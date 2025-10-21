21 OTT 2025
rubriche

Focus Europa - Parlamento europeo - Il video di Trump su Meloni, la plenaria al Pe, la politica estera ancora al centro

RUBRICA | - RADIO - 23:00 Durata: 9 min 25 sec
A cura di Carmine Corvino
Player
Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Carlo Corazza, Capo del Parlamento europeo in Italia.

Puntata di "Focus Europa - Parlamento europeo - Il video di Trump su Meloni, la plenaria al Pe, la politica estera ancora al centro" di martedì 21 ottobre 2025 che in questa puntata ha ospitato Carlo Corazza (direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 9 minuti.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti