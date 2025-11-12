CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"Russian oil discounts widen as Indian and Chinese refiners cut purchases, sources say" - Reuters - 06 nov 2025 --- "Oil, sanctions and the making of a multipolar energy order" - East Asia Forum - 06 nov 202.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica - Il crescente Nesso Energetico tra Russia, Cina e India" di mercoledì 12 novembre 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cina, Commercio, Economia, Energia, Esteri, Finanza Pubblica, Geopolitica, Industria, Mercato, Rassegna Stampa, Russia, Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Usa.
La registrazione audio di questa … puntata ha una durata di 11 minuti.
