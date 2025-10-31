Saluti Salvatore Di Meo.



Intervengono: Gennaro Acquaviva, Simone Baldelli, Rocco Buttiglione, Fabrizio Cicchitto, Pietro Giubilo, Andrea Orsini, Claudio Scajola, Giorgio Simeoni.



Conclude Antonio Tajani (Vice Presidente Consiglio dei Ministri).



Coordinano: Alessandro Gianmoena (già segretario politico di don Gianni Baget Bozzo e cofondatore della rivista "Ragionpolitica", Pier Ernesto Irmici (Direttore della collana editoriale "Orme della Libertà", Patrizio Odetti (Presidente Centro Studi don Gianni Baget Bozzo).



Convegno "Omaggio a Don Gianni. 1925/2025 Centenario della nascita di Don Gianni …

Baget Bozzo. Sacerdote, mistico e politico. Un uomo di libertà", registrato a Roma venerdì 31 ottobre 2025 alle 16:10.



Sono intervenuti: Pier Ernesto Irmici (direttore della collana editoriale "Orme della Libertà"), Salvatore De Meo (presidente della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE), Patrizio Odetti (presidente Centro Studi don Gianni Baget Bozzo), Alessandro Gianmoena (già segretario politico di don Gianni baget Bozzo e cofondatore della rivista "Ragionpolitica"), Andrea Orsini (deputato, capogruppo di Forza Italia nella Commissione Affari Esteri, Fi), Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri, Fi), Pietro Giubilo (responsabile del Centro Studi dell'Associazione Politica e Società nell'Impegno dei Cattolici), Giorgio Simeoni (capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale del Lazio, Fi), Simone Baldelli (già vicepresidente della Camera dei Deputati, Fi), Fabrizio Cicchitto (ex parlamentare di Fi-Pdl e della Ncd).



Tra gli argomenti discussi: Cultura.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 1 minuto.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

