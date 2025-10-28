Cronaca della Marcia su Roma, intervista al prof. Luigi Ciaurro

L'intervista è stata registrata martedì 28 ottobre 2025 alle 11:30.
A Radio Radicale torniamo ad occuparci del della crisi istituzionale del mille novecentoventidue e della marcia su Roma lo facciamo un'altra volta riproponendo qui tecnica di un colpo di Stato la sintesi dello sceneggiato del mille novecentosettantotto con la Giunta del del confronto parlamentare in aula a Montecitorio come ho già avuto modo di di dire ci sono molte incongruenze in questo sceneggiato del mille novecentosettantotto che abbiamo di nuovo analizzato con il professor Luigi c'ha un muro la la novità dell'intervista col professor c'ha urtato che il trecento universitari o di diritto
Di diritto parlamentare ha messo in evidenza due elementi molto importanti che secondo me andrebbero sottolineati
Che in realtà non ci fu una vera opposizione in Parlamento a Mussolini nel dibattito del sedici e del diciassette novembre del mille novecentoventidue
E c'è uno ci spiega anche molti dei retroscena
Della della notte tra il ventisette e il ventotto ottobre del mille novecentoventidue che io non anticipo quello che voglio anticipare però è che in questo confronto parlamentare c'è un nuovo personaggio a un un nuovo però è che gli storici hanno praticamente dimenticato che è un parlamentare sloveno che in pratica è l'unico che fa arrabbiare Mussolini durante il confronto parlamentare presentando un ordine del giorno che poi di cui poi parlerà che è stato scoperto dal professor ciò Murro non da me
Che però consocio uno mette bene in evidenza l'ordine del giorno che presenta questo deputato sovrano che si chiama Joseph ed il fan
è questo la Camera esige che il Governo rispetti e faccia rispettare la legge e passa all'ordine del giorno
Un ordine del giorno ben più coraggioso da quello che di quello presentato dalle sinistre e vi fanno non era un esponente di sinistra ma era un liberale
Sloveno che poi nel mille novecentoventotto sarà costretto a fuggire a fuggire all'estero dopo aver cercato un ultimo colloquio con Benito Mussolini è questo l'errore sconosciuto di cui noi di vogliamo parlare che merita di essere
Messo in evidenza in questo in questo confronto
Le i storiografico sul sulla marcia su come sul ventotto ottobre del mille novecento ventidue buon ascolto e buona visione
Onorevole Facta
Intendo affidarle l'incarico di formare il nuovo governo
La ringrazio per la fiducia maestà
Ma io sono il capo di un governo dimissionario e non vedo come potrebbe uscire oggi dove sono fallito quindici giorni fa lei è piemontese Facta
E che non tesi hanno la testa dura
Sì
Però la situazione del Paese gravissima e io non so se sarei all'altezza sono sicuro che ce la farà
D'altronde questa crisi di governo si trascina ormai da quindici giorni
è intollerabile che il Paese resti così a lungo senza una guida politica
Ci sono altri uomini politici più importanti di me Giolitti Salandra Nitti ma non vede Facta
Non vede che sono abbandonato da tutti
E tutti pensano solo alle loro posizioni politiche
Quei Giolitti poi
Questa riuscì a passare le acque
E non sente neppure il bisogno di rientrare in Italia
Allora fac
Accetta l'incarico
Accetto maestà
Anche questa volta farò il mio dovere come sempre
La ringrazio fa sapevo di poter contare su di lei
Quale sarà il programma del nuovo governo
Uguale a quello del Governo precedente maestà
Un programma che si può riassumere in una sola parola
Pacificazione Taddei ministro degli interni in usignoli prefetto di Milano vennero convocati da Facta dopo che il Parlamento aveva votato la fiducia al nuovo governo motivo della convocazione ed ha la grave situazione dell'ordine pubblico in Italia
Si può sapere cosa sta succedendo
Possibile che l'Italia sia diventato un Paese ingovernabile
Come ho già avuto occasione di informarla ci troviamo di fronte a un movimento rivoluzionario il cui epicentro a Milano
Una mini cosa ne pensa signor ministro sottoscrivo in pieno il giudizio degli usignoli sulla gravità della situazione
I fascisti si stanno preparando alla conquista dello stato e vanno quindi trattati come congiurati arresto dedicati uso sistematico delle armi per impedire assembramenti sediziose
L'azione dovrà essere simultanea in tutta Italia aggiungerò che il capitano Finzi numero uno del fascismo milanese
Mi ha personalmente dichiarato che hanno già preparato le liste delle persone che devono essere eliminate
Eliminare come assassinato eccellenza assassinate
Ma di sicuro di quello che dice
Al momento in cui scatterà il colpo di Stato è prevista la cattura e la deportazione in Sardegna di un migliaio di persone
La lista comprende inoltre i nomi di sessantaquattro persone da uccidere
Nella sola città di Milano
Ma non potrebbe trattarsi di una stupida vanteria
Tutto quello che è accaduto in questi giorni lascia supporre che non si tratti affatto e una stupida vanteria
Prego
Sembra che questi fascisti dispongono di mezzi finanziari illimitata
Forse è lì che bisogna colpirli
Da chi ricevano tanto danaro
Per la maggior parte dagli industriali e dagli agrari
Vogliamo fare un discorso molto chiaro questi signori
Si stanno rendendo colpevoli di complicità con il fascismo
Per quanto riguarda l'ordine pubblico quali direttive etico impartire
Massima fermezza
Però sui fascisti non si spara sia ben chiaro
Non devono nemmeno essere arrestati
Altrimenti in Italia scoppia la guerra civile
Per tutto il resto massima fermezza
Ma che significa massima fermezza quando poi viene espressamente proibito di fermare i fascisti facendo ricorso alle armi peritale è fatta vuole tenere aperta la strada un governo Giolitti con la partecipazione dei fascisti
Se fatta da tutti considerato un luogotenente di Giolitti ordina di pastorale contro i fascisti l'alleanza tra Giolitti e Mussolini va in fumo
Giolitti alleato di Mussolini
Se ne sente parlare spesso ma io conosco molto bene Giolitti e non posso assolutamente queste Stefan male Giolitti è in contatto con gusto di come fa ad esserne così sicuro molto semplice perché i contatti tra Giolitti e Mussolini ritengo personalmente
Prego grazie
Mi sembra un grande errore politico quello di Giolitti Giolitti è convinto che i fascisti abbiano benemerenze patriottiche anche se a volte esagerano
Sei tu che tieni anche i contatti tra Mussolini e gli industriali no non ce n'è bisogno i contatti con gli industriali ritiene personalmente Mussolini
Una primo
Commendatore quello onorevole Luxuria in
Ha facoltà prego
O letto con molta attenzione il programma economico fasciste
E cosa ne pensa ottimo ottimo sotto ogni punto di vista industriale che aveva avvicinato l'hanno commentato tutti molto favorevolmente per non parlare poi del Corriere della Sera che ne ha fatto giustamente
L'elogio Ettore Conti industriale elettrico amministratore delegato della Banca Commerciale col presidente dell'associazione delle società per azioni dissipa uno dei personaggi più in vista del mondo economico milanese ora perdurarono in qualche mio collega
Il nostro obiettivo è chiaro
Dobbiamo demolire tutte le sovrastrutture sociali storiche e democratiche che ostacolano lo state Italia l'industria italiana ha sofferto in questi anni colpi durissimi a causa delle agitazioni socialiste
è venuto il momento di abbattere gli altari eretti al dio del rosso a sua Santità la massa la massa che solo gregge in balia di istinti primordiali
A Udine sono stato molto esplicito nel suo discorso vennero riconosciuto molte delle soluzioni economiche che io le avevo suggerito ai nostri precedenti incontri d'altra parte io sono sempre stato convinto che noi eravamo fatti per intenderci
Io sono sempre stato convinto anch'io
Noi fascisti
Siamo per la più assoluta libertà d'iniziativa privata
Tanto che vogliamo spogliare lo stato di tutti i suoi compiti economici basta con lo Stato ferroviere constato postino con lo Stato assicuratore con lo Stato che si assume compiti economici che finiscono inevitabilmente per gravare sulle esauste finanze del contribuente
è venuto il momento
Militare all'iniziativa privata
Il posto che le spetta
Gli industriali italiani saranno tutti con me eccellenza Soleri lei è ministro della Guerra da due mesi ormai ha potuto farsi un'idea sull'atteggiamento dell'esercito verso il fascismo
Basta alcuni elementi specialmente fra gli obiettori bersaglieri lo assecondano e prendono parte diretto alle violenze fasciste
Arrivando a partecipare all'occupazione di Veglie Case del Popolo i municipi amministrati dai socialisti mai colti preposti alla tutela dell'ordine cosa fanno hanno sempre aiutato i fascisti
O per lo meno non gli hanno mai contrastati apertamente
Il particolare devo dire che poliziotti e carabinieri non sono mai pervenuti anche quando si trattava di conflitti violenti con spargimento di sangue
Nel caso si arrivasse a una vera e propria crisi secondo lei cosa succederebbe io ritengo maestà che se il fascismo portasse il Paese sull'orlo della guerra civile
L'esercito rimarrebbe fedele a scorrere
Ha letto cosa ha detto Mussolini nel suo discorso a Udine
Noi lasceremo in disparte fuori dal nostro gioco che avrà altri bersagli visibilissime i e formidabili l'istituto monarchico
Dobbiamo credergli Mussolini sacri perderebbe la simpatia dell'esercito se si mettesse contro la monarchia
Questo Mussolini non mi è per niente simpatico
è vero che si staccano dando in segreto con Giolitti sono voci che circolano con insistenza maestà
Sarebbe certo nell'interesse del Paese se il fascismo venisse incanalato nell'alveo dei partiti costituzionali basta se Mussolini avesse intenzione di entrare in un ministero non andrebbe in giro a fare discorsi rivoluzionarie
Lo fa per alzare il prezzo della sua collaborazione governativa caro Soleri
Io li conosco bene gli uomini politici
Sì Mussolini fare rivoluzionario
E solo per poter chiedere domani un paio di ministeri enti dichiaro aperta la seduta in camera Capalbo incaricato di tenere il verbale
Che c'entra una richiesta di chiarimento come mai sono presenti a questa riunione generali farei Ceccarini che non fanno parte dalle supreme gerarchie fasciste
Ci siamo considerati agli estranei possiamo anche andarci io convocati io
Perché li so fascisti di provata fede
Prego
E ritengo molto importante il fatto che in testa alle Colonne fasciste ci siano dei generali in divisa
Ma hanno o non verranno immessi nel comando supremo prenderanno parte all'operazione l'acqua se non ci sarà moltiplicazione di poteri io sono d'accordo
Il quadro
Per la situazione è questa
Carabinieri Guardia regge poliziotti specialmente nelle province
Sono come
I quadri dell'esercito ci sono favorevoli perché sentono che noi siamo in Italia
Venuta dalle trincee
Fatta
Non sparerà contro di noi perché spera di fare presto un governo comune
Ma che ci sono rassicurati dal discorso che ho tenuto a Udine
Il re
Ha un atteggiamento enigmatico mai circondato da elementi a noi favorevole
Quello che mi preoccupa e l'indisciplina dei fascisti
Ma le trattative non Giolitti a che punto sono
Giolitti ci chiede con insistenza di entrare al governo per legalizzare cd dice lui
Ma ci offre solo due ministeri io glielo che scrisse lei per averne almeno quattro
Se Giolitti non farà un governo con nuovi
è pronto a farlo con i popolari e come socialisti e questo sarebbe un guaio
Perché Giolitti
Ci farebbe sparare addosso come ha fatto con d'Annunzio a Fiume
Noi però non possiamo aspettare la riapertura delle Camere aspettiamo potrà succedere di tutto
Noi dobbiamo evitare assolutamente l'eventualità di un governo Giolitti con l'appoggio dei popolari e socialisti
è venuto il momento di rompere il
Luigi e di mobilitare le forze del partito per accelerare la crisi latente nel Paese in Parlamento
Va compiuto
Un gesto rivoluzionario al più presto
Oggi lunedì diciamo sabato prossimo ventuno ottobre
Sabato in Piemonte sommerge Torino
In Emilia tutte le nostre forze da Rimini a Piacenza puntano su Parma
Intanto
Tra i grandi armate si concentrano ad Ancona Orte-Civitavecchia
Pronte a marciare insomma
Proprio così
Questo è un progetto di mobilitazione di massa una mobilitazione armata
Vedo già i titoli sui giornali
Fa marcia su Roma
Pazzesco semplicemente pazzesco la notizia mi è stato fornito dal colonnello vigevano capoufficio informazioni sull'esercito
E proviene da ambienti molto vicini all'onorevole Mussolini
Ma come può pensare che Ventura Simona simili impresa proprio quando è imminente l'entrata dei fascisti al governo
Ma si rende conto Mussolini che potrei ordinare all'esercito di sparare sulle sue squadre penso di sì ma forse si illude che l'esercito non spara sulle camicie nere
Se la polizia i carabinieri uscissero dal loro lungo sonno e si decidessero
Ad arrestarne il Carpi il fascismo si risolverebbe in ventiquattro ore probabilmente convinto che polizia e carabinieri non usciranno mai dal loro lungo solo sappiamo benissimo che Mussolini cerca di alimentare questi disordini perché vuole andare al governo
E quando sarà ministro degli interni o della guerra
Allora sono convinto che fra finirle violenza delle squadre d'azione a costo di far sparare sui suoi stessi camerati
Mi permetto eccellenza di dissentire dalla sua ottimistica interpretazione dei fatti
E io ti ripeto che le squadre fasciste sono impreparate allo scontro e che c'ha bisogno di almeno tre mesi di tempo prima di poter procedere alla mobilitazione dell'onorevole la lirica allora tu dovrebbero occorrerà molto tempo prima che posso agire come forza organica comunque con qualche probabilità di successo e io ripeto e insisto perché sabato ventuno abbia luogo la marcia su Roma altrimenti qui va tutto a catafascio
E che ti lamenti e quello che posso giudicare dalla citazioni dalla Liguria la milizia è in crisi di assestamento ed effettuare l'azione non si sono ancora fuse nei reparti regolare la milizia
Anch'io sono del Parini di aspettare qualche settimana no no no no io non sono d'accordo
Noi oggi godiamo del beneficiato la sorpresa anche se la nostra preparazione completa mediorientale oggi l'azione definitiva piuttosto che domani quando insieme con la nostra sala completa anche la preparazione degli avversari sono d'accordo con Aldo
In primavera a fare da troppo tardi
Liberali e sovversivi si metteranno d'accordo e non sarà difficile un nuovo governo che abbia anche l'appoggio dei socialisti predisporre energiche misure di polizia e allora per noi sarebbe la fine ogni indugio può essere pericoloso addirittura fatale
E poi non dimentichiamo che la disciplina dei pacifisti nelle Province peggiora ogni giorno di più secondo me ci conviene aspettare
Il governo fatta sarà agonizzante
Il tempo giocano sporco ma proprio perché la domanda fatta non esita viene avanti lo spettro di Giolitti e voi lo sapete Casteggio richiamo al governo noi tassisti e possiamo anche cambiare
Quel giorno
Signori ripresentò Costanzo Ciano
Sua Eccellenza la
è un onore molto lieto
Prego signori accomunati
Siamo venuti per informarla che
Stanno per accadere cose
Gravi eccellenza
E come mai vi siete rivolti a me per chiederla dimettersi immediatamente in comunicazione con il re per informarlo di quanto sta per accadere la situazione tende a precipitare
Mi dispiacerebbe dirmi che cosa sta accadendo
Sabato ventotto
Le camicie nere daranno iniziò la conquista delle principali città italiane e cominceranno la marcia di avvicinamento a Roma
Mussi Università di questa vostra venuta a casa mia
Non un solido e non sa assolutamente niente
Se lo sapessi probabilmente non sarebbe d'accordo noi siamo venuti noi di nostra iniziativa perché riteniamo che solo lei posso intervenire presso il re
Per impedire che la situazione precipiti abbiamo appena quarantotto ore per evitare uno scontro tra camicie nere esercita il re deve tornare immediatamente a Roma
Sono certo che è stata rimandata notizie false sulla reale gravità la situazione dunque dunque dunque qui se ho ben capito
Quello che mi chiedete sono due cose
Informare sua Maestà di ciò che accadrà il ventotto ottobre e provocare le dimissioni fatte
Non è così
Sì
Io
Il sistema per far saltare il governo ce l'avrei
Essi
Nel governo c'è il Ministro diceva uno del mio gruppo parlamentare ma anche molto amico di fascisti ti chiederò anche a nome vostro di rassegnare oggi stesso le sue dimissioni per provocare una crisi
Speriamo che facciano trovi il modo di rinviarla tanto più che ha dichiarato di recente che provocare una crisi a Parlamento chiuso gli sembra anticostituzionale
Si è fatta non si dimette dopo quello che io ritiro province sarà la leva che scardina era il suo governo
Ci sono di là l'onorevole Salandra il ministro Riccio trattengono eccellenza bene
Signore
E così si stanno per fare una rivoluzione comincia sabato
Ed ha per obiettivo la conquista di Roma ma come fate voi a sapere queste cose lo sappiamo da fonte sicurissimo
Naturalmente data la gravità della situazione e tu dovevi avvertirmi subito sua Maestà perché faccia ritorno a Roma e poi bisogna convocare subito il Consiglio dei ministri
Discutere di questa situazione di emergenza
In caso contrario sarei costretto a rassegnare le mie dimissioni e sarebbe la crisi di governo
Rally posso capirlo subito
Poi la convocazione del Consiglio mi sembra un po'più difficile
Anche il ministro degli Interni fuori Roma sì ma non sono d'accordo
Il momento è così grave che non si può aspettare il rientro dei ministri a Roma
Le precauzioni vanno bene ma non bisogna esagerare
Secondo me i fascisti non faranno mai la rivoluzione sono sul punto di entrare nel governo che dalla porta principale
A giudicare da quello che mi è stato riferito
Questa volta fanno sul serio
D'accordo
Convocherò il Consiglio oggi per le quattro e non dimenticarti di avvertire sua maestà
Lo Signorini sei il prefetto di Milano e allora cerca di parlare con Mussolini mattinata
In queste condizioni anche le ore sono importanti
Io non posso prendere nessuna decisione
Se non so che intenzioni ha
Sì va bene
Le notizie riguardanti pericolosi movimenti fascisti si fanno sempre più insistenti
In questo modo Mussolini fa il mio gioco si sia alzata a turbare l'ordine pubblico si mette nelle mie mani
Sì
Poi entra nel governo è tutto va per il meglio
Fondo mentre
E allora proclamò lo stato d'assedio
Resto tutti capi fascisti rimando davanti a un tribunale militare
Quale veramente proclamare lo stato d'assedio
Basta la sola minaccia per costringere Mussolini entrare nel mio governo
Resta pensando
A un terzo governo Facta con Mussolini nel ministero chiave
è stato lui stesso a caldeggiare questa soluzione no
Ma se ora esce dalla legalità
Con la minaccia dello stato d'assedio lo costringerà a entrare nel governo
Ma alle mie condizioni
Non ha nessuna
Così anche questa volta cercherò fatta dal resto lavoro il governo ha rassegnato le dimissioni traffico vengono sedime è stato stilato un comunicato ufficiale che gli sarà tenuto conto poi ha così successo il Presidente del Consiglio ci ha chiesto di rassegnare le sue mani mandato quindi fisica che lui come quando aprire una crisi di governo certo non solo in questo modo di procedere a un rimpasto governativo per entrare nel governo nuovi esponenti politici intende dire fascisti
Questa ondata che
è arrivata la risposta di sua Maestà al telegramma che gli abbiamo inviato a mezzogiorno eccellenza e nella media
Mi sembra che non convenga abbandonare il contatto con l'onorevole Mussolini
La cui proposta può costituire un'opportuna soluzione alle presenti difficoltà
Poiché il solo efficace mezzo di evitare scosse pericolose
E quello di associare il fascismo al governo nelle vie legali
Pesaro grato di qualsiasi notizia mi vorrà mancare cordiali saluti
Come vede Ferraris la mia politica sta dando i suoi frutti
Mi serve solo un po'di respiro
L'unica preoccupazione e che Giolitti mi batta sul tempo
Caro fatta
Ho appena avuto delle informazioni che ne descrivono la situazione è molto più grave di perché aveva immaginato
Ma io ho sempre tenuto costantemente informata vostra maestà perché è stato è stato
L'importante adesso è agire con molta celerità
Mi consenta di dirle che la situazione a mio avviso meno grave ti perché può sembrare a prima vista
Lei non ritiene che per fronteggiarla sia necessaria la proclamazione dello stato d'assedio
Non reputo una misura assolutamente sproporzionata alla pericolosità del momento
Le informazioni in mio possesso fornite le dal comando dei carabinieri lasciano pensare al peggio Carafa
In ogni caso domattina vedremo
Ora che vostra Maestà di nuovo a Roma nutro fiducia che tutto si risolverà per il meglio
La sera del ventisette uscendo da villa Savoia fatta si fece accompagnare all'Otello contro dove alloggiava ritualmente quando sua moglie non era a Roma
Fatta disponeva in camera di un telefono d'emergenza che lo collegava direttamente col Viminale
Verso le dieci prima di coricarsi Facta stacco il telefono prestando praticamente isolato in quella stanza d'albergo
Tanto più che aveva lasciato disposizioni perché il filo diretto del Viminale cessasse di funzionare a partire dalle ore ventitré verso mezzanotte Facta fu messo al corrente di ciò che stava per accadere dagli onorevoli Rossini senta
Senta
Sono l'onorevole Rossi devo assolutamente a parlare con il Presidente del Consiglio
E avete detto
La marcia su Roma
Ma là dove è arrivata notizie simile mentre lei si riveste raccontiamo tutto
Sì
Eravamo a cena per Gianni è un tavolino c'erano anche dei chi grandi hanno detto che questa notte a mezzanotte dovevano partire per Perugia
Dove c'è il quartier generale delle squadre fasciste tutto è pronto per la rivoluzione stasera stesso domani al massimo sono decisi a marciare su Roma per conquistarla con le armi bisogna convocare subito il Consiglio dei ministri
Ora sento se al Viminale sono arrivate notizie più precise qui non c'è altra via d'uscita che proporre avrei lo stato d'assedio
Lo stato d'assedio vanilla chiariamo
Lo stato d'assedio per quattro scalza cani armati di manganello rischiamo di coprirci di ridicolo
Protetto dalle undici staccasse con la linea diretta
Bisogna andare là a sentire di persona
Forse sarebbe meglio andare al ministero d'allarme sì attraverso ponti radio militari saremo in grado di farci dai più precisi sulla situazione o mi raccomando avvertite anche tante in lo abbiamo già accertati in albergo ma non c'è allora allora facciamo così io ero sì abbiamo il ministero della guerra e tu Beneduce va in cerca di tate dovrà pur andare a dormire prima o poi no Benedetto
Disordine concentramento di camicie nere si verificano in tutta Italia
Ma specialmente in Emilia e in Toscana
Noi fascisti hanno occupato le città senza colpo ferire
Evidente che prefetti autorità militari hanno preferito cedere i poteri senza opporsi lasciando i loro uomini consegnate nella caserma ma al momento niente è ancora perduto
Rileggere con la massima tempestività e impartire ordini precisi secondo me non c'è che una via d'uscita
Lo stato d'assedio
Per questo significa l'inizio dalla guerra civile
Ed è esattamente l'opposto della politica che ho perseguito in tutti questi mesi la guerra civile c'è già e non la vogliamo noi l'hanno voluta e fascisti
Comunque non possiamo deliberare lo stato d'assedio senza interpellare sua maestà su questo non c'è dubbio
La mattina
Chiederò di farmi ricevere al Quirinale
No domattina stanotte
Lei deve andare dal barista notte subito
Parliamoci chiaro Facta
Io vorrei evitare ad ogni costo la guerra civile
Ma se le notizie che arrivano da mezza Italia corrispondono al vero
La guerra civile già in atto
Anche le notizie che sono giunte al ministero della guerra sono allarmanti alcuni ministri Soleri Taddei hanno parlato di stato d'assedio
Stato d'assedio
Io non sono contrario anche se preferirei evitare un provvedimento tanto grave
E quello che ho fatto subito rilevare anch'io però se necessario non esiterò a fermarlo
Ancora è presto per avere idee chiare sulla situazione in ogni caso un provvedimento così grave
Non deve uscire dal conciliabolo di due o tre ministri
Ma da una precisa deliberazione del Governo
Che cosa propone di fare vostra Maestà
Convochi al più presto il Consiglio dei ministri
E faccia approvare il decreto di stato d'assedio
Convocherò il consiglio questa notte stessa al più tardi alle quattro si ricordi
Voglio che il decreto venga approvato all'unanimità
Solo in questo caso io l'ho firmato
Generale faccia il favore vada al Viminale segue di persona l'andamento del Consiglio dei ministri
Se vogliono lo stato d'assedio esigo che venga deliberato all'unanimità lo stato d'assedio maestà siamo a questo punto siamo di fronte a una rivolta armata di cui ignoriamo ancora la pericolosità
E l'ampiezza
Ma è stato ai fascisti non sono pericolosi sono dei bravi italiani
Basterà a formare un governo di destra assegnare loro tre o quattro ministeri e torneranno calmi e tranquilli da mesi lo sostengo
Solo portando i fascisti al governo si riuscirà a riportarli nell'ambito dell'ordine della legge
Era un governo con Giolitti e compatta non lo vogliono
Le simpatie dei fascisti vanno tutte alla destra del partito liberale e in particolare a Salandra
Lei pensa che con Salandra siano disposti ad andare al governo
Salandra è l'uomo capace di risolvere questa intricata situazione
In fondo non si tratta che di una crisi di governo un po'più complicato delle altre
Generale
Lei è pronto ad applicare le disposizioni per lo stato d'assedio è sempre stata la mia personale convinzione che l'esercito potrà facilmente a rintuzzare tentativo fascista
Non appena ricevevano ordini precisi dalle autorità responsabili non giochiamo a scaricabarile generale in caso di gravi disordini la tutela dell'ordine pubblico doveva passare automaticamente alle autorità militari ma
Anche là dove questo è avvenuto i fascisti sono rimasti padroni del campo
Non sono un mistero per nessuno le profferte di amicizia fatte dal generale va distrofia Mussolini mentre ero a Napoli
è il generale Cattaneo a Milano non è forse legato a filo doppio dei fascisti e generale Consagra Firenze Parodi esempi potrebbero continuare Beers fa un direbbe il Pecori Giraldi reazione Gandolfi il Duca d'Aosta
Si tratta di un comportamento chiaramente in contrasto con la fedeltà giurata Reja lo statuto e al governo legittimo perché non parlate delle decine di prefetti e dei questori di magistrati
Che da due anni collaborano che i fascisti in spregio non solo allo Statuto del Regno ma anche alle norme del codice penale sta di fatto che trovandosi di fronte a una insurrezione armata
Le autorità militare non sono intervenute questo è successo perché le autorità militari non sono state messe al corrente della situazione ma non dica assurdità
Si è svolto tutto alla luce del sole i fascisti hanno occupato edifici pubblici in almeno trenta città
Inviato migliaia di uomini armati verso Roma su treni speciali
Io non ho alcuna simpatia per i comunisti e socialisti
Ma se è una cosa simile l'avessero fatto a luglio i generali sarebbero intervenuti con la massima energia e senza aspettare ordini da Roma
Sono convinto che se le autorità militari avessero ricevuto ordini precisi ordini scritti intendo dire come li ho ricevuti io l'ordine pubblico sarebbe stato garantito e io torno a ripetere che se una sommossa di questo tipo l'avessero fatto i socialisti anziché i fascisti
E autorità militari si sarebbero mosse di loro iniziativa e senza bisogno di ho viste questo è possibile le alte gerarchie militari considero con simpatia il movimento fascista visto che si propone di risollevare il prestigio dell'esercito
Senza contare che tutti i capi fascisti escluso Mussolini sono tutte su ufficiali vorrei chiedere se avete pensato di mettere sotto controllo le sedi del partito comunista qui a Roma
Ma cosa c'entrano i comunisti
Effettivamente devo ammettere che a questo riguardo non ho preso nessun provvedimento
Neanche io non mi sembrava il caso dato che la minaccia l'autorità dello Stato viene fascisti
Male malissimo
I comunisti sono i più pericolosi vanno tenuti d'occhio e all'occorrenza restanti per tenere d'occhio i comunisti ci sono i carabinieri poliziotti le guardie regie non vedo perché dovrebbe occuparsene l'esercito almeno fino a quando non si mettono a sparare
Ma mettere il caso che decidono di opporsi con le armi ai fascisti
Dalla resistenza armata alla rivoluzione il passo è breve mi sembra un pericolo molto remoto fronte all'imminente colpo di Stato fascista signori è un ordine
Provvedete a far sorvegliare comunisti romani e tenetevi pronti ad intervenire
D'accordo signor Presidente non appena tornato al comando darò le disposizioni del caso
Sarà bene che adesso andiamo al Viminale
Tra poco cominceranno ad arrivare i ministri per la seduta del consiglio faccio mettere a disposizione una scorta armata di carabinieri e una macchina grazie per la macchina niente scorta armata
Non siamo ancora a questi estremi signori ministri
Io ho convocato perché la situazione grave
Sua Maestà ci chiede di intervenire con la massima energia
Taddei Soleri e io abbiamo preso questa notte primi provvedimenti ma occorre fare molto di più
Che io adesso io cedo la parola
Al ministro degli Interni
La prima cosa da deliberare
Il conferimento dei pieni poteri al generale pugliese
Comandante militare della piazza di Roma perché provveda con tutti i mezzi possibili alla difesa della capitale
Il presidente io intendiamo proporre a questo Consiglio l'approvazione di un decreto di proclamazione di stato d'assedio che comporti la decadenza di tutte le guarentigie statutarie
E dia il pieno potere ai militari o meglio sinistra
Parte signori
Si tratta di una richiesta esplicita fatta da sua Maestà il Re
Come può confermare il primo aiutante di campo generale cittadini
Sono incaricato di comunicarmi a nome di sua Maestà
Che se questo Consiglio stante la gravità dell'ora non delibererà con voto unanime lo stato d'assedio
Il Re intende applicare ritirarsi a vita privata
Speriamo che stiamo in una variante metto quindi in votazione la delibera dello stato d'assedio
Il Consiglio dei ministri delibera pertanto di proporre al re la proclamazione dello stato d'assedio
Senta Ferraris abbiamo in archivio un decreto di stato d'assedio dovremo avere quello del mille ottocentonovantotto procurarmela
Dovrebbe essere nel verbale della seduta del Consiglio dei ministri vado subito a seguire a sente Ferrari
Questo è un proclama in cui si preannuncia l'entrata in vigore dello stato d'assedio lo faccia stampare alla tipografia del Viminale lo faccia affiggere in mattinata sui muri di Roma queste un telegramma dal fare pervenire immediatamente i prefetti alle autorità militari esitano dice che a mezzogiorno entrerà in vigore lo stato d'assedio perché devono quindi tenersi pronta ad adottare tutte le misure che esso prevede grazie
Cosa dei tecnici è stato proclamato lo stato d'assedio speriamo che il rinnovo fino la seduta era presente anche cittadini pare che proprio tre sia stata ed è per questo che l'ho avuta iscrivermi alla stanno già mettendo in bella copia appena pronto a far trasportare a villa Savoia Terra firma ma se è riuscito a parlare con Mussolini non sono stato capace di avere la comunicazione con Milano
Ma almeno hai parlato parecchi ritornò chiamato l'hotel Bolzani Angelucci De Vecchi non c'era ancora ho parlato con debbono è molto preoccupato perché qui non c'è nessuno dei capi fascisti che posso conferire con il soprano per questo vuole che Mussolini venga a Roma
Sono convinto che se Mussolini fosse qui si risolvere del tutto per il meglio dobbiamo assolutamente parlati
Ti faccio parlare io complicata
Conta de facto
Il giornale di stamattina c'è una lettera di Pio undicesimo hai visto invita i cattolici italiani ai principi cristiani dell'ordine della carità della mansuetudine del perdono
In altre parole il Pio undicesimo ci dà una mano a meno che la pubblicazione di questa lettera signora Suma
Quello che fanno i preti non è mai casuale
E specialmente il patto
La della Cardinale l'anno scorso per dire hanno permesso che le camicie nere alle cerimonie del quattro novembre partecipassero rito funebre e che i gagliardetti fascisti entrassero a decine tua modificando
Se non altro questa lettera servirà a tenere lontana fare finta influenza di don Sturzo sul Partito popolare
Ormai il Partito Popolare è sfuggito di mano a don Sturzo e a metà
Chi comanda oggi nel partito cattolico sono Grosoli De Gasperi e Cazzola pronto sono Bertoni voglio parlare con Mussolini e verso
Del Mese Veltroni
Qui manca una persona che possano presentare il partito fascista devi venire immediatamente a Roma no no io non posso venire perché l'azione che Milano in corso sentito al comando supremo di Perugia io accetterò tutte le soluzioni che il comando deciderà di adottare
Sì ma io sta per firmare lo Stato seggio e c'è il rischio che l'autorità militare proceda sua iniziativa bisogna far tornare le cose tranquille al massimo entro domani sera stammi a sentire
Io provvederò a non far succedere incidenti ma tu barra che la crisi si orienti verso destra in che senso
Un Governo di fascisti ciao ci sentiamo
Perché l'ho detto
E Federzoni avrebbe cercato di fare il furbo ci sarebbe messo di mezzo per cercare di approfittare della situazione credo però che Federzoni abbia ragione quando dice che devi raggiungere Roma al più presto
Andare a Roma
Tu sei matto apre un giro di consultazioni non vorrei che a rappresentarci sia quel fesso di Delvecchio quell'intrigante di grandi andare a Roma col pericolo dello stato d'assedio c'è il rischio di finire in trappola secondo me è un rischio che dei ricordi non ci penso nemmeno solo a Milano io posso conservare la mia libertà di manovra
Mi muoverò di qua solo quando vedrò con chiarezza come si metteranno le cose
No
Viene
Mi chiami Inter spesso
Non ancora chiamato no non ancora eccellenza
Tutta la frase che re
Avete provato che vale come sto provando io personalmente da almeno un'ora al telefono di villa Savoia era sempre apparso
Miliziani nella Savoia
Abbiamo appena decretato lo stato d'assedio
Ma a sua Maestà vuole che sia approvato all'unanimità
Per se vogliono firmare
Illudere sette occuparci
Perché non cita lei direttamente son d'accordo con sua maestà non
C'è bisogno di convocazione
Va be
Tira
Però questo ritardo non mi dice niente di più
Ecco il decreto che è stato d'assedio testa
Mi dispiace Facta ma non la firma
è un provvedimento troppo grande
Veramente dopo il colloquio di stanotte stanotte non conoscevo con esattezza la situazione caro Facta
Io ho meditato molto primo riproporlo e anche adesso lo propongo con dolore grandissimo e chi l'obbliga a farlo priority
Ma è già agli atti del Consiglio dei ministri non posso più ritirarlo in ogni caso sia ben chiaro che io non lo firmo
Maestà non lo stato d'assedio è già stato preannunciato a tutte le autorità civili e militari che cosa ha detto
I telegrammi sono partiti due ore fa molto male
Senza la mia firma lei non poteva farlo nel modo più assoluto
Quest'anno lei stanotte mi aveva detto
Che avrebbe firmato solo se tutti i ministri fossero stati d'accordo
Ho pensato che la firma fosse solo una formalità allora ho cercato di guadagnare tempo fatto partire i telegrammi
Andiamo farsela si tranquillizzi lo so che lei è un galantuomo ma adesso come facciamo semplicissima
Facciamo spedire il contrordine in cui si annuncia che il decreto non entrerà in vigore
Vado subito al Viminale a termine disposizioni
A questo proposito voglio raccontarle un episodio
Un anno stavo al castello di Racconigi
E il segretario comunale di un paese vicino Ricceri bandi di arruolamento per dieci nell'emanare in caso di guerra siccome lui non era pratico invece di metterli in archivio di fece affiggere gli abitanti del paese allarmati pensarono subito che l'Italia aveva dichiarato guerra alla Francia
Vuol sapere come è andata a finire
Abbiamo pensato che invece di fare la guerra era molto meglio per tutti noi staccare qui manifesti
E per punizione abbiamo mandato il segretario impersona tirarli via dei Muse
Così la dichiarazione di guerra si è conclusa con una bella bevuta che da quelle parti ogni occasione buona per Trincale
Ora sarà bene che lei torni al Viminale e proprietà di inviare in tutta Italia i telegrammi e annunciano che il decreto di stato d'assedio non entrerà in vigore
Fatto immediatamente
Queste
Si tranquillizzi generale non lo firma
Facta non è riuscito a convincerla ringraziando il cielo
Per la verità da quel galantuomo che non ci ha nemmeno provato vostra Maestà agito con molta prudenza pensando esclusivamente all'interesse del Paese la grande crisi del mille ottocentonovantotto quando mio padre proclamò lo stato d'assedio contro i moti socialisti
Questi habitat ammaestramenti allora erano i socialisti che venivano avanti sventolando il loro stracci rossi che puzzavano di sovversione oggi invece sono i fascisti che avanzano
Sventolando il tricolore
Mi sono convinto che l'attuale situazione si può contenere con i normali mezzi di pubblica sicurezza
Come ha detto cittadini questa è una crisi di governo un po'più turbolenta per soli questa è anche la mia opinione maestra fra mezz'ora mi recherò al Quirinale dica cittadini che intendo procedere ad un primo giro di consultazioni
La crisi di governo è ufficialmente aperta
Sua Maestà il Re
Non ha voluto firmare il decreto di stato d'assedio
Dice che la situazione
Si può risolvere senza ricorrere alla forza
Sua maestà si toglie i mezzi per stroncare la selezione io l'altro ieri ho inviato a tutti i comandi territoriali l'ordine di assumere i pieni poteri in caso di insurrezione
è anche esplicitamente prevista la possibilità di procedere all'arresto dei capi col risultato che nessun comando ottemperato agli ordini giustificandosi col dire che la marcia su Roma non è un'insurrezione una una manifestazione di massa secondo me solo con lo stato d'assedio
Riusciremo a far eseguire questi ordini dato l'evolversi della situazione io credo che sarebbe meglio lasciare perdere ordine come questo ma è un attentato contro la sicurezza dello Stato il più grave dei reati previsti dal codice penale Riccio ha ragione
Lasciamo perdere
Come è possibile arrestare i capi fascisti che domani possono diventare ministri delle frasi
Ricordatevi che ormai noi siamo un governo dimissionario che resta in carica solo per gli affari di ordinaria amministrazione
Quindi circa le dimissioni del governo
Che cosa ha detto il
Non ho detto niente
Per la semplice ragione che mi sono dimenticato di presentare le dimissioni
Credo però che abbia intenzione di cominciare oggi stesso le consultazioni Frey non può cominciare le consultazioni se questo governo è ancora in carica
Ha ragione
Sa che faccio
Torno al Quirinale presento le dimissioni
Senta Taddei
Come crede che il popolo italiano
Giudicherà il mio comportamento
Forse è un po'troppo presto per dirlo vedremo domani i giornali
Io spero
Che capiranno
Il vero la sostanza della mia politica
Se avessi fatto sparare addosso ai fascisti
Oggi non si parlerebbe di un'entrata di Mussolini percorrendo
Che un lo
Quella stessa mattina I Soprano diede inizio alle consultazioni per formare il nuovo governo
Il primo ad essere ricevuto fu Enrico De Nicola Presidente della Camera dei deputati
Immagino che lei sarà d'accordo con me onorevole che bisogna arrivare al più presto alla formazione di un nuovo governo su questo non c'è alcun dubbio maestà
Secondo lei chi è l'uomo che può assumersi l'impegno di appianare la situazione
E sì a pacificare gli animi
Evitando però ogni spargimento di sangue
L'uomo politico che ha più di tutti in senso dello stato messicano
L'uomo che ha sempre saputo far suppletive da perfetti generale la parlando di Giolitti immagino sto parlando di Giolitti mesta uomo dei momenti difficili e Luigi
No se vogliamo chiudere la crisi entro oggi Giolitti è da escludere
Sta in Piemonte si è rifiutato di venire a Roma non vorrei che la fretta fosse cattiva consigliera
Lei ha detto che intende affidare l'incarico di formare il governo ci stesse o al più tardi in serata Giolitti potrebbe essere qui questa notte domani al massimo dodici ore in più dovrebbero fare alcuna differenza
Dodici ore sono tante onorevole
No non credo che si possa aspettare
Vostra Maestà sta pensando a qualcuno
Presente a Roma proprio così onorevole qualcuno che possa essere accettato anche dai fascisti solo così potremo indurli a deporre le armi era giunta voce che stava per essere proclamato lo stato d'assedio no non l'ha firmata
Stanotte mi sono consultato col capo di Stato Maggiore
Non si può venire a patti con gli insorti maestà
Alla sommossa fascista potrà essere facilmente firmata facendo appello alla lealtà dell'esercito
Sa cosa mi ha risposto che il maresciallo piazza quando gli ho chiesto se l'esercito era disposto a far fuoco sui fascisti posso facilmente immaginare romanesca mi ha detto l'esercito mai Staffora come sempre il suo dovere anche se gli sarà ordinato di sparare sui fascisti
Ma sarebbe meglio non metterlo alla prova
Chiaro di così
Il secondo uomo politico convocato al Quirinale fui liberale Cocco Ortu il decano dei parlamentari italiani
Sua maestà
C'è dentro il presidente dalla Camera ma dovrebbe essere questione di poco
Notizie su una sommossa fascista
Non si tratta di una sommossa fascisti dai capi e gregari sono tutti devoti a sua Maestà hanno impugnato le armi contro la patria non può sottovalutare i meriti patriottici canali fascisti dico dei meriti sta parlando
O se lei non ricorda più quando nel dopoguerra i socialisti spadroneggiano gli operai insultavano gli ufficiali si metteva in discussione la proprietà privata arrivando persino ad occupare le fabbriche ebbero a quei tempi sono condannati ormai il Paese è tranquillo nessuno risulta più gli ufficiali non c'è pericolo di sommossa o di rivoluzioni
E se lei me lo consente le fabbriche sono saldamente in mano gli industriali forse come dice lei questo pericolo oggi non c'è
Ma quei fascisti al governo questo pericolo non ci sarà mai più chiamare i fascisti al governo in queste condizioni significa premiare la violenza il tradimento
Secondo me mai sta non vedo altra soluzione possibile che un governo con l'appoggio dei fascisti
Ecomuseo linee in un ministero di primaria importanza credo che sia la soluzione più ragionevole tutto sta a vedere se Mussolini eccetera so per certo
Che Mussolini accetterà
Quindi lei è in grado di dirmi con certezza che cosa chiede Mussolini per partecipare al governo Mussolini chiede quattro portafogli
E il ministero della guerra persona mica per esempio al Maresciallo Diaz
Come vedrebbe volentieri alla Marina
L'ammiraglio Thaon di Revel lei sa anche chi ne farebbe volentieri a capo del governo
Mussolini vedrebbe volentieri home o Vittorio Emanuele Orlando almeno così mi ha detto Ciano
E di Giolitti lei cosa ne pensa
Ma i fascisti a quel che mi risulta non entrerebbero mai in un governo presieduto da Giolitti la ringrazio
A oggi pomeriggio continuamente facilmente reperibile potrei avere ancora bisogno di leggi me ne starò sempre in casa
Vostra Maestà potrà convocarmi non appena lo riterrà opportuno devo ancora sentire rappresentanti del partito fascista
Mussolini a Milano non si riesce a rintracciarlo non più tardi di cinque giorni fa Mussolini è venuto a trovarmi per dirmi che sarebbe stato orgoglioso di entrare a far parte di un ministero da me presieduto
L'assenza di Mussolini da Roma mi ha indotto a convocarla per sentire il suo parere sulla crisi ministeriali e dico subito che io sarei favorevole a una soluzione Salandra
Credo che un solenne sia d'accordo però vuole sentirsi ancora dello stesso parere va bene nate per consultarlo in fretta nel giro di poche ore a meno che sua Maestà non preferisca
Affidare direttamente a Mussolini la Presidenza del Consiglio dei ministri francamente mi sembrerebbe incostituzionale Mussolini e il capo di un partito che ha in Parlamento appena trentacinque deputati sì ma questa è una situazione d'emergenza basta
La cosa più importante in questo momento è di evitare che la situazione precipiti comunque voi fascisti siete d'accordo su una soluzione Salandra
Direi di sì
Ma non posso impegnarmi se prima non mi sono consultato con Mussolini
Onorevole Salandra fascista
Ho deciso di affidarle il compito di formare un nuovo governo
Sono convinto che lei è l'unico uomo capace di creare una nuova coalizione ministeriale
Non le nascondo che la situazione presenta enormi difficoltà
Ho letto di recente in un libro inglese che gli uomini politici si dividono in due categorie
I Parassole impara a Chioggia
Ti Parassole servono quando c'è tempo buono mai parapioggia servono molto di più
Perché si tirano fuori quando il tempo è cattivo
Lei è un parapioggia Caro Salandra
Lei è l'uomo dei momenti difficili vostra Maestà non poteva farne un complimento migliore
Appena uscito di qui mi metterò subito al lavoro con la speranza che dopo le giornate di pioggia arrivino le giornate di sole
Non è forse Italia il Pastis del sole
Signori
Posso annunciarvi che in questo momento sulla mai stato
Mi ha affidato l'incarico di formare il nuovo governo rallentamenti signor Presidente
Sua maestà non poteva fare scelta migliore nel nuovo governo intenderei affidarle un ministero importante caro De Vecchi che ne pensa
Avremo tempo di parlarne con calma presidente
E per lei Ciano
Ogni sardo una bella sorpresa
Il ministero dei lavori pubblici
Ho preferito il Ministero della Marina
Tutto molto prematuro signor Presidente maturo
E significa prematuro
Eravamo d'accordo su tutto di fare Simone che si tratta di trasferire questi accordi sul terreno delle proposte concrete
Può darsi che insorgano delle difficoltà giorni fa lo stesso Mussolini si era dichiarato entusiasta ed entrare a far parte di un ministero da me presieduto
Gli avevo offerto il ministero degli Interni
I feriti per parte mia questa offerta resta sempre valida
O c'è qualcosa che non so
E che voi sapete
Niente di particolare
Solo che da due ore cerchiamo di metterci in comunicazione con Mussolini e non riusciamo a parlargli e questo conoscendo tipo non produce niente di buono poiché il re
Mi ha ordinato di formare il nuovo governo
Io sono tenuto a farlo Comus linea senza Mussolini
Lei ha ragione signor Presidente
Ma quello se ne sta a Mila no e non si fa trovare intorno a luglio delle teste balzane ma io vado là quel quattro straccioni
Il pianto una pallottola nello stomaco in ogni caso voglio darvi delle risposte precise primo
Sapere quanti ministeri vuole secondo sei disposto ad assumere personalmente il ministero dell'Interno terzo
Quali sono i ministeri che preferisce
Entro quanto tempo desidera avere una risposta e più tardi entro domani mattina
Intendo tornare al Quirinale prima di mezzogiorno
Con la lista dei ministri
Data la gravità della situazione
Di tempo o se ne è perso anche troppo ditelo a Mussolini visto che mi trovavo nell'assoluta impossibilità di formare il nuovo governo
Non mi resta che declinare l'incarico
E suggerire Cala Maestra vostro di chiamare
Mussolini a formare il nuovo governo
La ringrazio onorevole Salandra
Personalmente sono convinto che lei posso fare ancora molto per il bene del nostro Paese
Queste parole sono la migliore ricompensa
Per le fatiche da me affrontate che in tanti anni
Attività politica
Per me lei è e resterà sempre l'uomo su cui contare nei momenti difficili
Venite venite avanti
Siete riusciti a mettere in contatto con Mussolini abbiamo parlato con loro dicono che al telefono ma non intende lasciare Milano
Qui sono in corso le consultazioni si tenta di mettere in piedi un governo d'emergenza elusione Stramilano
Ha forse paura di essere arrestato se mette piede a Roma maestà abbiamo fatto il possibile per convincerlo ci creda ma non ci siamo riusciti
Ora dovete telefonare di nuovo insieme al generale citati
Stante la grave situazione che si è determinata e dopo i rapidi sondaggi da me effettuati ieri notte e durante la giornata di oggi
Sono giunto alla conclusione
Di affidare a lui l'incarico di formare il nuovo governo
Questa decisione
è conforme agli interessi del Paese maestà
E porterà sicuramente ad una rapida pacificazione nazionale ditegli di venire a Roma immediatamente
La prima cosa da fare di sciogliere al più presto le squadre di camicie nere che si stanno concentrando intorno a Roma
Cioè Mussolini
Pronto
Palagiano
Siamo al Quirinale sei siamo felici di annunciati che io e lei ha deciso di affidargli l'incarico di formare il nuovo governo
Devi partire immediatamente con qualunque mezzo per raggiungere Roma al più presto è questa notizia te la darò anche a nome di De Vecchi la notizia ufficiale
Se è un fra
Prima di partire desidero avere un telegramma da cittadini in cui si confermi che non venga a Roma per le consultazioni ma perché il re mi affida l'incarico di formare il nuovo governo
Vuole un telegramma in cui si dice che il re gli affida l'incarico di formare il governo
D'accordo
D'accordo stai tranquillo riceverà il telegramma va bene presto ciò
Fa
Scusi l'abito che indossò maestà ma vengo dalla battaglia
Ora però la battaglia infinita onorevole
Intendo affidarle l'incarico di formare il nuovo governo le auguro di riuscirci al più presto
è quello che mi auguro anch'io ma sta la prima cosa da fare è ristabilire immediatamente la normalità
Le squadre devono essere smobilizzati ai fascisti fatti rientrare subito alle loro sedi capisco quello che vostra Maestà vuol dire
Ma un movimento imponente vigoroso come quello fascista
Non si può bloccare da un momento all'altro lei sta per diventare Presidente del Consiglio che altro possono volere di più i fascisti si tratta di giovani animosi maestà e non si lasciarono persuadere tanto facilmente ad interrompere a metà un'azione cominciata
Non pretenderà per caso di farli venire a Roma
Una soddisfazione dovremo portati alla maestà
Non voglio che si pensi che ho ceduto alla violenza
E che l'ho chiamata a formare il nuovo governo
Sotto la minaccia di una sedizione fascista
Sono un monarca costituzionale
Le mie camicie nere
Entreranno a Roma domani non più per conquistarla ma per rendere un doveroso omaggio al sovrano
E alla sua saggezza politica
Lei però deve impegnarsi fin d'ora
Ad evitare il benché minimo disordine
Non si preoccupi resta le mie camicie nere mi obbediscono ciecamente subito dopo la sfilata
Provvederò a sciogliere le squadre anche a costo di andare di persona a strappargli moschetti tra le mani
Allora siamo intesi così
D'altronde in tutto questo caos la sua mi sembra l'unica proposta ragionevole
Mi auguro che lei possa sciogliere nel giro di poche ore le sue riserve circa la creazione del nuovo governo
Posso chiederle come intende procedere
Voglio creare un governo in cui siano presenti tutte le forze migliori della nazione
Il mio governo dovrà rappresentare l'Italia di Vittorio Veneto allora presto caro Mussolini
Maestro
Che ne dice cittadini
Mi sembra un esperimento interessante ma è stato
Nel caso poi che Mussolini non dovesse funzionare come capo del governo lo si può sempre cambiare
Alle diciannove e venti di quello stesso giorno Mussolini tornava quirinale con la lista del nuovo governo come era nei suoi propositi Mussolini sottopose l'approvazione del re un governo di coalizione
Facevano parte della lista dei ministri numerosi esponenti di altri gruppi parlamentari Mussolini aveva infatti sistematicamente ignorato le segreterie dei partiti che aveva preferito interpellare direttamente le persone che voleva portare con sé al governo
Nel governo oltre alla presidenza del Consiglio Mussolini tenne per sé due ministeri chiave il ministero degli interni e quello degli estremisti altri tre ministeri andarono ai fascisti e precisamente Aldo Viglione e del Ministero di Grazia e Giustizia
Alberto De Stefani quello delle finanze Giovanni giurati quello delle terre di Verratti l'esercito che le alte gerarchie militari ottennero due ministeri il generale Armando Diaz e l'ammiraglio Paolo Thaon di Revel
Ebbero rispettivamente il ministero della guerra il Ministero della Marina
Gli esponenti degli industriali milanesi ebbero anche se i due ministeri Giuseppe De Capitani e dell'agricoltura gli occhi rossi venne chiamato al ministero dell'industria dopo che Ettore Conti aveva rinunciato
Luigi Federzoni massimo esponente del Partito nazionalista ebbe il ministero delle Colonie Gabriele Carnazza democratico sociale e del ministero dei lavori pubblici
Colonna di Cesarò dello stesso gruppo il ministero delle Poste
Il filosofo Giovanni Gentile indipendente e del Ministero della Pubblica Istruzione
Figuravano nella lista del nuovo governo anche due esponenti del Partito popolare Vincenzo Tangorra che ebbe il ministero del tesoro e Stefano Cavazzoni che ebbe quello del lavoro come gli era stato promesso Cavazzoni e Tangorra i due deputati popolari entrarono nel governo riservandosi di stabilire in un secondo tempo sì lo facevano a titolo personale o come esponenti del partito cattolico
Non si sapeva ancora infatti se i popolari avrebbero votato la fiducia al governo russo
I sottosegretari furono diciotto di cui nove fascisti quattro popolari due nazionalisti due demo sociali ed uno liberale il sedici novembre Mussolini presentò il suo governo e parlamento senza nascondere quelle che erano le sue reali intenzioni
Lei infatti oltre a chiedere il voto di fiducia come era nella prassi parlamentare chiese anche i pieni poteri al governo per la durata di un anno in occasione della presentazione del nuovo governo tenne alla Camera un discorso arrogante e minaccioso che lasciava trapelare il suo disprezzo per la democrazia e le sue palesi aspirazioni dittatoriali
Ho costituito un governo di coalizione
Non con l'intento di avere una maggioranza parlamentare della quale posso benissimo fare a meno
Ma per raccogliere intorno alla nazione boccheggiante
Quanti
Al di sopra delle sfumature dei partiti
La stessa nazione vogliono salvare
Io
Sono qui per difendere
E potenziare al massimo grado la rivoluzione delle camicie nere
Inserendola intimamente
Come forza di sviluppo di progresso
E di equilibrio nella storia della nazione
Mi sono rifiutato di stravincere
Mi sono imposto dei limiti
Con trecento mila giovani armati di tutto punto
Decisi a tutto e quasi misticamente pronti al mio ordine
Io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato
E tentato di infangare il fascismo
Poteva fare
Di quest'aula sorda e grigia
Un bivacco di manipoli
Potevo spalancare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti
Potendo
Ma non ha voluto farlo
Almeno
In questo primo tempo
Nato in funzione anti socialista e anche operaia il governo Mussolini catalizzano il consenso di tutti gli esponenti della vecchia classe dirigente votarono contro i socialisti i comunisti i repubblicani e alcuni deputati liberali capeggiati da Amendola votarono a favore di Mussolini i nomi più prestigiosi del Parlamento italiano Giolitti Bonomi Benedetto Croce Orlando Salandra De Gasperi bronchi
Altri sono molti non avevano capito che il primo governo Mussolini segnava la fine della democrazia parlamentare in Italia
Questa fu l'accusa che durante il dibattito parlamentare i comunisti rivolsero Mussolini per bocca del deputato torinese pietra Pezzana
Il Parlamento è l'istituto proprio della borghesia e sviluppo
Ma in questo momento
La borghesia bisogno della dittatura
Le dichiarazioni fatte qui dall'onorevole Mussolini sono le dichiarazioni di un dittatore
Voi fascisti siete i continuatori degli eredi legittimi di tutta la tradizione politica della borghesia italiana
Il fondersi di tutti i partiti borghesi intorno al fascismo è una conferma dell'esattezza da la nostra critica
Ma il fascismo al governo
Dimostra assai meglio di cento e cento conferenze che è un'epoca rivoluzionaria sia aperta poiché la morte della democrazia coincide con l'agonia della classe dominante
Che cosa chiede il proletariato al nuovo governo
Niente
Il proletariato non si fa illusioni
Ricostruzione finanziaria dello Stato può essere tentata solo taglie gianduia passando il Salaria la classe operaia aumentando le ore di lavoro aumentando il numero di disoccupati e cacciando gli a migliaia oltre alla scena
Ma la classe operaia
Sì ma
Era unica
Intorno alle proprie organizzazioni
E comunque sia
La vostra condotta verso di noi
Troveremo la volontà e i mezzi per portare i lavoratori alla vittoria
Durante il dibattito parlamentare si devono tra le altre luci demolitrice essa la voce del leader socialista Filippo Turati
La Confederazione dell'industria si è pubblicamente vantata di essere la vera vincitrice essa ha dichiarato di avere influito perfino sulle più alte sfere dello Stato per facilitare il vostro trionfo e oggi è lì sul banco del governo per interposta persona
La Camera oggi non è chiamata a discutere e a deliberare la fiducia
è chiamata a darla
E se non la dà il governo se la prende a la marcia su Roma prosegue in redingote inappuntabile dentro il Parlamento
Il che significa che nel pensiero del Governo
Ma anche per la coscienza degli altri partiti che si apprestano a dargli il voto
Il Parlamento italiano
Cessa di esistere
Noi oggi stiamo assistendo alla fine dell'ultimo Parlamento
Liberamente eletto dagli italiani
Allora Radio Radicale avete Vasco avete visto ascoltato quello diciamo tutti i retroscena così come erano stati tutti scritti da questo da questo sceneggiato del mille novecentosettantotto dal titolo Tecnica del colpo di di stato noi come ho annunciato nell'introduzione ne vogliamo parlare con professore Luigi cioè Urso docente di diritto
Di diritto parlamentare alla LUMSA che ci spiega un po'come ha trovato questa ricostruzione e soprattutto se la ritiene credibile allora professor c'è uno innanzitutto come ha trovato la descrizione dei dei personaggi principali come avrà notato c'è anche qualche buco nella ieri ricostruzione a un certo punto si vede De Nicola consultato Torre poi quando c'è il dibattito parlamentare De Nicola non lo scalo suo posto alla Presidenza
Ma della Camera al dibattito c'è tutta un'altra persona con i capelli bianchi va be'ma queste sono cose alle quali ci ha abituato un po'la televisione allora CD qual è la sua impressione
Allora innanzitutto un saluto agli ascoltatori di radio radicale è un ringraziamento al dottor Palazzolo che ancora una volta scovare
Un dimenticato sceneggiato televisivo fatto molto bene del mille novecentosettantotto che ci spinge a qualche riflessione allora lo sceneggiato si apre con il conferimento della fiducia al secondo
Governo Facta
Siamo al trentuno luglio lo mille novecentoventidue
Ovviamente da una parte il più interessante del dello sceneggiato televisivo a mio avviso è quello della lunga notte volendo parafrasare Lizzani lunga notte del mille novecentoventidue del ventisette ottobre mille novecentoventidue lo sceneggiato che non dimentichiamolo si è avvalso
Della consulenza di il regista Silvio Maestranzi
Calato scomparso di recente c'era anche il marito di una giornalista famoso dall'afa e
Si è avvalso anche della consulenza
Di Alessandro Roveri che in particolare uno storico specializzato nel fascismo in particolare del fascismo ferrarese quindi dobbiamo pensare che c'era uno storico di peso
Dietro gli sceneggiatori
E uscì nel giallo sembra volerla sposare
Una vulgata sul cui forse potremmo avere qualche dubbio allunga fatta della un Presidente del Consiglio debole da diremmo treni penna è col vorremmo dire che lui vengono in genere riversate
Non poche curve della scarsa tenuta
Nello Stato liberale mandiamo per ordine riuscire a o sinistra nella parti che ci interessa la notte di fatica voi anche prima che qualche spunto interessante danza sul punto nella preparazione marcia su Roma da parte dei gerarchi fascisti ma concentriamoci su una notte Ghedini insieme ori vinti fosse un virus per la parte che ci interessa lo sceneggiato fac accurata all'Hotel Londra
Si comincia molto presto lo stacca il telefono vado rinvii e riesce anche questo episodio che andò a dormire destinato perché almeno richiamare la cameriera il farsi dare una una coperta un acquisto di ieri che sono un pochino note di colore telefono e altre a mezzanotte ogni persona devono arrivare
Il sottosegretario alla Presidenza Beneduce e l'onorevole Rossini che nascono mietono guarda sta succedendo qualcosa
Tagli incomincia questa lunga notte dapprima presso il ministero della guerra dove tra l'altro che viene fino in giardino preciso viene incontrato e genera al il pugliese Schirer comandante dell'aviazione militare di Roma come associazione episodi con gli italiani
Realtà comandante della classe dei numeri generale la Lazio ha Pugliese dice ma come spesso succede
Nei diciamo
Nei palazzi romani evidentemente fiutato che potevano esserci dei problemi ingenera se era in ferie
Quindi dice il generale Pugliese diventa il responsabile Egidio Milesi sia nello sceneggiato massoni anche nell'ambito delle varie ricostruzioni storiche ed avvenga disposto a a organizzare un piano per la difesa Uma
E quindi questo impegno marinato poi ingresso inidonei nello sceneggiato di Vittorio Emanuele terzo dapprima presente a tutti i costi e lo stato d'assedio
Presente l'unanimità del Consiglio dei ministri
Pretendeva presenza eventuale del suo aiutante di campo il generale dei cittadini alla riunione del Consiglio dei ministri e addirittura nello sceneggiato in USA girare i cittadini per vincere le titubanze Linton violento agli membri del Governo preannuncio che in caso contrario Israele addirittura che
Ora c'è un primo corto circuito
Ed è se non avesse il Consiglio dei ministri deliberato l'Augusta se gli USA sarebbe dovuto limitare è una in una ma io non riconosciuta dalla Francia l'unico otto minuti in un tenente Erwin apre finalmente cioè contro il su cui si gli stringe viene trovato un precedente nessuna voi
Obiettivi
L'assedio assicurandosi nuovamente sull'aspetto novantotto in occasione Emo popolare sul previsti forse Ursino del mille ottocentonovantotto mille novecento miliardi
Paura rossa che rimane sempre sullo sfondo di tutto questa vicenda
Sono cento Acciaierie Ilva
Ci viene chiamato insomma passano grammo spontaneamente alle nove variabilità favorita i dice guarda finimondo
Si chiama
Non possono fare ieri compare mi entro quarantotto gli USA
Lo stato d'assedio ciò ringraziare
Il
Stato da sei attenzione è lo stato penale ormai fatiscenti e con il corpo comunichiamo immagine
Aveva cominciato già muoversi non è che reso ho fatto il grande giardino ha cominciato in qualche stazione a impedire i convogli pieni di fascisti di andare avanti
C'era Civitavecchia prefetto mi sembra mielo che aveva predisposto un piano di resistenza
No party e qui c'è poi un episodio di primo mattino dopo una nottata
Significativo alle otto del mattino
Vengono affissi sui muri di Roma questa storia
Viene adombrato dal dallo sceneggiato dei manifesti stampati grazie quindi il Viminale dice lo sceneggiato
In cui si erge annunciava Cadeo venti undici sarebbe scattato l'atto d'assedio
Quindi Jennifer essi vengono stampa vengono stampati e affissi sui muri di Roma due
Cioè il famoso telegramma delle sette e quarantacinque però vento
Apre storico che appena sua ottenibili pronte alle urne duplici ce lo stato d'assedio allora turco attacco viene dato l'ordine del jet per alle essere arrestare i carnefici venti a Roma questa reazione dello Stato vecchi prego si accomodi
Allora nella marcia su Roma Ghisalberti Carlo Ghisalberti che questo alcuni
Hanno sugli attivo Padovani Vittorio Emanuele con e che tutto sommato nella sua carriera ha fatto tre cool glissato
Prima guerra mondiale
Ventotto ottobre mille novecentoventinove venti il mondo mille novecento altri
Lingua e qualcosa è in effetti c'è una forte responsabilità decidere
Tutta la vicenda
Lo Stato liberale aveva l'Egitto fatta sarà stato debole quanto si vuole aveva Egitto i ministri abbiamo anche i ministri del governo repubblicano il telefonino con i camminatori che Viminale Keren pretendeva all'unanimità vengono tutti rintracciati quel no il ministro del lavoro giungevano no simpatia Marini cartella pesano
Arnaldo della Sbarbati e non fu trovato perché si si è nascosto sotto falso nome non so quando l'albergo
Con una sua amica tant'è che nei libri di storia quando si parla di lui il titoletto del capitolo nottata con un'amante
Attrezzate
Quando poi finalmente eppure giunto sì precipitò
Al Viminale per poter apporre ex ma nel verbale favorevole allo Stato d'assedio in furono due Salas passarono il ventisette nottata tragica del ventisette ottobre ora questo ministro che non sapeva e dallo stesso Mussolini perché secondo una certa ricostruzione storica
Non nello sceneggiato che sembra che invece attribuiscono a Mussolini la presenza nella sede del suo giornale Popolo d'Italia invece secondo una un'altra ricostruzione
Tv l'onorevole della Sbarbati qui invece se ne stava
Accord Margherita Sarfatti che notoriamente è una sua amica nella villa di quesiti su un un località chiamata Cavallasca vicino alla Svizzera pronto per fuggire sei cose funzionino precipitate quindi ecco c'è anche questa ipotesi storiche
Mussolini andò e lo dice lo sceneggiatore il Papa in vagone letto marketing
E quella notte non sei sei al-Thani hanno sede del giornale ma anche per questo motivo vicinanza dalla Svizzera presso la villa di ma agilità di Margherita Sarfatti a un certo punto il re
Evidentemente non firmo accusato da studenti e zone uno uno punto imbecille
Perché in un film mossa diciassette tanto più perlomeno nell'ipotesi dello sceneggiato in un primo momento lo caldeggiava a tal punto da rilanciare
Lui dimissioni io non sono uno storico di professione punto chiuso in uno storico di fatti parlamentari però ecco tendo sempre a ridurre tutto questioni di contorno di poltrona
Fa non volle mai parlare di quella notte
Però a quanto sembra la figlia Margherita Facta
In un libro che è uscito rilevati nel mille novecentosettantadue su quella notte avrebbe raccontato che il padre gli avrebbe riferito che durante i colloqui nella notte tra
Fatto dal presidente del Consiglio Vittorio Emanuele sorelle d'Italia ed è a un certo punto avesse perso le staffe piemontesi non lo spirito mi scusi ma sono romano avrebbe detto sta arrivando il Duca d'Aosta sta arrivando il Duca d'Aosta
Lì si trovino gli storici niente in euro non danno peso acquisti episodio però c'è anche una non ipotesi quindi io non so se le distanze tanti armi sia possibile lo si qualcuno l'abbia fatto per con un certo filone storico il Duca d'Aosta disobbedendo al cugino che gli aveva detto di non muoversi da Torino era Bevagna il mandato Bevagna dovrebbe Ivan mi ha è una cittadina che sta circa un venticinque Onegin darvi
Nel senso che annunciata sappiamo tutti che all'Hotel du Fanini Perugia notti in hotel cinque stelle tuttora aperto
Presso questo ente di fosse quartiere reale dell'organizzazione della Mark OPA e io mi chiedo anche perché è stata scelta per il look già anche qui sto è un argomento che perugine scomoda denuncia basta in cima a una piccola montagna erano molto più semplice interni no che sta sulla fallimentare in pianura
E quindi questo è un altro argomento che andrebbe approfondito ma non è solo una questione chiamiamola così
Di geopolitica perché il film capiremo prima in termini che comodo cristalline incredula ha presente che per un per quell'epoca è una città a forte inclinazione massonica
E c'è anche una tesi storiografica che nel mille novecentodiciannove a Sansepolcro di furgoni del Partito nazionale fascista al a per la maggior parte fossero iscritti alla massoneria
Qui c'è anche questa ipotesi perché ma adesso pernottare intesi
Si era sparsa la voce vera o falsa che fosse però si era sparsa la visita al muro occhi in causa par dignità artistica che stavano rinuncio
Questo vuole preoccupato birreria c'è la testimonianza della ideali fatta ecco pensiamo che il ministro
Per capire l'atteggiamento di allora va scusi se la interrompo poi anche c'è anche da sottolineare che poi fatta divenne senatore del Regno
Nominato dal re quasi come per premiarlo perché io non tanto che nel momento in cui voi alla vigilia del giuramento di di Mussolini al Quirinale suo del suo governo
Tra l'altro Mussolini mandò fatta nell'albergo dove stava lui a Roma
Ma diciamo un gruppo di camicie nere parchi come l'onore delle armi per quello che avevo fatto che in realtà non ha fatto nulla siano soltanto spostato
Però forse ho notato che sia da parte del re da parte di Mussolini c'è stata una certa gratitudine nei confronti nei confronti di diciamo di di carta di questo c'è stato davvero
Io penso di sì perché Facta a mio avviso resta in gioco soprattutto alla monarchia
Tant'è che lei ricordava che nel mille novecentoventiquattro fu nominato quando ormai era una stella cadente fu nominato
Senatore del Regno tant'è che morì poco dopo nel mille nel mille novecento nel mille novecentotrenta qui sono questi aspetti ancora da chiarire tanto più che non è neanche eccellente che la Germania
Nel mille novecentoventi nel marzo del mille novecento o vinti ci fu il così detto Kruscev ricatto che cosa era successo nel mille novecentoventi il rari formazione di di destra le cosiddette fra i cosiddetti Freikorps
Avevano occupato Berlino Cattaneo alimentato il capo era stato nominato cancelliere il Presidente del Consiglio
E lui
Cosa successe il Parlamento resistette Parlamento non riuscire più a riunirsi a a Berlino si spostò
Attesi da riuscire a riunirsi a destra a Dresda quindi non è la sede nella capitale e a guidare la riscossa sciopero generale il circo una settimana dopo capo fu costretto a fuggire
Paese scandinavo qui quindi quando noi studiosi di diritto parlamentare così si sembrano nozioni astratte parliamo che tra le varie funzioni del Parlamento oltre quella legislativa fiducia all'esecutivo eccetera eccetera cioè la cosiddetta di funzioni di garanzia costituzionale vale a dire che i Parlamenti
Debbono o concorrere a salvaguardare le condizioni di normalità di correttezza costituzionale può sembrare
Un una formula astratta da libero
E indice proprio in quell'episodio del mille novecento vinti questa funzione ebbene fu efficace mono fu nel mille novecentoventidue se dopo parleremo dei problemi definisce un amento del Parlamento
Nel mille novecentoventidue trovammo parco tu mi scusate pusher ricca del mille novecento vinti successe una cosa che forse voli influenza ovviamente io credo che il re sapesse di questo precedente neanche inserisco
Adesso qua sì rifiutò di intervenire contro i manifestanti
E c'è la famosa frase di di Yasser che non si sa se mi sia mai stata pronunciata l'esercito non è fedele Manolo metta alla prova no in Germania era successo un esercito sia ritenuta di disperdere il le formazioni armate dell'estrema destra
Quindi questa è più o meno quello che può essere successo nella mente il rene
Quella quella notte senta il medico io volevo che volevo interrompere chiedere una cosa è vero che quando ci c'è stato il dialogo tra Facta IR suo ripensamento del re sullo stato d'emergenza
Fatta si dimise ci si dimenticò di dimettersi poi dovete ritornare da ridere di mettersi davvero
Questa è l'ipotesi dello sceneggiato ecco è un'ipotesi dello sceneggiato tratto gli orali
Dello sceneggiato su un po'confusi
Perché sembrerebbero avvalorare la tesi che il re Comincioli consultazioni prima delle dimissioni formali ecco questo francamente è un episodio
Dello sceneggiato ma su cui non ho trovato obbedisco Nabil precisi ma tutto sommato
Ho capito senta riteneva di non dovessi rimettere poi lei abbia fatto Vanetti dai minimi senta come interpretare diciamo la parentesi TTT quelle poche ore in cui il re si rivolge a Salandra
Quello fu una fu l'abilità abilità di secondo me di Benito Mussolini Benito Mussolini trattava con tutti i leaders
Chiamiamolo così nel partito liberale Facta sesso
Salandra sesso ci dava tutti illusione no
Di potere essere
Il il Presidente del Consiglio della pacificazione che risolveva che risolveva il problema è invece a un certo punto avranno fatto capire chiaramente a Salandra che non che non appoggerà analoghi saranno viene definito del re
Paola sole o parapioggia deve deve rinunciare deve rinunciare all'incarico
A quel punto la strada si apre Benito Mussolini però veri e quindi voluto non sei ancora non si fidava
Pretende un telegramma incuriosì invita a Roma e non per le consultazioni ma che il conferimento dell'incarico a formare il governo
Evidentemente lungo la giornata del ventotto ottobre Mussolini ancora qualche paura anche per la sua stessa persona
Ce l'aveva ed Eliana decine di Mussolini allorché questo interessa ecco la interrompo un attimo per chiederle una cosa ora lui scende in treno le volevo chiedere se è vero che lui si presenta terre a non so se al Quirinale o a villa Savoia quella che con la camicia nera dicendo maestà io vengo dalla battaglia cosa che non era vero
Ora questa è l'ipotesi la vulgata corrente
Dello sceneggiato ma direi anche dei dei libri libri libri di storia però a questo proposito c'è un un episodio proprio su quello che lei dice
Che si interseca con una domanda che lei mi impone di un certo interesse all'inizio dello sceneggiato all'indomani della formazione del Governo Facta
Circa nella all'agosto del mille novecentoventidue il ministro Treu degli interni Taddei e Carlo musica con il signor usignoli
Parlano che Aldo Finzi il capitano Aldo Finzi
Avrebbe detto che erano già pronte le liste di proscrizione
Erano già pronte sessanta come persone del giustiziare nessuno in Milano
Era pronta una lista di personaggi politici ci da riportare in Sardegna pare che anche nella nel golpe Borghese ci fossero i personaggi politici deve portare in Sardegna
E quindi già nell'agosto del mille novecentoventidue si esprime grande preoccupazione mantiene Aldo Finzi è un personaggio dimenticato che forse andrebbe un pochino riscoperto
Che hanno avuto punto punendo PA damnatio memoriae era un fascista delle origini elevati stretto collaboratore di Mussolini a Milano
E a un errore trasvolatori della beffa di Vienna ed era
Un campione di motociclismo eravamo ufficiale dell'aeronautica quando sky c'è un altro episodio quando il tredici agosto mille novecentoventidue alle ore venti chili quindi alla vigilia delle nasce su Roma
Dall'undici e viene buttato giù da un balcone della sua abitazione la storia ci dice che fu una donna gelosa ma c'è anche una controstoria che diceva che fosse stato Aldo Finzi
Fedelissimo del Duce che quindi aveva paura che la marcia su Roma tra l'altro è anche un'idea di d'Annunzio all'inizio potesse svolgersi sotto
La vita dei battenti fu Aldo Finzi addirittura temuto dalla finestra
D'Annunzio chissà se è vero che non c'è il fatto che si circolasse questa questa voce dimostra quanto fosse evocato finzioni a Bussoli quando Mussolini parla con eletto a Roma o o e quattro che in battaglia
Il bianco e lo fa con Aldo Finzi quindi tenta in camicia nera del però poi a un certo punto deve presentarsi con l'abito buono presentare la lista dei ministri la sera stessa che la giacca scura buona per andare da AN gliela presta Aldo Finzi
Fa il suo governo
Mussolini tiene per sé gli esteri e gli interni agli Interni nomina sottosegretario attorno anti la macchina dei prefetti di il sottosegretario trimestrale fa il ministro dell'Interno è Aldo Finzi
Qualcuno dei film di Vanzina come va a finire vent'anni dopo Aldo Finzi è uno delle trecentotrentacinque vittime Fosse Ardeatine
Perché era caduto in disgrazia dopo una veramente diciamo era anche bere diciamo e viene adesso perché ragionano anche Branca
E c'è anche questi chiudiamo la Parenti sul mistero
Finisce nelle Fosse Ardeatine per far numero perché a un certo punto i calcoli dei tedeschi non è arrivato trecentotrentacinque gliene mancavano una ventina
E mi mi scuso per questo termine raschiando il fondo del barile addirittura mandano a morire uno dei fondatori del fascismo
Siamo sicuri che Mussolini aveva avuto un ruolo in questa scelta di scegliere in questa ascelle in queste scelte di individuare in Finzi una delle vittime del delle Fosse Ardeatine perché ovviamente insiste aveva molte cose del del diritto del diritto Matteo chi andiamo al dibattito parlamentare
Il dibattito parlamentare ovviamente noi possiamo ricostruire per fortuna ci sono dagli atti parlamentari dai resoconti stenografici lo stesso discorso l'insediamento di Mussolini è preso dentro i dai resoconti se non grafici innanzitutto subisce
Come mai Mussolini Arbiola usato dei toni così poco curva così espliciti
Non ha voluto almeno in questo primo momento cioè usa dei toni
Siamo un Paese tricicli magari letti così non l'idea di porli e come mai in cui esso non allarmò uno dei castelli votò la fiducia alla governo Mussolini tutti liberali votano la fiducia al governo Mussolini Gronchi
Futuro presidente della Repubblica è un sottosegretario nel primo governo Mussolini
Nel mille novecentoventidue questo finisce che sostanzialmente la chiesa e la partita degli industriali di una partita i vecchi liberali erano della partita sottovalutando Mussolini
No pensavano che fosse tra virgolette un utile idiota da utilizzare
Per superare la grande paura rossa tirar su lo si può no lo stato d'assedio del mille ottocentonovantotto era contro in molti socialisti adesso secondo me c'era una grande dove si fa una sola non si riesce a dare l'illusione di fare un grosso CLN usiamo questa espressione contro i socialisti e i comunisti no
Però era già stato molto molto esplicito nelle sue dichiarazioni programmatiche
Che non vengono nemmeno l'inglese dal presidente della Camera De Nicola e nello vengono ricordati in questi interventi vedi Turati
Decisa
Di esponenti i deputati comunisti però c'è un episodio su cui dobbiamo riflettere
Della Camera nella tornata del diciassette novembre mille novecentoventidue
Cioè sostanzialmente in quella occasione erano tre gli ordini del giorno su cui puntare
Il primo ordine del giorno su cui votare era stato presentato da deputate scarpone da Ludovico D'Aragona è una figura molto importante del socialismo vi fornì riformista
è stato segretario della Confederazione generale del lavoro dal mille novecentodiciotto al mille novecentoventicinque quindi rappresentava il mondo dei lavoratori redenta un ordine del giorno
Si sa discutendo la fiducia a Mussolini presenta un ordine del giorno che francamente ci lasci sorprende un po'
Quando ritira e quindi non viene posto in votazione attraversato inizialmente presentato ci dice la Camera convinto che non convinta che non può esservi benessere nel Paese se non si tiene conto dei bisogni della classe lavoratrice passa all'ordine del giorno
E questo Ching Cheong spesso inchioda tutta una sinistra in quel momento nella totale incapacità di comprendere quello che si sta infilando fra continuano una battaglia ideologica dall'unione europea interroga
Nello sceneggiato questo non viene detto
Non viene detto che avevo no ricostruito dagli atti parlamentari sì sì certo certo certo ma è una colpa dello sceneggiato lavoro
Quindi ha messo prende che in un momento simile con le con tutto quello che stava avvenendo
Il segretario della Confederazione generale del lavoro ha presentato un ordine del giorno bandierina manifesto sui bisogni della grazie ad alcuni articoli devono qualcosa di i più concreto comunque viene riordinato
Quindi alla fine il Moro solo due
Ovviamente l'ordine del giorno per il concordi nel della sarà al governo diciamo ed inutili quattro aspetto ventinove presenti
Trecento sei segni se la matematica non è un'opinione il settantuno per cento il settantuno per cento
Ranucci neve sconvolge lo scalcinato governo fa Taodue
Il primo agosto del mille novecentoventidue aveva avuto nel sessantasei per cento dei voti favorevoli sui votanti qui non deve sconvolgere ci questo settantuno per cento
Eccetera eccetera non come numero oppure eticamente accettabili
Ma c'è anche un secondo punto cioè un
Parlamentare del tutto ovviamente dimenticato perché era un anche se è stato deputato per due legislature si chiamava in un nato utilizzato italiano era nato a Trieste nel mille ottocentosettantotto e un avvocato che aveva studiato giurisprudenza abbia di Enna
Si chiamava gioiosi per del fa con momenti italianizzato e neo rappresentante delle minoranze nuove era stato
O l rappresenta un ordine del giorno l'ordine del giorno
Che in genere su come unico e oggi ci impressiona siamo il diciassette novembre mille novecento sta ventidue presenta un ordine del giorno questo alcune cose
Del seguente tenore
La Camera esige che il Governo rispetti e faccia rispettare la legge passandogli
Può sembrare un ordine del giorno rimasti no scontato che sia così però la motivazione quando prende la parola davanti anche a Mussolini che una volta lo integrum quindi parla davanti a Mussolini per illustrare l'ordine del giorno uno dei punti molto molto precisi due per illustrare un ordine del giorno che potrebbe sembrare infine quasi scontato pleonastico se non lapalissiana dice che praticamente nelle sue terre
Terminata vini della regione via il
Vengono usati ed i sistemi che possono essere usati buoni cittadini come si vogliono presentare i pesci va bene sono usati di sistemi come incendi maltrattamenti olio di ricino
E quindi questa buonuscite di ovviamente mi sta parlando delle sue terre però nel corso del suo intervento a un certo punto dice signori miei io dico al cospetto della Camera italiana
Che ho detto la verità su questi meriti su questi metodi
L'Italia intera provato ulteriori fascista e io mi appello all'Italia perché essa comparatista
Caja quelli miei compaesani che si sono dovuti arrendere al medesimo errori nidifica in compaesani hanno subito costruttivo mare sedici è stato in tutti Italia questo terrore
Questo è il timore dell'ordine del giorno così motivato
Viene bocciato no che viene bocciato
Clamorosamente riduce la Camera conta l'ordine del giorno per la fiducia a Benito Mussolini finito questo ordine del giorno da votare il suo Dragona
C'è un ordine del giorno manifesto lo lo ritira quindi prende la parola elezioni più moderate della compagine diciamo appartenente al a ai fascisti pendice che viene adombrato un concetto ovvio mancato il discorso dice predilezione
Che gli conferisce un determinato significato che non può essere accettato da parte del governo
Invito pertanto alla Camera a respingerlo e la Camera per alzata di mano lo respinge ecco questo ora guardi non ha costretto l'amatissimo in deserto ad un deputato un minorenne rappresentanti di una minoranza linguistica ed è unica che vi si dice la verità ecco che
Senta io sono sette interromperò della durata del tempo del della corsa però credo che diciamo questo errore ritrovato del sovente la minoranza slovena pelle di questo dibattito parlamentare diciamo che l'eroe della diciamo della nostra democrazia che paradossalmente si deve far difendere da un da un da un cittadino italiano ma di nazionalità slovena questo è uno dei più grossi paradosso io non ho non ho tempo ancora per per andare avanti con questa intervista la ringrazio molto della disponibilità ringrazio il professor Luigi cianuro per questa radiografia del dibattito parlamentare della crisi delle mille novecentoventidue grazie professore
Grazie a lei saluto gli ascoltatori di radio radicale la pazienza di averci ascoltato arrivederci
