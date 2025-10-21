21 OTT 2025
intervista

Caso Rwm: il Tar della Sardegna commissaria la Todde, intervista ad Antonella Zedda

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - RADIO - 16:43 Durata: 7 min 19 sec
A cura di Stefano Chiarelli
"Caso Rwm: il Tar della Sardegna commissaria la Todde, intervista ad Antonella Zedda" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Antonella Zedda (senatrice, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata martedì 21 ottobre 2025 alle ore 16:43.

La registrazione video ha una durata di 7 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
