31 OTT 2025
dibattiti

Omaggio a Don Gianni. 1925/2025 Centenario della nascita di Don Gianni Baget Bozzo. Sacerdote, mistico e politico. Un uomo di libertà

CONVEGNO | - Roma - 16:10 Durata: 2 ore 1 min
A cura di Pantheon
Saluti Salvatore Di Meo.

Intervengono: Gennaro Acquaviva, Simone Baldelli, Rocco Buttiglione, Fabrizio Cicchitto, Pietro Giubilo, Andrea Orsini, Claudio Scajola, Giorgio Simeoni.

Conclude Antonio Tajani (Vice Presidente Consiglio dei Ministri).

Coordinano: Alessandro Gianmoena (già segretario politico di don Gianni Baget Bozzo e cofondatore della rivista "Ragionpolitica", Pier Ernesto Irmici (Direttore della collana editoriale "Orme della Libertà", Patrizio Odetti (Presidente Centro Studi don Gianni Baget Bozzo).

Convegno "Omaggio a Don Gianni. 1925/2025 Centenario della nascita di Don Gianni Baget Bozzo. Sacerdote, mistico e politico. Un uomo di libertà", registrato a Roma venerdì 31 ottobre 2025 alle 16:10.

Sono intervenuti: Pier Ernesto Irmici (direttore della collana editoriale "Orme della Libertà"), Salvatore De Meo (presidente della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE), Patrizio Odetti (presidente Centro Studi don Gianni Baget Bozzo), Alessandro Gianmoena (già segretario politico di don Gianni baget Bozzo e cofondatore della rivista "Ragionpolitica"), Andrea Orsini (deputato, capogruppo di Forza Italia nella Commissione Affari Esteri, Fi), Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri, Fi), Pietro Giubilo (responsabile del Centro Studi dell'Associazione Politica e Società nell'Impegno dei Cattolici), Giorgio Simeoni (capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale del Lazio, Fi), Simone Baldelli (già vicepresidente della Camera dei Deputati, Fi), Fabrizio Cicchitto (ex parlamentare di Fi-Pdl e della Ncd).

Tra gli argomenti discussi: Cultura.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 1 minuto.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Amici
Se prendete posto
ABCD vi prego di prendere posto con iniziamo adesso tra poco arriverà anche il vicepresidente del Consiglio Tajani
Ti do subito la parola all'ospite che ci ha dato la possibilità di svolgere questo convegno della sede del Parlamento europeo che la sede più adeguata visto che essi sapete
Dole Baget Bozzo è stato per due legislature parlamentare europeo quindi questa è la sede istituzionale più a adeguata do subito la parola all'osso eurodeputato Salvatore
De Meo che introdurrà sì
Grazie grazie a Roberto un applauso per dare il via
A questo momento di riflessione più che un momento commemorativo e io ringrazio tutti gli intervenuti
In quel luogo dove don Gianni Barbacetto tozzo ha potuto rappresentare l'Italia nella sua esperienza per ben due volte dal mille novecentottantaquattro al mille novecento novantaquattro per me è un piacere poter e introdurre i lavori di un momento di riflessione su una figura che io non ho avuto il piacere di conoscere ma che leggendo la attraverso le testimonianze ho potuto capire quanto sia stato importante per Berlusconi a vere è un punto di riferimento e non è un caso che dopo la sua esperienza attiva nella nella formazione dei socialisti approda
Vicino a Berlusconi contribuendo insieme ad altri alla fondazione del nostro partito e soprattutto alla costruzione di quella carta valoriale che oggi ancora un'attualità e per cui abbiamo ritenuto opportuno anche riconteggio quali zar lei rilanciarla con l'ultimo recente manifesto della libertà
A me sono andate all'occhio alcuni a spetti della così vita di don Gianni Baget Bozzo
E un modo particolare il suo concetto di libertà una libertà intesa non in maniera illimitata lui amava dire che una libertà senza limiti non libera ma vincoli e disorienta
Una libertà intesa non nella possibilità di fare qualsiasi cosa ma semplicemente nella libertà di scegliere perché la più grande forza che è un uomo libero è quello di scegliere e di scegliere il bene Hirscher ieri il bene in maniera responsabile e condivisa assumendosene la responsabilità ed ecco che allora per don Gianni era importante che la libertà si unisse alla vocazione politica dove proprio la politica e il luogo concreto all'interno del quale questa libertà trova concretezza e applicazione
Un'altra cosa che mi ha impressionato favorevolmente la sua lungimiranza la sua visione
Perché nelle sue opere nei suoi saggi spesso ha trattato il tema dell'Europa
Un'Europa non vista come un semplice spazio economico l'errore che purtroppo ancora oggi qualcuno ripete
Ma come una comunità di destino come un luogo dove protegge della libertà e la dignità delle persone le persone al centro
Un'Europa che non sia considerata semplicemente un così momento di di regole di confronto di regole
Ma un momento che posso esprimere la sua potenza di cui libero non un soggetto a seguito di altri ma che riesca a recuperare questa sua forza e credibilità
A distanza di anni permettetemi oggi ancora l'Europa pur avendo questo suo potenziale non riesce ad esprimerlo e non è un caso che anche la sua esperienza parlamentare
Donne Gianni Baget Bozzo aveva partecipato i lavori della sottocommissione della sicurezza aveva affrontato il tema della sicurezza così come oggi nella decliniamo e la Nar diamo in quanto non limitata solo alla dimensione militare
Ma una sicurezza che va intesa e declinata a trecentosessanta gradi passando evidentemente non per l'uso esclusivo delle armi ma Traverso l'autonomia strategica dell'Europa attraverso la nostra sicurezza alimentare attraverso
La nostra sicurezza energetica
E questi sono i temi che oggi il nostro segretario nazionale vicepremier Tajani che sta per raggiungerci continua rilanciare con forza
Perché siamo convinti
Che l'Europa potrà avere una sua forza è una sua autorevolezza
Solo nel momento in cui recupera un'autonomia strategica che tra l'altro sono quei concetti inseriti all'interno delle tre relazioni fondamentali con cui questa nuova legislatura hanno visto il via che sono la relazione letta la relazione Draghi e la relazione il ministro dove si parla proprio
Di recuperare una resilienza civile e militare e ma questa parola militare non ci deve spaventare e soprattutto intendo rassicurare voi e tanti altri che nessuno ha intenzione di militarizzare l'Europa ben altro abbiamo intenzione di recuperare una credibilità attraverso un rafforzamento della deterrenza
Una deterrenza che significa relazioni diplomatiche autorevoli credibili
Ma per essere credibili bisogna anche a vere un sistema difensivo che oggi ripeto non è limitato soltanto la dimensione militare ma a domini di tutt'altro tipo a partire da quello cibernetico e allora
Con queste breve riflessioni
Io voglio lasciare che sia vicentino le varie testimonianze vedo tanti amici che potranno portare la loro testimonianza diretta di questa esperienza di vita che credo sia rimasta il loro indelebile di una figura che noi come Forza Italia abbiamo messo nel nostro Pantheon proprio nell'appuntamento di Telese del mese di settembre Luís tra coloro i quali per noi diventano modello ispirazione
Una rilancio dei nostri valori
E anche questo momento di riflessione qui a Roma nell'anno della centenario della sua nascita vuole essere proprio un momento per mettere al centro quello che è stato il suo percorso di vita il suo insegnamento la sua vicinanza al presidente Berlusconi
La sua così il lungimiranza e allora nel leggere i suoi saggi vi renderete conto di quanto
Don Gianni Baget Bozzo abbia saputo interpretare il tempo con largo anticipo rispetto a quello che poi è oggi siamo tutti divenne allora io vi lascio con queste brevi riflessioni perché possiate
Ancor di più ritornare su tutto quello che lui ha rappresentato per quello che deve continuare a rappresentare allora lo speech che questo momento non si esaurisca qui
Abbiamo immaginato di così riportare anche negli atti di questo convegno alla possibilità per tutti di poter approfondire la figura che magari non tutti sono riusciti a cogliere per quella sua illuminazione che ha portato anche nella visione di una politica fatta al servizio delle persone
Una politica che come dicevo prima rientra proprio nel concetto di libertà ossia scegliere per il bene responsabile ovvia agro un buon proseguimento e siamo tutti
In attesa non solo di ascoltare i presenti ma soprattutto il nostro segretario nazionale vicepremier ministro degli esteri della cooperazione Antonio Tajani
Grazie Salvatore
Noi siamo qui celebrare
Don Gianni Baget Bozzo a cento anni dalla nascita
Che abbiamo può poco tempo due ore
Per potere da fare un profilo di questo grande uomo che ha segnato buona parte
Della del secolo scorso e i primi anni del di questo secolo una personalità estremamente complessa
Apparentemente contraddittoria ma che in realtà è facile trovare un filo rosso che segna invece la coerenza della sua azione dall'epoca della Resistenza fino all'ultimo collaborando con il presidente Silvio Berlusconi e la sua voce e il suo pensiero è stata determinante in tante scelte fondamentali se penso soprattutto i periodi tempo io con quelli sono quelli che ho compiuto conoscere direttamente
Cioè l'epoca in cui ha collaborato con Bettino Craxi
E purtroppo non potrà essere con noi Gennaro Acquaviva perché Pol Pot avrebbe potuto dirci molte cose interessante ma al proprio all'ultimo ci ha telefonato all'ora di pranzo che non se l'è sentita avuto qualche problema
E
Ieri e fino a
All'epoca di Berlusconi e lui è stato del lei è stato il primo consigliere di Berlusconi sicuramente che ha e determinato alcune linee decisive
Voglio pensare a dei momenti importanti il come quello del discorso che Berlusconi pronunciò aula perché dietro quel discorso cioè il pensiero di don Gianni in quanto don Gianni pensava
A una visione unitaria e condivisa della storia nazionale
è inutile che è anche questo un filo rosso che segue tutto diciamo il suo pensiero e la sua azione e quel discorso di Ulla è chiaramente ispirato alla pensiero di di don Gianni
E don Gianni è un fu e in è una è un pensiero immenso che servirà molto tempo per studiarlo qui abbiamo detti che presiede il Centro studi Hilton Gianni Baget Bozzo quindi è animato questo grande patrimonio che andrà studiato o ordinato il sicuramente usciranno molte volte cose interessanti che ci permetteranno di capire meglio quella che è stata la sua azione io nell'attesa di di del presidente della ministro Tajani lascio la parola adesso proprio a Patrizio detti così ci spiega cosa sta facendo il centro studi e Cile e c'era anche una poesia inedita perché tra le carte di do Gianni sono state trovate delle poesie
Che pubblicherò nella collana che io ho fondato e che dirigo
Ed è una poesia dedicata a Bettino Craxi
A te la parola perizie
Grazie devo dire che mi scalda il cuore vedere tanti amici che si sono ritrovati per ricordare don Gianni
Don Gianni subito dopo la sua morte devo dire mi sembrava un po'abbandonato poi obiettivamente invece tante persone si sono interessate quando nel due mila dieci abbiamo fondato questo centro studi
L'abbiamo fondato era fatto con una sede a Genova lui era di Savona ma sostanzialmente ha vissuto buona parte della sua vita a Genova e quindi l'abbiamo mantenuto
Le attività che ne abbiamo fatto da subito
è stato quello di cercare di raccogliere tutti quelli che erano i gli strumenti che lui utilizzava e quindi tutte le gli articoli i libri nel partecipazioni a convegni
Le lettere che aveva scritto ecco noi abbiamo e lo sforzo credetemi è stato titanico perché come sapete chi avrà conosciuto don Gianni era abbastanza disordinato
Non solo ma poi tutte le cose che scriveva spesso e volentieri le distruggeva in quella specie di Trinità
Carta che aveva vicino alla sua scrivania
E quindi parte dal suo computer in parte siamo riusciti a recuperare a recuperare in giro per l'Italia quello che era il suo contributo spirituale culturale e politico
Che aveva sostanzialmente lasciato e che noi vogliamo valorizzare nel tempo
Abbiamo a anche fatto delle altre cose cioè abbiamo ripubblicato alcuni libri per esempio che erano introvabili
Alcuni addirittura non si trovava nemmeno nella nelle piattaforme dei libri usati come ad esempio il cristianesimo e Antropologia degli anni settanta
Abbiamo ripubblicato altri libri e abbiamo anche sponsorizzato permettetemi questa parola altri libri come quello del dottor Accattoli e il vaticanista di Repubblica sull'omosessualità
O quello del professor Viazzi
Sull'Islam
Utilizzando ovviamente testi di Gianni
Contra questo speriamo
Probabilmente entro quest'anno riusciremo a farlo di aver digitalizzato tutti gli articoli che ha pubblicato tenete conto che ha contribuito a più di un centinaio di riviste in giro per l'Italia e per l'Europa in Spagna Portogallo Germania e così via
Abbiamo poi fatto anche delle riunioni nel nostro centro
Che cercando di seguire la linea della mistica e quindi commento per esempio dei mistici che abbiamo poi spostato sul nostro sito sui ottobre
La ripubblicazione ovviamente dei libri non è finita perché pensiamo di pubblicarne anche degli altri quindi di dedicare alla alla straordinario contributo che ha dato alla cultura in Italia don Gianni anche per esempio le lettere lettere che purtroppo abbiamo quelle ricevute da Gianni
Ma quelle che ha scritto Lori ebbene quasi tutte sono andate perdute
Perché ha scritto centinaia di lettere ma purtroppo nei computer e negli hard disk e
Ne abbiamo cercati non ci sono perché in parte le scriveva a mano e poi chissà dove le lasciava e altre quelle che invece erano scritte spesso venivano poi distrutte dopo un certo periodo dalla segreteria
Quindi un lavoro che abbiamo fatto che credo continuerà nel tempo e la cosa che tra l'altro mi preme dire è che a Breve riusciremo probabilmente a fare anche due altre cose la prima e di ripubblicare la storia della Democrazia cristiana che è stato un suo grande successo editoriale tra virgolette
Ma mettendo insieme i tre libri che aveva dedicato la prima storia della DC il partito che stiano al potere poi fra storia seconda con la svolta a sinistra infine a per arrivare fino a Moro cercando di metterle magari in un unico volume in un unico cofanetto dove ci sono i quattro volumi e poi infine faremo anche un altra cosa pubblicheremo le poesie che abbiamo trovato Serse alcune scritte su alcuni libri
Altre scritte su fogli volanti alcune leve han trovato e su dei fogli della RAI evidentemente era stato invitato chi ha scritto queste poesie sulla RAI altre addirittura in fogli di Otello
Anta per dire che lei era quando gli veniva destro e devo dire che abbiam trovata anche una Poesie del mille novecento che a quarantasette quarantacinque o quarantasette scritta per scherzo ai suoi parenti e cercheremo di metterle tutte insieme
Ma come ha detto dottori amici mi preme darvi un anticipo e di leggere la poesia che ha dedicato a Bettino Craxi che ne abbiamo trovato proprio dei fogli volanti
E questa poesia
Inizia così
Come non dei reattori però è libero che non ho amato abbastanza che ho amato con tutto ciò che ero non consolatore ma amico appassionato
Che vede vuote nel segno di sangue
Vittima socialista come Giacomo Matteotti
Tu pure prove dell'Italia di libertà
Senza l'obbrobrio Scudocrociato senza l'ipocrisia della Lupa Tiberina
Tour romano cristiano conciliatore di Italia e di Roma
Tu che hai dato al tuo popolo un volto che hai perso il tuo
Tu che come il Cristo hai donato tutto senza avere nulla
Sangue purificato sangue luminoso
Sangue della vittoria delle libertà
E del popolo sangue a cui voglio si congiungono mio per sempre
Grazie
Grazie
è una poesia meravigliose fra una dimensione che
Lascia direi veramente meravigliati e anche sul sorpresi
Al valore estetico o veramente raro
In cui c'è tutto il sentimento di don Gianni
E e sa dimostrare che don Gianni non era solamente pensiero ma era anche sentimento capacità di amare ed è l'uomo che aveva anche un grande senso dell'amicizia cosa rara di questi tempi
E questa poesia come anche i suoi scritti implosa
Ci dimostrano anche la sua
Capacità di usare il linguaggio in maniera potente capaci di arrivare alla al nel più profondo del cuore e nel più profondo del pensiero di chi ascolta
Questa è una grande un altro aspetto che fa grande don Gianni
Adesso prioritaria per la parola all'altro organizzatore Kogoro come organizzatore
Gianni Alessandro Moena diciamo
Già Moena che si occupò a suo tempo di ragion politica insieme ad Olgiate
Grazie
Allora
E per me è una cosa originale parlare del termine commemorazioni Donda già don Gianni perché come ama fare don Gianni nel suo stile come lui la pensava la commemorazione l'ultima cosa che lui avrebbe voluto
Perché e la sua azione politica la sua astensione politica e culturale era quella di legare sempre le tematiche al presente le gare non non non parlare mai del passato di una cosa ormai remota
E quindi le commemorazioni che mi ricordo sul sempre apro anche o alcune case di cose che ho vissuto insieme a lui
Mi ricordo che furono invitati a una fondazione di un celebre politico che era in quel momento non aveva un messaggio da dare o che e disse Gianni a che hanno invitato a questo lui disse lasciate che i morti seppelliscono i loro morti cioè nel senso
La Fondazione la cultura di per sé fine a se stessa non aveva più senso quella cercava semplicemente quell'occasione voi poteva collegare
Un fatto l'attualità per lanciare un messaggio un messaggio che
Era un messaggio profondo un messaggio di libertà mensa regalava capii andava anche capito interpretato e che per questo era anche molto anticonformista era fuori oltre mondano
Sacerdote mistico politico sotto definizioni che non reggono insieme non stanno insieme nella la sua diciamo molteplicità
Era più che altro un uomo libero io lo potrei definire così un uomo di libertà
Ed è proprio questo termine libertà
Che è quello che ha in qualche mondo cioè la linea è lo chiamo fil rouge medico una linea di condizione che ha dato la sua vita da di tutta la sua storia la sua storia repubblicana e poi coincide con con l'inizio della Repubblica italiana
Questa questa afflato spirituale legato alla libertà lui che non ha mai scelto per convenienza un partito politico ma solo per convinzione e chiamo fatto anca le sue battaglie in prima persona sulla sua canna solo suo sulla sua persona pagando neanche le conseguenze
Ha voluto sempre se seguire questa sua motivazione sprint inspirazione profonda
Dico questo perché quel termine libertà che si è configurato meno del POR Puglia e Cole Porter chiunque particolari scelte da adesione al partito di Craxi vive un partito socialista
Ma che si è materializzato poi anche con Forza Italia era quella che è stata diciamo così la cifra della differenza anche di una nuova sintesi politico-culturale che è nata iniqua in Forza Italia
Libertà per lui non era una libertà sole economiche non era libertà politica una libertà spirituale
Amen è una una libertà che andava oltre per lui Occidente non era solo un'area geografica e una storia spirituale era il luogo del cristianesimo a generato la libertà dove la la la ragione si è unita ha incontrato la fede
Dovrà democrazia andato ha creato un'azienda anzi dato una una un'opportunità cioè in tutto questo la libertà dell'uomo dell'uomo con la sua tradizione cristiana sì
Era di cava in quella quella sintesi politico-culturale che
L'iniziativa deve cedere in campo di Silvio Berlusconi aveva dato io credo molto storico preciso perché alla fine diciamo così delle grandi narra narrazioni era che si stavano dissolvendo nichilismo
Mi ha relativismo c'era ancora lì le così dette ideologia di utopismo ni c'era il marxismo ecco
Quello che fece don Gianni non è non fu solo un'operazione culturale ma fu prima di tutto l'operazione politica perché da militante scelse di militare in una in in un partito in quel partito
Lui portava anche in opzione politico culturale creando il cosiddetto ora
Iran dove io ed esperienze insieme a lui e imparare molto dalle in tutti quegli anni perché gira praticamente tutte d'Italia
Mi ricordo che ogni settimana eravamo quasi due tre con due convegni per settimane girando tutta l'Italia spiegando queste l'opzione anticomunista
Sì perché quello era l'ha steccato lo steccato che dava che difendeva la libertà perché la sua libertà il suo concetto di libertà era un era concetto di un diritto prima di tutto naturale
Non era un anno di vita non è una concessione per loro Alberta era un diritto ed era un diritto chiederà e andava anche difeso
Ma ovviamente libertà voleva dire anche responsabilità
In quegli anni in quegli anni in cui diciamo così la macchina da guerra di Occhetto si voleva imporre in cui il post comunismo cercava di per trovare il marxismo una nuova feste pre poi riproporsi e per poi diciamo così gestire in certo modo anche
L'Italia infine
Incontro posizione a Silvio Berlusconi non Gianni sentì queste intuizioni fece queste intuizioni e lo fece con i strumenti
Non solo degli ex della produzione editoriale articoli libri trasmissioni televisive ma anche del di riviste e di che creo
In modo anche differenze Saint seguendo i tempi la modernità dei tempi c'è
Ragion politica che fu uno dei Ussuri ultime delle sue ultime creazioni edite reali
Vittoriani SB proprio questo tempo c'è seguiti fu la la prima vorrei dire operazione editoriale on line su internet
Nel centrodestra praticamente possiamo dire di essere stati i pionieri di questo
E quando decise direi come facciamo com'commentiamo la realtà commentiamo i fatti di ogni giorno qui stiamo secondo lo spirito di libertà secondo la tradizione cristiana
Qui la la fede la Regione hanno la possibilità di confrontarsi senza barriere la la tradizione cristiana non ha più cioè non a censure dobbiamo creare un un sito che posso offrire questo per far riflettere le persone per andare nel nel dentro i temi Intel leader guardare dentro il termine la sua profondità e dall'acqua la profondità da quell'azione da quello sviluppo di azioni politiche nasce poi in questa cultura questa cultura che era che il patrimonio che può dare che può portare avanti
Questo in prestazione culturale sono i professori no sono i giovani sono le nuove generazioni
Se le nuove generazioni che cresceranno perché queste queste dichiarazioni sono figlie di questo mondo in questo mondo viene dopo la post-modernità che sta crescendo con nuove velocità la nuova
Società globalizzata con la globalizzazione ed ecco lui ebbe queste intuizioni lui sapeva essere al passo coi tempi
Ecco che perché oggi la commemorazione e non solo Uno sguardo nel passato Manin mo'nel
Anche un momento di riflessione nel ricordarlo e di vedere anche in qualche qual è il suo è stato il suo modo
Di fare politica di far decise di fare cultura di percepire di analizzarli andare in profili di di andare in profondità nei temi ed essere mai troppo superficiali cosa che purtroppo di questi tempi Comintern vacche
La superficialità di problemi su comune prassi quotidiana quindi io credo che questo sia questo convegno possa essere anche uno spunto per un inizio anche di un'azione culturale perché la cultura non è una cosa sola ed è un ente non è una cosa in più non è una cosa elitaria ma è una cosa necessaria
E la cultura soprattutto se quella che nasce della politica quindi dal bisogno della gente delle corde comunque delle vere corde profonde del popolo ed è questa che la cultura che Gianni portava sempre avanti grazie
Grazie grazie Alessandro
Già raggiunto o l'onorevole Andrea Orsini che al quale do subito la parola perché a altri impegni
I politici e tra l'altro voglio dire che Orsini il nuovo responsabile del dipartimento cultura di Forza Italia forse questo è uno dei tuoi primi interventi in in questa veste la ci fa molto piacere che lo fai proprio in questa sede mentre come vogliamo
Donna Gianni Baget Bozzo e poi non ci saranno alcuni messaggi il che ci ha mandato amministra Casellato e Stefania Craxi che non potevano venire qui oggi
E rileggeremo successivamente
Dò la parola subito De Rossi quello sì
E buona sera io purtroppo come vi ha accennato
L'amico Jannacci sono costretto a fare una cosa molto maleducata che di solito detesto fare che parlare che subito dopo andare via le chiedo scusa in anticipo ma a un'altra
Invece impegno pubblico in questa sera a Verona e questo vuol dire dato che hanno anche abolito i voli Roma Verona
Implica qualche complicazione ci teneva però particolarmente adesso è qui e voglio ringraziare restando fermo e in qualche nostri nemici
Per aver voluto questo convegno e per avermi fatto l'ONU indicarmi fra i relatori perché e giusto e doveroso è necessario ricordare una figura come quella di don Gianni Baget Bozzo
A cento anni dalla sua dalla sua nascita
Siccome mesto avuto la cortesia di ricordare la mia pure recente nomina a responsabile della cultura di Forza Italia una delle prime cose che ho pensato quando Antonio Tajani ha avuto questa infelice idea di e nominarmi era è stata che quanto manca Ca'a Forte dei
Talia una figura di quella come quelle Eaton cioè ma di tutto perché lo avrebbe fatto lui se ci fosse stato molto meglio cinque avrei potuto farlo così come posso farlo io
E poi nel caso non avesse voluto farlo perché sarebbe stato una di quelle fonti preziose a cui abbeverarsi di De di contenuti di spunti sempre sempre originali
Stiamo parlando di un gigante del pensiero politico filosofico teologico
Di un pensatore originale molto complesse o molto difficile da inquadrare spesso anche non facile da seguire nel suo eloquio
Pieno di di concetti pieno di riferimenti pieno di costruzioni logiche sempre affascinanti sempre profonde mai mai banali
Info nelle quali c'era una coerenza cristallina
Era un uomo di fede certamente
Una fede complessa oserei definirla drammatica perché era una fede per non a caso ebbe momenti profondamente dialettici fresco e con la con la Chiesa era una fede
Che si traduceva in un'idea della storia cosa non frequente i nomi di fede impegnata di impregnata di scetticismo forse addirittura di pessimismo in pessimismo quasi devo pare abbiano ma non aveva nulla a che fare questo con
Le antiche suggestioni
Maniche con le antiche suggestioni coi nostri che ognuno sceglie come più spesso si dice
Era
Ben lontano dall'immaginare un bene
Metafisico
Contrario o che si contro si limita a contrapporsi era rigorosamente separato da un male fisico materiale era al contrario profondamente imbevuto del pensiero dei pensatori cristiani importanti del la fine dell'Ottocento del Novecento Teilhard de Chardin soprattutto Blonde soprattutto Blondel
Ma a differenza di loro
La nostalgica di Dio di cui parlava l'andare non si traduce per lui in una
Sintesi si traduce in un conflitto aperto non definito sulla terra
Nella quale anche le forme più disordinati desideri più disordinati sono
Una forma imperfetta di desiderio di Dio
E quindi Cristo è nascosto anche nel male
E il suo impegno politico deriva proprio da questo da queste apparenti contraddizioni
Nelle quali lui offese per far sì seppe fare una sintesi molto potente e molto originale
Non era certo un progressista sul piano culturale a dispetto del fatto che il suo impegno politico fu nella prima fase in un partito progressista come il partito socialista
Era anzi
Un uomo che condivideva in chiave di ventinove addirittura più pessimistica la critica della modernità di Augusto Del Noce la critica della modernità di Joseph Ratzinger
Ma a differenza del Pontefice lui non vedeva nel corretto impiego della ragione illuminata dalla fede il modo termo e torno alla verità
Vedeva anch'sì il contrario nella secolarizzazione
Il ruolo di dire di trincerarsi come un'assenza operante un'assenza che salva nel conflitto nelle contraddizione non salva dal conflitto e dalle contraddizioni crede nella tradizione ma come profezia
Non come un passato da recuperare da questo le sue scelte politiche le sue scelte politiche furono altrettanto lucide e altrettanto complesse né il nome della sua visione pessimistica della modernità
Non chiede alla politica di perseguire il bene ma di limitare il male possibile
Per questo fu sempre lontano da visioni conservatrici siano esse di Destra o di Sinistra quelle visioni che immagino che la politica possa creare il mondo il mondo ideale credeva
è il dovere per il cristiano di essa in politica per testimoniare la grazia non per imporre le idee cristiane alla legge civile
Sì no si rivolse
Al più ardito socialista di Bettino Craxi non perché fossi ideologicamente un socialista ma perché vedeva in taxi
La forma più avanzata della modernità in effetti casi per la stagione politica lo era decisamente
E lo vedeva Interpreti di una politica del limite che non fu confonde sede e potere
La commissione del Sele poi di la sede con il potere nella sua visione anche quando è fatta con buone intenzioni per questo non fu mai democristiano ne snatura il significato profetico né satura il valore salvifico
Questa politica profondamente laica per lui non è il contrario della fede
è come scrisse lui stesso con una bellissima definizione non è il contrario della fede e il suo inferno necessario
La sua fu una scelta politica riceviamo non ideologica una scelta empirica nella quale la difesa della libertà
E del limite il quindi del limite del potere era più sentita e vedeva nel partito socialista di Bettino Craxi
Il migliore garante in quell'Italia dominata dagli opposti conformismi della democrazia cristiana e del Partito Comunista la strada la strada della libertà
Una libertà politica che a suo giudizio il riflesso della libertà e teologica non c'è salvezza per l'uomo senza la libertà di scegliere
Ne impone ittita né
In una visione religiosa della vita
Da tutto questo deve deriva poi il suo la sua profonda convinta adesione direi Forza Italia ma più che a Forza Italia alla persona di Silvio Berlusconi bandane non fu mai un uomo di partito in senso proprio ci scrisse a Forza Italia esercitò dei ruoli anche importanti ma
Non aveva una particolare vocazione alla vita interna di partito
Ci sono due chiavi di lettura possibili
Una
Più semplice e che questa sua visione della politica come dottrina del limite del potere
E
Tipicamente cattolico-liberale
Anche se giustificata teologicamente in modo completamente diverso rispetto alla tradizione cattolicoliberale italiana quella che va da Manzoni a Gioberti fino a Sturzo
E la visione politica di Berlusconi era esattamente questa la dottrina la la politica come il limite del potere come diceva don Gianni lo Stato non è buono in sé ma è necessario a causa del peccato originale
La seconda aspetto sta nella sua visione di Berlusconi
Da Gianni guardava la figura di Berlusconi come forma di libertà di modernità che si traduceva nella libertà
Per lui il deluso scontrosi Santagostino
Non si nasconde nelle profondità dell'anima
Si nasconde nelle espressioni pubbliche della modernità per questo Berlusconi lo appassionava come figura come persona come imprenditore che seppe innovare costruire città mode a me quando Lercara si costruivano solo colate di cemento anonime
Che costruì la televisione è ampio il margine di libertà degli italiani che era vincente nel calcio che era leader politico di successo attraverso un linguaggio un approccio completamente innovativo
Tutto questo per lui era soprattutto un simbolo è un simbolo di una propensione fosse in perfetta al bene supremo ed era tutto quello contro cui portatore di una visione totalitaria della politica si opponevano
E per questo aggredivano e cercano il perseguitare in tutti i modi Berlusconi per via politica per via mediatica per via giudiziaria mi piace ricordarlo oggi quando il senatore da poche ore approvato ma è una riforma che era il sogno della vita di Berlusconi informa che serve a riportare l'esercizio del diritto nella sua dimensione naturale e ad avvicinare l'Italia tutto
A tutto l'Occidente perché ricordiamo che quella italiana è un'anomalia che non esiste in nessuno Stato
Proprio occidentale
Berlusconi comunque diceva don Gianni piaceva proprio perché non assolutizza la politica anti Berlusconi mille volte dice che voi fate politica irta non piaceva lo considerava dove
Lo considerava un impegno preso verso italiane preso verso se stesso ma lui si sentiva un imprenditore non un uomo politico lui lo si precipita a chiunque abbia frequentato Berlusconi sa bene come determinata ritualità della politica Lollo annoiarsi davano appassionasse otto
Berlusconi
Come don Gianni
Odiava questo tipo di politica tu insomma un'ultima bella fratello Gianni se voglio citare l'Anticristo è la politica che credo di essere la salvezza dell'uomo
La politica non è mai la salvezza dell'uomo è un modo empirico per fare il bene possibile nelle circostanze date
Questo è quello che pensava è un credente profondo credente tormentato ma un uomo libero un uomo libero e consapevole che il potere è un male necessario
La famosa definizione di Paolo sesto della politica come suprema forma di carità
Per lui era si traduceva nel dovere del politico
Di sporcarsi le mani di operare anche attraverso il male perché comunque la vittoria storica del male non è mai una vittoria metafisica perché si può rendere la modernità
Migliore
La modernità
Come che è stata voluta è permessa del dio Varese il migliore possibile
E io credo ridendo da un mondo liberare da una cultura da una formazione liberale anche se lui non sarebbe stato affatto d'accordo né con questa affermazione che lui fosse profondamente illiberale e a me manca anche per questo
Andrea per averci spiegato la complessità del pensiero di don Gianni nell'intreccio tra pensiero politico e fede religiosa è un aspetto fondamentale dell'osso don Gianni sta arrivando o il
Il vice mi Presidente del Consiglio allora proseguiamo o
Voi proseguire tu magari leggendo nella lettera de de de la Casellati che Breve
Così siamo poi c'abbiamo un altro intervento di Stefania Craxi un messaggio un po'più lungo
Gentile Presidente la ringrazio per il cortese invito al convegno ma certo in Gianni organizzato in occasione del centenario della nascita di don Gianni Baget Bozzo
Pregressi impegni mi impediscono di essere presente ma sono particolarmente vicino ai temi che verranno affrontati per celebrare questa figura di sacerdote intellettuale e uomo politico
Che dopo le sue precedenti esperienze aderì con entusiasmo alla discesa in campo di Silvio Berlusconi
L'iniziativa del vostro centro studi è fondamentale per condividere il percorso di un autore di testi raffinati
E protagonista di un'intensa attività giornalistica che ha scelto di occuparsi della cosa pubblica dividere consapevolmente nella società via mare prima e soprattutto la libertà
Le rivolgo pertanto gli auguri di un pieno successo per i vostri lavori e le invio i miei più cordiali saluti senatore Maria Elisabetta Alberti Casellati
Razzista del suo poi leggero il messaggio di Stefania Craxi
Il ministro il l'onorevole Scajola non ho avuto la possibilità di raggiungerci però molto gentilmente ci ha mandato videomessaggio vittima dei suoi ascolteremo
Dopo tanto tempo già Morena che è stato il custode sempre di don Gianni sempre vicino a lui
Ogni volta che mi compravo contro Gianni Chiara sempre e comunque un suo pensiero nei confronti richiamo Vega
Come il suo più fedele collaboratore che sapeva capire ogni sua emozione e saper avrebbe veramente brutto essere con voi rivedere dopo tanto tempo già Morena che è stato il custode sempre Ciampi don Gianni sempre vicino a lui
Ogni volta che mi incontravo fondo Gianni sarà sempre e comunque
Un suo pensiero nei confronti Ligier Morena come il suo più fedele collaboratore che sapeva capire ogni sua emozione e sapeva capire anche ogni suo desiderio anche contenerlo
Quante volte sulle sue esagerate
Talvolta dichiarazioni che il circolo dal cuore io non ricordo
Dal primo incontro che feci con lui
A casa sua
Eravamo sabato
E mi disse stasera vieni con me
Che vada a dire messa sulla spiaggia
Che andranno sulla spiaggia di Genova dove lui per cercare di avvicinare le persone aveva detto
Messa lì così anche queste persone riusciamo in qualche modo ad avvicinarle
Ecco l'ho avuto una vita intensissima una vita sempre ispirata ai valori del cristianesimo anche quando i suoi rapporti consigli erano diventati difficili ma che poi si capirono
Così quando chi furono i momenti più aspri
Con la Curia
E poi nella politica
Non riusciva a dialogare con tutti
Lo abbia pagato più di recente con Berlusconi che ne aveva una considerazione massima
Berlusconi quando parlava di don Gianni parlava in qualche modo di cui lui e lo ispirava
Ogni i suoi rapporti con italiani occupato con Dossetti
Cioè un uomo che ha vissuto in maniera molto intensa la presenza su questa terra
E poi con Craxi quando facendo in qualche modo scandalo
Mi venne parlamentare europeo dal Partito Socialista Italiano va in qualche modo anche da questo punto di vista mostrava sempre la sua capacità di sorprendere talvolta di non essere capito ma di essere comunque luogo che aveva sempre un filo conduttore che lo ispirava
Ecco mi dispiace non essere con voi
E in qualche modo anche il rimpianto di quei periodi dove ci si incontrava con tante persone
Un posto non ricordare urbani non ricordare Martino non ricordare quando insieme a casa di Berlusconi
Con Gianni che era sempre
Coordinatore dei nostri interventi come la politica fosse molto alta ebbe adesso io non so questa mattina e sarà anche Antonio Tajani questo il percorso dobbiamo riprenderlo
Dal nome di una storia gloriosa passata alle nuove anche i don Gianni e credo che Antonio possa portarci tutti insieme avanti per riscoprire con la forza centrale rinnovata Ricceri formiche sta cristiana liberale di cui abbiamo bisogno tutti quanti perché non vogliamo morire
Con un centrodestra che è troppo a destra e che poche un saluto con affetto degli operatori
Ma
Viene viene tale da
Parte ma essi Carolina cita
Fondazione
Subito
Taglia
A poi allora ringraziamo il nostro segretario nazionale per essere qui con noi in questo momento
Celebrazione
Nei cento anni dalla nascita di don Gianni
è un momento importante di riflessione per chi ha vissuto la stagione con Berlusconi
Dalla fondazione di Forza Italia come è avvenuto del caso di di di italiani che quindi alcun potuto stare fianco a fianco a don Gianni fin dall'inizio della Fondazione
Di di Forza Italia e quindi la parola che il di Antonio Tajani è una parola importante nel giorno in cui ricordiamo don Gianni Baget Bozzo
Buonasera a tutti grazie ma io credo che sia giusto
Parlare don Gianni
Anche perché abbiamo deciso
Di inserirlo nel Pantheon di Forza Italia
Perché perché dobbiamo dare delle figure di riferimento
Per dire bene chi siamo
Qual è la nostra identità
E don Gianni Baget Bozzo
è certamente una figura di riferimento
Per quello che è stato accanto a Berlusconi per quello che ha detto per quello che ha fatto ma anche per il coraggio di aver scelto
Di sostenere
Berlusconi e Forza Italia
Perché è stato un uomo di pensiero
Oltre a essere un sacerdote che
Sia pure controverso per la sua scelta di candidarsi con il Partito socialista ma
Sempre un sacerdote era era
Certamente ben visto dal cardinale Siri quindi c'era a Genova aveva il suo
Peso
E è sempre stato
Uno
Un uomo che ha dato sollecitazioni affatto spesso capire
Qual era la strada da seguire
Anche quando noi aderimmo al PPE lui indichi dico sempre il percorso di un rapporto forte con la Germania
Diceva sempre
Era lì lasse che per quello che era sempre caratterizzato i rapporti all'interno del partito popolare europeo nei decenni precedenti quando c'è la democrazia cristiana e molti rapporti tra Italia e Germania erano stati determinati dal rapporto che c'era tra la sede Hook
La Democrazia Cristiana
E lui don Gianni questo nuovo
Individuo lo ricordava sempre molto chiaramente con una produzione culturale che
Devo dire lo ha fatto essere uno dei grandi diagnosi politologi intellettuali
Non col cervello all'ammasso
Degli anni in più difficili degli anni ottanta e gli anni Novanta
La società di diventare parlamentare europeo
E poi il il suo impegno accanto a Berlusconi il suo impegno con tutti quanti noi sempre rendere disponibile a partecipare a incontrarsi a parlare dare idee consigli
E per arricchire anche un bagaglio identitario
Ecco quindi credo che studiare le cose che diceva don Gianni valutare il suo pensiero
Sia utile per rinforzare quella che è l'identità
Del nostro movimento politico perché se non ci sarebbe ragione di essere se non avessimo l'identità
Ben preciso è quello che stiamo cercando di fare in questi mesi in questi anni
Proprio perché non essendoci più Berlusconi noi dobbiamo
Rafforzare
Il motivo del nostro stare insieme
Berlusconi era travolgente con la sua forse il suo carisma la sua leadership
Che tutti erano attorno perché c'era lui
Ora a cosa siamo attorno siamo attorno
Ad un pensiero siamo attorno a delle idee siamo attorno a dei principi
Allora per questo dobbiamo trovare i punti di riferimento anzi l'abbiamo già trovati punti di riferimento culturali intellettuali reali ai quali
Riferirci a cominciare da Berlusconi è ovvio
Pardon Gianni
Può essere certamente un partito che Berlusconi ha definito cristiano
Liberale e riformista garantista europeista e atlantista don Gianni è certamente
Una delle figure
Che può benissimo essere studiata valutata lo dico anche ai giovani
Perché
Ha argomenti ci sono argomenti nei suoi scritti che possono rinforzare la nostra scelta di adesione a Forza Italia
Questo è quello che a me
Premesse tonnare di don Gianni
Comprendo che c'è tutta un'altra parte della sua vita legata alla sua scelta
Di avvicinarsi al Partito Socialista
Che secondo me lui vedeva in quegli anni lo ricordo bene perché voi lo vedevamo anche noi quando eravamo al giornale
Come una sorta di la rivoluzione nel mondo della politica perché non era più il partito socialista
Che faceva la ruota di scorta del partito comunista un partito socialista che guardava più al centro ero partito socialista che pur avendo le sue caratteristiche
Cercava di invertire una rotta che si intravedeva già all'orizzonte quella di uno spostamento progressivo della politica italiana verso sinistra
E questo credo che l'adesione di don Gianni
Più che culturale secondo me bisogna c'è Luino possiamo valutare però più che culturale non era un socialista Gianni è uno che prese non può essere culturalmente un socialista però intravedeva in
Secondo me in Craxi
L'uomo che poteva cambiare il corso dalla politica italiana cioè impedire una involuzione
Della politica verso una sempre maggior forza della sinistra ricorderete quelli che hanno i capelli neri grigi grave ci fu il sorpasso del Partito comunista alle elezioni europee del settantasei mi pare
Nel settantacinque
Quando ci fu il sorpasso del Partito Comunista sulla dici
E Craxi fu quello che
Ebbe il coraggio
Di innovare
Ricorderete parlava di ingegneria costituzionale
Referendum sulla scala mobile referendum sulla giustizia
Erano tutte battaglie
Che non erano
Così prettamente patrimonio di una cultura
Socialista
Era fatta da un leader socialista che però era in grado di aggregare anche mondi diversi
Monti liberali anche mondo cattolico
La presenza non indifferente Di Gennaro Acquaviva
Tra i suoi più stretti collaboratori era anche secondo me è un uno strumento per riaprire verso il mondo
Cattolico non soltanto perché poi il binario di fare
I Patti lateranensi
Ma perché evidentemente Craxi pensava che serviva
Dare una spinta
Non comuniste anche qui mondi quel mondo cattolico poter guardare troppa sinistra forse poteva trovare un riferimento nell'ala siamo socialista riformista
Don Gianni poco e lo ha
Rappresentato
è stato nella parte
Diciamo così politica non legata a Forza Italia
Quello che io credo che proprio perché Berlusconi poteva rappresentare una sorta di continuazione
Un po'rivoluzionarie perché Berlusconi è stato un grande rivoluzionaria
Forse don Gianni piacque perché capiva che Berlusconi era l'uomo che avrebbe impedito
Alla sinistra di
Vince nel nostro Paese
Così come tentò di fare Craxi da uomo di sinistra ma non massimalista
E grazie a lui si fermava molte iniziative del
Di quello che era stato il partito comunista e quindi direi è stato anche un visionario don Gianni
è stato un
Un'intelligenza acuta che sapeva guardare
Venne al di là del fatto di cronaca
Proprio perché sacerdote
Non ha potuto fare di più dal punto di vista politico
Ma certamente aveva l'intelligenza la testa
Per andare oltre per andare avanti
Per intuire e a Berlusconi dare sempre consigli intelligenti e positivi averne
Nella politica italiana di consiglieri di quel livello
Due è stato certamente un grande
Consigliere perché era
Volutamente eluso un consigliere
Pur non avendo la dimensione del consigliere essendo primo protagonista culturale
Ma volle farsi proprio consigliere perché evidentemente riteneva di poter dare un contributo non nascente forza politica è un pezzo
Aggio che lui sì ma avanti quale credeva
E Berlusconi lo ha sempre stimato l'ho sempre
Apprezzato e per tutti quanti noi fin dall'inizio è stato un punto di riferimento io lo intervistava ancora quando facevo il giornalista ma era
Beh un politologo diciamo così ma forse qualche cosa di più del politologo
Era un uomo di pensiero
E quindi è bene ricordarlo oggi
Ma credo che sarebbe riduttivo ricordare un protagonista del passato
Lo abbiamo inserito nel Panto divorzi dalle proprio perché il suo pensiero
Serve
A costruire ogni giorno la nostra identità
Io il mandato che ho dato Andrea Orsini riso è andato via poco fa ci siamo salutati
E quella di fare il responsabile della cultura di Forza Italia anche
Per disegnare da un punto di vista
Culturale la identità di Forza Italia cioè perché siamo e che cosa significa
Essa di Forza Italia perché c'è forse ideale che cosa rappresenta forza Italia
Ecco leggendo un po'don Gianni io credo che possiamo capire un po'meglio
Che cosa è stata dico se e cosa sarà
Forza Italia perché il suo pensiero credo che sia stato e sia determinante per i successi del nostro movimento politico quindi hai fatto benissimo ha messo a volerlo ricordare oggi con questo convegno con Salvatore nel De Meo perché don Gianni rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che credo non eterni valori di Forza Italia
Grazie code per questo decreto per l'incoraggiamento
Che cita e andare avanti
Aggiungere nuovi obiettivi rafforzando anche la nostra dimensione culturale quindi raccogliendo tutto il patrimonio che noi in questi trent'anni abbiamo accumulato insieme al presidente Berlusconi e adesso Conte perché dobbiamo arrivare nella situazione non solo per curare quello che il nostro patrimonio culturale ma anche la nostra storia perché la nostra storia la dobbiamo scrivere principalmente lo e lo faccia scrivere dagli altri
Grazie
Facciamo
Dovrà essere offensivo
Allora
Al allora io curve
Se concilia continuiamo al
Ma ci sta un po'di sbandamento se riprendete i nostri posti andiamo avanti col convegno ci sono altri interventi interessanti da ascoltare
Allora se chi chiamo qui Pietro giù Pietro giubilo e Fabrizio Cicchitto se venite qua così potete parlare
Diciamo
In gemellaggio perché che penso che le vostre relazioni possono essere in qualche modo
Combinate quindi do la prima
Do alla parola prima Pietro giubilo forse seguirà Fabrizio Cicchitto
Grazie
Lesto per questa iniziativa e agli amici di Genova che mantengono vivo il patrimonio culturale
Di don Gianni Baget Bozzo
Oltre o preparato qualcosa distretto per rimanere nei tempi di questo riunione di questo
Il mio tema sarà quel filo di coerenza Trust terza generazione
Fino al tempo di Craxi e Berlusconi
Oltre alle ragioni di amicizia
A cento anni
Dalla nascita l'esame del percorso intellettuale e politico di don Gianni può contribuire a riaffermare una identità politica
E dalla comprensione fuori dai libri fragili stemmi imperanti delle complesse vicende italiane
Il mio contributo intende rintracciare alcuni elementi del pensiero politico culturale di baci degli anni dal mille novecentocinquantatré al mille novecentosessantuno con i quali comprendere meglio le scelte dell'ultima fase dell'ultimo impegno culturale nell'ambito dell'amicale rapporto politico
Fondato sui contenuti e le scelte di Bettino Craxi del PSI
E con le intuizioni politiche di Silvio Berlusconi nella esperienza di animatore della svolta del mille e novecento novantaquattro
Mi riferisco innanzitutto alla rivista terza generazione piccoli contenuti ebbero l'intento come sottolineato da Luciano Lanna autore di un recente esaustivo saggio Sheva gusto Del Noce
Di porsi fuori dalle parti cito Lanna per il consentire una crescita comune no non ideologica dei giovani italiani e contagiare le intellettualità di nuova che generazione finanziata dal CID e De Gasperi che pensava di trarne suggerimenti dopo il risultato negativo del mille novecentocinquantatré non passò la legge maggioritaria
Sotto tutela degli editori Ubaldo si Casellati
Negli anni Ottanta diventò il primo direttore della Fondazione Agnelli
E la direzione di Bartolo circa Dini
Un
Con lista democristiano
La relazione aveva con collaborazioni culturali cattoliche socialiste e di destra
Primeggiava Gianni Baget Bozzo che ne assunse poi la direzione di quindi Claudio Leonardi
Pluto Vito Actis Renzo caricare a Gino Giugni Ludovico Incisa di Camerana Piero Borghini e la mancata ispirazioni iniziale di Felice Balbo
A Carlo Cardi Liliana o espressione interessante
Con il quale pubblica un'intervista per gli Editori Riuniti Gianni Baget avrebbe confessato nel giugno del settantanove cercavamo di elaborare un discorso di solidarietà civile
Per trasformare l'Italia fuori dai partiti
Portavamo di fermenti culturali avanzavamo delle prospettive ma eravamo soli
Nella sua autobiografia scritta febbraio del mille novecentonovantasette per Panorama
Aggiungeva lo scopo erra di unire i giovani aldilà dei partiti e superare la divisione tra fascisti e antifasciste
Ed è infatti nel numero di presentazione della rivista apparve ad opera dell'editore ska assemblati l'assunto più significativo di questo intento
La nostra cito la nostra coscienza avverte una specie di otto settembre permanente
Sul piano morale ideale e politico civile è il fallimento dei partiti da ciò l'invito e cito è la frase
Si era il senso di tutta la rivista non possiamo rifiutare il nulla della storia d'Italia nelle Risorgimento nel del più antico passato
Nell'età giolittiana nel dell'interventismo nel nel primo dopoguerra nelle il fascismo della guerra e delle immediato ieri
Questo intento opposto fascista
Questa rilettura del fascismo come esame di coscienza delle generazioni apparve con chiarezza nel quinto numero della rivista che s'che ospitava una lettera di un giovane neo fascista Gianfranco Romanello
Nella risposta
Balice apprezzava nello scritto di Romanello il desiderio di una comunità italiana
Dominata da un ardente spirito di pietà patria che valga a superare gli antagonismi tra individui e individui
Tra i gruppi e i gruppi di una nuova unità morale e civile che sia realizzazioni conseguenze dell'Unità della tradizione e della vocazione nazionale
Oggi rimarcare la baci il fascismo come fenomeno politico sociale è finito ma l'istanza di una giusta comunità nazionale più depresse smarrita ancora sussiste
Il superamento della sterilità antifascista del non rifiuto della complessa e difficile storia d'Italia avrebbero costituito a mio avviso la premessa per la costruzione di una coscienza nazionale unitaria
E per l'espressione della vocazione italiana
Nazione precisò venti anni dopo nella sua Storia della DC
E qui c'è la differenza con l'idea della nazione
Spesso a destra si alimenta era un termine che implicava una rielaborazione delle basi e dei metodi della politica italiana
Indicava un fatto culturale non era più vista come il presupposto etico della società
Politica ma come una vocazione spirituale che investiva il modo di essere le ripercussioni che la componevano in sostanza Scisci cercava di individuare la vocazione della nazione
Nella rivista furono molti i conseguenti approfondimenti scarsella di suggeriva la costruzione di un'unità morale della nazione
Nata finalmente dal basso e non sovversiva nella pace e non nella lotta un qualsiasi secolare nemico con una base di massa quale invano sognato ai loro tempi un Gioberti un Mazzini
Ludovico Incisa di Camerana che era più su una cultura diciamo di destra
Indicava come occorresse salvare l'anima antica del nostro Paese con i suoi perenni contrasti e il suo duro mistero
Per giungere a quell'auto coscienza nazionale dobbiamo vivere nella realtà abbandonare le fazioni degli OGM ergerci nell'esperienza umana di cui il nostro popolo è ricco
L'esperienza della rivista
Si interruppe con la morte di De Gasperi
Baci rifiutò l'offerta di Amintore Fanfani e Mariano Rumor di finanziare la rivista come scrisse nella sua Autobiografia
Scelta dettata allora da un profondo istinto credo conduceva a ritenere che Fanfani fosse l'uomo della partitocrazia e dello statalismo
Successivamente ebbe modo di Constance sta incontra di constatare quella che considero la principale inadeguatezza del partito cristiano
Nel settantasei
Su un saggio interessantissimo poco noto il partito cristiano il comunismo e la Società radicale scrisse
La DC non avrebbe dovuto che avrebbe dovuto interpretare i temi della tradizione nazionale non li approfondì ma aggiungendo che il Partito veniva pensato solo in funzione del problema politico in atto senza riferimento a una interpretazione della realtà italiana e della sua storia
Ritornando sulla finalità di terza generazione quella rivista diceva sottolineava la necessità per i cattolici di un pensiero storico di una interpretazione della realtà italiana come base dell'azione politica
Ma non esisteva un ambiente capace di sostenere culturalmente quella intuizione
Il mondo cattolico italiano si era organizzato sulla base di una pratica rigorosa del sistema di due culture una dominata dalla teologia l'altra dalla prassi
Una interpretazione della nazione e della sua cultura di una realtà politica non aveva sede nella Luna nell'altra
Terza generazione era Collins dirà se intende inintelligibile persino dal suo principale sostenitori Alcide De Gasperi te recitazione
Il bacino
Passando al secondo elemento della sua elaborazione politico culturale e mi avvio alla conclusione
Di riguarda l'aspetto del cambiamento istituzionale
Sempre nella sua autobiografia così descrive questo passaggio riferito alla fine degli anni Cinquanta
Avevo preso contatti con Luigi Gedda fondatore dei comitati civici con lunghe come il suo sostegno decisi di fondare un quindicinale di siam chiamava l'ordine civile
Aveva per oggetto due temi fondamentali la riforma in senso presidenziale dello stato e la critica alla partitocrazia siamo al mille e novecento cinquanta nove
Prosegue sostenevo lo Stato come autorità legittima avente in sé la sua potestà
Legittimata dal consenso dei cittadini contro l'intrusione dei partiti nell'amministrazione dello Stato rubando l'espressione a Marco Minghetti
Ordine civile veleggia tranquilla dei cinquantanove nel sessanta fino a quando giunsero i fatti dicendo
L'indirizzo presidenzialista nelle pagine di ordine civile si sviluppo non solo con l'apprezzamento di ciò che dei volle stava realizzando proprio in quei mesi
Nella Francia ma anche con l'esaltazione di una partecipazione creativa e dell'autogoverno invocando in sostanza forme di democrazia diretta con l'indicazione di un vero Stato di diritto in cui la rappresentanza torni ad essere una funzione e il Governo un'altra funzione
Tutto quello che andò emergendo nelle pagine dell'ordine civile si trasferì nel gennaio del mille novecentosessantuno con l'appoggio di Ferdinando Tambroni nel quindicinale lo Stato
E con l'avvio dei centri per l'ordine civile
I toni politici e le indicazioni in senso presidenzialista si accentuano così come l'avvicinarsi di collaborazione provenienti dagli intellettuali della destra in prima fila Giano Accame
Grande estimatore della svolta socialista di Bettino Craxi
E poi se tra l'altro fu a un certo punto l'intelligenza fondamentale del movimento di nuova repubblica di tracciati
Tutto ciò che abbiamo descritto come appaiono o negli anni della fine del percorso politico di Don Giovanni
La descrizione del percorso di Gianni Baget di quegli anni con riferimento ad alcuni concetti cardine superamento dell'antifascismo affermazione della vocazione nazionale presidenzialismo li ritroviamo
Tra l'altro gli elementi di carattere storico politico nel fare luce che accompagnò la ripresa dell'impegno politico del sacerdote genovese nel tempo di Craxi e Berlusconi
Non starò qui a descrivere tali assonanze sono note ed altri con maggiore autorevolezza e con un dato di biciclette esperienza le possono esprimere meglio
Dal valore di una ripresa nella tradizione politica della nazione italiana alla grande riforma di Bettino Craxi nelle iniziative del leader socialista al discorso di Honda
Del venticinque aprile del due mila e nove del fondatore di Forza Italia ove è evidente la mano e l'ispirazione di pace
Particolarmente colpito e qui siamo alla fine da quanto si quanto ha scritto Stefania Craxi nel suo recente all'ombra della storia
Tuttavia non posso non esprimere concludendo e il mio emozionato apprezzamento per la descrizione di due episodi vissuti
Come lei scrive nel libro
Tra politica e a fare mi riferisco al racconto delle giornate nei rituali lei scrive la comunità milanese di Craxi dopo aver lavorato al partito
Finiva per cantare le tensioni della tradizione politica la Bella ciao Addio Lugano bella alla sagra di Giarabub
Canti partigiani anarchici e fascisti
Oppure quando indignato dall'ipocrisia di una lapide hanno divina il leader socialista volle acquistare un mazzo di fiori che depose nel nuovo
Cito dove avvenne l'esecuzione di Mussolini e della Petacci
Come scrive Stefania
Grazie non aveva paura a ricordare la storia d'Italia Craxi non aveva paura a ricordare la storia questa verità sì forse all'origine della persecuzione della morte in esilio
Credo non sia troppo distante da quel non possiamo rifiutare nulla
Della storia d'Italia scritto a modi programma per le nuove generazioni in quel lontano e dimenticato foglio di Gianni Baget Bozzo grazie
Giorgio Simeoni e poi Simone Baldelli
Giorgio
Prima di quattro anni
Buonasera a tutti
Senza dubbio
è un convegno nel ricordare don Gianni
Che e ha fatto bene a innesto a definirlo un omaggio io devo dire Ernesto appena mi hai parlato che starebbero organizzare questo convegno è subito venuta alla mente me lo son portato questo tormento che fece don Gianni nel novantotto dal febbraio del novantotto
Che lo fece proprio per sulla cultura politica di Forza Italia e devo dire io l'ho sempre tenuto negli anni e infatti non ho più avuto difficoltà a ritrovarlo perché effettivamente lui diceva cose
Come deve essere Forza Italia cos'è la formazione politica quale sono i principi e dove ieri in Forza Italia e devo dire è chiaro
è stata delineato un percorso di don Gianni perfetto
Io sono anch'io perfettamente convinto che è chiaro che don Gianni innanzitutto aveva la libertà la libertà era la cosa straordinaria ma io senza timore di smentita
Ci tengo a dire che don Gianni è il filo conduttore è stato proprio l'anticomunismo
Cioè don Gianni fin dagli anni è fin dagli anni i primi anni Sessanta con la Democrazia Cristiana Looy era vicino a De Gasperi ma già quando la DC all'epoca provo a fare
Il COA il i primi i primi governi con il PSI che era un altro PSI don Gianni era contrario al punto tale che poi negli anni e è chiaro un esempio evidente fu proprio l'uccisione di Moro quando don Gianni
Disse c'è mancanza di umanità
Fu anche quell'uno dei motivi che cominciò a farlo avvicinare a Craxi lo devo dire don Gianni è stato il mento ore
Dire due baluardi della libertà
Ed è l'anticomunismo Bettino Craxi e Silvio Berlusconi
Anzi di Bettino Craxi lo sappiamo tutti anzi proprio quando i primi negli anni Ottanta cardinal Siri che tanto ha inciso nella sua vita quando li proibì di scrivere o di dire altre cose lui andò nell'ottantaquattro al congresso di Verona eclisse proprio chiaramente
La politica di Craxi appena sei presente appena se il futuro Appenzell eterno come dopo disse no non possiamo assolutamente dimenticarlo come quando dopo disse Berlusconi è il politico del secolo è chiaro questo noi c'è rimasto è stato una prosecuzione straordinario consentitemelo aggiungerei
Che don Gianni è stato anche un grande militante
Io mi ricordo proprio sempre le anni novantasette novantotto ero coordinatore provinciale di Forza Italia e in quegli anni ero chiamavamo devo dire all'ora sempre disponibile mi diceva sempre
Basta mi venne a prendere all'aeroporto andiamo dove vuoi
Ricorda una volta facemmo proprio pure un giro alle elezioni comunali dove su tutto il suo Blanchett Henze e arrivammo siccome non posso dimenticarla perché feci ma gaffe di quelle storiche arrivammo tra i vari Giubilei tra i vari Comuni Berlusconi ci aveva insegnato che noi nei Comuni andava a chiudere con la forza il nome del sindaco Forza Italia e poi forse il posto dove stavamo dopo cinque giri arrivammo ad Agosta e io tutto il finale forzare
Forza
Forza Italia FC forza Montelibretti
E e venti abisso questi Pietro per tutti mi guarda un po'così da dare fa guarda che stai ad Agosta luglio stiamo era la prima volta che andava non era però Cederna dire quello con un altro grande ricordo cielo quando Tajani mi nominò responsabile delle feste azzurre che si facevano all'epoca e facemmo una straordinaria a Viterbo che proprio lui
Aveva già questo tomo sul sulla cultura di Forza Italia fu una giornata straordinaria col presidente Berlusconi ma anche lì è andare prendere loro porta quando arrivano Gianni era una grande forza riusciva a incantare i giovani e Simone meglio di te non lo sa nessuno riusciva ad incantare perché era di una semplicità in tutto quello che diceva sarà orchestra ordinaria però rendeva semplice semplici le cose più difficile è chiaro che ha detto benissimo Antonio Tajani a tutti gli Effetti nel Pantheon ma perché ce lo teniamo ben stretto con Gianni Angelo anzi oggi è più attuale che mai ha fatto benissimo
Fabrizio e si nesso a mettere in piedi non solo questo convegno ma più che possa essere un conforto a tutto quello che mandiamo a fare certo
La presenza di Fabrizio possa testimoniare proprio raddoppia militanza socialista e berlusconiana anche di don Gianni sono anni che non solo li ricordiamo nel migliore dei modi ma ci spronano oppure a proseguire proprio su questa strada perché è chiaro che c'è tutto anzi quando si parlava all'inizio don Gianni dice subito Forza Italia un partito cattolico liberale
E nazionale
Oggi più che mai ci aggiungiamo che anche un partito riformista per cui
Anzi più che mai oggi forse dalle raccoglie tutto per cui è chiaro che ognuno può vedere don Gianni da da da qualsiasi lato non c'è dubbio anzi tanto più come diceva giustamente pure Andrea
L'aspetto Complesso che lui ha avuto sull'anche pure sull'altana sia non Giannessi
Si esprime si espresse non è che non vi sia la sua nuovo per cui anche su temi come l'omosessualità non si è mai nascosto niente
Cioè resta un ricordo io sono tra i fortunati che hanno avuto modo di conoscerlo e devo dire
Don Gianni ha lasciato veramente un qualcosa di Portland importante ma noi dobbiamo saper trarre il frutto giusto perché su don Gianni anzi possiamo proprio trasmetterlo ai nostri giovani e militanti perché don Gianni è stato veramente un uomo di libertà ma fatemelo dire è stato un grande uomo e poi anche un grande cattolico grande sacerdote perché è chiaro che lui ci teneva in tutto però aveva una libertà di pensiero totale no no no
Anche sullo stato quando c'era la parte della Chiesa che voler influire sulla politica Luigi caramente non la pensava assolutamente così ha sempre detto che giustamente anche la politica doveva rappresentare la visione laica per cui su questo non c'è dubbio ma il ricordo di don Gianni è veramente un ricordo straordinario è chiaro che forse D'Alema ha detto benissimo Tajani proseguirà proprio su quelle che sono state sempre
Le idee i contenuti che anzi io penso proprio tra Paolo potremmo pure rimettere un po'in atto perché l'ho trovato lo trovo più attuale che mai per cui complimenti ancora Ernesto buon lavoro a tutti voi grazie
Grazie Giorgio tenutasi evidenza di questa tua testimonianza e grazie anche per averci ricordato questo piccolo libro prezioso che andrebbe ripubblicato
Adesso prosegue ago banco due interventi però quello di Baldelli di Fabrizio Cicchitto per
Il mio dovere leggere il messaggio che c'era bardato Stefania Craxi
Dodici anni è stato un uomo e un prete straordinario consapevole dell'unicità di ogni vita e ricco di uno due lesivo cristiani sociale che trasforma beva in tutto quello che faceva
Oggi ricordate la sua avventura politica e spirituale in occasione del centesimo anniversario della sua nascita la sua intelligenza e la sua passione per le umane cose si tradusse in un'intensa attività politica prima e dopo la sua ordinazione
Una produzione letteraria prolifica che spaziava dai saggi alla poesia ai pamphlet alla teologia al giornalismo militante in una vita spirituale pastorale pesa per di più i giovani che si tradusse anche in un esercizio di formazione insegnamento fuori dagli schemi Don Gianni fece parte di quel gruppo di giovani intellettuali cattolici che già durante la guerra e dell'immediato dopoguerra si interrogarono
Sulla politica sulla società sul futuro della nostra nazione aderire a Democrazia Cristiana con Taviani poi al celebre arrivando due ad occupare radio Genova per conto della Resistenza
Si confrontò con personalità di primissimo piano della chiesa e del mondo cattolico quali simili Dossetti Fanfani Lazzati la Pira e Montini
Fondò e diresse riviste politiche religiose dibattendo e confrontandosi con questi interlocutori giunse a formare in quella che sarà la posizione del politica e civile di tutta la sua vita la scelta per la libertà che lo vide fiero oppositore prima del PC
E dell'influenza che esso aveva del mondo culturale e sociale laico ed ecclesiastico celebri le sue posizioni anti dossier chiave Luís che era stato in gioventù un discepolo di suddito sei
Sia per quel che riguarda la politica che per quel che riguarda la Chiesa post conciliare
Fu questa scelta per la libertà e controlli contro missione
Con gli autoritarismi elegge Mounier che venivano dall'Est che lo portò anni dopo ad avvicinarsi e a militare nel partito socialista di Craxi fin quanto fiero avversario del Partito Comunista Italiano
E del comunismo internazionale
Vicinanza
Che gli costò prima gli ammonimenti dei suoi superiori e infine la sospensione a divinis dal sacerdote quando si candido e venne eletto parlamentare europeo per due volte del per lamentare europeo del PSI
Scelta che fu conseguenza anche della sua convinzione che l'unità politica dei cattolici andasse superata convinzione profonda che ebbe dal momento della sua rottura con il gruppo di Dossetti la Pira Fanfani tipo il nuovo di quest'uomo che visse tante vite che sentì la voce come la chiamava Luís del richiamo di Dio nella storia voglio ricordare anche che fu tra i primi sacerdoti intellettuali cattolici a occuparsi apertamente
In modo molto moderno della questione dei diritti degli omosessuali nella Chiesa e nella società
Don Gianni fu un grande uomo un uomo libero con grande passione politica e civile che non fece mai mancare a mio padre e solidarietà
Il rapporto di Baget Bozzo con Craxi oltre ad essere politico fu un'amicizia che cominciano con il rapimento di Moro e l'opposizione di Craxi alla linea della fermezza la linea umanitaria che era più che condivisa da dodici anni poi ci fu la Lozzo umani di Tangentopoli e don Baget Bozzo come molti socialisti cercò e trovò una nuova casa in Forza Italia
Qui costruire un rapporto molto importante anche esso con Berlusconi e si dedicò come in parte aveva fatto anche nel PSI e prima nella DC alla formazione di più i giovani e come sempre
Alla scrittura che l'elaborazione politica in una lettera che invio a mio padre durante lo Tsunami di Tangentopoli sembra fare un bilancio della loro amicizia e della sua avventura politica
Virgolette
Che ho seguito perché così il Signore mi ha ispirato e posso dirti che averlo fatto Bia lacerato in un modo che non ritenevo possibile sono ben convinto di ciò che ho fatto
E lo sono anche adesso in cui tu hai scelto una via c'è solo una severa coscienza poteva dettare
Chiusa piccole
Mi spiace molto non avere potuto partecipare ai lavori del vostro convegno personalmente ma impegni istituzionali Progress pregressi
Mi impediscono di essere lì fisicamente recentemente mi sono occupato di organizzare una scuola di formazione per i ragazzi e le ragazze di Forza Italia
E non abbiamo potuto fare avendo di pensare al suo lavoro e alla sua passione che ci hanno ispirato che incoraggiato
Ecco
Stefania parlava appunto del giovane elegante rapporto che dall'inizio sempre don Gianni ha avuto per la formazione di giovedì nelle invece anche di creare una nuova classe dirigente
Capace di condividere una storia comune nazionale come spiegava prima Pietro giubilo e allora denso do la parola uno dei suoi giovani a Simone Baldelli poche ecco
E nessuno
Se non ha la pretesa di rimanere giovane salvo rare eccezioni diciamo io
Intanto ringrazio Ernesto con il quale siamo sempre in contatto perché da Mensi
Parlavamo dell'opportunità di realizzare questo incontro e lui ha avuto la tenacia l'impegno la buona volontà di volerlo realizzare insieme ad altri amici che oggi sono stati qui e si sono avvicendati sulla sul palco di questo incontro per ricordare una figura così importante come quella di Gianni
La diciamo il passaggio su ciò che Gianni ha rappresentato nella cultura politica di questo Paese da studioso della Democrazia Cristiana prima da militante politico da uomo politico
Mi sembra assolutamente superfluo tornarci diciamo perché è stato già fatto in maniera esaustiva con anche con l'ultima testimonianza della lettera di Stefania che ha ricordato il ruolo che don Gianni ha ricoperto anche vicino
A a Bettino Craxi io credo che forse il contributo più bello che si possa dare dopo tanti interventi che ci hanno raccontato la figura di don Gianni come intellettuale e come uomo politico e raccontare qualcosa di personale della vita di di don Gianni che abbiamo vissuto ha ragione Giorgio un anticomunista
Certamente un consigliere mi permetto di sottolinearlo disinteressato di Berlusconi c'è stata una fase in cui Berlusconi ha deciso di raccogliere attorno a sé alcune delle intelligenze più brillanti di questo Paese alcune provenienti una di queste era certamente è stato ed è Fabrizio Cicchitto
Dall'area riformista socialista don Gianni diventa consigliere di Berlusconi
Amico di Berlusconi il rito affrontarli che dormiva a casa di Berlusconi cioè don Gianni quando veniva a Roma
Non non altro ben l'albergo Berlusconi lo ospitava a casa sua lui viveva a casa di Berlusconi
Ed era un consigliere politico disinteressato nel secondo Gianni non era a caccia di incarichi si occupava di cose di buonsenso e a volte si occupava anche di cose concrete che riguardavano come dire il partito a volte si occupava di strategie
Non credo di svelare un retroscena di chissà quale portata se dico che per esempio sulla
Rottura dell'esperienza dalla Bicamerale uno di coloro che influito nella decisione di Berlusconi
Di rompere quell'esperienza di andare al voto che diciamo tatticamente per un verso è anche strategicamente per l'altro fu una soluzione dice appunto due anni
Per cui come dire
Giustamente oggi viene ricordato giustamente Antonio Tajani viene a ricordarci che abbiamo inserito nel Pantheon delle figure di riferimento storico politico culturale quella figura lì io ricordo un don Gianni con una passione politica immensa
Una Alessandro mi è buon testimone di tanti momenti insieme in cui Gianni era disponibile sempre a rispondere al telefono a occuparci di qualsiasi cosa a spiegarti qualsiasi tema con la sua cultura infinita ma io ricordo
Mi ricordo una volta quando io ero segretario nazionale responsabile nazionale dei giovani giravamo per la Sardegna per una serie di convegni a un certo punto uno di questi convegni era stato bucato nel senso che era stato annullato e nessuno ci aveva detto niente mi ricordo
C'era addirittura Pitt Alis all'attuale coordinatore che ci portò in macchina questo convegno beh ci accompagnava Luís in questo Turra molto e arrivammo lì non c'era nessuno se non quattro persone
Don Gianni è stato due ore a spiegare a queste quattro persone la situazione mediorientale la crisi irachena e tutta diciamo la vicenda mediorientale dal suo punto di vista ma con una passione con un impegno con una dedizione e avrebbe potuto chiunque altro prendere dire signori va be ci siamo sbaglia il convegno non c'è siamo venuti lo stesso questi erano arrivati lì perché erano curiosi chiede se c'era qualcuno don Gianni si è messo lì a tavolino gli ha spiegato
Per filo e per segno tutta la sua visione politica dalla degli del contesto mediorientale in quegli anni
E così come lo faceva con queste persone animato da una passione politica culturale anche di scambio di di di la sua volontà di donare dei talenti preziosi che lui aveva ad altri e in particolare io
Lo posso testimoniare così come per altri versi Alessandro il movimento giovanile
Lui
Che ha ricoperto come oggi ricopre Stefan nel ruolo di responsabile per la formazione
Era formatore di tutti noi
Ma ci teneva che si organizzassero incontri di formazione perché lui credeva effettivamente che Berlusconi avesse bisogno di una classe dirigente di questa classe dirigente dovesse crescere
All'interno del partito dovesse crescere a seconda nel nel in una dinamica di regole anche di contrapposizioni di dinamiche interne ma
Perché don Gianni aveva in qualche modo anche vissuto quell'esperienza lì ed era convinto che all'interno di un partito si dovesse formare la classe dirigente e concludo con con un ultimo aneddoto io mi sono trovato per la prima volta di fronte a don Gianni inedita pre berlusconiana cioè nel novantadue
Io facevo la scuola di formazione del Partito socialista che veniva organizzata da Gennaro Acquaviva
Ed era una scuola di alto profilo non ci cominciava nel novantadue la la la la stagione di formazione con Giuliano Amato presidente del Consiglio Dini aprire squali sono Maccione capricci
E e alla fine di questa scuola di formazione alla fine dell'anno di formazione a settembre
Oltre i ma dell'estate si faceva una riunione che avveniva in un luogo in Toscana piuttosto noto di proprietà dei Marcucci che era il Ciocco all'interno del quale
I giovani informando i studenti facevano le loro relazioni e ricorse a parte il
Della classe dirigente del partito veniva ad ascoltarmi io mi ricordo per la prima volta e parla in pubblico in un contesto
Fu nel novantadue dove fece una relazione su quello che per me se era la prospettiva del bipolarismo allora già nel novantadue alla vigilia del referendum che poi sarebbe stato nel novantatré che avrebbe portato inevitabilmente poi al bipolarismo
Senza ancora la variabile Berlusconi che è stato il bipolarismo che ha costruito invece un centrodestra rispetto a l'eventuale bipolarismo che si poteva immaginare allora tra popolari democrazia cristiana e Partito socialista di allora
E l'ho ritrovato qualche anno dopo in Forza Italia e il riconoscerci come appartenenti o comunque come persone che sono transitate in quella storia affatto Dinoi
Diciamo ci siamo riconosciuti in quella storia ci siamo riconosciuti nella figura di Berlusconi e Berlusconi don Gianni era di Berlusconi una visione quasi messianica
Cioè l'uomo che avrebbe messo e che qualora del l'unica persona che in grado di mettere un argine alla deriva comunista di questo Paese questo c'era e e e Looy era fondo convinto che questa cosa fosse una un una volontà di Dio in qualche misura e e su questo si era schierato dando anima e corpo senza
Risparmiarsi nulla e i contributi che ha dato quotidianamente sui giornali officia un articolo in cui dice grazie ai giovani Forza Italia che combattono il fascismo rosso quando scendemmo in piazza per la prima volta sulla par condicio una
Una manifestazione che poi portò trenta mila persone in piazza
E poi facemmo la nave azzurre poi cadde il governo D'Alema era il due mila
E Antinori c'erano ecco
Don Gianni aveva questa visione messianica di Berlusconi ma era convinto di doverlo aiutare fino alla morte perché quella era la sua vocazione quello era il suo credo e ci credeva così tanto da essere poi un esempio per tutti continua grazie
Deve bene grazie si vuole allora adesso siamo alle con alle conclusioni che lascio a Fabrizio Cicchitto voglio solamente prima
Ringraziare radio radicale che ha ripreso questo convegno e quindi rimarrà nella memoria grazie agli archivi di radio radicale e Euromedia che ha anch'essa di più su questo evento
Poi ovviamente saranno pubblicati tutti gli interventi pubblicheremo gli atti quindi avremo anche occasioni di fare un uovo
Convegno per presentare il libro degli atti anche Fabrizio
Mi dispiace per voi ma
Io sono inadatto sia far le relazioni sia far le conclusioni e quindi
Quindi fornirò non non darò non farò assolutamente delle conclusioni
Farò un intervento a ruota libera
Io
Vorrei con visto che ne avete detto ha risentito quasi tutto collocare Don Gianni Baget Bozzo su questa dimensione
In Italia c'è stato sempre l'establishment l'establishment economico-finanziario intrecciato con l'establishment politico
E l'establishment politico fondamentale fino
Diciamo così
A alla Seconda Repubblica sta
La DC
C'entra centrale la DC di De Gasperi la DC di Fanfani la DC di Andreotti questo filone qui
E un filone che marcava nettamente la sua differenza dai comunisti ma se ne occupava anche la relativamente perché marcata la differenza
Poi pensava se stessa e al suo elettorato
E non a caso la dimensione politico-culturale di questa DC tutt'altro che disprezzabile si è espressa in due personaggi notevolissimi
Ben Ettore Bernabei
E la televisione
Il modo di comunicare al popolo
E Andreotti che si occupava di cinema
Però tutta questa realtà rispetto al pc nullo andato mai a scalare ma marcava la distinzione e poi si andava avanti l'altra pezzo dell'establishment era il Partito comunista
Che non è stata che non veniva in tutta quella fase diciamo così fidato
Sul suo terreno politico culturale aveva i suoi miti aveva la sua dimensione aveva la sua aveva scelto la doppiezza dichiararsi leninista e poi invece di entrare
Vedi la lezione gramsciana in tutte le casematte fondamentale del Paese e e questo era l'altro pezzo dell'establishment poi c'era un un sotto establishment la sinistra democristiana che in una prima fase era legata iniziare subalterna
Al centro democristiano e che in una fase successiva è stata il panda della del Partito comunista
Ebbene poi emerso con contro l'establishment
Questo contro l'establishment di questo contro l'establishment certamente Baget Bozzo ha rappresentato un punto fondamentale ma dei ripensando anche alla mia esperienza personale
è significativo che tutto un filone che è stato contro l'establishment di CPC nel PSI di Craxi
E il PSI di Craxi attenzione
Io vado oltre l'interpretazione anche sierica che mi ha dato poco fa Tajani
è il PSI di Craxi invece si occupò a fondo dei comunisti dicemmo attaccandoli e smontando lì sulle figure fondamentali Antonio Gramsci
Palmiro Togliatti e la costruzione del gioco doppio dell'Illuminismo e delle casematte lo scontro e la sfida che Craxi lancio al Partito Comunista che fu quella di recuperare la dimensione riformista che era stata ma io massacrata negli anni Venti e negli anni Trenta
Dal dal dal fascismo da una parte e dal partito comunista dall'altra parte Gramsci quando fu trovato il cadavere di Matteotti lo liquidò dicendo Pellegrino del nulla
Per dire che era una sconfitta di una forza che andava superata
E crea Craxi intitolò nel mille novecentottantuno la sua mozione
E in cui lui vinse allora e preso in mano il partito lari la intitolò al riformismo ma allora a oggi tutti si dicono riformisti non lo sono quasi nessuno
Ma allora dirsi riformisti era a Roma anch'addirittura allora era una sfida
Ebbene
Questa sfida fu durissima
E poi vedremo le conseguenze e dodici anni
Certamente non apparteneva alla storia la tradizione socialista
Ma entrò nel craxismo in questa dimensione di questa sfida politico-culturale che fu condotta e fu una sfida di notevolissime Tino Tivoli stime proporzioni
Che fu vinta e fu persa
Fu vinta su un terreno culturale ideale perché a un certo punto come dire il comunismo in Europa compresa la Russia implosione
Non non cadde per una guerra perduta o per una crisi economica in promosse per il suo fallimento complessivo e il partito con gli eredi del Partito Comunista Italiano
Non hanno diciamo così superato quella cosa tranne la minoranza mi migliorista passando dal comunismo alla socialdemocrazia
Mio hanno fatto una cosa molto più complessa e qui c'è un punto di intersezione dell'establishment che vale per quello che riguarda il mondo finanziario a un certo punto quando è caduto il pericolo comunista il mondo l'establishment economico-finanziario decise che andavano smontati anche i partiti
E la prima persona a cui Enrico Cuccia si rivolse fu Bettino Craxi
E Bettino Craxi nel novanta novantuno rifiutò quell'offerta
In perché Luís riteneva che i partiti fossero il perno della democrazia lui veniva proposto una impresa personalistica
Presidenziale che liquidava tutto il potere dei vari partiti e così via e quando e quando Cuccia sta per tre volte si sentirli Gino poi disse peccato
Era la sua ultima occasione
Ebbene dopo un anno e mezzo di questo anno Craxi era diventato l'uomo da battere il il come si chiamava
Nemico il nemico pubblico nemico pubblico e fu liquidato con una cavalcando che cosa il finanziamento irregolare dei partiti ma tutti sapevano in Italia
Che tutti i partiti avevano un finanziamento irregolare e che il partito che aveva il Maggi il finanziamento più irregolare di tutti per la molteplicità delle voci
Era proprio il Partito Comunista ma c'era un piccolo particolare però che il Partito comunista aveva costruito nel frattempo un legame strettissimo con un pezzo della magistratura
E quindi l'opera a quel punto l'operazione che fu fatta fu quella di quel Partito Comunista che cambio sibila
E decise e decise di diventare il braccio armato del mondo economico finanziario che voleva ridurre il sistema dei partiti e così via questo è quello che è successo
E don Gianni partecipò in tutti i momenti a quello scontro culturale
E io voglio leggere una frase che Luís disse su quel quel su quel momento perché è molto significativa
Vissi con dolore il sacrificio del PSI e quello personale di Bettino Craxi ma in una evidenti alleanza fra il POR milanese il PDS capivi che era la vera è chiara la vendetta fredda dei comunisti sostituire il PSI con il pc
Il loro scopo storico curda Livorno in poi raggiunto anche due correnti democristiane vennero distrutte idolo terrei e gli andreottiani
La sinistra democristiana fu risparmiata e anzi comunisti riuscirono a trasformarla in un partito pienamente subalterno ad essi questo don Gianni
E questo spiega anche esperti don Gianni è una parte Dinoi che avevano cioè avevano creduto in quella operazione diciamo così di un partito socialista che non aveva nulla a che fare col Partito Socialista frontista e col partito tradizionale poi come dire
E si ritrovarono lo dico francamente anche per uno s'per una obiettivo di vendetta si ritrovarono poi nella fase successiva dove io non esito a dire che con
Io c'ho presenti luci e ombre delle esperienze Berlusconi ma Berlusconi ha un merito storico
Straordinario
Luino aveva le televisioni il controllo della televisione poteva aprire una trattativa con lei I ragazzi di Berlinguer tenuti re che non chiedevano altro
E però invece a un certo punto Cattini che qui si chiudeva un discorso di libertà
E quindi noi dobbiamo a Berlusconi il merito di aver riaperto la situazione
Di aver
Come è di ieri lì ci fu un colpo di Stato
Un colpo di Stato moderno fatto non con i carrarmati e con e con i paracadutisti
Ma un colpo di stato fatto attraverso gli avvisi di garanzia che diventavano come l'ha chiamati Borrelli
Delle sentenze anticipate
Perché quando i quattro fondamentali giornali fra cui c'era anche fra cui c'era anche L'Unità i quali come si riunivano alle ore diciannove ogni sera e stabilivano sulla base delle indicazioni del pool di Mani pulite si era da liquidare il giorno dopo
E tu non avevi possibilità di difesa poi magari succedeva con le cifre lo dimostrano che una grande maggioranza di coloro colpiti da Mani Pulite poi sono stati assolti
Sette anni dopo e con tre righe sui giornali e a quel punto e a quel punto si dieci cento mille Li Gotti
I dirigenti politici venivano venivano colpiti ecco che di partiti venivano liquidati a quel punto il gioco era era chiuso
E ci fai ci fu la sorpresa Berlusconi
Berlusconi non fece un compromesso con quelli che avevano fatto il golpe perché le riteneva pericolosi e e e anche ritti
Riteneva possibile che lo al primo poi facessero un anche nei suoi confronti un esproprio proletario chiamiamolo così e quindi scese in campo con Gianni Letta e Fedele
E Federico Confalonieri che gli dicevano sei un pazzo perché andremo incontro a guai giudiziari molto rilevanti come poi è accaduto è capitato come poi è successo e ed è e e adesso in questi giorni non non è solo la questione dello sdoppiamento delle carriere ma la cosa più straordinaria è stata la Cassazione
Che ha detto che Marcello Dell'Utri e Berlusconi non avevano non avevano nessun rapporto non avevano nessun rapporto con la mafia non chiuso completamente questa storia
Aggiungo anche
Che se quei magistrati fossero stati delle persone oneste questo discorso lo avrebbero dovuto chiudere perché c'è un'intercettazione che io ho pubblicato in un libro sull'uso politico dalla giustizia
Mille novecentottantotto in cui Berlusconi parla con l'avvocato Raniero Della Valle che dice come vanno le cose e dice ciò Muzio
Fa un mucchio di Gai di guai
Perché si sono ripresentati quelli che mi minacciano Ermanno detto che se non faccio una certa roba mi consegnano la testa di mio figlio e il corpo lo espongono a in in piazza del Duomo allora
Un tipo del genere che quindi aveva con la mafia questo tipo di rapporti non era certamente un uomo della mafia legato alla mafia e così via mille novecentottantotto loro avevano queste intercettazioni
Abbiamo visto che cosa è successo per che cosa è successo per per per trent'anni quindi
E in questa in quest'altra fase c'è stato pienamente don Gianni c'è stato pienamente don Gianni che come dire
Era un genio anche della capacità di cogliere le situazioni che Inc che cambiavano di volta in volta giubilo c'ha fatto mia una analisi interessante
Del di tutte le sfaccettature del suo rapporto col mondo cattolico lui era profondamente cristiano
Però aveva un rapporto molto dialettico con il mondo politico cattolico e con la democrazia cristiana per cui si ritrovò prima con Craxi e poi si è ritrovato con Berlusconi perché Berlusconi rappresentava dopo Craxi questa rottura dell'establishment rispetto al quale Lou non si è mai ritrovato
Essendo un uomo di straordinaria libertà e anche di una capacità di provocazione culturale intellettuale straordinaria
Ecco queste secondo me sono alcune cose cose che derivano da tutte le storie che voi che voi avete raccontato se mi è possibile con concludendo
Voglio esprimere un parere secondo me Forza Italia fa uno benissimo a recuperare figure di questo tipo
Ma a mio avviso Forza Italia si trova di fronte a un a una questione molto grossa
Nel senso cioè
Che al netto delle indubbie capacità
Nel che ha Giorgia Meloni o questo centrodestra viene riequilibrato con grandissima forza al centro e al centro con i temi del riformismo della riduzione delle tasse del garantismo e così via oppure c'è immesso un pericolo che è quello rappresentato da sette
Dal io non ho non ho vincoli di nessun tipo e quindi parlo fuori dai denti che è rappresentato dal Salvini
E perché il il paradosso della vita politica italiana oggi nel momento in cui c'è questa dimensione internazionale stiate attenti stiamo attenti
Perché l'Italia e fatta oggetto di una sorta di guerra ibrida
Fatta di tante come fatta di tante componenti fatta di tante componenti in queste componenti ci sta perché qui alle origini c'è Putin e pontine
E come dire ha mandato in giro per l'Europa a suo tempo tanta gente a comprare a comprare a comprare anche ville ma comprare partiti a comprare leader politici a comprare i giornali e così via
E allora guardiamo un attimo il comportamento di qualche giornale vedi Travaglio il fatto
E vedi collegato collegato con il Movimento cinque Stelle e vede anche Salvini e Vernaccia
Un euro collocato nel centrodestra uno collocato nel centrosinistra
E quindi noi cito e vedete è un'altra cosa quello rispetta quello che è successo in questi giorni ma che si è che pratica in modo scientifico e sistematico lo squadrismo
è uno squadrismo islamico
Questo è quello che sta avvenendo nelle scuole e nelle università non c'è più libertà di parola quello che è successo a Fiano ne sono avvenuti altre decine di episodi nella viltà dei rettori e dei direttori delle scuole
E questo ristretto e questo qualunquismo islamico rientra in una linea di destabilizzazione dell'Italia
Ma perché ma perché pensate che è passato per caso in Italia Orban che avrà che a me che si è comportato in un modo straordinario contro Giorgia Meloni perché è andato a parlare con dei giornalisti e poi andata per l'alcol
Vini e poi a te e ha poi ha contestato totalmente quello che è la linea del Governo italiano sull'Ucraina sulla sul sul sull'Europa sul rapporto certo con gli americani ma fatto in un certo modo
Noi stiamo vivendo una fase di straordinaria pericolosità
E come dire prendere come riferimento un politico culturale personaggi come don Gianni Ibba a Baget Bozzo
Può essere un incentivo per una Forza Italia che secondo me però deve attrezzarsi rispetto ad una situazione che non è di ordinaria amministrazione ma che richiede per una forza che vuole stare al centro
Del quadro politico con queste di questioni internazionali può svolgere un un ha ha di fronte a sé
Delle responsabilità decisive perché se non si radica un centro aggressivo e forte noi rischiamo di a di cadere nel peggio
Ho di una destra
Puntini sta o di una sinistra che nelle condizioni deve qualora i voli che vediamo ai nostri giorni grazie
Questo intervento di Previti Cicchitto che
Fatto questo scenario inquietante e però ha messo in evidenza un ruolo altrettanto importante che può svolgere Forza Italia senza e impadronirsi di tutto il suo bagaglio culturale a partire dall'orgia di Baget Bozzo
Grazie a tutti e buonasera

