Stati generali della casa. Semplificare per abitare

Saluti istituzionali: Alberto Cirio (Vicesegretario Nazionale FI e Presidente Regione Piemonte), Tullio Ferrante (Sottosegretario Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).



"Un piano casa per l'Italia".



Intervengono: Marco Butteri (Presidente FEDERCASA), Patrizio Losi (Direttore FEDERCASA), Ledo Prato (Segretario Generale MECENATE 90), Leonardo Prunotto (Presidente ATC Piemonte Sud), Raffaella Saporito (Docente SDA Bocconi), Marco Scajola (Assessore alla Casa ed Urbanistica Regione Liguria).



Modera Annalisa Bruchi (Conduttrice RAI).



Ore 10.45 Paolo Zangrillo (Segretario Regionale FI e …

Ministro per la Pubblica Amministrazione), Alessandro Cattaneo (Responsabile Nazionale Dipartimenti FI).



Ore 11.00 "Semplificare per abitare" con Anna Maria Bernini (Ministro dell’Università e della Ricerca), Gian Battista Baccarini (Past President Nazionale FIAIP), Paolo Biscaro (Presidente Consiglio Nazionale Geometri e G.L), Fabrizio Esposito (Segretario Sindacato Inquilini SICET CISL), Gustavo Gili (Consigliere Nazionale del Notariato), Riccardo Roccati (Presidente CNA Costruzioni), Alberto Zanni (Presidente CONFABITARE).



Modera Claudio Antonelli (Vicedirettore Gruppo 24ORE).



Ore 11.30 Paolo Barelli (Capogruppo FI Camera dei Deputati), Fulvio Martusciello (Capo Delegazione FI Parlamento Europeo), Maurizio Gasparri (Capogruppo FI Senato).



Ore 11.45 Carlos Moreno (Urbanista, docente Università la Sorbona di Parigi), Stefano Corgati (Docente di Energetica Edilizia, Rettore Politecnico di Torino).



Ore 12.15 "Rigenerare le città" con Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica), Letizia Moratti (Presidente Consulta FI e Europarlamentare), Davide Albertini Petroni (Presidente CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE), Federica Brancaccio (Presidente ANCE), Gabriele Buia (Delegato CONFINDUSTRIA per Piano Casa), Massimo Crusi (Presidente Consiglio Nazionale Architetti PPC), Claudio Fazzone (Presidente 8a Commissione Senato), Remo Giulio Vaudano (Vicepresidente Vicario Consiglio Nazionale Ingegneri), Giorgio Spaziani Testa (Presidente CONFEDILIZIA), Mario Valducci (Presidente INVIMIT).



Modera Pietro Senaldi (Vicedirettore di LIBERO).



Ore 13.00 Conclusioni Roberto Rosso (Responsabile Nazionale Dipartimento Casa FI e Vicecapogruppo FI Senato, Antonio Tajani (Segretario Nazionale FI e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).

