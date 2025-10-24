24 OTT 2025
intervista

La riforma dello Statuto del Trentino Alto-Adige, intervista ad Alessandro Urzì

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 16:20 Durata: 11 min 52 sec
A cura di Silvio Farina
"La riforma dello Statuto del Trentino Alto-Adige, intervista ad Alessandro Urzì" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Alessandro Urzi (deputato, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 16:20.

La registrazione video ha una durata di 11 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
