibili
E così anche per il terzo blocco cioè Global Europe vi è una crescita nominale sino al settantaquattro per cento a reale del quaranta per cento e anche qui è una crescita del tutto significativa
Ma ci sono diversi punti critici anche assolutamente radicali me vorrei enunciare brevemente poi i voti
Lei mi sul posto Coin
Voi voi
Presenti non sento mi spiace supposi coi principio in gergo

Il primo concerne sicuramente volume del piano
Due mila miliardi nominali sono un aumento notevole ma non è l'uno virgola ventisei del PIL come annuncia la Commissione europea perché si toglie l'inflazione
E la necessità di ripagare i ricoveri Fund con un impegno di almeno venticinque miliardi per anno
Scendiamo lunedì quindici per cento del PIL rispetto a lunedì tredici del Quai esempi in corso è un aumento assolutamente risibile se si considera i nuovi obiettivi
Generati e legati al all'autonomia strategica competitività resilienza economica
Difesa e sicurezza siamo largamente al di sotto
In quanto il rapporto tra chi già un anno fa chiedeva ottocento miliardi all'anno per dieci anni di cui il ventiquattro per cento di risorse pubbliche e che a settembre facendo una Behind di questo piano
Diceva ora ce ne vorrebbero oggi mille duecento miliardi da oggi al due mila trentuno di cui il quarantatré per cento pubblici cioè diceva Draghi almeno cinquecento dieci miliardi in più all'anno quindi siamo di fronte ad all'album Dun & Fears che non corrisponde alla portata delle sfide e anche all'inserimento al suo interno di queste nuove sfide soprattutto difesa e competitività
Secondo le risorse
Vai vai vai vai le risorse proprie
Dicevo bene che ci sia un rilancio ma troppo timido
Bene che ci sia un aumento della della parte che rimanda all'europea su queste risorse proprie potrebbe diventare aumento del ceiling e potrebbe diventare una base nel futuro di debiti comuni legati per esempio al Meccanismo europeo di crisi
In verità non solo cinque risorse proprie nuove perché le di essersi Bam erano già sul tavolo vengono riproposte lettera risorse nuove sono quelle legata Ligue est la economico all'economia circolare alla tassa sul tabacco che pure a quella più contestate che anche a parer nostro è un'aberrazione questa tassa corporeità sulle sul fatturato delle compagnie sopra i cento milioni di è uno nel secondo noi è una pura aberrazione anche perché passare il fatturato del profitto significa che il quella sera il fatturato dell'impresa che in perdita e quindi la massacri mentre non tanto persi il profitto magari di un'impresa che va al cinquanta per cento di profitto quindi su questa il Comitato dichiara radicalmente contro richiedendo di ripristinare ciò che è stata neppure considerate cioè la vitalità ex la luna l'ematologo
Poi prima di spingere
Le maggiori critiche sono sicuramente rispetto al capitolo primo e quindi vada stringere noti solo su queste che mette insieme Iseo coesione del fondo sociale di cultura pesca sicurezza ed altro in un fondo unico
E dovrebbe essere gestito attraverso dei piani regionale nazionale di partenariato negoziati sostanzialmente sullo stile del PM le critiche fondamentali ed elenca solo perché invitato alla sintesi sono l'aumento enorme della competizione interna tra i diversi attori e diversi interessi
La centralizzazione la incertezza totale sulla prevedibilità degli stanziamenti su ogni singolo comparto e quindi sulla specificità delle singole politiche
Insomma il dibattito si concentra fra punk e coesione ma insomma la sicurezza
O anche il Fondo sociale europeo non è loro specificità mettere tutto insieme rischia di dare spazio a delle delle movimentazioni sulle singoli comparti che non danno più nessuna certezza riduzione varie ed eventuali diciamo Mancusi
Del principio cardine del partenariato soprattutto per la regione le autonomie locali socia al partner abbiamo l'esempio negativo il Pnr in cui mi pare nel sociale gli enti locali non sono quasi mai stati consultati
Lei all'inizio nel durante nel corso non solo trasformati in agenti esecutori di quanto deciso
Il negoziato
E i i la crisi sostanziale del principio cardine del successo in cui coesione che il play Space approccio e che ha garantito il successo di queste politiche
Vede il la diluizione del fondo sociale europeo nei previsto dai trattati con scopi specifici in una generica lista di obiettivi sociali
E poi ha necessità richiarire molto dei vincoli macroeconomici mi chiaro chi ci dovranno essere ma per dire in modo molto semplice
Una cosa è ricreare
La necessità di una riforma pensionistica
Lista magari in un piano di riforme all'esborso dei fondi con la coesione che inaccettabile al fatto che il il mio collega greco fa l'esempio e la Grecia c'è uno scandalo
Sul sul sugli esborsi sulle politiche agricole
La resa di riformare il metodo di controlli contabilizzazione e di gestione della spesa agricola greca alle ai fondi per l'agricoltura cioè è evidente che le condizionalità devono giocare legati alle politiche
E non sull'insieme nuovi suoni
Luca voi pure questo
E abbiamo abbiamo altresì
Noi su questo andremo una richiesta di una radicale ristrutturazione di questo capitolo garantendo maggiori condizionalità sociale di convergenza ma intorno a tra i principi uno una maggiore tre visibilità
E autonomia delle singole politiche anche all'interno di un eventuale piano riformulato
Un'autonomia dei comparti e una strutturazione reale e vincolante del principio di partenariato e di una partecipazione durata conclude ascoltando altre cose
A me sembra che tre considerazioni finali che si possono fare a questo punto la prima è e non si fanno le nozze con i fichi secchi e qui si vuole troppo
Necessario ma non ancora sufficiente Draghi docet senza risorse adeguate
E senza alcun ricorso nuovo debito
Senza parlare di una nuova fase di investivo
E senza neppure menzionare alla distanza un rafforzato ruolo della belli quindi rinunciamo ad usare tre grandi strumenti che l'Europa ha già sperimentato dico cioè mettere in campo
E che potrebbe aumentare di molto
Le risorse disponibili per esempio sull'ambito della competitività e della difesa
Senza ricorrere in questo campo sulle trasferimenti Secondo ci sembra debolissima la prospettiva che in molti abbiamo avevamo evocato anche nel dibattito degli ultimi anni
Legata ad una più chiara focalizzazione del bilancio europeo intorno ai beni comuni europei basati su un legame diretto agli obiettivi l'articolo tre del Trattato poi e terzo
Ci pare che la commissione abbia scelto di entrare a gamba tesa sul Parlamento il Parlamento ha stabilito dieci
Linee rosse nella sua risoluzione di maggio la commissione non ha perso appena appresa parzialmente una interpretando a suo modo la flessibilità ciò ha molti nemici molto onore abilmente si va incontro dunque lascerà che non e altre persone era ad uno scontro per ritornare al bilancio di ieri e non fare un vero passo avanti come ci ha chiesto in modo grazie chi Luca chiunque assolato attorno a
Liguori taglia il traguardo la prossima fase delicata niente
E grazie presidente grazie mille a Luca e e ci ha dato una ha spaccato passa interessante via lei incontri credo che attenderemo con molta curiosità la posizione formale del Comitato economico e sociale europeo perché su queste ultime tre criticità penso che bisognerebbe tenere molto alta la guardia io condivido pressoché tutto qua
Quello che ha detto Luca adesso a Camera e a parlare Maria Cecilia Guerra se c'è è in sala mi sembra benissimo componente della Camera deputati grazie Ciciliano ci siamo dati un'organizzazione dei lavori che per consentire a tutti riparlare
Bisognerebbe stare in tre quindici minuti in questa prima fase di relatori programma anti qua nella seconda fase ridurremo ulteriormente il tempo a seconda anche del numero di persone che vorranno intervenire grazie
Grazie funziona vero benissimo grazie sì sì i minuti mi bastano in ogni caso squadra mi avvicino alla fine o se mi allargo fatemi un fischio poi due qua mi picchia va bene Iaia shakespeariana
Direi Nava Virgilio di dati un anno comitato anzi o qualcosa del genere usate dei metodi dolcissimo latini
In in realtà sia i vari e le varie note che che ci ha mandato D'Astoli sia questo intervento che mi ha preceduto hanno fatto un quadro molto preciso dei problemi in cui ci muoviamo
Io avrei desiderio di parlare di questo argomento faceva anche qualche collegamento su temi di cui discutiamo anche nel nostro Parlamento perché effettivamente ci sono
Delle similitudini e è indubbio comunque lo dico anche se sono cose scontate questo pubblico mai bene comunque ripeterlo
Che questo quadro finanziario pluriennale lasci in un momento molto particolare in cui il contesto geopolitico o le varie transizioni la crisi demografica la necessità di affrontare temi come l'accorciamento delle della catena delle il valore l'arretramento tecnologico in cui l'Europa si sta trovando eccetera
Sono stati oggetto di grande apprensione solo oggetto di grande persone sono stati anche alla base di questi due rapporti rapporto Draghi rapporto letta che hanno posto con chiarezza
Anche dei temi che il l'Europa di cui l'Europa dovrebbe farsi sì Fracassi carico
Sembra che questo quadro finanziario che doveva essere il momento in cui mettere a frutto alcuni di quei suggerimenti non è che ci si aspetti dei miracoli sia molto deficitaria proprio sotto questo profilo quindi non sia in grado di fornire fiducia nel necessario coordinamento delle politiche europee in campi strategici con obiettivi comuni
Il tema pure ad un pure
Cioè non è che si è tutto da da da gettare però non viene data adeguato peso a quel tema che veniva ricordato in chiusura nell'intervento che mi ha preceduto
Della necessità di mettere risorse energie risorse finanziarie nel GP progettazione coesione politica possibilmente sulla produzione dei cosiddetti beni pubblici Comuni che sono di vario genere tipo ma per citare quelli più facilmente approcciabile Cisl Energia le infrastrutture transfrontaliere la ricerca l'innovazione
Su cui bisognerebbe avere già maturato lo dico anche da economista la consapevolezza che l'elemento della Scala cioè il fatto cioè di poter di dovere svolgere questo tipo di politiche a un livello necessariamente sovranazionale
L'elemento delle esternalità e cioè il fatto che la centralizzazione di queste politiche ai feti positivi per tutti i soggetti non è un elemento di deprivazione ma è un elemento anzi di di messa a frutto comune che fa meglio a tutti
L'interesse anche nazionali dovrebbero essere elementi acquisiti ma purtroppo non lo sono assolutamente la sfida doveva essere e dove e deve ancora essere perché la sfida è aperta non siamo sicuramente noi qua pronti ad arretrare quello di affrontare questi temi mantenendo e qui sappiamo che anche il rapporto Draghi sotto questo profilo è stato un po'criticato mantenendo la caratteristica fondativa che era presente la specificità del della nostra Europa
Cioè quella della attenzione continua coesione e la solidarietà come elementi che tengono insieme il Progetto questo che abbiamo detto no il sistema di Welfare che però a sua volta un sistema di One perché necessita una continua revisione perché le i bisogni a cui deve rispondere sono completamente cambiati rispetto a quelli delle delle nel momento in cui i grandi sistemi grandi progetti sono stati instaurati da qui l'importanza che è stata data anche negli interventi innanzitutto al PIL Spal sociali pilastro sociale
E il fatto che noi siamo purtroppo abituati a cercare di pensare motivo purtroppo scherzando che questo tipo di progettazione debba farsa
V un criterio di democrazia ci debba essere cioè una procedura un processo che vede un controllo democratico che dovrebbe riguardare prima di tutto gli eletti ma anche la comunità nel suo nel suo complesso e quindi i vari attori sia istituzionali che le rappresentanze sociali la sfida enorme perché ad esempio è inevitabile che dovrebbe porre in discussione la stessa revisione delle competenze e cioè il brindisi perché tu accennasse in una nota e cioè la necessità che e cioè di prendere atto che alcune competenze che sono nella dal punto di vista legislativo affidato alle Nazioni sono male affidate perché dovrebbero essere ricondotte a un livello sovraordinato
Ovviamente non c'è l'attenzione che dovrebbe esserci in questo momento dovrebbe essere per il Progetto Europeo
Federativo non mi sembra che siamo chiaramente in questo in questo stato sadico e questo pone e problemi che si riflette inevitabilmente anche nel modo in cui questo quadro
Viene viene costruito cioè noi abbiamo al contrario una situazione in cui l'Europa da parte di molte delle nazioni che la compongono guida diciamo sopranista
è considerata come un elemento di costrizione o una camicia di forza per le politiche nazionali e in cui l'elemento del finanziamento è sempre inquadrato in un modo da una logica quanto do e quanto prendo che è una logica che non può essere affrontati sbagliata per discorso facevo prima perché non è una somma di risorse quello che dai quello che ricevi se quello che dai a degli affetti
Da bene comune o da esterna estenderli esternalizzazioni esternalità che ti permette di usufruire in maniera diverso e superiore
Di quelle stesse Rispo risorse rispetto al fatto che ci rende grassi nel tuo territorio non so se mi sono spiegata quindi è proprio l'ottica concludo completamente è sbagliata si inserisce in questa difficoltà la difficoltà che abbiamo visto palesarsi in questa discussione recentissima per quanto di lunghissima data ma perché si è riproposta recentemente circa il potere di petto quindi le decisioni all'unanimità che stanno diventando un problema veramente molto serio vista la forte eterogeneità politica storica dei dei vari pesi che ormai compongono
La comunità e che per esempio nel pensiero della Premier Meloni è stata contrastata perché non si vuole subire ciò che decide la maggioranza di altri stati quindi una visione puramente legata all'interesse della singola nazione interesse come dicevo prima a sua volta spesso mal valutato perché anche dal punto di vista dell'interesse certe decisioni non dovrebbero essere contrastati ma l'idea è che io c'ho la maggioranza del mio Paese nate nuove strette nessuno mi impone mi impone niente quindi una situazione veramente molto molto complesse in questo contesto il piano presentato dalla Commissione
Affronta alcuni problemi e alcuni bene alcuni male molti male ma li affronta forse più da un punto di vista formale piuttosto che sostanziale c'è un problema sicuramente di dimensione delle della delle risorse
E che la commissione si pone anche partendo dalla necessità che ha di garantire il rimborso dei prestiti dell'ex Brescia in giù
Senza aumentare i contributi da parte dello Stato perché questa è una cosa ritenuta politicamente non sostenibile però
Risolve questo problema con un piccolo aumento dimensionale e con una compressione invece di programmi in essere questo problema è un primo problema
Secondo il terzo problema riguarda insieme perché sicuramente il c'è una consapevolezza della necessità di rendere più competitiva l'Europa nel contesto internazionale anche riprendendo alcuni dei temi che ho citato prima e che sono esso che sono ben noti e non si può dire che niente sia stato fatto su quei fronti ma però questo tema viene affiancato a un'altra necessità che assalta ultra sottolineata da ultimo anche un rapporto del Fondo monetario internazionale quasi interamente dedicato questa chiaramente necessità di rendere più flessibile l'utilizzo dei fondi per rispondere a crisi impreviste ma anche per affrontare inedite situazioni inedita al momento in cui piano era stato era stato disegnato ma questo aspetto della flessibilità ha preso una piega che piuttosto problematico e apro subito una parentesi veloce e cioè venti dei due temi di quelli che ho accennato sono cruciali anche nel dibattito italiano e il dibattito italiano sul federalismo differenziato il tema è sempre posato in termini di risorse e cioè io sono una regione che doppio di quanto prendo vi ricordate tutta la polemica sui residui fiscali beh esattamente il tema che viene affrontato da da alcuni Paesi all'interno dell'Unione Europea a questo aspetto della flessibilità è il tema che stiamo discutendo su nella Commissione bilancio stiamo discutendo perché anche di fronte alla programmazione che imposta ai singoli Stati con la nuova governance per nove sette anni agli altri quattro anni nove sette perché c'abbiamo messo dentro anche il piano delle riforme è evidente che chi deve governare questo processo si trova un po'impaurito di fronte a un periodo così lungo e quindi chiede spazi di flessibilità ma se io ho un ministro vero che non spende le risorse dove gli ha detto il Parlamento devo bruciarmi quelle risorse o posso darle la libertà di spendere da un'altra parte senza dover passare però
Per il diritto parlamentare e questo problema democratico non piccola no
E questo il titolo il punto che uno dei punti che dobbiamo o considerare esaminando questa proposta della commissione
Perché segue due vi è la commissione una con accorta come ci veniva ricordato in maniera più precisa di come fare io Accor profondi e programmi cosa voglia perché accorpato corpo perché se io un contenitore grande o meno rigidità
Perché devo spendere quattrocento miliardi quanti Song adesso più
E e però non mi hai già detto che dieci vanno in quel programma sette in quell'altro ventidue in quell'altro
Sicuramente partiamo da un problema di rigidità e forse eccessiva frammentazione
Che rende difficoltoso anche vedere le sinergie fra i diversi programmi non è che i soldi facilmente questo problema passando un contenitore molto grande di cui poi ti a Ronchi il di fatto di fatto perché non c'è scritto ancora non esco di Fincato il modo in cui poi avviene l'allocazione allora riallocazione di fronte esigenze particolari
Questo è proprio un equilibrio che va cercato lo ripeto è un problema che abbiamo anche a livello nazionale in cui la flessibilità amministrativa si è molto allargate in cui non stiamo chiedendo il dato però l'indicazione parlamentare non è pessimo di bile
Da questo punto di vista europeo siamo istituzione ancora più difficile perché sappiamo che l'indicazione parlamentare è già di per sé dei buoni nel disegno ma se poi proprio la eliminiamo del tutto chiaramente siamo in una situazione in cui sicuramente la Commissione si muove bene perché viverla stilizzato lì il suo spazio di manovra non è necessariamente per cattiveria perché voglio fare chissà che cosa sfuggirà che però è chiaramente una cosa che può portare a degli esiti che sono fuori da un controllo o democratico e che questo e questo sicuramente e anche da me diventa poi anche un problema di trasparenza incerto puntura anche di conoscibilità non solo proprio gli Stati lo stadio del controllo è quello a cui andiamo ma anche quello almeno di capire cosa succede non è un piano secondari la questo accentramento questo scusate mi accorpamento dei programmi
Si è si accompagni anche ad un accentramento delle decisioni
Perché e quando la visibile a cosa che veniva contestata e molto contestata di passare attraverso l'adozione di Piani nazionali
Implica un rapporto praticamente contrattuali e uno a uno fra la commissione e il singolo la singola nazione secondo al mito dal pm RR
L'attenzione in Otello Pnr è nato in un contesto particolare in un contesto emergenziale in cui risorse venivano distribuite sulla base di un criterio principale che era quello di chi aveva sofferto di più
Rispetto al colpite ma era in un contesto di un passo avanti non di un passo indietro perché aperta
Forse la prima volta in maniera così rilevante la Commissione le l'Europa si facile l'Unione europea si faceva carico
Di un problema che aveva colpito tutti andando ad aiutare onde evito comune e tenendo conto delle diversità del delle situazioni ma non abbandonando en anche politiche comuni comuni perché le politiche che sono stati fatti e sui vaccini sono stato un significativo passo avanti
Perché Soir celle Progetto sulla disoccupazione sul rifinanziamento della della cassintegrazione diciamo eccezionale è stato un progetto comune quindi avremmo da imparare più da lì
Che il fatto della contrattazione rispetto a a programmi serali che ciascuno si gioca per i fatti suoi con l'elemento accelero perché non voglio perdere troppo tempo con l'elemento che già veniva ricordato
Che è un elemento che a scendere indebolisce secondo purtroppo il modello PM RR
Si è nella fase iniziale e li poteva esserci stato un problema di tempi oggettivamente sia nella fase successiva Alice meno giustificazioni
Che indebolisce la partecipazione e quindi la concorrenza definire questi programmi anche nella declinazione specificate rito reale delle regioni
E e della della società civile quindi questo è un tema che è particolarmente delicato soprattutto quando andiamo a vedere il il problema delle dell'obiettivo della Covili coesione l'avete l'avete della coesione ci deve Dermot interessare in modo particolare per due ragioni uno perché praticamente è la politica forse più caratteristica più distintiva diciamo così del della dell'Unione europea perché accetta no centriamo e e fondativa quindi accettiamo una redistribuzione in ragione di un elemento di arretratezza bisogno c'è
Questa politica viene messa in un un cesto in cui ci sono altre cose che c'entrano con lei e le mele con le pere nove milioni per anzi potrebbero anche stare nello stesso cesto ma siccome
Sono cose che non si parlano quindi cultura Sicurezza e Coesione ce l'ha ricordato molto molto
Meglio prima e e mi si vede la paura che questa politica venga compressa
Che risponde a logiche diverse rispetto a quelle che la l'avevano animata e che e esca dal padana dal controllo già detto democratica del Parlamento europeo ma soprattutto che faccia fare un passo indietro rispetto a tutta l'elaborazione che c'è stata rispetto al Pilastro sociali perché noi abbiamo la certezza che la nostra
Non è un Oni
E più un'unione economica che unicum Unione sociali che il pilastro economico ha sempre fatto la la parte prioritarie rispetto a quello sociale però proprio in questa consapevolezza era sono andate maturando
Analisi proposte se non sono seguite anche da un'adeguata
Tutela oltre che destinazioni di fondi noi non andiamo da da nessuna parte c'è poi la questione specifica che veniva ricordata
Delle politiche agricole
Anche queste politiche sono molto delicate sicuramente perché ci sono degli interessi da difendere ciascuno i suoi teatri e quindi non è tutto Oro quello che il Duce
Ma sono politiche delicate perché hanno un ruolo fondamentale nella transizione che ha una tradizione sia Manani di tipo ecologico no il ruolo che l'agricoltura deve esercitare rispetto la crisi climatica labile vestita eccetera la sicurezza alimentare ma voglio dire anche rispetto alla transizione
Demografica perché abbiamo un drammatico problema di Rasi transizione demografica che si accompagna la necessità di garantire anche una redditività di cui settori
Una parola ancora e poi finiscono due parole son quanti minuti ho ancora due o tre modifiche per quanto riguarda le entrate allora dico solo anche se mi piacerebbe dire di più importantissimo che il tema si è riproposto
A per ora da come c'è scritto c'è un elenco di quattro cinque indicazioni non porta che sono nei campi giusti perché l'idea dell'entrate proprie
Deve essere quella di cercare intatti che siano davvero propizio che rispondano a cose e competenze che riguardano il livello centrale perché se la sera sempre fregati cioè se se è molto visibile cosa viene da questo di territorio da quell'altro possono essere risorse proprie o risorse derivati via contributi degli Stati incontrano le stesse in difficoltà
Importante che si rilanci il discorso su cosa fare anche rivedendo le regole verso Greco il comuni per quanto riguarda le imposte societarie in un contesto in cui l'Europa si trova paradossalmente ad aver applicato attraverso la minimum tax
Il pilastro internazionale di tassazione in un momento in cui però gli altri poi si sono cardine dagli Stati Uniti la Cina eccetera
Si sono fatti d'aria e quindi il tema diventerà problematico fra un po'l'ultima cosa che voglio dire e faccio sono un accenno proprie era forse l'ultimo delle note che tu c'hai mandato Draghi c'ha stimolato un'ulteriore riflessione
Quella di dire ma insomma quale l'Europa non si muove non riusciamo più a niente cerchiamo delle vie alternative
Che alternative non non è che la siano mai state cercate delle cooperazioni rafforzate le altre vi erano gruppi di Stati che fanno qualcosa i volenterosi ho la febbre il federalismo pragmatico
Che ha suscitato abbastanza strali nella vostra analisi io se possibile penso che e qualcosa di pragmatico dobbiamo cercarlo probabilmente non la proposta forse proprio troppo spostata di Draghi troppo spostate che si espone al rischio di rallentare un processo cioè volendolo rientra dice lui
Chi ci sta ci sta e partiamo con alcuni programmi questo è molto pericoloso perché rischia di dire cioè di disgregata invece che di aggregare e questo lo capisco
Forse io penso che il pragmatismo si possa spostare nel mantenere alta la
La lotta che faremo tutti quanti ad uno per parte sua sul qua su un quadro delle linee che per quanto mi riguarda delle linee che abbiamo prima ricordato prima ma il pragmatismo può essere ed in particolare segnali c'è stato bisogna riconoscerlo nel fatto di dire questi concetti possono intanto est sede del in atti
Su alcuni grandi programmi non arriveremo subito l'ottocento
Nel quante sono milioni di di di miliardi si ed Atene andargli a Rizzo in tanga vada ottocento miliardi di di di Draghi
E a tutto quello che sarebbe assolutamente necessario ma se cominciamo a sfondare su alcuni programmi importanti come può essere il campo d'energia che molto promettente le infrastrutture strategiche
Anche in quel campo di completo potrebbe essere ma non lo è la difesa comune se declinata come difesa comune i non come al riarmo tra virgolette dei singoli Stati cioè se troviamo uno due cose di questo di questo tipo
Probabilmente e e riuscissimo ad essere vincenti sotto quei profili la nostra possibilità di avere argomenti da portare a sostegno per i successivi passi avanti Seedoo costerebbe
Grazie mille Cecilia soprattutto per questo devono no non solo ma quest'ultimo suggerimento
Correttivo del pragmatismo del federalismo pragmatico di di Mario Draghi mi piacciono molto l'importante sarebbe trovare un punto da cui partire chiedono di intervenire Luca millesimi del Comitato europeo delle regioni
Grazie
Quindici minuti se possibile
Sì grazie grazie ma tutte grazie per darmi la possibilità di portare qua un punto di vista quello del comitato europeo delle regioni che su questo tema appunto della Q FP del quadro finanziario pluriennale sta lavorando molto sia dai mesi precedenti la presentazione nel luglio scorso sia anche adesso Fener una per vedere appunto di portare correzioni da soli ha usato parole molto forti da questo da questo da questo punto di vista ecco l'ha definito inaccettabile e intollerabile
Cosa che condividiamo in pieno anche noi su questo due parole prima di divenire su questo sul sulla revisione di medio termine di quello che il punto il quadro finanziario pluriennale precedente per dire quanto poi alla fine a stare sui sette anni in un contesto nel quale se noi pensiamo la negoziazione precedente in un contesto completamente
Completamente diverso un in un piano che era molto incentrato appunto sul quindi un piano che aveva delle degli obiettivi delle sue priorità ma che poi sostanzialmente è stato stravolto dai fatti i fatti del covered prima la questione energetica dopo
E la questione poi della guerra in Ucraina successivamente quindi ideologici e un piano nella revisione di medio termine dove si inseriscono cinque nove priorità come ci dice
Il Commissario Fitto e quindi quella della competitività e quindi in coerenza anche con quello che è il piano Draghi spesso il tema della casa sul quale appunto è una priorità importante che viene anche dal dall'ala più progressista del del parlamento del Parlamento stesse su questo arco
Saranno definite delle delle risorse a a brevissimo la questione dell'Energia la questione della difesa della questione Dell'Acqua quindi ecco su questo vedendo a uno dei punti che poi è stato anche nel documento
E che è stato tratta appunto ecco sicuramente la questione di sette anni in un contesto che così mutevole anche molto velocemente ecco credo che sia una questione molto molto molto consona vedendo invece l'attuale proposta
Credo che i tutti per venti che mi hanno preceduto abbiano allora riveduto faccio una differente perso
Generale
Abbiamo portato avanti e che Figo ignoro per assenza c'erano Europa che è protagonista un'Europa che va a negoziare con le singole regioni uno Europa che si da lettura di quelli che sono i bisogni e sulla base di quelli si va a modificare in maniera strutturale
Quella che la condizione di ogni singolo territorio
La proposta dei piani di partenariato nazionale regionale va a stravolgere questa idea d'Europa e quindi un'Europa che da un certo punto di vista potremmo definire sicuramente più
Decentrata più democratica un'Europa che dialoga con i territori e che porta invece ad un'Europa che sostanzialmente non la logica di semplificazione
Sbagliata dal mio punto di vista ragiona con ventisette Stati punto e con quelli negozia e a quelli in via delle e Velotto come si dice appunto a Bruxelles delle dei pacchetti appunto di stanziamento e poi lo Stato negozi
Questo è credo che sia l'elemento anche democratico sul quale si dobbiamo concentrare ci dobbiamo concentrare per rinviare al mittente come oggi si dice è quella che la proposta che è stata fatta
E dobbiamo a partire anche da qua a partire da da questa Assise a partire dalla società civile in ogni singolo Stato fare una pressione una pressione che in questo momento anche è molto forte lo diceva prima Luca nel suo intervento il Parlamento sta molto discutendo non sappiamo ancora cosa farà dipinti dove Lipstick Ricci brevi sembra quelli liberal vanta a tasse si andrà verso una la richiesta di una nuova proposta se la commissione ritira ma sarà sono entrambe molto molto forti oppure si chiedono delle modifiche delle modifiche sostanziali ma su quello coi dico e dopo si ritorno attenzione a tra virgolette non farsi comprare quindi anche utilizzarono logica del dividere dividere e ET intera quali sono le criticità maggiori anche dal nostro punto di vista da un punto di vista di appunto di di territori di comuni province e regioni la criticità maggiore è quello che viene meno il protagonismo dei territori e quindi si porta un indebolimento dei territori
Sia in quella che è la fase di negoziazione perché la negoziazione poi avverrebbe
A livello nazionale e su questo dico due parole anche riprendendo un po'quello che diceva prima
Maria Cecilia il tema del Pnr R. l'obiettivo era quello del rilancio
Dei PIL rilancio dell'economia maniera molto veloce
In più si porta e quindi un obiettivo anche diverso alle riforme strutturali era un tema anche legato il Pnr R alle riforme nazionali e allo stesso tempo
E allo stesso tempo oggi si dice che il Pnr R è un metodo che ha funzionato
Beh mi sembra un po'presto per dire che la sperimentazione sia stata una sperimentazione molto di successo Sesto Properzio che alla non si sono ancora chiusi questi programmi se pensiamo a quello che è stato il succedersi dei tre governi c'è stato anche un approccio di concertazione anche con gli enti locali stessi in maniera molto diversa dai tre governi che si sono che si sono
Succeduti e quindi sembra più appunto come dicevo prima una logica di semplificazione un po'come levarsi levare le castagne dal fuoco dal punto di vista della Commissione e portarle a un altro livello senza nessuna certezza appunto dei fondi la diminuzione del venti per cento è per la parte che riguarda il gol Tura per la parte che riguarda coesione
Senza più certezza che fondi arrivino in tutte le regioni e anche questo è un elemento di criticità molto grande e soprattutto creando nei contesti nazionali tra territori e tra regioni una competizione sfrenata
E quindi senza nemmeno certezza paradossalmente che nemmeno le regioni meno sviluppate possano ricevere
Fondi adeguati su quelle che sono le esigenze e in un contesto dove manca quella pianificazione strutturale e di medio periodo che può rimuovere quelle che sono appunto gli ostacoli Hallo alloro allo sviluppo quindi ecco la criticità una criticità molto forte che richiede anche una
Revisione da questo punto di vista la commissione risponde no ma noi garantiamo il coinvolgimento degli enti locali delle regioni
E delle delle città nel nel percorso di pianificazione nel percorso di pianificazione anche con la Commissione stessa però questa garanzia ad oggi non abbiamo ancora capito come possano come possa avvenire
Quindi
Su questo ecco la la questione di fondo è una questione di grande criticità e richiesta anche di revisione di questo approccio perché questo approccio porta al venir meno un'idea di Europa come dicevo prima è vero che in questi ultimi anni allora passiamo chiedendo sempre di più e che le priorità oggi siano diventate molte però mettiamo in competizione l'una con l'altra questa è l'altro elemento alla fine quello che veniva detto prima no alcuni interventi la richiesta cioè alla fine come diceva prima
Luca un uno punto trenta sei veramente insignificante non è nemmeno adeguato a quello che era il livello precedente ad oggi son sullo stato che ha chiesto il due il due per cento che la Spagna il resto appunto poi sostanzialmente non non ci sono stati dei passi avanti significativi anche quelle che sono le richieste infatti poi dovremo vedere quello che sarà l'atteggiamento del consiglio da questo da questo punto da questo punto di vista però oggi s'saranno occupa un terzo appunto l'insufficienza di risorse a fronte di quelle che sono le priorità e le e le funzioni gli obiettivi che vogliamo dare appunto alla alla Commissione europea un'alta considerazione da fare una competizione ma che diventa un ponte un conflitto tra politiche di competitività tra competitività a e coesione
Quasi come se le due non stesse né insieme mentre forse la coesione viene prima della competitività alla coesione le politiche di coesione sono quelle che creano i presupposti perché poi ci si siano meccanismi di competitività se noi oggi andiamo a vedere facciamo un'analisi di dove sono
La maggior parte dei premi brevetti a livello europeo quindi quella che è l'innovazione quello che appunto anche il tema che più ci interessa sulla competitività li troviamo soprattutto concentrate in alcuni regioni
Della Germania piuttosto che della Francia quindi in alcune zone e questo ovviamente cosa potrebbe comportare se si dovessero andare avanti su questa strada potrebbe comportare che appunto si vanno a concentrare i fondi su alcuni territori forse i più sviluppati
E quindi si va anche aumentare ancora di più quella che è la forbice disuguaglianze sociali che per motivi diversi in questione ultimi anni avvenuta e che oggi invece che richiederebbe andare a rimuovere questi motivi invece si vanno ha ulteriormente appunto amplificare l'altro elemento legata alla questione delle disuguaglianze quella del fondo sociale europeo anche qui sul Fondo sociale europeo non saliva uno
Stanziamento preciso e a quelli che sono gli obiettivi da un punto di vista preciso massime Teo un quattordici per cento generico
Se si fa quindi teoricamente nei piani di partenariato nazionale regionale c'è un quattordici per cento sul fondo europeo sul Fondo sociale europeo che però ogni Stato deve declinare
Ogni Stato deve declinare punto e quindi questo può creare un contesto di disomogeneità
Un contesto dove poi alla fine non vengano rimossi quelle che sono le criticità maggiori e anche il quattordici per cento spesso calcolato su quella che è
La lo stanziamento generale è comunque insufficiente inferiore a quella che era la cifra
La cifra precedente quindi anche questo novello viene diciamo come come criticità è chiaro che l'approccio non vuole essere un approccio conservativo cioè la semplificazione è un tema che ente Sala la la flessibilità è un tema ovviamente che ci interessa a noi stessi abbiamo chiesto noi stessi come Comitato delle Regioni che ci siano nuove priorità a partire da quella da quella della casa però la declinazione che oggi da la Commissione è una colpa declinazione che ci soddisfa o l'ultime due considerazioni la prima sulla questione delle riforme aver legato il i piani nazionale regionale alle riforme lo vediamo molto critico lo vediamo molto critico perché un conto è legare i finanziamenti di pacca alla riforma dell'agenzia sull'agricoltura
Questo ci può anche stare
Ma se invece altre alla riforma della giustizia piuttosto che alle pensioni
Quello vediamo pericoloso lo vediamo pericoloso da un punto di vista anche di opinione pubblica rispetta lo rotta rispetto anche al all'opinione dell'opinione pubblica sull'Europa
Perché a quel punto si va a aumentare l'età pensionabile premesso che in Italia ormai ce ne accorgiamo più nemmeno e
Rispetto ad altri Paesi europei perché sta dentro le riforme sta dentro le questioni che ci ha chiesto l'Europa per avere questi finanziamenti e quindi una condizionalità che diventa
Anti europea da un certo punto di vista e quindi profondamente pericolosa
L'altro elemento questo un po'tutto italiano
è quello della conflittualità tra i diversi soggetti
Il piano terra R
Ha dato una grande centralità ai comuni ha dato una grande centralità comuni e province nella negoziazione soprattutto del del appunto ai tempi del del conte due
E ha messo un po'da parte delle regioni tanto che le regioni battevano i pugni sul tavolino da questo punto di vista
Dobbiamo stare attenti a questo questo fa sì che oggi i comuni e la posizione più in generale dell'ANCI sul piani di partenariato nazionali e regionali non sia così forte e contrariata come le parole di di Darzo lì
E però queste pericoloso
è pericolosa perché quelle dividi et impera che dicevo prima
Perché comunque
Non c'è
Garanzia da questo punto di vista se in una prima fase puoi sederti a un tavolo non c'è nessun tipo di garanzia critici sia di anche successivamente
In più non voglio prendere in considerazione la possibilità che poi ne piani nazionali e regionali ci siano anche degli elementi di considerazione anche diciamo di filiere più politiche sicuramente l'approccio della commissione era un approccio molto più tecnico nel senso positivo del termine
Ma l'altro aspetto da prendere in considerazione in un contesto nel quale anche la commissione ha già sta lavorando all'agenda per le città
E all'interno anche dei fondi stessi sulla competitività ci sono degli elementi sui quali si dà un grande protagonismo alle città io credo che su questo ecco dobbiamo ritrovare questo ripeto è una cosa molto italiana domani ne parleremo anche in un convegno di IFEL dobbiamo ritrovare quella unitarietà a livello nazionale perché appunto Salvi da una parte un'idea d'Europa
E dall'altra Salvi soprattutto la forza dei nostri territori che è quella che con i piani nazionali e regionali viene messa in discussione
Grazie
Grazie grazie edemi Nisini chiedo a sei vincente la redazione la presente in sala il collega da un per dargli la parola
E poi seguirà Micaela Fanelli intanto vi chiede la cortesia passava Virgilio di nuovo la parla del microfono io mi devo
Assente al momento mi collego con un altro dei Buysse il riascolto mentre continuiamo a lavorare grazie Virgilio sempre invito in mano al coordinamento delle sessioni di lavoro grazie
Gianni di discesa del collegato pesi ci sono vai vai che grazie nient'olio in fondo il testo del CNEL si
Allora innanzitutto vorrei iniziare dicendovi che ho composto tra gli altri interventi Zen molti stanno c'hanno detto insomma che c'è sono in fase di lavorazione
Di Parini di ragionamenti presso come potete vedere come ma noi del crivello abbiamo proposto un paniere e votato dall'Assemblea di qualche giorno fa del del ventitré abbiamo votato questo parere ecco non deve sorprendere c'è questa nostra rapidità perché non è il nodo forse non è noto Mike nella Gianmario da dalla legislatura di per il presidente tre euro a metà legislatura I istituito il comitato anti europei che gli veniva conferito per norma l'articolo ventotto la duecentotrentaquattro
E questo comitato atti diciamo sostanzialmente dal due mila diciotto
In applicazione di una legge del due mila otto ICI ha iniziato un lavoro costante di selezione e valutazione di tutti gli atti europei deciso di tutti nel senso selezionando una serie di atti europei è intervenuto costantemente questo ha prodotto una quantità di parente nel sulle questioni europee diciamo diciamo non dico rilevante pare una certa importanza con una sua coerenza alcune volte gli atti sono stati sono stati votati a maggioranza all'Assemblea la maggior parte delle volte gli atti sono stati votati all'unanimità ed è stato votato all'unanimità anche questo questo atto
Quindi questo è diciamo il presupposto quindi noi abbiamo che lei il sia la la commissione terza per le politiche europee e internazionali sia il comitato atti che interviene specificamente sulle questioni quindi perché quindi questo è il contesto è la scelta è stata fatta è stata quella di affrontare immediatamente questa questione della del del del bilancio europeo perché uno siamo dentro una negoziazione appunto che durerà nel tempo volevamo esprimere delle nostre opinioni già dall'inizio abbiamo approvato all'unanimità della dell'Assemblea del che ne è e la perché l'ho fatto un'operazione basandoci molto sullo storico perché nella ma basandoci anche diciamo sul principio di trovare un denominatore comune il minimo che ci permettesse di di presentare questo documento all'unanimità
Innanzitutto
La storia precedente ecco la storia precedente quella che è stata più volte richiamata mi creda il due mila venti da voglio dire con un po'di presunzione nel momento della disputa del del vicende Kokand forse fu uno dei primi organi a a dire euro in simili situazioni
Del paese a dire che in fondo la questione ed bisognava per avere risorse bisogna non spostarlo verso l'Europa e quindi lo facemmo allora un documento che prevedeva maggiori entrate dell'Europa il ragionamento sul sull'Europa la questione del debito e quindi da già largo l'idea la proposta del tre per cento del poi una proposta come sapete
Fatta da molti soggetti quindi in questo documento dove abbiamo riconfermato questa questa scelta perché appunto anche a noi sembra che mille novecento sedici Euro siano molto pochi
Consideriamo cinquecentoquarantasette miliardi di restituzione dei fondi che nell'elenco indirizzo MAC faccia un po'sottrazioni tutte le si nuovi le nuove necessità deciso mostro che elencarli perché le conosciamo quindi c'è sembra veramente poco eccessi e ci sembra che sì è una necessità ormai che l'Europa pronti la fiscalità nel documento c'è questa parte la fiscalità però molto contraddittoria sia nella scelta di qualità Deng la fiscalità e sia nel rapporto col bilancio stesso insomma adesso non sto qui a fare discussioni di intorno a questo però questo è un modo per non è solo un punto rilevante l'altra questione riguarda la questione della partecipazione della democrazia anche qua noi abbiamo seguito in questi anni con molta attenzione discussione sul salario minimo sua partecipazione tubo le cose che sono note
Poi ci sono stati anche dei passi in avanti che però in questa discussione non non non cogliamo ecco diciamo così
Vi dico che per esempio nel febbraio di quest'anno è stato firmato un accordo sul dialogo sociale
Tra l'accesso tra le parti sociali tra cui anche la Chess e la presidente volle Lionel sulla partecipazione del dialogo sociale
Ecco la l'impegno è stato grande la nostra o che la mia organizzazione la CGIL ha dato molto molto spazio a questa discussione la firma è stata apposta dal segretario generale intorno a questa ecco noi non vediamo nella fase di process decisione
Del del bilancio del nuovo bilancio o europeo questo questo stessa questa stessa scelta
Gestita con coerenza ecco pigliavo rallentato quindi chiediamo in qualche modo di da aree diciamo anche nel documento che nel altri soggetti hanno rilevato questa questa questione quindi cerchiamo di dare rilievo azionista a questa a questa scelta
Per quanto riguarda poi le politiche agricole volitiva sociali anche qua sulle politiche sociali sono molto detto credo che sia chiarissima le questioni che ci riguardano noi
Beh insomma dove sorgono liste della dal dalla carta di Nietzsche poi sono stati sempre coda coristi
Abbiamo visto imposto una svolta importante anche della diciamo successivamente il più alto Oropa dei diritti e questo ci sembra un allevamento forte quando ho invece vorrei rinnovare ulteriormente il pilastro dei diritti
Europei perché ne vediamo la necessità anche perché ci sono stati esperienze come sue
Di grande importanza danno a questo punto di vista quindici chiediamo non sono il rilancio del pilastro europeo ma una revisione e un rafforzamento è un rilancio insomma del Piaggio dei dei europea dei diritti sociali perché tutto il genere si rende conto della condizione di povertà economica e sociale del Paese a prescindere
Poi dalle discussioni pubbliche che vengono fatte insomma siamo tutti molto preoccupati sull'arte politica agricola Iccrea l'Atac facendo proprio domani ci saranno dei tavoli
Dei tavoli di riferimento ma a una un'idea molto chiara l'Europa in una l'agricoltura ma le agricolture
Presentano il giovane cultura elaborazione sull'agricoltura legate alleare interni alla montagna de come il punto chiave dello sviluppo per per tante ragioni e quindi ci sembra fortemente riduttivo questa semplificazione che c'è stata
E Piliego diciamo intorno a questo abbiamo provato una serie un accordo sulla questione della competitività è chiaro questo è un un tema molto molto delicato e molto non molto delicato perché dentro la ripartizione dei fondi ci sono questioni che ci uniscono in questioni che ci dividono
Ci sono molte questioni che ci uniscono anche dei perché nel perché per esempio ci unisce tutta la guarda la questione Demitri il della bussola
Una certa interpretazione che riguarda l'innovazione legata alla ricerca quindi diciamo ci sono temi che ci uniscono poi ci sono stati i temi che ci hanno divisi quindi noi abbiamo fatto la scelta di sostenere che la rubrica va sostenuta fino in fondo che le politiche industriali Antonio hanno la dimensione urbana europea noi ne siamo convinti per la il mercato unico insomma tutto quello che c'è ma che comunque una discussione ancora aperti il dual use nord ho fatto il nostro Paese dagli USA
Tema molto complesso così come è scritto nel documento l'Europeo spazio e difesa insieme lascia molta molta ambiguità come al solito insomma questa discussione che si faranno danni Aniane in quindi in qualche modo noi abbiamo però deciso di avvierei di di avere questo riferimento sulla congruità comune anche perché come sapete archi nel recentemente
Diciamo quasi informalmente assi diffusasi probabilmente una un po'strana l'affermazione del genere è stato affidato dal il comitato per la produttività e quindi con un lo sappiamo i dati del paese sulla competitività e sulla produttività e quindi a Roma è un nodo da affrontare bisogna trovarlo
Bisogna affrontarlo con equilibrio alcuni di noi dando molta importanza chiaramente alle questioni Algeria questioni dille qui nelle rinnovabili altri
Peso primaria diverso insomma sappiamo a discussione abbiamo trovato questa formula
Diciamo quel diciamo questa tra di noi questa quel questo reciproco affidamento che dice c'è c'è bisogno di nuove risorse per competitività occupazione e politiche sociali
Per dire che insomma ecco Sosa e pilastri necessari poi si troverà dentro l'equilibrio questo noi l'abbiamo voluta gruppo dare ringraziamo mobili che siamo molto per l'attenzione per questa
Questa possibilità che abbiamo avuto di presentare il documento il parere non è dovendola comparire che appunto come diceva esattore valida perché noi pensiamo in ultima istanza insomma
Che siamo un passaggio chiave che nei passaggi chiave non si può non discutere ecco di di questi anni che ci vedo se se se l'Europa si costruisce questo è un buon punto decisivo insomma non è un punto secondario nella costruzione europea
Ho ascoltato i giudizi sono stati espressi milioni sui giudizi come dire eventuali comitato attiene l'Assemblea
Come sapete sono posso proprio di magia sono stati variegati abbiamo trovato diciamo questa prima sintesi
Chiaramente il nostro compito è riavere attenzione
Ai pareri espressi da che si esprimeranno solo facendo tutti gli altri soggetti istituzionali darcele se evitare tutti soggetti per capire insomma per dialogare insieme costruire sicuramente un Europa
Diciamo Blair il migliore ma qualcosa di più di migliore una nuova malore Europa sicuramente grazie anzi Gianni abbiamo a distanza Micaela Fanelli ieri coordina il comitato No
L'Europa del cade autonomie poi Marco Lombardo membro del Senato
Ci sono mi ordinarono quindi vi ringrazio vi ringrazio scusate se sono in remoto prossime volte sicuramente in presenza anche perché sto apprezzando molto l'azione del movimento e quindi spero di poter venire a sostenere la
Con forza ali d'altronde partecipa attivamente siamo fermi sostenuto
Sostenitori aderenti quindi mi mi complimento anche per aver messo subito al centro del dibattito questo tema ma ha fra i primi soggetti a livello nazionale così come proporrò alcune cose vi ringrazio se potenziamo iniziare a provare a anche attraverso voi
A fare un lavoro più dirette più incisivo con gli altri soggetti che di questo si stanno occupando lo diceva bene prima Luca medesimi domani proviamo a fare un dibattito anche inizio del per parte pare anche all'ANCI un passo in avanti torneremo in ali Lega delle Autonomie con Gualtieri a ragionare di quei tempi ma io credo che il primo punto che vorrei sottoporre all'attenzione politica
Prima di entrare nel merito che ne abbiamo bisogno di una forte Rete nazionale
Per la difesa in particolare delle Autonomie territoriali in questa nuova dizione che giustamente avete già evidenziato in modo critico ma abbiamo anche bisogno di una forte alleanza per difendere più complessivamente la coesione territoriale e i modelli di competizioni interno al Paese o comunque i modelli di restringimento democratico della horror show dal prese prese da dal basso
Ci vedono fortemente contrari per cui anche da ora dopo medica dell'autonomia e la disponibilità alla lavorare anche su atti che poi possono essere assunti
Unanimemente nei consigli comunali che aderiscono alla lega in i Consigli provinciali io sono un consigliere regionale per sostenere su tutti i territori alcuni principi in modo diciamo il più possibile uniforme come quello della difesa della Commissione e del ruolo dei soggetti territoriali
O come quello della valorizzazione del criterio della maggioranza io plaudo alla vostra bozza del ventiquattro di ottobre io credo che quella debba diventare un atto politico col quale ogni soggetto territoriale faccia voti al Governo per sostenere la posizione del movimento sostiene alla quale Ali aderisce completamente convintamente questi grazie di premessa prima di entrare nel merito rispetto al tema del qualche Happy però alcune considerazioni sulle risorse alcune sulla governance peraltro in parte sovrapposte a quelle dei miei colleghi in particolare
A quelli di Luca benissimo io stesso ho partecipato per sette anni al Comitato delle Regioni quindi quelle riflessioni le faccio tuttora miele provò a portare nel dibattito nazionale accennerò alcune cose sulle procedure sugli obiettivi e poi serie ascoltare alcuni esempi
Concreti ovviamente avete già evidenziato io ci torno in modo molto critico che le risorse serie complessivamente sembrano invariate sappia un pene così come ma decisamente sono ridotte complessivamente per il comparto della questione in particolar modo quindi le preoccupazioni vanno verso la coesione territoriale aumenta la competitività riduce la coesione aumentano gli obiettivi si riducono i beni comuni l'approccio così diventa meno strategico
E chiaramente la lettura che diamo noi in agli i è un netto peggioramento quali-quantitativo sia quindi dell'ordine totale delle risorse per la coesione territoriale sia soprattutto per la molteplicità degli obiettivi che molto spesso non hanno una dimensione territoriale o comunque solo incidentalmente possono migliorare sulla realtà dei territori questo per voi significa anche un po'mettere in crisi il cuore stesso dell'Europa
Nuovi pensiamo anche per l'approccio progressista socialdemocratico che abbiamo che l'Europa aveva due gambe sicuramente quella dei mercati ma quella che doveva camminare bene doveva essere quella della della coesione e la solidarietà del riavvicinare i territori chiudere le forbici tutto questo anche per garantire una maggiore pace
Oggi in un momento di grandi conflittualità ci sembra una contraddizione ideologi tra
Quella per la quale noi riduciamo cui dizione aumentiamo le condizioni delle disuguaglianze cioè creiamo un maggiore instabilità quindi si può anche capire le risorse per la difesa è chiaro che pragmatica mente ci sono ragionamenti che non mi metto a contestare in questa sede ma parallelamente la rotta originaria lo diceva bene anche Luca
E non può che essere quella di mantenere sulla bara della solidarietà la coesione per creare avvicinamenti democratici
Di ricchezza ma soprattutto complessivamente territori più capaci di stare insieme di ridurre quindi le condizioni di instabilità interne esterne
Ci sembra che ci si stia sbarrando si perda la bussola principale una delle modalità con cui lavorare
Agli approcci lo dirò alla fine
Per fare maggiore concentrazione su alcune battaglie quella di provare a recuperare un pezzo delle politiche di coesione all'interno della competitività che avete visto abbiamo già detto è uno di quei degli ambiti che invece vede una crescita significativa questo per quello che riguarda l'Italia significa un ulteriore allargamento delle forbici nord-sud periferie centri cittadini città grandi aria interni piccoli comuni o solo una molisana questo tema mi sta particolarmente a cuore è chiaro che tutto questo alimenta una crescita sbilanciata Luca lo diceva con i brevetti tedeschi
E io lo dico anche rispetto a una serie di condizioni che in Italia hanno utilizzato i fondi europei nella misura in cui sostituivano le risorse nazionali la famosa addizionalità
E qui accenno alcune questioni anche che riguardano l'Italia quindi non solo il queste prima anche tutte le politiche di coesione nazionali se noi pensiamo che le risorse saranno i punti in meno
E continueremo a fargli fare un processo di sostituzione come leggendo anche la legge di bilancio oppure facendo alcune valutazioni dell'economia nazionale
Non si può non vedere che non ci sono degli aumenti del bilancio nazionale per politiche strutturali per la competitività della questione per gli Investimenti quindi
Se tutto questo mancherà livello nazionale la l'Europa riduce le politiche di coesione che a loro volta fungevano da
Sostituzione delle risorse nazionali la forbice nazionale tutte le forbici nazionali dell'Italia non potranno che aumentare
E e non troviamo nemmeno Pirini meccanismi interni a quelli che sono i regolamenti perché
I confinanti amento nazionale viene lasciato invariato quindi è molto plausibile che l'Italia lascerà uguali cofinanziamenti e siccome cresce la competitività
Avremo anche un paradosso che i cofinanziamenti nazionali per le regioni forti saranno maggiori dei cofinanziamenti nazionali delle regioni deboli
E poi abbiamo il ragionamento della flessibilità interna sette ammonta a circa venti miliardi
Per l'Italia bene le flessibilità lo capiamo sappiamo tutti quanti quello che è successo è quanto e rigido e quindi non attuabile un bilancio eccessivamente rigido ma a Maglie troppo lasche
Siamo preoccupati dico e la competizione interna fra soggetti territori e obiettivi che potrebbe creare una fortissima instabilità e magari un folk Fago citazione di alcuni obiettivi rispetto agli altri
E chiaro che la forza anche del governo la forza politica all'interno del governo rischia di avere la meglio rispetto alle esigenze e ai bisogni territoriali
E questa è per noi una fortissima preoccupazione quindi per fare meglio alcune cose le voglio dire perché noi diventiamo il Quarto Stato beneficiario per effetto della PAC e chiaramente
Tutto questo è dovuto anche agli indicatori critici del Mezzogiorno
Spero mi auguro che nei famosi capitoli interni al nuovo piano ci siano allocazioni definite con precisione per i territori rivolte alla coesione territoriale in modo più forte
Quindi bisogna blindare l'addizionalità concentrare su alcuni obiettivi funzionali alle Autonomie territori migliorare le procedure l'organizzazione e gli impatti senza creare competizione è chiaro che tutto questo preoccupa dal punto di vista del movimento europeista per noi crediamo che crediamo in quel percorso più forte dell'Europa perché la centralizzazione da un lato cioè commissione all'interno della Commissione la presidenza e la nazionalizzazione dall'altro cioè ogni singolo Stato che negozia per i territori fanno sì che questi ventisette piani nazionali fanno perdere
Una visione di insieme dell'Europa
Si affievoliscono i beni pubblici europei e l'avete detto diventa pericolosissima una politicizzazione nazionale
Gli Stati membri diventano gli attori questo nazionalismo spinto pervade evidentemente le scelte che riguardano l'Europa quindi sotto il malcelato
Principio di flessibilità e di semplificazione vediamo ovviamente un pericolo un arretramento degli Stati Uniti d'Europa
Dei beni comuni quella che era la missione che dai territori attribuiamo con forza e devo dire che al netto di semplificazioni e miglioramenti per buona parte
I fondi europei i fondi strutturali hanno garantito all'Italia e ai nostri territori
Quanto le regioni del Sud quanto i comuni un i piccoli sono cresciuti con
Una visione che veniva indicata nella visione europea dalle parti mie nessuno avrebbe fatto alcune scelte innovazione Energia
Se non fosse stato chiaro l'indirizzo ora l'indirizzo c'è ma si perde estirpare dall'interno di uno Stato che definì dirà per lui
E non con noi anche se dirò alcune cose quella è la preoccupazione
Per noi e magari con la forza della politica centrale che dovuta da altro rispetto a un indirizzo europeo Luca diceva più tecnico io dico sicuramente più forte e quindi più utile
Per questo ci sono alcune clausole di salvaguardia territoriale anche nei regolamenti in bozza che stiamo guardando corredo del quartetto i perché ovviamente c'è tutto un pacchetto di regole regolamento generale rende il regolamento
Del del testo era l'articolo cinque l'articolo sei evidenziano così come ciascuno stato membro dovrebbe organizzare attuare il partenariato globale per il piano di partenariato nazionale regionale e eccesso un capitolo questo rispettando la governance multilivello l'approccio dal basso garantire quindi una rappresentanza equilibrata dei vari partner nell'articolo sei è per noi il mantra la Bibbia
Noi delle autonomie territoriali sia piglieremo moltissimo a questo
Ma è chiaro che diventa in questa mutato quadro
Un articolo identico a com'era o sostanzialmente paragonabile a com'era prima nel vecchio regolamento spento festa ma nel mutato quadro cambia nelle sue caratteristiche Basile lari
L'articolo cinque punta sullo sviluppo urbano sostenibile che per noi nei piani di partenariato nazionale regionale deve diventare un cuore pulsante le città sono i centri propulsori di innovazione solidarietà sono i centri capaci di generare una missione
Europea illecita tra le città d'Europa quindi più forti Lint fragilità secondo me deve essere anche un'ispirazione del movimento europeista
Perché dobbiamo giocarci la partita delle agende urbane mettendo in connessione i puntini al di là dei del nazionalismo spinto dei confini nazionali
Perché poi se mi immagino il Governo nazionale me lo immagino tutto molto proteso a voler mantenere il proprio piano nazionale
E magari noi dalle città che chiediamo di fare più Rete anche con gli altri stati e questo quindi l'agenda Orban l'articolo cinque del testo lo sviluppo urbano sostenibile
Può essere una condizione per scardinare e i confini quindi queste clausole le chiamo clausole di salvaguardia territoriale assumono in questo nuovo contesto una importanza maggiore rispetto a quello che potevano significare nel vecchio e più rispettoso seppure più burocratico rigido impianto
Poi segnala alcune criticità nei dettagli spesso il diavolo stanno i dettagli e alcune modifiche di procedure come la regola del n più uno
Che viene modificata rispetto alla regola passata cioè impegno stesa la velocità dell'impegno spesa legni più uno è praticamente irraggiungibile da Verona dal grosso delle autonomie nazionali italiane
è una regola nella quale non ci stanno moltissime Regioni non ci stanno i comuni significa dover fare una velocità della spesa e se si pensa che dalle regole si migliorino le macchine
Ci si dimentica che prima noi dobbiamo modificare la organizzazione la pubblica amministrazione renderla efficiente
Mettere insieme i comuni fari piccoli comuni che lavorano in Rete regioni che finalmente camminano meglio perché uno dei grandi approcci che viene utilizzato in tutto questo sistema di critica alle autonomie territoriali contro il regionalismo per come funziona
Ma in realtà si butta a mare il regionalismo per buttare a mare la coesione territoriale o di commi chiudiamo
Il regionalismo ma teniamo Ferra ma la barra sulla coesione territoriale allora se nella regola n più uno cioè più veloci ragazzi ci dice l'Europa noi non ci riusciremo camminare non è che lo rifiutiamo perché siamo dei burocrati del Sud inefficaci inefficienti ma perché come stanno le cose abbiamo un'Italia a più velocità nelle quali non si assume più da tempo abbiamo Risorse umane nei comuni e nelle regioni e nelle province anziane non qualificate appieno non abbiamo una macchina efficiente nemmeno il vecchio ciclo l'abbiamo visto insieme è riuscita a fare questa operazione di svecchiamento nemmeno le iniezioni del Pnr ce lo dobbiamo dire
Sono stati tutte sbagliate in mismatching tra le persone mandate nei Comuni o nelle regioni attuare alcune misure le misure che nel frattempo erano definite o addirittura finite non hanno reso una macchina efficiente quindi alcune
Eppure come quelle che ci verranno imposte possano rendere per noi critici dissi ma la situazione per cui lavorare col Governo quei parlamentari con i rappresentanti del CDR elaborare nuove in Rete
Per far capire alcuni di questi concetti poi io sono convinta e qui vengo da alcune cose positive che un grande lavoro per esempio dell'Alleanza delle città per l'housing abbia portato a dei grandi riconoscimenti do anche atto al PSI e a Luca che su questo si è lavorato molto da Comitato delle Regioni al Comitato economico e sociale
Finalmente abbiamo un obiettivo che magari non è generale ma è fondamentale quindi lo mettiamo lì come se fosse una Spillo uno spillo un chiodo a cui appendere il resto che quello dell'housing
In tutte le declinazioni in tutte le definizioni oggi leggevo alcune cose di Salvini che addirittura dice alcune cose per il finanziamento del del piano casa italiano che non può andare troppo in avanti persino scusatemi un commento politico Salvini ogni tanto ne riesce azzeccare una ogni tre o quattr'anni però questo che ci dice che questo tema ha finalmente messo a fuoco
Ed è un tema che però non possiamo propagandare
Come è stato fatto attratti dal nostro governo nazionale come una delle condizioni per garantire famiglia per garantire procreazione perché il tema della demografia e tema più importante che nemmeno e individuato ancora una volta da questa Europa in modo chiaro
Bisogna inamovibili e vado a chiudere
E lo teniamo lì spesso come come dire un faro cui tutti ci ispiriamo ma in realtà le politiche di cui le politiche del quadro finanziario in particolare quelle di coesione non hanno mai puntato davvero all'obiettivo demografico come l'obiettivo prioritario
Il vecchio continente sta diventando decrepito l'Italia molte regioni sono prossimi al l'estinzione la mia
Questo rende drammatico l'incapacità di centrare alcuni focus europei
Spesso trascinati da obiettivi come quelli della competitività della difesa l'innovazione e le grandi lobby e lisci perdiamo
Magari dei temi enormi quindi bene l'housing male la messa a fuoco di altri obiettivi io ho citato questo dell'housing perché per me è particolarmente importante avevo lasciato alcuni esempi alla fine ma temo che la brevità o comunque ad essere stata io lunga su alcuni punti non mi consente di fare medico alcuni ce ne sono alcuni di una strategia unica importante primario che attualmente vengono totalmente tenuti diciamo fuori dal dibattito politico nazionale rispetto al quadro quello dell'acqua l'idrico il tema perché alcune regioni del Mezzogiorno su quello ci sta tutto non solo agricoltura sociale spopolamento Rin per me demografia Arienti tutto ci sono obiettivi e su questo lavoriamoci insieme che non hanno attualmente la forza politica di riempire
Il fatto che pure nel medio termine del mid term Review
C'è qualcuno che sta pensando a un intervento trent'anni
Il venti
Delle scelte strategiche non devono eh essere tali da far vanificare in questo ciclo di programmazione le scelte per davvero strategica
Quelle dell'acqua per me per noi per il Molise che ne dà
Alle regioni contermini con sempre maggiore difficoltà il cambiamento climatico quello che ne sta derivando né un plastico esempio lavoriamo insieme io credo che potremo far meglio l'intero percorso
Che abbiamo di fronte magari anche con qualche risultato e qualche esempio che sapremo dare a tutta l'Europa
Grazie Micaela chi è collegato dal già da un po'di tempo Marco Lombardi
Dopo tutto deve prendere pur
Collidono Bonora ma ci sono ci sono Isabelle Virgilio scusate se sentite in sottofondo ogni tanto il messaggio di Trenitalia che non c'era però ci teneva a essere con voi a questo punto mi limito a fare solo alcune considerazioni politiche
Che sono di questo tipo cui io penso che il quadro finanziario pluriennale risponde
Ha un'esigenza tecnica che l'Europa in questo momento che è quello di dare continuità e imprevedibilità nelle spese e nelle entrate per il programma dal due mila e ventotto del mille trentaquattro
Io colgo da un certo punto di vista visto il contesto positivamente il fatto che questi atti che dovrà essere approvato sale in qualche modo a valere l'uno virgola ventisei per cento del PIL quindi mille novecentottanta miliardi rispetto ai mille trecento miliardi che erano intorno all'uno virgola zero otto per cento del PIL della precedente gestione anche se li dobbiamo aggiungere i testi dei ricoveri fan delle Next Generation New quello che secondo me una valutazione politica di criticità rispetta i cui effetti
Che si sta per approvare
E che non esce dall'ordinarietà appunto di rendere continue prevedibili le spese e noi siamo in una fase straordinaria non ordinaria
Per me è positivo che le priorità individuate siano quelle della competitività e della difesa ma proprio perché le sfide della competitività e della difesa non sono affatto ordinarie in questo comportamento
Ho l'impressione che il tipo di risorse messe a disposizione
Rischino di essere insufficiente anche solo per compiere queste due priorità o io posso condividere alcune delle cose che venivano dette prima rispetto a ora i fondi di coesione sociale alla nazionalizzazione alla centralizzazione però io dico guardate che anche solo rispetto alle due sfide prioritarie quella della competitività è quella delle difese
Le risorse che vengono stanziate riescono di non essere sufficienti perché la fase di oggi non è ordinaria dal punto di vista della competitività noi siamo dentro una rivoluzione industriale
Per cui e laddove
La Cina e gli Stati Uniti investano occulte riunione di dollari semplicemente sul tema delle intelligenza artificiale il fatto che noi abbiamo due trilioni complessivamente investiti su tutto vi rendete conto che ci fanno capire quanto le risorse non sia al momento sufficiente così anche in termini di difesa
Noi sottovalutiamo in questo momento
Siamo in una situazione di guerra non solo geograficamente dentro l'Europa ma siamo la guerra all'Europa perché io ricordo sempre che l'Ucraina non è semplicemente il Paese che ha subìto un'aggressione militare da parte della Russia ma è un Paese che successivamente
Al ventiquattro febbraio due mila e ventidue entrato nello Statuto costui candidato e lo vediamo ogni giorno quali diciamo con le violazioni dei degli spazi aerei europea ai fatti dai dai droni russi ed anche velivoli militari
Quindi questo io lo ritengo un fatto di forte preoccupazione politica
E così come e quindi forse avremmo Noè diciamo come come Europa pesi come federalisti europei dovremmo chiedere perché venga
Resa attuale la risoluzione del Parlamento europeo che chiedeva di portare la soglia di spesa al due per cento del quadro finanziario pluriennale
Così come io sono molto preoccupato rispetto al tema del potere di veto è sempre un piano a politico ma che ha molto a che fare con la discussione rispetto al bilancio rispetto al cui effetti
Perché laddove nuovo
Qui anche in vista del Consiglio europeo abbiamo avuto un discorso della Presidente del Consiglio che in molte parti poteva essere anche condivisibili ma è un punto non è sicuramente condivisibile quello di posizionare l'Italia in una posizione di retrovia rispetto all'abolizione del potere di veto e questo apre una contraddizione enorme nella maggioranza io ricordo che il Ministro degli esteri Tajani nonché vicepremier fa parte degli amici
Ma del voto a maggioranza all'interno del dei gruppi europei
Queste due vie posizioni non solo fanno emergere una contraddizione all'interno della maggioranza e governo italiano ma credo che rischino di fare da sponda anche a delle uscite di alcuni Paesi come Orban
Che oggi per esempio si permette di dire che l'Europa non conta nulla ma che ha già anticipato quale sarà la posizione dell'Ungheria rispetto a questo questi
Cioè togliere i soldi agli agricoltori europea lei per dare lì
E trasformarli in più armi per l'Ucraina noi dovremmo essere molto fermi nel contrastare questo tipo di narrazione questo tipo di diciamo blocco che e si creerà rispettare di questa scusa bilancino un altro tema politico riguarda un'errata concettualizzazione dell'idea di semplificazione
è ovvio che la semplificazione sta diventando una priorità per alla fondarla ENEL per la Commissione europea però attenzione semplificare non significa solamente ridurre le rubriche di bilancio da sette a quattro
Semplificare può significare anche arrendere trasformare il quadro finanziario pluriennale nel bancomat degli stati membri
Ecco perché alcune delle osservazioni che sono stati fatti prima ed è che mi hanno preceduto cioè evitare che questa centralizzazione non determina una nazionalizzazione
Dev'essere da noi contrastata per chiedere invece che ci sia maggiore partecipazione strutturata delle parti sociali
Cioè evitiamo che indietro un valore positivo come quello della semplificazione rispetto all'iper regolamentazione
Non si celi una forma più o meno surrettizia di nazionalizzazione e serve non solo a bypassare gli enti locali non solo a bypassare le Regioni
Ma anche a in qualche modo trasformare in bilancio in un bancomat degli Stati membri che esattamente una delle cose per le quali invece non abbiamo lottato per tanti anni per avere un bilancio europeo che fosse frutto di priorità strategiche
Forte per la costruzione degli Stati Uniti d'Europa
Quindi
Io vedo alcune critiche dal politiche forti da fare
Ma mi rendo conto anche che viaggiamo in una fase molto delicata del processo d'integrazione europea in cui dobbiamo bilanciare quelli che sono le nostre aspirazioni e le nostre richieste con quello che oggi si può fare
Una un certo pragmatismo se invocato anche dal dal piano Draghi sulla competitività
Quindi a per essere sintetico e per rimanere nei minuti diciamo che mi sono stati assegnati io direi
Positivamente avere individuato le priorità nella competitività e la difesa
Positivo il riconoscimento all'aumento dell'importo complessivo
Ma a criticità nel fatto che la previsione di queste spese non tiene in conto la storia non tiene in considerazione dedica la straordinarietà
Della fase che noi stiamo vivendo sia dal punto di vista della rivoluzione digitale quindi della competitività che riguarderà tutte le imprese soprattutto le imprese piccole di cui fa parte la nostra struttura la nostra struttura economica
E imprevedibilità delle risorse da mettere dentro il bilancio per quanto riguarda la difesa noi dobbiamo immaginare sempre di più di essere in un contesto già
Di conflitto già di guerra per non trovarci impreparati laddove AN possa questo determinare una escalation del confitto attualmente in corso in Ucraina
Ultimissima considerazione riguarda il tema del cercare di evitare che dietro
Il principio della semplificazione e dietro l'idea di ISMU ex-allievo OPA non ci sia invece un malcelata una malcelata volontà di nazionalizzare centralizzare e by passare tutti i corpi intermedi a partire dalle articolazioni territoriali a partire alle regioni a partire dalle autorità ride locali a partire dai Comuni
Ma anche di quelle parti sociali penso parti sociali sia lato imprenditoriale
Sia lato diciamo dei sindacati e invece dovremmo essere sempre coinvolta in maniera strutturata e partecipare in maniera strutturata e garantire la trasparenza anche nel percorso e dovrà portare all'adozione
Del Po effetti poi del bilancio a lungo termine
Grazie Marco abbiamo degli interventi programmati diamo qui Ignazio con poltrone
Poi abbiamo due giovani che sono
Antonio Bompani e Luca Guidi
Sono in sala o meno sì io sarò molto breve perché interventi precedenti hanno già sviscerato molti argomenti
Mi riprenderò soltanto suo padre prendono sono su alcuni io non mi sento dire ecco ripristino
Passo al comunque oggi con la Russia lo dico chiaramente ma credo che questo sia condiviso da milioni di italiani poi sarà sbagliato
Ma mi sembra di Castri un'azione molto più complessa da descrivere ma delle questioni lasciate aperte dalla caduta del sistema post sovietico
E sulle quali l'Unione europea
A abdicato a quello che non solo lo tradizionale di intervento diplomatico al fine di prevenire conflitti
Ruolo che è stato esercitato per molti anni ad esempio fino al Trattato di Helsinki la conferenza di Jesi che non si è neanche tentato di riproporla
Non ci sentono fatto mai perché hanno prevalso delle forze legate e lo dico con molta chiarezza alla produzione militare
E questa è la realtà perché quello che si è fatto fino adesso da parte della commissione non è un Napoli non è l'inizio di una politica di difesa comune
E non lo sarà neanche con loro bilancio con essa è aprire le borse agli acquisti militari
Di materiali peraltro
Molto spesso americani allora
Parliamoci chiaramente
è interesse del cittadino europeo
Vedere che quelli che sono i fondi con la si diceva vere a due scritte
Specie ASS sono interessati a vedere che lo per soldi vanno verso una non ben determinata politica di difesa non si capisce bene poi finalizzata a che cosa
Cerca di difendersi malamente Cesano stare penose trattati che invece dicono che siamo obbligati a una politica di coesione anche internazionale e alla politica di pacificazione dei settori che del dei settori strategici che ci stanno intorno e qui vengo al secondo punto il Medio Oriente
Se leggiamo le ultime comunicazioni l'ultime verbali
Del consiglio e l'ultima comunicazione dalla commissione c'è veramente da aver vergogna
Non tanto perché si tratti di prendere posizione per Hamas per Israele questo non mi interessa ma una volta c'era una politica verso tutto il Medioriente noi eravamo capaci ma italiani in prima fila in prima fila eravamo perché quello che ha fatto Andreotti Moro Fanfani stop ai democristiani vale io sono un ex comunista sono cioè tanto da chiarire
Però sono stati dei signori ministri degli esteri che erano capaci di mediare erano capaci di intermediari
Adesso Europa siamo rappresentati da una signora estone
La quale ha in testa soltanto il pericolo corso maratona stessi Nomentana un estone agli esteri è un lituano alla difesa non ne salta fuori che intanto però li capisco
Dal loro punto di vista storicamente nemico storico ecco en e quello cara invasi sempre
Ma non si poteva fare una serata di altro tipo o delle la Commissione sta esprimendo dei documenti di una pochezza volte impressiona impressionante
No Refaeli incluso se il documento o per molti anni ho fatto magistrato per quaranta Anderson in pensione la giustizia è è sparito dal radar l'ultimo documento di proposta della commissione ma se la giustizia è del dicembre due mila ventidue
Tra l'altro un settore che ha dei costi bassi ma un impegno politico elevato così vasti bretoni paese d'investimenti rifà Luigi ma il costo politico o di mettere insieme delle idee accettare l'esistenza dell'altro per costruire un quadro in cui il cittadino si sente tutelato in tutti i Paesi e soprattutto l'esercizio di difesa se garantito sotto ogni cielo e davanti ogni giudice
C'era
Quest'anno qui il capo tocco all'inizio degli anni due mila un forte impulso fortissimo impulso di ogni Stato lavora con la Commissione con la Reding come come vice presidente commissario eravamo costantemente convocati
Adesso è sparito ma sparito
Con acqua allora
E mi lancio ed e qui chiudo il fiato grosso al Politecnico del bilancio pubblico ma e ne qualunque bilancio ha bisogno di una governance abbisognava penso che lo propone poi di una che lo governi e in questo momento l'idea di avevano mento della difesa del trecentoquaranta per cento è stato detto
In cui invece le risorse che il cittadino europeo si sente vicino all'Hui perché son quelle che poi lui vede sono le strade che vengono costruite sono il finanziamento alla piccola opera comunale regionale quando si vedano il cartello
Strada costruita contributo della Commissione europea Jacques io penso ecco qualcosa all'arrivo questo mentre cominciano già a mancare e con questo bilancio da quello capito stasera mancheranno in del tutto nel senso che è proprio verranno meno
Allora quale Europa pensiamo come ci disse come CD distingue Remo
Da un qualunque altro
Ma regime politico di tipo autoritario che a un certo punto impone scelte errate scelte ma li coinvolge soprattutto non gli dà un risultato
Io sono molto preoccupato molto preoccupato
Perché rischiamo su questa china nei fatti detta somma cioè una sorta di area di libero scambio e poi ci sono delle risorse che vengono a quella data secondo le esigenze del momento ma senza o la politica di coesione comuni
Ho finito stato vere grazie
Bene
Abbiamo Luca Guidi
Cioè
Come
Ha pure Antonio Antonio Bompani poi Guelpa abbiamo Massimo Gaudina del collegato da
Non so dunque
Antonio chiedo
Anche saputo vuol parlare
Però Antonio sì collega veniva invaso Mary ok
Buonasera a tutti intanto grazie mille per l'invito e per l'occasione io sarò sarò molto breve
Parte in realtà da un esperienza che abbiamo fatto ad inizio ottobre con altri centodieci attivisti
Abbiamo realizzato una missione umanitaria in Ucraina tra chi le care che va nella quale siamo entrati in contatto con tanti segmenti tante fette diverse di Società civile ucraina e diciamo il convegno di oggi mi dà l'occasione per aprire una parentesi su quanto insomma sia importante studiare ed approfondire tecnicamente gli strumenti del bilancio anche per porsi nei confronti di comunità come quelle che che abbiamo a che abbiamo incrociato noi
E in questo senso la rilevanza che dovrebbe avere una formazione continua per gli attivisti e per le associazioni che si approcciano a questo tipo di di partnership e di collaborazioni vi faccio un esempio a Kharkiv due siamo entrati in contatto con una Rete
Di imprenditori una Rete imprenditoriale che aveva avviato avviato un Progetto chiamato RAI Struga Heather per la ricostruzione dell'Ucraina in particolare dell'oblast di Kharkiv dal sostanzialmente però sprovvisti di strumenti tecnici adeguati per poi metterla in campo quello che cercavano da noi società civile italiana considerando che eravamo attivisti che diciamo venivano da mondi molto Diversity dalla comunicazione come vecchi dalla dall'amministrazione pubblica
O dal dal terzo settore diciamo era anche un un certo tipo di consulenza anche economico gestionale manageriale
Che purtroppo non hanno trovato
E questo secondo me almeno in in buona parte poi sicuramente c'erano alcuni che queste competenze tecniche ce l'avevano però io credo che anche per essere più influenti sul piano e di certe missioni internazionali e certi certe collaborazioni da avviare
Appunto nel caso Sucre in Oman non solo nel in questo Peraino servirebbero delle delle informazioni e degli incontri che possono appunto approfondire studiare come funziona il bilancio europeo e come eventualmente allocare certe risorse
E e quindi nella maniera in cui dare vita progetti programmi specifici per questo vi ringrazio anche per un convegno come quello di oggi per il secondo me è importante
Anche per questo insomma per noi che facciamo attivismo e per noi che siamo Società civile che si impegna all'interno di dell'organizzazione ogni insomma
Grazie
Al che da radio radicale e quindi non si perde nulla
Può essere il regime l'ufficio
Sì buonasera io sarò brevissimo sol
Dopo per sta nel
Nel nell'esecutivo dei Giovani Verdi Rovella la giovani del Partito verde europeo ultimamente il deve fare film Chianti Modiano al trancio Framework delle Cosimo secondo tanto perché siamo vedendo tanti tagli
Alle leggi alle politiche giovanili
Ed è un dramma è un dramma
Perché le ONG e i giovani sono la base dovrebbero essere la base della nostra democrazia e giovani ore per essere la base del presente perché siamo il presente questo ricordiamocelo anzi dice siamo il futuro ma siamo il presente
Massimo future di questa unione c'è un futuro di questo unione ritagliare oggi un errore è un errore gigantesco
Ero proprio poco fa ha infatti mi scuso ha riportato un po'di ritardo a un evento alla Camera qui dietro proprio sui giovani sulla spetta di sono se raccolti Dante esperienze di di giovani tutti Italia di di Società Civile di imprenditori imprenditrici di di di di di lotta alla dispersione scolastica
E io vedo continuamente quando giro non so in Italia sono continuamente Miglio fra Roma Bruxelles e tante altre parti d'Europa quando viso le nostre giovanili e c'è una voglia di fare gigantesca la nostra generazione vuole fare cose vuole agire vuole cambiare vuole dare forma alla nostra unione
Ma c'è bisogno di supporto c'è bisogno di supporto danno sostituzioni c'è bisogno di soldi perché sono questi istituti che ci e fan Point scontrare ci permettono di aderisco a a siti
Per incontrarci che mancano disperatamente questo bilancio parliamo di futuro parliamo di futuro dell'Oropa
E quindi dobbiamo parlare di giovani oggi ancora di più
Ancora una volta delle ONG abbiamo visto anche recentemente quella quella minaccia velato poco velata no di quel di levare i fondi alle leggi che potrebbero arrecare un danno di immagini alle sincero pei perché mai fare delle critiche ad alcune politiche dell'europea per queste cose fanno fanno paura fanno paura vederle oggi ci pare di essere tanto distanti alcune volte
Da quel da questo consiglio europeo e di cui di cui ci parlava Spinelli e tanti altri tante altre
Ecco però ci siamo ci siamo la nostra generazione dice
Sta combattendo oggi continuerà a farlo per questo prova no
La strada da percorrere non è facile e sicura ma sarà da percorre mai da percorre e lo sarà
Grazie si allunga ci voleva una base di un disco su questo genere
Mi pare esista coll'esser collegato Massimo Gaudina uso del coro collegato
Sì ciò Virgilio
Non solo
Solo con
Sono collegato da Torino da Torino dove sono distaccata petto alla European training Foundation che una delle due agenzie di Europee ospitati in Italia o quella di Parma
Un po'più conosciuta poi quella di Torino un po'meno conosciuta
Era profitto proprio per parlare di un tema specifico sarebbero mille cose da dire ma c'è un punto se pensiamo alla fine della McPherson cioè al due mila trentatré o trentaquattro trentadue quello che sia
Però sappiamo come sarà l'Europa in quell'anno lì
Non sarà non sappiamo come sarà l'economia non sappiamo come stava le istituzioni non sarà non sappiamo come saranno gli equilibri politici
Ma sappiamo benissimo come sarà la temo che graffia in quell'anno è già stato sollevato in precedenza questo punto sappiamo che c'è un problema demografico e sappiamo che come conseguenza c'è un bisogno di aumentare l'immigrazione legale qualificata
In Europa cosa di cui si parla poco magari si fa ma non si dice
E te e questo è uno dei temi su cui lavora appunto questa questa agenzia di Torino l'ETF che che stiamo cercando di rilanciare anche a livello di di visibilità e ricordiamo che sia l'agenzia di Parma si agenzia di Torino
Ricevano un sussidio dal bilancio europeo quindi le me fare se ci riguarda direttamente perché il nostro bilancio viene ovviamente del bilancio europeo
La questione degli skills delle competenze della formazione e dell'ingresso nel mercato del lavoro
Mancato lavoro che cambia in termini Chiarini intermedi tali ovviamente
Richiede investimenti molto forti su questo e allora ci sono delle iniziative recenti che ci possono dare un minimo di ottimismo visto che lo scenario per molti altri versi e abbastanza
Un po'
Però se noi guardiamo la nuova agenda TV India
Se noi guardiamo al nuovo patto tra il Mediterraneo se noi guardiamo i partenariati per i talenti a un po'di queste iniziative che cercano di affrontare questo discorso della migrazione e della cooperazione
Nel campo delle risorse umane nel campo del capitale umano fra Europa che i nostri vicini e altri paesi terzi
Ci sono territori nuovi che possono permettere all'Europa anche di e a riempire quei vuoti che gli Stati Uniti stanno lasciando il la sospensione del programma Juve sei deve quindi il disastro che sta succedendo in tanti paesi del Nordafrica per esempio in termini anche di scuole di formazione
Può diventare una opportunità per l'Europa per aumentare la sua Schiros la sua il soft power la sua diplomazia della della formazione delle competenze se se ci sarà la volontà politica di fare questo così come si sta facendo per il modo della ricerca con il choosy Uroš poiché sta dando per le nuove opportunità a chi vuole venire a fare ricerche in Europa anzi che negli Stati Uniti vista la la situazione che si è creata
Dal cibo quindi per l'MF fra ci saranno negoziati durissimi io son stato Abruzzo è nostro settimanale l'atmosfera ovviamente non è delle più ottimistiche ma bisognerà lottare
Ovviamente sia sul campo del sul terreno della competitività su quello della coesione e su quello del Global Europe che sono i tre grossi pilastri ci saranno
Sicuramente maggioranze variabili e e negoziati difficili e naturalmente speriamo che le cose vadano nella giusta direzione aggiungo dieci secondi per rispondere ai giovani per sentito poco fa
Per dirvi che a Bruxelles noi vogliamo far ripartire un'associazione che chi ha qualche anno più di dei giovani
Magari ricorda soluzione Palombella
La vogliamo farla ripartire una soluzione che stimola il dialogo e il dibattito su temi italiani ed europei a Bruxelles per chi a Bruxelles
La facciamo la la vogliamo fare ripartire e lo faremo con uno spirito molto intergenerazionale cioè un un un dovere e un servizio di mette a disposizione le esperienze e le competenze di tanti di noi il funzionario non funzionari perché ci sia questo ponte fra generazioni e perché le nuove generazioni possano in qualche modo pene fissare di chi è venuto prima mi fermo qui ci sarebbero molte altre cose ma ci vedremo le prossime occasioni
Grazie Massimo abbiamo con quattordici o meno non solo ci sono altri interventi che vogliono
Aggiungere altre cose quello che abbiamo detto finora
Non c'è nulla
Susanna Florio
Grazie
Io credo che sia una delle iniziative forse più interessanti e importanti che abbiamo organizzato come come erano movimento europeo
Mi pare che tra l'altro delle varie relazioni abbiano trovato una loro coerenza
Sia dall'intervento di Luca sceglie il contributo di Dini Maria Cecilia Guerra
Che e e tutte tutte le relazioni che abbiamo che abbiamo ascoltato con grandissima attenzione
Io vorrei dire due cose molto brevemente io ho l'impressione che questo Progetto questo disegno
Di di quadro finale finanziario sia il risultato ai media una situazione politica internazionale che ha molto ristretto
La visione la capacità e lo sguardo futuro dell'Unione Europea
Questo programma pluriennale molto lungo molto lungo probabilmente il risultato di una
Erosione diciamo dei margini e dei confini dell'Unione Europea esattamente in un periodo in cui noi avremmo esattamente bisogno del contrario
Lo spazio dell'unione europea non si conquista secondo me investendo nella difesa nelle armi e nella sicurezza
Ma lo spazio dell'Unione europea nel mondo si conquista rafforzando il modello sociale europeo che è stato di grandissimo esempio per tantissime altre aree e del mondo
E si conquista soprattutto o investendo in tecnologie niente in intelligenza artificiale nella professionalità e nel futuro delle nuove generazioni
Rendendo cioè l'Unione Europea ancora uno spazio sociale ed economico che possa rappresentare quel punto di riferimento quelli è stato per tantissimi anni per tantissimi anni
E questo diciamo s'è un po'il
Diciamo il framework il il quadro
Che io adoro diciamo la mia lettura su su questa proposta
Poi noi abbiamo una difficoltà in più che è la difficoltà di una società civile di organizzazioni della società civile
Che devono spiegare ai nostri cittadini ai nostri associati a chi e affiliato alle nostre organizzazioni che l'Europa è la soluzione che l'Europa e la risposta e quindi siamo costretti diciamo remare controcorrente
Cercando da una parte di correggere
Le proposte che sono oggi i sul tavolo sui vari tavoli e tentando di convincere i nostri associati che quella è la giusta direzione
Ed è una sfida che ci accomuna che accomuna la società civile
Con i nostri rappresenta ai nostri rappresentanti politici
E alle nostre istituzioni che dovrebbero rappresentare
Quel mondo quell'opinione pubblica e quelle necessità anche di riprenderci diciamo al diritto dovere
Al voto
Un'altra nostra preoccupazione che più del cinquanta per cento i cittadini non va a votare questa sembra una cosa diciamo che forse non riguarda il nostro governo apparentemente ma è una preoccupazione forte che noi abbiamo per la tenuta della democrazia nel nostro Paese ma anche nell'Unione Europea
Perché un tempo pensavamo che probabilmente l'Unione europea
Diciamo non venisse percepita come vicina
Ai cittadini e adesso vediamo che esca che anche a livello nazionale e anche a livello regionale purtroppo si sta perdendo
Quella necessità quella diciamo quella di necessità di esprimere il proprio diritto-dovere attraverso il voto
Ora il meccanismo del Bilancio europeo abbiamo ascoltato diciamo le varie relazione e credo che sia stata espresse diciamo in tutta la complesso la complessità diciamo la la
Il il disegno il disegno progettuale che c'era dietro
Dietro questi questa questa in queste proposte che ci ci sono state presentate
Ma noi abbiamo un dovere in più appunto che è quello di spiegare ai nostri cittadini quello che sta succedendo in questo momento e che quindi questo sia un dibattito che non può essere chiuso nelle stanze di alcuni diciamo Esperti tra virgolette
Ma ci sia la necessità
Di una comunicazione e di una politica di informazione che sia il più ampia possibile perché noi stiamo discutendo
Del futuro non solo delle fu delle delle delle prossime generazioni diciamo ma stiamo anche discutendo nel nostro domani perché se appunto la concezione
Di privilegiare
Una certo settore industriale
In questo caso appunto quello delle armi
Tra parentesi è un settore industriale che a breve vita brevissima vita perché diciamo non bisogna essere dei grandi esperti in in industria bellica per sapere che le armi hanno una vita molto limitata perché vengono poi superate dalla diciamo dalle nuove tecnologie e così via scusate chiudo la parentesi ma diciamo le scelte strategiche in materia di politica industriale politica ambientale
Ricerca formazione e così via ci sono quelle che segneranno i prossimi decenni
Il corridoio purtroppo non ci ha insegnato nulla
Avevamo avuto una grandissima speranza nell'idea del Generation New che che improvvisamente cambiava l'idea di solidarietà
E soprattutto di sostegno
A chi aveva in quel momento più bisogno
Purtroppo questo sogno si spezza con un progetto che riteniamo assolutamente inadeguato ai bisogni nazionali europei e internazionali
Grazie Susanna Rocco poi concludo
No molto brevemente volevo porre una domanda a Virgilio
Quanto maggiore conoscitore dei problemi parlamentari europei
Nel passato
Che è stato sempre diciamo questa dialettica tra Consiglio e Parlamento per quanto riguarda il Bilancio
Adesso io mi domando questo Parlamento è un Parlamento che effettivamente vuole nei confronti di Commissione Consiglio portare avanti
La sua politica per un bilancio effettivamente all'altezza oppure è un parlamento che e e subordinato alle minori dei vari gruppi
Alle varie
Scelte dei singoli Paesi nazionali e quindi è un Parlamento che non è in grado di lanciare effettivamente questa battaglia perché se così fosse e questo sarebbe molto grave
Dovremmo effettivamente riflettere a quali strumenti chi mettere in atto per poter spingere le istituzioni europee Persoglio PTP che noi riteniamo opportuno grazie
Però è su questo che volevo concludere come voi sapete le i gruppi politici sono divisi su molte cose nelle politiche migratorie l'ambiente dall'alto
Come ha detto Trump ha detto che è una truffa o altre cose c'è un punto su cui invece i gruppi politici della maggioranza sono uniti che quella del Bilancio
Il Parlamento volevo è unito progresso del bilancio
Progressione del bilancio certo
Si è consolidata quella che una volta siamo maggioranza Ursula sarebbe il caso di togliere il numeroso perché io
Come ho detto all'inizio come gli ho detto
Il quadro finanziario puro annuale presentato il sedici di
Luglio dalla commissione è intollerabile e inaccettabile soprattutto il frutto
Di una scelta dirigistica fatta da Urso a fondare umane che l'ha imposta alla sua collana suo collegio e l'han posto suo commissario Serafin
è un è un quadro finanziario intollerabili quello che è stato presentato il sedici luglio però su questo mentre su tante altre cose i gruppi politici sono divisi su questa questione del bilancio
Si è formata una maggioranza formata da Popolari socialisti liberali venerdì e anche la sinistra che hanno approvato una risoluzione comune e mi presenteranno un'altra moralmente o il dodici o il tredici novembre
Oppure alla spesa secondo signorino novembre in cui sostengono globale buona parte delle cose che solo su che abbiamo sentito oggi
Questa maggioranza si è consolidata escludendo esplicitamente da questa maggioranza i tre gruppi di estrema destra patrioti solisti nazionaliste conservatori il i due relatori con cui ho parlato ancora recentemente
Si trovano in una situazione molto difficile
Perché il quadro finanziario provare al contrario dei bilanci nazionali nel bilancio annuale su cui il Parlamento che ha un potere di codecisione sulle spezie sul quadro finanziario come ormai il Parlamento europeo può o di Risiko o dire o dire di no
Non altri altre possibilità allora i in Lorena dove mi hanno detto che
Ci sono tre strade percorribili di cui due sono non sono percorribili dal punto di vista giuridico la prima stare di chiedere alla commissione di ritirare il quadro finanziario come annuale è stato presentato il sedici luglio
Questo giuridicamente non è possibile per Corcovado mai è sul tavolo del consiglio mentre su molte proposte legislative la Commissione europea c'è il Consiglio
In qualche modo andasse in una direzione diversa rispetto a quella indicata la Commissione la Commissione avrà il potere di ritirare le proposte di atti normativi dal tavolo del consiglio in questo quadro in questo quadro in questo caso non è possibile anche perché il consiglio fra l'altro sta prendendo una posizione che provente conforme a quello che ha posto la commissione deve la ringrazio cioè il bilancio la seconda possibilità che ha il Parlamento di chiedere alla corte alla commissione di modificare il quadro finanziario puro annuale presentato il sedici luglio la terza possibilità che quella sulla quale si sta cercando di formare uno la a maggioranza e io sono convinto che questo la possibile e che il Parlamento Peo siccome il Trattato anti contro centododici dice che il quadro finanziario puro quale adottato Armida dal consiglio previa approvazione da parte un avallo del Parlamento quello che il Papa vedova non approvi quel quadro finanziario puro annuale
Io sono convinto che questa è una possibilità politicamente
Reale diciamo così e che quella strana che deve seguire in Parlamento il Parlamento Meo ha già respinto due volte il bilancio vennero cento settantanove quando voi a Natale in Siria del coccodrillo e nemmeno centottantaquattro
C'è una forte preoccupazione del consiglio della commissione in Parlamento e Commissione del Consiglio sono molto irritati da da questa escalation critica del Parlamento europeo sulla
Questo è il bilancio naturalmente su questo
Bisogna lavorarci ed è anche una delle ragioni per le quali noi insistiamo sull'idea delle assise interparlamentari rischiano leggi sull'idea di una conferenza sul futuro dell'Europa in cui venga mobilitata la società civile
Stiamo insistendo sull'idea
Il speriamo di essere ascoltati dai socialisti dei liberali e dei verdi di non comincia a litigare sull'attribuzione dei singoli compra commissioni ma di accettare l'idea di una commissione speciale
Che si occupi esclusivamente le quando vinsero con l'annuale valutare questa maggioranza che periodo prima si consolida interno in questa o di questa Commissione queste sono le questioni di metodo slogan bisogna lavorare
Lì la possibilità che non a dicembre del due mila ventisette ma che già prima perché il consiglio ha già cominciato a discutere del quadro finanziario come mai il Parlamento però già nel due mila ventisei
Dica con chiarezza che questo testo il Parlamento però non l'accetta e che quindi lo respinge
E impone la Commissione presenta un alto era possibile a politicamente possibile e questa maggioranza che si è formata sulla risoluzione che io vi ho già mandato
Che la soluzione che si intitola non a caso della ritrovo sulla luoghi lancio come si intitola sul polo rilancio del bilancio vero la possibilità che il Parlamento proprio respinga il il testo del del Consiglio possibilità politicamente reale e che riguarda le politiche di coesione voi ad abolire sociale il bilancio e c'era quindi si si si è consolidata questa maggioranza
Sarebbe un atto politicamente rilevante se il Parlamento vero dice Sarkozy dalla commissione questo testo noi non l'accettiamo oggetto io all'inizio questo desta intollerabile e inaccettabile
Io penso che noi dobbiamo lavorare su questa ipotesi perché il Parlamento volevo come fatto in altre due momenti della sua storia dire questo testo non è accettabile che la commissione di presentare un altro
Questa si è formata questa maggioranza se voi andate a vedere il testo che io gli ho mandato rilancia a lungo termine delle donne over pelle
è è un tema è una possibilità effettivamente reale
Che il Parlamento dove lo dica al si richiede anche le lettere mandate dai gruppi un rinnovato bilancio a lungo termine quell'unione in un mondo che cambia questo è il titolo della risoluzione approvata dal Parlamento europeo
Con questa maggioranza quella che una volta si chiama maggioranza Ursula verso per degli età se chiamate in un altro modo
Ursúa ieri
Si è molto la esaltata perché che stavo impennata alle spese militari ha detto sua io penso che su questo si può formare il tridente una maggioranza escludendo i tre gruppi di estrema destra come si forma da maggio
Questa è la strada per sulla quale bisogna lavorare
E sarebbe un segnale politico forte quello se il Parlamento che lo dicesse di no al testo presentato alla Commissione e in buona parte condiviso anche dal consiglio o se volete disperato dal Consiglio dei ministri
Questa è la conclusione a cui volevo arrivare vediamo cosa succederà nelle prossime settimane e noi ci uniremo in continuazione una volta al mese perseguire quello che fa il Parlamento vuole e incoraggiarlo andare in questa direzione
Grazie tutto è registrato
E nulla è perduto grazie a voi
Grazie consigliera tutti ricconi incita

più argomenti meno argomenti