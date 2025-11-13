CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Conversazione con Paola Marteddu, Vicepresidente della Camera penale di Nuoro, sui bambini in carcere, sul decreto sicurezza.
Puntata di "Lo stato del Diritto - Intervista a Paola Marteddu" di giovedì 13 novembre 2025 che in questa puntata ha ospitato Paola Marteddu (vice presidente della Camera Penale di Nuoro), Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna).
Tra gli argomenti discussi: Carcere, Costituzione, Decreti, Diritti Civili, Diritti Umani, Diritto, Donna, Giustizia, Infanzia, Magistratura, Maternita', Minori, Penale, Responsabilita' Penale, … Sicurezza.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 20 minuti.
