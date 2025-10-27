CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"Fall in China's exports of rare earth magnets stokes supply chain fears" - Reuters - 21 ott 2025 --- "Bessent slams China on rare earths but says extending pause on tariffs is possible" - Yahoo Finance - 15, ott 2025 --- "The latest chapter of the Trump-Xi ‘situationship’" - CNN - 18 ott 2025.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Sta per scoppiare una nuova guerra commerciale Cina e Stati Uniti" di lunedì 27 ottobre 2025 condotta da Lorenzo Rendi .
Tra gli argomenti discussi: Cina, Commercio, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, Intelligenza Artificiale, Mercato, … Sviluppo, Tecnologia, Usa.
