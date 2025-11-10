L'educazione sessuo-affettiva nelle scuole di primo grado. DDL Valditara. Linee guida scientifiche e dibattito politico

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Saluti istituzionali: Filippo Sensi.
Linee guida nazionali e protocolli Internazionali sull'educazione sessuo-affettiva.
Intervengono: Paola Medde (Presidente Ordine Psicologi Lazio), Maria Antonietta Gulino (Presidente CNOP), Filippo Anelli (Presidente PNOMCeO), Sergio Salvatore (AIP).
Linee guida nazionali e protocolli internazionali sull'educazione sessuo-affettiva.
Intervengono: Marta Giuliani (Ordine degli psicologi del Lazio e coordinatrice GDL Psicologia della sessualità e dall'effettività), Stefano Curason (Coordinatore GDL Psicologia e sessualità Ordine degli Psicologi della … Campania), Andrea Sansone (Ricercatore Università degli Studi Roma Tor Vergata, SIAMS), Maria Grazia Tarsitano (professore associato di Endocronologia Università San Raffaele Roma).
DDL Valditara: il dibattito socio politico.
Intervengono: Giuseppe Valditara (Ministro dell'Istruzione e del Merito), Rossano Sasso (relatore DDL Valditara, Lega), Irene Manzi (Capogruppo PD Commissione Cultura e Istruzione), Stefania Ascari (Capogruppo M5S Commissione Antifemminicidio), Elisabetta Piccolotti (Capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra Commissione Cultura).
Modera Marta Giuliani.
