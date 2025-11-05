L’incontro sarà l’occasione per illustrare le ragioni del Sì a una riforma attesa da anni, storica battaglia dell’Unione delle Camere Penali Italiane, per una giustizia più giusta nell’interesse dei cittadini, un sistema giudiziario realmente imparziale e per una magistratura finalmente libera dal correntismo, autonoma di fronte alla politica e autorevole davanti alla collettività.



Nell’occasione verrà rivelato il simbolo del comitato referendario.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa di presentazione del Comitato per il Sì al referendum …

sulla separazione delle carriere nella magistratura." che si è tenuta a Roma mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 11:10.



Con Beniamino Migliucci (presidente della Fondazione dell'Unione delle Camere Penali Italiane), Rinaldo Romanelli (segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane), Francesco Petrelli (presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane).



La conferenza stampa è stata organizzata da Unione delle Camere Penali Italiane.



Tra gli argomenti discussi: Magistratura.



La registrazione video della conferenza stampa dura 43 minuti.



La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

leggi tutto

riduci