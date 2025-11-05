CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"China-US agree rare earth truce, halt some other trade restrictions" - China Economic Review - 31 ottobre 2025 ---- "The US made three bets on China.
All backfired" - Semafor.com - 30 ottobre 2025.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica - Dopo l'incontro tra Trump e Xi Jingpin, chi ha vinto?" di mercoledì 5 novembre 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .
Tra gli argomenti discussi: Accordi Internazionali, Agricoltura, Auto, Cina, Clinton, Commercio, Commissione Ue, Comunismo, Corea Del Sud, Democrazia, Dogana, Economia, Elettricita', Esportazione, Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, Guerra, Guerra … Fredda, Huawei, Industria, Informatica, Intelligenza Artificiale, Liberalismo, Nixon, Politica, Protezionismo, Rassegna Stampa, Riformismo, Sanzioni, Sicurezza, Storia, Sviluppo, Tariffe, Tecnologia, Terre Rare, Trump, Unione Europea, Urss, Usa, Wto, Xi Jinping.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 12 minuti.
