"Intervista a Luca De Carlo sulla guerra ibrida" realizzata da Sonia Martina con Luca De Carlo (senatore, presidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura, Fratelli d'Italia).
L'intervista è stata registrata mercoledì 19 novembre 2025 alle 13:00.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Difesa, Esteri, Giornalismo, … Giornalisti, Giovani, Guerra, Informazione, Internet, Italia, Nato, Politica, Propaganda, Sicurezza.
La registrazione audio ha una durata di 8 minuti.
leggi tutto
riduci