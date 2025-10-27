CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
La puntata propone la relazione del prof.
David Barilla "Legalizzazione della cannabis e gettito fiscale: un'analisi empirica per il caso italiano" svolta al convegno internazionale "La disiciplina in materia di sostanza stupefacenti con particolare riguardo alle c.
d.
droghe leggere: problemi e prospettive di riforma interdisciplinari" che si è tenuto il 16 e 17 ottobre a Napoli presso l'Università "Federico II".
Puntata di "Noriziario antiproibizionista" di lunedì 27 ottobre 2025 , condotta da Roberto Spagnoli .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cannabis, Commercio, Droga, Economia, … Fisco, Legalizzazione.
