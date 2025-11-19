La grave situazione dell'Ilva in Liguria: intervista a Luca Pastorino

L'intervista è stata registrata mercoledì 19 novembre 2025 alle 13:50.
La registrazione video ha una durata di 5 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Era di radicale siamo con l'onorevole Luca Pastorino del partito democratico per parlare della situazione drammatica degli stabilimenti che gli va a Genova in provincia allora noi oggi abbiamo avuto la notizia di tutte queste iniziative allora che cosa sta succedendo quanti posti di lavoro sono a rischino e cosa si può fare per scongiurare questo dramma
Allora Bossi sono tutti senso che l'annuncio con la rottura delle trattative di ieri
Ha fatto sì che comunque se noti cassa integrazione lavoratori bravo di novecento agevolazioni centri vanno
E ottanta alcuni perché si sono interrotte le trattative
Evidentemente il piano annunciato all'epoca non non ha campeggia io ricordo lo dico sono che poi diventano i cinesi che hanno troppo spesso di colore succede no
Non più tardi di due mesi fa il ministro ombra nemmeno farli su uno sopravvivere avvocato tutte le parti a Genova scrive
Presidenza dalla Repubblica con in prefettura a Curno l'avanzata degli Stati Generali razionale prima comunque parlamentare rientra nell'amministrazione sì
E hanno appunto la conta la qualità ma con certezze sì sì sì sì circa rilancio dalle Silva su scala nazionale da soli con questo ambientale spiegando con dovizia di particolari anche le questioni il numero dei forni elettrici con la sola incognita diciamo per cento
Oggi il prodotto che poteva essere una volta rancore dava questo lo ricordano ha poi allungati i tempi della famosa gara era stata aggiornata in quella sede
Ha detto che sarà per qua poi i tempi sono lunghi anche fino a un altro dove sostanzialmente non c'è nulla o esaltazione e preoccupa motorini correttamente l'innovazione il lavoratore sono scesi diciamo come
Già in passato era successo in perenne crisi evidenti danni anche con con i mezzi di produzione
E quant'altro
Perché ci deve dire cosa vuole fare appunto cominciando sempre se non c'è una soluzione con una nazione azione sì è vero che mi viene mantenuta questo forse un minuto che resta di tutte quelle parole spense può maniera improvvisata a questo punto
Rimaneva staticità produzione eccedentaria di quel tipo di di impianti allora lo status del pazzo in qualche modo carico quindi in prima battuta salvando quello che c'è
Poi magari riprendendo un'interlocuzione con il privato va benissimo pezzi
Ricorda dopodiché io non ho capito bene perché la produzione dell'ansa di Perrotta sistema fisicamente presente a Genova dove un governo il prodotta la rata quindi a trasformazioni in quota offriva
Da Taranto e tutto il resto si tratta di una filiera corta soltanto tale ci sono delle scoperture prossimi giorni frattempo giusto mobilitarsi punto arrabbiarsi si lo deve fare anche la politica non solo ligure genovese ma nazionale questo un tema che è vero che riguarda no
Arbitro pezzi
Evitare guarda si diceva una produzione un asse perché ha detto di tutte le forze politiche un asset strategico ottobre e questo è vero nell'andare avanti
è un bell'impatto mille seicento lavoratori e è un un impatto pesante molto
Va bene Mancuso si ricorda che si era parlato c'è anche di aumento e lavoratore in quella sede non in cui questo forno elettrico vincola determinata anche un dibattito in città a ci sono Trova Conegliano conosciuto sushi con con la bolletta una mancia un cambiamento alla situazione che ricordo essere
Veramente drammatica dal punto di vista avanzamento agli dei luoghi
Quindi prego era nato un corretto dibattito circa sulla sostenibilità piccola donato alla città la stanza era sta comunicando oscuramente Predolin spacca comunque comunque non evidente ripercussioni una vasto questo Corolla
Per cui non sono sano lavoratore non c'ha concluso un'azione di prigione i novecento sono tantissimi così come Canovese agli acari
Interazione è uno strumento diciamo di trasmissione dopodiché mila iniziativa epocale
Contatti di so incontrare URSS in qualche modo per avevo comunicato nel soffio anzi non so di tornare a Genova spiegare concerto di Uto nessuno che un mese fa ha fatto quest'anno dedicato Stroppa veramente a Matrix
Sì Soccavo se c'ero perché sembrava davvero di andare presenta al pubblico non la procura di Genova ma sarà anche bella questo Consiglio Metropolitano sono ad avere una
Un luogo istituzionale per eccellenza Napoli che come le spettano a lui abbassa cose spiegare perché non lascia solo dalle due mesi fa poteva anche soltanto per se stesso
Benissimo ci auguriamo che insomma
è una questione importantissima quando ci sono di mezzo il lavoro delle persone ringrazio Luca Pastorino nel partito democratico quale abbiamo parlato della per il dell'interruzione delle trattative sul sul sul futuro dell'IVA il il rischio per tutti questi posti di lavoro grazie onorevole
