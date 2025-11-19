19 NOV 2025
Intervista a Luca De Carlo sulla guerra ibrida

INTERVISTA | di Sonia Martina - ROMA - 13:00 Durata: 8 min 32 sec
A cura di Carmine Corvino e Delfina Steri
Si è svolta oggi la conferenza stampa dal titolo: "Minaccia ibrida e instabilità internazionale: la risposta dell'Italia", su iniziativa del Presidente della Commissione Industria del Senato della Repubblica, Luca De Carlo.

"Intervista a Luca De Carlo sulla guerra ibrida" realizzata da Sonia Martina con Luca De Carlo (senatore, presidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata mercoledì 19 novembre 2025 alle 13:00.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Difesa, Esteri, Giornalismo, Giornalisti, Giovani, Guerra, Informazione, Internet, Italia, Nato, Politica, Propaganda, Sicurezza.

La registrazione audio ha una durata di 8 minuti.

Radio radicale con il senatore Luca Del Carlo Presidente della nonna commissione esponente di Fratelli d'Italia
Abbiamo ascoltato questa iniziativa organizzata
Voluta proprio dal senatore su la guerra ibrida in questo contesto internazionale sopra quanto complicato allora intanto le devo dire che è stato molto interessante
Però voglio sapere da lei un
Una sorta come
Ti conclusioni no ma ascoltando tutti questi elementi che sono state tanto
Cosa aggiunto a quello che lei bar globale va be innanzitutto uno panoramica veramente interessante di ciò che significa oggi sicurezza
Noi l'abbiamo sempre detto
La sicurezza era prerequisito per svolgere qualsiasi attività umana che il contesto è profondamente cambiato in questi ultimi anni che ci sono tentativi di condizionare penetrare
Orientare anche il mercato della politica con determinati sistemi che è quindi è evidente che tra l'altro ce l'ho detto la NATO cioè un'alleanza che nasce per difendersi diverse difficilmente fa degli strumenti preventivi per poterlo fare no però insomma reagisce da questa logica dovremmo può uscire perché se noi oggi c'è stato l'esempio lampante portato
Della difesa aerea no se noi oggi vogliamo uscire da questa logica di risposta ad una Adorazione dobbiamo investire sulla prevenzione investire sulla Presanella dotarsi tutti quegli strumenti e qui un altro spunto non solo tecnologici ma anche umani perché sul personale è stata una delle chiose di uno degli intervenuti che ha detto anche le dotazioni umane cioè la spina specificazione di ciascuno degli operatori diventa fondamentale quindi una visione ad ampio spettro di quelle che sono oggi le criticità ma anche talune proposte penso alla questione annosa che abbiamo trattato anche non sulle terre rare
E sulla difficoltà di reperimento perché a fronte di
Appunto una una
Accelerata sulla tecnologia poi noi siamo importatori netti
E quindi anche lei un altro ragionamento geopolitico e quindi l'importanza magari di avere degli ottimi rapporti con le nazioni che ne sono possono penso al piano Matei quindi quanto posso utilizzare quanto possa quando si posso pensare che di differentemente da un neocolonialismo si possono intraprendere con gli Stati che hanno queste peculiarità ma che magari non hanno la indipendenza lo sorretta alimentare per poter scambiare tecnologia inca o materie prime in cambio dei di cibo ecco credo che un momento come questo sia un momento nel quale si siano tirate
Un po'le fila di quelle che sono di quello che è lo scenario e di come si intenda intervenire quindi credo che
Che si che poi l'appello fatto i giovani
E su proposta dei giovani rappresenti come temi straordinari che ha attengono la tecnologia ma la visione del mondo moderno siano attrattivi per i giovani e quindi che poi debbano essere loro quel personale che dobbiamo formare per affrontare sfide del futuro quindi lo trovo positivo sotto parecchi punti di vista
Allora c'è un tema che che sopra dei e tocca personalmente è stato anche un po'citata no che quello dell'informazione perché
è vero
Soprattutto insomma e cioè lo dico strano diciamo che tramite l'informazione ahimè passa un certo tipo di propaganda Lotito tutta l'informazione però insomma sicuramente
C'è una parte di formazione dove passano c'è un certo tipo di propaganda che io opterei quasi dalla
E paragonare a veramente alla propaganda che si tratta
Spesso sui social dall'accento
Ecco quindi proprio una manipolazione lei parlava di Giovannino
Allora magari una persona della metà della società ok va magari il giovane che su alcuni temi ne sa meno eccetera eccetera una una manipolazione ecco furibonda quando poi
Non mi ricordo chi a un certo punto detto pure con dati che cosa succede tutti i giorni il vostro smartphone ora mutilati e sociale io mi sono chiesta cosa succede nel mio studio
No
Però ecco perché sono i soli o c'era il vice De Carlo non lo sguardo uno dati non è importante
Canali e questi secondo me sono anche i temi importanti no perché purtroppo ma guardi le dico anche ad esempio rispetto oggi quello che potrà essere il dibattito sul referendum sul referendum costituzionale AM ecco
Pace certo conto come come abbiamo visto Longoni intervista comperò Falconi che non è mai diretto e però poi magari iniziano a girare spesso cioè
Insomma veramente problemi anzi come intervenire sì in innanzitutto facciamo una promessa e cominciamo col ringraziare radio radicale che invece dà la possibilità a tutti di dire la propria opinione senza filtri e oltre e cercando di fare quanto più possibile un'informazione libera e qui cominciamo dividere i bravi da quelli che non lo so dottor non per piaggeria aziende ma semplicemente storia dell'emittente
Enti quindi ora prima dopodiché che esistano dei manipolatori a
Anche tra la categoria dei giornalisti è normale come agiscono tra la categoria dei politici come esistono tra la categoria di di di altri opinion leader chiaro che tutto ciò stride molto con la libertà
Perché io devo essere libero di ricevere un'informazione corretta il cittadino deve essere libero di ricevere una trattare corrette perché fa parte dei suoi diritti il cittadino ha il diritto di non essere truffato
Dal fruttivendolo e allo stesso diritto di non essere truffato dal giornalista e quindi credo che su questo noi dovremmo lavorare sapendo che la libertà di stampa e differente dalla libertà di truffa che il giusto compromesso non è cosa facile che tutti i politici tanti spesso ma anche domani cittadini vivono sulla propria pelle
Quelle che sono le strumentalizzazioni fatte da taluni giornalisti è altrettanto vero che trovare il giusto compromesso non è facile perché giusto che qualcuno possa dire a qualcuno
Che le cose non funzionano però le bufale l'impegno USA vanno scovate perché ciò che ci hanno appunto oggi e come giustamente diceva
Dimostrato cioè sull'elezione per esempio del del candidato
In Romania chiama lo zero anzitutto arriva al ventitré per cento
Grazie all'attivissimo l'attivazione anzi la riattivazione di account oltre venticinque mila dormienti dal due mila e sedici quindi frutto di una strategia che parte qualche anno fa
E che quindi potremmo anche interrogarci quanti sono oggi e gli account dormienti anche in Italia per condizionare qualcosa magari proprio per il referendum credo che questo imponga
Una maggiore attenzione che atte facendo attenzione scusate il gioco di parole che la maggiore attenzione non diventi un controllo preventivo sull'informazione perché io che sono per l'informazione libera anche quando no non è a favore della parte politica che rappresento sono altrettanto convinto però che un'etica del giornalismo debba portare i giornalisti prima di tutto a non fare non farsi portatore di Fay chiuso oggi diciamo così schieramenti di qualsiasi tipo ma che debba riconoscere al giornalismo quella funzione straordinaria di raccontare i fatti lasciando magari le interpretazioni a quelli che leggono o ascoltano
Grazie grazie senatore De Carlo

