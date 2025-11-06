06 NOV 2025
dibattiti

“Giovanni Gronchi tra politica e istituzioni”

CONVEGNO | - Roma - 09:56 Durata: 3 ore 17 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Associazione Vittorio Bachelet
Player
Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Indirizzi di saluto: Fabio Pinelli (vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura), Margherita Cassano (presidente emerita della Corte di cassazione).

Relazioni: Agostino Giovagnoli (Università Cattolica del Sacro Cuore), Daniela Piana (Università di Bologna).

Comunicazioni: Sandro De Nardi, (Università di Padova), Giorgio Grasso (Università dell’Insubria), Giovanni Tarli Barbieri (Università di Firenze), Antonmichele de Tura (già direttore della biblioteca della Corte costituzionale), Luigi Santini (Scuola superiore Sant’Anna).

Conclusioni Pasquale D’Ascola (primo presidente della Corte di cassazione), Renato Balduzzi (Università Cattolica del Sacro Cuore, presidente dell’Associazione “Vittorio Bachelet”).

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti