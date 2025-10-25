25 OTT 2025
Stati generali della casa. Semplificare per abitare

CONVEGNO | - Torino - 10:00 Durata: 4 ore 28 min
A cura di Silvio Farina
Forza Italia
Saluti istituzionali: Alberto Cirio (Vicesegretario Nazionale FI e Presidente Regione Piemonte), Tullio Ferrante (Sottosegretario Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

"Un piano casa per l'Italia".

Intervengono: Marco Butteri (Presidente FEDERCASA), Patrizio Losi (Direttore FEDERCASA), Ledo Prato (Segretario Generale MECENATE 90), Leonardo Prunotto (Presidente ATC Piemonte Sud), Raffaella Saporito (Docente SDA Bocconi), Marco Scajola (Assessore alla Casa ed Urbanistica Regione Liguria).

Modera Annalisa Bruchi (Conduttrice RAI).

Ore 10.45 Paolo Zangrillo (Segretario Regionale FI e Ministro per la Pubblica Amministrazione), Alessandro Cattaneo (Responsabile Nazionale Dipartimenti FI).

Ore 11.00 "Semplificare per abitare" con Anna Maria Bernini (Ministro dell'Università e della Ricerca), Gian Battista Baccarini (Past President Nazionale FIAIP), Paolo Biscaro (Presidente Consiglio Nazionale Geometri e G.L), Fabrizio Esposito (Segretario Sindacato Inquilini SICET CISL), Gustavo Gili (Consigliere Nazionale del Notariato), Riccardo Roccati (Presidente CNA Costruzioni), Alberto Zanni (Presidente CONFABITARE).

Modera Claudio Antonelli (Vicedirettore Gruppo 24ORE).

Ore 11.30 Paolo Barelli (Capogruppo FI Camera dei Deputati), Fulvio Martusciello (Capo Delegazione FI Parlamento Europeo), Maurizio Gasparri (Capogruppo FI Senato).

Ore 11.45 Carlos Moreno (Urbanista, docente Università la Sorbona di Parigi), Stefano Corgati (Docente di Energetica Edilizia, Rettore Politecnico di Torino).

Ore 12.15 "Rigenerare le città" con Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), Letizia Moratti (Presidente Consulta FI e Europarlamentare), Davide Albertini Petroni (Presidente CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE), Federica Brancaccio (Presidente ANCE), Gabriele Buia (Delegato CONFINDUSTRIA per Piano Casa), Massimo Crusi (Presidente Consiglio Nazionale Architetti PPC), Claudio Fazzone (Presidente 8a Commissione Senato), Remo Giulio Vaudano (Vicepresidente Vicario Consiglio Nazionale Ingegneri), Giorgio Spaziani Testa (Presidente CONFEDILIZIA), Mario Valducci (Presidente INVIMIT).

Modera Pietro Senaldi (Vicedirettore di LIBERO).

Ore 13.00 Conclusioni Roberto Rosso (Responsabile Nazionale Dipartimento Casa FI e Vicecapogruppo FI Senato, Antonio Tajani (Segretario Nazionale FI e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).

Cari amici benvenute agli stati generali della casa in questa vera abbigliata cornice
Del Teatro Carignano di Torino grazie a tutti di essere qui presente è stata una giornata intensa in quattro ore toccheremo tutti tutti tutti i temi della casa
Dell'edilizia del diritto alla all'abitare ma non anticipiamo niente va vorrei qui vicino alle grande amico il nostro presidente della Regione Piemonte condannati Forza Italia vice segretario nazionale Alberto Cirio
Grazie grazie a Roberto innanzitutto un benvenuto a tutti qua all'interno di questa
Meraviglia che abbiamo nella nostra Italia il Teatro Carignano è una delle realtà che hanno maggiore bellezza estetica ma anche un grande significato perché
Se il futuro dell'Italia come Roberto fatto scrivere bene qua abita nelle nostre case in cui l'Italia in atto
L'Italia è nata in questo teatro Italia nata di fronte a noi dove c'è il Museo del Risorgimento dove c'è il parlamento subalpino che è stato il primo Parlamento italiano dove un grande piemontese Cavour fu il primo presidente del consiglio
Sono molto lieto che iniziatore rosso che voglio ringraziare abbia voluto organizzare qua questo momento
E sono felice di vedere una sala così piena so che c'è ancora gente che si sta accreditando però vorrei chiedervi di iniziare questa giornata ringraziando le nostre forze dell'ordine facciamogli un applauso grande i nostri
Carabinieri ai nostri poliziotti alla finanza
Perché sapete per non smentirsi qualcuno ha pensato che visto che noi ci trovavamo qua a parlare di un argomento così divisivo ma la casa così pericoloso come la casa che fosse opportuno organizzare delle manifestazioni contro ma quello che sta accadendo all'interno di questo teatro allora grazie a chi garantisce la democrazia e la libertà che sono gli uomini e le donne con una divisa
E grazie a tutti quelli che oggi hanno voluto venire qui
A parlare di un tema che Silvio Berlusconi e descritto la Central
Definiva sacro la sacralità della casa alla sacralità della prima casa
Noi oggi ti accogliamo all'interno di questa cornice lo dico soprattutto magari per chi per la prima volta entra Carignano
Solo per darvi un'idea io credo che i nostri luoghi hanno sempre una un'anima poi pensate che da questo palco dove io mi trovo a parlare e questo lo ricordavamo anche al Presidente da Repubblica quando venne all'interno di questa meravigliosa struttura questo il palco dal quale Paganini disse la celebre frase Paganini non ripete
Qui dove siamo noi dove siete seduti voi c'era un concerto
Paganini la storia dice che era talmente intensa la sua performances che non poteva ripete ma perché fisicamente le mani non gli reggevano
E momenti era seduto non so chi seduto al posto del re oggi però sappiate che li difende c'è una clausola che oggi risulta avvocato del re perché
Inizierà Carlo Felice che chiese di fare il bis a Paganini e Paganini se da qui dove siamo noi oggi in questa fase Paganini non ripete che peraltro il re non prese bene
Aveva un concerto ancora fissato per Alessandra io all'OLAF fase reale
Per dire come qui si trasuda la storia la nostra Italia e la sorellastra italiana storia fatta sicuramente di tanto lavoro di tanto impegno i tanti impresa ma fatta dalle famiglie e le famiglie stanno in una cava e questo motivo per cui gli stati generali della casa non potevano trovare una casa migliore che questa voglio ringraziare tutti i rappresentanti che da tutte le parti d'Italia sono venuti oggi qui da noi a parlarci di questo tema
Per noi è un tema che va in piena linea con quella che la strategia e con quella che è la leadership di Antonio Tajani che ci raggiungerà poco tra poco sta per atterrare a Caselle perché noi stiamo una forza rassicurante
E su una forza rassicurante vuol dire garantire la sicurezza della cosa più cara che uno ha e qual è la cosa più cavalli con sacrificio tu nella vita riesce a realizzare
Quella casa quella casa in cui recito i figli in quella casa in cui cresce la tua famiglia quella casa che diventa luogo di protezione ma anche luogo
Di dolcezza una casa che per noi deve continuare a essere centrale nella tutela politica di Forza Italia
E non dimentichiamo che alle tante parole della sinistra che le tasse sulla casa le ha reintrodotte l'unico che ha tolto le tasse sulla casa in Italia si chiama Silvio Berlusconi
Perché e paradossale
Dopo la linea che noi chiediamo ne vogliamo
Uno stato che sia uno Stato unitario e che sia mamma
Nel senso che quando una persona nella propria vita fa sacrifici risparmia
Quanti anni paghiamo il mutuo della prima casa nella nostra vita
Ti caratterizza venti trent'anni
E che il paradosso è che io se nella vita disco mettermi qualcosa da parte no gravando con sacrificio lo Stato invece di premiare ogni prenotarsi
O pensate all'altra grande battaglia di giustizia e di libertà che fece il nostro presidente che noi portiamo avanti che quella sulla tassa di successione
Ma voi pensate quale
Il significato logico di uno Stato che per lasciare a tuo figlio quello che tu nella vita hai già pagato a con sacrificio con impegno pagando gira da sé sopra debba ancora pagare tralasciamo i tuoi figli
Dal metadone crediamo che
Una società viva anche sul risparmio lasciamo sabaudi qua nel nostro Piemonte ci hanno insegnato così vuol dire non investiremo vuol dire investire con oculatezza vuol dire sapere come impostare le basi solide della propria vita
E non è il nostro governo regionale così saluto tutti i miei assessori tutti i consiglieri regionali che sono qua presenti
Abbiamo raddoppiato le assegnazioni delle case popolari nel nostro Piemonte saluto e ringrazio i presidenti delle nostre realtà territoriali della casa l'abbiamo fatto andando a recuperare anche un istituto che si chiama quello dell'autorecupero nel senso che ci sono abitazioni che con piccoli interventi sono abitabili non li diamo
All'inquilino il quale le conclude e tutte le spese che ha vengono completamente stornate scalate dall'affitto mensile
Questo aspetto par va di pari passo con la politica degli sgomberi abbiamo raddoppiato di sgomberi abusivi all'interno del nostro Piemonte perché chi occupa abusivamente una casa
Deve essere cacciato
E ringrazio la prefettura perché con la Prefettura abbiamo instaurato un rapporto molto chiaro molto leale e di collaborazione che ci permette di essere efficaci dello sgombero
Abbiamo anche parimenti aumentato il fondo di solidarietà per la morosità incolpevole ci tengo a dire le due cose insieme perché ne siamo Forza Italia Forza Italia è quella che
Rigorosa
Con chi non vuole
Ma è quella che è attenta e aiuta chi non può e si è una famiglia vent'anni che paga l'affitto e si trova a vivere un momento di difficoltà è giusto che la sua regione nel suo Paese al quale ha sempre contribuito lo aiuti nel momento di difficoltà
Ecco questa è la nostra logica la metteremo all'interno della nuova legge sulla casa che caratterizzano al nostro mandato la giornata di oggi caro Roberto ci sarà anche utile
Per avere elementi in più e con questo io di ringrazio ancora per la grande partecipazione chiede un applauso per il nostro coordinatore regionale Paolo Zangrillo
Sì e Monte
Coordinatore e soprattutto grazie sì cuore perché queste la Forza Italia che ci piace una forza politica seria
è una forza politica concreta e pragmatica che difende ciò che serve per la vita delle persone e la casa e la priorità assoluta
Grazie può convegno
Allora Alberto fermati un minuto qui con me perché lanciammo il primo video che un po'il fido emozionale per introdurre il tema della casa prego la regia
Grazie grazie
Abbiamo introdotto un po'abbiamo visto anche nostro grande presidente Silvio Berlusconi che tanti anni prima che si parlasse di visita a misura d'uomo aveva fatto Milano due
Adesso per i saluti ivi nuovo saluti istituzionali chiamo qui sottosegretario al MIP che ricordo si occupa anche del sistema casa Tullio Ferrante
Un giorno tutti un finché era azionamento al come armatore Cirillo al ministro Zangrillo al padre di questa manifestazione capo di dipartimento del settore casa
Il senatore Roberto Rosso il tema della casa e da sempre parte integrante del DNA politico culturale economico del nostro partito e quindici insomma meravigliamo molto spesso quando anche i nostri partner del centro destra si stupiscono della nostra della nostra costante lotta a tutela e ha salva guardia della Dellacasa perché per noi la casa
Sinonimo di stabilisca abilità di di di dignità di sicurezza per noi la casa e il primo tassello per comunità sempre sempre più solida e per noi la casa è un diritto naturale e
Dissi diffidiamo non poco da quelle sinistra e da quelle opposizioni che dietro il paravento di un presunto diritto universale alla casa in realtà nascondono un paradossale
Diritto all'occupazione abusiva e alla requisizione di case questo è chiaro che
Per noi qualcosa di
Inaccettabile di culturalmente lontano noi siamo a a tutela quindi del bene
Del bene casa e non potrebbe essere altri altrimenti noi siamo quelli
Ebbene figlio ricordarlo a qualcuno
Che molto spesso loro diventi cassiamo quelli che hanno per la prima volta nella storia dell'arte pubblica italiana abolito lisci oggi Mou sulla prima casa siamo quelli che hanno realizzato per la prima volta nella storia della pubblica il più grande piano casa dopo quello
Fanfani noi siamo quelli diciamo riconducibili Alda un uomo un padre fondatore che ha dato che ha dato vita a una delle più grandi rivoluzioni urbane con Milano due e quindi noi lezioni di moralità lezioni di etica lezioni di economia sulla casa non ne prendiamo da nessuno non ne prendiamo da un leader del movimento cinque stelle che ha Spelta Erato decine di centinaia di miliardi di Eros su uno strumento fallimentare come il superbonus che ha acconsentito una riqualificazione del quattro per cento del patrimonio edilizio italiano con debiti che pagheranno i nostri figli non rischiano
Mettendo
Sul binario giusto la lotta Pell a casa lo stiamo sta facendo con il ritorno a a un a dei bonus intelligenti e di edilizi penso alla deconferma Perillo due mila ventisei
Del bonus edilizio del cinquanta per cento sulla prima casa del trenta sei
Dalle seconde dalle seconde
Case abbiam abbiamo abbiamo messo la casa al centro nel Dl Salva casa che sappiamo tutti che tipo di impulso
Ha dato al mercato immobiliare i italiano con con un incentivo alla regolare alla regolarizzazione delle piccole difformità in interni al Sud al superamento della doppia coro fornita ed altro ma la casa consentitemi di dire e anche al centro di una legge che si attende da cinquant'anni e che porta il nome di un uomo di questa terra il senatore Roberto Rosso ed è la legge sulla rigenerazione
Cubano la legge una legge che si attende
Da cinquant'anni e che finalmente porrà il focus sul turno
Riuso e di e edilizio e sulla lotta al consumo di nuove are ci aspettano i grandi impegni da ora ai prossimi mesi penso alla legge di revisione del testo unico dell'edilizia penso
Alla legge urbanistica che oggi risale al mille novecento quarantadue è una legge che non tiene conto delle innovazioni urbanistiche e per riflette editoriali nelle nostre città insomma ci aspettano delle battaglie impegnative a tutela della casa e sono certo
Che di riscontri e di contributi che perché insomma verranno dagli incontri di oggi i costi costituiranno la base programmatica per i nostri impegni e per le nostre lotte di oggi ma son marzo ma soprattutto in vista delle prossime elezioni per noi la casa difesa della proprietà individuale per noi
La casa
Difesa della libera iniziativa economica per noi la casa libertà grazie
Grazie Tullio buon lavoro e adesso nell'ora dei saluti istituzionali di una vita che ricopre un ruolo importante la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli
Buongiorno a tutti grazie per essere qui grazie scusate un pochino di ritardo ma anch'io oggi ho seguito
Dalla macchina su streaming anch'io ringrazio simpatici i manifestanti che si sono messi qui a bloccare le strade la differenza tra noi e loro è proprio questa che noi non invidiamo mai anche quando c'è il dissenso
La libertà di parola per noi è importante poi vanno in Olanda in uno scenario internazionale a dire che in Italia per un governo che loro dicono Ester di centrodestra non c'è libertà di parola alla fascia complimenti
Ma siamo qua per parlare di casa quindi ringrazio Roberto Rosso per aver voluto fortemente questo evento grazie a tutti voi per essere qui insieme a parlare di un tema
Che non è soltanto caro Forza Italia ma che tocca l'anima più profonda di ogni italiano la casa appunto ho chiesto Roberto dimmi di cosa perché parli
E lui mi ha risposto di cose tecniche ne parleremo a lungo tu fai un discorso di cuore
E allora amici e non ho potuto che pensare al nostro Presidente a quanto fosse importante per lui la casa
Così importante
Che a due giorni dalla sua scomparsa il Presidente Berlusconi volle lasciare tutti noi un messaggio ve lo ricordate un messaggio scritto a mano il suo testamento politico se vogliamo quel celebre
Forza Italia in cui punto dopo punto c'ha donato la sua ultima lezione il suo ultimo atto d'amore verso gli italiani e verso di noi
E su quei quattro fogli con la sua scrittura inconfondibile c'erano parole che oggi vi sono più forti che mai
Forza Italia entro il partito della casa che dovremmo avviare tutti
Per lui la calda
Non era soltanto un punto quattro mura un tetto è sempre stato il simbolo della libertà della dignità della famiglia della vita stessa è il luogo dove crescono i nostri figli dove si costruiscono i sogni
Dove si coltivano gli affetti più cari più veri
Presidente diceva sempre
E lo ripeto oggi con la stessa convinzione
Che ogni famiglia italiana Demme poter a vere una casa di proprietà
Si cura accogliente
Perché possedere la propria casa significa non essere schiavi di nessuno guardare al futuro con serenità
è il simbolo del lavoro del risparmio del sacrificio è il frutto di una vita di impegno
Impegno di milioni di famiglie che mattone dopo mattone hanno costruito non solo la propria storia ma anche la solidità dell'Italia
è il pilastro su cui si fonda la libertà individuale la dignità personale la sicurezza sociale
Difendere la casa significa difendere la famiglia il ceto medio la possibilità di progettare la propria vita
E questo tema oggi è più attuale che mai perché purtroppo c'è chi vuole farci credere che la casa sia un privilegio che la proprietà privata sia qualcosa di superfluo quasi un peccato
Ma noi di Forza Italia diciamo no
Diciamo che la casa è un diritto sacro è il primo mattone della libertà economica ma anche della libertà morale e civile
E come ricordava ancora sempre il nostro presidente Berlusconi uno stato che tassa la casa è uno Stato che tassa alla speranza diceva
E infatti ai ci siamo battuti proprio per per primi contro l'ICI sulla prima casa l'abbiamo tolta poi è arrivata la sinistra
E l'ha fatta rientrare dalla finestra con limo e poi c'è voluto ancora al Governo di centrodestra la nostra coerenza per abolire anche quella
E guardati oggi più che mai la questione abitativa
Chiede una visione moderna concreta europea
Perché sì l'Europa non può essere soltanto un labirinto di regole e di vincoli
Per questo il nostro governo ha portato al Consiglio europeo il tema della casa chiedendo un piano europeo per l'edilizia accessibile e sostenibile vicino ai bisogni reali dei cittadini dei giovani delle famiglie
Da un lato dobbiamo aiutare chi vuole queste acquistare la prima casa
Chi inizia un nuovo percorso di vita dall'altro dobbiamo valorizzare e rigenerare il patrimonio immobiliare esistente
Rendendolo ovviamente più sicuro più efficiente più verde ma senza quell'ideologia verde che sta bloccando tutto in Europa
E Forza Italia è
In prima linea su entrambi i fronti
Con
Un grande piano casa quasi finito Roberto con meno burocrazia con meno tasse più incentivi per i giovani
Piuttosto ed è per chi vuole costruire e ristrutturare perché ogni nuova casa costruita è un sogno realizzato è un lavoro in più è un mattone nel futuro dell'Italia
Perché ricordiamolo la casa non è soltanto un diritto sociale ma anche un motore economico straordinario e sempre
Per tornare alle parole del nostro presidente vi ricordate cosa diceva
Caro le Baltimore va furba
Quindi l'edilizia il mercato immobiliare i servizi collegati sono linfa vitale per l'economia reale creano lavoro
Sostenere la casa significa sostenere l'Italia che produce che lavora che risparmia
E state a sentire questa bellissima poi chiudo sono pochi giorni fa abbiamo assistito a una conferenza stampa una presentazione da parte di tutta la sinistra al gran completo
Pd Movimento Cinquestelle AVS
Il loro più così detto piano casa per la giustizia abitativa sentite cosa per loro la giustizia abitativa un piano che parla di limiti di controlli addirittura di requisizione degli immobili come piace chiamarli e loro
Die sproloqui proletari
Una proposta che calpesta la libertà
Punisce chi lavora chi risparmia scoraggia chi vuole investire un piano che considera il mercato un nemico la proprietà privata con sospetto la libertà un lusso
Altro che giustizia abitativa è una follia una minaccia alla libertà di gli italiani le case degli italiani sono under gli italiani non sono dello Stato
Perché la libertà parte dalla nostra porta di casa
E quando qualcuno vuole mettere le mani su quella porta
Noi di Forza Italia ci siamo e ci saremo lì davanti a difenderla Sempre ecco perché il nostro modello il modello di Forza Italia e di questo governo è completamente diverso mani parlerete
Poi punta la usi sociali al partenariato pubblico-privato alla generazione urbana sulla sicurezza sulla sostenibilità e premia chi investe protegge chi ha bisogno e rispetta la proprietà privata quindi
Amiche e amici oggi agli stati generali della casa abbiamo un'occasione importante raccogliere idee ed esperienze e proposte per costruire insieme
Una politica dell'abitare più moderna e con questo medico quindi viva la casa arriva lì Berta è viva Forza Italia buon lavoro grazie grazie Lizza la nostra vicepresidente del Senato fra
Allora adesso
Adesso facciamo Crusco qua con noi il podio con Roberto
Allora ci prepariamo per il il primo il primo Pavel che sarà dedicato al al piano casa qui con me alla Lisa bruchi conduttrice del della RAI
Però sempre ogni padre avrà un video di presentazione e quindi farei partire il video due sul piano casa grazie
Buongiorno buongiorno a tutti grazie
Particolare al senatore rossa mi ha coinvolto in questa fase sono molto contenta perché parlo di casa spessissimo nel mio programma lo faccio
L'ho fatto anche venerdì con grandi successi perché quando si parla di casa credetemi le persone si sintonizza non subito perché è un tema veramente caro a tutti tutti gli italiani non solo perché molti italiani
Hanno casa
Ma anche chi non ce l'ha soprattutto chi non ce l'ha in questa fase molto attento perché pensate che secondo gli ultimi dati un italiano su tre spende in affitto il quaranta per cento del proprio reddito quindi questo ci fa capire l'importanza non solo delle case popolari ma proprio di una cambio di di passo dell'housing sociale quindi questo sarà un pane la cui io tengo veramente tanto un piano casa Tirli italiana si diceva
Che l'ultimo piano case quello Fanfani dopo la seconda guerra mondiale mille posti ce ne sarebbe bisogno di uno vedremo ne parlerete durante tutta la giornata io quindi sono molto contenta di far dubitare sul palco Marco Bucchieri presidente di Federcasa
Sì Presidente alla stimabilissima allora anche Fabrizio Longo direttore di Federcasa prego se si vuole accomodare leggo Prato segretario generale Mecenate novanta
Dal tempo disse vedi prego se si vuole sedere l'acquisiamo in ordine di chiamata
Leonardo però no otto Presidente anticipi e Monte Sudan
Prego prego prego sì si può accomodare qua
Raffaella saporito docente sta Bocconi
Professoressa Buongiorno qua frego
E Marco Scajola assessore alla casa l'urbanistica della Regione Liguria
Allora io mi scuso subito i nostri relatori siamo già in ritardo quindi richiede di essere bravi sintetici se no mi costringerà a fare la cosa in io odio fare interrompere purtroppo mi capita spesso ma voi siete bravi perché diciamo i tecnici sono anche un po'più Braglia intanto dei politici anche se qui abbiamo dei politici sul palco allora intanto sono molto contenta di vederla perché venerdì io m'hanno fatto un servizio dove ho intervistato il presidente cioè non io per una
Ne ha inviate intervista al presidente perché appunto come dicevo parlavamo del tema delle case da edilizia popolare edilizia sociale no questo è il tema non dovremmo arrivare a fare questo salto importante ai microfono di passo il mio a tutti
C'è un microfono alla ricerca del microfono
Uno celando ecco qua è allora guardi passiamo la se gentilmente dello passate
Allora né ci interessa un po'a capire ne siamo d'Europa qual è la visione europea quale può essere anche il il rapporto con la Bei in questi in questo su questo tema perché comunque quando parliamo
Il presidente come stava il design lo stile che ci prendiamo in giro no che spesso e spesso mancano quindi quale può essere il il ruolo della Banca centrale gli investimenti sì grazie innanzitutto grazie per l'invito ringrazio senatore rosso organizzazione
Federcasa
Come già ricordato l'associazione che riunisce l'ottantacinque aziende pubbliche che gestiscono circa ottocento mila alloggi in Italia e gestiscono la fascia più bollata dalla popolazione
Dobbiamo però e quindi alla sua domanda Sr attrezzati come stato come Regioni eccome aziende per poter programmare i fondi perché la Bay che la Banca europea degli investimenti non l'abbiamo incontrata
A Bruxelles a disponibilità e su con il grande piano casa europeo ci saranno molti miliardi ma noi dobbiamo essere pronti come aziende a poterli intercettare noi stiamo come federazione grazie anche a ha il limite qui c'è il suo presidente che ringrazio alla Bocconi e ad altri attori stiamo cercando di immaginare quale potrebbe essere lo strumento che le nostre aziende possono avere per raccogliere questo questi denari
Questa e il e il il primo approccio e fondamentale per quello che sarebbe necessario l'abbiamo proposto nelle audizioni all'interno
Delle dei dei due rami del Parlamento e delle commissioni che c'hanno ricevuto abbiamo chiesto che ci fosse un piano casa operativo un coinvolgimento delle regioni in cui Luigi quinto delle nostre aziende lo stanzette pagano Imu e il resto
Con un affitto medio nazionale di cento euro quindi questo e un grande problema
Noi dobbiamo cercare di avere i nostri rappresentanti che vanno a a proporsi a battere i pugni sui tavoli europei proprio per questo Federcasa e ne sono felice denunciarlo oggi ieri è riuscita ed è qui con me il presidente di Imperia Antonio Parolini abbiamo il presidente di euro quindi della delle dell'associazione che riunisce le aziende condividono le buone pratiche abbiamo a giugno preso la presidenza di housing loro che è l'associazione che riunisce tutte le aziende come nel nostro questo perché non perché vogliamo occupare i posti ma perché dobbiamo spiegare all'Europa che l'housing sociale non ne l'housing per i ricchi e l'housing per le fasce deboli noi abbiamo in Italia del come dicevo prima ottocento mila alloggi di cui il trenta quaranta per cento e nel famoso fondo sociale che diceva prima il presidente Cirio e ben venga che ci sia la Regione e la ringrazio per supportare queste famiglie
E noi dobbiamo chiaramente come dicevo utilizzare i fondi per poter ristrutturare subito i sessanta mila alloggi il nostro osservatorio di Federcasa poi direttore magari sarà più preciso
Ma dice che ci sono in Italia sessanta mila alloggi di turnover vuoti o quelli ti dà rimanda agli sgomberi perché purtroppo quando ci lasciano gli alloggi ce li lascia in uno stato pietoso specialmente chi e fuori che manifesta i dice occupiamo ma perché lo l'occupazione è un territorio non la penso così e dico dobbiamo mettere in atto una politica per intercettare questi fondi europei perché noi potremmo nel giro di sei mesi dare una casa a sessanta mila persone mi fermo qua premiate perfetta capitata grazie veramente
Allora vengo subito dal direttore da direttore di Federcasa Patrizio no oggi no e cioè è un tema sessanta mila quali sono le criticità voglio dire alcune le ha illustrate anche il presidente no
Perché sinceramente ci vogliono i fondi e poi io dico i fondi vanno spesi perché spesso in questo in questo Paese rimangono bloccati mancano i permessi quindi gli enti locali sono fondamentali gli assessori insomma ci sono la Regione son tutti attori fondamentali in questo caso ma e paio vedevo un po'di dati no eletti anzi che mi ha raccontato se non sbaglio proprio lei ieri in questo servizio
Che diceva Ripa in molti interventi sono anche interventi che vanno fatti no minimali cioè dai dieci mila ai trenta mila euro eppure appartamenti rimangono spesso chiusi cioè assurdo vengono murati perché se non vengono occupati EPA diventa impossibile
Quali sono le criticità maggiori e per quale motivo siamo questo dirà in questo stato
Innanzitutto mi associo ai ringraziamenti al senatore rosso tutta l'organizzazione questo splendido
Luogo che questo Teatro Carignano ecco il discorso dell'elenco delle criticità la prima domanda che mi sorge spontanea sarebbe a che ora finisce convengo nel senso che a questo punto avranno tante cose diciamo compito arduo la sintesi no dieci autore somma difatti ho fatto un breve elenco presso appunto sintetico comunque il principio fondamentale che sta alla base della della Filosofia del del piano casa e credo che sia quello di capire esattamente anche il concetto di casa cioè esiste un un un concetto di residenzialità che negli anni si è modificato per tutta una serie di situazioni che sono legati all'indice di povertà che si è abbassato che serve a che ha un passato a tutto un discorso anche di immigrazione di siti di situazioni sociali che hanno aggravato questa situazione
Quindi la casa non è più solo un luogo dove si mangia si dorme ed è coperto da un tetto diciamo dal punto di vista proprio brutale ma è qualcosa di più e anche
Qualcosa che investe di intorno all'aspetto sociale anche sanitario che ha visto romantico avete quindi diciamo che Federcasa e le nostre aziende si sono fatti l'onere il carico di occuparsi di queste situazioni di questa nuove residenzialità senza avere gli strumenti finanziari
E oltretutto abbiamo delle debolezze dal punto di vista anche normativo perché se voi considerate che nostri ottantacinque aziende vivono in termini di manutenzione ordinaria interni di gestione della struttura
Solo ed esclusivamente a parte appalti situazioni definanziamento però diciamo ha sporto non essendoci ancora un piano coordinato com'era quello dell'ex Gescal per Adriano
Vivono solo esclusivamente con i fondi che arrivano dagli alloggi agli affitti
Che sono mediamente come accennava anche cento incerta dai centodieci ai centootto ai centotredici quindi voglio dire con un minimo che sono dei sette uno per quanto riguarda l'affitto di certe situazione altre
Giri che sono diverse per ogni regione
L'indice di povertà che dicevo che aumenta il discorso del re appunto anche della in della frammentazione che abbiamo le nostre aziende i nostri sono enti pubblici economici enti pubblici non economici quindi con dal punto di vista giuridico con delle la possibilità di intervento che sono abbastanza complicate
Peggiorate dal fatto che lo Stato su alcune e qui sta la differenza forse darà dall'efficace che ha avuto il Piano Fanfani rispetto a tutti gli altri dato dal fatto che il Piano Fanfani
Ha avuto un grande successo da una parte perché dà una risposta i lavoratori che quello era fondamentale dall'altra perché si componeva di due organi uno che progettava e l'altro che pagava
E quindi le semplificazioni che sono un'altra criticità che ci impone determinate situazione determinati obblighi non ci aiuta ecco quindi anche il piano casa dovrebbe tenere conto al di là dei finanziamenti ma soprattutto un'altra criticità quella data dal patrimonio vetusto che noi abbiamo cioè una una un'alta percentuale sono fabbricati che sono stati costruiti prima degli anni Settanta
Poi l'ultima ondata è stata quella degli anni Ottanta e Novanta riprovo
Se voi guardate soprattutto nelle periferie per e poi le costruzioni si sono al al allungate in quelle zone hanno creato
Dei ghetti dare poi la programmazione non è stata solo una mancanza di programmazione economica ma è stata anche una una una programmazione non basata sulle i principi che sono quelli che dicevo prima cioè l'immigrazione e quant'altro penso che altre zone ghetto senza servizi quindi tutte queste criticità che sono la la somma del risultato che noi abbiamo con covano a determinare questa situazione che sta esplodendo un altra cosa importante un alto concetto che secondo deve stare alla base di tutto è quello che la casa deve essere affrontata in termini generali
Cioè bisogna cercare di fare in modo che il pubblico e il privato trovino una sintesi perché il pubblico dal punto di vista è lo stato sicuramente non può finanziare completamente
Queste cose dall'alto in privato deve avere la possibilità di poter investire quindi aveva un rito questo aiuta anche
Per questo un'altra criticità e poi chiudo perché vedo che mi sta guardando con la guarda male nato a casa tratta accurato ancora non la guardo Marini gridare attacca comunque con l'ultima che ci sta è data proprio dal fatto che appunto si sono create
Delle situazioni di ghetto chiamiamole proprio con il nome esatto per cui è difficile adesso poteva andare a scardinare
Queste situazioni particolari molto complicato se è un tema grazie grazie all'air se ne ma vede immagino durante durante la giornata questo tema pubblico privato che è fondamentale
Allora se gara tra dovendo dalle la rigenerazione urbana hanno le criticità e le possibili soluzioni c'è stata anche c'è tali scena a Roma qualche tempo fa dove è stato molto interessante si è parlato di questi temi quali sono gli spunti che le può dare in proposito grazie intanto ringrazio il senatore rosso per questo invito
E volevo proporvi una riflessione che parte da una constatazione noi in questo momento
Abbiamo su questi temi quattro questioni aperte
Di iniziativa europea sulla casa
Il piano casa di iniziativa del governo c'è un dibattito in corso
Nella commissione Ambiente del Senato sul testo di legge
Unificato relatore il senatore rosso e infine c'è un'iniziativa del Commissario Fitto che propone di costruire la gente urbana scala europea
Ora noi come abbiamo osservato questo tema da lei ricorda la città in scena sono tre anni che insieme con l'Associazione nazionale dei costruttori edili
Devo dire con grande convinzione da parte della Presidente Federica Brancaccio abbiamo avviato questo lavoro che ci ha portato a girare l'Italia e a raccogliere i progetti di rigenerazione urbana promossi tanto dalle amministrazioni pubbliche che dalle imprese private
Che cosa è emerso da questa nostra diciamo lettura delle trasformazioni urbane
Che all'interno dei processi di degenerazione urbane ci sono stati molti interventi che hanno previsto il recupero e il restauro o addirittura la realizzazione di nuove a unità abitative di edilizia residenziale pubblica o sociale
Che in parte sono venuti incontro al fabbisogno abitativo delle nostre città in qualche caso di sono realizzati progetti privati nell'ambito degli studentati delle RSA e come lei richiamava anche poco fa si è fatto riferimento anche all'housing sociale che è un altro presero me
Molto importante che viene incontro ad una fascia di popolazione attraverso quello che è noto come il campione
Moderato
Che cosa ci dice questa esperienza che noi abbiamo fatto in tutti questi tre anni girando per l'Italia
Che il tema della casa non possiamo isolarlo te separarlo dai processi di riqualificazione e rigenerazione urbana delle città io devo dire sono rimasto molto colpito dal bivio emozionale che il senatore rosso c'ha fatto vedere perché ha collocato il tema della casa dentro una dimensione urbana diversa
Non esiste una soddisfazione piena del diritto all'abitare senza la soddisfazione pieno di un diritto alla città ad una città che assicuri servizi costruisca opportunità relazioni sociali
E così via
Ora quello che sappiamo
E che il governo ha previsto tre miliardi per il piano casa in attuazione della direttiva UE sulla sulle casse edili sarebbe sicuramente un'occasione questa importante per riqualificare il patrimonio edilizio pubblico
Dare una spinta alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica restaurare questo patrimonio che è molto importante come ricordavano prima sia il presidente che il direttore di Federcasse
Il fabbisogno abitativo viene soddisfatto nell'ambito dei programmi di rigenerazione urbana oppure no
E la domanda che di poco e quale sarà la relazione fra queste due policy pubbliche
Come si concilia la previsione attuale del fabbisogno previsto dal disegno di legge sulla rigenerazione urbana che prevede ottanta milioni di euro poi senatore rosso ci dirà che è solo il primo tassello io l'ho sentito dileggiato
Molte volte
Ma il fabbisogno che lui ha stimato insieme alla sua Commissione per i prossimi dieci anni di tre virgola quattro miliardi di euro
Per assicurare una interazione programmatica fra piano case rigenerazione urbana chiedo a me chiedo a voi non sarebbe necessaria una cabina di regia
Secondo me ha fatto bene il governo con un decreto anche di costituire il cibo comitato interministeriale della programmazione Urban
Dobbiamo farlo funzionare senatore rosso
Perché se non proviamo a mettere insieme tutti questi tasselli il rischio che si corre che non vinca fuori un disegno organico sul futuro
Delle città e quindi anche sul diritto abitativo che abbiamo allora
In tutto questo si inserisce e chiudo un'ultima questione anche queste ce lo siamo detti mille volte in tutte le circostanze
Che vari definito meglio il tema del partenariato pubblico privato non è pensabile che questi processi avvengano solo per iniziativa pubblica non abbiamo risorse sufficienti
Dobbiamo guardare al futuro della città del del Paese mettendo in relazione le migliori risorse
Capp professionali progettuali e ovviamente anche economiche che siamo in grado di di di collegare facendolo e so che questo scusate se parlo con lui ma insomma ha avuto molte occasioni perse gli incontri parchi
Facendo in modo tale che questa operazione sia il risultato di una profondimento di una Rispetto di un consolidamento della leale collaborazione fra Stato regioni e comuni
Anche qui tema della rigenerazione urbana della casa passa attraverso competenze
E articolazioni molto diversi e quindi è necessario che ci sia tutto questo ecco questo credo se soprattutto facciamo un ragionamento di medio periodo quindi anche più guardando più al futuro del Paese
Significa che dobbiamo uscire dalla logica dei bandi a canna da organi dobbiamo guardare alla città come un corpo vivo che vive nella misura in cui tutto in qualche modo funzioni
Sì stiamo un po'più di fiducia le amministrazioni pubbliche locali forse ce la facciamo perché hanno capacità di coinvolgere anche le imprese e i cittadini grazie grazie grazie carica grazie davvero
Non mi sembra che più o meno nazisti atto tisane d'accordo su questo tema sono il pubblico ma lo sappiamo non ha abbastanza soldi quindi diciamo la collaborazione pubblico-privato potrebbe dare uno slancio importante realmente cambiare le cose perché da solo uno se no poi non ce la
E io invece volevo sentire il presidente ATC Piemonte Sud levato fra noto intanto qual è la situazione in Piemonte e soprattutto un focus sulla sull'housing sociale social housing
Che non se l'aspettava vero
Fare
Allora visto il partner di ospiti cercherò di essere molto sintetico ma voglio ringraziare se la posso senatore rosso per avermi voluto qui e la Regione Piemonte visto che il primo convegno a cui partecipo da presidente dell'Atc
La la Regione Piemonte per avermi nominato per questo importante in quaranta laziali per allora io pantera ecco una panoramica del patrimonio allora il Piemonte diviso in tre agenzie Piemonte Nord Piemonte centrale e Piemonte sud che gestiscono complessivamente un patrimonio di cinquantacinque mila immobili
Di cui quarantadue mila di proprietà diretta e tredici mila dei comuni quindi gestiti da noi ma di proprietà dei Comuni il patrimonio diffuso perché insiste su un'area di quattrocentocinquanta comuni ed è una rampa altra di alle morti molto diverse tra di loro perché si va dal piccolo paese di montagna alleare urbane a finire poi ovviamente con la città di Torino questo fa sì che lattici possano anche essere considerato una una sorta di di welfare territoriale un presidio di quarta territoriale
La gestione del patrimonio complessa anche per una serie di argomenti come hanno sono già stati toccati che sono prima di tutto la vetustà degli immobili perché l'immobile hanno una un'età media di quarant'anni per cui sono decisamente energivori e quindi costosi e annovero e necessitano di di necessitano necessiterebbero di manutenzione importanti e la seconda come ha detto prima il presidente Cirio era morosità che incide in Piemonte per il trentacinque per cento in prima battuta cioè prima delle azioni di recupero golosità ovviamente ma divise morosità colpevole c'è chi vuole pagare ma volontariamente non lo fa e va perseguito secondo le norme e morosità col non colpevole che invece
Noi dobbiamo cercare si sta dobbiamo cercare di aiutare il canone medio Piemonte e di circa novantacinque euro al mese per cui capite che con novantacinque euro al mese con la sua qualità esatto esatto e quindi dobbiamo avere una fortissima attenzione alle risorse e cercare di ottenere tutti i finanziamenti possibile
Il miglior modo che abbiamo per cercare di risolvere questi problemi ovviamente sono Eric le riqualificazioni immobiliari soprattutto con i nuovi standard energetici e quindi efficienza energetica e di sostenibilità ambientale perché perché migliorano il patrimonio quindi nel Verano la vetustà
Riescono ovviamente a ridurre la quota di manutenzioni per alloggio che con un dato di ATC Piemonte sud cupa per duecentottanta euro per alloggio all'anno
Poi migliorarlo sicuramente il comparto abitativo di chi ci vive e soprattutto a bassi costi in bolletta del di persone che già di per sé sono in difficoltà
Per fare questo noi riteniamo che sia necessario fare rete fare rete con la Regione che
Siete è sempre al nostro fianco con i Comuni grazie Federcasa adesso grazie a euro mezza del presidente Parolini e soprattutto tra ATC proprio giovedì ci siamo trovati tra tre nel nella sede della DC del Piemonte centrale abbiamo discusso della di un argomento che anno è molto caro che l'autorecupero l'autorecupero l'ha già spiegato il presidente ci così tagli un po'
Per dare dei numeri in Piemonte l'autore cupa già interessato trecentottantacinque sono numeri importanti e che colma cerchiamo con con interventi puntuali di di aumentare un altro argomento che a noi interessa molto
Quindi sono gli alloggi di risulta cioè liberare gli alloggi vengono lasciati con danni ingenti che non avremmo le forze di fare in questo caso voglio ringraziare la Regione Piemonte perché credo che per la prima volta abbia stanziato un milione quattrocento mila euro dedicato a questi tra questo tipo d'intervento che permetterà
Visto che gli airbag interventi sono già iniziati a inizio dell'anno prossimo di di di legalità risultati indenni Heather consegnare curatela circa cento alloggi cento famiglie
Quindi questo è un intervento della Regione ci ha consentito di fare la ringrazio
Tutte queste cose sono sicuramente quindi le la le riqualificazioni sono sicuramente la via maestra per l'housing sociale ma non è l'unica strada che noi stiamo percorrendo le faccio un esempio
Allora abbiamo firmato un protocollo con un sindacato di categoria chiedere un protocollo sperimentale
Che permette lo permetterà agli inquilini di eseguire piccoli lavori di manutenzione nel concreto c'è da dare il bianco nelle scale c'è un inquilino che si rende disponibile perché pensionato perché capace perché ha voglia di farlo il sindacato ce lo segnala noi forniamo materiale è l'inquilino può eseguire i lavori questo permette a nome di intervenire laddove non riusciremo sicuramente con un esborso di risorse decisamente minore e soprattutto mentale il cioè avvicina lattici all'inquilinato aumentar sconvolgimento Annamaria Franzoni Comunità Casa un'altra cosa che abbiamo fatto in Piemonte sud che è una cosa abbastanza facile da fare e quasi a costo zero
E che abbiamo tradotto i documenti che inviamo ai nostri inquilini in più lingue in modo da abbattere anche la barriera linguistica
Queste piste anche questo ci permette di avvisi di essere molto più vicina all'inquilinato sono tutti sperimenti che stiamo stiamo testando
Il collega Rixi funzione ovviamente si possono essere delle best practice applicate ovunque ma grazie grazie mille molto molto interessante veramente
Quali sono sempre chiesta lei ha frapposto l'accento sul tema della sostenibilità hanno dei lavori andrebbero fatti in questi difficili sono molto vecchia io non non capisco perché il centodieci per cento non siano stati usati questi soldi da ostacolo per mettere a posto
Tutti questi immobili duecento miliardi sarete tutti con un sorriso d'acqua quale oggi e tanti tanti cittadini anche no va be'questo però è un altro discorso alla intanto la professoressa sono molto soltanto nella prosa saporito perché voi avete fatto la data della Bocconi state facendo anche a livello europeo una ricerca è molto interessante su come conciliare altri sostenibile causa inclusivo
E quindi quali sono i risultati a questo momento oggi rimessa ricerca estremamente interessante tanto grazie per questo invito è sempre molto prezioso per chi fa il mio mestiere avere
La possibilità di dare qualche spunto dei risultati delle nostre ricerche ai decisori pubblici quest'Aula questo prestigiosissimo teatro oggi nel pieno e quindi ladro grazie dell'invito permettetemi prima di unirmi anch'io
Alle congratulazioni ad Antonio paroline Presidente per la nuova nomina è una netta in questo momento richiamare la casa è un tema di grandissimo rilievo per l'Europa e il fatto che l'Italia abbia la presidenza di due delle istituzioni più importanti a livello europeo parla di di ausilio europei di euro nette è veramente una cosa molto importante e credo anche un bel successo di Federcasa
Al volo intanto Bocconi si occupa di
Diversi ma si occupa anche di di pubblico di Menaggio in pubblico quindi per questo l'abbia studiato tanti anni le vostre
Le vostre aziende e oggi in ambito europeo allora tre flash al volo che tornano anche sul tema
Che si diceva poco fa appunto perché non abbiamo usato questi soldi pensato per la domanda per questa cosa allora una delle cose che abbiamo fatto e mappare oltre duecento soluzioni
Che andavano appunto a ricoprire questi questi questi tre anni sostenibilità economica sociale ed ambientale
Cosa abbiam trovato abbiam trovato varie cose le più importanti sono questo è evidente che non ci sono soluzioni sostenibili che non vedano un coinvolgimento del pubblico e del privato
Attraverso schermi di governance finanziaria che che vadano in questo senso però mentre soluzioni finanziarie grosso modo sono sempre lo stesso che ha bisogno del capitale pubblico
Dei rischi riduca il costo del credito
Offre una garanzia eccetera ma il cuore della vicenda e riprendo anche un tema diciamo poco fa presente Butti ieri e la governance finanziaria pubblica noi oggi vediamo i modelli che funzionano sono quelli che hanno delle delle agenzie nazionali forti che svolge una funzione non soltanto di accesso al credito ma anche di disegno dei sistemi finanziari che a livello locale riescono poi
A costruire le operazioni complesse perché noi oggi ci concentriamo tanto sulla componente ciò così di capitale della parte Carpets ferma ci dimentichiamo la gestione correnti costi correnti che ci sono soprattutto
Nelle vostre aziende lo dicevano poco fa gli amici che di case popolari si occupano con i canoni che abbiamo detto poco fa
E impossibile immaginare quei modelli sostenibili e questo all'essere evidente quindi diciamo questa governance deve essere finanziaria deve essere molto attenta anche sulla parte di OPEC sono soltanto sulla parte di Kato il secondo tema tra credere che cosa si è fatto con Max Generation you sul tema della casa allora non era un tema così urgente quando all'epoca nel due mila venti si fece quel disegno
Però un po'alla casa torna nel novanta per cento dei dei progetti che andando a studiare i pm RR degli altri paesi
Si sono occupati di casa il primo risultato è
Non si sono usati questi soldi davvero per aumentare l'offerta noi oggi stiamo cercando risorsa per aumentare l'offerta quell'occasione non mi sento di condurre cessioni una in Olanda e le altre l'Italia in realtà perché una delle cose più interessanti sono proprio l'operazione degli studentati
In capo al ministro Bernini in questo momento sul tema che sta che è una delle poche cose che davvero aumenta diciamo il sistema dell'offerta
L'altro grande tema su una specie di un e che il novanta per cento
Dei progetti che riguardano la casa in ambito Next Generation you solo sul tema della della se l'energetica è un grande tema ma ricordiamoci che la riqualificazione energetica davvero incide sulla povertà di cattiva
Più a nord che non più a sud qui dobbiamo anche ricordarci che c'è questo tema evidente che la priorità il fatto che oggi a livello europeo ci sia questa grande no mix casa ambiente bene occhio che impatti maniera diversa diciamo rispetto alla geografia
Ultimissimo tema e che mi sembra rilevante in questo contesse questo quand'è che la casa diventa meno colpito molto le parole che sono state dette poco fa anche rispetto alla casa per tutti e a chi non ce la fa essere accanto a chi non ce la fa a tutto il tema di fondo sociale ebbene dobbiamo ricordarci che
Un altro punto il terzo punto che mesce emerge da questa ricerca e che
La casa diventa un patto un vettore d'inclusione sociale quando non è da sola quando la casa paesi ma qualcos'altro no pensiamo tema i risultati la casa
E e un avvilita l'accesso allo studio la casa di vita l'accesso al lavoro ed è sempre stato così le case popolari anche in questa città sono stati costruiti vicino i siti produttivi per a questo grande no
Educazione e la casa oggi e sempre più legata al tema della salute preso il signora usi al tema delle persone anziane come questo può essere un grande tema interessante collana questo ci dice che la casa non potesse editoriali usata sfilata dai verticali ministeriali che guardano la guardano no come un la competenza di un dipartimento
E trasversalità per rispetto alle politiche pubbliche penso che questo a livello locale ci sono già esperienze interessanti che si possano fare forse anche a livello nazionale si può andare in questo senso professoressa grazie grazie doverosamente interessante davvero
Tutto tanti spunti interessanti ecco Marco Scajola assessore alla casa l'urbanistica della Regione Liguria però le ha portato un video vediamo esattamente vediamo insieme
Stasera lentamente molto interessante la Messa modelli di riqualificazione nonché coerente fatto possono essere un modello per tutti se a casaccio racconta un po'questa l'idea beh buongiorno a tutti grazie ringrazio anch'io all'amico il senatore rosso per l'invito per l'opportunità questo video parla di Genova io sono assessore Liguria anche se coordino le Regioni proprio sulle politiche abitative
Questa costruzione che voi avete visto demolire era una bruttura posso dire anche una schifezza
Costruita da una mentalità da una cultura di sinistra degli anni ottanta
Che obbligava oltre settecento persone settecento settantasei persone a vivere in quegli spazi
Quando ci siamo insediati come centrodestra nel due mila quindici incominciai a girare per quei quartieri
Dissi non possono vivere delle persone qua dentro non è umano che delle persone siano costrette a vivere in quelle condizioni
Se c'è un preventivo per riqualificare il preventivo era di trentatré milioni di euro follia
Al che presi un atto di coraggio
E dissi demoliamo queste dighe si chiamano così demoliamo queste su questi palazzi e ricostruiamo il quartiere che avete visto che stiamo ricostruendo fu un'operazione incredibile
La sinistra mi attaccò dicendo che era un visionario un pazzo che pensavo di fare chissà che cosa abbiamo incontrato tutte quelle famiglie non c'è stata una protesta
Abbiamo trovato il modo di dare la possibilità di scegliere di spostarsi che potevano scegliere tra tre alloggi un'edilizia diffusa sul territorio quindi non abbiamo più creato ghetti perché noi dobbiamo superarle questa cultura di sinistra che può Righetti i quartieri
Perché poi vengono controllati politicamente ne abbiamo demolito non solo dei palazzi ma anche una mentalità
Abbiamo investito quaranta milioni che se ci fate conto con quaranta milioni e mezzo stiamo ricostruendo vediamo demolito
Quell'altro che avete visto nelle immagini la più grande crudi Italia col braccio più lungo sessanta metri e lì mi permetto di raccontare un aneddoto chi lavora con me Sacchi sono un po'pignolo e anche un po'ansiosa detto
Io all'epoca mi feci dare il cellulare del camionista che ci portava la gru perché i ogni tot e volevo essere informato dove era la mia gru
Arrivò a Genova alle cinque e mezza del mattino e vi posso garantire come diciamo a Genova pioveva grosso gusci
E io ero aspettare la gru come avvocato l'ombrello perché aspettavo con ansia questa gru per iniziare i lavori
Questa la visione di politica abitativa di Forza Italia del centro destra
Ora stiamo ricostruendo finirà al lavoro a dicembre due mila venticinque ci sarà che esse hanno ci sarà del verde nuovi palazzi
Nuove opportunità ci saranno anche costruiamo ancora caserma dei carabinieri perché abbiamo una corda i carabinieri ma soprattutto
Non riempire emo quel quartiere come era riempito prima perché le persone non devono vivere in quelle condizioni
Le persone devono avere opportunità perché poi non ci possiamo lamentare se c'è delinquenza in certi quartieri quando sono considerati in quella maniera ai margini della città
Questo lo voleva la sinistra e vi posso garantire
Come stanno dicendo male che questo cantiere sta andando bene e che stia rispettando i tempi che avevamo previsto
E quindi un lavoro importante che le altre Regioni stanno condividendo e io dico agli altri amministratori abbiate coraggio
Io ho passato un mese un mese e mezzo senza dormire la notte si chieda se ansioso lavorate genere è un'altra cosa una cosa veramente Chieti creava vorrei però queste la più grande soddisfazione non è oltre a questi Liborio abbiamo
Riqualificato tre mila alloggi abbiamo investito oltre centocinquanta milioni di euro però lo dico agli amministratori
Che con i quali lavoro noi nomi presentati più progetti di quartieri noi vogliamo l'edilizia diffusa perché l'unico modo per creare integrazione socialità dignità la persona perché non è solo un modo di costruire di vedere edilizia e anche un modo culturali di vedere l'urbanistica labor l'urbanistica riqualificare
Ma mettere l'hai persone
Al centro del tuo progetto quando tu pensi di costruire qualcosa tu devi dire ma che cos'è che farebbe star bene una persona com'è che un uomo una donna una famiglia degli anziani dei giovani si possono sentire beni possono stare bene se vedono un po'di verde
Se vedono dei vicini di casa con cui possono convivere perché condividono qualcosa sanno la scuola dei figli vicini se sono degli anziani hanno un supermercato dei negozi vicini ma soprattutto hanno la sensazione che la politica stia pensando allora queste quello che vogliamo fare stiamo andando avanti su questa strada abbiamo portato e concludo
Anche appieno operatività al piano casa al piano casa ricordiamo una grande legge fatta nel due mila nove dal governo Berlusconi
Che poi venne in questo piano casa portata d'approvazione delle regioni ma ovviamente le regioni di sinistra tra le quali la mia
Cercarono di distorcere col piano casa
Noi abbiamo riportato il piano casa quello che pensava il Governo a quello che pensava il Presidente Berlusconi ed abbiamo un piano casa che sta dando rigenerazione urbana ogni anno sono cinquecento milioni di euro di investimenti privati
Questo e quello che dobbiamo insieme realizzare gran finale giudicate effettivamente anagrafe attutire la Cavani grazie davvero
Grida Malalai senatore azzerata però sto perché insomma siamo leggermente
Alterare grazie grazie tanto grazie a tutti
Facciamo la magia di nuovo
Allora mentre prepariamo podio intanto vi dico che ci stanno seguendo sul canale You tube di Forza Italia e sui gli altri sociale facciamo un bell'applauso facciamoci sentire il fermo no da tutta Italia
Bene è giunta l'ora di una un altro grandissimo grandissimo amico e una persona che in sette anni ci ha insegnato molto su cosa vuol dire essere efficienti in Piemonte
E lo testimonia risultati Forza Italia quinta regione alle elezioni europee come voti di Forza Italia prima il centro nord ci ha insegnato anche che le cose bisogna farle a cadere il ministro della pubblica amministrazione segretario regionale del Piemonte
Paolo Zangrillo
Che meraviglia buongiorno buongiorno a tutti
Allora
Io come segretario regionale del del Piemonte
Ho il dovere ma piuttosto direi piacere di ringraziare tutte le persone che ci hanno consentito di realizzare questa importante iniziativa questo importante nel convegno quindi voglio salutare
Tutte le autorità tutti professionisti tutti i rappresentanti del del sistema impresa che hanno che hanno risposto positivamente al nostro al nostro invito voglio ringraziare tutti i colleghi tutti i colleghi vedo qua tante persone importanti ci sono il ne i nostri i nostri capi di di di Senato e e cambieranno onorevole Barelli l'onorevole Gasparri abbiamo un europarlamentare che è stata ex sindaco di una di una città importante d'Italia e e quella che veramente ha realizzato la rigenerazione dell'Italia la voglio ringraziare la sua presa
La Moratti
E e voglio ringraziare tutti voi passare tutti voi perché credetemi è una grande emozione vedere questo meraviglioso teatro Teatro Carignano il più antico teatro della nostra della nostra città così pieno di di persone per parlare di un tema che effettivamente un tema di rilevante importanza
Per per tutte le nostre famiglie per peri peri per i cittadini
Abbiamo riunito una pluralità di attori quindi abbiamo riunito non solo la politica ma anche i rappresentanti dica delle categorie
I di rappresentanti del sistema impresa che si occupa di di casa
E lo abbiamo fatto per fare rete
E adesso utilizzo un termine che non è tanto bello non mi piace tanto però è un termine abbastanza efficace stiamo cercando di creare un ecosistema
Cosa vuol dire creare un ecosistema significa significa essere capaci di resistere all'autoreferenzialità uno dei uno dei mali della politica che ogni tanto si illude di poter
Risolvere i problemi di poter dare delle soluzioni hardware ai problemi parlando se addosso guardando soltanto ad un a se stessa ecco questo è quello che invece Forza Italia cerca di non fare
Cioè noi non abbiamo la verità in tasca come dice il presidente Tajani noi siamo una forza rassicurante siamo rassicurante sapete perché non soltanto perché cerchiamo di ragionare con buon senso
Ma perché tutte le volte ci interroghiamo su quello che pensiamo e ci preoccupiamo di confrontare con gli altri soprattutto con chi ha competenza con chi
Ha esperienza sui temi che trattiamo per vedere se le nostre idee sono effettivamente idee che hanno delle radici solide e l'incontro di oggi l'incontro
Che facciamo qui al Teatro Carignano ha esattamente questo significato quello di resistere all'autoreferenzialità
Noi sapete né di Forza Italia
Parliamo di casa dal dal mille novecentonovantaquattro ci preoccupiamo di difendere ne il bene casa ma anche se questo è un tema che sta nel nostro DNA beh insomma anche su questo tema che è un tema che seguiamo da sempre ci interroghiamo sempre sull'opportunità e sulla necessità di confrontarci con gli altri e quindi la presenza di tante persone di rilievo
Nel nostro incontro sta proprio nella volontà nel desiderio di riuscire a ad avere un confronto un dialogo che ci aiuti a costruire una politica sulla casa per il nostro Paese che sia veramente una politica capace di rispondere alle attese
Dei nostri cittadini
Lo facciamo qui al Teatro Carignano
Il Teatro Carignano
Si trova di fronte al luogo in cui si è fatto all'Italia
Per Palazzo Carignano quindi quando usciamo di qua quel palazzo a Mark di mattoni rossi è stata è stato il primo Parlamento
Italiano è stato luogo dove ha preso forma l'idea di un'azione e quindi io credo che il nostro compito oggi si è esattamente quello di rinsaldare
Quel
Quelle legame fatto di valori fondanti del nostro Paese
E fare in modo che il passato il glorioso passato di questi di questi luoghi diventi una risorsa viva capaci di unire la memoria con il futuro questa giornata questa giornata quindi vuole essere un un momento di impegno collettivo un impegno collettivo verso un bene quello della casa che come hanno ricordato alcuni dei dei relatori che mi hanno preceduto non è soltanto un bene materiale
La casa non è un bene materiale lo diceva al nostro Presidente Berlusconi no la casa è il focolaio dalla famiglia e luogo in cui ci si ritrova la casa
Sparlare di casa lo diceva il nostro presidente significa parlare di libertà significa parlare della nostra capacità di essere comunità e oggi diciamo che noi
E oggi vedete diciamo che noi dobbiamo dobbiamo fare in modo che questo desiderio questa aspirazione della casa come riferimento
Per per le fa per la famiglia sia un bene che non vada attaccato abbiamo bisogno di difendere la casa abbiamo bisogno di fare in modo che la casa non diventi un elemento di mercimonio non deve essere dobbiamo fare in modo che la casa non diventi oggetto di iniziative che in qualche modo ne minacciano la sua la sua solidità e quindi abbiamo la necessità
Abbiamo la necessità di affrontare questo tema della casa con la consapevolezza di quello che sta accadendo intorno a noi ne viviamo un'epoca particolarmente complessa
Viviamo un'epoca dove la la le le evoluzioni della geopolitica le il il il trasformarsi il modificarsi degli degli equilibri beh ha delle ricadute importanti anche sulla nostra economia e quindi noi dobbiamo interrogarci
E su come l'epoca che stiamo vivendo impatta sul tema della della casa impatta sul tema della rigenerazione boom della rigenerazione urbana e quindi dobbiamo essere capaci di costruire una politica che sappia promuovere
Un utilizzo strategie con utilizzo positivo un utilizzo virtuoso del nostro patrimonio edilizio
Diceva che diceva le Corbusier grande le Corbusier lo voglio richiamare diceva la pianificazione urbanistica si riflette nell'abitare nel lavorare nel ricrearsi nel
Circolare e quindi si riflette nella necessità di re di ridefinire
Il rapporto che vi è tra cittadini e luoghi di vita
Noi lo stiamo facendo lo stiamo facendo in Parlamento devo dire che
La la la la legge sulla rigenerazione urbana ne parlava il sottosegretario Giulio Ferrante
è un'iniziativa legislativa di grandissima importanza che stiamo realizzando con con grande determinazione
E vi chiedo veramente
Di tributare un grande applauso a Roberto Rosso perché Roberto Rosso è il
Roberto Rosso e non solo l'anima di questa iniziativa di oggi Roberto è qualche mese che che insieme ai colleghi
Sta sta
Lavorando per realizzare questo questo evento e mi sembra che sia un evento di grande di grande successo
Lo abbiamo seguito questo primo panel con dei contenuti molto molto importanti ma Roberto e anche la persona che insieme
A Maurizio Gasparri insieme ai colleghi in in Senato si sta occupando della legge sulla rigenerazione urbana e lo sta facendo di nuovo con quello spirito con quella volontà di resisterà l'autoreferenzialità di coinvolgere il più possibile tutti gli attori che ci possono dare dei contributi che ci possono dare dei suggerimenti su come affrontare questo questo tema
Vedete il tema della della sostenibilità è un concetto chiave nella trasformazione delle nostre di una città noi dobbiamo lavorare su un concetto di rigenerazione evolutiva
Che sia capace di garantire un equilibrio tra la crescita tra la tutela dell'ambiente lettera le esigenze degli individui tra le esigenze delle famiglie e il benessere collettivo è una sfida
Che volta consentitemi a dare centralità anche alle nostre periferie e dobbiamo ripensare le periferie delle nostre città ed dobbiamo ripensare non come dei luoghi di marginalità ma come dei luoghi dove invece ci deve essere capacità di innovazione ci deve essere capacità di produrre ed in idee
E guardate mentre dico questo
Da un lato diciamo che sono
Sono certo che saremmo capaci di produrre delle idee anche su come recuperare le periferie delle nostre città
Dall'altro lo dico con profonda tristezza
Perché oggi ci troviamo in una città che la città di Torino dove la amministrazione comunale
L'unica preoccupazione che ha avuto in questi anni sulle periferie è quella di difendere l'occupazione abusiva da parte di Askatasuna
Di un
Di un luogo
Di un luogo che proprietà dei cittadini ecco né di Forza Italia abbiamo un'idea molto diversa
Sullo sviluppo urbano abbiamo un'idea molto diversa su come cercare di rendere compatibili le esigenze dei cittadini con la necessità di tutelare il l'ambiente nove innanzitutto
Perseguiamo un'idea che è quella che la legalità non deve essere mai messa in in discussione quindi combatteremo fino alla fine affinché questi episodi che si verificano la nostra città vengano definitivamente cancellati
Bene
Per concludere il mio intervento vi voglio vi voglio raccontare e questo riguarda un po'un po'più da vicino
La mia attività di ministro per la Pubblica amministrazione diciamo che anche la pubblica amministrazione evidentemente coinvolta
Sul tema della rigenerazione urbana evidentemente coinvolta sulla necessità di dare un contributo a ripensare le nostre di una città e come dobbiamo farlo bene dobbiamo farlo
Cercando di produrre una legislazione una semplificazione legislativa che consenta di rendere più semplice tutto quel coacervo di norme di regole di procedure che disciplinano la gestione
Il della casa nel nostro nel nostro Paese stiamo facendo un lavoro molto importante
Anche il lavoro di semplificazione amministrativa che sta facendo questo governo ha assunto un carattere dal punto di vista del metodo molto diverso rispetto a quello che è è stato fatto nel passato nel passato alla semplificazione amministrativa cioè quell'attività intesa a rendere più semplice rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione
Veniva fatta nel chiuso degli uffici
Veniva fatta
Diciamo insieme ai nostri grandi esperti di diritto amministrativo i nostri grandi Esperti di Billè D. legislativo noi abbiamo avviato con questo governo
Un approccio diverso alla semplificazione cioè anche qui abbiamo cercato di fare rete
Io ho avviato insieme ai colleghi del Dipartimento di funzione pubblica nel due mila ventitré due progetti uno si chiama facciamo semplice d'Italia e l'altro si chiama la tua voce conta un indirizzato al sistema impresa e l'altro i cittadini
Ed è di nuovo il tentativo di o il tentativo soprattutto la volontà di realizzare la semplificazione non guardandosi allo specchio e confidando sul fatto che abbiamo delle grandi competenze all'interno dei nostri ministeri
Ma confrontandoci consiste nell'impresa quindi facciamo semplice l'Italia
Significa aver girato in tutte le regioni italiane ieri ero in Molise per una delle per una delle puntate di questo di questo percorso incontriamo le istituzioni territoriali le associazioni di categoria i rappresentanti dell'impresa i sindacati e insieme a loro realizziamo la semplificazione e questo stiamo facendo anche sul tema della rigenerazione urbana e sul tema della dalla casa per esempio tutto il tema dello sviluppo dell'interoperabilità degli sportelli unici dell'edilizia oggi abbiamo migliaia di sportelli unici che hanno un problema che non dialogano tra di loro e quindi questo costringe
Il sistema impresa dell'edilizia a impazzire tutte le volte che deve dialogare con con questi due con questi sportelli ecco il tema dell'interoperabilità è un tema che stiamo realizzando insieme a sistemi impresa
Allo stesso modo
Stiamo facendo formazione alle persone della pubblica amministrazione che si occupano di casa di edilizia quelli che si occupano del dei contratti pubblici quindi del nuovo del un dei nuovi contratti
Pubblici e lo stiamo facendo insieme all'impresa abbiamo firmato recentemente un protocollo con Ance con l'Associazione nazionale dell'edilizia e insieme a loro eroghiamo formazione ai dipendenti pubblici in modo che la relazione tra dipendenti pubblici che si occupano di edilizia e il sistema ne impresa sia sempre più fluido quindi come vedete
La la vera
La vera volontà che stiamo perseguendo è quello di dare delle risposte una soluzione ad un tema così rilevante come quello della Casa delle rigenerazione urbana
Condividendolo con tutte le persone che ci possono dare un contributo penso che questo sia un buon esempio di come fare politica una politica che non guarda se stessa una politica che non significa perché non è che non si limita ad esprimere quello che vuole fare ma che quo ma quello che vuole fare lo condivide con i cittadini lo condivide con chi ci può dare delle idee
Lo condivide con chi ci può dare un contributo lo condivide con chi
Utilità di commettere il minorenne errori possibile la giornata di oggi ha esattamente questo significato il significato soprattutto non di insegnare ma quello di ascoltare grazie buon lavoro a tutti
Grazie grazie Paolo grazie
Grazie di tutto
Allora adesso un altro amico responsabile nazionale dei dipartimenti perché non c'è solo il dipartimento della casa ce ne sono tantissimi altri Alessandro Cattaneo
Grazie a Roberto un evento questo che come i dipartimenti abbiamo costruito pensato da tanto tempo tuo organizzato lo si vede anche dai dettagli compassione con attenzione dovevamo farlo qualche mese fa poi volevamo dedicare la casa il giusto spazio perché per noi assolutamente centrale
Quindi ti ringrazio per renderti grazie stavano i tempi in maniera che sagrato al più grande preoccupazione come quelli che fanno questo mestiere
Di moderatori però venendo qua pensavo qual è in fondo cercando di assecondare del messaggio che si può mandare questa autorevole platea sul tema di qual è la funzione di Forza Italia sul tema della casa
Io credo che quella di essere fedele ai propri valori liberali e di essere quella forza grazie alla quale si riesce veramente a fare tutto ciò che altrimenti non si potrebbe fare e penso ai nostri valori liberali per esempio sui temi della rigenerazione urbana ma chi fa la partnership pubblico-privata se non ci pensa qualcuno che porta dentro i privati come valore aggiunto e non come problema quando discutiamo di questi temi
A voi vi ricordate cos'è successo col salva Milano io c'ero in Parlamento abbiamo approvato una legge che era il punto di ottimo migliore date le condizioni l'abbiamo fatto grazie alla mediazione politica
Maurizio Gasparri era pronto anche al Senato ad andare avanti ma non ci siamo riusciti
Ricordate quella polemica surreale per cui a un certo punto qualche giustizialista ha detto ma ci sono delle telefonate tra gli esponenti politici in Parlamento che parlavano con gli imprenditori
E la il mondo delle costruzioni ma scusate ma se io devo fare una legge sulle costruzioni e ho un problema su quel comparto ma con chi devo parlare con il panettiere fruttivendolo o con i costruttori e gli imprenditori
Normale un dialogo è un dialogo che noi abbiamo saluti tanti amici oggi autorevolissimi qua presenti naturale che portiamo poi quella competenza dentro le leggi che facciamo no
E senza Forza Italia però rendiamoci bene conto non ci sarebbe nemmeno l'esenzione sulla prima casa oggi italiani pagherebbero le tasse sulla prima casa non ci fosse stata Forza Italia difenderla già da anni e anni fa
Sulla direttiva case Green se con il nostro gruppo in Europa
Qua c'è letizia Moratti che saluto non avesse fatto una battaglia avremo una direttiva molto più invasiva invadente
Molto più punitiva che noi invece un approccio dilazionato che anche qua permetterà in un dialogo virtuoso pubblico privato che quella sia in quell'occasione attraverso la leva fiscale di rigenerazione positiva
E ancora senza Forza Italia non ci sarebbero l'amministrazione comunale esperienza di project financing perché son tutti terrorizzati dal fare project financing all'interno di un'amministrazione comunale mentre per noi al modello naturale di riferimento
E allora nelle prossime sfide ne cito due la rigenerazione urbana s'è parlato tanto voglio dire tre cose sul piano casa invece il piano casa risponde a un'esigenza vera
Ma come diceva Einstein se continuiamo a proporre le stesse idee vecchie per Problemi senza mai cambiare la prospettiva avremo i problemi di prima e non riusciremo mai a avere soluzioni nuove
Allora dobbiamo cambiare prospettiva per fare un piano casa non ci vogliono se ne chiediamo agli amici le associazioni
Non ci chiedono
Soldi quelli veri colpi under regia ci sono siamo pronti a mettere a disposizione ma soprattutto buoni leggi fuorilegge per usare di più e meglio fondi immobiliari strumenti che ancora oggi non riusciamo a utilizzare al meglio
Leggi buone che tolgano la burocrazia dai Comuni dalle Regioni il permettano di agire con maggior diciamo al a raggio d'azione e ancoraggio con l'azione fiscale che evadono attraverso un buon uso della leva fiscale ad andare là a intervenire dove c'è bisogno
Perché se ci sono i soldi non ci sono queste leggi non si realizzano il piano casa
Ma se ci sono queste leggi e ci sono una quota necessaria non eccessiva di denari pubblici e poi attrattori di denari privati allora riusciremo a fare un buon piano casa che risponde a esigenze di studentati le Regioni copia
A scrivere Konami di tutti i comparti
Dello stato quindi questo è quello che stiamo facendo
Anche con i nostri rappresentanti nei limiti Cdp c'è qua Mario Valducci che saluto e quindi insomma senza Forza Italia tutto questo però non ci potrebbe essere lasciatemi anche una battuta senza Forza Italia oggi non parleremo nemmeno più di come invece diminuire quella tassazione
Soglia riempi booking
Le affitti Brevi che crediamo sia un errore e che lavoreremo in Parlamento per toglierla
Perché ad avere una tassa iniqua ringrazio Carlo De Romanis che ha già preparato una proposta concreta sul tema come responsabile del turismo quindi grazie a tutti voi il gruppo dei dipartimenti a forte anche in questa regione
Li voglio citare velocemente covata la semplificazione la portierato che lavora sullo sviluppo economico e anche
Ringraziare Andrea Tronzano da domani saremo impegnati lunedì è la tutta la settimana in una grande evento sullo spazio del Piemonte ne protagonista come collega Pella che ha fatto una grande legge
Sulla obesità e infine un appuntamento storico di settimana prossima la riforma della giustizia Cesar qua costa è un appuntamento imperdibile non è il tema di oggi ma in fondo non è così lontano dal tema di oggi
Perché una giustizia che funzioni attira
Anche più serenità fare quella partecipò Brico privato a lavorare dei Comuni sui territori e questo dà una spinta all'economia vera le cose sono collegate buon lavoro a tutto e grazie amico rosso grazie Alessandro Cattaneo
Chiamo a questo punto qui con me
Claudio Antonelli vicedirettore del gruppo ventiquattrore che condurrà modererà il prossimo e il prossimo panel che parlerà di semplificazione allora prima che lasciato il palco
Vediamo
Insieme appena è pronto il podio
Vediamo insieme il video semplificare
Grazie buongiorno grazie agli organizzatori e al senatore rosso per l'invito approfitto di questo microfono prima di introdurre gli ospiti e poi un video giusto un minuto di premessa su una cosa come cittadino che milita
Che mi fa sempre pensare e faccio un brevissimo salto indietro di qualche anno quando Lost il pareggio di bilancio è stato inserito in Costituzione lo statuto del contribuente non ha non ha visto la stessa
Lo last non ha percorso la stessa strada
E questo rende il lavoro difficile a tutti coloro che
Lavorano e lottano per tutelare la proprietà privata
Da una parte c'è il tema fiscale quindi la proprietà privata si tutela con un fisco equo e dall'altra c'è il tema del rapporto tra il cittadino e la burocrazia sono tutti e due pilastri molto importanti per portare a casa questo lavoro di tutela della proprietà privata ovviamente quando si parla di proprietà privata si parla di casa e in questo caso di semplificazione quindi ecco perché il panel semplificare per per abitare
E quindi invito subito a salire sul palco
E Gian Battista Vaccarini Kappas Prestia nazionali di FIAT nella Federazione italiana agenti immobiliari professionali grazie
A seguire a Paulo Biscaro che è presidente del Consiglio nazionale dei geometri dei geometri laureati grazie
Fabrizio Esposito segretario del sindacato degli inquilini Sicet CISL
Ci
Gustavo Gili prego consigliere nazionale del Notariato
Grazia
Riccardo Rocca battiti al Presidente dice Anna costruzioni
E Alberto Zanni che presidente di Confabitare
Anna Maria Bernini termini sull'università e della ricerca non è qui con noi purtroppo però ci ha mandato un video un contributo
Di qualche minuto quindi chiederei di lanciarlo immediatamente grazie prima di iniziare il nostro dibattito
Carissimo Roberto cari amici di Forza Italia si è tenuta anche per questi stati generali nella casa e vi abbraccio tutti con tanto affetto un abbraccio specialissimo ad Antonio Tajani la casa
Un bene primario diritto nuovo lustro e Forza Italia l'ha sempre difesa come tale dalle tasse ingiuste dalle scelte miopi dalla politica che non guarda le famiglie oggi la sfida è nuova
Non basta proteggere la casa diamo ripensarla completamente con nuovi modelli abitativi nuove forme di convivenza nuove città da rigenerare
Il disegno di legge sulla rigenerazione urbana è un passo decisivo per noi in quanto ampio flessibile semplice per dare nuova vita ciò che sembrava perduto
Anche il ministero dell'Università e della Ricerca scelto questa strada perché per noi gli studentati non sono solo sono rigenerazione urbana strutture recuperate luoghi che tornano a vivere per gli studenti e per le città
Le candidature hanno superato i sessantadue mila posti letto e noi ci crediamo perché rigenerare non significa solo costruire significa restituire e dare modo pur l'impegno di Forza Italia è chiaro la rigenerazione urbana non deve essere un privilegio di pochi in città
Ma un'opportunità per perché la casa è il primo mattone della libertà
E la libertà noi dobbiamo costruire insieme buon lavoro a tutti voi
Grazie
Dottor Vaccarini iniziamo dalle giusto abbiamo in ordine l'ingresso in corso al Senato l'esame del DDL concorrenza
è in corso scusate in corso al al Senato l'esame del DDL concorrenza ma iniziato anche l'iter dalla della legge di bilancio per cui oltre a chiedere la la vostra posizioni su questi due su questi due pilastri importanti
E e prima si parlava di tasse aprire anche una piccola parentesi un piccolo-grande dipende dai punti di vista
Parenti sull'articolo sette proprio della legge di bilancio visto che prima veniva accennato cioè su sugli affitti Brevi per coloro che utilizzano piattaforme digitali ecco
Anche da questo punto di vista quel vostro contributo qual è il vostro punto di vista
Non ho una grande voce alta tra l'altro buongiorno a tutti prima di tutto un carissimo saluto tutte le autorità presenti senatore Russo grazie per l'evento e a tutti i cittadini che sono oggi intervenuti dunque venendo al merito della domanda
L'articolo sette non so quanti di voi conoscono l'articolo sette la legge di bilancio sostanzialmente prevede che tutti i proprietari di casa
Che decidono di affittare per periodi brevi una casa un immobile acquistato spesso con i con i sacrifici e di anni e anni nove i propri risparmi dicendogli affittarlo per periodi brevi se lo fanno tramite i servizi di soggetti che sia sull'attività di intermediazioni mobiliari cioè di agenzia immobiliare e o piattaforme digitali ai bimbi booking e quant'altro
Scatta un aumento di tassazione dal ventuno al ventisei per cento
Quindi è chiaro che questa norma
A parte che non ha una ratio un senso logico perché di fatto aumentar tutti proprietari perché il novanta per cento dei proprietari
Hanno caratteristiche cioè uso nelle piattaforme e uso i servizi di agenzia immobiliare per affittare brevi non lo fanno da soli è praticamente impossibile farlo
Prima cosa tenendo conto tra l'altro che l'ottantatré per cento di queste famiglie italiane lo fanno per aumentare avere un'integrazione al proprio reddito
Perché col carovita inflazione galoppante si fa fatica a fine mese
Seconda elemento sfondamento penalizzante si penalizza un'intera categoria in questo caso la nostra cioè chi esercita eroga servizi in ambito appunto intermediazione immobiliare oltre alle piattaforme digitali ma soprattutto la nostra perché qui la definisco antidiscriminatoria
Disincentivando l'utilizzo dei nostri servizi a cosa è paradossale perché noi non so in quanti di voi lo sapete
Abbiamo una funzione di garanti della legalità su questo comparto degli affitti bevi cioè siamo sostituti d'imposta come i notai quando uno compra la casa come sapete pagate l'imposta di registro e viene raccolta dal notaio D'Aversa per conto dello Stato me stiamo sostituti d'imposta c'è quindi raccogliamo la ritenuta la pensiamo per conto del proprietario quindi come dire garantiamo assicuriamo il gettito all'erario quindi sembra una cosa veramente surreale in un certo senso si sta pulisce la legalità ecco non so come dire
Terzo elemento che ulteriormente surreale e che si mette sullo stesso piano
Le agenzie immobiliari italiane che come dire danno lavoro a centinaia di migliaia di lavoratori in Italia che pagano le tasse in Italia
Mi si confronta con le multinazionali del web ai bimbi buchi in cui c'è una grande battaglia del presidente Gasparri che fa danni no su una tassa sull'equilibrio e non rispetto alle multinazionali che pagano le tasse invece fuori dal nostro Paese pagano la sede all'estero
E quindi è il terzo elemento che stona diciamo da questa norma quindi noi presenteremo un emendamento congiunto ma abbiamo visto che Forza Italia in prima linea il vicepremier Tajani se esposto ma anche presidente Gasparri ex senatore rosso sì su Cattaneo tutti voi diciamo spesso so che siete a sostegno diciamo di de la cancellazione di questa misura perché appunto non disincentiva conseguimento
Che quindi dinamico il mercato immobiliare e soprattutto stona anche il fatto che che il ministro Giorgetti dica che questa norma viene fatta per stimolare l'affitto lungo visto prima si parlava di emergenza abitativa e quindi direi disincentivi amo gli affitti Brady
Di modo che i proprietari sono stimolate da affittare per medio-lungo periodi peccato che esperienze europee come Barcellona Parigi New York dimostrano che si tu vieti limiti o disincentivi gli affitti premi si raddoppia sommerso
I siti ripetono l'aumento dei canoni di locazione quindi proprio allora studente completato ma accogliamo con grande rischio applaudono il nostro segretario nazionale
Nonché l'improvvisazione Antonio Tajani
Grazie avvenuto grazie
No no no
Noi sempre noi riprendiamo riprendiamo rilasciarmi eravamo chiudo Touré sulle aziende a mano vado in sintesi anche perché ci sono tanti relatori mi fa piacere che sia arrivato il presidente Tagliani
Facevo proprio un invito anzi un plauso sul fatto che Forza Italia l'UE ha dato voce Nenni media proprio recentemente sul fatto di contrastare questo aumento delle tasse per chi decide di affittare per periodi brevi quindi grazie perché siete usciti subito fortissimo spiega spiegavo prima che eravamo fortemente ingiusta per tanti motivi penalizza i proprietari
Penalizza i proprietari penalizza la categoria nostra di intermediazioni mobiliari sua penalizza tante tante famiglie italiane ecco quindi quindi grazie chiudo con un invito
Proprio perché
Non è in questo modo chi si stivaloni proprietario affittare lungo dicevo prima no perché i le non è di tanto disincentivando le le locazioni brevi che si aiuta
Il mercato delle locazioni di lungo termine per facilitare l'accesso alla casa bisogna lavorare sulle locazioni di lungo termine cercando di renderle più redditizio cioè più attrattivi dal punto di vista fiscale per esempio riprende dodici riducibile Dino anche per i proprietari che affittano a canone concordato bisogna rendere più flessibili per esempio consentendo a tutti coloro che stimo
Tura transitoria inquilini residenti
Di affittare appunto in maniera transitorio quindi da uno a diciotto o da se tra sei mesi
E rendere più sicure soprattutto i proprietari hanno paura ad affittare lungo perché hanno paura del mancato pagamento del canone erode la mancata distruzione del possesso quindi e necessario per esempio rendere il contratto di locazione un titolo esecutivo chiudo veramente con un invito visto che c'è la la come dire
Il vertice di Forza Italia a livello apicale oltre che del governo
Io credo che potrebbe essere non so se oggi un domani
Un invito a valutare visto che il segretario Prato prima parlava di una cabina di regia sul settore casa rigenerazione urbana emergenza abitativa ci sono tanti tavoli aperti no sul tema della casa
Sia ministeriali che chiede al Parlamento
Anziché riorganizzare il Cipputi perché non diamo vita a un ministero Della Casa delle politiche abitative
Non per un'ulteriore battuta comiche riempire di balzelli di competenze ulteriore il contrario evitare dispersione di funzioni e competenze
Invece riuscire veramente a mettere in campo in maniera organica e con una visione di lungo termine il tema dell'abitare grazie grazie grazie
Ministro italiani prima diceva sull'inizio
E quindi non giusto e non aveva al microfono mi faceva piacere fare ecco da questo punto di vista ma passo subito la parola
Al dottor Biscaro per entrare un po'più nel tema della del della legge della rigenerazione urbana ecco per cui secondo lei quali sono gli strumenti normativi in necessari per passare dalla legge alla realizzazione e anche qual è l'iter migliore per mettere in comunicazione lo Stato le Regioni
Basta vi ricordo scusate come sceriffo dell'orologio che chiedo cinque minuti al grazie va bene cercherò di contenermi
E beh intanto anch'io
Grazie ora senatore Russo e di tutti i vertici di Forza Italia che c'hanno consentito di essere qui perché il ragionamento che dormo fare che è già stato sollevato di più di qualcuno di voi è quello che creare rette crepe vette a livello nazionale come nel mondo delle professioni con le il mondo dell'impresa e delle aziende le pubbliche amministrazioni sia a livello centrale che a livello territoriale è fondamentale perché solo da questa sinergia positiva si riescono a trarre poi qui quei percorsi e qui suggerimenti che possono poi far sì che le leggi vengono calate sui territori che non incontrano le difficoltà che che si stavano incontrando chi si sono incontrate in meno alcuni ambiti faccio cito comincia a dare i numeri visto che siamo tecnici diamo numeri
Salva a casa ha modificato oltre ottanta introducendo delle semplificazioni su alcuni passaggi negli ultimi mesi si stanno verificando delle sentenze di Corte di cassazione
Che stanno creando grossissime problemi alle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei titoli previsti dall'articolo nove bis che è quello che stabilisce che nel caso di interventi si possono dichiarare di titoli pregressi
Che riguardano temi del l'articolo trentaquattro era il trentasei bis insomma perché è tecnico ma fondamentalmente quali sono i titoli di sanatoria che hanno permesso la lo stato in in pristino delle degli immobili
Ecco la Corte di Cassazione ritiene che il condono edilizio quindi tutti e tre i condoni edilizi
Non si hanno titoli validi perché perché nel nove bis non sono citati in primo punto e secondo perché permettono solo il mantenimento dell'immobile mano la demolizione
Di conseguenza questo sta impedendo appunto degli interventi dove mi se andiamo a vedere la platea degli immobili sanati colorati il primo condono del duro tanta cinque e i due successivi
Riguardano milioni di unità immobiliari ecco tutti questi per quelli per quelle superfici che i cittadini
Convinti di a vere leggi averle legittimato l'immobile era alta hanno un anno la possibilità di poterci fare nulla fondamentalmente a a norma del nove disse allora da questo punto di vista probabilmente importa è necessario questa famosa rivisitazione del testo unico delle costruzioni
Che da quello che ci è dato sapere ma sicuramente che di fronte in prima fila lo sa meglio di noi di me
è stato già scritto ed è in all'attenzione del Consiglio dei ministri ecco forse dovremmo lavorare un po'più di concerto proprio per arrivare a evitare che poi pro ambiente per alcune dimenticanze o per non considerazione della ricaduta sui territori questo può creare nell'ambito appunto dell'applicazione quotidiana nello merito della legge sulla rigenerazione urbana
Lui avevo fatto ovviamente insieme ad altri una serie di proposte emendative ce n'è una che in riteniamo che sia abbastanza importante proprio nel calare poi nel territorio le le azioni che quella del dell'articolo cinque l'articolo cinque si parla di limiti Nissa delizia altezze distanze che dovrebbero potrebbero andare in deroga senza citare rispetto a cosa
In realtà se non citiamo rispetto a cosa diventa un problema poi quando interverrà come è già stato detto alla magistratura per dire diciamolo intestato a cosa o cosa
Invece deve essere rispettato ne abbiamo la legge mille centocinquanta del quarantadue che è già stata citata il decreto mille centoquarantaquattro che vincola moltissimo gli interventi di di rigenerazione se non previsti in piani attuativi o in altre tipologie di piani ecco forse inserire all'interno della legge questi questi punti specificando chiaramente per far sì di non lasciare alibi fondamentalmente a chi poi un domani potrebbe interpretare chiudo
Un secondo chiudo sul tema della casa niente più generale
E ne abbiamo quindici circa quindici milioni di edifici l'ottantacinque per cento di proprietà di dico ottantacinque per cento presidenziali
Di questi ottantacinque per cento settanta per cento costruiti prima degli anni ottanta quindi ci rendiamo conto che da un patrimonio vecchio vetusto energivora o che dobbiamo riqualificare
Dobbiamo riqualificare non solo con interventi di rigenerazione urbana ma anche con interventi di riqualificazione mirata
Perché ovviamente al netto delle direttive europee che p.b. di case che rimuove o altro perché dobbiamo dare quello che scritto alle nostre spalle dobbiamo dare
Certezza ai cittadini che la loro casa un domani varrà ancora come valeva quando è stata comprata magari quaranta cinquanta anni fa e quindi su questo però mentre dormi investire in maniera molto più importante grazie grazie
Aleggia in commissione per cui Ponente qualcuno prende no
Stesso tema altro punto di vista in quanto inquilini ecco
Parliamo di prima casa
Andata
Giovani che si approcciano applica approcciamo la prima casa circa uno di acquistare la prima casa ecco per cui quali sono secondo voi però nel breve periodo le semplificazioni che possono incentivare aiutare questi nuclei familiari ma intanto tra Francia senatore rosso per l'invito
A noi abbiamo un approccio rispetto al problema un po'venire a trecentosessanta gradi nel senso che anche il limitare le politiche a come dire incentivare l'acquisto della prima casa secondo me a come dire
Produce un effetto boomerang da un altro lato e non favorisce alcuni ceti che sono molto in difficoltà non sono in grado di comprare la casa
Per cui noi insistiamo invece molto sulla necessità di orientare di cori entrata non vincolati orientare maggiormente il mercato immobiliare verso la locazione a canone moderato
In Italia le abitazioni non mancano
Visto che la proprietà immobiliare in gran parte per non dire quasi tutto in mano ai privati secondo noi occorre
Favorire la diffusione dei contratti a canone concordato che sono quelli già previsti dalla legislazione vigente e che dice non dall'applicazione degli accordi sindacali
E a costo di rendermi è antipatico ti dico anche ovviamente solo il nostro punto di vista che se si vuole dare una forte spinta in questo senso bisogna andare a rivedere proprio la leva fiscale prima si parlava di articolo sette
E noi andiamo abbastanza oltre cioè noi addirittura sosteniamo e abbiamo anche passatemi il termine abbassato le pretese nel corso degli anni sostegno perché abbiamo passato perché abbiamo visto una deriva sociale è sempre una marea che cresce poi dirò qualcosa sui dati sulla povertà e quindi noi pensiamo che a tre andrebbero addirittura abrogate le cedolari secche sugli affitti di mercato sia quella del ventuno per ridare all'affitto libero sia quella del ventuno sbarra ventisei per s'intende per la donna
Abrogare vuol dire eliminare eliminare lasciando solo lasciando soltanto quella del dieci per cento per il contratti concordati certo già alzando le si fa qualcosa ma qui la situazione per noi per quello che ho anche sul territorio comincia a essere talmente grave per cui occorre veramente
Riservare l'incentivazione fiscale per chi applica un affitto più compatibile con i resti delle famiglie
Ricordo un paio di cose la prima che la Corte dei conti ha già avuto modo di evidenziare
Che la perdita di gettito per l'applicazione della sua tazza sugli affitti liberi uso abitativo non viene compensato adeguatamente la maggiore di gestazione
Per la registrazione di un maggior numero di contratti di locazione quindi anche da un punto di vista erariale la cosa non è che regge non è questa così necessaria
Per non parlare poi del fatto che si potrebbe anche rintrodurre la traccia l'obbligo alla tracciabilità dei pagamenti degli affitti per contrastare un po'meglio il
La fettina ma richiama un'altra cosa secondo me certe una un segnale forte molto coraggioso sulla leva fiscale capisco che non è molto nelle vostre corde rispetto molto però devo dire anche qual è la nostra posizione serve perché ormai cosa ci dice l'Istat ci dice che essi sono più di un milione di famiglie sono cresciute anche quest'anno più di un milione di famiglie che è in povertà assoluta dico in affitto
E c'è questo vuol dire che il quarantasette per cento della povertà assoluta è riferita a chi vive in affitto mentre gli inquilini sono soltanto il diciotto per cento dalla popolazione residente
E aggiungo in un contesto di questo genere nemmeno un rilancio in grande stile dell'edilizia pubblica
Può arginare nel breve-medio periodo un disagio sociale così profondo quindi occorre veramente
Fare gettare il cuore secondo noi oltre l'ostacolo e incentivare interamente la locazione a canone concordato poi servono vado molto veloce una serie di strumenti di sostegno entrato non costano chissà cosa
Uno l'ho detto l'obbligo da tracciabilità dei pagamenti l'altro incrementare le detrazioni fiscali per i per gli inquilini parificando né in qualche modo
A quella dei mutui un altro sarebbe l'allargamento dell'elenco di Comuni alta tensione abitativa per fare in modo che anche in altre parti d'Italia si possono inficiare dei benefici fiscali legati alla locazione con cui a canone concordato
Servirebbe velocemente fare un osservatorio presso il mito sulla contrattazione sindacale perché sta un po'degenerando dopo che il mitra ha come dire legittimato gli accordi separati ho finito
Hutu altre due cose
Fatto questo si può anche istituire un fondo di garanzia cofinanziato dallo Stato per offrire una garanzia ai proprietari che applicano il canone concordato e da ultimo taccio
Direi che veramente bisogna continuare a migliorare le infrastrutture sia quelle materiali sia quelli digitali per favorire anche
Uno spostamento del famiglie verso le zone più periferiche compresi anche le aree interne dove ci sono tante non dove intanto le case costano meno sia in affitto che in proprietà e dove avvolte esperto nelle aree più interne le case di Trento non terrà anche per la proprietà immobiliare una mera perdita
Grazie sul tema del della disparità del territorio italiano ultima
Così come quello diceva lei della povertà
Ritenendo sempre che da quello che è il compito dello Stato di chi governa non può essere passato sulle spalle dei dei privati e quindi l'equilibrio nel proprio questo è però con lei dottor Gilles io volevo
Passare a
A a chi la casa ce l'ha
Per cui
Il e parliamo di gestione di di di gestione sotto tutti i punti di vista della casa ecco ex parliamo di semplificazione per cui chiedo lei quali potrebbero essere i processi di semplificazione necessarie per aiutare le famiglie italiane
A portare avanti e a mantenere il valore della propria casa
Grazie grazie a lei un saluto tutti gli astanti mi associo al ringraziamento a favore di sanatoria rosso pare arrogarmi voluto qua
La cosa onora ma è che onora il Consiglio nazionale che rappresento
Non posso iniziare questo intervento e quindi sottraggo volontariamente qualche minuto al mio intervento per ringraziare questione con gli occhialini che il ministro Paolo Zannini
Perché stiamo parlando di semplificazioni ma la semplificazione vera la voluttà lunghi con una norma che ha fortemente voluto e ha sostenuto in ordine alla problemi sulla circolazione dei beni di provenienza don attiva quindi grazie Paolo non è una captatio benevolentiae ma è un ringraziamento sincero
Da chi tutti i giorni viveri trasferimenti immobiliari
Semplificare significa anche rendere certi percorsi diciamo più omogenei
E io convengo un attimo prima rispetto a chi la casa cela e quindi mi riferisco che la Casa delle comprare per evidenziare
Uno stato di dista una distonia nel nell'impianto tributario nostro italiano che si dovrebbe basare sul principio grafico tra Costituzione cinque a tre quindi uguaglianza e pare imposte a pari capacità contributiva per dare atto di un disallineamento delle imposte di registro in fase di acquisto la casa
Registro e Iva voi sapete che sono alternativa meno stiamo qua a entrare nel tecnicismo di cosa è viva cosa imposta di registro fatto sta che do atto di questa situazione se io acquisto una casa soggetta a Iva non prima casa pago l'aliquota del dieci per cento
Se io acquisto la stessa casa allo stesso prezzo
Però soggetta cioè IVA dieci registro nove per cento
Se prima casa fa quattro IVA e due imposta di registro oltre a questo c'è un altro disegno mento che dato dall'in valore imponibile
Perché se io compro una casa soggetta a Iva l'imponibile il prezzo se io compro una casa soggetto a registro l'imponibile imposta e la la rendita catastale moltiplicata per determinati coefficienti legge allora questo secondo me
Forse va un po'in contrasto con quei principi di cui parlavo prima
E questa cosa mi fa piacere di all'attuale davanti a un pubblico di Forza Italia perché son sicuro che semmai Forza Italia potrà far qualcosa
Questo riallineamento non sarà mai quello di portare le aliquote basse in alto ma sarà piuttosto quello di portare aliquote basse ad allinearsi con quelle
In in basso in giù
Ecco terminò con un'altra con un altro un altro esempio un box autorimesse oggi comprare il box autorimesse non è certo indice di ricchezza
Perché il box autorimesse lo può comprare anche un ragazzino che magari è che un ragazzino no un ragazzo che i primi risparmi da investire non ha i denari per comprarsi casa
E comincia a comprare l'autorimessa anche perché sappiamo che per noi italiani le cose più importanti sono la squadra di calcio
E l'automobile quindi
Metter l'automobile
Nel garage più importante allora
Un'ipotesi di quindici mila euro di un di un boss autorimessa di un garage soggetto a Iva per forza di tutta una serie di complicazioni che esista la nostra normativa IVA
Fabbricati tupi di non tubini impartì mensa non pertinenza può passare il mero carico fiscale da quattro mila duecentoventi euro che fa il ventotto per cento dei quindici mila euro di prezzo fino a un miglio a miglior
Tanta che fa solo sette virgola due però voi capite che evidentemente c'è una disparità di trattamento che non può esista concludo con due suggestioni prima se se si parlava di fare entrare il privato nel pubblico un commistioni tra i finanziamenti per rilanciare l'economia
Io ricordo che fino al al governo Renzi vi era a regime un'agevolazione fiscale per i piani di recupero
Vale a dire l'imprenditore che comperava
I mobili in determinate zone concordate con i Comuni si impegnava in atto a ristrutturare recuperare eccetera e a vendere quegli stessi mobili entro tre anni dall'acquisto in fase di acquisto aveva l'imposta di registro fissa
Ora io mi permetto di evidenziare questa cosa qua e di riprendere questa eventuale possibilità di agevolazione fiscale magari non non soltanto per interi stabili perché favorirebbe soltanto le grosse imprese di costruzione ma anche per singoli appartamenti
Favorirebbe sicuramente l'attività di piccoli imprenditori delle piccole
L'impresa artigiane ringrazio
Rimanendo a disposizione come Consiglio nazionale visto che prima il ministro Zangrillo diciamo che Forza Italia e prontissimo ad ascoltare noi come Consiglio nazionale coi nostri uffici studi siamo prontissimi a rispondere grazie
Dettaglio Costantino
Infine prima citava il box auto in città succitati io vivo a Milano dove non puoi più parcheggiare non è più possibile una lotta all'automobile e a quel tipo di mobilità scusate adesso si sente e per cui grazie
Sempre dovendo correre
Ecco vedo che ha già microfono dottor locati il in quanto presidente cena costruzioni
A lei potrei chiedere
è un po'sul tema della direttiva sulle case Green direttiva europea chi ci ha preceduto ne ha parlato state furenti battaglie in quel di Bruxelles
La messa a terra grazie al cielo un po'diversa rispetto alle alle prospettive iniziali
Però adesso c'è un percorso davanti per cui ha le volevo chiedere
Come si può coniugare
La la quali l'esigenza di qualità di sicurezza rendere quindi questi interventi più accessibili
Sia da un punto di vista materiale che da un punto di vista di di equità sociale grazie
Sì intanto grazie a tutti grazie naturalmente al al senatore Roberto Roberto Russo per l'invito di oggi a nome mio e a nome di tutta la mia confederazione
Grazie anche a questa fantastica Assemblea con persone così autoveicoli i pronte a discutere a dibattere
Rispetto a quello che è il tema di questo nostro Paese e mi fa molto piacere che sia proprio partito o o per lo meno ci sia un momento così importante proprio qui a Torino proprio di fronte a quello che è stato in nostro primo Parlamento nono di questo nostro Paese il palazzo
Appunto Carignano che abbiamo di fronte a noi quindi un tema importantissimo molto sentito la direttiva europea la direttiva europea è stata recepita anche dal nostro Paese
E sono partite tutta una serie di iniziative per insomma farci arrivare in tempo a tutti i cui risultati che impone attraverso diversi step questa direttiva europea
è un momento molto importante è un momento dove le famiglie italiane hanno bisogno
Che essi arrivi a a risolvere questo problema un problema che legato alla grande esigenza della casa che c'è in questo momento
Nuove abitazioni e rigenerazione e riqualificazione se ne è parlato molto oggi se n'è parlato anche molto bene sono stati dati anche dei consigli molto importanti uno uno molto importante secondo me dovremo anche imparare insomma percorrere gli esempi virtuosi di qualcuno che ha già fatto cose importanti
Quella del governatore Cirio che ho citato prima sul discorso dell'autoconsumo sicuramente una procedura che noi dovremmo sapere pubblicare anche in tutto il territorio
Del italiano è una buona pratica non soddisferà in pieno diciamo così tutta l'esigenza che c'è però potrebbe essere anche quello un sistema per partire molto bene
Che cosa che cosa si può aggiungere stavo dicendo appunto l'esigenza rispetto alla alla alle nuove case no di cui c'è bisogno ma c'è un esigenza ancora altrettanto più grande
Dispetto patrimonio edilizio che noi abbiamo già un patrimonio giri edilizio che molto energico troppo energico e che quindi
Comporta consumi troppo importanti per le famiglie italiane non riescono più a far fronte a questi consumi quindi
Bisogna assolutamente risolvere questo problema
Come anche il problema della sicurezza la messa in sicurezza di questi nostri edifici da eventi sismici male abbiamo visto anche da negli ultimi anni dai vinti climatici anche questi
Purtroppo sempre più alle croniche Andaloro di nessuna delle nostre cronache un po'di tutti i giorni
In questo senso abbiamo bisogna andare in un'ottica l'ha ricordato il ministro Zangrillo no qual è la parola d'ordine semplificare la semplificazione
Bisogna passare dalla semplificazione delle procedure per accelerare questi processi
Questi processi che negli ultimi anni sono stati legati a logiche che bisogna assolutamente sapere superare non si può più andare avanti con il discorso dell'altalena dei bonus
E e di tutte le volte che si sono accesi esistenti creando tanti problemi economici a questo nostro Paese e alle famiglie italiane
Bisogna saperle uscire anche da un altro paradigma
Un altro paradigma che oggi attraverso questa assemblea così autorevole e questo momento così importante l'ho sentito in tutti gli interventi uscire da un altro paradigma sono le famiglie
Italiani che hanno bisogno di rigenerare il proprio patrimonio edilizio e di spenderà in meno in consumi e di essere più sicure
Un attimo dopo viene il lavoro dell'imperiese un attimo dopo vi è nell'interesse delle imprese
Per troppo tempo in questo Paese negli ultimi anni
Abbiamo pensato che parlare di casa e parlare di effetto efficientamento parlare di miglioramento sismico e messe in sicurezza dai denti climatici
Forse un come dire un percorso esclusivo per rendere richiesta all'impresa non è così oggi è stato detto in in la è stato detto da tutti qui è in gioco esattamente ciò che vuole
Ciò che vogliono le famiglie italiani questa è una cosa molto importante quindi oggi attraverso questo incontro abbiamo dato veramente vita anche ad a questo nuovo paradigma che è fondamentale concludo dicendo un'altra cosa cui vedo autorevoli esponenti di altre associazioni vedo la presidente di Ance Federica Brancaccio ti saluto
Vedo Gabriele Buia amico anche lunedì abbiamo combattuto diverse volte no Rispetto settore che riguarda il contratto della dell'edilizia no trovando sempre accordi gli accordi che dovevamo trovare trovando gli accordi che dovevano trovare rispetto ad un concetto che secondo me è molto simile al tema di cui si sta parlando oggi
Perché parlavamo della dei benefici
Delle imprese e e dei benefici dei lavoratori che anche questa è una grande famiglia insomma Sequals se vogliamo parlare del tema casa
Io guardate vengo arrivo arrivo alla conclusione vengo da un'esperienza insieme a me c'era anche la presidente Federica Brancaccio di tre giorni a Bari
Dove abbiam parlato di contratto del nostro contratto dell'edilizia ma soprattutto un contratto che parlava di legalità un contratto che parla di un welfare dei lavoratori
E un contratto che parla di un mondo che è pronto per raccogliere la sfida anche sul discorso casa e per creare in questo senso qualità
E giustizia sociale anche in questo senso quindi come come ce ne ha anche noi chiaramente
Siamo disponibile diamo tutta la nostra disponibilità al Governo che ringrazio a questo partito che ringrazio per questa
Per questa per questo appuntamento così importante di oggi noi ci siamo e quindi andiamo avanti così grazie grazie il sicuramente
Altra cosa che emerge che il tema casa merita un piano strategico di lungo termine e non può essere affidato boutade certifica da campagna elettorale e poi il tema è proprio questo avere il tempo e la perseveranza di ragionare sul medio e lungo termine
Anche se ci sono dei delle tematiche e poi vanno affrontate nel breve termine per questo passo la parola al dottor Zanni
I alle chiederei stessi prima ma come un è un tema che si affaccia su quotidiani tutti i giorni
Delle case degni delle abitazioni i vuote delle abitazioni sfitte
Per cui al a lei come presidente di Confabitare chiedo qual è la vostra la vostra posizione qual è la vostra proposta per intervenire nel nel breve termine su questo punto grazie

Buongiorno a tutti
Innanzitutto desidero ringraziare Forza Italia in particolare il senatore Roberto Rosso per aver voluto e organizzato questo importante convegno questo importante momento di confronto su un tema così attuale di importante come la semplificazione nell'abitare
Semplificare nell'abitare ormai è una parola tortine che non può più
Più essere spostata in avanti perché perché siamo arrivati a un punto dove la semplificazione eh importantissima per rilanciare il mercato dell'interista e rilanciare il mercato delle locazioni
E soprattutto per trasmettere fiducia ai proprietari che hanno degli degli alloggi sfitti degli alloggi da ristrutturare per poterli rimettere nel mercato delle locazioni
Mi piace in quest'occasione ricordare
In una cosa molto importante
C'è stato una persona che per primo in Italia ha capito che la semplificazione era una cosa molto importante da portare avanti parlo del Presidente Silvio Berlusconi
Che nel due mila otto
Nel due mila otto quand'era presidente del Consiglio dei ministri
Per primo per la prima volta nella storia della Repubblica italiana istituì il ministero delle semplificazioni e l'allora ministro era Roberto Calderoli
Quindi diciamo già blu ho visto e d'altronde era lungimirante aveva già visto avanti che la semplificazione era molto importante in tutti i settori e in particolare quello della casa dell'abitare
Come dicevo come abbiam visto anche da da del filmato che ha aperto questo suo lotta
Oggi abbiamo tanta burocrazia i tempi lunghi alla burocrazia o mente tenterò Bolt si aumenti i costi questo Walter motivare i proprietari che spesso tengono gli appartamenti sfitti
Interventi di ristrutturazione tengo gli appartamenti sfitti proprio perché la burocrazia lista in qualche modo ostacolando per i tempi lunghi e per i costi
Bisogna che trasmettiamo come dicevo prima fiducia
Pensate che
Se dobbiamo fare dei lavori di ristrutturazione per poi magari mettere gli alloggi in in affitto ogni comune a giustamente proprio Regolamento edilizio
Ogni comune alla propria modulistica ogni regione alla propria legge urbanistica è vero che vengono demandate le regioni i compiti dell'urbanistica però è vero che ci sono dei principi nazionali
Quindi arrivare a delle semplificazioni arrivare a dire anche della modulistica unica arrivare per la piattaforma unica prima si diceva che
Gli sportelli unici dell'edilizia non dialogano tra di loro ma gli stessi enti pubblici non dialogano tra di loro
E quindi diciamo questo cosa vuol dire spesso vuol dire allungare i tempi allungare i costi
E alla fine anche demotivare i proprietari che poi non non intervengono più non ristrutturò quegli appartamenti lasciano vuoti
Noi abbiamo avuto qui oggi è stato ricordato più volte nel quarantanove un piano casa che è stato efficientissimo famoso piano casa Fanfani
Nel quarantanove con poche norme semplici finanziato ha costruito in poco tempo migliaia di alloggi quindi probabilmente non dico è un esempio da riprendere amano perché chiaramente è passato il tempo le cose son cambiate però bisogna tener conto anche che nel passato ci sono delle cose che sbatte bene quindi farne anche buona esperienza
E
Perché dicevamo mi chiedeva il nostro moderatore i gli appartamenti sono
Sono scritti e non avvengono rimessi sul mercato prima che mi ha preceduto ha detto una cosa giustissima gli appartamenti ci sono non è vero che non ci sono non vanno costruite ci sono decine di migliaia centinaia di inviati in Italia di appartamenti sfitti che i proprietari non vogliono per affittare
Perché perché l'abbiamo già detto la burocrazia i costi i tempi da una parte e dall'altra i tempi di rilascio degli immobili anche questa è una semplificazione
Pensate che il trenta per cento dei proprietari che ha degli appartamenti sfitti in Italia
Ha deciso di non riesci tarli più e questo è un grosso danno per tutto quello che il mercato delle locazioni oltre che per loro stessi perché se non si affitta un appartamento vuol dire che non ci sono gli introiti per la famiglia per il proprietario vuol dire non aver gli introiti anche per fare la manutenzione dell'alloggio vuol dire non dare l'alloggio a famiglie che lo stanno cercando però il proprietario in più paga anche le tasse più elevate
E e quindi diciamo non ha nessun nessun guadagno dall'appartamento quindi rammento il la chiusura perché devo fare veramente chiudo subito quindi per dire che per rilanciare il mercato delle locazioni sicuramente occorre semplificare per accorciare i tempi e per dare maggiori garanzie maggior sicurezza e fiducia ai proprietari grazie grazie
Fissiamo il ritardo per
Giorgio vi invito a a lasciare spazio agli altri ospiti quindi grazie
E lassù subito il microfono senatore rosso grazie grazie grazie per la tua conduzione moderazione grazie agli ospiti mentre piazziamo il palco il il podio
Un attimo
Sì un attimo
Sì un attimo intanto annunciò che il nostro segretario Antonio Tajani farà due interventi uno tra una ventina di minuti e poi ci sarà poi la conclusione alla fine del del convegno quindi sono
A fare lo sentiremo allora invito qui sul palco i due capigruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli e il mio capo capogruppo al Senato Maurizio Gasparri allora
Prima Paolo Primavalle
Va be'largo
Allora sarò Breve un'oretta e mezza basta giusto perché giusto per di fare prendere un po'la la tensione no allora io veramente credo che Forza Italia è qui per ascoltare non è qua per
Voglio dire
Dare soluzioni a un tema che
Molto importante e strategico per per l'economia del Paese se è vero come è vero che nel due mila e venti tre il valore aggiunto del settore costruzioni e di cento miliardi
La produzione e di duecentottantacinque duecentonovanta miliardi
Se è vero come è vero che impegna quattrocentocinquanta mila
Persone circa solo nel settore costruzione se lo allarghiamo anche ai settori limitrofi dell'immobiliare oltre seicento mira sono gli addetti se è vero come è vero che il il si si prevede in media due mila venticinque questi sono i dati diciamo ufficiali da parte delle categorie che hanno anche qui preso la parola si prevede due mila venticinque una decrescita di questi valori del sette per cento
E diciamo se è vero come è vero che secondo ad esempio Confedilizia il settantacinque per cento circa di italiani vive in una casa propria qui significa che noi siamo veramente parlando di un settore che alle radici nella società italiana nelle famiglie
Italiane e nell'economia del nostro del nostro Paese
E l'attenzione di Forza Italia è scontato è data da questi numeri è data da questa esigenza cioè di considerare strategico settore delle costruzioni
Che hanno come pilastro il settore della casa quindi della edilizia abitativa
Su questo
Il la diciamo la nostra non è un'attenzione e casuale momentanea perché le aree diciamo una e tra danza anche attraverso questa riunione quest'incontro con chi si occupa di questa materia le categorie che si occupano di questa materia
Noi ci siamo attivati su questo settori ci siamo attivati già
Ad esempio prendendo delle forti responsabilità che sono un'indicazione di indirizzo politico ad esempio sulla questione Milano
Non abbiamo la bacchetta magica cara letizia ma ci siamo impegnati per dire prima di una posizione di carattere partitica c'è l'interesse della economia e dello sviluppo e di coloro i quali hanno investito
Al fine di poter correggere gli errori ma poter andare avanti non fermarsi per questione ripeto di posizione partitiche perché Forza Italia prima di tutto deve interessarsi del gli italiani e quindi della economia e del la ricerca del benessere
Per la nostra per la nostra città in questo caso Milano ma in un problema e termino
Che è molto complesso
Importanti amministratori non faccio i nomi e non non mi riferisco adesso a Milano di cui se ne è parlato tanto ma anche di città importantissime italiane quindi
Capoluoghi di regione molto importanti cosa ci dicono ci dicono a proposito la semplificazione a proposito della sburocratizzazione
A proposito anche del coordinare le norme e le leggi
Che le leggi nazionali e le leggi regionali spesso e volentieri offrono lo spunto alla magistratura amministrativa anche noi parliamo solo di quella penale che poi ci si infila dentro
La possibilità di dare interpretazioni diverse quindi le norme sulla rigenerazione
Che sono argomenti ti anche di competenza costituzionale delle Regioni
Spesso e volentieri ci dicono gli amministratori dei no dico io lo dice Forza Italia solo lo dicono gli amministratori di qualunque partito i di qualunque colore
Che contrastano con quella nazionale con le indicazioni di carattere generale
Della date dalle leggi nazionali su questo Forza Italia non è a chiacchiere e così impegnata solo perché non so in Piemonte dove non si vota quindi Carofiglio noi siamo qua lavorando per un fatto di interesse
Elettorale
Noi ci siamo ci stiamo impegnando al Senato qua c'è anche Claudio Fazzone presidente dell'ottava Commissione che sta trattando la materia insieme al nostro senatore collega Rosso
Dopo che ci siamo interessati questa materia alla camera e se ciò sia fermato se il dibattito si è inceppato sia inceppato anche per motivi di carattere partitico che non sono i nostri
Che non appartengono a Forza Italia quindi concludo dicendo che per noi il tema casa il tema costruzioni il tema che tocca l'economia del nostro Paese sta nel nostro DNA qui c'è un cartello sulla mia sinistra sulla vostra destra di fronte a voi
E che diciamo il l'impegno di Silvio Berlusconi che diventa il nostro per un settore che è strategico per la nostra prima
Ancora più rapido voglio orientato a che ovviamente ringraziare non solo formalmente Roberto lo sono per il convegno che è riuscito benissimo per quello che fa quotidianamente in Commissione sui temi dalla casa della rigenerazione urbana è relatore di questa legge sulle generazione questo convegno è un'occasione di ascolto applauso Roberto relatore della legge
Ma ci si dedica quotidianamente lo sanno qui esponenti elegante crudeli Forza Italia
Vuole ascoltare oltre che parlare poi cioè il nostro segretario nazionale quindi mi ricordava prima Cirio che ha quel sotto storico teatro Paganini non dovette ripetere non piace sollecitato dal re Carlo Pellicano non dobbiamo ripetere
Penoso Paganini interverrà Antonio Tajani che farà l'esecuzione magistrale io voglio solo dire due-tre Twitter abili alla nostra coalizione noi la legge sulla rigenerazione la vogliamo fare lo diciamo soprattutto alla coalizione di centrodestra
Cioè una gara oggi c'è un articolo che dice Tajani sabine non voglio non facciamo la polemica ne vogliamo partecipare alla gara di chi fa di più e di chi fa meglio quindi se pago alcune più bravo faccia meglio di noi ma andiamo nella direzione ce n'è anche per gli avversari ha citato prima
Collega Barelli la questione milanese che per una questione nazionale ne serva a Milano tra qualche giorno
Forza Italia proposto in Senato di nominare con una legge un commissario per sbrogliare la matassa di Milano che non può rimanere bloccata così bloccati chi ha comprato le case bloccata Keira costruite ha detto Sala del P ci vuole una legge nazionale Sala alzi il telefono chiami i parlamentari del Pd e ci dica di votare la proposta di legge che ha fatto forza Italia le leggi non si fanno sui giornali si fanno in Parlamento il testo c'è
Noi siamo pronti a confronto molto utile abbiamo gelosie non c'è problema nell'interesse generale andiamo anche oltre i confini nella quale siano già finito più la relazione scritta già finito
Il foglio si è già detto degli affitti Brevi di altre cose ecco voglio dire anche una cosa conclusiva o ma dato che alla coalizione per collaborare assalto e anche al sindaco di questa città che chi la politica della casa la fa lasciando Askatasuna occupare di mobili e chi difende tutti gli altri noi difendiamo tutti gli altri
Altari non era ovvio ecco grazie all'onorevole Parenti a staccare il gas Parioli aprendo per un attimo telegraficamente il patto perché ovviamente non si può auto presentare ha fatto tutto questa mattina
L'uomo della rigenerazione urbana l'abbiamo detto il senatore Roberto Rosso responsabile dipartimento Casellati Forza Italia ha la parola il senatore
Grazie grazie a tutti
Io
Grazie grazie io spero che abbiate apprezzato questo inizio del nostro convegno due panel su tra gli avete già ascoltati avete ascoltato anche idee diverse perché vedete noi siamo abituati a confrontarsi
Siamo andati anche recentemente qui a Torino alla festa del partito democratico perché siamo stati invitati loro sono stati meno democratici e insomma abbiamo rischiato anche uno scontro va no io non abbiamo assolutamente nessun nessun problema allora
Cerco di fare veloce perché poi subito dopo di me parlerà il nostro segretario Tajani
Allora dovete sapere che io e mia moglie vogliamo ristrutturare casa
E qui penso che ci saranno tanti ingegneri architetti i aziende che si dicono bene bene quando iniziamo
Eppure io ogni tanto ho dei dubbi
Ho dei dubbi
Perché questo che vi dico serve a capire
Che cos'è la casa terno
Ho dei dubbi perché in quell'appartamento su quella tappezzeria vecchia che andrebbe fatta fuori non ci sono dubbi
Però mia figlia due anni
Ha fatto i suoi primi graffiti su quel muro e rimangono lì
Ed è un ricordo un'emozione
Perché in quella casa come fatto siamo entrati quando ci siamo sposati io mia moglie Daniela che e qui c'è anche mia figlia Rebecca
Operare varare se
E queste emozioni che vengono racchiuse nella casa sono emozioni delle anche meno bene
Perché mi ricordo anche mia mamma quando subito un'operazione difficile affatto
Quei pochi passi da quel divano che sicuramente andrà sostituito a quel tavolo che sicuramente andrà sostituito però quando dovremo sostituirlo
Se ne andrà un pezzo di ricordo un pezzo delle nostre emozione
E con perché
Noi diciamo che la casa e sacra l'ha detto Silvio Berlusconi e continueremo a dirlo noi
Non si tocca e quindi se non si tocca il diritto di proprietà e inviolabile e di cui derivano tutti i discorsi
Che sono stati fatti da questo palco perché bisogna capire da dove si parte
La Casa delle nostre emozioni dei nostri ricordi gli affitti veri ho sentito diversi ragionamenti però il concetto è semplice
Antonio Tajani finché Forza Italia sarà al governo non fissava alcune aggravio della tassazione sulla casa perché finché ci saremo noi faremo un muove
Ho un Moratti on quei tempi di alzare le tasse perché si si alzano le tasse sulla casa
Qualcuno la casa la perde e perde quelle emozioni con i ricordi che invece fanno parte della sua ditta e quindi no agli affitti previo sento dire che
E la soluzione all'emergenza abitativa qui a Torino non so perché che i fatti ti Brevi sta inviarono in piazza San Carlo e se dovesse affittarlo in un affitto a Lugo chiede due tre mila euro al mese e non penso
Che sia la soluzione per l'emergenza a abitativa ma dopodiché
C'è un altro ragionamento quando noi diciamo no all'aumento di tasse
Non solo una questione economica la nostra questione e di base il nostro principio che ha affondato Berlusconi quando ha fondato Forza Italia la libertà
Allora nella libertà ci deve essere la libertà di poter disporre del nostra casa dei nostri mobile come vogliamo
Quindi usare la leva fiscale per dire
Non fare più gli affitti venerdì perché te li passo e utilizza in un altro modo sapete che cosa succede quando le persone si rendono conto di essere soverchiante da tasse troppo alte
Passano al nero
E quindi
Non serve neanche questa proposta che è stata fatta perché rischiamo aumentando le tasse di spingere una volta dei proprietari ad affittarlo diciamo in un altro modo quindi no all'aumento agli affitti venne
Ma se un altro discorso sempre legato al fatto che noi vogliamo che il proprietario mantenga il diritto di utilizzare il il proprio bene lo sgombero dei immobili occupati allora l'abbiamo già fatto sei mesi fa come centrodestra per chi
A si ritrova a casa un un una persona non aspettata che gli ha occupato la casa però solo se prima casa ora voi capirete come che i casi di
Occupazione indebita di prima casa sono abbastanza rari perché tu devi essere via dalla casa in cui gli abiti allora noi abbiamo fatto una proposta a mia prima firma firmata da tutti i senatori di Forza Italia per fare una cosa semplicissima
Estendere il diritto di far sgomberare la casa anche se è una seconda casa se un negozio su un magazzino perché se è mio io lo devo poter usare nonché ne viene qualcuno dentro
E io gli devo anche pagare il riscaldamento
Ma poi siamo intervenuti anche per salvare la capitale economica di questo Paese
Col salva Milano eravamo d'accordo è già stato detto non voglio riporre ripetere ma siccome io coi sono dico sono anche se nove mesi che nel cassetto della commissione se il Presidente Fazzone che lo so bene
Io sono il relatore del salva Milano al Senato eppure quando eravamo pronti a fa a portarlo in votazione senza una modifica perché era già passato alla Camera
Io ho chiesto ai colleghi Commissione il partito democratico e venuta a dirmi Emma
Queste cose sono queste porcherie magari mettiamo un attimo vediamo perché forse sono inopportune ma come
E poi dopo due settimane il sindaco di Milano Sala detto no forse è inopportuno senza che l'altra settimana dire no però il governo non non non non risolve il problema ma cerchiamo di capirci
Hai fatto qualche piccolo casino può darsi di sì può darsi di no noi vogliamo darti una mano abbiate il coraggio di votarlo però perché se no diventa un problema e
Aggiungo siccome abbiamo visto che non c'era la possibilità di fare di far passare questa interpretazione il senatore Zanettin
Insieme a senatore Gasparri abbiamo creato una proposta alternativa allora
Non volete fare l'interpretazione benissimo però noi abbiamo almeno due mila e cinquecento famiglie incolpevole che hanno dato gli acconti o hanno fatto degli atti non possono entrare a casa loro perché qualcuno come dire
Ha interpretato enorme in maniera un po'ampia benissimo e allora mentre
Come dire proponiamo la nomina di un commissario un commissario straordinario che abbia poteri straordinari per fare il censimento di queste come dire di questa abitazione di questi grattacieli di queste case per poter andare poi a eventualmente sanare il problema è dare a chi ha pagato la propria abitazione
L'ultimo colpetto che dobbiamo dare anche qui a Torino allora si parla tanto di di emergenza abitativa
E il nostro sindaco Lorusso che cosa fa pensa di preparare una delibera terra Rehnquist dire re qui Sire gli affidi alloggi vuoti
E questo voleva dire no ai coi nostri consigliere comunale abbiamo fatto un altro muro Ariano eh però perché quella piccola quella immobile vuoto ma che lo sta tenendo per il figlio che si sposa tra un anno
Non si fa e l'abbiamo bloccato perché poi alla fine insomma eccetera abbiamo dato un suggerimento caro sindaco Lorusso
Visto che ai diversi centri sociali occupati uno per tutti si chiama Askatasuna perché magari non sgomberi quello che è di proprietà del Comune e lo dai alle famiglie bisognose che non hanno un tetto sulla testa
Semplificazione grazie visto dai Grillo hai fatto tanto avete mai ragionato che cos'è esattamente la burocrazia per cui serve la la
La semplificazione io la vede in questo modo e poi si autoalimenta la sentiva la la burocrazia vale la vedo così
La burocrazia è stata pensata contanti tante norme per fare in modo che i furbetti i disonesti vengano fermati
Qual è l'effetto che abbiamo invece nel nostro Paese che i furbetti disonesti
Si studiano il modo per bypassare la burocrazia le le norme e le imprese perbene che vogliono fare impresa invece devono da far devono fare tutte queste procedure e il problema ci sono i dati rischiano il fallimento allora noi diciamo semplificare perché prima di dare la caccia al furbetto per quanto ci riguarda dobbiamo dare libero sfogo alle possibilità degli imprenditori perché per noi lo ricordo
L'imprenditore è uno che fa impresa a suo rischio dando lavoro e non è un prenditore come pensa la sinistra
Piano casa per l'Italia è stato è stato detto devo dire molto bene
Anche qui ci sono cinquanta mila alloggi occupati quando voi pensato un alloggio occupato una casa popolare vizia poverini
Sì però ogni alloggio occupato vuol dire che qualcuno che era in graduatoria e che doveva averla quella casa non ce l'ha quindi se io messe di occupare gli mette in graduatoria magari dalla danno un certo punto magari perché è proprio occupo perché non mi avrai
Diritto allora capite che cinquanta mila alloggi come sta facendo benissimo Alberto Cirio la sua giunta per sgomberare velocemente è una delle soluzioni
Non tanto costose per risolvere il problema poi ci son tante altre cose sono state dette reiterare le città
Sentiremo dopo Tajani
Due grandi uomini li presento dopo che sono tra i massimi esperti sulla questione del rigenerazione
Vi do solo questa suggestione
Dopo nel dopoguerra i nostri centri storici bellissimi
Noi cosa abbiamo fatto abbiamo messo i centri storici alle spalle del cominciato costruirà verso le periferie sempre più verso i confini del Comune quando siamo arrivati alla fine del del confine del comune ci siamo girati
E quello che abbiamo visto non ci è piaciuto
Quartieri dormitori quartiere senza servizi pensate che è un quartiere Falchera un quartiere di Torino un po'isolato quando vai a parlare con la gente ti dice che deve andare in via Roma comprare triste devo andare a Torino
Per dirvi qual è la distanza di alcuni quartieri rispetto ai servizi allora io non so se la soluzione sarà la città dei quindici minuti di cui si parlerà il grande Carlos Moreno ci sono altre possibilità quello che noi vogliamo fare è una legge quattro in cui ci vogliono i soldi e questo lo dico per i nostri alleati su quale siamo totalmente d'accordi dell'utilità della rigenerazione urbana però quando chiediamo di
Come dire scucire qualche soldino in più in questo momento se un fondo
Perché dove si sono ottanta milioni capite che ora ottanta milioni non si va tanto lontano chiediamo tre miliardi in in dieci anni perché la cifra che servirà per stimolare l'accordo tra pubblico e privato
Pensate pensate
A un quartiere un sogno per gli archi perquisizione architetti ingegneri e un sogno architetti ingegneri finora richiedevano di mettere il cappottino alla casa no che apportò facciamo il tetto eccetera
D'ora in avanti se passa la rigenerazione
Interi quartieri potranno essere in parte abbattuti e per la prima volta l'architetto ingegnere l'urbanista potrà creare qualcosa di veramente futuristico che saranno le città
A misura d'uomo le città che non consumano oltre oltremodo solo pubblico che hanno le isole di calore
Io quali sono al relatore l'hanno detto tutti e va bene no e sto vivendo un paese un periodo difficile vero Maurizio insomma abbastanza difficile
Allora menisco
Dicendo che avete capito perché difendiamo la casa no mi sembra chiaro e allora prendiamo
Degli degli impegni difenderemo senza se e senza mai e senza ma
Il diritto di avere una casa per decidere di quella casa come vogliamo primo impegno difenderemo senza se e senza ma il settore dell'edilizia che ha contribuito a fare grande l'Italia
Saremo sempre una sentinella che vigila perché la casa sia sempre un diritto perché nessuno la perda perché non paga una tassa iniqua
E infine
A me non piacciono i muri che dividono ma i muri che difendono sì
Saremo sempre un muro invalicabile a difesa della casa perché sappiamo che il futuro dell'Italia abita nelle nostre case grazie
Adesso chiamo vicino a me il nostro segretario nazionale ministro degli esteri dice il premier di questo Paese Antonio Tajani
Intanto
Complimenti a Roberto non solo per il suo intervento
Non soltanto per aver
Organizzato come responsabile del Dipartimento Della Casa
Questa giornata di dibattito
Dibattito si fonda sull'ascolto
Di chi di casa di edilizia di rigenerazione urbana
Mi capisce
Ma grazie per il lavoro che fa trecentosessantacinque giorni l'anno
Affrontare e cercare di risolvere i problemi
Della Casa
Oggi noi abbiamo ascoltato stiamo ascoltando
Esperti
Donne e uomini che conoscono
Nei minimi particolari tutto ciò che serve
Per valorizzare
La casa
A casa l'ho detto va fatto capire molto bene Roberto
Non sono soltanto le quattro mura
A casa la dimora si è molto di più
Delle mura sono i ricordi passato il futuro i sacrifici
Che magari hanno fatto i nostri genitori i nostri nonni
Per costruire o per acquistare quell'abitazione
E proprio per questo noi
Vogliamo farsi che il Governo del quale facevano parte
Posso avere un piano casa
A dimensione d'Italia
Quindi
Tutto il lavoro di oggi
è destinato a presentare un progetto
E i nostri alleati ma anche alle forze di opposizione
Per dire qual è secondo noi
Il piano migliore
Semplice
Ricordiamo tutti piano fans ricordato nel dibattito
Che si conclusero pochi minuti fa
Ma dobbiamo avere idee chiare
Far capire qual è il nostro modello di casa
Perché non è soltanto una questione economica
è una questione che è legata alla nostra visione della società
Quindi a noi non piacciono
I casermoni modello Corviale che assomiglia molto alle case dei regimi comunisti sì qualcuno ha viaggiato tra il centro di Mosca e Dario porto di Mosca dei dei dei casermoni dove che sono degli alveari dove l'uomo è un numero e non è parte di un nucleo familiare molto meglio l'edilizia popolare a dimensione umana penso a quella che c'è
Evito letizia qui da Cirio Pietro Zullino entrambi sardi tutti e tre sono hanno
Prosciutto bene il Parlamento europeo a Strasburgo l'edilizia popolare e l'edilizia è fatta di villette che sembrano villette residenziali ma quell'edilizia popolare sono bifamiliare ovvero quadrifamiliari
Quindi una visione della casa che sia figlia
Dei nostri valori
Abbiamo ascoltato seme ascoltando gli esperti ma noi come partito politico dobbiamo aggiungere
Ciò che per noi rappresenta la casa
Vedete non voglio sempre
Tornare a Berlusconi
Ma un modello di abitazioni o modello di città Milano due
Non è soltanto intervento edilizio
E come è concepita la casa
La casa in mezzo al verde la casa con le piste ciclabili quindi anche tutela dell'ambiente
Non con una visione ideologica a con una visione legata alla centralità della persona
Perché noi diciamo no alle tasse sulla casa
Per un capriccio perché vogliamo creare problemi alla maggioranza assolutamente no
Siamo dicendo no a un ulteriore balzello
Perché riteniamo che sia un errore farlo
Che non produca effetti positivi
Ma soprattutto che colpisce chi è proprietario di un privi di un'abitazione
Si era presa la prima o la seconda
E spesso quell'abitazione vi serve magari per mantenerli studia il figlio non è che sono tutti quanti i proprietari di casa tutti i ricconi tutti Paperon de'Paperoni
Sono magari persone che si sono comprati un secondo appartamento a frutto di grandi sacrifici a me quelle magari gliel'ha lasciata irretire in eredità il padre o il nonno e e e li serve quello per poter magari arrotondare lo stipendio perché magari una famiglia a monoreddito
Quindi bisogna anche avere questa visione
E ne vogliamo dare un contributo
Con i nostri valori
Anche la nostra coalizione di centro destra
Quando diciamo lavoriamo sulla rigenerazione urbana
Lavoriamo sul commissario per Milano
Lo diciamo perché
Crediamo in dei principi
Non è soltanto sventolare una bandiera e molto di più
Significa difendere i valori primo fra tutti la libertà e la proprietà privata e simbolo di libertà
E quindi ne vogliamo dare un contributo positivo non negativo
Vogliamo che un governo di centrodestra sia effettivamente un Governo di centro destra già abbia politiche di centro destra basata sul fondamento di questa coalizione che ha la parola libertà
E quindi si possono certamente commette degli errori si possono avere idee diverse ma noi non possiamo rinunciare è nostri valori su questo avrebbe detto mia nonna piemontese Forza Italia abusarne
Era Lori noi non rinuncia
Non siamo disposti a fare marcia indietro sui principi
Siamo sempre disponibili al dialogo al compromesso all'accordo ma non sui principi che sui valori
E questo lo diciamo per ogni battaglia politica che facciamo non è mai un capriccio
E quando parliamo di edilizia by voglia anche rispondere al
All'onorevole Conte
Chi ci attacca spesso insieme come si attaccano questi signori che stanno con Volpi certa ancor più cresciamo nei consensi io sono contento quando ci attaccano perché vuol dire che siamo sulla strada giusta
E non ci facciamo ha certamente intimidire non ci vogliono far parlare parliamo lo stesso
Perché difendiamo la libertà di parola e di espressione non abbiamo mai preteso che abbiamo mai fatto manifestazioni per impedire a qualcuno di parlare perché siamo Luca liberare i difensori della libertà
Possiamo non essere d'accordo impedire a qualcuno di parlare
è
Il messaggio più negativo che si possono dare
Perché significa considerare l'avversario politico nemico
E così è un po'quello che
Fanno sempre i nostri avversario intanto si dipingono vogliono che siano a testa in giù negli tanto dicono che dobbiamo scomparire insomma cioè dico di tutti i colori però i cittadini capiscono molto bene
Anche i palestinesi quelli veri capiscono quello che noi stiamo facendo per il popolo palestinese
Perché il popolo palestinese lo aiuti facendo cose concrete siamo il Paese al mondo raccolto il maggior numero di cittadini di Gaza siamo il paese unico al mondo chiare organizzato corridoi universitari
Gli studenti di casa che non possono guidare nel loro Paese questi signori qua fuori cosa fanno
Cosa hanno fatto di concreto
Oltre a fare manifestazione usando il dramma del popolo palestinese contro il Governo
Allora voglio dire anche
All'onorevole Conte che
Si è ENI inquietato perché io ho detto che hanno gestito malissimo il superbonus qui c'è no ma voi siete fa eravate favorevole Superbike
Eravamo favorevoli al superbonus problema non essere favorevole o contrario superbonus eccome e stato controllato
L'applicazione del superbonus
è chiaro che
Noi siamo
Favorevoli all'industria
Dell'edilizia diceva sempre Berlusconi dalle Bati mamma tua
Eravamo favorevoli dopo la crisi del Covito affinché ci fosse un sostegno
All'edilizia
Però e non siamo mai stati al ministero delle Finanze di non abbia mai avuto possibilità di dare disposizione la guardi finanze di controllare se quei soldi che dovevano servire per lanciare in crisi sia rivivono nelle banche di qualche imbroglione che si per presa ripartirà con la valigetta strada magari a Montecarlo invece di far restaurare la casa che doveva far restaurare
Quello è il problema principio era giusto ma è stato applicato male
Sono stati sperperati tanti soldi e si è creato un buco nel bilancio dello Stato
Quindi
Io ricordo il rivendico quello che dicevamo
Sì al superbonus per rilanciare l'edilizia non per rilanciare le tasche di qualche imbroglione che si prendeva i soldi per l'edilizia e invece si faceva Davis a casa sua
E questo non andava assolutamente bene
Siamo sempre coerenti mai difficili o cambi idea posizione sono così da quando ero ragazzino politicamente juventino davano se oserà divergenze
Ma non perché vinceva la Juventus e ma perché non era torinese l'unica di cosa di calcio a casa era mia nonna e sono diventato juventino
Come dice Sirio scrivi italiani con lei come Juventus o meno
Va bene fa parte sì e mi scuso con i tifosi del Toro però però però però però però però la prima volta che ha portato la figlia vedere la Juventus a Torino prima lo ha portato a Superga perché bisogna sempre renderà omaggio
Ai grandi campioni
Bene dicevo noi difendiamo i valori e i principi
Per questo anche in questa Finanziaria stiamo dicendo attenzione all'aumento delle tasse attenzione a come si chiedono i contributi
Io sono d'accordo che bisogna chiedere a banche assicurazioni un contributo
E lo abbiamo fatto
Però quel contributo deve essere chiesto e non deve essere imposto con blitz improvvisi
Tutto qua
Non siamo
Coloro che vogliono turbare la quiete e la maggioranza anzi vogliamo rinforzare la maggioranza ma la maggioranza è composta anche da una forza liberale
Che quella del fondatore del centrodestra che difende i valori e i principi liberali compresa quello compreso quello che dice
Meno tasse si pagano più aumento di consumi più o mentono i consumi più o meno tra produzioni quindi più cresce il Paese e così arrivano anche più soldi nelle casse dello Stato queste al principio per il quale noi ci battiamo avete
In questi giorni scrivono i giornali e siamo contro quello siamo noi non siamo contro nessuno siamo soltanto a difesa
Di valori per i quali siamo impegnati in politica
Non siamo degli opportunisti del giorno dopo giorno
Abbiamo una visione dell'Italia
Che figlia
Di una parola libertà
E così cerchiamo di essere coerenti giorno per giorni
Quando facciamo delle battaglie contro
La burocrazia e ringrazio
Paolo per tutto quello che fa come ministro
Lo facciamo perché vogliamo rendere l'uomo più libero quando saliamo lacci e laccioli vuol dire che rendiamo più facile la vita dell'impresa e quindi tutti coloro che lavorano nell'impresa
Del c'è sempre un filo conduttore
E che io rivendico questa coerenza di Forza Italia
E questa coerenza è utile anche al centro destra
Quando abbiamo fatto una battaglia lo scorso anno
Ci abbiamo portato a termine quest'anno dodici mesi per aiutare il ceto medio abbassando l'IRPEF dal trentacinque al trentatré per cento allargando la base fino a cinquanta mila euro
Utile anche fino a chi arriva anche a duecento mila euro dopo aver dato un segnale
Al ceto medio più debole oggi abbiamo dato un segnale aceto made in quanto tale perché quello che rappresenta la colonna vertebrale del nostro Paese
Non possiamo non tener conto dei problemi del ceto medici e certamente anche quello che ha la casa non ricorda Paolo Barelli se abbiamo una percentuale nel nostro Paese di proprietari di casa che è superiore a quello di qualsiasi altro Paese europeo
La nostra natura non possiamo fare paragoni con gli altri Paesi
Perché poi aumentare le tasse sulla casa significa andare a colpire il cuore dell'italiano
E quindi
La coerenza i valori le idee
Tutto quello che facciamo ogni volta che noi prendiamo una posizione politica la prendiamo perché abbiamo quella visione
Che era la visione di Silvio Berlusconi che noi col passare degli anni cerchiamo sempre di attualizzare
E non di mettere in naftalina
Anche quando
Diciamo che bisogna
Essere un po'più attenti quando si scrivono anche le norme che riguardano le forze dell'ordine
Anche lì dovremo intervenire in Senato faremo talk
La manovra la scrive il Governo
Ma la scrive anche in Parlamento quindi non è che tutto quello che dice il governo è immodificabile e modificabili e del dal Parlamento
Quindi se ci sono state delle cose
Dei particolari che la filosofia dalla manovra è chiaro che l'abbiamo condivisa però se ci sono delle cose penso alla cassa
Pensa penso alla l'articolo diciotto sulla sulla tassazione dei dividendi che fa danni enormi alle imprese
E ci sono delle cose che vanno corrette e al Senato i nostri amici dal capogruppo Gasparri
Vice capogruppo Rosso al presidente della Commissione Fazzone dovranno impegnarsi
Duramente alla senatrice Ronzulli anche vicepresidente del Senato dovranno impegnarsi per migliorare la manovra ma questo arricchisce il centrodestra
Perché tutto quello che noi stiamo facendo come grande forza liberale
Porterà sempre più consensi al centrodestra
Perché la crescita di consensi del centro destra cari amici dipende soprattutto da quello che sapremo fare noi
Per soprattutto oggi
Perché non esiste più il centro sinistra
Esiste soltanto la sinistra
Dove Sly né Conte Fratoianni dicono più o meno la stessa cosa si inseguono uno con l'altro a chi è più amico dei probabili
Questo
Significa
Che l'elettore centrista del centrosinistra
è rimasto solo in mezzo al guado
Abbandonato dai suoi partiti che legittimamente hanno fatto una scelta di sinistra
E allora a querele torni dobbiamo dire non ci siamo
A quegli elettori non abbiamo il dovere di dare una casa politica visto che sto parlando agli Stati generali della casa dobbiamo dare una casa politica
La casa che difende la libertà
Sì evidentemente questi letture non lettori moderati
Avendo perso perché abbandonati dai loro partiti un punto di riferimento
Dovranno cercarlo se non voglio andare in grande partito l'astensione questo sarebbe un peccato ma noi vogliamo dare loro la possibilità di partecipare alla costruzione di una grande forza di centro
Che alleata della destra ma è una cosa diversa ne siamo DiVersi
Riso non si chiamerebbe centrodestra se ne sarebbe la destra
Il centro e la destra che cosa costruiscono una coalizione di centro destra
Ma saremmo inutili se noi cimentarsi con gli altri se non difendi Simo i nostri valori perché la gente si vota ce l'avremo fatto un partito unico la gente si vota perché siamo così
Se noi non difende eccessivo i nostri valori
La gente non ci seguirebbe più e non è che si direbbe altre forze del centrodestra magari non andrebbe a votare
E noi abbiamo anche nell'interesse del centrodestra
Il dovere di difendere questi principi questi valori queste politiche
Lo facciamo perché vogliamo vincere anche nel due mila e ventisette con il centrodestra concentro sempre più forte però
Ecco quindi voglio tranquillizzare tutti i nostri alleati
Noi siamo leali
Seri credibili affidabili responsabili ma non cediamo sui nostri valori che vengono prima di qualsiasi altra cosa
Perché come diceva Berlusconi
Chi ci crede combatte
Chi ci crede supera tutti gli ostacoli e chi ci crede vince e si vince soltanto se dentro il cuore ciascuno minori albergo no valori e noi qui valori non li vogliamo
Mai abbandonare a quei vola valori noi non non intendiamo affatto rinunciare
Buon lavoro a tutti voi evitarlo però alla fine
Quello allora purtroppo dobbiamo finire entro le quattordici e trenta siamo leggermente poco e in ritardo allora chiedo divenire sul paletot my friend Carlos Moreno per molti urbanisti furono degli urbanisti più importanti del mondo
Che
Insegna all'Università Sorbona di Parigi e che ha creato questo libro che si chiama la città dei quindici minuti è oggi c'è la spiega grazie tempio
Ora non siamo riusciti a tradurre perché sa per le slide lui parlerà in inglese però insomma sono sicuro che leggendo tutti riusciremmo a seguire il discorso
Vi si svolge a penso
Bongiorno e tutti
E voglio ringraziare Maya Carlo amici senatore Roberto arrosto per queste abitazioni per parlare in estate titolare della casa grazie ministro vicepresidente Angelita Gianni polpetta Parolo Capel capisco perfettamente l'italiano è parlato che italiano però non sufficiente per l'ente attenzione professionali
Ha voglia di parlare spagnolo
Ho voglia di
Ok investe caso avere spagnola tre Wolfram Serse volgesse portoghese ok ministro da Gianni ok va bene quella degli spagnoli
Sì e venti boia a blande Arrigo dei ha dato alla questa al mondo Como investigator commossi antiche colite Gresko Ramires Massa Senator Roberto Rosso
Pen quello nord dalla far controverte a comporre la Tordelli aveva lei Hickson via quindi toscano rispettare scrupolosamente
Voglia a Larderel tema della Sila dell'Ostiense minuto schede su un tema che e sta dando la Vuelta al Mundo Soleri Como dei vi posso & assicura
Quali & relazioni de vivir dentro Dini casa idee dividend acida portino essa esattamente lobbismo
Se poi devi dire in una cassa
Però se quei rinnovi di renda si veda gli esami la preoccupazione Demetra Vasco del Dea si Kinsey Agnus
Ida prego unta che non siamo seggio egualmente con il Conserva connazionali italiano di architetto se urbanista stabiliti Carones il Conservatorio est Massimo crucci
Gestite capo Chinetti Todos e nel consiglio scientifico espone a sola prego unta Darida para todos a chi e intensi tratteremo s'diviso era pari o punta fondamentale che teniamo spia Salerno sta oli Magna Anna passarono Agnana
I arresta prego tutta e stiamo rispondendo
Como si antichi costumi padelle sintetico nostro il candidato assolutamente è nata in un calo serie
Commossi antietico gli impegni sarà passando con coglierlo tocca adesso decreti per sono scoloriti Spolli Ticosa e nel mondo intero cremoso
Tra Mitidieri sua lista così elvetico toccheremo s'Endor proxy Possagno su porti oste politico su Forza Italia improvvida
Che vinca egualmente appoggiarsi andò sotto lo sentissi in corso parà che su sposi sionista corrispondano alle orde fastidiosa del futuro che la Cyntia quelli visualizzati
E nel Foro mondiale urbano anche se a seccare Aldo Sannio Spears alunni all'osso principale estesa Loris del Mundo urbano do spalla Brass anzi do evocare la scomoda in Venezia mondiali
Prossimi dati il Circular i dati prossimità rischierei essi che ne estrasse laici ostenta in Italia e se del caso si è un po'nell'insistito con dei Sindar Rios siempre insistito con la scarsissimo squali fai come azione si è un po'di anni insistito con tenente chiesta
Ed è un lato ansia otro augurandosi ma se l'Italia che tengo io Moccia tradizione dei diritti è un po'Romano e inclusiva anteriore destro se tu lo scosse in Bologna
Il l'appeal per la Primera Susanna formalizzare il mondo ortogonali fra Bologna quanto Silvio ante dell'Astra era pollo se etrusco ospiti quelle Ugo continuo entrò umana Skies salita Silone esploso Lugaresi lo sforo Romanus
La folla romana se la località discussioni
Non stavano in serrato scala uno esso squadro Paredes una sulla Exister quando Dora Saint-Étienne la sequoia e su casa e lo hanno diciamo chiaramente hostess tosco vuol dire ciò in agli e Navigli per l'animo Tiempo divenne enti un interscambio permanente che teme che se io so sia il De comunità igieniche sera economico io investo stia un po'difficile che richiedeva in quell'età de e Desafio climatico che su un modalità este Concierto Buscaglia comuni stessi giù e spuma di farla finita
A Senago che andava dallo stress a Kiel forse Italia costruire e Nesta umanità
Una candida deriva Independiente niente detiene son de come diciamo delle onde trova o delle onde vengo ad onde voi la Calliope guida esiste anche se è vero a servizio essenziali
Gli elenchi sito ove mi tirava fuori del Mondiale Assidomus Simplicio
E vostro questo
Sei scossa fondamentalista garantista del non ve Seen Dario Bondi vivo e dei laici nella aule agli vide in un Luca
Egualmente anche severo
A servizi e del commercio de comprasse de poter tenere produttore fresco deteneva seguito ascolto
Gli Aldo che ho speso in Italia sia un presidio importante compra cosa spie sono eccessi localmente nell'indicarlo seguito ascolto fra indica alcune economie appropriato tre quindi Carla Caraccio Holden parlerò locali
De a farle comprare o che tornano fatturava spero che dalla inventa Leo non è divano letto la mia locali
Il quale teme salvandole la salute della salute fisica i dell'Astem Lodi mentali
Questa mossa Orlando de e il De Leccio all'educazione del deve ciò alla cultura i led cultura italiana sempre subito Fuerte
Gli stavo là fra alcune delle ciò allertarsi niente lo ai stato su famiglia ai Falcons Amigos ai stacco chiese eccetera
Sono sei scossa muri sì e la ultima e vede ciò a tra la fa gli aggrava far e in un mondo del figlio venti uno moderno che ha cambiato e del quale poi rimossi utilizzarla spagnolo Fials pare starà distanzia para passarla stia un po'con la famiglia piccoli lo sa Amigos
Gli ha detto salvo che li estrasse netto austeri S forza Italia e lo squalifica nazione della famiglia è sì importante
Uno dello stelle ventoso Massa importante stiamo produssi Vito
Elezione grassa Minias séparé in sede di che Reagan esche Nadia chiede tempo
Paga o dalla corsa che sta al coriandolo dette che imparano e l'altra volta a Volver tarde nove era lo si ricorda novella sposa nove Herald Essien Dario lo dimostra prodotte
Sì Pierre del contatto con lo si fosse
Che cosa se Samoggia Mambo al restaurato nell'azione se sensuale is
Il fenomeno ed essa parte rischiando esasperazione essenziale dopo è il Benigni de la Montecchia salite aprano Transportes
Cioè di fisica quindi causa cioè senza la sporte collettivo o che segna il trasporto individuali
Nuovo Es
A fare la scomparsa in Luca veste Saint-Just come se adesso mani Salus avente chilometro attraente chilometro Roberto dura dei cioè sul momento
Della Sila resistori castorino che che non sempre i storico quali curato un software task aurea sta volgendo a trenta chilometro Scoca ente che viaggi
Inutile servizio sparse nel servizio abbia toccato Mark o un altro un trasporto in IVA a perderlo una ora Dossola e si ottiene un po'non lo temiamo si in famiglia non lo tenevo scollo sannitico non lo tenevo sempre espulsione
Non lo tenevo segue un vincolo per la stabilità
Che è reale umanità
Il girone dei Baustelle quartiere che segna e il colore politico del Central Saint Honoré regia restante scheda lo che resista Moses umanità dentro bene l'azienda
E poi resta la somma nella imposti ok colleghi
Consentiamo italiano ed architetto stratifica Loris urbanista sa il conservatore e mosse certe libero esattamente anzi un aglio
Esattamente conte Igor Roberto e stancamente & la Salve Regina de l'assemblea nazionale e stavamo appunto s'presentando esteri uno porteremo aspro questo un decalogo della innovazione urbana i territoriali
Il che e dai colleghi del Senato rosso e stavo starò a caldo Paracchini a lei terrena e Silvana integre
è stata scossa scherzoso dalle attivamente Simplex non è tornato medesima grazia italiana portellone stavolta sì al dunque compliante Gambero che c'è il Paris quello da parte del mondo
E stavolta però andò con il conservo sintetico con il la Holden italiana
E la idiosincrasia italiana parla che Estée consento cioè sponda comunali chiesto
E in un decalogo nel quale chiari a Mosca che la prossimità e che si sta ed assicurare respingo al territorio devasta densità promuovere spazio pubblico
Potenziale la molto moralità sostenerle economia locali sostenere e il patrimonio locali promuovere un'architettura urbanistica inclusiva che viene detti e Bossi memoriali servito in uso quattrocento stagno Sante De su Cristo
Ed è Michela anche Leonardo da Vinci
Palladio Renzo Piano
E si tolse parte ben stelle dall'idiosincrasia che non è solamente italiana portano soldi latino sicuramente mi assilla l'America Latina delle fissiamo un testo raggio culturali io in via in quel e su un patrimonio del mondo
Parla finalizzata medico al ministro a Tolosa che io sostenevo l'automobile Gobierno pubblico necessità Mosca che be'annessa via del futuro che reale futuro non resti Magna Anna che dal futuro e soli io in un mondo nel che vivi Mosca Enzio dare è spesso o in che lasso invito
Caravà Falcon lo si ripete in cosa farà costruire con l'Apruzzi mirata similari si territorio dai Calìa devia di al minuto se Rossella Segundo su molte grazie
Bene grazie Carlos Moreno avete visto con quanta forza Luigi comunica che il futuro re domani ma è adesso e per vedere un'altra visione
è una diciamo un più nostra più di Torino ma non meno prestigiosa chiamo qui sul parco il rettore del Politecnico di Torino e docente di energetica edilizia l'amico Stefano Corgnati
Allora premetto che quando con Roberto che ringrazio ringrazio tutti ma ho pochi minuti quindi faccio un gol sintesi dei ringraziamenti grazie statuti diessino essere qui
Quando Roberto e ci siamo trovati da me fama di cosa vuoi parlare gli ho buttato lì ma parlo di di e Nagy performances Belinda eletti elemento mappa alla lettura intanto ne ho al parlamento su una no tema spinoso
Poi sono andato dal ministro picchetto qualche settimana fa e mi dice ma Stefano Masi fatte parlanti ma l'ha detto proprio in piemontese e quindi ne parlo io
No allora premetto io sto a alla
Direttiva sulla parte certificazione energetica degli edifici sono molto affezionato perché c'ho fatto la mia carriera accademica no quindi e il tema che mi ha
Tenuto
Impegnato soprattutto nelle Commissioni
Della commissione europea quindi ci sono
Pensionato però oggi calcando il paradigma
E cambio apparati
Provo a interpretare questa come una grande opportunità con un cambiamento di paradigma allora faccia solo parta dal dal come si dice dalla qui
Parlo da ricercatore proprio no
Cerchiamo di comprendere beni numeri del problema no
Parto dai dai quelli a me più cari cioè quale il fabbisogno energetico medio del parco edilizio presidenziale della Regione Piemonte
Però qui vedete una nuvola di punti interessante
Sono circa cinque mila edifici il valore medio del fabbisogno energetico specifico sono circa
Duecento kilowattora al metro quadro che ha tanti di voi non dice niente ovviamente allora ve lo traduco io poche cosa vuol dire
Allora inizio no in Piemonte sostanzialmente Cirri scaliamo allora cosa facciamo inizio anno ne riempiamo quaranta bottigliette di questo tipo di gasolio
Lo mettiamo in ogni metro quadro della casa in ogni metro quadrato
Ok ecco ogni giorno riempiamo la caldaia alla fine della stagione di riscaldamento che qui va dal quindici di ottobre al quindici aprile starò qua
Non c'è più
Cioè questa è la dimensione del problema
Naturalmente la dimensione del problema che deve essere affrontata in modo sistemico perché come evidenziato dal la nuvola di punti il patrimonio edilizio e totalmente eterogeneo
Allora qual è il grande tema che c'è stato
Sulla prestazione energetica degli edifici che
Una lettura parziale
Di questa direttiva ha sempre indirizzato la lettura verso un approccio certificativo che devo dire amministrano fatto anche su altri settori
Detto tra noi
Cioè
Il tema è fisso un valore assoluto indipendentemente dal contesto
E questa è stato il grande problema
Nell'avere un approccio certificativo che fosse invece orientato dal mercato
Perché in modo del tutto assoluto qualcuno mi dice devo portare tutto a trenta kilowattora al metro quadro
Allora questo è un modo in
Semplicemente cui l'Accademia devo dire a un avuto un suo peso grande cioè riportare tutto a un fattore di calcolo non ha una lettura di mercato
Alla come fai a spostarti rileggi l'altra parte
Che è quella che è riportata nella seconda direttiva le indagini per forma son da birichino Direct due
Che riporta invece una metodologia molto chiara cioè il valore da raggiungere dipende dalla sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento di questa non c'è traccia
E secondo me va ripresa perché in molti interessante cioè che cosa ti dice
Ti dice questo
Che ogni edificio
E un unicum e nell'essere un unicum io posso avere diversi scenari possibili attraverso cui vado ad efficientato uno
Ma qual è il valore che rende veramente capace quel quello scenario di efficientamento di essere protagonista nell'essere accettato dal committente ovvero dal mercato
Allora
Non esiste il valore di riferimento esistano quei valori di riferimento che sono coerenti con lo scenario di efficientamento che noi facciamo questo diagramma qua dietro in intrigante
Nel senso che fa vedere naturalmente che in un approccio il generale io ho sempre costi di investimento l'abbiamo sentito prima i costi di esercizio
In più un valore del bene che se l'efficientamento energetico è stato fatto in modo corretto aumentato il valore immobiliare cioè grande tema no e che piace molto a chi possiede una di ufficio
E di cui oggi non c'è traccia giusto
Allora qual è il tema il tema immaginare che il nostro futuro non sia dettato da un approccio certificativo ma sia dettato da un approccio in cui e prima l'ho sentito bene
Quel triangolo che vede la sostenibilità
Energetica economica e sociale
Diventi l'elemento chiave per l'individuazione
Del valore di riferimento a cui arrivo nel mio processo di efficientamento
Devo dire che poi da ricercatore ha fatto il primo test con chi lo fa l'ho fatto con mia moglie
Ovvero no
No e devo dire che nell'operazione di riqualificazione energetica di casa USL accusato lei era anche l'investitore quindi molto attenta era è ovviamente il soldi erano lì
La prima cosa che mi ha detto e ma sta roba alla fine ma quanto mi costa
E alla fine l'operazione che tu mi stai dicendo e in grado poi di Rai pagarsi nel tempo e alla fine il valore del bene che io detengo e aumentato o no
Allora io ritengo che ci sia una grande opportunità
Di iniziare un percorso unico esemplare nel contesto europeo
Di affrontare la certificazione energetica non come un fatto impositivo ma come un'opportunità di mercato
E se diventa un e porta di me opportunità di mercato io devo introdurre il fattore economico finanziario all'interno del percorso regola mentale
Non l'ha ancora fatto nessuno come dico io meglio meglio fidatissimo lo facciamo no cioè il fatto che non abbia ancora fatto nessuno ma esiste cioè questo diciamo impianto di modello teorico esiste
Poi devo dire nel tempo anche noi abbiamo già cambiato un po'le formule ma sta roba lì e fa parte della ricerca però invece
Il principio che sta dietro che è un principio fortemente democratico e devo dire oggi ho sentito questa parola ripetuta tante volte fortemente liberale sta in quella roba lì
Cioè sta nel fatto che io quando decido non impongo niente
Lascio l'opportunità al proprietario di decidere dove può andare incoerenza con quelle che sono le sue prospettive
E sono le sue prospettive di chi ha una proprietà a un bene immagina che quel bene oggi
Abbiamo una sua caratteristica e domani abbia un valore ancora migliore quindi
Possiamo davvero essere dei grandi sperimentatori apripista di un nuovo modello europeo in cui questa direttiva diventa un motore di sviluppo per il settore immobiliare
Grazie
Capo
Mentre stiamo parlando ci sono scontri tra i manifestanti delle forze dell'ordine
Noi esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai carabinieri poliziotti finanzieri
Vi garantisco la nostra sicurezza
E garantisca una democrazia perché ci permettono di parlare
Impedendo a chi vuole metterci il bavaglio
Di poterlo fare
Ricordo ancora una volta
Dei tre figli di papà
Dei centri sociali e i figli del popolo che solo i poliziotti e i carabinieri dove siamo dalla parte dei figli del popolo e lo stiamo dalla parte dei crediti da parte
Usate l'interruzione ma era giusto rendere omaggio a questi ragazzi che garantiscano la nostra sicurezza di giorno di notte e ci permettono veramente di vivere un Paese democratico
Bene grazie grazie ad Antonio l'ultimo l'ultimo panel si divide in due e poi il fare della rigenerazione urbana chiede chiamo Pietro Senaldi col direttore di Libero che avrà un compito importantissimo quello di ridurre i tempi effettive purtroppo no è alle quattordici e trenta dobbiamo chiudere volevamo ancora un saluto di Antonio Tajani poi chiudere eccoci qua diciamo sa allora
Prima tanto dura solo un minuto vediamo il video sulla rigenerazione urbana
Buongiorno allora facciamo questo ultimo pane chiamerei qui con me il ministro Gilberto pacchetti chiarito Frattini
Prego grazie Federica Brancaccio presidente dell'Ance costruttori
Massimo Curti presidente del consiglio nazionale degli architetti ITC
Claudio Fazzone senatore di Forza Italia presidente dell'ottava Commissione
E Mario Guarducci presidente fitting limiti società gestione del risparmio del me prego Bongiorno ministro aspettiamo tutti quel giorno
Ricci ma molte formalità va benissimo va benissimo vi chiedo collaborazione massima perché è un po'una corsa però la sintesi aiuta molto ministro parto da lei allora
Come inserisce nel quadro del delle strategie green dell'Unione Europea i progetti di rigenerazione della città
Grazie innanzitutto anch'io ringrazio tutti e parte da Rho Pero puntualmente e il grande organizzatore
Ma come si si inseriscono pienamente perché credo che l'obiettivo ed è stato sintetizzato bene anche per gli ultimi interventi l'obiettivo che noi abbiamo qualificare il nostro patrimonio edilizio
Qualificare per voi l'inizio significa inserirsi in quello che un che il disegno
Dell'obiettivo finale Polito che abbiamo del nel zero due mila cinquanta perché significa creare le condizioni perché le fonti dei mille fu una fra i grandi fonte le missioni Nobre cattivi Bay col e coltura fabbricati s'fonte del missione che se noi riusciamo a intervenire significa farli renderli più salubri e farli costare meno crearla condizione di vantaggio
Non può essere un'imposizione Unione europea perché quando teme Andersen dobbiamo avere tutto in tramite il mio nel due mila trentatré io ebbero modo di dire gli io voto contro e ho votato poi conto del voto finale questo terreno è stato superato dare una ragione se è stato operato per una ragione perché allora aprirsi
Per portare in classe B quelli della Città del Lussemburgo
Basta che si mettiamolo e non sarebbe male portiamo duecento per lavoro che con l'ottanta per cento dei fabbricati che sono storici non è possibile ecco letto ma tema degli interessi economici della tutela degli interessi economici delle famiglie sì infatti l'obiettivo è questo
Carte ed è stato spiegato bene crearle condizione del De interesse ad essere più moderni ma a quel punto le interessasse più moderno lo faccio con una brutta situazione
Sì pago una tassa che si chiama Ets che avevamo la tassa per renderla traduzione è un affarone sollevò sulla sulla sul termoelettrico noi siamo un Paese
Che produce energia elettrica con il gas quindi questa tassa appeso sulle bollette italiane TAR quasi il trenta per cento sulla bolletta elettrica
Risultato sa qual è il rettore no che a questo punto mia moglie dicendo partum quel presepe quindi fa emergere carponi
Quelle abbattute con la tassa le esatto opposto a quello che l'obiettivo becco ma allora lei cui mi porta a parlare siccome comunque le nostre città sono come lei sa benissimo sempre più energivore
Mi mi si affaccia l'argomento del nucleare insomma per far calare la bolletta per
Avere energia pulita a basso costo ma guardi direttore noi oggi consumiamo trecentodieci miliardi di kilowatt all'anno le previsioni tutti gli analisti al al due mila per quindici vent'anni sono più del doppio pensiamo solo all'intelligenza artificiale pensiamo già solo colpa consumiamo con Bruno moderne strumentazioni dovendo possiamo tappezzare il nostro Paese di Palmeri fotovoltaiche il pubblico vuoto Tahiti pale eoliche
Due giorni dobbiamo e dobbiamo dare continuità però di energia per per mantenere le future generazioni in un paese ricco non Paese che guarda al futuro in quel bar miliardo di persone ricche
Noi dobbiamo metterli nelle condizioni di competere compete alle nostre imprese e avere starebbe nelle nostre famiglie ecco perché il nucleare è il percorso da affiancare da integrare nove quattro liberamente ma e il futuro
Concludono così lei come sono chiarissime
Quali sono gli ostacoli
Ma gli ostacoli sono qualità tecnologia quali della legge che che il Parlamento approverà la legge delega esitava gli strumenti per arrivare a tutto ciò e naturalmente nell'immediato anche l'impegno del governo contro la guida attualmente come partito di Antonio Tajani per provare anche i meccanismi per per gestire quella che possiamo chiamare la fase transitoria grazie grazie ministro
Sentiamo cosa ne pensano i costruttori Federica Brancaccio appunto presidente dell'Ance
Serve secondo lei una centrale unica di gestione del del del del del tema della rigenerazione urbana perché è una bella parola ma immagino che poi come si dice oggi calare a terra consiglia poco adesso
Sì mi interrompa perché abbiamo pochissimo tempo quindi se se perdo il controllo di notevoli ove il terrore aveva costruito le case vuote per quello tanto
Grazie a volevo ringraziare di più personalmente ma a questo punto faccio un ringraziamento generali a Forza Italia
Per la capacità di ascolto senza pregiudizi non siamo sempre d'accordo però c'è sempre questa capacità di ascolto veniamo al tema al tema centrale che il tema dell'abitare ho usato additare come il segretario dice di mura non Rosato casa volutamente perché intervenire sulla casa significa veramente intervenire sulle città ridisegnare la città anche i filosofi hanno parlato dell'abitare come non qualcosa solo della casa e del costruire ma qualcosa di molto più importante a questo punto oggi credo che si è detto tutto
Necessità di rigenerazione urbana città case di qualità il Piano Fanfani più volte
Evocato faceva case innovative case belle case che accompagnavano la crescita non solo economica del paese ma anche la crescita sociale e culturale che
Dal nostro punto di vista sono inscindibile il Piano Fanfani non è più fattibile ovviamente quindi che cosa noi chiediamo
Perché si possa essere un piano casa che una sfida
Più che necessaria cioè non è un'opzione il piano casa chiede il piano casa si deve fare
Una governance abbiamo contato più di quaranta competenze solo a livello centrale una sfida così importante non si può fare riforme
La legge di rigenerazione urbana alcune altre riforme proprio edilizie e urbanistiche precise
La il coraggio di utilizzare strumenti alle erbe finanziarie innovative perché ci sarà una parte di soldi pubblici necessaria
C'è tutta una una quota di edilizia residenziale popolare
Che in Italia è bassissima credo che sia il tre otto per cento non dico di arrivare al ventinove dell'Olanda ma forse a una media del quindici venti dell'Europa e necessario
Ma c'è l'esigenza di un piano casa per la fascia media che alla fine il novanta novantacinque per cento della popolazione che con gli attuali costi di costruzione di acquisto di suolo
Gravami ne abbiamo la doppia garanzia da dare agli acquirenti c'è di costi aggiuntivi è impossibile mettere sul mercato
A pezzi accessibili di città o di comprendere capire il problema principale che hanno i costruttori in tre parole i tempi
I tempi della burocrazia i tempi infiniti i piani regolatori che devono andare in variante perché questo l'Europa è una complicazione una della band e governance
Riforme e siccome finalmente anche l'Europa si è accorta che c'è un tema un'emergenza casa
All'Europa
Vengo anche credo una delle battaglie del del segretario Tajani c'è che la politica europea prema per esempio sulla Banca centrale per dire gli accantonamenti che le banche sono costretti a fare sui mutui
Che è il centocinquanta per cento mi pare quelle un'altra cosa che fa
Vende difficile fa aumentare il costo chiedere per esempio di abbassare i cui gli accantonamenti per le case accessibili chiedere se per le armi possiamo una quota
Far uscire dal patto di stabilità gli investimenti per le armi perché non farlo per la casa c'è sì io credo che un costruttore ma un compratore mi scusi la domanda
Che spera di intercettare la patria voi chiedete ma in cambio
In cambio in cambio dobbiamo eccetto in cambio dobbiamo credo che la nostra gran parte di noi per fortuna è disponibile
Chiedere cioè pretendere dei profitti qui ma certi però eh Walter nella certezza del tempo chiarissimo grazie presidente del Trap chiarissima
Sentiamo adesso gli architetti che devono progettare la rigenerazione
Massimo Crusi Presidente del Consiglio nazionale degli architetti PCC però voi avete fatto questo libro
ITA Inter infiniti e sul futuro della pianificazione urbana quali sono indirizzi e suggerimenti principali sintesi del due o tre coordinate
Rigenerazione del microfono
Grazie al signor ministro grazie
Sì e i principi che abbiamo con un volo d'uccello visti nell'esposizione di Carlos Moreno che il nostro coordinatore scientifico del progetto ideato e pensato dal nostro responsabile
Giuseppe Lavochkin
Noi partiamo sicuramente da situazioni basta alza chiare e certe che sono innanzitutto le città sono organismi complessi
Quando ti diamo resi conto eseguita complessiva a casa fa parte di quelle come diceva la Presidente Bran taccio con la quale insieme con ANCI abbiamo lavorato e collaborato alla dalla legge alla disegno vegetazione urbana grazie al senatore rosso
E abitare l'abitare non è solo case abitate spazi pubblici abitare anche relazioni sociali che abbiamo sentito da Carlos Moreno e non mi ripeto perché il tempo e poco
E quando si parla di rigenerazione urbana con questa pubblicazione abbiamo voluto dare l'indicazione di un modello ma non è l'unico modello ci sono tante possibilità di modello e quindi la prossimità riteniamo che sia un aspetto importante
E poi un'altra certezza che abbiamo e che l'insostenibilità di questa realtà che viviamo delle città recita nei prossimi anni nel due mila e cinquanta saranno e gli organismi che accoglieranno quasi l'ottanta per cento della popolazione mondiale nel contempo lo introduco come Tremezzo ulteriore elemento di riflessione abbiamo le aree interne che si svuotano
Abbiamo la realtà delle aree interne
Dove l'Italia ha un grande patrimonio che si svuota e allora il modello della rigenerazione urbana deve essere un modello valido anche per quei territori anche per quelle realtà e al nostro interno di quel libro cerchiamo di dargli un perfetto allora io le chiedo siccome
Come è stato detto questo è un luogo di confronto
Le chiedo qual è il suo giudizio sul testo unico della legge magari una cosa che le piace particolarmente una cosa che le piace meno
Allora sul testo unico innanzitutto caldissima di Cassani tassinaro dove il senatore rosso per aver ascoltato per averci accolti nell'ambito di questo percorso che la legge affatto e allora sicuramente uno dei primi uno degli aspetti importanti riteniamo che quello degli obiettivi delle finalità dove si è enuncia il principio della possibilità dove avere la contezza che la prossimità è un valore in una legge dello Stato diventa un elemento di grande interesse e poi sicuramente
L'aver fatto chiarezza anche su questo
Tra rigenerazione urbana e ristrutturazione edilizia non entro nel dettaglio dell'articolo tredici dell'articolo sette perché sarebbe fuori luogo
Però anche qui bisogna stare attenti a non confondere la rigenerazione urbana che una capacità di migliorare la vita della qualità della vita di tutti noi all'interno delle città e come dicevo dei territori
Ma è anche diciamo la la capacità di includere la rigenerazione Divizia che però ha necessità di essere disciplinata e valorizzata con altri percorsi normativi chiudo che lei appunto
Dal punto dal quale la cosa che la convince meno
La cosa che non mi convince meno ma l'ha detto il senatore Dell'Osso quello che per dare corpo alle leggi bisogna avere finanziamenti ma qui sentiamo che il Senato aveva detto questo un primo assegno depositato in banca
Per aprire il conto corrente dopodiché avremo un aspetto che ci consentirà di poterlo mi grazie presidente grazie grazie
Della chiarezza senatore Fazzone Forza Italia presidente dell'ottava Commissione il presidente degli architetti a
Posto il tema delle cita sempre più popolose
Di come tenere una qualità della vita
Mi la migliore possibile nelle città che diventa sempre più cupo rosa
Quello che stiamo cercando di fare io questo disegno di legge sulla degenerazione dobbiamo partire
Che la registrazione è un intervento multidisciplinare che preveda soffro proprio intento di vedere il coinvolgimento di architetti sociologi economisti perché ciò che si crea deve servire proprio a quello che è la motivazione per la quale andiamo a rigenerare cioè consentire un modello di vita diverso a tutti quelli che devono andare lì a vivere con adeguati servizi quindi partiamo da questo presupposto che è fondamentale ben detto
L'architetto il bisogna fare distinzioni tra quella che è la la degenerazione quelle che sono le sottrazione decise su due cose distinte e separate
Ma dobbiamo fare anche una attenzione un alto a livello delle generazioni che un conto della Johnson urbana nelle grandi città dove andiamo riqualificare dei quartieri che devono servirsi
Dell'integrazione e la comune sono all'interno
Della città e le questioni che devono essere fatti nei piccoli centri parlo anche i centri storici dobbiamo vere anche coraggio
Di intervenire per riqualificare questi centri per poterli poi riutilizzare sia perché ci vuol rivivere o per l'utilizzo anche ai fini di turistici di coloro che vogliono venire arriverà in questo Paese utilizzando anche di sistemi fiscali che possono portare in questa nostra Italia altre versioni quindi la dobbiamo lavorare su diversi segmenti ed è importante quello che diceva la Presidente
è chiaro che ci deve essere dell'azione del della finanza pubblica ma soprattutto non si integrazione con i privati i quali devono intervenire con delle risorse
Dove però lei sa benissimo che io lo dico sempre questo cedesse il giusto equilibrio tra ciò che si intende se ciò che si ricava
Non ci devono essere furbi che pensano di fare delle regalie a qualcuno a danno dei servizi poi si devono inserire all'interno del sistema della riqualificazione queste fondamentale lei sa che parla con uno che ha utilizzato questi strumenti e le sue zone già trentacinque anni fa facendo scuole che sono considerate le più belle d'Italia da Saint facendo chiazze facendo teatri Fasciani non partirà sino al ticket farne no di parcheggi parcheggi con l'ausilio del privato
Qualora nella nuova Ceausescu avendo facciamo grazie senta quindi è possibile conciliare l'ambizione della rigenerazione urbana con
Il recupero e la rinascita dei borghi più antichi no torbide verso il nostro obiettivo principale perché l'Italia un Paese bellissimo proprio per la tipicità dei borghi dalla bellezza di Borghi non dobbiamo intervenire a questo suo lamento per riportare il ripopolamento che sia anche volendo che porta persone turisti arrivate queste bellezze a vivere le nostre tradizioni grazie grazie senatore
Allora
Dagli interventi precedenti
Uno dei temi ricorrenti è che insomma servono i soldi per volete presidente Valducci presidenti di Hindemith Società di gestione del risparmio del
Mentre
Allora qui servono i soldi
Però ecco dalla Società gestione del Mef
La Pubblica ministero
Molti immobili inutilizzati
Qui
Sta scomparendo anche anche un volantino rimanga allora prevalgono insomma purtroppo è partito un po'in anticipo la questo qua che vedete è un deposito di trasporto pubblico locale
A Posillipo vedete dove collocato attualmente necessità necessitano bonifiche io parlerò intatte le maggiori scovano anche dei successi e dei mobili
E ridiventa un presidio della prefettura forze di polizia con diciannove appartamenti attualmente occupati otto abusivamente otto legalmente vacante che diventeranno case per le nostre forze dell'ordine
è il padre queste villa Gualino qui a Torino che è una villa del Novecento abbandonata da oltre vent'anni dove finalmente verrà adibita si liberava quindi sarà una residenza per anziani e sarà qui queste villa Fulle che anche dietro una villa del mille settecento da villa stupenda abbandonato ormai da oltre quarant'anni che finalmente che questa diventerà con cinque ettari di parco una Silver out per anziani
Dal questa è un'altra realtà Venezia Lido una realtà di quattro mila metri quadri che come vedete era dell'INPS
E questa a addirittura questo bellissimo stabilimento balneare sulla spiaggia di Malamocco
Che vedete molto bella anche questa sarà soggetta una rigenerazione distilla Giovio a Como una bella bellissima di età napoleonica sei mila metri quadri coperta vedete lo Stato
Vedete quanto è bella all'interno questa diventerà stiamo parlando questi con Palazzo Chigi
Un centro dove sarà la sede più importante dei computer quantistici della fisica mondiale ed europea
Dove finalmente Cobol che ha qui ha avuto
Come grande fisico Alessandro Volta avrà la Fondazione stavolta che gestirà questa villa che è una villa di oltre nove ettari di parco questa la piccola Magnolia dirà oltre quattrocento anni di vita e quindi e questo è per esempio il progetto giardino interno e questa è una ultima diciamo così importante
Volti quella conoscono Ospedale San Giacomo
Nel pieno centro di Roma un ospedale
Bloccato perché tanti anni fa si pensava di fare all'uso albergo a ventidue stelle
Non si realizzerà finalmente adesso con la Regione Lazio con l'altra
Noi porteremo avanti la costruzione di un nuovo ospedale quindi sarà sede finalmente di un nuovo ospedale ritornerà diciamo ad essere un ospedale nel pieno centro
Ormai qui siamo all'imponente a Firenze scialle ripesca prima avete visto il lago
Fill allargare nel della del mille trecento e la villa dove si sposò il re Vittorio Emanuele secondo con la bella Rosina
Vi ricordate qualcuno è conservata una storia
Parliamo di un edificio che apparteneva al Dinale in un edificio
Di oltre tredici mila metri quadri coperti con nove ettari di panico anche questo stiamo cercando a livello locale chilo sviluppi nella modo migliore questa il deposito come dicevo di Posillipo
Il lavoro che stiamo facendo io dico questi sono i buchi nelle nostre città tutti voi potete vedere nelle vostre città immobili abbandonati aree abbandonate dismesse e quant'altro spesso appartengono al patrimonio dello Stato
Quindi questi buchi neri noi nel nostro piccolo cerchiamo di riaccendono i con i soldi che arrivano le riserve tecniche dell'INAIL
E che quindi devono essere investiti in patrimonio mobiliare e che noi utilizziamo per riaccendere questa quindi nello Stato non svende ma ritiene Alain Elkann Falluja dobbiamo valorizziamo essendo le filiere pubblicato lo chiediamo anche ai fini sociali
Io ringrazio tutti voi per avermi aiutato nell'operazione di sintesi
Chiamo qui i protagonisti del secondo Pannella letizia Moratti Europarlamento a
Privata prego letizia Moratti europarlamentare di Forza Italia e presidente della Consulta di Forza Italia Davide Albertini Petroni presidente di Confindustria firmo biliare Gabriele Buia che è delegato di Confindustria per il piano casa Remo Vaudano vicepresidente del Consiglio Nazionale delle degli ingegneri e Giorgio Spaziani Testa presidente di Confedilizia pervenuta un lodevole
Ecco qui
Se poi
Ecco benvenuti grazie partiamo da il dall'onorevole Moratti
Appunto presidente della Consulta di Forza Italia
Quali sono
Nell'ambito della rigenerazione temi più cari alla Consulta
Innanzitutto anch'io grazie di cuore a Roberta l'amico Roberto Rosso e e grazie a tutti gli interventi che c'hanno permesso ci permettono di
Ascoltare chi è protagonista nella nella società civile del tematiche riguardano a casa tematiche che sono molto ampi e quindi davvero a non non un lavoro facile
I temi più cari ma io credo che
Il tema più caro sia quello di capire che bisogna partire dalla centralità della persona e dalla sua libertà nella individuare appunto le tematiche relative alla casa e alla rigenerazione urbana
Rigenerazione urbana secondo me vuol dire
A ricostruire comunica comunità quindi partire da la la la riqualificazione delle dei dei quartieri degradati la ricreare verde ricreare servizi io sono ascoltato con grandissimo interesse la relazione del bar professore alla Sorbona Moreno
Devo dire che mi fa piacere perché io dal Sindaco di Milano avevo anticipato alla città del dei quindici minuti quindi nel Piano di Governo del Territorio prova approvato nel due mila e qui e undici
Esisteva proprio questo concetto di prossimità quindi la casa doveva essere il quartiere dovrebbe essere servito da mezzi pubblici per la mobilità farmacie per la salute asili e residenze per i bambini e residenze per gli anni anziani e quindi io credo che questo tema della prossimità
Debba essere anche come lo è già nella Progetto di legge di Forza Italia sulla rigenerazione urbana perché la prossimità significa far vivere le persone con qualità qualità della vita e la qualità della vita non è solo in relazione alla bellezza della casa ma la qualità della vita in relazione ai servizi che la città offre in relazione alla alla bellezza a che la città offre in relazione a tutto quanto una persona può usufruire che sia o no ma che sia cultura che sia sport che sia servizi sanitari che siano servizi educativi
Ecco in questo concetto olistico di sostenibilità che deve essere la sostenibilità delle nostre città e del resto una sostenibilità ambientale economica sociale beh io da milanese devo riconoscere che porta il pagamento proprio la visione
Con i suoi sindaci su Milano di cui adesso molti raccolgono i frutti fanno finta che servono merito però i milanesi lo sanno ecco stacchiamo sindaco fedeli lo sanno
Senta siccome adesso lavora all'Europarlamento quali sono le direttrici modelli dell'unione europea sul tema della degenerazione
Tra quelle che la commissione precedente non ha seguito quindi non abbiamo UTAP Commissione una commissione che è stata fortemente ideologizzata una Commissione con una deriva ambientalista
Irrealistica irrealizzabile cito solo due temi che riguardano effettivamente la casa a sono la direttiva che obbligherebbe
Le famiglie a a cambiare le caldaie nella le caldaie a combustibili fossili
Entro il due mila quaranta ad avere gli edifici Green quindi a emissioni zero già nel due mila trenta quindi questa direttiva casa Green ecco per è completamente sbagliata
Così come la direttiva che impone la il pagamento della tassa di carbonio ma è una direttiva che stiamo discutendo è il chiesti due si chiama
Ed è una direttiva che impone una tassa di carbonio allora questa complicata porterebbe al al circa un aumento del cinquanta per cento delle bollette lacche la direttiva casa Green porterebbe ad avere probabilmente per ogni famiglia circa trenta quaranta mila euro di investimento noi non vogliamo un'Europa che penalizzi non vogliamo un'Europa che imponga non vogliamo Europa matrigna siamo d'Europa mamma vogliamo un'Europa che aiuti che accompagni che si amica della famiglia e delle imprese
Non c'entrano con la con la rigenerazione non c'entra invece anche quella di dire rigenerazione gli agricoltori li avevo fatto di orti in città che era una bellissima
Per esempio vi anche quello di rigenerazione urbana che poi si collegava con l'educazione gli orti erano nelle scuole cordate c'è un filo rosso che è sempre quello della
Centralità della persona e delle opportunità da dare alla persona
Quindi in Europa stiamo combattendo per migliorare se possibile cancellare queste direttive perché vogliamo un'Europa che treni un'Europa che accompagni un'Europa che aiuti non un'Europa che imponga ma
Brevissimamente lei registra questo cambio di sensibilità in Europa
Ma un po'avanti geometria variabile però diciamo che a di dipende dalla dai Paesi dipende dai governi che cambiano nei paesi dipende dalle alleanze che cambiano quindi allora io segue un po'quello che per me è stato un grande maestro il l'ambasciatore Fulci
Si cercava di trovare alleanze quei piccolissimi Paesi per poi presentarsi forte con i paesi più grandi più società stessa cosa quindi cerco alleanze variabili a seconda delle dei diciamo delle tematiche è chiaro che
Un punto importante
Né i Paesi manifatturieri noi siamo un Paese manifatturiero siamo un Paese che ovviamente a molte diciamo assonanze con Paesi simili e quindi con la Germania con la Francia con la Spagna
Facciamo fatica con alcuni dei paesi nordici perché per esempio sul tema casa
Proprio i Paesi nordici hanno sostenuto questa direttiva case clima perché da loro le caso tutte nuove larga un patrimonio storico quindi ma come facciamo
A obbligare le nostre famiglie a a impegnarsi io sono assolutamente a favore e del del della transizione verde della del dell'importanza dell'efficientamento energetico mi molto Pacitti a tutta la la la la relazione della ma rettore di Torino quote non issati Torino quindi anche lì l'ultimo giustamente sottolineava i tre aspetti sostenibilità ambientale economico e sociale quindi io cerco di andare in quella direzione cerco di creare alleanze
In in questa direzione molte volte ci riusciamo ovviamente in stretto contatto col mio governo io ringrazio ma era particolare ovviamente su questo tema
Il ministro Pichetto Fratin col quale ci sentiamo regolarmente per cercare di allinearci tra Consiglio e Parlamento
è un lavoro difficile mano facciamo credo con l'impegno con la passione che costa non ci contraddistingue quindi allora in bocca al lupo operante grazie
Andiamo a aste immobiliari presidente argentini Petrone Petroni ecco andiamo ai soldi il Progetto di rigenerazione anche il problema dell'India di essere attrattiva per i capitali privati
Cosa si può fare a riguardo
Si deve fare buongiorno a tutti ringrazio Forza Italia in generale punto per l'invito perché ci dà la possibilità di dire
Quello
Che serve perché parliamo tanto il del partenariato pubblico privato poi capitali privati possono atterrare in Italia ma abbiamo bisogno di mettere a terra alcune norme contesto normativo e fiscale e nessuno l'elenco allora è chiaro la nostra associazione a nostri associati ma con un capitale sui mercati nazionali e internazionali eliporto e mettono a terra investono
Noi abbiamo e non sa associati in città e dire tanto per fare un idea il sessanta per cento le piattaforme logistiche il quaranta per cento degli alberghi in Italia i nostri fondi
E la gran parte del degli uffici noi abbiamo solo il cinque per cento nelle attività residenziali
Contro il venti venticinque per cento del resto d'Europa
Considerate che ogni anno il volume transato per il residenziale centoventi miliardi non solo il cinque per cento appartiene capitali chiamiamoli istituzionali cercasse vispa nei fondi pensione impiego fondi internazionali quindi abbiamo un grandissimo spazio cosa serve per portare e aumentare la capacità di raccolta dei capitali in Italia
Se noi due cose intervenire sul quadro normativo e qui ringraziamo è ovviamente il lavoro di Roberto Rosso cui noi poi ovviamente diamo il nostro contributo
Mettere subito mano alle norme urbanistiche perché non possiamo ovviamente avere delle norme che si basano su una legge del mille novecentoquarantadue quindi intervenire su leggeri di azioni umane che a nostro giudizio deve avere un quadro generale su quattro punti
Uno uniformità di linguaggio non possiamo avere regioni comuni che hanno linguaggio sullo stesso l'evento struttura amministrativa o piano attuativo denominazioni diverso
Due certezza dei tempi perché se imponiamo per legge certezza dei tempi le storture amministrative dei vari Enti locali si organizzano per ovviamente avere quei tempi lì terzo
La certezza del diritto acquisito in qualunque paese europeo
Se uno riesce Harriet lettera ai il permesso di costruire poi non polvere sette otto dieci mesi dopo l'impossibilità da parte di un terzo di avere un ricorso un'impugnativa ed altro perché questo è un qualche cosa che ovviamente per un investitore deprimente
Perché abbiamo dato
Sessanta giorni se li rilascia il permesso c'ha sessanta giorni per impugnare come avviene in Francia come Lenin Germani in qualunque altro Paese per il ricorso di terzi scaduti i quali
Investo e parto perché se no abbiamo firmato contratti di finanziamento contratto con imprese di costruzioni abbiamo prevenuto otto appartamenti e ovviamente questo viene viene meno e diventa un problema altro elemento l'input che li li la legge rigenerazione urbana
Si parli con tutte le altre norme cioè noi dobbiamo mettere ma non la legge rigenerazione urbana poi intervenire sul testo unico dell'edilizia che qualche
Disciplini molto belli interventi di demolizione e ricostruzione perché quello che stiamo vivendo a Milano lo possiamo vivere in tutte le città e quindi interveniamo sul terreno
Urbano consolidato
E che parli anche con lui Lalla mille quattrocentoquarantaquattro del sessantotto che le dotazioni di servizio altro elemento raccolta dei capitali aumentare la strumentazione ha colto di capitali noi oggi abbiamo seicentocinquanta fondi fondo immobiliare e la maggior parte degli strumenti raccolta del capitale
Dobbiamo migliorare aumentare con i veicoli di cartolarizzazione riportare le quotate abbiamo perso le quotate fin fino al due mila e dieci avevamo una capitalizzazione di otto miliardi sulle quotate oggi abbiamo a zero quattro quattrocento milioni cioè nulla
Che è la cosa più bassa d'Europa
Perché dobbiamo aumentare la RAI gli strumenti di raccolta di capitale per poter migliorare
L'efficienza sul territorio nazionale perché perché se oggi il mercato e fondi internazionali investono solo su Milano e Roma il piano casa nello facciamo su tutto il territorio quindi dobbiamo avere la capacità di raccolta dei capitali in locali chiusi alle casse risparmio locali
Ma che siano soprattutto le famiglie e l'impresa o i capitali della zona e questo per esempio è un importante torna c'è una legge faccio un esempio soltanto per capire c'è una legge che impone la soglia del cinque per cento per i capitali non istituzionali non si può superare il cinque per cento ne abbiamo fatto una proposta
Al governo di aumentare questa questa percentuale per raccogliere il capitale locale perché abbiamo imprese produttrici che possono costruire case per i propri lavoratori famiglie che hanno i propri famiglie o fissi disposta investì nell'immobiliare non possono investire nei fondi immobiliari
Perché c'è questo sbarramento quindi
Contesto normativo ottimizzato contesto fiscale noi abbiamo presentato peraltro anche insieme ad Alice per fare forza
Cinque proposte fiscali al Governo per la per la casa
Che ha un impatto economico veramente irrisorio rispetto ai numeri importanti perché noi siamo in grado di raccogliere il capitale che serve per investire per le nuove case perché c'è bisogno di casa e soprattutto nelle città
E noi siamo in grado di farlo nostre associate hanno costruito negli ultimi anni ventiquattro mila alloggi di di housing sociale venti mila posti letto altrimenti Milano i prossimi diciotto mesi andranno sul mercato quindi siamo in grado di farlo chiediamo soltanto un contesto fiscale
Che sia equiparabile al resto d'Europa per poter essere avere la neutralità fiscale rispetto agli altri Paesi cioè
Sensibilità da parte delle istituzioni su questo
Noi l'abbiam fatta la proposta incontriamo nel viceministro Leon uniti glielo dico al glielo dico martedì
Va bene grazie grazie
Diamo
Su Confindustria di aprile buia che il Telegatto per il piano casa di Confindustria ecco quali sono gli ostacoli principali ai progetti di rigenerazione e gli ostacoli principali legati a alle dismissioni degli immobili
E qui tocchiamo anche il tema
Burocratico delle autorizzazioni amministrative sì tanto grazie grazie senatore rosso per l'organizzazione di questo bellissimo momento discussione
Questo è un consenso molto pragmatico e vorrei essere anch'io molto diretto e pragmatico perché che il problema dell'attenzione bit attive problema sociale della casa dell'abitare un problema che deve rivestire un interesse primario nell'ambito del Governo per non aumentare una tensione sociale che è chiaramente molto percepibile e su questo vorrei essere molto diretto perché percento Cinéma chiamato tempo fa chiedendomi di aiutarlo in queste pienamente dinamiche
Anche per il fatto che grazie alla legge Berlusconi io so fosse tempo sotto una ma sono stato il primo che è riuscito a organizzare un piano di housing sociale in Italia e devo dire grazie proprio raggio con Rusconi altrimenti non ci sarebbe potuto essere
Questo questo piano questo piano ha permesso di realizzare settecento alloggi di cui quattrocento dati in affitto a canone calmierato meno il venti per cento una una cosa che era impensabile prima ma chiaramente adesso vi spiego il perché e perché
Perché anche un Cynthia chiamato perché necessita per l'industria italiana
Oltre che a trovare professionalità no che sapete benissimo il quarantacinque per cento le professionalità non possiamo trovarle resta questo è un grave problema per l'industria italiana a questo si affianca anche il problema casa dell'abitare
Perché chiaramente anche nelle migrazioni interna quando forza lavoro può collaboratore si spostano sul tessuto nazionale
Andare ad abitare in altre città dove costa di più e molto più caro e con gli stipendi immaginate uno che dal centro Italia da Milano abitare il costo dell'affitto è improponibile tenendo conto che impatta molto di più di quel trenta per cento come limite che ci siamo posti perché col trenta per cento sarebbe compatibile con i salari oggi gli stipendi degli italiani questo è quanto importanti per quanto riguarda concretamente il piano bene alcune cose sono state già dette cercherò di riprendere rapidamente parto però da un concetto che non è stato molto toccato oggi che la pianificazione
Perché dico questo perché se io sono riuscito a fare questo Poggetto a Parma perché il Comune di Parma aveva tanti terreni disponibili ponti
Che nascono dalla pianificazione territoriale una pianificazione lungimirante ha ipotizzato di avere tanti terreni come patrimonio terreni stoppare all'immobile dopo contro l'immobile
Perché e con questo è stato è stato possibile presentare una proposta concreta l'amministrazione comunale
In cui con un progetto unico abbiamo pensato settecento appartamenti in edilizia convenzionata non stiamo parlando di edilizia ritengo stiam parlando di sé popolare quelle popolari non è possibile intervenire nel pubblico privato
Perché i finanziamenti cioè non lo permettono se sono supplice non sono tutti quello stato però con questa maniera non abbiamo fatto un grande progetto vogliamo cerchiamo di darle proposte concretamente per realizzare ancora altri progetti del genere questi progetti
Per cui una pianificazione lungimirante delle singole amministrazioni che non capire questo
Perché perché gli immobili pubblici seppure importantissimi seppure anche vocati alcuni all'edilizia sociale non tutti però sono disponibile possibili perché quando si pensa che un immobile pubblico venga destinato o diciamo conferitomi operazioni immobiliari ai fini sociali sto parlando
Questo o se viene conferito ai valori di bilancio è incompatibile con qualsiasi iniziativa iniziativa di housing sociale non è possibile per cui ovini conferito gratuitamente e il soggetto attuatore ricche
Riconsegno dopo venti trent'anni l'immobile ristrutturato al proprietario cioè al allo stato ma teatrante tra trent'anni lo deve sfruttare come ristrutturare esultare come Causin sociale questo è un'operazione diversa
L'operazione Durango unito conferire al valore
E di bilancio non sono stati mai resi possibili senza pensare alle burocrazia perché questa la burocrazia la prova più facile
Da esprimere ma la cosa più difficile da risolvere in Italia colo quella semplificazione
In breve ho letto che cinquant'anni dei dello Stato sono sul patrimonio fra virgolette delle sovrintendenze vi sia uno scenario che non finiamo più perché si sa quando si inizia non si sa mai quando finisce i costi esplodono sempre
Ecco ma a tutti i costi dal punto di vista della sostenibilità finanziaria
Cosa può fare il piano di Forza Italia
Penso moltissimo perché nel documento di Confindustria è stata è stato appena richiamato c'è una possibile via finanziario da percorrere quella della cartolarizzazione cosa voglio dire questo
Noi in Italia il risparmio privato è altissimo degli italiani sto parlando più di cinque mila miliardi
Ora voi sapete forse non lo sapete tutti ma giacciono sui conti correnti ogni anno fermi mille cinquecento miliardi fermi dei risparmiatori italiani delle famiglie italiane
Basta che lo Stato
Preparo un sistema di cartolarizzazione con con la garanzia dello Stato
La garanzia dello Stato costa lo stallo stato direttamente pochi punti percentuali di rischio non è che vada garantire tutto col decreto liquidità quando in copia lo Stato ha devoluto trecento miliardi tramite le banche alle imprese italiane il rischio tra lo Stato il tre per cento che ha messo a bilancio
Se noi riuscissimo a catalizzare l'interesse delle famiglie in cui col dove le famiglie possono trasferire posto in un risparmio con le garanzie dello Stato e con un tasso di rendimento che sia per dire come i Beghelli botte
Noi potremmo utilizzare queste risorse importantissime per distribuirli su tutto il territorio italiano Golder iniziative che nascono non solo a Milano a Roma ma su tutte le province italiane se ne difendono regionali
Per l'iniziazione forse da decenni come mai poi non si è mai riuscito a farla comunemente
Sì però alla cartolarizzazione è stato sfruttato in maniera diversa non c'è mai stata la garanzia dello Stato necessarie senza la quale non ci sarà futuro
Mi sembra che siano retata questo permetterebbe a tutti gli imprenditori italiani tutti i territori italiani di poter esprimere che concertare con l'amministrazioni locali loro direttamente
Piani di sviluppo di housing sociale risolve una tensione abitativa che ormai all'estremo
Splendente come sono i cittadini cosa guadagna peraltro attualmente si prenderebbe un tasso come i Bot con la garanzia dello Stato e perché non hai l'Italia gli stessi non possono aiutare queste entrare nel sottrarre che sociale non vuol dire eh ripeto vuol dire
La le
Diciamo una un mercato medio quella fascia media che se molti impoverita negli ultimi anni grazie grazie molto presidente
Passiamo il vicepresidente eremo Vaudano prezzi presidente il vicario del Consiglio nazionale degli ingegneri allora a lei fare una domanda tecnica come si può diciamo così armonizzare se è possibile le norme sulla rigenerazione urbana con quelle sulla décor decarbonizzazione
Sulle efficientamento energetico
Intanto un saluto da parte del Consiglio Nazionale ingegnere che qui rappresento grattamento
Senatore rosso e non solo lui dato quest'opportunità che per noi è un'opportunità di confronto un'opportunità tra amministrazione amministratori pubblici forze politiche
Imprenditori
Aziende e professionisti da dove fa questo tipo di confronto possono nascere visioni che non sono diverse ma sono complementari di una di un problema che generale o comunque di una questione generale quindi non è è proprio quello che vi chiediamo sempre c'è questo confronto
E oggi è una giornata importante
è chiaro che l'efficienza beh adesso ne pagano per ultimi quindi molte cose sono già state dette ed un vantaggio sono tanti ma non è vero che è difficile non ripetersi però è chiaro che l'efficientamento energetico decarbonizzazione ovviamente le carbonizzazione di edifici significa ridurre l'utilizzo di combustibili fossili quindi gas negli a soli eccetera sono estremamente collegati e la rigenerazione urbana solo l'uno il motore dell'altro perché è chiaro che la rigenerazione urbana crea la possibilità di fare seicento mentre grazie
Faremo di più obbliga a farlo perché nel momento in cui noi mettiamo mano degli edifici esistenti siamo obbligati già dalle leggi italiane
A fare degli interventi io ricordo sempre in questi interventi
Che al di là degli edifici storici cioè edifici che hanno un valore storico-artistico in Italia sappiamo essere tanti comunque patrimonio edilizio italiano soltanto dal mille novecentosettantasei ha avuto una legge che ha cominciato
A imporre gli isolamenti termici cioè accettare di ridurre i consumi energetici per riscaldamento adesso parliamo anche di raffrescamento incappano ma si parlava solo di riscaldamento
Quindi tutto quello che è stato costruito prima del mille novecentosettantasei famosa legge fra essere traghettato indico entrato due anni dopo quindi mi dà un suo settantotto
Io mi sono ho fatto cosa diranno in quegli anni nessun anche un po'fortunato da questo punto di vista perché l'ho vissuto in prima persona tutto quello che è stato costruito prima non aveva nessun concetto interno di isolamento termico quanto meno leva imposto quindi abbiamo patrimonio edilizio
Lasciamo stare questo ripeto quello storico-artistico ma che quello nato negli anni cinquanta sessanta specialmente in queste grandi città come la mia sono torinese sono affezionatissimo alla mia città
Ha un patrimonio edilizio anche in quegli anni tipo rispondeva a un'esigenza che era quella in questa città per esempio quella di dare le case ai tanti immigrati che venivano a lavorare nelle fabbriche queste case sono nate in maniera dovuta non voto al di là dell'estetica ma sonate con residenza diverso acquari costruì in fretta e da un tetto tutti
Questo patrimonio edilizio in molti molti i frangenti oltre a essere molto è già stato ricordato prima anche un po'cammino che mettono apposta posto dal punto di vista o meglio migliorarne di comportamento nel jazz più costoso che rifanno
Ma mi faccia aggiungere una cosa che hanno in genere sta a cuore e stare anche un po'attenti al miglioramento della vulnerabilità sismica di tutti questi edifici che non significa adeguare i nomi se pesate migliorarli da questo punto di vista perché poi andiamo incontro a situazioni paradossali tipo che mettiamo i cappotti quindi rivestiamo gli edifici dall'esterno e così ci togliamo qualsiasi tipo di piccolo sintomo che può aveva un edificio perché noi vediamo che ho detto le crepe non vediamo più queste cose ma degna di questo quindi mettiamoci anche un minimo di adeguamento statico o di miglioramento state ecco questi edifici che effettivamente qualcuno
Del resto molto demolirli leghiamo chi converrebbe morire cioè un'iniziativa forte che avete poi devo darla parola Presidente Spaziani Testa
Perché abbiamo populares relazione Soresina si beh noi una stiamo al CIPE faccia a faccia in una serie di convegni in tutta Italia una serie di convegni diventa sono degli incontri di facciamo disse poi che poggia su tutto il territorio nazionale tra quello che dicevo prima perché ci interessa il confronto
Come facciamo il tifo a tutti per far venire fuori quelle che sono le esigenze effettivamente i territori e professionisti siamo sul territorio
Quindi ci interessa portare anche la Favorite Vittorio ripeto in questi contesti e questo importantissimo grazie grazie presidente allora
Presidente paziente sta abbiamo un aneddoto non ci siamo incontrati in treno
Ebbene abbiamo fatto una chiacchiera ma aiutato a capire
Allora Luigi naturalmente rappresenta la proprietà privata no
E che è interessata alla rigenerazione perché proprietari privati ma come tutti noi poveri proprietari delle singole case abbiamo anche un po'di anzi a quando entrano i grandi player no perché c'è la difesa dei nostri interessi costruito rivoglio costruire il nuovo poi però noi che abbiamo più quaranta una casetta già costruita vogliamo
Preservarla volevo capire cosa ne certo vediamo se riesco in in pochi secondi perché c'è il ministro dagli anni devo fare neanche i tweet del presidente Gasparri ministri il prezzo che questo certamente abbiamo interesse come proprietà immobiliare a alla rigenerazione urbana seguiamo il il disegno di legge di cui è relatore il senatore rosso che che re che ringrazio anche per quest'invito e poniamo l'attenzione particolarmente in affetti anche a queste ai delitti
Proprietari cioè al fatto che si agisca a nostro avviso meglio con una urbanistica per accordi che ci sia diciamo uni un intervento condiviso anche ad evitare contenzioso al fine poi di garantire che insomma certi interventi autoritativi ci siano solo in casi eccezionali
Di immobili in particolare difficoltà però ovviamente come proprietà siamo interessati al miglioramento delle condizioni di di tutto ciò che c'è attorno anche alle singole proprietà e che ruolo vere
Il ruolo è quello di con diciamo agire e lo stiamo facendo con il Parlamento affinché questi principi e Siena rispettati ma poi di dire anche altro velocissimamente ci sono altri temi collegati case Green faccio presto perché metto la firma sotto l'intervento dell'onorevole Moratti
Io ho chiuso qui perché era perfetto dal punto di vista dell'approccio che deve essere non già quello iniziale soprattutto della direttiva e cioè in positivo
Ma mi piaceva sono espressioni di accompagnamento e confidenze sono certo che è quello lo stesso approccio che il ministro Pichetto Fratin però scortato oggi anche qualche giorno fa all'Enea
Dire esattamente queste cose cioè che bisogna guardare alla situazione italiana soprattutto capire cosa si può fare poi sul tema casa se posso l'ultimo diciamo twitta o mini fretta
Ci vuole bisogna secondo me sfruttare bene il piano casa beni interventi di edilizia sociale ben interventi di di edilizia insomma condivisa con i grandi operatori ma bisogna sfruttare le condizioni che abbiamo ne abbiamo una proprietà immobiliare diffusa che non è fatta solo di case
Distrutte ma è fatta anche di tante case in affitto ma veramente tante milioni
E allora nei diciamo diamo spinta a questo affitto all'affitto privato in particolare a quello a canone concordato attraverso incentivi fiscali
E maggiori anche garanzie e quindi ovviamente no assoluto nuovi a nuove punizioni fiscali e ringrazio il il ministro per gli anni segretario anche Tajani in questa caso per aver ribadito il no all'aumento della cedolare secca sugli affitti
Previa ma diciamo facciamo l'esatto contrario riduciamo la tassazione su chi fa affitti lunghi soprattutto quelli a canone concordato quindi incentivi e garanzie e per quanto riguarda le garanzie chiudo per dare giustamente la parola al al ministro Tajani per quanto riguarda le garanzie stiamo per presentare
Insomma al Governo al Parlamento una proposta di miglioramento della situazione
Delle delle modalità di rientri in possesso degli immobili perché fanno Scena e fanno fanno divertire certa stampa certa politica gli sfratti come quello di Bologna settimo accesso settimo tentativo di tornare in possesso dopo due anni di un immobile
Fanno Effetto e fanno essere alcuni buoni con i soldi degli altri ma noi dobbiamo garantire che le case tornano in possesso
Dei proprietari nel momento dovuto e quindi miglioramento della normativa sugli sfratti dopo aver fatto un'ottima legge sulle sulle occupazioni abusive dal da parte del Governo che speriamo venga migliorata come propone Forza Italia abbiamo presentato insieme in Senato quella proposta di estendere a tutti gli immobili la procedura accelerata mi fermo grazie presidente grazie
Un po'ma di un fattore ecco il senatore
Pronto voglio fare i saluti io saluto personalmente Presidente Tajani e tutti e vi ringrazio molto soprattutto i relatori viene illustrato il film
Kaukenas segati chiamò qui sul palco Antonio Tajani perché poi all'aereo
Alla che parte quindi
Per altri impegni però ci tenevo che ci facesse un saluto finale a chi ha resistito ringrazio tutte le persone che hanno resistito fino alle quattordici e trenta un applauso a voi
Ma penso che sia stato interessante
Ma mi pare che è stata una giornata molto molto
Positiva
Abbiamo ascoltato e questo ci permette di poter lavorare meglio di migliorare arricchire la proposta di piano casa che noi offriremo ai nostri colleghi di maggioranza e anche ai nostri colleghi dell'opposizione abbiamo ascoltato molte cose abbiamo ascoltato anche quello che sta facendo a Forza Italia alla Camera e al Senato
Nei territori al Parlamento europeo
E quindi credo che da questo lavoro veramente grazie complimenti perché non è facile attenere
Raggio armata intere di lavoro con un teatro pieno con tanti ospiti
Dibattito così interessante che arricchito anche noi è utile anche per i politici ma anche per i nostri dirigenti ascoltare
L'unico elemento negativo della giornata è stata
La violenza dei propalazione sono due poliziotti feriti
E quindi anche a loro va la nostra solidarietà peraltro
Ha detto Fini Lavacca dovrei dire mascalzone adesso perché
Un altro punto in conclusione che vorrei aggiungere a tutto il dibattito ma che
C'entra molto con il tema edilizia casa costruzione è tema della giustizia
Non abbiamo bisogno di una giustizia giusta perché ci sono state troppe inchieste pensa ma quella di Milano quindi coinvolte persone di forze avverse a noi quindi non però abbiamo visto cosa è successo
Quali azioni la magistratura ha compiuto prima dicendo alcune cose poi un'altra magistratura ha detto che quelle cose
Non dovrà comportare l'arresto vedete abbiamo bisogno anche di certezze chi intraprende chi acquista chi vende chi costruisce ha bisogno si rigenera ha bisogno di certezze anche dal punto di vista del diritto
Quindi da riforma che finalmente della giustizia arriverà importo i senatori la voteranno giovedì purtroppo non potrà essere l'aula del Senato perché però in missione in Africa
Però è un grande successo grande successo politico
Di Forza Italia che ha voluto fortemente che la riforma dell'usciere giustizia fosse una priorità
Di questo governo
Siamo pronti anche organizzare i comitati per i i referendum e siamo pronti a difende questa riforma
Poi dovremo lavorare sempre pensando anch'
Al mondo dell'edilizia alla riforma della giustizia civile anche lì i tempi biblici portano danni enormi al Pd se madre
Due tre quattro punti di PIL soltanto per i ritardi della giustizia ci permettiamo giustizia civile e giustizia penale i danni al quindi sono enormi ecco perché vogliamo la giustizia non era
L'interesse privato di Berlusconi stiamo combattendo e siamo lavorando nel farla anche Berlusconi ci guarda lassù però finalmente ogni tanto c'è anche qualche sentenza giusta perché l'altro giorno come dei visto una sentenza ha detto che Berlusconi non aveva nulla a che fare con la Macedonia fa
Arranca un grande costruttore credo che ha costruito senza alcun aiuto da parte della mafia questi non come lo stesso il povero Marcello Dell'Utri aveva droga che fa
Anche lui anche lui è stata restituita
Giustizia quindi niente a che fare con la mafia né Berlusconi nei Dell'Utri
Devo dire che sono rimasto
Commosso quasi nel leggere stamane una bellissima lettera di Marina Berlusconi sul giornale
Dove interveniva sulla questione del giustizia però anche dicendo ai Paesi tanti anni di sofferenza del padre
Hanno come posso dire lasciato una per ferita profonda
Che non si può rimarginare però le sentenze che gli danno giustizia almeno sono di sollievo per questo racconto il minimo Abate
Il Consiglio di legge obiettivo
Veramente grazie complimenti Roberto del lavoro straordinario che è fatto ringrazio
Attività deliberativa Forza Italia della difesa
Grazioli dipartimenti universitari europei Cattaneo ringrazio tutti coloro che hanno partecipato in modo particolare gli ospiti esteri o sono rimasto molto colpito anche spagnolo la verità che i colombiani in America Latina sono quelli che parlano lo spagnolo migliore
E quindi molto più vicino al castigliano Ipazia siamo comunque veramente grazie grazie di cuore credo che sia stata una giornata utilissima abbiamo anche visto poi abbiamo protestato abbiamo detto le cose che non vanno
Ma anche grazie all'intervento di Mario Valducci e presenti Invimit abbiamo visto anche cosa cosa la nuova amministrazione prestato nominato da questo governo ecco cosa fa per restituire ai cittadini immobili abbandonati quindi ci sono anche gli elementi positivi si può fare del bene lavorando e guidando anche istituzioni pubblica e questo non lo stiamo facendo la differenza è proprio questa
Arriviamo al governo e le persone che noi indichiamo Mario è stato per tanti anni il nostro parlamentare
Adesso fa il grande manager ma nel momento in cui i nostri amici per i quali l'abbiamo fiducia arrivano alla guida di istituzioni pubbliche fanno cose concrete le avete viste le immagini è un esempio che vale per tutti
Grazie e buona giornata grazie di cuore grazie
Grazie
Per quello che sta
Studia quello che fanno grazie di cuore
Grazie grazie Antonio prima di lasciare andar via un ringraziamento ci tengo perché tutti hanno citato il senatore rosso però il senatore rossa non avrebbe fatto nulla se non ci fossero stati tanti militanti i nostri
Giovani
E voglio citare il sì
E da tanti mesi lavorano Tom Dealessandri letale a garanzia degli ottomani cavalleresca Marco Fontana ed è proprio il sette senza di loro non si poteva fare nulla e aristocrazia Giampiero caramelle al nostro responsabile regionale della casa ciao alla prossima

