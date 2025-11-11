CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Natale D'Amico, Consigliere della Corte dei Conti.
"La fine dello shutdown negli Stati Uniti: intervista a Natale D'Amico" realizzata da Cristiana Pugliese .
L'intervista è stata registrata martedì 11 novembre 2025 alle ore 21:55.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Economia, Esteri, Finanza Pubblica, Parlamento, Partiti, Politica, Usa.
"La fine dello shutdown negli Stati Uniti: intervista a Natale D'Amico" realizzata da Cristiana Pugliese .
L'intervista è stata registrata martedì 11 novembre 2025 alle ore 21:55.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Economia, Esteri, Finanza Pubblica, Parlamento, Partiti, Politica, Usa.
leggi tutto riduci