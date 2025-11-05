CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
L’incontro sarà l’occasione per illustrare le ragioni del Sì a una riforma attesa da anni, storica battaglia dell’Unione delle Camere Penali Italiane, per una giustizia più giusta nell’interesse dei cittadini, un sistema giudiziario realmente imparziale e per una magistratura finalmente libera dal correntismo, autonoma di fronte alla politica e autorevole davanti alla collettività.
Nell’occasione verrà rivelato il simbolo del comitato referendario.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa di presentazione del Comitato per il Sì al referendum … sulla separazione delle carriere nella magistratura." che si è tenuta a Roma mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 11:10.
Con Beniamino Migliucci (presidente della Fondazione dell'Unione delle Camere Penali Italiane), Rinaldo Romanelli (segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane), Francesco Petrelli (presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane).
La conferenza stampa è stata organizzata da Unione delle Camere Penali Italiane.
Tra gli argomenti discussi: Magistratura.
La registrazione video della conferenza stampa dura 43 minuti.
La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.
