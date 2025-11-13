13 NOV 2025
Lo stato del Diritto - Intervista a Paola Marteddu

RUBRICA | - RADIO - 10:30 Durata: 20 min 30 sec
A cura di Carmine Corvino e Guido Mesiti
Conversazione con Paola Marteddu, Vicepresidente della Camera penale di Nuoro, sui bambini in carcere, sul decreto sicurezza.

Puntata di "Lo stato del Diritto - Intervista a Paola Marteddu" di giovedì 13 novembre 2025 che in questa puntata ha ospitato Paola Marteddu (vice presidente della Camera Penale di Nuoro), Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna).

Tra gli argomenti discussi: Carcere, Costituzione, Decreti, Diritti Civili, Diritti Umani, Diritto, Donna, Giustizia, Infanzia, Magistratura, Maternita', Minori, Penale, Responsabilita' Penale, Sicurezza.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 20 minuti.

  • Paola Marteddu

    vice presidente della Camera Penale di Nuoro

    Irene Testa

    tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna

