25 OTT 2025
rubriche

Rassegna di Geopolitica. Tra tensioni commerciali e purghe dei militari, si apre il Quarto Plenum a Pechino

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
"Roiled by purges and buffeted by US frictions, China’s leadership meets to chart country’s rise" - CNN - 20 ott 2025.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Tra tensioni commerciali e purghe dei militari, si apre il Quarto Plenum a Pechino" di sabato 25 ottobre 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Cina, Commercio, Digitale, Economia, Energia, Esteri, Finanza Pubblica, Geopolitica, Intelligenza Artificiale, Mercato, Sviluppo, Tecnologia.
