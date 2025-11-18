Pechino+30, Bilanci e nuove sfide per l'uguaglianza di genere

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Promosso e organizzato dall'Associazione Nazionale Donne Elettrici (ANDE), in occasione del 300 anniversario della Dichiarazione e della Piattaforma adottata dalla Conferenza mondiale sulle donne, convocata dalle Nazioni Unite nel 1995.
Apre i lavori il Sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale Maria Tripodi, in rappresentanza della Farnesina, che ospita l’iniziativa.
Seguono i saluti introduttivi della Presidente nazionale dell'ANDE, Marisa Fagà, e della Presidente del Circolo degli Esteri, l’Ambasciatore Maria Assunta Accili.
Gli interventi di merito … sono affidati ad esperte e protagoniste della storia delle pari opportunità in Italia: Mara Carfagna, già deputata e Ministra per le pari opportunità, Anna Serafini, già senatrice e Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia, Marina Valensise, già Direttore dell’Istituto Italiano di cultura a Parigi, Fiorenza Taricone, professoressa ordinaria di pensiero politico e questione femminile presso l'Università di Cassino e Lazio Meridionale.
Seguono le testimonianze di donne attive nel mondo delle istituzioni, della società civile, della cultura e che fecero parte della delegazione italiana alla Conferenza di Pechino: oltre alla Presidente dell’ANDE Marisa Fagà, anche Daniela Carlà, Luisa Festa e Patrizia Siliprandi.
Conclude il convegno la vicepresidente dell'Ande, l’imprenditrice Pina Mengano Amarelli.
