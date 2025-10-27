Registrazione video dell'assemblea "XXI riunione della Piattaforma sul futuro dell'Europa", svoltasi a Roma lunedì 27 ottobre 2025 alle 17:01.



Sono intervenuti: Pier Virgilio Dastoli (presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo), Mariano Angelucci (Città Metropolitana di Roma Capitale), Luca Jahier (giornalista, già presidente del Comitato Economico e Sociale Europeo), Nicoletta Parisi (vice presidente del Movimento europeo Italia), Maria Cecilia Guerra (deputata, componente segretaria PD con delega Politiche del Lavoro), Luca Menesini (Comitato Europeo delle Regioni), Gianni Di …

Cesare (CNEL _ Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), Micaela Fanelli (vice presidente di Autonomie Locali Italiane), Marco Lombardo (senatore), Ignazio Patrone, Antonio Bompani, Luca Guidi (portavoce di Giovane Europa Verde), Massimo Gaudina, Susanna Florio (componente del Comitato Nazionale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), Rocco Cangelosi (consigliere di Stato della Repubblica italiana e rappresentante permanente dell'Italia presso l'UE).



La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 2 ore e 32 minuti.



Tra gli argomenti discussi: Unione Europea.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci