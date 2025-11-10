10 NOV 2025
dibattiti

Presentazione del libro "Antigone nel labirinto: tra aspirazione alla pace e propensione alle guerre" di Vitaliano Esposito, pubblicato nel 2025 da Editoriale Scientifica.

DIBATTITO | - Napoli - 15:03 Durata: 2 ore 11 min
A cura di SI
Nell'ambito de: "Dialoghi sulla giustizia".

Saluti: Carla Masi (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza).

Introduce: Vincenzo Maiello (Università degli studi di Napoli Federico II).

Modera: Alessandro Barbano (Direttore de L’Altravoce).

Intervengono: Corrado Lembo (già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno), Agostino De Caro (Università degli studi del Molise), Giandomenico Caiazza (Past President Unione delle Camere penali italiane), Giuseppe Cioffi (Giudice del Tribunale di Napoli Nord), Tullio Morello (Componente del CSM).

Conclude: Vitaliano Esposito (Procuratore Generale Emerito presso la Suprema Corte di cassazione).

