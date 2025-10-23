Con la moderazione del giornalista Francesco Sparta, interverranno i senatori di Fratelli d'Italia Raoul Russo, promotore dell'iniziativa, e Salvo Pogliese; il deputato e commissario della Regione Sicilia per FdI Luca Sbardella e il presidente dell'Assemblea della Regione Sicilia Gaetano Galvagno.



Porta inoltre i suoi saluti, il presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: 'Pensiero Forte, viaggio con Kelsen nella crisi della democrazia' di Alberto Cardillo", registrato a Roma giovedì 23 ottobre 2025 alle ore …

14:00.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 4 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

