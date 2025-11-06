06 NOV 2025
OpenPolis: numeri alla mano. Intervista a Luca Dal Poggetto

RUBRICA | di Michele Lembo - Radio - 07:00 Durata: 11 min 33 sec
A cura di Enrica Izzo
Puntata di "OpenPolis: numeri alla mano. Intervista a Luca Dal Poggetto" di giovedì 6 novembre 2025 condotta da Michele Lembo con gli interventi di Luca Dal Poggetto (analista della Fondazione Openpolis).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Ambiente, Appalti, Bilancio, Casa, Centro, Commissione Ue, Cronaca, Destra, Ecologia, Economia, Europa, Finanziamenti, Governo, Integrazione, Invitalia, Italia, Lavori Pubblici, Meloni, Parlamento, Partiti, Periodici, Pnrr, Politica, Roma, Salute, Sanita', Scuola, Statistica, Storia, Studenti, Territorio, Unione Europea.

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 11 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

