12 NOV 2025
Rassegna di Geopolitica - Il crescente Nesso Energetico tra Russia, Cina e India

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 11 min 53 sec
A cura di Delfina Steri
"Russian oil discounts widen as Indian and Chinese refiners cut purchases, sources say" - Reuters - 06 nov 2025 --- "Oil, sanctions and the making of a multipolar energy order" - East Asia Forum - 06 nov 202.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica - Il crescente Nesso Energetico tra Russia, Cina e India" di mercoledì 12 novembre 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cina, Commercio, Economia, Energia, Esteri, Finanza Pubblica, Geopolitica, Industria, Mercato, Rassegna Stampa, Russia, Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Usa.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 11 minuti.

