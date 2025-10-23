23 OTT 2025
stampa

Presentazione del "Manifesto sulla salute come bene comune nelle aree interne, i comuni montani e le isole minori"

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 09:30 Durata: 2 ore 59 min
A cura di Carmine Corvino
Player
Interverranno il senatore di Fratelli d'Italia Guido Quintino Liris, il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, il Sottosegretario all'Economia, Lucia Albano, il Commissario straordinario AGENAS, Amerigo Cicchetti, il Presidente della 10° Commissione del Senato, il senatore di Fratelli d'Italia Francesco Zaffini ed Etelwardo Sigismondi, Senatore di Fratelli d'Italia.

Moderano il giornalista Fabio Mazzeo e il Capo Segreteria tecnica Intergruppo Parlamentare aree interne, comuni montani e isole minori e Presidente Health City Institute e Presidente della Federazione Italiana delle Associazioni dei Giovani Cristiani-YMCA Italia, Federico Serra.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate