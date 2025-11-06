“Giovanni Gronchi tra politica e istituzioni”

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Indirizzi di saluto: Fabio Pinelli (vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura), Margherita Cassano (presidente emerita della Corte di cassazione).
Relazioni: Agostino Giovagnoli (Università Cattolica del Sacro Cuore), Daniela Piana (Università di Bologna).
Comunicazioni: Sandro De Nardi, (Università di Padova), Giorgio Grasso (Università dell’Insubria), Giovanni Tarli Barbieri (Università di Firenze), Antonmichele de Tura (già direttore della biblioteca della Corte costituzionale), Luigi Santini (Scuola … superiore Sant’Anna).
Conclusioni Pasquale D’Ascola (primo presidente della Corte di cassazione), Renato Balduzzi (Università Cattolica del Sacro Cuore, presidente dell’Associazione “Vittorio Bachelet”).
