Pechino+30, Bilanci e nuove sfide per l'uguaglianza di genere

Promosso e organizzato dall'Associazione Nazionale Donne Elettrici (ANDE), in occasione del 300 anniversario della Dichiarazione e della Piattaforma adottata dalla Conferenza mondiale sulle donne, convocata dalle Nazioni Unite nel 1995.



Apre i lavori il Sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale Maria Tripodi, in rappresentanza della Farnesina, che ospita l’iniziativa.



Seguono i saluti introduttivi della Presidente nazionale dell'ANDE, Marisa Fagà, e della Presidente del Circolo degli Esteri, l’Ambasciatore Maria Assunta Accili.



Gli interventi di merito …

sono affidati ad esperte e protagoniste della storia delle pari opportunità in Italia: Mara Carfagna, già deputata e Ministra per le pari opportunità, Anna Serafini, già senatrice e Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia, Marina Valensise, già Direttore dell’Istituto Italiano di cultura a Parigi, Fiorenza Taricone, professoressa ordinaria di pensiero politico e questione femminile presso l'Università di Cassino e Lazio Meridionale.



Seguono le testimonianze di donne attive nel mondo delle istituzioni, della società civile, della cultura e che fecero parte della delegazione italiana alla Conferenza di Pechino: oltre alla Presidente dell’ANDE Marisa Fagà, anche Daniela Carlà, Luisa Festa e Patrizia Siliprandi.



Conclude il convegno la vicepresidente dell'Ande, l’imprenditrice Pina Mengano Amarelli.

leggi tutto

riduci