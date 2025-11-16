All’evento prendono parte il governatore Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il ministro Nello Musumeci, i sottosegretari Luigi Sbarra e Wanda Ferro, il commissario regionale Luca Sbardella, il coordinatore provinciale Raoul Russo ed il coordinatore cittadino Antonio Rini, la deputata Carolina Varchi, l’europarlamentare e capo gruppo di FdI in consiglio comunale a Palermo Giuseppe Milazzo e l’europarlamentare Ruggero Razza.



Convegno "Governo Meloni, tre anni di risultati", registrato a Palermo domenica 16 novembre 2025 alle ore 10:55.



Sono intervenuti: Roberta Giuffrè …

(giornalista pubblicista), Antonio Rini (coordinatore città di Palermo, Fratelli d'Italia), Raoul Russo (senatore e cordinatore provinciale di Palermo, Fratelli d'Italia), Luca Sbardella (commissario regionale Sicilia Fratelli d'Italia), Renato Schifani (presidente della Regione Sicilia, Forza Italia), Roberto Lagalla (sindaco del Comune di Palermo), Giuseppe Milazzo (europarlamentare, Fratelli d'Italia), Wanda Ferro (sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno), Carolina Varchi (deputata di Fratelli d’Italia), Luigi Sbarra (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per il Sud), Ruggero Razza (avvocato, europarlamentare, Fratelli d'Italia), Nello Musumeci (ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Fratelli d'Italia).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Governo.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 59 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci