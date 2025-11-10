Presentazione del libro "Antigone nel labirinto: tra aspirazione alla pace e propensione alle guerre" di Vitaliano Esposito, pubblicato nel 2025 da Editoriale Scientifica.

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Nell'ambito de: "Dialoghi sulla giustizia".
Saluti: Carla Masi (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza).
Introduce: Vincenzo Maiello (Università degli studi di Napoli Federico II).
Modera: Alessandro Barbano (Direttore de L’Altravoce).
Intervengono: Corrado Lembo (già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno), Agostino De Caro (Università degli studi del Molise), Giandomenico Caiazza (Past President Unione delle Camere penali italiane), Giuseppe Cioffi (Giudice del Tribunale di Napoli Nord), Tullio Morello (Componente del CSM).
Conclude: Vitaliano Esposito … (Procuratore Generale Emerito presso la Suprema Corte di cassazione).
