"One Health - Educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile"

Modera: Fabio Insenga (Vice Direttore Adnkronos).



10.00 Saluti istituzionali: Paolo Trancassini (Questore della Camera dei Deputati), Nathan Levialdi Ghiron (Rettore, Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Francesco Lollobrigida (Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), Stefano Marini (Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata).



10.30 Video di presentazione - Dialogo con i partner istituzionali e del territorio: Claudio Destro (CEO, Azienda Agricola Maccarese), …

Stefano Palomba (Commissario Straordinario IZS Lazio e Toscana), Marco Di Paola (Presidente, Federazione Italiana Sport Equestri - FISE), Carlo Bolaffio (Fondatore e Direttore Sanitario Equivet Roma Hospital), Giovanna Salza (Chairman e Founder di Ca’ Zampa).



Tavola rotonda: One Health tra sfide globali e locali.



Modera: Fulvio Laus (Prof.



in clinica medica veterinaria, Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Romano Marabelli (Advisor, Direzione Generale WOAH ex OIE), Giovanni Filippini (Direttore generale della salute animale, Ministero della Salute), Ugo Della Marta (Direttore Generale DGISAN e CVO Italia, Ministero della Salute), Alberto Cavazzini (Direttore Tecnico-Scientifico CREA, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria), Umberto Agrimi (Direttore, Dipartimento Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, ISS), Massimo Miscusi (Prof.



Ordinario di Neurochirurgia, Università degli Studi di Ferrara), Eleonora Candi (Coordinatrice Corso di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Roma Tor Vergata).

