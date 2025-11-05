05 NOV 2025
dibattiti

Inaugurazione del corso di laurea interateneo in "Scienze Giuridiche e Criminologiche per la Sicurezza e l’Intelligence"

CONVEGNO | - Verona - 14:30 Durata: 3 ore 25 min
A cura di Carmine Corvino
Organizzatori: 
Università degli Studi di Verona
Saluto istituzionale: Giuseppe Comotti (Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona) con l’intervento di Mario Caligiuri (Presidente della Società Italiana di Intelligence), Paolo Vincenzo Pedone (Presidente del Consiglio Universitario Nazionale), Antonio Felice Uricchio (Presidente dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

"Il nuovo percorso di studi e le prospettive occupazionali" con la partecipazione di Andrea Di Nicola (Direttore del CSSC, Università di Trento), Roberto Flor (Presidente della LM SCIC, Università di Verona), Stefano Troiano (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona), Stefano Biondini (Chief Information Officer Generalfinance S.p.A., Milano), Pierluigi Granata (Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, Regione Veneto).

Nell’occasione è prevista la presentazione del libro “Intelligence”, di Mario Caligiuri, edito da Treccani.

