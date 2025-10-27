27 OTT 2025
Rassegna di Geopolitica. Sta per scoppiare una nuova guerra commerciale Cina e Stati Uniti

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
"Fall in China's exports of rare earth magnets stokes supply chain fears" - Reuters - 21 ott 2025 --- "Bessent slams China on rare earths but says extending pause on tariffs is possible" - Yahoo Finance - 15, ott 2025 --- "The latest chapter of the Trump-Xi ‘situationship’" - CNN - 18 ott 2025.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Sta per scoppiare una nuova guerra commerciale Cina e Stati Uniti" di lunedì 27 ottobre 2025 condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Cina, Commercio, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, Intelligenza Artificiale, Mercato, Sviluppo, Tecnologia, Usa.

