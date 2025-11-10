10 NOV 2025
dibattiti

L'educazione sessuo-affettiva nelle scuole di primo grado. DDL Valditara. Linee guida scientifiche e dibattito politico

CONVEGNO | - Roma - 09:30 Durata: 2 ore 37 min
A cura di Carmine Corvino
Saluti istituzionali: Filippo Sensi.

Linee guida nazionali e protocolli Internazionali sull'educazione sessuo-affettiva.

Intervengono: Paola Medde (Presidente Ordine Psicologi Lazio), Maria Antonietta Gulino (Presidente CNOP), Filippo Anelli (Presidente PNOMCeO), Sergio Salvatore (AIP).

Linee guida nazionali e protocolli internazionali sull'educazione sessuo-affettiva.

Intervengono: Marta Giuliani (Ordine degli psicologi del Lazio e coordinatrice GDL Psicologia della sessualità e dall'effettività), Stefano Curason (Coordinatore GDL Psicologia e sessualità Ordine degli Psicologi della Campania), Andrea Sansone (Ricercatore Università degli Studi Roma Tor Vergata, SIAMS), Maria Grazia Tarsitano (professore associato di Endocronologia Università San Raffaele Roma).

DDL Valditara: il dibattito socio politico.

Intervengono: Giuseppe Valditara (Ministro dell'Istruzione e del Merito), Rossano Sasso (relatore DDL Valditara, Lega), Irene Manzi (Capogruppo PD Commissione Cultura e Istruzione), Stefania Ascari (Capogruppo M5S Commissione Antifemminicidio), Elisabetta Piccolotti (Capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra Commissione Cultura).

Modera Marta Giuliani.

