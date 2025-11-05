05 NOV 2025
Rassegna di Geopolitica - Dopo l'incontro tra Trump e Xi Jingpin, chi ha vinto?

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 12 min 28 sec
A cura di Enrica Izzo
"China-US agree rare earth truce, halt some other trade restrictions" - China Economic Review - 31 ottobre 2025 ---- "The US made three bets on China.

All backfired" - Semafor.com - 30 ottobre 2025.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica - Dopo l'incontro tra Trump e Xi Jingpin, chi ha vinto?" di mercoledì 5 novembre 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Accordi Internazionali, Agricoltura, Auto, Cina, Clinton, Commercio, Commissione Ue, Comunismo, Corea Del Sud, Democrazia, Dogana, Economia, Elettricita', Esportazione, Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, Guerra, Guerra Fredda, Huawei, Industria, Informatica, Intelligenza Artificiale, Liberalismo, Nixon, Politica, Protezionismo, Rassegna Stampa, Riformismo, Sanzioni, Sicurezza, Storia, Sviluppo, Tariffe, Tecnologia, Terre Rare, Trump, Unione Europea, Urss, Usa, Wto, Xi Jinping.

