Inaugurazione del corso di laurea interateneo in "Scienze Giuridiche e Criminologiche per la Sicurezza e l’Intelligence"

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Saluto istituzionale: Giuseppe Comotti (Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona) con l’intervento di Mario Caligiuri (Presidente della Società Italiana di Intelligence), Paolo Vincenzo Pedone (Presidente del Consiglio Universitario Nazionale), Antonio Felice Uricchio (Presidente dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
"Il nuovo percorso di studi e le prospettive occupazionali" con la partecipazione di Andrea Di Nicola (Direttore del CSSC, Università di Trento), Roberto Flor (Presidente della LM SCIC, … Università di Verona), Stefano Troiano (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona), Stefano Biondini (Chief Information Officer Generalfinance S.p.A., Milano), Pierluigi Granata (Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, Regione Veneto).
Nell’occasione è prevista la presentazione del libro “Intelligence”, di Mario Caligiuri, edito da Treccani.
"Il nuovo percorso di studi e le prospettive occupazionali" con la partecipazione di Andrea Di Nicola (Direttore del CSSC, Università di Trento), Roberto Flor (Presidente della LM SCIC, … Università di Verona), Stefano Troiano (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona), Stefano Biondini (Chief Information Officer Generalfinance S.p.A., Milano), Pierluigi Granata (Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, Regione Veneto).
Nell’occasione è prevista la presentazione del libro “Intelligence”, di Mario Caligiuri, edito da Treccani.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci