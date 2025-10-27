"One Health - Educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile"

27 OTT 2025
Modera: Fabio Insenga (Vice Direttore Adnkronos).

10.00 Saluti istituzionali: Paolo Trancassini (Questore della Camera dei Deputati), Nathan Levialdi Ghiron (Rettore, Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Francesco Lollobrigida (Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), Stefano Marini (Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata).

10.30 Video di presentazione - Dialogo con i partner istituzionali e del territorio: Claudio Destro (CEO, Azienda Agricola Maccarese), Stefano Palomba (Commissario Straordinario IZS Lazio e Toscana), Marco Di Paola (Presidente, Federazione Italiana Sport Equestri - FISE), Carlo Bolaffio (Fondatore e Direttore Sanitario Equivet Roma Hospital), Giovanna Salza (Chairman e Founder di Ca’ Zampa).

Tavola rotonda: One Health tra sfide globali e locali.

Modera: Fulvio Laus (Prof.

in clinica medica veterinaria, Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Romano Marabelli (Advisor, Direzione Generale WOAH ex OIE), Giovanni Filippini (Direttore generale della salute animale, Ministero della Salute), Ugo Della Marta (Direttore Generale DGISAN e CVO Italia, Ministero della Salute), Alberto Cavazzini (Direttore Tecnico-Scientifico CREA, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria), Umberto Agrimi (Direttore, Dipartimento Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, ISS), Massimo Miscusi (Prof.

Ordinario di Neurochirurgia, Università degli Studi di Ferrara), Eleonora Candi (Coordinatrice Corso di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Roma Tor Vergata).

Buongiorno a tutti
Magnifico rettore Kiron Preside Marini autorità accademiche signore e signori è per me un grande onore portare il saluto della Camera dei deputati e partecipare a questo importante incontro promosso dall'Università degli studi di Roma Tor Vergata
Dedicato a un tema di straordinaria attualità e rilevanza l'approccio One è alto un paradigma che unisce salute umana salute animale salute ambientale in un'unica visione integrata sostenibile e profondamente moderna
Permettere innanzitutto di esprimere il mio apprezzamento per l'impegno che l'ateneo di Tor Vergata sta dimostrando nel campo della formazione e della ricerca come testimonia il successo del nuovo corso di laurea in medicina veterinaria capace in soli dodici mesi di attrarre centinaia di giovani da tutta Italia
Questo è il segno tangibile di una progettualità lungimirante radicata nel territorio ma orientata a una dimensione internazionale
L'idea di fondo che oggi ci riunisce quelle di una salute unica condivisa interconnessa rappresenta una delle sfide più ambiziose e necessari del nostro tempo
Viviamo in un mondo caratterizzato trasformazioni globali rapide e profonde cambiamento climatico perdita di biodiversità nuove ci sono sì diffusione di resistenze antimicrobica microbiche
Tutti fenomeni che non conoscono confini geografici nei separazioni disciplinati
In questo contesto il paradigma paradigma One Earth non è solo un approccio scientifico ma anche un nuovo modo di intendere la cooperazione tra istituzioni università enti di ricerca e società civile
E un invito a costruire ponti di conoscenze responsabilità condivisa tra l'uomo e l'ambiente tra la scienza e le decisioni politiche tra la dimensione locale e quella globale
L'Italia ha una tradizione importante in questo campo il nostro paese partecipando attivamente alle strategie internazionali di contrasto alle emergenze sanitarie e alla promozione della saluta pubblica globale
Tuttavia il successo di queste politiche dipende prima di tutto dalla qualità dalla formazione dalla capacità delle nuove generazioni di leggere la complessità del mondo contemporaneo costruì venti interdisciplinari e con una solida etica della responsabilità
Per questo l'iniziativa dell'Università Tor Vergata assume un valore strategico
Non solo formale veterinarie ricercatori ma costruisce una cultura buone alte che integra medicina scienze ambientali economia tecnologia e scienza sociali
Una cultura che considera la salute come un bene pubblico universale da proteggere con approcci coordinati basati sull'evidenza scientifica sulla cooperazione internazionale
Desidero sottolineare anche il valore dell'innovazione didattica che questo progetto esprime l'utilizzo di strumenti Inversini di realtà aumentata i di ambienti virtuali per l'apprendimento rappresenta un passo avanti decisivo nella formazione universitaria
è un modo concreto per rendere la conoscenza più accessibile coinvolgente e sicura e per tradurre la Timoria inesperienza e così che si costruisce la competenza ma anche la consapevolezza etica del ruolo del futuro professionista
Accanto all'innovazione tecnologica emerge con forza il valore della cooperazione internazionale
Doppia laurea programmi di mobilità ricerca congiunta rapporti e legami con organismi internazionali che ci ricordano che la scienza è per sua natura collaborazione e dialogo
Ebbene se oggi parliamo di vuole alte come di una visione integrata della salute dobbiamo riconoscere che anche la politica e le istituzioni sono chiamate a una nuova analogo sforzo di integrazione è compito delle istituzioni sostenere e valorizzare la ricerca scientifica ma anche ascoltarla
Nel Parlamento questo significa tradurre risultati della scienza gli strumenti normativi efficaci in politiche pubbliche capaci di anticipare la crisi invece di limitarsi limitarsi a gestirli
E perciò fondamentale che in momenti come questi diventano occasioni di confronto costante tra il mondo accademico e quello politico solo da un dialogo continuo strutturato possono nascere disposte durature alle sfide della salute globale
La Camera dei deputati guarda con grande interesse e rispetto a queste esperienze perché riconosce nel sapere scientifico un alleato essenziale nella costruzione di un futuro sostenibile
In questo senso il progetto qua nel te promosso da Tor Vergata rappresenta un modello virtuoso
Unisce la forza della ricerca la passione della formazione e il senso civico della responsabilità collettiva concludendo consentitemi di rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata ai docenti agli studenti ai partner in istituzionali ai rappresentanti del mondo produttivo che collaborano con l'ateneo
La vostra presenza conferma che la salute non è un tema settoriale ma un patrimonio comune che si dicono che si difende con l'impegno congiunto di tutti
Scienziati educatori amministratori e cittadini sono certo che i lavori di oggi offriranno spunti preziosi per costruire una rete nazionale internazionale sempre più forte capace di affrontare con efficacia le sfide sanitari e ambientali dei prossimi decenni
Una rete che metta al centro la persona la vita il rispetto per l'ambiente nella convinzione che solo unendo i nostri saperi potremmo garantire un futuro più equo sicuro sostenibile
Sconti scusandomi con voi perché non potrò rimanere sino al termine del convegno vi auguro buon lavoro e vi ringrazio per l'impegno e per l'esempio che oggi date alla nazione grazie ancora
Buongiorno la vendette benvenuti anche da parte mia sono fa vinse Eng Alice direttore di Haneke no nos lettera una moderazione della prima parte dei lavori di oggi c'è molto poco da aggiungere sul piano dei contenuti perché di queste dalla Camera Paolo Branca simili ha già messo sul tavolo tutti quelli che sono i temi fondamentali che affronteremo in questa giornata sotto gli ho solo un dato riguardo al titolone alte
Educazione ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile aggiungiamoci anche la tecnologia che sarà presente oggi abbiamo tutti gli elementi fondamentali per fare in modo che di futuro sia realmente sostenibile io mi taccio e siamo qui il rettore delle iniziali si Roma Tor Vergata nata lega Dio
Grazie innanzitutto desidero ringraziare di questore della Camera un errore Franca Sini per avere consentito realizzazione di quest'evento tutti i nostri partner che adesso sì
Assicureranno nei loro presentazioni tutta la governance di ateneo tutte le persone che hanno lavorato perché questo evento potesse realizzarsi qui oggi autorità accademiche che studentesse e studenti che anche stanno seguendo il corso di laurea giunto già al secondo anno di attività
è un grande onore aprire questo incontro dedicato a un tema di straordinaria attualità rilevanza
E questo evento nasce dalla volontà del nostro ateneo di promuovere un dialogo concreto e costruttivo fra il mondo accademico le istituzioni pubbliche nel settore privato
Con l'obiettivo di rafforzare una visione integrata della salute è quella che oggi chiama appunto quan Hertz
Un approccio che riconoscente l'interdipendenza alla salute umana animale ambientale e che rappresenta una delle sfide più importanti del nostro tempo
Un approccio che comporta l'esigenza di un impegno che il nostro ateneo sta ponendo in essere in questa direzione che già tangibile con l'attivazione lo scorso anno accademico del corso di laurea in medicina veterinaria
E attraverso questa iniziativa abbiamo posto le basi per una formazione e una ricerca capaci di interpretare la complessità di sistemi viventi e delle loro interazioni
Oggi attraverso questo vento e grazie alla collaborazione con parte del di eccellenza che sono oggi qui e che avranno modo di dare lo la loro visione di quello che può essere il concetto rimane alta dobbiamo fare un passo ulteriore
E cioè costruire una rete stabile di educazione ricerca e cooperazione per il futuro della salute globale
Il primo pilastro e certamente l'educazione cioè formare professionisti capaci di muoversi nel paradigma uguale nel tempo significa andare oltre i confini tradizionali delle discipline
Il corso di laurea di medicina veterinaria del nostro ateneo non forma soltanto medici veterinari nel senso classico del termine
Ma forma professionisti della salute globale capaci di comprendere come ogni intervento sulla salute animale sull'ambiente o sulla sicurezza alimentare abbia riflessi diretti sulla salute dell'uomo e della società
Vogliamo che i nostri studenti diventino custodi della salute collettiva pronti a dialogare con medici e biologi agronomi ingegneri ambientali economisti e decisori pubblici
La salute infatti non appartiene ad una sulla categoria professionale e il risultato di un sistema integrato di competenze e di responsabilità condivise
Educare oggi significa insegnare la complessità e al tempo stesso coltivare la responsabilità di operare in modo etico e sostenibile
Il secondo pilastro e certamente la ricerca il concetto di Guarente Civita guardare ai problemi con uno sguardo interdisciplinare necessariamente interdisciplinare
Laddove che evidente che le competenze veramente utile al problem solving si trovano ai confini delle discipline molto spesso
E le grandi sfide del nostro tempo dall'antibiotico resistenza le zoonosi emergenti dei cambiamenti climatici alla sicurezza alimentare non possono essere affrontati in modo isolato
La collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale Lazio e la Toscana rappresenta in questo senso un tassello fondamentale del nostro impegno
Insieme possiamo sviluppare progetti di ricerca avanzata promuovere il trasferimento decoro Gico e contribuire la definizione di politiche sanitarie più efficaci e sostenibili
Allo stesso modo la collaborazione con le aziende zootecniche private ci consente di portare la ricerca sul campo nelle realtà produttive per migliorare il benessere animale e la qualità delle produzioni e la si Ostini verità dei processi
La ricerca universitaria per essere realmente innovativa deve saper uscire da laboratori e confrontarsi con i bisogni concreti della società solo così potremmo generare conoscenza utile applicabile è orientata al bene comune
Il terzo pilastro certamente la cooperazione una realtà è per sua natura un approccio collaborativo nessuna istituzione nessuna disciplina nessun settore può affrontare da solo le sfide della salute globale
Ne è testimone la recente istituzione di un accordo quadro dazione congiunto tra cinque importanti otto reti europee e la Costituzione pochi mesi fa
Del partenariato europeo non è alta contro l'antibiotico resistenza al quale hanno aderito cinquantatré organizzazioni di trenta Paesi
E necessario costruire reti di cooperazione in cui università Enti pubblici impresa e professionisti e comunità locali condividono dati esperienze e strategie
Le nostre convenzioni con gli enti pubblici e le partnership con il settore privato non sono semplici accordi formali sono alleanze per il futuro strumenti attraverso i quali possiamo unire competenze e risorse per prevenire le crisi sanitarie migliorare la qualità della vita e promuovere modelli di sviluppo realmente sostenibili
La salute unica non può prescindere da un approccio multidisciplinare intersettoriale integrato che deve vedere i medici veterinari attori protagonisti
La cooperazione in fondo l'essenza stessa del concettualmente unire le forze per garantire una sola salute per tutti
Parlare di Mon-El Todi significa anche parlare di futuro
Un futuro in cui la salute non sia più considerata un diritto individuale ma un bene comune
Da preservare con competenza etica e visione il nostro ateneo con il suo impegno nella formazione nella ricerca e nella cooperazione vuole essere protagonista di questo futuro
Un futuro in cui la scienza la responsabilità e la collaborazione diventano strumenti di problemi progresso e di equità concludo con un pensiero che riassume il senso profondo tutto ciò che oggi celebriamo
Non esiste salute umana senza salute animale non esiste Salute animale senza un ambiente sano
Ed è questa consapevolezza che da questa consapevolezza che dobbiamo partire per costruire insieme un futuro sostenibile per tutti grazie a tutti
Grazie a rettore nata negli albi di non adesso chiamo qui sul palco stavano Marini che presiede la facoltà di Medicina e Chirurgia Venezia agli studi di Roma Tor Vergata
Allora buongiorno a tutti
Grazie per essere qui onorevole questore magnifico rettore studentesse studenti e veemente tutti i nostri docenti grazie di essere qui
Alla questa storia inizia tanti anni fa
Quattro anni fa cinque anni fa mi chiama o il
Vettore oggi ministro il professor Schillaci parlando dell'idea di attivare questo corso che doveva essere incentrato su questo concetto umane onestamente non sapevo cosa significasse quindi ho fatto un po'di ricerche non c'era ancora l'intelligenza artificiale e in questi giorni ho rivisto gli appunti che avevo preso vi dico quello che vi leggo quello che ho trovato che trova i quattro anni fa
Un concetto astratto in cui si parla di un apporto
Approccio collaborativo multisettoriale trans disciplinare per raggiungere risultati ottimali sulla salute riconoscendo la profonda in toto connessione tra salute umana animale ecosistema
Il buio
Traduzione
Filosofia operativa questa è un po'la traduzione in parole povere che richiede la rottura dei tradizionali confini che hanno storicamente separato salute umana animale e scienza ambientali già questo e più
Comprensibile ma sempre la definizione
Estremamente vaga può essere interpretata in due mila modi c'è chi la interpreta torniamo al Paleolitico vi ricordate qualche anno fa usciva di età paleolitica e quello che si mangiano Simi carne cruda secondario pure con le penne con con la pelle
Scordandosi che nel Paleolitico si moriva trentacinque quarant'anni
Altri reinterpretano pensando al gattino a cui dobbiamo dar da mangiare alle crocchette solo con proteine animali e non con cereali questo è un altro tipo di approccio Gualberto pone altre non è questo
Noi occidentali abbiamo
Un grande problema la difficoltà a capire il concetto di voi mentre siamo troppo lontani
Siamo troppo antropizzati
Global warming ok nessun problema cento condizionatore
Cioè
L'alluvione
Nessun problema faccio io ne su Teams quindi a noi tutto sommato ci interessa poco andiamo al supermercato troviamo il cibo quindi per me è molto difficile comprende il concetto buone
E visto abbiamo anche molti studenti mi ero immaginato
Di farvi due esempi
Sulla concettualmente pratici
Uno che possiamo vedere che abbiamo qui dietro casa in un paese a basso reddito
Cominciamo col Paese basso reddito dove effettivamente concettualmente si sente anzi si vive
Molti di voi sanno che gestisco non lontano ancora un piccolo ospedale in una ballata di Nepal
In quel villaggio abitano gli intoccabili intoccabile la casta più bassa che c'è nel Nepal
Sconosciuta ai medici perché non vogliono toccare questi questi miserabili perché così sono vivono una vita miserabile
Il governo riconosce vivono di sussistenza coltivano mais sanno i bufali non le vacche perché sono in parte induisti
Da cui è raccolgono il latte
Fino a quindici anni fa tutta la vita era incentrata sul monsone questa benedizione che arrivava una volta all'anno
E fino a quindici anni fa con il monsone potevi rimetterci il calendario il primo giugno cominciava il trenta luglio finiva era il regolarissimo
Da quindici anni a questa parte il monsone fa i capricci adesso inizia a piovere
Sì almeno a metà aprile finisce di piovere più o meno
A metà ottobre
Loro coltivano mais mai sullo che entravano a marzo
Durante il monsone il mais cresceva si formavano le pannocchie
Il primo agosto veniva il caldo il mais si seccava sulle pannocchie dopo un mese lo raccoglievano loro macinava nello davano da mangiare agli animali e lo mangiavano loro
Contestualmente sempre ai primi di agosto con la terra ancora imbevuta di acqua piantavo hanno le verdure che crescevano punto con il caldo e con queste mangiavano fino a dicembre
Adesso piove agosto il mais marcisce
Sulle pannocchie non può essere raccolto
Pieno di funghi
Marcescenza
Le piantine di verdure vengono di lavate agosto perché piove
Questo che significa
Significa carestia
Significa malnutrizione
E non finisce qui
Mai se non lo buttano non posso non buttarlo non possono permetterselo
E quindi lo danno da mangiare ai buffoni
I medici veterinari sanno che subiamo troppe proteine poche fibre bufali tra l'altro è molto difficile durante la stagione delle piogge che dura tantissimo andava accoglie Lerma
Gli animali si ammalano di Sahara che l'acidosi nominale lo nominale cronica
Malattia che all'inizio
Sembra dare questo mai se sembra funzionare bufale crescono di più fanno più latte alla lunga si indeboliscono vanno incontro malnutrizione si infettano muoiano
Queste vacche malate queste bufale manate vengono tenute in casa
Con le deiezioni
Quaranta per cento dei bambini con parassitosi intestinale sessanta per cento con anemia
Quindi
Diamo antibiotici alle alle bufale perfetto diamo antibiotici che ce li ritroviamo poi nel latte nei formaggi e nella carne
E quindi l'esistenza quindi vedete come il sistema e integrative Simo per noi è molto lontano
Ma per loro e vita quotidiana
Ma vi faccio un altro esempio che viviamo tutti i giorni le api
Le api
Pesticidi a go go
Le api muoiono
Non solo ma rendiamo questi insetti dannosi resistenti troviamo questi mistici lì nel miele
Un alimento di larghissimo
Di larghissimo consumo quindi resistenze da parte degli insetti nocivi diventano sempre più resistenti il miele è inquinato da questi pesticidi
Quindi resistenza antibiotica sicurezza alimentare
Settimana scorsa parlavo con un amico che ha delle api era disperato
Perché quindici giorni fa le api hanno scemato
Ago a a ottobre metà ottobre perché hanno scemato perché si son trovate per quindici venti giorni le otto brande romane tempo duravano meno adesso abbiamo dall'estate prolungata
Quest'anno sentito caldo pensavano che fosse primavera e hanno scemato
Jean-Marie adesso per un'arte significa morte sicura perché scemare significa che la vecchia regina se ne va si crea un nuovo alveare ma devono fare le scorte
Di miele per superare l'inverno ma adesso non ci son più fiori e quindi queste son destinate a morire di fame durante l'intero quindi vedete questo il concetto di buone tre ragazzi questo il concetto non avendo un sistema interconnesso tra sicurezza alimentare sicurezza sa salute umana e salute animale
Quindi
Come abbiamo fatto
Come abbiamo fatto a integrare questi concetti nel corso di laurea durante la progettazione abbiamo lavorato allinearsi a diversi livelli abbiamo lavorato diversi livelli innanzitutto la mission del corso
Non abbiamo inserito ufficialmente il principio won't Health nella missione educativa del corso di laurea
Abbiamo definito il veterinario come un guardiano della salute pubblica e ambientale è un concetto forte importante ragazzi dovete essere orgogliosi di esser definiti in questo modo
Questo concetto ragazza è stato anche riconosciuto come fondamentale valore aggiunto da parte di Kuhn è ampio
è un valore aggiunto del nostro corso
Ancora collaborazioni interdipartimentale non a caso sono due dipartimenti coinvolti questo per favorire un approccio multidisciplinare transculturale
Quindi avvicinando o meglio rompendo i confini dei dipartimenti tra clinica patologie sanità
Avvicinando quindi gli studenti una visione multidisciplinare della patologia
E inoltre questo ringrazio tutti gli enti coinvolti abbiamo istituito tutta una serie di convenzioni formali con realtà integrato del territorio dallo Zooprofilattico a Maccarese tante altre realtà importantissime
Nella nella nostra regione
Abbiamo organizzato i programmi cercando di introdurre il concetto di buone altre fin dal primo anno i ragazzi vengono bombardati e in questo senso devo ringraziare i docenti appunto del primo anno
Che hanno svolto stanno svolgendo un'eccellente lavoro
Abbiamo introdotto dei moduli ibridi
Epidemiologia comparata come studiare i modelli di trasmissione delle malattie delle Zanussi
Che si applica contro umani animali obiettori ambientali
Ecologia della malattia questo abbiamo visto le aprì il global warming
Monsone che arriva prima di Pavia dopo
E poi la sicurezza alimentare son dei moduli in cui si parla appunto dalla stalla alla tavola cioè trattare l'intero processo includendo tutti gli standard igienici dell'allevamento il monitoraggio ambientale
La salute pubblica
Per quanto riguarda la resistenza microbica
Ci sarà un blocco dedicato nel corso insegnando l'uso responsabile degli antibiotici nel contesto veterinario
Qui voglio una piccola parentesi
A noi sembra lontano ne sappiamo che agli animali vengono normalmente dati antibiotici che non si usano più in terapia umana antibiotici di vecchie vecchie generazioni vecchie sulfamidici cloramfenicolo tetraciclina in altre cose
Che non vengono più usati
Ok si potranno formare delle resistenze ma tanto noi siamo in Italia possiamo utilizzare antibiotici di ultrà generazioni chinoloni ci tutto il resto e quindi non abbiamo alcun problema
Alla innanzitutto gli antibiotici utile giurisdizione costano prima o poi gli animali dei battelli diventeranno resistenti anche a loro
Ma se io guardo quello che succede nei Paesi a basso reddito gli animali e gli umani vengono trattati con gli stessi antibiotici perché non ci sono soldi per usare inchino a Lonigo un antibiotico di ultima generazione per trattare un bambino
Quindi diamo la tetraciclina alla mucca diamo a te dodici divina al bambino con un aumento ovviamente
Della patogenicità della gravità della malattia quindi vedete che il quadro spero di averlo abbastanza chiarite
Altra cosa che abbiamo introdotto il corso sono i rischi di comunicazione io faccio ricerche di base difficilissimo interagire con clinico
Essendo medico riusciamo spesso a trovare un punto di di di contatto
Ma vi assicuro che non è facile immagino quanto sarà difficile per questi ragazzi interagire con il clinico umano con l'epidemiologo con il biologo con il chimico
Connell esperto di scienze ambientali e per questo noi abbiamo introdotto
Gli ultimi negli ultimi anni dei moduli per insegnare agli studenti su come comunicare efficacemente tra le diverse specialità
Via informatica Big Data
Questo è un altro un'altra parte
Un altro modulo che abbiamo introdotto nel corso un modulo che dobbiamo sviluppare peraltro stiamo lavorando con il ministero
Con la clinica veterinaria con la quale siamo convenzionati per cercare di fare un registro dei tumori animali
Che possano funzionare come sentinella
Per quanto riguarda i tumori umani non esiste ancora in Italia un registro dei tumori animali quindi ci stiamo lavorando e lo porteremo avanti perché credo che sia importantissimo per la salute umana
E l'ultima cosa che abbiamo introdotto è stata il pensiero sistemico cioè insegnare a questi ragazzi
Chi ha malattie non è fine a se stesso deve essere inquadrata in un sistema
Deve essere inquadrata in un sistema che tiene conto
Dell'ambiente
Della vita che viene fatta come viene svolta la vita in quell'ambiente del tipo di socialità che esiste in quell'ambiente quindi guardare alla malattia dal punto di vista complessivo non fermarsi al battere che sta infettando il polmone quindi questa è un'altra cosa che abbiamo che abbiamo introdotto
Quindi come vedete abbiamo cercato di organizzare questo corso-concorso nuovo il primo che nasce nel Lazio su questo
Fulcro che quelle buone
Introducendo questi moduli cercando di sensibilizzare i ragazzi di responsabili si responsabilizza di perché loro voglio chiudere con quello appunto con la frase con cui avevamo iniziato saranno i guardiani ok i guardiani del futuro quindi grazie mille per essere qui ragazzi grazie a tutti coloro che son presenti e andiamo avanti con questo nuovo approccio al corso di medicina legale grazie mille
Grazie grazie anche al professor Marini e devo dire che interventi di questo tipo agivano anche il mio lavoro perché è tutto molto chiaro è tutto molto lineare e abbiamo parodia faccione alta da un prato di il peso Marini faceva giustamente riferimento a quella che è una definizione a sono incastrati Taricone al terzo fino solo a pochi anni fa oggi Monet sta diventando deve diventare invece qualcosa di molto concreto
E la concretezza passa anche per la tecnologia io chiamo qui Marcoré professore associato
Di Ingegneria Elettronica dell'Università degli Studi io a Tor Vergata e il fatto che ci sia un ingegnere elettronico a parlare dopo il preside a volta di medicina ci fa capire quanto la tecnologia possa essere utile a sviluppare quello che stiamo raccontando
Caro lettore autorità colleghi studenti e studentesse
Può partire il video
Quello che ora andiamo a vedere in proiezione su questi schermi e l'estratto di alcune riprese che stiamo svolgendo noi di Tor Vergata insieme nostri partner di questo progetto
Che attiene alla facoltà di Veterinaria
Se parte il video
Per dire che intanto continuano
No
Tanto io continuerei sì iniziò a raccontare cioè come come vedrete ora speriamo che sì posso far partire il video
Io cosa in immagini realizzate con una telecamera a trecentosessanta gradi quindi trattasi di video Inversini quindi prima di tutto noi andiamo a cercare di produrre del materiale didattico onde del secolo oggi competente innovative
E questi video sono i video che sono la base del Progetto Tor Vergata Extended
Questo è un progetto che nasce dalle specifiche necessità discusse sulla facoltà di veterinaria che presenta alcune esigenze specifiche ma che andrà applicato anche a molti altri corsi di laurea del nostro del nostro ateneo
La fruizione di questi video ovviamente non basata su uno schermo tradizionale come quello che ora dovrebbe funzionare ma che non funziona ma sull'utilizzo ecco sta funzionando vedete si tratta di video Inversini
Ma si tratta di materiale video che noi andiamo a costruire per realizzare del materiale didattico o che sia immersivo che sia interattivo che sia basato su concetti retta più totale
A quindi la loro funzione avviene attraverso i particolari visori oggi abbiamo qui un esempio di questi visori chi vorrà provare ad utilizzare i visori li può trovare nella parte posteriore della della sala
E l'obiettivo primario di questi video è usarli nella fase di orientamento degli studenti non è banale questori entrarono studente verso le sue specifiche attitudini
Nella giusta fase dell'insulto percorso accademico molto importante spesso gli studenti hanno cambiamenti di direzione quindi l'idea dell'orientamento e della coinvolgere gli studenti a capire meglio quali sono gli obiettivi e quali sono gli obiettivi di studio più vicino alle loro sensibilità assolutamente fondamentale ma questi video verranno anche utilizzati all'interno del percorso didattico
La parola Extended sta proprio per un concetto di insegnamento di didattica estesa integrata con gli strumenti che la tecnologia oggi mette a disposizione sono molti
Noi oggi utilizzeremo in questo specifico progetto questi strumenti dalla realtà virtuale costruendo opportuni video didattico ed emozionale
A il concetto fondamentale cercare di attrarre anche gli studenti
In una dimensione di aumento dell'efficienza d'apprendimento e nella mia esperienza di docente
Una parte importante anche l'emozione dell'apprendimento bisogna coinvolgere i ragazzi con l'emozione questo consente ragazzi di essere più attenti e di portare a termine il loro corso di studi con più decisione compiuto lontane con più entusiasmo ma anche o
Consentire agli studenti di fare cioè di imparare facendo e questo modo di
Fare virtuale ma comunque molto più molto efficiente rispetto anche all'insegnamento tradizionale che rimane comunque ovviamente centrale nella nostra attività di di docenti
E pensate questi video intanto le le immagini vanno avanti noi riusciremo a portare in questa maniera gli studenti in delle situazioni o di difficile accesso o in situazioni critiche perché gli eventi avvengono in specifici istanti di tempo non possono essere controllati
Immaginate cosa possa significare nostri studenti vedere un video in cui possono assistere da dietro le quinte ad un evento importante Comuna gare di equitazione mondiale che avviene ogni quattro anni e ogni anno avviene in un luogo diverso immaginate quanto possa essere importante
E parlando specificatamente della della veterinaria
Mostrare ad uno studente un intervento d'urgenza magari su un animale esotico
O piuttosto quanto possa essere interessante
Vedere del parto di una mucca che è un evento che non si può controllare quindi non riusciremmo in questa maniera coinvolge gli studenti in tante situazioni di estrema importanza per la didattica perché li portiamo sui luoghi dove le cose
Avvengono e con lite con l'interattività saremo anche in grado di farli agire con una realtà che loro non potrebbero facilmente partecipa
Ora direi che uno degli aspetti su quali riflettevo alla fine di una delle ultime riunioni con una collega che è di grande rilevanza secondo me arco e anche il concetto dell'inclusività dell'insegnamento
Cioè immaginate che non abbiamo molti studenti a Tor Vergata con difficoltà motorie insomma con delle disabilità questo un grande strumento per rendere loro un servizio di grande qualità e coinvolgerli più attivamente nelle nostre attività didattiche
Ultima nota voglio che questo mio contributo sia molto sintetico
Qualcheduno potrebbe notare che si tratta di tecnologie tra virgolette standard
Questo è vero queste tecnologie non sono recentissime ma bisogna mettere il punto su una cosa molto importante che ora sono mature e quindi poiché queste tengono gente reagiscono al nostro sistema sensoriale sono estremamente più affidabile di qualche anno fa
E quindi rendono la fruibilità di questi strumenti estremamente efficiente grazie grazie dell'attenzione
Grazie al professor Marco Re mi ha fatto un assist perfetto per presentarvi
I relatori che sono questi dal tavolo professore ha parlato di luoghi dove le cose avvengono ma se vogliamo parlare di luoghi dove le cose avvengono al tavolo abbiamo i partner del Progetto di Tor Vergata al progettone se Tor Vergata vedi presento rapidamente
Sono Claudio destro ceo dell'azienda agricola Maccarese Stefano Palomba commissario straordinario situato profilattico
Sperimentale Lazio e Toscana
Marco Di Paola presidente operazioni Renault Sport equestri Carlo Bolaffi o fondatore direttore sanitario di tecnica tra Roma Hospital e Giovanna Salza segmenta e fa un derby Kazan Pa
Buongiorno a tutti grazie per la essere qui con noi perché è fondamentale appunto andare a raccontare in concreto cosa vuol dire approccio non Health e come tutti i giorni viene vissuto l'approccio buone altre Ohio partendo da dottor destro l'azienda agricola Maccarese ma le aziende agricole
Più grandi in Italia
Dal settore zootecnico a quella quello piccolo al settore energetico insomma le chiedo qual è come si sviluppa il vostro approccio e come il vostro apporto con l'università in questo senso
Bene
Ringrazio dell'invito ringrazio i presenti una bella occasione per presentare questa facoltà
Al due mila venti quando siamo state contattate dalla Regione per vedere se c'erano le condizione la nostra disponibilità per poter avviare la nuova facoltà di Veterinaria la prima facoltà di Veterinaria del Lazio per la verità io quando sono arrivato a Maccarese nel novantanove dopo la privatizzazione
Trovai abbastanza strano che lo Stato avendo un'azienda agricola non avesse a Roma una facoltà di veterinaria o di agraria perché poteva benissimo le offro aveva dall'azienda dello stato perciò ci siamo messi subito a disposizione anche perché marca Maccarese abbiamo fondato un polo di formazione per lo sviluppo agrotecnico
Partecipato da dove ci sono certamente la nazionale percorre l'Università di Viterbo in cui facciamo ricerca e formazione perché riteniamo che la formazione sia alla base di ogni attività imprenditoriale
Per cui facciamo formazione ai veterinari uragano nome e a operatori del settore
Ci siamo messi a disposizione siamo andati avanti nel frattempo abbiamo realizzato una sala mungitura nuova come avete visto e sopra questa sala mungitura abbiamo realizzato la sala
Dove poter ospitare accogliere li studenti della novella facoltà di veterinaria
Io credo che per gli studenti sia una grande opportunità per viene suonata facoltà di veterinaria in Italia dispone del più grande allevamento di vacche da latte
Abbiamo anche
Bovini da carne però siamo anche un modello di economia circolare pertanto
Grazie appunto alla produzione di energia elettrica da influenti Isotta che Necci perciò perché non conosce l'azienda son tre mila duecento ettari a Fiumicino
In cui produciamo foraggera pongono all'arte siamo i primi produttori a livello nazionale col venti per cento dall'altra che avevano i romani di nostra produzione
E poi va bene coltivazione di mandorle e pinoli o di foraggi ed energia elettrica oltre a tutta l'aspetto ambientale che abbiamo noi pensiamo che questi studenti abbiano una grande opportunità
Tel coi auspichiamo anche nostro grande desiderio visto che mancano veterinari per animali da reddito perché l'animale RAI ha detto almeno affascinante
Sicuramente degli animali da affezione ma ce n'è un gran bisogno Pio
Tra l'altro sono anche vice presidente dell'Associazione italiana allevatori
Vi confesso che adesso con nuovo sistema qualità nazionale bovino zootecnico
C'è bisogno dei veterinari che hanno li troviamo c'è bisogno di avere dei veterinari che certificano questi processi e da lì ce la si fa adesso sale esce come nebbia e non si trovano sul mercato a percorrere questa è un'opportunità sicuramente noi dobbiamo fare della dell'allevamento dai ha detto sostenibile
Però come dei cavalli Pirovano nel due mila cinquanta avremmo due miliardi di persone da sfamare destino
In Pio pertanto c'è bisogno di pomodori c'è bisogno di produrre anche della carne sebbene i consumi siano in calo però appunto c'è bisogno anche della sanità dal veterinario che ci accompagni in questo processo
E sicuramente appunto le norme sul benessere e sulla sostenibilità ambientale devono essere supportate affiancate appunto dalla parte
Veterinaria grandi sotto sgraziato destro darsi un po'sintesi sono riusciamo a parlare con chiunque grazie mille per il suo contributo
Dottor Palomba mission dell'istituto chiaramente quei tutelare la sanità il benessere animale diciamo nel pieno sul business
In realtà in quello che mi colpisce trenta secondi che non ruberò ai colleghi e quando Fucci fuori prima abboccamenti con riprese con il magnifico rettore con i vari professori
Ciò che mi colpì era la fattualità una richiesta scegliere lo Zooprofilattico perché in realtà già in nuce era chiaro il concetto che il principio ugualmente era già in studio Zooprofilattico lo Zooprofilattico nasce dall'intuizione dei nostri padri fondatori della salute
Siamo un ente alle dirette dipendenze del ministro della salute e noi siamo già Bonetti in che termini il nostro assetto nello seicento dipendenti
Dieci sezioni distribuite tra il Lazio e Toscana
Ma il bello è il core business non è fatto solo di veterinari veterinari biologico statistici
Agronomi epidemiologi
Entomologi tante realtà tante professionalità che messi insieme difficilmente venne individuato in a qualsivoglia azienda statale o peggio dopo o privata
Quindi noi già ragionavamo in questi termini e il vero valore in termini squisitamente manageriali
Ed è proprio qui il famoso concetto prevenire è meglio che curare si dice ma che ma un principio è un benchmark bocconiano quasi ci permette di risparmiare in realtà ci permette invece di individuare intercettare precocemente i rischi sanitari per la salute pubblica grazie questo approccio multidisciplinare che ti dà quell'intuizione tipa indirizzare la ricerca verso un assente invece che un altro
Ora il concetto
Sul quale voglio forzare il ragionamento e sulla leva strategica che questa opportunità da alla istituzione inteso come formazione
Formare dei giovani veterinari nuovi come approccio che non siano solo collegati a quello che era il vecchio approccio squisitamente clinico
Ho ispettivo sugli alimenti come è cambiato un po'negli ultimi anni è fondamentale
Il mi piace molto il concetto di sentinella della salute pubblica in realtà lo siamo da sempre signor preside
Da sempre
Abbiamo sempre avuto quest'ottica arrivo sempre agito su quelli trecentosette trecento gradi richiamo io che venivano lasciati dalla ressa medica umana
E venivano lasciati a alla nostra competenza e grazie a Dio devo dire non vorrei essere clamorosamente smentito ma abbiamo fatto un buon lavoro
Fatto ne è che i grossi risultati che abbiamo sulla gestione delle patologie delle zoonosi d'Italia
E permettono ai nostri decisore di poter andare in Europa e dire signor Licari e neanche un bel su un bel sistema che funziona molto bene
La devo il il ma
Ci siamo resi conto il nostro Regolamento sul servizio sanitario sulla sulla salute pubblica del ventotto regio decreto del ventotto io l'ho studiato per principio di studiare sui mali Politi ecco quindi metteva a studiare sia quello che cose nuove
Cioè poter vedere che già nel ventotto e legislatura l'intuito delle cose che fanno paterno dell'antropologia culturale dell'italiano
Ecco è un valore aggiunto che è impossibile che in altre nazioni si posso trovare con questa stessa enfasi ora chiudendo in termini squisitamente economici
Ciò che un veterinario tre punto zero
E capace di sarà capace di fare con competenze epidemiologiche competenze di capacità di comprendere che cosa è un sequenziamento genetico un veterinario che abbia capacità di riuscire a capire come gestire un'azienda sanitaria
Come portare avanti un Bilancio capire quali sono le interazioni con i clienti non col paziente con i clienti
Rappresenta un unicum che difficilmente al momento è possibile trovare sul mercato quindi una figura nuova con nuove competenze comporterà sicuramente migliore aderenza a quelle che sono le esigenze del mercato risparmio e possibilità di poter orientare attivare le nostre capacità e il nostro massimo sforzo lì dove è necessario evitando rivoli danaro che possano essere persi nell'alveo della salute pubblica grazie grazie anche a lei alla Martorano però rimane al
Parliamo di mettere insieme ambiente umano e animale facciamo sport che mette insieme uomo animale e ambiente allo sport equestre
Grazie buongiorno a tutti certamente per noi il concetto di unica salute ugualmente detta l'inglese è un concetto che già abbiamo
Assunto da tanti anni vedo dottor Filippini davanti a me e che saluto sa bene se il nostro direttore generale di linea al Ministero della salute che la io rappresento una federazione che ha certamente centocinquanta mila tesserati di una federazione grande ma e anche l'unica federazione che ha né uno stress discipline olimpiche dove si pratica con un'altra trenta che il cavallo che rappresento quaranta mila cavalli
Che forse tutti non sanno
L'Italia al felice primato di essere la prima nazione al mondo alle riconosciuto nell'ordinamento giuridico lo status di atleta al cavallo quindi i nostri sono cavalli atleti quindi oggi sono pure in rappresentanza di questo ulteriore cliente dei nostri denari devo dire con l'Università di Tor Vergata abbiamo sposato già da tempo un percorso comune io ringrazio devo abbiamo supportiamo oppure dei dottorati di ricerca abbiamo dei nostri col dipendenti federali che hanno fatto preso parte dei dottorati di ricerca perché con il Senatur vergata abbiamo tanti si è vicinanze e una pure territoriale non abbiamo un centro equestre federale dove ho visto oggi delle immagini
Meravigliose che è una tenuta di centoquaranta ettari che ai Castelli Romani quindi vicinissimo a Tor Vergata
E abbiamo necessità proprio perché il cavallo è un atleta e quando si parla di atleti stiamo parlando di SD
Diventi che hanno tutte le esigenze che ha una caletta quindi quando un cavallo fa una prestazione sportiva di alto livello
Deve essere supportato a trecentosessanta gradi e abbiamo bisogno di veterinari formati a questa esigenza
Con il dottor Bolaffi o che è anche un vecchio amico abbiamo portato avanti questi concetti che abbiamo trovato proprio in Tor Vergata un interlocutore
Importante perché per raggiungere determinate prestazioni è necessario che il cavallo atleta sia trattato con un concetto a trecentosessanta gradi quindi poter oggi parlare pubblicamente di argomenti che ripeto per noi sono un mantra da tantissimi anni chiunque e appassionati cavalli o conosce il mondo i cavalli sa che noi abbiamo un un sentimento verso il cavallo che non solo un compagno di sport ma diventa anche un compagno di vita per tanti nostri figli e un compagno di giochi
In alcune situazioni pure un compagno terapia perché cavallo anche delle grandissime capacità terapeutiche quindi per noi un non è un un animale da reddito non è un animale d'affezione ma è veramente un compagna quindi riuscì a trovare nell'Università di Tor Vergata nella facoltà di Veterinaria
Questo riferimento penso sia un risultato enorme e credo che questa nostra anzi sono certo che questa nostra collaborazione durerà
Molto a lungo perché il nostro amico cavallo ci di Shinoda millenni e millenni continua adesso ad esserlo come cavallo atleta grazie grazie
Calare lavoro
Con Carlo Bo Lazio all'amico Cavallo lato chimica veterinaria
Buongiorno a tutti onorevoli deputati è per me un grande onore presentare lacrime Troma ospitato la nostra clinica veterinaria per cavalli che diventerà il nuovo ospedale didattico universitario dedicato alla medicina inquina
Ecco vedete nascere da un'idea semplice ma ambiziosa unire la scienza alla passione
La cura del cavallo alla formazione dei futuri medici veterinari
In questa struttura gli studenti potranno affiancare professionisti Esperti osservare imparare e partecipare attivamente alle diagnosi e alla cura dei cavalli
Avranno accesso alle più moderne tecnologie di diagnostica per immagini lavoreranno con strumentazioni di laboratorio all'avanguardia
E assisteranno le più avanzate tecniche di chirurgia equina collaborando direttamente con lo staff di sala operatoria
Ma ciò che rende davvero unica la collaborazione tra Tor Vergata è qui mette e la possibilità di confrontarsi con una casistica completa di patologie equine
Dalla medicina interna alla Chirurgia dalla riproduzione ostetricia alla riunione Neonatologia
Gli studenti impareranno a ragionare in modo clinico ad applicare un metodo diagnostico evidenza veste sviluppando una ma di una mentalità moderna critica e scientificamente fondata
Il nostro modello formativo si basa sulla frequentazione attiva della clinica
Cioè già dei primi anni potranno svolgere delle procedure semplici partecipare un tirocinio pratico obbligatorio e per i più appassionati di cavalli intraprendere un internato della durata da uno ai tre anni
Un'esperienza dunque immersi IVA che li porterà a vivere ogni giorno alla realtà di una clinica di cavalli
Diventando veterinari competenti consapevoli e pronti al futuro
La partnership Università di Tor Vergata e equi vette
Potrà contare sulla collaborazione tra liberi professionisti docenti e ricercatori sarà fondata sulla ricerca condivisa sulle pubblicazioni scientifiche e sull'innovazione tecnologica
Il nostro obiettivo quindi è duplice da un lato offrire cavalli le migliori cure possibili e dall'altro formare una nuova generazione di veterinari capaci di coniugare competenza etica e amore per gli animali
Ecco Yvette rappresenta la sinergia tra ricerca didattica e pratica clinica un centro d'eccellenza in cui l'innovazione si traduce in benessere animale e processo processo scientifico progresso
Ringrazio per l'attenzione grazie
Grazie a lei il corpo Lazio abbiamo solo per l'ultimo questo giorno saltano per cortesia ma perché Kazan bocca Zampa offre servizi del mondo del de
E soprattutto mette insieme i concetti che ci stanno a cuore curare e mantenere in salute strettamente
La grazie per l'invito a un grande onori oggi essere qui insieme alla mondo di niente l'Università di Tor Vergata
è un progetto unico quello che presentiamo un a oggi unico perché si focalizza proprio sulla missione come è stata definita oggi vengo analista
Unico per la collaborazione anche che viene inaugurata tra un'università pubblica una serie di partner privati
E direi anche unico per l'ambizione si pone questo Progetto quindi avere un impatto effettivo ponendosi anche un po'al tema di quelle che saranno le competenze necessarie per i veterinari del futuro
Giusto due parole su Kazan fanno e siamo un gruppo di cliniche veterinarie che si occupano di animali domestici difetta
Cinquanta cliniche oltre mille professionisti che lavorano nel gruppo di cui oltre settecento sono appunto veterinari ci occupiamo di medicina a trecentosessanta gradi dalla medicina di base alla medicina specialistica alla medicina di di urgenza
E il Policlinico Gregorio settimo che è stato individuato come partner di Tor Vergata è proprio uno
Nelle strutture del gruppo è uno degli ospedali più importanti a livello nazionale e quindi referente
Per i veterinari di tutte quante le regioni storicamente è stato una delle strutture in cui si sono formati dal punto di vista pratico tantissimi dei veterinari italiani
Prima di passare alla cooperazione con Tor Vergata vorrei solo condividere qualche numero sul mondo degli animali domestici in Italia ci sono sessantacinque milioni dei mali d'affezione registrati
Quindi un numero ben superiore al numero degli abitanti che abbiamo in Italia il quaranta per cento degli italiani vive contatti in casa
Io otto proprietari su dieci considerano altra protetta a tutti gli affetti come un membro della famiglia
E di conseguenza quando parliamo di uguaglianza
Non è tanto un un assunto teorico ma in maniera molto concreta capiamo perché il benessere poi dell'animale si tradusse in benessere della famiglia
E questo è stato proprio come dire la base su cui abbiamo ragionato in questi anni con Tor Vergata perché il modo in cui facciamo medicina all'interno di Gregorio settimo e dica Zampa e di guardare non solo alla salute dell'animale ma anche al benessere dell'animale
Concependo Rho come un benessere integrato con quello della famiglia la cooperazione con Tor Vergata
Nasce quindi con un obiettivo comune di creare gli agenti mo'analista del futuro
Con un'integrazione piena tra quella che è la didattica teorica che si svolgerà fisicamente all'interno di aule per quanto attiene il terzo e quarto e quinto anno
Dell'edificio dove si trova l'ospedale Gregorio settimo quindi gli studenti avranno una piena continuità per quella che è l'attività teorica
E la pratica da Morando e formando sì a fianco dei migliori veterinari che abbiamo in Italia che avendo accesso non solo a una casistica ampia di specialistica
Ma una delle caratteristiche che contraddistingue Gregorio settimo anche quello di occuparsi di medicina di base e di prevenzione che uno dei Pillar era del dell'uguaglianza chiudo dicendo che la casistica di Gregorio settimo sono oltre quaranta mila casi all'anno che vengono trattati consentirà agli studenti di accedere anche un patrimonio di dati
Che saranno resi fruibili da una parte ed ai sistemi informativi già e all'avanguardia di cui disponiamo ma soprattutto con gli interventi gli investimenti che andremo a fare nei prossimi mesi anni sull'intelligenza artificiale questo sarà un volano ulteriore per portare avanti le attività di ricerca grazie grazie
Affiancato da una falsa chiudendo i lavori di questo verbale il fatto notare che l'interazione fra università aziende istituzioni sul territorio è la chiave per portare
Tutta la progettualità una grande oggettiva che ce ne sia italiane
Sottolineo non è sempre così
Non è così usuale trovare un'interazione così improntare il reale fornirsi da istituzioni e aziende importante sottolinearla
Io ringrazio tutti i relatori che si sono spostati al tavolo con noi cede il testimone al professor Fulvio Laus professore di chimica medio me medica veterinario statunitense Tor Vergata che mo'però i lavori per il prossimo pone grazie a tutti
Rammento i nostri relatori prendono
Ho
Prendono posizione alla
Ok diversa
Ora mi associo anch'io agli ringraziamenti ringrazio il rettore saluto i colleghi e colleghe e colleghi del mondo accademico i rappresentanti degli enti parco verde autorità tutte e ovviamente anche le studentesse degli studenti che ho visto numerosi un insalate
Aveva il titolo di questa tavola rotonda Air One Earth tra sfide locali globali non abbiamo scelto a caso questo questo titolo perché le sfide che dobbiamo affrontare sono su questi due piani dei piani che non sono sicuramente separati e contrapposti ma al contrario sono dei piani che si integrano tra loro come Bagnadore credo che molto probabilmente emergerà durante la discussione che faremo oggi io cercherò di parlare il meno possibile perché voglio dare il prima possibile la parola e i nostri ai nostri relatori non posso però non dire che i relatori che sì avvicenderanno stamattina nel nel parlare sono tra le autorità le massime autorità a livello nazionale sono nazionali ma anche internazionale i massimi e Sperti
E sugli argomenti che andremo a trattare e sull'Italia argomenti che sono stati accennati anche anche stamattina ripresento rapidamente poi darò loro la la parola
Il abbiamo tra noi il dottor Romano Marabelli advisor della direzione generale del lavoro organisation l'animo canta l'ex soglie presso la quale tra l'altro anche
Rivestito ruoli di tipo dirigenziale
Il dottor Ugo Della Marta direttore generale traditi sanno anche se mi diceva che
Con un riassetto della strutturazione l'organigramma corsi questi Maroni che sono leggermente cambiati dallo scorso anno ha assunto anche le funzioni di cifre binarie officer
Per l'Italia trovandosi così di fatto a capo dei servizi veterinari italiani e a rappresentarli in ambito internazionale
Il dottor Giovanni Filippini direttore generale di una seduta animale presso il Ministero della Salute
Giovanni Filippini che è tra l'altro ha ricoperto in passato anche il ruolo di ecco attualmente commissario stanziato la peste suina africana e direttore di leggere se prima dell'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria Marche e poi della Sardegna il dottor Alberto Ravazzini
Direttore tecnico scientifico del Consiglio per la ricerca Nigro coltura e l'analisi l'economia agraria il dottor Umberto Agrimi direttore del dipartimento sicurezza alimentare e nutrizione di sanità pubblica veterinaria e l'Istituto superiore di sanità
Parleremo la parola al al termine del dei lavori alla professoressa erano la candida e la coordinatrice del corso di medicina veterinaria sia assunta quest'onere
E anche il vice direttrice del Dipartimento di medicina sperimentale allora io sono sono certo che
Dato che queste sono le persone che tutti i giorni si trovano ad affrontare i problemi che sono correlati con il principio di uguale tutti i giorni si trovano ad affrontare i problemi quotidiani che
Che chi che questo tema e quindi le decisioni che devono essere prese quotidianamente bene cioè se nominiamo solo lo squalo un grosso carico di responsabilità ma anche non solo l'attività quotidiana ma anche le attività di tipo emergenziale che come le rime come sono sicuro che emergerà durante la discussione di oggi non non mancano mai purtroppo
Mi mi riallaccio un poco le dicevo al magnifico rettore all'inizio all'università di Tor Vergata vuole formare studenti che abbiano una visioni intersettoriale interdisciplinari del del del loro lavoro ma soprattutto che sia abbiano questo in una una vocazione internazionale e quindi che abbiano uno sguardo al di fuori dei confini nazionali
E proprio per questo vorrei iniziare dal dottor Romano Marabelli
Abbiamo parlato di una realtà vicino umana all'operato di medicina veterinaria di ambienti di sostenibilità
Chiedo al dottor Marco Romano Marabelli a che punto siamo tra allora questo connubio tra le produzioni a animali e la sostenibilità a livello nazionale io a livello internazionale
Grazie grazie professore innanzitutto voglio ringraziare Magnifico Rettore ha facoltà di avermi invitato
Devo dire che ho partecipato fin dall'inizio alla programma a questo progetto che ha lanciato il ministro Schillaci era continuato con successo
Il magnifico rettore Kiron a realizzando una facoltà che
Di cui abbiamo parlato molto nella fase preparatoria proprio per dare all'Italia una facoltà che chiaramente può rispondendo a tutti i requisiti di carattere internazionale perché come sapete
La veterinaria insieme ad altre facoltà sanitarie rientra in non meccanismo di riconoscimento internazionale europeo però avesse anche un taglio che purtroppo
Non si riscontra ultimamente
E che crea alcuni problemi come quelli che sono stati presentati dai colleghi che hanno parlato nella prima parte della di questa giornata
Devo dire in estrema sintesi che l'Italia si presenta particolarmente bene cioè il bicchiere di One Henze mezzo pieno per l'Italia considerando che l'Italia è uno dei pochi Paesi che ha presso il Ministero della Salute
E qui ce ne è l'esempio
Proprio la responsabilità di tutte le materie
Sì c'era parte ambientale però comunque sulla parte dei pesticidi su molte su molti aspetti anche di carattere ambientale comunque il ministero a a questa responsabilità questo
Non è così in molti paesi quindi diciamo che partiremmo avvantaggiati
Inoltre il modello europeo che attualmente è applicato cioè l'organizzazione del della Commissione europea è stato di fatto modellato sulla esperienza italiana per il proprio perché la commissaria Bonino all'epoca e poi il presidente Prodi copiare uno per usare un termine un po'dialettale in me il il modello italiano
Proprio nel momento in cui ci furono le grandi emergenze della mucca pazza e si vide come una separazione una a diciamo presentazione
Più legata alla sanità che ha al modello produttivo avesse
Possibilità di successo come poi in realtà c'è stato quindi questi sono sicuramente aspetti molto positivi
Un aspetto positivo che desidero sottolineare proprio in questi giorni ha ringraziato i colleghi che sono qui è di Aversa ottenuto anche dal nostro modello regionale la disponibilità a realizzare o attraverso un un documento che è stato approvato alla conferenza Stato-Regione la definizione di un Silvi oggi un capo dei servizi e interventi regionali che nel nostro sistema federale
Era estremamente importante inoltre come ha detto il commissario Palomba la nostra rete degli istituti zooprofilattici a un'eccellenza sia a livello nazionale che internazionale e devo dire che questa facoltà
Anche il merito di aver applicato per la prima volta la cosiddetta legge Balduzzi ciò la centosei cioè dove
Si metteva in evidenza nel già nel Midway mila undici e dodici la possibilità di una collaborazione tra le facoltà di Veterinaria gli istituti zooprofilattici cosa che purtroppo in altri in altre sedi non è stata ancora realizzata quindi questo sicuramente sono gli aspetti che ci mettono in una situazione di vantaggio insomma rispetto a questa materia
A l'ambizione di questa facoltà che abbiamo discusso molti di cui abbiamo discusso molto sono gli aspetti che di cui se già parlato stamattina da un lato dare non solo a tutto il settore degli animali da compagnia ma anche agli animali da reddito
Un punto di riferimento importante quindi una formazione che riempia questo vuoto che in Italia si sente moltissimo e dall'altra formare anche veterinari di sanità pubblica
Che in qualche modo al diciamo possano
Adeguatamente coprire le funzioni sia a livello territoriale sia a livello apicale anche a livello internazionale
Il problema di questa materia io penso che debba essere declinata
Moda con la mia esperienza degli ultimi anni a livello internazionale
In uno con una visione più ampia
Di quello che inevitabilmente una visione nazionale ma se posso dire anche europea che com'è noto è una subregione dell'Europa cioè rispetto alla situazione mondiale non siamo cinquecento milioni su otto miliardi almeno per il momento
E io ritengo che noi dobbiamo vedere quello che succede altrove lo vediamo anche da un punto di vista politico cosiddetto sud del mondo
Ci sono molte aspettative c'è un'aspettativa innanzitutto
Da qui al due mila cinquanta e di avere molte più produzioni perché ci sono circa quattro miliardi di persone di persone sopra tutto in Cina in India in Indonesia che stanno migliorando in maniera sensibile il loro livello
O di vita e come noto quando le popolazioni migliorano il loro livello di vita la prima cosa che chiedono è di avere un'alimentazione migliore molto spesso anche alimenti di origine animale
Quindi
La questione
Della dell'impatto socio economico io penso che debba essere assolutamente preso in considerazione
Così come il problema della sicurezza alimentare non solo dal punto di vista della Food Safety che quella di cui noi ci occupiamo regolarmente ma soprattutto punta fu Security cioè della disponibilità di cibo
L'anche la guerra in Ucraina dimostrato come persino con l'Ucraina e la Russia hanno dovuto lasciare aperto il Mar Nero per l'esportazione dei cereali perché altrimenti l'Africa sarebbe morta di fame allora la questione che noi ci dobbiamo porre che in parte questo Governo c'è posto anche con il Piano Matei
Come possiamo dare all'Europa in particolare all'Italia una qualità e una quantità di cibo adeguato considerando che sappiamo che il nostro Paese ha comunque insufficiente da un punto di vista quantitativo
Noi oggi siamo privilegiati perché a come paesi ricchi comperiamo i cereali dal Sud America e quindi il Sudamerica vede nero nell'Europa un player interessante ma il giorno in cui altri attori come quelli che ho citato
Raggiungeranno come per esempio il caso in questo momento anche se in minima parte degli Emirati dei livelli di del Golfo dei livelli di benessere molto elevato
Le navi con i cereali che attualmente vengono verso l'Europa torna andranno verso l'Asia andranno altrove quindi e nel momento in cui noi non avremo più i cereali dal Sudamerica molte produzioni anche animali non potremo più produrre
Quindi senza togliere altro tempo a questa giornata vorrei mettere proprio in evidenza questo aspetto da un lato l'aspetto socio economico dall'altro l'aspetto della sicurezza alimentare che deve diventare un problema di sicurezza nazionale cioè così come l'aspetto energetico per anni è stato un elemento fondamentale ci siamo resi conto che il tubo del gas possiamo cambiarlo ma l'aspetto la produzione alimentare non si produce facendo un buco nel nel terreno quindi probabilmente nel futuro come già in parte per il PIL certe zone del mondo ci saranno dei conflitti relative all'approvvigionamento alimentare quindi riuscire a fare un Progetto
Di lungo periodo mettere a sicurezza alimentare al centro di questo Progetto e considerare soprattutto gli aspetti socioeconomici cioè vedere come questo aspetto non è un costo ma un'opportunità nel momento in cui ci sono degli elementi positivi dal punto di vista sanitario e dal punto di vista economico anche la partecipazione è completamente diverso faccio un ultimo esempio prendo l'ultimi venti secondi
Abbiamo il caso delle le sedi che non è una droga mai una malattia dei bovini nodulare in questo periodo è bene
In Italia abbiamo avuto i primi casi in Sardegna poi ci sono stati dei casi in Francia che hanno imposto alla Valle d'Aosta di vaccinare perché la zona di protezione entra in Valle d'Aosta e bene l'assessore della Valle d'Aosta qui ci sono i miei colleghi che lo possono confermare si è precipitato a chiedere alla vaccinazione ed era preoccupatissimo di non avere abbastanza vaccino perché in Valle d'Aosta la produzione
Debbo Vines fermamente importante
Hanno vaccinato rapidamente tutti gli animali in Sardegna dove la produzione bovina ha un impatto molto minore invece c'è stato purtroppo una sorta di oscurantismo e una sorta di Novak in cui non si riesce o si fa estremamente fatica vaccinare proprio perché l'aspetto economico non ha questo impatto così come nella Valle d'Aosta
Quindi credo che questa facoltà abbia veramente l'opportunità di riempire un vuoto e di dare una grande opportunità soprattutto i futuri veterinari buon lavoro
Grazie
Grazie davvero al dottor Marabelli che questa
Senza questa differenziazione tra ma Sechi quindi in igiene degli alimenti e la security la ritengo decisamente importanti la disponibilità del del cibo gli scambi internazionali
Che sappiamo benissimo che abbiamo dei servizi sanitari che sono magari nonna
Perfettamente all'avanguardia e alcuni paesi o comunque che non sono allineati con quelli dei Paesi più industrializzati parlando proprio di questo quindi di di di commercio con l'estero è sicuramente sul molto attuale sul
Sul sul tavolo della discussione quello del del dell'export del nostro agroalimentare venirle ad alimentare nazionale e di questo il chiedo al
Dottor Ugo Della Marta che di questo si è occupato durante tutta la sua la solita quindi di di di di sicurezza
Alimentare e se ne occupa ovviamente anche tuttora chiedo Luís a che punto è qual è la situazione dell'export dell'agroalimentare italiano verso l'estero
Grazie professor Lauso innanzitutto ai ringraziamenti al magnifico rettore al professor Marini
Per l'invito permettetemi anche un piccolo ricordo da parte mia perché ero tra quelli che insieme
Al professor Marabelli abbiamo incontrato in embrione diciamo così quando il progetto era assolutamente in embrione il professor Schillaci allora arresto denunzia di Tor Vergata e diciamo che il clima in quel momento non era così favorevole per lo sviluppo di questo progetto devo dire che invece di passi in avanti se ne sono fatti veramente idranti mi fa molto piacere che siano
Stati sviluppate alcune idee alcune tematiche che in qualche modo volevano caratterizzare in modo diverso
Questo corso di laurea che non fosse il quattordicesimo corso di laurea
In medicina veterinaria in Italia ma che questo corso di laurea
Si si caratterizza se per alcuni aspetti importanti come sostanzialmente abbiamo visto oggi anche presentato da parte sia da parte del rettore da parte del professor Marino
E anche da tutti quanti i partner che collaborano al al progetto al progetto formativo allora il nostro export ritorno alla domanda del del professor del professor Klaus allora sembrerà strano che che si occupi di export è una struttura del l'assessorato della ministero della Salute
In realtà in perché proprio per il fatto che presso il Ministero della Salute sono allocati i servizi veterinari si occupano quindi di
Della sicurezza dal punto di vista dell'igiene sia delle produzioni animali che di quelle che derivano dagli animali
Nel nostro Paese questa funzione è allocata presso il ministero della salute
Ovvio che in questa fase nella quale credo e di questo potrà essere testimone migliore del sottoscritto il dovrebbe dottor Filippi Filippini abbiamo avuto
L'insorgenza credo come mai nessun'altra epoca storica
Di tantissime tantissime malattie animale
Pensiamo soltanto all'ultima che veniva riferita dalla dal professor Mandelli Marabelli la
La dermatite non curare dei dei bovini e chiaro che quando ci troviamo di fronte a questo a questi problemi il commercio internazionale ne soffre ne soffre molto
Ne soffre molto perché nonostante tutti a parole sì dichiarino diciamo così di Verissimo il punto di vista del del del dell'economia tutti Paesi tutte le nazioni in qualche modo approfittano di queste situazioni erigere diciamo così barriere che non sono tariffarie che non sono quelle che in qualche modo utilizza in questo momento l'amministrazione statunitense ma chi comunque colpiscono
Che colpiscono molto diciamo così il commercio comuni colpiscono molto
Il settore
Diciamo così agroalimentare italiano
Devo dire che grazie all'affidabilità dei degli dei nostri servizi questo quindi è un punto diciamo così che
In qualche modo deve deve deve essere anche di infatti Zanato sono stati mantenuti alcuni mercati importanti nonostante diciamo così la peste suina africana
Dal gennaio due mila ventidue sia comparsa sul territorio nazionale
Ne hanno risentito diciamo così alcune situazioni e alcune commerci verso per esempio i Paesi delle
Dell'Asia mi riferisco soprattutto al Giappone alla Cina con sostanzialmente Stati validamente chiusi
Questo tipo di mercati mente siamo riusciti a mantenere per esempio con i Paesi del Nord America comunque sulla base
Del riconoscimento che alcune misure che vengono diffusi definite a livello di
Codice della Organizzazione Mondiale per la Sanità animale in quei contesti vengono rispettati
Devono essere comunque in qualche modo difesi ma comunque vengono riconosciuti e in questo senso abbiamo potuto mantenere certi tipi di commerci sta e
Non va tralasciato anche il fatto che il mercato più importante per il nostro agroalimentare rimane comunque l'Europa a ventisette perché in paesi dei quali diciamo esportiamo di più solamente sono Germania Francia
Con l'uscita del Regno Unito anche Regno Unito è diventato diciamo così
Un soggetto terzo ma comunque anche con questo tipo di paesi il rapporto fondato su basi
Ed evidenze scientifiche in qualche modo ha retto dal punto di vista del compagna del del della nostro del nostro commercio
Diversamente
Con alcuni Paesi ma in questo speriamo di poter fare progressi nel
Prossimo futuro mi riferisco alla ha sempre al tema della peste suina africana siamo riusciti per quanto riguarda il Giappone a riaprire il settore dei prodotti cotti
Dopo diciamo così una negoziazione che dura da più di un di un anno
E abbiamo ottenuto in una recente diciamo così
Nel vertice che c'è stato tra il ministro degli Esteri italiani corrispondente cinese che venisse messo a verbale da da parte di tutte e due
Le le controparti che alla base dei rapporti
Commerciali tra i due Paesi nel settore agroalimentari fossero diciamo così gli standard internazionali approvati in sede di organizzazione mondiale del commercio che sono poi quelli che
Delibera l'organizzazione mondiale della sanità animale cosa che per noi ama
Grande Punto di partenza che però poi dovrà essere in qualche modo
Attuato e applicato
Perché con l'autorità cinesi è sempre è sempre molto molto faticoso contro da questo punto di vista chiudo anche
Dicendo che l'export costituisce in questo momento in questa fase di riduzione lo diceva anche il dottor Palestro
Diciamo così dei consumi a livello nazionale costituisce un importante volano per le nostre imprese quindi va in qualche modo tutelate va difeso e credo che diciamo così un un progetto come quello del di della facoltà di Medicina Veterinaria Tor Vergata che ha diciamo così l'ambizione di formare professionisti a trecentosessanta gradi che non siano solo clinici nel settore
Dei del dei piccoli animali
è molto importante e molto strategico per formare professionisti anche in questo contesto perché ne abbiamo bisogno ne abbiamo bisogno presso il Ministero della Salute ne abbiamo bisogno anche presso le nostre sì di diplomatiche all'estero grazie
L'obiettivo l'obiettivo forza ambizioso che ci siamo posti è proprio proprio questo in questa neonata Donato corso di di medicina medicina veterinaria
All'operato degli antichi indifesa abbiamo parlato di peste suina africana quindi sono soltanto due delle emergenze una di più vecchia data una di più recente insorgenza e quindi non possono chiamare in causa il dottor Filippini che è in prima linea
Quando emergenze di questo tipo insorgono in Italia e non solo e bisogna trovare il modo di affrontarle
Bisogna prima tutto studiare il modo di prevenire le malattie bisogna poi studiare modi affrontarle che poi successivamente di gestirle e questo è quello che il dottor filippini si trova a dover fare quotidianamente e quindi
A Luís mi rivolgo Luís per sapere se la cosa che mi interessava capire a questo sia abbiamo dei protocolli di gestione questo è evidente
Possiamo fare di più possiamo cambiare qualcosa nei nostri protocolli gestionali
Grazie grazie professore intanto anch'io ringrazio per l'invito al magnifico rettore il Preside della Facoltà a cui tutti buongiorno
Allora sì diciamo che è un periodo abbastanza complicato per terno voi per l'autorità competente centrale ma ovviamente anche per le nostre Regioni nostri
Territorio diceva prima il dottor Della Marta anche professor Marabelli credo che mai come nell'ultimo anno abbiamo assistito ad un accelerazioni di problematiche sanitarie che hanno colpito i nostri allevamenti
Mai mai vissute e quindi su questo ovviamente siamo preoccupati ma ci stiamo anche preparando partirei però dal grande punto di forza che è stato già sottolineate dal nostro sistema dei servizi veterinari merito sicuramente anche delle nostre facoltà di Medicina veterinarie però ringrazio oggi magnifico rettore soprattutto per questa visione strategica nuova che in qualche modo io ho ascoltato e ho apprezzato anche dalle sue parole a perché dalle parole del preside Marini
Perché in realtà abbiamo bisogno lo dico soprattutto ai futuri veterinari di un cambiamento importante rispetto a quello che è l'approccio che noi abbiamo avuto finora in questo momento sottolineato anche dal commissario Paloma un approccio molto
Clinico che va benissimo e alcuni settori se penso al settore dei piccoli animali dei Petter alle specializzazioni assolutamente importanti per quanto riguarda invece oggi la gestione delle grosse malattie emergenziali
E che abbiamo abbiamo bisogno di un approccio che io definirei molto più di tipo gestionale e manageriale di queste malattie non siamo bravissimi come sistema
A gestire le emergenze credo vi riporto solamente abbiamo avuto due settimane fa laudi della Commissione europea sulla peste suina africana
Che ha definito il nostro sistema cito le parole dette dal team leader del dell'audit un sistema robusto molto efficace ed efficiente parlo del sistema di servizi veterinari compreso ovviamente l'avete Bigli zooprofilattici questa noi
Fa molto piacere però nelle riflessioni che poi abbiamo fatto anche in ambito direzione strategica ci siamo detti sì saremo anche bravi però in realtà se andiamo a vedere quanto ci costano coi la gestione di tutte le emergenze e dei tanti focolai che gestiamo per queste malattie ovviamente
Non puoi non non è più sostenibile prima posso aver Marabelli parlava della sostenibilità socioeconomica oggi purtroppo abbiamo una situazione anche che la Commissione europea sottolinea varie volte di grandi difficoltà nel riportare anche il risarcimento dei danni indiretti e indiretti che questi allevamenti hanno con grosse difficoltà soprattutto quindi mi incontro nel futuro
Considerate che oggi in Italia gestiamo
Emergenze come la peste suina africana l'influenza aviaria in questo momento siamo meramente in grosse difficoltà queste malattie che improvvisamente fanno dei salti e te li trovi appunto nei nostri territori parlo della dermatite nodulare
Ma dalle riunioni che facciamo insieme al dottor Della Marta con i colleghi dei Paesi del Mediterraneo abbiamo situazioni intorno a noi molto molto complicate abbiamo visto anche a settembre
Arrivo dell'afta epizootica improvvisamente in Germania quindi siamo da un lato preoccupati però determinati a mettere in campo come sotto ne Avitour Fulvio delle e strategie che spostano un po'l'asse quindi vengo a quello che può essere l'approccio accademico
Su cui stiamo ragionando anche insieme agli zoo profilattici spostare l'assetto verso un approccio che non è più legato alla gestione dell'emergenza che t'arriva e quindi cerchi in qualche modo di trovare una soluzione ma attraverso dei modelli predittivi attraverso quello che è il vero concetto della prevenzione che noi abbiamo nel nuovo regolamento e anima cedendo un'azione che ci permette di anticipare queste situazioni non sappiamo che nel nord a far nel Nordafrica abbiamo delle malattie che sono pronte visto prima il mitico lettore parlava dei cambiamenti climatici e ci pensiamo alle malattie vettoriale in un qualsiasi momento possiamo o del cosiddetto fattore umano che porta le malattie pensata la peste suina africana che in realtà cammina più sulle gambe dell'uomo che dei nostri cinghiali quindi prepararci attraverso quindi questi modelli predittivi a arginare delle situazioni che veramente dall'oggi al domani possono destabilizzare quello che diceva anche prima al dottor della malta i mercati non siamo sempre pronti a negoziare in sentendo altri paesi i vari certificati quelli che sono i livelli sanitari che ci richiedono e dovremmo essere pronti ad anticiparli appunto con un'azione strategico che io ho ascoltato né in quello che può essere appunto la preparazione dei nostri e veterinari mi piace molto questo collegamento anche con aziende private come Maccarese dove e
Attivamente toccano con mano la grossa differenza che osservavamo quando ne abbiamo fatti vari stage anche negli Stati Uniti
Chicchi che ci differenziava dall'ormai eravamo molto molto bravi sull'aspetto teorico molto meno sull'aspetto pratico ecco questo approccio della nuova facoltà di Tor Vergata secondo me ci avvicina ad un equilibrio perché non ci dobbiamo spostare
Né troppo a parte pratica operativa rispetto a quella teorica ma credo di cogliere appunto questo equilibro tra la teoria e la pratica che non mi serve poi quando ci troviamo a gestire questa situazione quindi abbiamo bisogno
Magnifico Rettore di studenti pronti per affrontare delle situazioni complesse e quindi ci devono aiutare a mettere in campo nuove azioni ma soprattutto nuove strategie grazie
Grazie
Grazie al dottor Filippini all'idea che effettivamente proprio proprio questa di formare degli veterinari come abbiamo ripetuto più volte con questa vocazioni improntata anche a alla anche che soprattutto alla sanità pubblica veterinaria e quindi toccare con mano negli allenamenti e nelle aziende
Quali sono i problemi quotidiani e poi connessi anche alla alla medicina alla medicina umana io stesso
Si parlava da un po'di tempo fa di One Medicine unendo la medicina umana della medicina veterinarie sono un clinico medico veterinario io visitò gli animali insegno agli studenti come si visita come sicura un animale e quindi all'inizio c'era questa visione di one man ispirata adesso il concerto di liquame di sì è stato inglobato all'interno di un concetto molto più ampio l'abbiamo detto e ripetuto tante volte oggi che anche che include anche necessariamente l'ambiente ma non soltanto abbiamo sentito quindi l'economia la politica e le implicazioni anche di natura di natura culturale
Proprio su questo quindi mi collego al al
Al al all'impronta psicologica e ambientalistica che necessariamente dobbiamo ritrovare all'interno del concetto di One Earth e mi rivolgo al dottor a crimini visto che siamo entrati in questo in questo tema
E abbiamo parlato di di interdisciplinarità Greentech settorialità
Dal punto di vista pratico come si traduce questa interdisciplinarità qui sente il servizio intercetti oralità soprattutto all'interno di una visione ecologica del concetto di quale
Allora grazie innanzitutto al Magnifico Rettore il professor Marini
Ma diciamo io sono un medico veterinario
E lavora all'Istituto Superiore Sanità dirige il dipartimento sicurezza alimentare obiezione sanità pubblica veterinaria quindi quando mi sono oramai da da molti anni sono in istituto e quando mi sono affacciato all'Istituto dovuto raccogliere inevitabilmente no volente o nolente la sfida della della One Earth perché avrei operato quando sono entrato nel principali stili sanità pubblica italiano in un dipartimento
Di veterinaria dove però c'è anche di tale istituto un dipartimento di salute e ambiente quindi ci sono strutturate tutte le componenti della ugualmente
Diciamo pure che come dire la ugualmente è stato detto
Trova un terreno almeno negli intenti Fertile nella strutturazione del servizio sanitario nazionale dei dipartimenti di prevenzione
Però mi sono reso conto abbastanza rapidamente stando in istituto che e la formazione universitaria e l'organizzazione poi di fatto faceva fatica a incarnare davvero la dimensione One else
Cioè la collaborazione esistente l'integrazione e qualche cosa di più profondo e c'è bisogno di far molto devo dire ora ascoltato con grande interesse il l'introduzione moltissimo
Ispirata del Magnifico Rettore perché ha parlato di un obiettivo di come dire di di di di di sostenere di raccogliere la sfida di una
Educazione alla salute globale un un
Una formazione dobbiamo formare i futuri professionisti della della salute globale
Formare alla complessità raccogliere la sfida la complessità e il professor Marini ci raccontava di
Di corsi sulla sull'ecologia delle malattie infettive sul pensiero sistemico cioè su qualche cosa che va oltre rispetto a quello che è stato il nostro percorso formativo ecco devo dire accanto alle materie classiche
Della clinica dei piccoli e dei grandi animali eccetera se vogliamo essere davvero degli interpreti fedeli della ugualmente abbiamo bisogno di questo tipo di di sguardo sistemico sulle cose
Il tema della sostenibilità antenne enorme se lo guardiamo con i come dire legato al Ftse Stem globale
Il Ftse stelo globale ce lo dice la FAO è insostenibile fragile insostenibile perché ogni anno per far posto all'Abruzzo perché mia De Forest siamo a livello globale dieci milioni di ettari di foresta pluviale
E ma anche fragile perché non riesce fu system globale a soddisfare i bisogni nutritivi bisogni
Della della dell'intera popolazione abbiamo ancora settecento milioni di persone che muoiono di fame accanto però a un miliardo di persone obese quindici anche una schizofrenia di fondo in questo sistema se lo guardiamo in termini sistemici
A livello globale abbiamo otto un miliardo di persone obese e e e e però
Per produrre più alimenti
Stiamo danneggiando irrimediabilmente il nostro pianeta c'è un c'è un problema che va guardato con gli occhi della ugualmente ma sono tante le sfide pensavo alla alla tossicologia l'altro giorno
Ogni ogni giorno se guardiamo il caso che il registro delle sostanze chimiche che vengono prodotte dall'industria ogni giorno industria produce quindici miglia quindici mila nuove sostanze chimiche
E il diciamo la la la la la chimica di origine antropica
è diventato un motore di cambiamento globale sostanzialmente
Beh pensare che la nostra sicurezza alimentare possa continuare a utilizzare gli stessi strumenti
Di valutazione del rischio pensa epici bilancia alle plastiche penso ai PIF FAS sono stati introdotti commercio e quindi nell'ambiente trent'anni fa oggi ci accorgiamo che creano problemi e che hanno un profili tossicità che non possiamo accettare
Tutto questo va ripensato
Le malattie infettive le malattie infettive beh insomma Covip ce l'ha ce la
Sbattuti in faccia diciamo ma appunto Giovanni
Giovani filippini Romano Marabelli Ugo Della Marta ci hanno raccontato il fatto che stiamo
In continuazione al dovere raccoglie le sfide del nuovo malattie infettive
Beh dobbiamo imparare a come dire a a a gestirle ha guardato analizzarla interpretarla al meglio anche nell'ambiente selvatico che abbiamo finora scarsamente frequentato come veterinari
E
Nella one nella definizione attuale di One Health check è scomparso il termine ambiente un uomo animale ambiente
Ed è stato introdotto il termine uomini male ecosistemi allora noi veterinari sappiamo che cosa sono gli ecosistemi sappiamo dare una definizione che quel sistema perché se non lo sappiamo fare è un problema di di come dire di interpretazione autentica della quale
Quindi è una sfida della rete ora dal mio punto di non son corporativi stava insomma
Il veterinario non è né più importante nemmeno importante del sociologo dell'economista come diceva romano
Del del del medico e di tutte le figure che devono partecipare all'azione integrate congiunta da con Hertha
Però forse ha una funzione un po'P pivot tale diciamo da da pivot mettiamola così nel mettere insieme i pezzetti di questo parte del Complesso
Per far questo appunto c'è bisogno davvero di un percorso accademico capace di di raccogliere questa sfida per cui insomma mi fa molto piacere pensare che Roma
Abbia una nuova facoltà e mi fa molto piacere pensare che abbia questo sguardo
Così ispirato verso il pensiero sistemico della quale grazie
Grazie grassa vero al dottor per lui e per il suo intervento che va da un assist per passare alla prossimo relatore che il dottor Cavazzini
Perché Luís ma come direttore del presso il consiglio per la ricerca di tutto in agricoltura l'analisi dell'economia agraria
Ci può dire qual è il punto di vista della quaranta
Per un accento così importante soprattutto per non veterinario esso debba stazione satellitare sbarcano io sono un chimico analitico
Tra l'altro secondo Università di Ferrara in prestito
Al crea quindi porto un punto un punto di vista un po'diverso è però rispetta a certi aspetti ma che alla fine in realtà pur nella dialettica che in certi momenti si genera approdi punti
Comunque direi comuni molto forti che sono potere lasciare un futuro
Ai nostri figli alle generazioni che arrivano lascia un ambiente migliore perché questo ovviamente è l'interesse di tutti
Con un'attenzione ovviamente però i sistemi produttivi alla complessità di mantenere in un equilibrio la sostenibilità che per noi è prima di tutto una sostituita di tipo economico insieme ovviamente quello che poi come è caduta una stabilità di tipo ambientale e sociale punto e ti ringrazio dell'introduzione anche io saluto tutti ovviamente saluto in Magnifico Rettore il preside mi congratulo da docente universitario per il grandissimo
Esperimento che avete fatto avendo io lavorato nella organizzazione di corsi di studio so quanto è complicato mettere insieme tante cose diverse ma mi congratulo anche molto con gli stakeholders perché non è facile
Trovare delle persone che hanno voglia di investire dei denari in ricerca perché la ricerca non è che ha una ricaduta dopodomani anzi spesso dice delle cose che uno non vorrebbe sentir dire
E quindi di nuovo ci vuole grande attenzione grande lungimiranza fare un investimento di questo tipo che riporterà sicuramente
Dei frutti importanti sarò telegrafico prima perché sono la fine e quindi la gente è stanca e poi perché si è detto praticamente tutto qui si parla per due ore approfondendo delle tematiche
Oppure si va per spot io mi sono preso un po'di beh prima devo dire io sono al crea il tra il Consiglio per la ricerca in agricoltura Ravasi l'economia agraria è il più grosso istituto che abbiamo a livello nazionale
Per tutto quello che riguarda le questioni di agricoltura è un ente super iper multidisciplinare trans tutte le parole che vogliamo
Le mettiamo assieme quindi ci sono competenze molto diverse con punti di vista quindi anche molto diversi abbiamo Nella nostra pancia l'ecologo duro e abbiamo invece e l'agronomo che vuole dire cose diverso e quindi questa continua necessità
Di mediare di trovare dei compromessi e il primo esempio di qual è il suo che noi abbiamo aggiungo anche che qua nel suo interno in un po'abusato posso dirlo perché ormai il presente anche nei saponi nei detersivi che non aiuta non aiuta però però in realtà se lo si prende dal punto di vista pratico è un concetto molto forti come abbiamo capito oggi
Mi sono importantissimo noi siamo vigilati dal ma Asaf rimase a fare il ministero per l'agricoltura sovranità alimentare le foreste se voi ci pensate da un altro punto di vista è il vero ministero con Enzo
Agricoltura sovranità alimentare oggi l'abbiamo chiamata food safety abbiam parlato diffuse che uniti e foreste non ne abbiamo parlato ma le foreste l'unico veramente settore carbon negativi che abbiamo arriva su grande scala
Quindi la foresta assorbe più C o due di quella che produce quando la mettiamo sul bilancio della della della bilancia dell'agricoltura in quella che ci fa sempre fare bella figura anche se la gente non lo dice e me
Perché noi come agricoltori mi come dire mi associo alla categoria
Siamo sempre quelli che restiamo un po'col cerino in mano se posso dirlo parlo da chimico quindi so bene qual è l'impatto della produzione so anche qual è stata l'attenzione di tutto un comparto industriale verso la sicurezza e la comunicazione della sicurezza
Che ha fatto sì che si è passati da un paradigma molto negativo per cui prodotto chimico era associato a a a a a delle cose inevitabili che sono successe che nessuno vuole negare a sistemi di produzione all'avanguardia con sistemi di sicurezza elevatissimi con zero incidenti sul lavoro e viceversa l'agricoltura in questo è mancata quindi la parola comunicazione per noi è la prima per legare la quale
Per spot io mi sono preso un po'di parole che riguardano un po'la giornata di oggi che sono le più importanti perché fanno anche la sintesi di quello che è scritto
Evidenze scientifiche quindi la scienza deve essere il primo strumento che poi dà alla politica le le le informazioni per prendere le decisioni quindi di nuovo visione qua nel se tra la l'apparato scientifico l'apparato decisionale
Tecnologia oggi si è parlato digitale si è parlato un po'meno se non per spot di biotecnologie in campo agricolo ma anche il suo tecnico le biotecnologie sono la rivoluzione straordinaria
Che ha bisogno di nuovo di una comunicazione fatta bene per evitare posizioni ideologiche che non portano da nessuna parte ma che ci consente di vedere il futuro con un po'più di serenità rispetto a tutta una serie di problematiche che sono state dette oggi
Vide Itavia informatiche intelligenza artificiale insostenibilità nelle sue diverse declinazioni insegnare la complessità trasferimento tecnologico comunicazione e aggiungo tre parole che siccome sono fondamentali una appena sfiorata oggi altre due invece no che sono le scienze OMI che si è parlato di sequenziamento del genoma un certo punto ma recensioni che sono molto di più e molto e con un potere straordinario in mano le sposò mica che appunto la disciplina che ci farà capire che cosa realmente
Un effetto sulla salute umana quando andiamo a considerare tutte le correlazioni che ci sono tra l'uomo e l'ambiente e lasciatemi dire la transizione che ha bisogno di tempo se noi ci dimentichiamo questo concetto
Noi rischiamo di fare dei danni molto seri alle filiere che rappresentiamo quindi due telegrafici esempi di
Ma nel se per noi crea il primo è sì sintetizzabile nella frase che il prodotto finale dell'agricoltura e la salute dei cittadini attraverso un cibo di qualità
Quindi partendo dal prodotto primario attraverso tutta la filiera che quindi deve andare a intercettare tutte le cose che si sono dette oggi si è parlato di fitofarmaci ho sentito la parola pesticidi americano capelli ma se ci avesse Montecchi da due anni che frequenta il crea gli assicura sarebbero caduti
Quindi vi invito a usare la parola agrofarmaci perché come noi prendiamo gli antibiotici le piante poverine hanno bisogno di di di di certi prodotti per stare meglio
Un discorso importantissimo anche qualche spot come vengono distribuiti gli agrofarmaci non siamo più a trent'anni fa se voi vedete la tecnologia che c'è in campo per la distribuzione degli agrofarmaci
L'impatto di questa tecnologia è altrettanto importante rispetto al principio attivo della molecola
E il secondo e chiudo esempio di responsabilità per il crea è che noi gestiamo tanti soldi pubblici
Il motivo per cui io dormo poco la notte perché dobbiamo investirli bene
Sono soldi dei contribuenti quindi la gente che paga le tasse noi abbiamo l'obiettivo da parte del ministero di mettere a terra quella che è la politica ecco agricola diciamo così del governo voi immaginate la complessità di gestire un ente che ha settecentocinquanta ricercatori technology e per natura io appartengo la famiglia dei ricercatori il ricercatore tra virgolette anarchico e indirizzarlo su delle linee di ricerca
Comuni non è un passaggio semplice ma il passaggio fondamentale perché questi soldi devono ritornare all'agricoltura e quindi al sistema Paese attraverso il trasferimento tecnologico che l'ultima parola che volevo menzionare che è risultata l'uscita nella chiacchierata di oggi
Che vuol dire che noi dobbiamo essere capaci di fare una ricerca che diventa utile per chi lavora la terra e quindi di nuovo che sia sostenibile dia degli strumenti che siano sostenibili in termini ripeto prima di tutti economici e poi a cascata anche sociali e ambientali o ambientali sociali grazie
Grazie
Grazie al professor Cavazzini per per il suo intervento sono assolutamente d'accordo con ho sentito nominare scienze o amiche assolutamente sì perché sono ben vendere occupò anche se collateralmente nel mio ambito di ricerca e sono quelle che l'anno dopo un'idea del filo conduttore del legame che c'è tra gli essere umani gli animali e l'ambiente e le piante eccetera quindi quanto poi siano dedicati determinati equilibri basti pensare soltanto al microbioma se vogliamo utilizzarne uno
E per capire quanto tutti siamo abitati da microrganismi e quanto anche gli animali cosi anni e e spesso condividiamo questi microrganismi diete che ci abitano ed è quindi che influiscono sulla nostra
Di lavori da un altro argomento che abbiamo batte per motivi di tempo evidentemente che abbiamo trattato soltanto collateralmente è stato quello dell'antimicrobico resistenza ma purtroppo il ci vorrebbero due giornate a parte per per parlarne
Però dobbiamo necessariamente citare questo articolo recentissimo su Lanzetta
Ci ci ha aperto gli occhi facendo un'analisi degli ultimi vent'anni mi sembra di utilizzo del degli antibiotici dicendoci che entro il due mila cinquanta l'antimicrobico resistenza potrebbe causare trentanove milioni di morti pensiamo che quelli legati al al patologie legata al cancro sono circa dodici milioni di morti quindi è una una una vera emergenza che forse non si percepisce ancora così
Nell'opinione pubblica ma devo dire probabilmente anche in parte del mondo scientifico non è percepita forse con l'importanza con cui dovrebbe non so se abbiamo ancora cinque minuti se qualcuno di voi vuole dire represso ma da lì due parole sul su su questo tema boh
Sì grazie di avermi dato la parola perché effettivamente uno degli argomenti che avevo tralasciato che riguarda proprio a a cascata rispetto alla questione anche delle vaccinazioni la ricerca la ricerca ma farmacologica ancora ore non l'avevo sottolineato ma questo rapporto pubblico privato che mi sembra assolutamente eccellente
In questa occasione
è che noi anche a livello internazionale stiamo stiamo sostenendo
Quindi la questione l'antibiotico resistenza la possiamo risolvere
Fondamentalmente ancora una volta se non vogliamo ridurre le produzioni con tutti le conseguenze che dicevo prima dobbiamo risolvere soprattutto attraverso la ricerca di Pacini non solo nel settore
Virale ma anche nel settore dei battelli in questo gli istituti zooprofilattici tra l'altro stanno investendo molto da questo punto di vista e quindi spero che la facoltà possa partecipare attivamente a questo spread
Attacchi
Assolutamente il ministero su questo sta investendo tantissimo considerate che nelle nostre filiere zootecniche
Soprattutto su alcune penso al settore agricolo abbiamo raggiunto dei livelli di riduzione del farmaco che siamo al novanta per cento rispetto quello che utilizzavamo andrà anni ed io siamo siamo molto in sono molto bravi altre filiere sono un po'più indietro però stanno facendo veramente
Grandi passi in avanti lavorando ovviamente sul l'aspetto delle vaccinazioni e anche ovviamente su quello che è la sostenibilità ambientale e anche delle strutture dove vivono in termini ovviamente di benessere
Animare i nostri alcun dovere nostri mari qui su questo veramente il ministero anche con finanziamenti ne siete al corrente sta spingendo tantissimo su questo che per noi rappresenta una delle emergenze forse tra le più importanti che come dicevi tu
Avremo da affrontare da qui anzi già stiamo affrontando praticamente quindi è veramente un grande lavoro da parte ha tra l'altro abbiamo dei piani proprio per il contrasto del riutilizzo dell'antica e apro una parentesi citata prima anche dal dal dottor destro
Una una prima collaborazione all'interno del piano strategico agricolo per la prima volta tra ministero salute agricoltura
Su questo nuovo sistema qualità benessere animali degli allevamenti dove ci sono proprio dei finanziamenti che le un sistema volontari di certificazione che arriveranno agli allevatori che dimostrano tutte quelle buone pratiche per la riduzione dell'uso dell'antibiotico quindi una forte sinergia anche tra il mondo dell'agricoltura del polluzione ministero salute su questo asse perché da qui a qualche anno appunto poi ci troveremo a rendicontare alla Commissione europea su quelli che sono i risultati l'andamento è sicuramente molto positivo
Grazie
Attività ma quando voi vengono dati delle dei dei numeri e delle percentuali non smise del settantacinque per cento delle malattie emergenti sono d'origine animale fa sempre molto affetto e colpisce
La prova si dice che ci sono un certo numero di antibiotici che quando nell'utilizziamo non funzionano più forse la cosa fa meno da un impatto minore sulla soprattutto sulla sull'opinione pubblica
Io a questo punto da lei ringrazio ovviamente ancora una volta i nostri relatori che sono intervenuti stamattina grazie davvero vivaisti importantissimi contributi sono usciti sono nati tantissimi spunti anche per discussioni future quindi io auspico davvero con il coinvolgimento spero anche dell'Istituto zooprofilattico sperimentale in Lazio e Toscana di aprire ulteriori discussioni in questo senso di continuare la collaborazione con l'Università di Tor Vergata per so tutto per rendere poi il nostro corso sempre più a dentro a questo al concetto di ugualmente
Privo do in quel adesso la parola alla professoressa dell'allora candidato ordina dice del corso di Medicina Veterinaria Università di Tor Vergata quindi lascio né per il momento
Lo stesso
Grazie grazie mille buongiorno a tutti io innanzitutto vi porto il saluto del corso di laurea di medicina veterinaria quindi non solo me ma i colleghi che insieme a me portano avanti appunto questo corso di laurea
E poi come coordinatore insieme a questi colleghi sto cercando quindi di mettere in pratica ciò che e qui abbiamo insomma avete detto degli USA
Diciamo toccando dei concerti molto importanti e molto profondi quindi adesso non ci troviamo con i nostri studenti a mettere in pratica tradurre diciamo questi concetti
In diciamo niente Minas devastati pratici quindi proporrei corsi integrati con le materie giuste
Proporre appunto visite visite in in in aziende oppure organizzazione di attività pratiche seminari che possano poi tradurre sensibilizzare questo concetto di qua né altri
Quindi come sapete il corso di laurea diciamo nato due anni fa e l'obiettivo è quello di formare questa medici veterinari professionisti capaci di affrontare le sfide globali che avete diciamo
Nel Senato
Ci sono non non andrà dettagli volevo dire soltanto tre aspetti su cui il corso di laurea asta diciamo lavorando a in questo momento che sono quelli di organizzare una didattica integrata innovativa
La parola integrazione diciamo è molto importante la sentire appunto menzionare varie volte
Poi cercare di organizzare le esperienze pratiche eri e i tirocini perché ho sentito che la professione del medico veterinario a vari aspetti e quindi se i ragazzi non vengono esposti diciamo a tutti gli aspetti della prestazione del medico veterinario è difficile che possano diciamo fare una scelta diciamo consapevole
E poi anche il terzo aspetto a cui stiamo lavorando è quello di curare l'internazionalizzazione e la formazione globale
Degli studenti e dei docenti quindi questi sono i tre punti per quanto riguarda il primo quella della didattica integrativa innovativa diciamo è stato già detto quindi non mi soffermo molto certo è che abbiamo diciamo fatto uno sforzo enorme questo ve l'ha detto molto bene il preside
Nel cercare di diciamo creare corsi integrati che non sono standard quindi integrare le materie diciamo standard anatomia e la fisiologia con altri aspetti dell'epidemiologia della sicurezza elementare della sanità pubblica veterinaria
Abbiamo anche diciamo inserito nei nostri corsi di base la biologia molecolare la biochimica quindi aspetti che sono importanti anche per comprendere come leoni che l'informatica
Quindi queste de il Saggiatore ha detto quindi pensiamo che di in questo modo arrivare ad un chiaro obiettivo cioè quello di fornire agli studenti
Non solo conoscenze tecniche ma anche strumenti percorrere comprendere il ruolo sociale ambientale del medico veterinario
L'altro aspetto importante quello della Astra associare a questa diciamo didattica teorica
La speranza pratica e i periti andiamo che questo settore fondamentale e questo diciamo viene fatto essenzialmente grazie ai partner istituzionali che ci accompagnano in questo cammino
Infatti gli studenti dovranno frequentare i tirocini formativi attività di laboratorio e stage che sta fuori dalle aule dell'università quindi in altri diciamo contesti
E questo proprio per del per dare loro maggiore esperienza quindi sicuramente ha un ruolo fondamentale l'Istituto Zooprofilattico in cui aspetti Dell'Atte Toscana perché già i nostri studenti già dal primo anno sanno cosa frequentando diciamo la sala settoria quindi stanno interagendo con l'istituto per completare la formazione teorica
Sicuramente le convenzioni con i partners istituzionali privati come l'azienda Maccarese o gli ospedali policlinici veterinari privati
Saranno importantissimi perché consentiranno quindi questo a partire dal terzo anno quindi dal prossimo anno agli studenti di vivere esperienze dirette sul campo in contesti produttivi e quindi mettere diciamo toccare con mano l'importanza del benessere animale della sostenibilità e della qualità delle filiere alimentari
Poi avete già sentito che questa attività didattica si svolgerà anche attraverso l'utilizzo di skill Abba e di simulatori medici virtuali avete sentito la presentazione del Progetto Tor Vergata Extended quindi cerchiamo di far sì che gli studenti in modo immersi voli all'istigò e in un contesto altamente formativo e privo di rischi imparino
Imparino a lavorare con gli animali cercando di seguire il principio Never for the First Time Monella cani marcia metterli in condizione di lavorare con gli animali quando già sono competenti o per lo meno hanno avuto le next le nozioni necessarie
L'ultimo aspetto di cui volevo parlarvi è quello della internazionalizzazione della formazione gol globale quest'niente è un aspetto a cui teniamo molto quindi questo perché non possiamo pensare in questo mondo interconnesso che il medico veterinario non abbia una pensiero globale e quindi una formazione compì Blob vale quindi abbiamo come Corso di Laurea messo in atto già delle convenzioni età smossa
E abbiamo accordi di trine Scippa con università europee e con università oltreoceano questo grazie alla delegata del rettore all'internazionalizzazione
E quindi i nostri studenti già dal secondo semestre del secondo anno quindi dal prossimo semestre potranno svolgere delle esperienze più o meno lunghe di formazione all'estero
Naturalmente le il corso di laurea è stato pensato in modo che da seguire le principi principio del delle delle indicazioni delle rupi all'Association of o va establishment for veterinaria Education and fu e anche le raccomandazioni della Word organizza esce uno fra anima le altre
L'internazionalizzazione quindi la la possibilità di diciamo avere esperienze di formazione all'estero è un valore aggiunto fondamentale questo perché non solo gli studenti possono vedere come si studia nelle altre università ma far
Visco no questi scambi la costruzione di una rete internazionale di giovani professionisti che condividono la stessa visione dell'one altre quindi è importantissimo per il futuro
Inoltre volevo dire che questa internazionalizzazione si traduce anche nella collaborazione tra docenti di questi enti
E anche tre ricercatori di vari Paesi quindi abbiamo la progettazione congiunta di attività formative di partecipazione a reti accademiche europee dedicate proprio all'inizio all'innovazione della didattica in veterinaria alla sostenibilità e anche la ricerca quindi vi volevo soltanto dire che il corso è appena iniziato siamo diciamo quindi iniziando a un mondo nuovo diciamo una nuova comunità che cresce comunque è giovane ma vedo che c'è molto entusiasmo soprattutto nell'ateneo anche da parte di docenti che sono stati reclutati dall'ateneo quindi siamo circa dieci
Formiamo un gruppo di ricercatori giovani che hanno moltissime idee sono già partiti molti progetti di ricerca quindi credo che questo sia una cosa molto importante e poi senza ultima cosa
Gli studenti sono anche molto entusiasti quindi vedo anche in questo una certa positività e ottimismo quindi con questo vi ringrazio per l'attenzione
Grazie professoressa professoressa Candy alla al di là della possibilità di per chi volesse intervenire o rivolgere domande domande ai nostri relatori di oggi possibile
Però io non volevo lasciare in sospeso un argomento che è stato introdotto dal dottor A. Filippini in precedenza USA che è quello delle procedure delle attività gestionali che devono essere fatte all'interno del ministero e su questo volevo sentire il parere richiama in causa il dottor Della Marta quando parliamo di One Earth all'interno del del ministero quali quali sono i punti di forza e nei best practice all'interno del di una struttura come quella ministeriale
Ma la prima diciamo così più che una procedura l'ordine lavori la volontà del del ministro di aver voluto organizzare diciamo un dipartimento all'interno del ministero perché prende proprio questo nome ugualmente diretto dal dal dottor Leonardi
All'interno di questo dipartimento sicuramente credo che ci siano anche alcune best practice che vanno avanti da qualche anno che che mettiamo in campo diciamo così come il Ministero della salute penso al piano nazionale per il contrasto all'antimicrobico resistenza che è un piano delle da anni ormai piene fattori collaborazione tale strutture della diciamo così fanno riferimento alla sanità pubblica veterinaria e al Dipartimento della della prevenzione delle delle emergenze proprio perché l'approccio deve essere in questo senso integrato ma penso anche a settori che mi riguardano più da vicino che sono molto vicini anche ai temi del che segue da vicino il dottore Agrimi all'Istituto superiore di sanità che sono le malattie trasmesse da alimenti e sono diciamo una un po'delle malattie un po'neglette perché effettivamente non non si va sui giornali tutti i giorni in caso di tossinfezioni
Alimentari se non che se non quando capita in qualche modo il caso di botulino che uccide in modo così drammatico come è stato quest'estate
Però sono malattie che in termini di
Se nelle nostre società in termini anche di ospedalizzazioni e di perdita di giornate lavorative incidono molto diciamo così
Sul sulla nostra società e vanno vanno gestite vanno affrontate e nello stesso tempo vanno anche a colpire alcune categorie
Fragili penso per esempio agli anziani fragili sia dal punto di vista socio economico sia dal punto di vista diciamo così della della salute
A questo riguardo lui mi piace ricordare il fatto che proprio relazione ad una situazione che accadde che scrive che nel due mila e ventidue le sta avvenendo nelle ventidue operate Rizzato da un numero importante un'epidemia di sostanzialmente focolaio epidemico di listeria nel nostro Paese che che venne diciamo così rilevata dai sistemi informativi del del sistema del l'Istituto superiore di sanità e che sostanzialmente poi colpiva nelle nelle nelle nei casi più gravi la popolazione anziana popolazione che in quel che che che d'estate magari utilizzarli menti anche di di di Vilminore quali capi di quindi dividi di minor costo
In quel caso non per questo vestire quegli alimenti sono meno diciamo così sicuri di altri ma perché poi arrivando alla fine diciamo
Del del del problema quando siamo riusciti a grazie anche alla alla alle indagini di Epidemiologia
Le assume diciamo così associate a quelle sulla sulla genomica del del che veniva rilevata nei nei batteri isolati nei pazienti e anche negli alimenti siamo riuscito a rintracciare quale fosse
Il problema il problema erano del Stella che in modo molto diciamo così banale
Magari d'estate non vengono consumati cotti perché sì perché sì sì si utilizzano diciamo così l'insalata di riso sono una fonte proteica che costa poco che in qualche modo va proprio a colpire dei soggetti anziani che sono più sensibili a quel tipo di infezione
E da lì è nata poi diciamo così infiammare all'ai colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità del di qua della direzione all'ora della prevenzione idea di fare un tavolo sulle malattie trasmesse dagli alimenti che
Che adesso dovrà riprendere un po'diciamo fiato perché abbiamo avuto questa riorganizzazione del
Del ministero con i due dipartimenti quello delle della prevenzione e dell'emergenza è quello qua nel te che però devono integrarsi e connettersi prezzo gestire questa questa questa cosa che secondo me è assolutamente importante grazie
Grazie
A casa dottor Della Marta
Chi rimane un passo quando discutiamo di queste tematiche parliamo di voler trovano siamo tra a addetti ai lavori siamo tutti dare un mare d'accordo su quello che il su cosa è mi salta uguale al caso quali sono le azioni da intraprendere su quello che dovremo fare
Rimane però un punto sia la verificare quanto poi questi questi concetti così importanti siano poi in grado di compenetrare l'opinione pubblica o comunque di arrivare a persone che magari quotidianamente non si occupano di di questa cosa di questa cosa
Quindi chiedevo a voi non so a chi vuole intervenire sul fatto di quanto di cosa possiamo fare visto che poi l'obiettivo lo color bordeaux liceo anche rettore in precedenza è quello di formare dei veterinari che non siano soltanto degli e dei bravi operatori ma che si facciano poi anche promotori di questo messaggio verso l'esterno per cui mi chiedevo se secondo voi possiamo fare qualcosa di più e cosa possiamo fare dal punto di vista della comunicazione e dell'informazione
La trama ben
Al volo
Una cosa importante rispetto al fatto che questi cambiamenti sono in atto e in gran parte da un lato sono imponderabili o comunque inevitabili per esempio rispetto al cambiamento climatico rispetta la presenza di malattie dive dei vettori che colpiscono sempre di più anche gli animali da compagnia c'è tutto il problema
Del trattamento degli animali da compagnia anche stagioni che in passato non erano quelle dedicate sicuramente un termine che forse stamattina non è stato usato marche andrebbe introdotto in questo concetto il concerto e la resilienza cioè il fatto che comunque dobbiamo prendere atto che questi cambiamenti ci sono
Chiaramente è giusto
Cercare di fare di introdurre de delle delle metodiche che in qualche modo possano mitigare soprattutto dal punto di vista agronomico e dalle produzioni animali con la riduzione del delle emissioni con le tecnologie che come è stato detto anche dal destro insomma anch'io visto aziende dove il riciclo è veramente virtuoso dal sotto tutti i punti di vista ma dall'altra parte dobbiamo anche come diceva il professor Marini rispetto ai monsoni ha in qualche modo trovarci
Trovare delle soluzioni che in qualche modo si adeguino a questa a questa nuova situazione in questo credo che dovremmo investire di più
è un elemento sul quale io credo che ci sia molto da fare si anche proprio questo rapporto uomo animale
Nel rapporto con gli animali da compagnia cioè la presenza di questi animale all'interno della nostra società deve essere considerato in maniera differente
E deve essere anche il veterinario che si occupa di animali da compagnia deve essere considerato un veterinario di sanità pubblica
Sì è un aspro sull'aspetto della comunicazione sicuramente dobbiamo dobbiamo migliorare
Considerare che siamo il Paese che al mondo fa più controlli sia sulla sanità animale ma anche sulla sicurezza alimentare cito solo numero giusto per avere un'idea dalla riferì zooprofilattici noi ogni anno facciamo venticinque milioni di analisi giusto in tutti i settori e dai dai Petter agli animali da reddito ovviamente anche ai prodotti d'origine animali quindi sono l'aspetto della comunicazione è sicuramente un aspetto su cui noi dobbiamo fare più attenzione spesso ce la dimentichiamo perché non abbiamo il tempo non siamo talmente dentro le emergenze dentro quelle che possono essere soluzioni per tamponare che rimane però effettivamente ce questo è l'aspetto su cui anche in nel momento in cui stante voi sapete che nega cabina di regia a livello ministeriale abbiamo una direzione strategica che coordinata dalla dal dottor Della Marta come Silvio è uno dei temi che affronteremo in una di queste direzioni strategiche insieme anche a livello regionale e locale pro per cercare di trovare anche il modo e il tempo per comunicare quello che facciamo quotidianamente per dare garanzie ai nostri consumatori per dare garanzie anche nostri mercati per tutte le attività che facciamo il tetto appunto al a nostro paese che al mondo sicuramente del paese che controlla di più considerate anche che noi abbiamo in tutti i porti a rapporti nostri posti di controllo con Talia dei nostri
Tipici atti che sono nostri Ugo h sia per quanto riguarda l'importazione dei paesi europei che da Paesi terzi sono un elemento importantissimo di tracciabilità riprodotte di garanzia ovviamente
Ecco abbiamo tante cose che in qualche modo fanno parte della nostra organizzazione del nostro sistema che possiamo in termini di comunicazione riportare quindi sarà nostro compito sicuramente quello di sottolinearlo di più sicuramente
Grazie
Per certo no rapidamente perché mi sollecita questa cosa
Velocissimi due flash uno per comunicare bene bisogna avere le idee chiare
E vedo spesso sulla quale perché ognuno fa un tema libero se come si si parla si via ugualmente fare un tema piacere qualità rischiosi quando tutte ugualmente nulla e quant'altro e questo è un punto quindi nella comunicazione
E il ministero devo dire mi faccio interprete del dottor Leonardi insomma sta facendo un programma di di uguale alto di Terrasini proprio per garantire questa come dire interpretazione autentica della umane perché peraltro è un è uno dei dei pilastri anche della dei documenti dalla Commissione europea seconda cosa
Produrre esempi
Virtuosi di ugualmente
Cioè comunicare
Nel concreto e se vogliamo ossia aiuta molto la comunicazione
Dice
Sarete assolutamente d'accordo
Io prima di concludere io chiedo quindi se dalla platea ci sono degli interventi e delle richieste di chiarimento ce ne sono due addirittura tre
Quindi prego no no visto che ho parlato di informazione comunicazione insomma aggiungo un tassello lato operazione operatore l'informazione
E associarmi a quello che era stato detto che non solo servono idee chiare marce un tema di competenze di comunica e di chi fa informazione perché per comunicare idee chiare
Bisogna conoscere i Saka dirle c'è un tema di linguaggio perché bisogna mettere insieme l'accuratezza scientifica e la possibilità e la capacità di arrivare all'opinione pubblica l'utente finale
C'è anche un tema di selezione del messaggio
E soprattutto è fondamentale permanente e per tutte queste trasformazioni in atto
Riuscire a capire come portare i messaggi le idee chiare al destinatario finale
Più che ormai lo stiamo sperimentando tutti i giorni noi facciamo informazione cambiano di strumenti di comunicazione cambio di cani comunicazione cambio i codici della comunicazione quindi è fondamentale il Comune di comunicatori e giornalisti
All'insegna trasparenza perché serve comunicazione trasparente e informazione accurata siano in grado di raggiunge le persone dodici avviate stessa Giovanna Salza
Pensare a quante persone hanno dei tetti dentro casa diversa da quanto sia centrale per tutti
Il tema di cui stiamo parlando oggi
Quindi fermo grazie
L'azienda c'era un'altra così da
No
Reato il miss Orazio stila cigni lo invito cortesemente
Via posta
Grazie buongiorno a tutti saluto gli organizzatori le autorità i relatori tutti presenti ringrazio poi in rettore Natale gli alti Chirone l'Università di Roma
Tor Vergata per questo invito per aver scelto di dedicare questa giornata quella che ritengo veramente una priorità strategica per l'Italia e per la comunità internazionale
Ormai l'abbiamo visto durante la recente pandemia siamo sempre più consapevoli come la salute umana animale ambientale siano strettamente interconnesse e non possiamo certo più considerarli ambiti separati
Con questa consapevolezza il ministero della Salute
Nella sua revisione del della organizzazione interna istituito il dipartimento qua nel terzo questa è una struttura che colloca l'Italia fra le nazioni europee più avanzate dell'attuazione proprio di questo approccio
Il dipartimento non è sortisce mente un atto formale un vero strumento operativo intersettoriale nato per coordinare politiche che coinvolgono la sanità pubblica veterinaria l'ambiente la sicurezza alimentare
I grandi sfide del nostro tempo dalle zoonosi emergenti alla resistenza antimicrobica
Dai cambiamenti climatici alla sicurezza alimentare richiedono risposte integrate e fondate su una collaborazione forte tra istituzioni e diverse discipline
In questa direzione noi lavoriamo ogni giorno con i ministeri dell'Ambiente dell'agricoltura dell'università e della ricerca con le agenzie internazionali affinché educazione formazione diventino pilastri del modello italiano ugualmente mi piace anche qui ricordare come la nostra proposta
Sulla resistenza antimicrobica presentata lo scorso anno ad Ancona durante il G7 della salute di cui l'Italia è stata organizzatore emerso prepotentemente citato di recente dall'ANSETT come un approccio da seguire
Con percorsi formativi multidisciplinari poi credo possiamo formare i professionisti del futuro capaci di operare in una logica di cooperazione nazionale internazionale e su questo vorrei ricordare che abbiamo presentato l'anno scorso mese di settembre una una legge delega per le riforme di quelli che sono i professionisti del mondo sanitario e socio sanitario
E quindi vogliamo poi avviare anche un progetto dedicato alla formazione di esperti DC soli studenti proprio negli ambiti del buon esito
Parallelamente abbiamo rafforzato la sinergia
Con nelle agenzie europee di valutazione del rischio abbiamo integrato la valutazione scientifica con la gestione delle politiche sanitarie questo approccio ci consente di anticipare le emergenze e di prendere decisioni basate su solide evidenze scientifiche
Come tra l'altro oggi ha ricordato vengo del giornata sulla ricerca nella contro il cancro il Presidente della Repubblica un esempio concreto lo ripeto ancora una volta il proprio la lotta all'antimicrobico resistenza che riguarda la salute umana la salute animale la salute ambientale
Con il sistema Chassey Pharma che oggi è riconosciuto come una best practice internazionale promuoviamo l'uso responsabile degli antibiotici e la sostenibilità delle pratiche agricole e zootecniche
Prevenire la diffusione degli antibiotici nell'ambiente e monitorare le acque reflue significa proteggere la salute delle generazioni future anche la sicurezza alimentare un pilastro dell'approccio qua nel tempo
Dal suolo nel quale nascono i nostri alimenti alla salute degli animali fino alla tavola garantirla significa tutelare la salute pubblica preservare le biodiversità con il pm Herrera abbiamo investito risorse importanti per rendere il nostro servizio sanitario nazionale più efficace equo e capace di fronteggiare gli impatti sanitari legati a rischi ambientali e climatici
Nostro obiettivo e quello di costruire un sistema sanitario capace di proteggere la salute nella sua accezione più ampia promuovendo una cultura della responsabilità condivisa tra istituzioni ricerche cittadini e quindi mi complimento ancora per aver organizzato questa giornata di riflessione su un tema così importante che o anche all'attenzione della della Commissione europea e ogni volta che mi reco in Europa per l'incontro con i ministri della Salute buone altre rappresenta sicuramente uno degli aspetti più importanti ci quali porre attenzione
Grazie quindi per il vostro impegno vi auguro una buon lavoro grazie
Grazie grazie a Dio al ministro Orazio Schillaci che nel suo discorso a di percorso un po'no dichiarano le tematiche le importanti tematiche abbiamo
Trattato ed è confortante sapere che a livello ministeriale ci sia questo su questo oggi è questa
Consapevolezza avevamo Samo per concludere prima di concludere
Lasciamo c'era una domanda che era rimasta in sospeso se vogliamo fare la possiamo fare a ho visto la mano stato laggiù c'è ancora la mano alzata e poi concludiamo
La
Buongiorno a tutti buongiorno a tutti è un vero piacere tali partecipare a questo incontro anche se io sono di Bari saluto i colleghi molti forse non mi conoscono solo il professor celano dell'Università di Bari quest'anno compio cinquanta anni che io mi sono immatricolata veterinarie sono docente di Genet sicurezza degli alimenti bene
Veramente molto molto interessante io ho colto questa iniziativa con grandissima entusiasmo peccato che gli anni purtroppo ci fossero ha un limite
E volevo dire una cosa molto ma molto molto importante forse qui non è stata sottolineata l'importanza assoluta della veterinaria in generale
La radio la figura del medico veterinario è l'unica figura che è stata richiamata espressamente né con nei vari regolamenti comunitari
E non è una cosa sempre una cosa di poco conto e straordinaria importanza
Ma la figura del veterinario e straordinaria perché perché la figura del veterinario dal campo alla tavola e oltre nello spazio perché il futuro e nella ricerca grazie
Grazie professore
Per il suo intervento alla nel Concutelli è questo che a mio avviso è stata una mattinata aderente interessantissima anche
Proficua ringrazio ancora gli ospiti della nostra tavola rotonda è stato ribadito il messaggio della salute unica quindi è inutile che mi soffermi ancora su questo concetto
Però ONU l'ultimissima cosa la la volevo dire come ha detto il magnifico rettore nel suo discorso iniziale
Vogliamo quindi che gli studenti diventino custodi della salute in senso generale quindi che siano pronti a farsi carico di questa responsabilità collettiva e che siano anche dicono di questo messaggio visto che parlavamo di comunicazione
Per cui nel darci auspicabilmente appuntamento ad altri eventi di questo tipo io il mio saluto finale va proprie nostri studenti ce ne sono c'è una bella rappresentanza giù in fondo quindi noi tutti faremo del nostro meglio per darvi gli strumenti necessari ma il futuro è sicuramente nelle vostre giovani mani
Grazie ancora a tutti per essere intervenuti grazie
Tutti affetto

