11 NOV 2025
intervista

Educazione sessuo-affettiva nelle scuole di Primo grado : intervista a Marta Giuliani

INTERVISTA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 12:04 Durata: 0 sec
Il dibattito sull’introduzione dell’educazione sessuo - affettiva nelle scuole di primo grado.

Ne abbiamo parlato con Marta Giuliani, dell’Ordine degli Psicologi del Lazio e coordinatrice del Gruppo di lavoro sulla psicologia della sessualita’ e dell’affettivita’.

"Educazione sessuo-affettiva nelle scuole di Primo grado : intervista a Marta Giuliani" realizzata da Antonello De Fortuna .

L'intervista è stata registrata martedì 11 novembre 2025 alle 12:04.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Cultura, Famiglia, Salute, Scienza, Scuola.
