05 NOV 2025
stampa

Conferenza stampa di presentazione del Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere nella magistratura.

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 11:10 Durata: 43 min 8 sec
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Unione delle Camere Penali Italiane
Player
L’incontro sarà l’occasione per illustrare le ragioni del Sì a una riforma attesa da anni, storica battaglia dell’Unione delle Camere Penali Italiane, per una giustizia più giusta nell’interesse dei cittadini, un sistema giudiziario realmente imparziale e per una magistratura finalmente libera dal correntismo, autonoma di fronte alla politica e autorevole davanti alla collettività.

Nell’occasione verrà rivelato il simbolo del comitato referendario.

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa di presentazione del Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere nella magistratura." che si è tenuta a Roma mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 11:10.

Con Beniamino Migliucci (presidente della Fondazione dell'Unione delle Camere Penali Italiane), Rinaldo Romanelli (segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane), Francesco Petrelli (presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane).

La conferenza stampa è stata organizzata da Unione delle Camere Penali Italiane.

Tra gli argomenti discussi: Magistratura.

La registrazione video della conferenza stampa dura 43 minuti.

La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate