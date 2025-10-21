CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Carlo Corazza, Capo del Parlamento europeo in Italia.
Puntata di "Focus Europa - Parlamento europeo - Il video di Trump su Meloni, la plenaria al Pe, la politica estera ancora al centro" di martedì 21 ottobre 2025 che in questa puntata ha ospitato Carlo Corazza (direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia).
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 9 minuti.
