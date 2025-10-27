27 OTT 2025
rubriche

Noriziario antiproibizionista

RUBRICA | di Roberto Spagnoli - RADIO - 13:00 Durata: 0 sec
Player
La puntata propone la relazione del prof.

David Barilla "Legalizzazione della cannabis e gettito fiscale: un'analisi empirica per il caso italiano" svolta al convegno internazionale "La disiciplina in materia di sostanza stupefacenti con particolare riguardo alle c.

d.

droghe leggere: problemi e prospettive di riforma interdisciplinari" che si è tenuto il 16 e 17 ottobre a Napoli presso l'Università "Federico II".

Puntata di "Noriziario antiproibizionista" di lunedì 27 ottobre 2025 , condotta da Roberto Spagnoli .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cannabis, Commercio, Droga, Economia, Fisco, Legalizzazione.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti