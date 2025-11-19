Conferenza stampa di presentazione degli Stati Generali del Commercio Estero

leggi tutto
Allora grazie buongiorno grazie per essere qui con noi nella sede del nostro partito
Intanto vi dico le persone che sono accanto a me
E poi entriamo nel vivo subito nel merito di questa conferenza stampa Andrea Tronzano assessore regionale in Piemonte con da lega fra l'altro il comma cinque nazionale Carlo De Romanis responsabile nazionale del turismo di Forza Italia
Claudia portiere tocca una sottosegretaria con Davide importanti poi le racconterà i tu Claudia alla Regione Piemonte Maurizio Casasco deputato il nostro responsabile nazionale dell'economia caffè le navi che tutti conoscete deputato e portavoce nazionale di Forza Italia Alessandro Cattaneo
A esempio capo del dipartimento agricoltura dell'operare organi moderare un pane l'importante certamente sì Alessandro Cattaneo che deputato e responsabile nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia Roberto Rosso grande senatore e responsabile del Dipartimento nazionale casa
Di Forza Italia Isabella De Monte deputata e viceresponsabile del dipartimento esteri di Forza Italia dunque la mia vicaria Emanuela terre che lo annuncio qui da oggi è affiancherà Isabella De Monte perché sarà l'altra viceresponsabile del dipartimento estere di Forza Italia fermentare Manuela dove lo annunciamo qui con voi questa mattina quindi un dipartimento molto femminile perché anch'io io l'onore di a essere appunto il capo del dipartimento esteri quindi un dipartimento estremamente votato alla dimensione femminile e devo dire che al Dipartimento di cui sono molto orgogliosa perché fa molto lavoro come del resto tutti i dipartimenti di Forza Italia devo fare un ringraziamento ad Alessandro Cattaneo perché coordina il lavoro dei dipartimenti che oggi sono diventati proprio la spina dorsale della nostra proposta politica e quindi frutto del lavoro di tutti noi e della responsabilità che sentiamo nel condurli
Allora noi stamattina vi abbiamo invitati perché abbiamo organizzato un evento a cui diamo grandissima rilevanza e che sono gli stati generali del commercio internazionale
Che abbiamo voluto fortemente come movimento politico che il nostro segretario nazionale ministro degli astri del commercio internazionale Antonio Tajani ha voluto fortemente sarà Luís ad aprire e a concludere i lavori di sabato a Torino magari poi per lo svolgimento della giornata posso lasciare la parola ad Andrea Tronzano a Claudio Corti etto
E a Roberto Rosso che sono i piemontesi abbiamo scelto Torino perché Torino è una città che ha una dinamica fortissima e quindi la vogliamo sottolineare il capoluogo di una regione dove noi governiamo e tra l'altro Andrea Tronzano il l'unico amministratore regionale in Italia ad avere per Forza Italia la delega sul commercio internazionale e noi vogliamo proprio sottolineare la rilevanza del commercio internazionale in questa fase sono tre mesi circa che l'amministrazione americana imposto sui Paesi dell'Unione europea una politica tariffaria pesante
All'esito di una negoziazione durissima che c'è stata fra Unione europea e gli Stati Uniti
La preoccupazione è stata enorme e i dati dell'Istat rivelati pochi giorni fa relative all'export di settembre sembrano invece andare nella direzione più inaspettata il nostro export cresciuto è cresciuto del due virgola sei per cento nel mondo i dati di settembre su base annua addirittura è cresciuto di più del dieci per cento l'export italiano
E verso gli Stati Uniti su base annua nel mese di settembre il nostro export cresciuto del trentacinque per cento quindi i dati che sono in controtendenza rispetto ai timori giustificati comprensibili di cui si è parlato tanto in questi mesi
Voglio anche sottolineare che l'Italia è la manifattura europea che cresce di più come sporto quindi sono segni di grande vitalità della nostra economia della nostra capacità di competere sul mercato internazionale e nel commercio internazionale una competizione che aumentar anche perché è molto volatile il sistema nel commercio internazionale e non dipende soltanto dalle politiche dei dazi imposti dall'amministrazione americana dipende da tanti fattori non ultimo lo sottolineato proprio ieri Antonio Tajani il rapporto euro-dollaro
E non da oggi noi chiediamo la Banca centrale europea come dire di mettersi una mano sul cuore e di abbassare il costo del denaro perché questo chiaramente sarebbe un grandissimo aiuto per le nostre imprese e per la nostra capacità di competere sul mercato internazionale ecco di tutto questo ne vogliamo parlare sabato
Lo vogliamo fare perché pensiamo che al netto di questi eccellenti i dati sull'export che dimostrano che l'azione del governo a tutela ampia valorizzazione della nostra competitività sta funzionando non ultima l'apertura di nuovi mercati e ne parleremo sabato a cui molto si è dedicato il nostro Antonio Tajani
Però dimostrano che ci vuole un monitoraggio attento
E l'interlocuzione con i settori del made in Italy del nostro Paese deve essere costante monitoraggio della strigo stante l'attenzione l'ascolto devono essere costanti
Perché questa battaglia la vinciamo assieme la vinciamo se facciamo se facciamo sistema se sappiamo fare sistema fra azione di governo e impegno e capacità delle imprese di resistere anche contesti più difficili le nostre imprese hanno dimostrato sempre di avere una grande flessibilità una grande capacità
Di reazione di innovazione e noi dobbiamo sostenerle
Proprio per questo gli attori che ci saranno dedichiamo tutta la giornata sabato a a parlare di commercio internazionale di Dazzi e di proposte per il futuro
Gli attori sono attori che vengono dai diversi settori come dicevamo prima dalla metalmeccanica dall'automotive fare l'agroalimentare
La moda l'energia e i trasporti e la logistica ci saranno poi dice Simest Sace ovvero tutte quelle istituzioni che a livello statali devono supportare le nostre imprese nel far crescere sempre di più la sporto oggi il nostro export vale per circa il quaranta per cento del prodotto interno lordo italiano è una ricchezza straordinaria che dobbiamo saper coltivare ulteriormente l'obiettivo del nostro ministro degli astri italiani lo sapete quello di raggiungere i settecento miliardi di euro di export nell'arco di legislatura oggi siamo circa seicentoventicinque alcune proiezioni dell'ICE nei giorni scorsi e ci dicono che potremmo chiudere l'hanno addirittura raggiungendo il tre seicentotrentotto e seicentoquarantaquattro miliardi di euro quindi vediamo che lo slancio che questo governo sta dando all'export sta funzionando sta dando i suoi frutti ma non dobbiamo mai calare la guardia perché sappiamo appunto che il contesto è quanto mai difficile ecco io mi vorrei fermare se no parlo solo io non so se qualcuno vuole illustrare magari Andrea uno strato infatti vuole illustrare il programma
O forse Carlo visto che lo ha eseguito con grande con grande attenzione Carlo per favore attendibile imbarazzi perché i piemontesi che che ci ospitano che
In una bellissima location Nagel i centri internazionali formazione dell'Ilo quindi parte del delle Nazioni Unite
Il programma è stato pensato ovviamente leggendo studiando il piano d'azione del del ma esci sull'export e quindi coinvolgendo le principali
I comparti dove doveri come Italia siamo
Più presenti nelle esportazioni e dopo i saluti benvenuto del istituzionali quindi dei capigruppo
Gasparri Barelli abbiamo le rappresentanze regionali ovviamente con il presidente della Regione Alberto Cirio e letizia Moratti e Roberto Bagnasco rappresentare due regioni che saranno molto presenti anche nella nello svolgimento dei dei lavori e anche come azienda ovviamente il il presidente dice pedante consiglio ministro gli esteri aprirà i lavori
E lascerò la parola Presidente lisce Matteo Zoppas
Nella
Prima sessione diamo voce alle imprese infatti il titolare la competitività dell'industria e del Midi in con il vicepresidente di Confindustria nocive Elli
Che ha delega per le politiche industriali riuniti mi di di tali
Il panel della chimica farmaceutica sarà coordinato da Alessandro Cattaneo responsabile dipartimenti e vedrà appunto il leggo tutti i nomi al tuo allunga se lo faccio Italia appunto il mondo tra della farmaceutica della chimica poi passiamo invece alla metalmeccanica dove abbiamo i comparti della della nautica dall'allo spazio del dei motori e sarà coordinato dall'assessore appunto a bilancio e all'attività produttive del tra giorno e notte Andrea Tronzano
L'agroalimentare coordinato da Raffaele Nevi avrà la presenza del di di di
Non soltanto di alimentare ma anche l'enogastronomia e quindi i vini
Per quanto riguarda la moda il design ovviamente ci saranno le aziende del dell'abbigliamento ma anche del design di arredamento e nonché della Oreficeria quindi il mondo della dell'uso dei gioielli e ciò è coordinato dal sottosegretario all'evidenza Regione Piemonte Claudio palchetto che è anche responsabile dipartimento
Attività produttive del partito per ultimo ma non meno importante ovviamente
Il comparto della metallurgia coordinato dal responsabile dipartimento economia Maurizio Casasco che avrà appunto la la presenza di imprese sia dell'acciaio
Che della dell'alluminio
Nella seconda sessione invece ci concentriamo sugli enti e le istituzioni che sostengono le imprese e quindi il sistema Paese
Per l'export a cominciare da ciò che incide la logistica quindi le infrastrutture e trasporti
E l'Energia i costi dell'energia sarà punto coordinato responsabile dipartimento regia Luca Squeri a seguire coordinato dal sottoscritto come responsabile dipartimento turismo
Ci sarà la promozione del Made in quindi tutti gli enti che sostengono la la la promozione diretta a partire dal comparto fieristico
Per passare all'Istituti italiani di cultura che svolgono un ruolo anche loro tramite la cultura di promozione dei prodotti italiani
E poi anche le Assocamerestero che ovviamente tramite le le le camere in ciascun Paese di di rapporti tra vita all'Italia è il Paese dove si trovano promuovono i i prodotti italiani e poi ci sono i contributi finanziari quindi tutti gli enti che finanziariamente sostengono non soltanto i pubblici che già ha citato Deborah Bergamini quale Sace Simest ma anche gli enti privati quindi abbiamo dato voce all'istituti finanziari privati tramite il direttore generale dell'Abi e questo
Il panel sarà coordinato dalla ricerca responsabile dipartimento l'onorevole Isabella De Monte
Dopodiché ci saranno i supporti invece delle istituzioni a cominciare dal merci con la presenza del consigliere del direttore
E del direttore che qui c'è il vecchio programma il direttore del del del del ma esci del per per per la direzione generale promozione del sistema Paese
Dopodiché ci sarà anche la rappresentanza degli italiani all'estero perché consideriamo che l'Italia all'estero
Collaborino molto nella nella promozione del del dell'export
E sarà presente il consiglio generale dell'Italia all'estero questo panel sarà coordinato dall'altra il viceresponsabile navicelle sposa bene nonché già viceministro degli affari esteri Emanuela Del Re
Concluderemo questa sessione con nelle azioni politiche tramite l'intervento non solo del nostro capogruppo in commissione Esteri Andrea Orsini
Ma soprattutto del viceministro al ministero imprese Medina Valentino Valentini
E l'ultima parte conclusiva della giornata
Sarà
Verso verso mezzanotte vortice
No sa saremo bravi concisi soprattutto nelle coordiniamo ebbe abbiamo deciso di di far parlare molto le imprese e gli enti ma ogni pane l'avrà la presenza della politica in maniera interlocutoria ovviamente la politica ascolterà
Moltissimo ma sarà presente Pintor lo qui re con i rappresentanti sia delle imprese che degli enti e in conclusione ci saranno gli interventi in video collegamento da Bruxelles del commissario europeo al come
Scelta nazionale se esco ICI e il presidente del partito Vollaro Peo Max Weber e interverranno poi le ambasciate dei paesi di alcuni Paesi che il rappresentano un po'le ciò che l'Italia sia come mercati consolidati qual è la Germania
Ma anche con una mercati emergenti quali il Sudafrica e cerchiamo di ascoltare e dialogare con loro dopodiché le conclusioni saranno de il ministro
Zhang Grillo infine del righe riprenderà la parola conclusiva il ministro degli esteri Antonio Tajani credo di aver detto tutto del programma cercando
Grazie grazie a Carlo De Romanis prima di lasciare la parola ai colleghi che vogliono giustamente intervenire vorrei ringraziare Paolo Barelli che appena arrivato qui con noi attuale darei subito la parola non prima di aver
Di avervi detto che era previsto anche Maurizio Gasparri ma Maurizio Gasparri in Puglia per la campagna elettorale quindi si scusa di non poter essere qui con noi
E lascio la parola a
Paolo
Grazie grazie ma veramente veramente pochi i pochi minuti per sottolineare quanto probabilmente d'epoca
Già ha sottolineato e già dichiarato ma non avendo sentito anch'io in campagna elettorale anch'io ero un po'il movimento ma io credo che questo sia diciamo un argomento centrale per la politica del Paese la politica al nostro partito nostro ministro
Certi esseri vicepresidente del Consiglio attivato d'altra parte una riforma profonda
Del delle attività del ministero
Mettendo al centro
Non solo la Diplomazia tradizionale e quindi quella relazionale del nostro Paese il nostro governo non sono stato con gli altri stati del mondo ma ha messo al centro dell'attività diplomatica l'attività che io vorrei dire e del fare e quindi del sostenere l'economia del nostro Paese e delle aziende che sono protagoniste
Di un risultato
Che con queste attività con questa strategia riteniamo che ma possano migliorare che è il risultato del nostro export e quindi del sostegno al al al made in Italy attraverso quindi un'attività di sostegno all'età alla nostra economica se è vero come è vero che l'obiettivo è quello di raggiungere settecento miliardi di di di di di attività imprenditoriale made in Italy all'estero e sì nel due mila e ventisei questo obiettivo vuole essere deve essere vogliamo che sia incrementato
Appunto a Torvajanica a ha previsto raccordo con con la premiere una integrazione e una in ulteriore diciamo implementa mento implementazione scusate del del delle attività del ministero stesso
Questo proprio per dare un sostegno forte alla alla nostra impresa che si muove
Il mezzo ha difficoltà che tutti riconosciamo mondo di oggi che ci riserva no dai dazi ad esempio ma ad altro ancora Macchi deve essere uno dei punti di riferimento della crescita economica appunto del nostro Paese
Quindi credo che una iniziativa non potete Gene non poteva mancare
Nel senso che deve valorizzare quello che si sta facendo non le chiacchere di quello che si potrebbe fare ma non si fa quindi voglio dire sono fatti reati reali e concreti su cui poterci impegnare migliorare ancora il nostro impegno nei confronti dei paesi che per noi sono fondamentali per a crescere il nostro il nostro PIL attraversa tutto il made in Italy quindi complimenti diciamo a e grazie a tutti quanti coloro i quali parteciperanno daranno il contributo che vede ripeto al centro l'interesse del Paese
A crescere
Attraverso le nostre aziende che sono l'unico volano possibile per generare occupazione e che Filippo generare per essere per i nostri cittadini
Mille grazie Paolo
Non so a chi vuole parlare il senatore rosso prego
Sì grazie brevemente intanto porto i saluti del senatore Gasparri essendo vice capogruppo al al Senato queste iniziative senatori parteciperanno verranno ad ascoltare perché questa è un'iniziativa di ascolto
Ringrazio per la ringrazio versando per aver scelto per l'ennesima volta il Piemonte quest'anno è il terzo convegno nazionale che si fa a Torino
Sì perché siamo bravi organizzare abbiamo fatto l'autonomo
Solidarietà se quarto quarto sta abbiamo fatto recentemente il convegno sulla solidarietà l'automotive
A marzo la casa
A ottobre tutti tutti temi economici importanti
Noi ascoltiamo e volevo dare anche una ricaduta di quello che poi è l'ascolto
Dai convegni dell'automotive della casa e lo sarà sicuramente anche questo sul sull'ex post sono nati dei Dossetti abbiamo fatto una raccolta di quello che si è detto anche sugli emendamenti che stiamo che abbiamo presentato che stiamo portando avanti al alla manovra di bilancio si è tenuto conto di questi di di di di Grease delle risultanze rispetto al al ai convegni
Sia sull'automatico anche sulla casa io ho presentato diverse diverse modificano degli Angiò proprio nata da quello che è stato quello momento di ascolto quindi beh benvenuti tutti a Torino e grazie ancora di dare questo grande risalto al più
Chiama intervenire
Alessandro
No semplice ringraziando i colleghi qua ci sono sei diciamo responsabile dipartimento arrivato anche
Luca Luca
Questo è un evento in cui si lavora trasversalmente non è banale
L'estero ma anche il commercio ma anche attività produttive eccetera eccetera
è un nostro modello a cui Tajani diciamo sempre riferimento quello di distinguerci per i contenuti
Sarà sicuramente un'iniziativa di grandissimo risalto autorevolezza stanno rispondendo in in tantissimi che poi si tramuta anche in provvedimenti di legge in cambiamenti che sono quelli che i cittadini ci chiedono peraltro anch'io sottolineo come sul commercio estero l'anno scorso nell'anno dei dazi tutti prefiguravano scenari apocalittici in realtà corretto del prete introducendo
I dati sono molto positivi perché c'è dietro un lavoro assolutamente intenso nostre ambasciate con Antonio Tajani sono trasformate anche in uffici
Di promozione gli interessi economici del nostro Paese questa la direzione di marcia sicuramente dopo sabato come dire Remo ancora più rilevanza
Concretamente
Presenza di Forza Italia su queste partite grazie a tutti i colleghi che hanno lavorato a Deborah in particolare
Grazie Alessandro Raffaele
Io non devo aggiungere altro io curato in particolare io Pannella sull'agroalimentare e la la cosa che vorrei mettere in evidenza e anche che noi all'interno di ogni settore abbiamo chiamato anche diciamo così resta a a manifestare le proprie bene anche esperienze diverso per esempio noi abbiamo Beretta sì un ufficio a tutti noto poi mettiamo la DeMatteis agroalimentare cioè produzione cerealicola e di vasta e il mondo del vino quindi aveva è uno spaccato per capire bene quali sono le criticità alla luce anche di quello che è successo
Sui dazi e fare diciamo così un un giro di tavolo per capire ancora meglio come diversificare cosa fare per aumentare ancora di più le esportazioni italiane per conseguire l'obiettivo che Antonio Tajani si è posto e arrivare a settecento miliardi di esportazione all'anno quindi mi pare che anche su questo ci sia una diversità anche di partecipazione di settori Diversi che sia molto importante per avere un quadro più chiaro prego
Prima di dare la parola a Maurizio e poi ha cambiato ringrazio anche il collega Luca Squeri che arrivato responsabile del dipartimento Energia anche lui organici dice due parole sarà a moderare il il panel dedicato proprio Energia
Grazie buongiorno tutti io credo che il tema vero della sta già stato detto siamo la seconda manifattura d'Europa quindi il tema è quella della competitività Chamot una realtà manifatturiera di trasformazione non abbiamo materie prime e quindi sarà importante a tra a ascoltare quelli che sono leader nel mondo della mente soprattutto della della dall'alluminio dell'acciaio
Con i problemi che ci siamo creati un po'da soli l'Europa come ad esempio le la sì bar ma Ets e anche soluzioni che possiamo vivere ad esempio ska ascoltandoli per quella che è l'Expo che ad esempio del rottame ferroso che abbastanza oggi è libero
E quindi saper sarebbe provato meno impattante sulla CO due e quindi abbiamo bisogno anche di recuperare voglio dire l'acciaio e l'alluminio anche da capacità proprie
E ovviamente anche la legislazione europea perché riprendiamo dall'Europa intervenire sotto questo aspetto su quello che può essere l'aspetto legislativo attraverso dei player importanti che occupano cogliere come l'acciaio alluminio Kabul ruolo importante la nostra manifattura
Ma
Grazie io volevo solo riprendere un attimo ciò che diceva già Alessandro Cattaneo prima sul tema che lo spauracchio dei dazi in realtà poi ha portato risultati diversi e c'è un esempio
Lampante in questa nel panel che modera ero io che moda made in Italy vi faccio soltanto tre veloci esempi il primo la Crivelli che è la vicepresidente Federolio affini
Che in realtà sta lavorando in India e sembra un controsenso tenuto conto di quanto l'India è sempre stata molto importante dal punto di vista del gioiello oggi siamo noi italiani che siamo presenti in India
Il gruppo BasicNet stato su tutti i giornali qualche giorno fa ha acquisito la Bull ricerche è un grande gruppo americano ed è avvenuto pochi giorni fa è stiamo parlando
Di un gruppo italiano nell'abbigliamento in particolare sportivo Zegna Zegna è stato il pioniere in Cina negli anni Novanta e ancora oggi l'alta moda
Dice non ha problemi pertanto io credo che sia importante portare questi esempi per far capire che il made in Italy la grande capacità che abbiamo nella moda non solo nel look somma nella moda
In senso lato sia veramente oltre a quello che è il tema dei dazi e tutte e tre tutte e quattro le realtà
Hanno avuto la fortuna di poter dialogare molto con la Farnesina lavorare molto con la parte esteri e ne sono molto soddisfatte
Grazie
Io mi occuperò del panelle contributi finanziari io credo che sia molto importante sentire la voce delle imprese ma anche la risposta che viene data sia per le barriere tariffarie che per quelle di cui si parla meno ma che sono altrettanto importanti che sono le barriere non tariffarie e poi risparmiamo cupo di politiche dell'Unione Europea
Vorrei evidenziare anche l'approccio che a Forza Italia di carattere proprio organico integrato l'azione del nostro ministro
Che a tutto campo perché in questo comprendiamo di quel senso anche della presenza del commissario secco Sacconi c'è anche del l'europarlamentare Manfred Weber
Perché comunque il commercio internazionale avviene anche ovviamente a livello europeo quindi si parlerà anche del del commercio e in particolar modo dell'accordo con l'India carri para a buon fine speriamo appunto verso la fine dell'anno
E in questo senso è molto importante quanto ha fatto e sta facendo ministro Tajani a proposito proprio del di questo corridoio anche della nomina dell'inviato di confermo quindi in questo senso c'è una perfetta
Appunto attività che si mette insieme tra livello nazionale è quello europeo che altrettanto importante anzi molto importante per supportarla interezza
Sì per quanto riguarda fate questo convegno che veramente importante secondo me anche tempestivo appunto riguardo le questioni internazionali ma io
Solleverò la questione attraverso questo panel che riguarda i supporti istituzionali
Sulla funzionamento del sistema Paese stando ai dati che sono stati citati evidentemente il sistema Paese funziona
Però è chiaro che l'obiettivo italiano e soprattutto di Forza Italia è come renderlo ancora più efficace come fare in modo che appunto l'Italia in questo campo si affermi sempre di più quindi interverrà il direttore generale del ministero degli esteri che si occupa proprio di questo tipo di sistema voi sapete che il ministero degli esteri è una macchina un motore molto
Abile nel nell'appunto mettere in moto tutta una serie di energie e poi chiaramente anche e gli italiani all'estero perché non dimentichiamo che sono una enorme bacino di produzione non soltanto di fruizione laddove si trovano ma anche di produzioni di italianità e di promozione di italianità quindi penso che anche questo
Sarà nella dinamica più generale del convegno che appunto estremamente ben congegnato un momento di confronto spero importante
Grazie ad Emanuela
Luca
Bagaglino altri beni
Ma diciamo su un tema così importante non poteva mancare un pannello che
Di cui mi occuperò io che riguarda la logistica ed energia alla logistica avremo come interlocutori importanti le associazioni Assocostieri confina sporto e Avis che sono diciamo
Le associazioni che rappresentano
Gli operatori che di fatto fanno da porta d'ingresso e di uscita rispetto a quello che è il tema come Circe nazionale non poteva certo mancare il tema Energia che in termini di competitività internazionale sia all'interno dell'Europa sia a livello
Globale ha una voce che tutti sappiamo essere determinate criticate alla nostra condizione di mix energetico non certo ottimale
E in questo grande panorama delle negli abbiamo scelto l'ENEL che è uno ovviamente le maggiori player qui in Italia ma anche perché a sedi in decine e decine di Paesi
Nella nel blocco e dunque potrà anche fare diciamo un'analisi di comparazione tra quelle che sono le varie situazioni
Grazie anche a Luca grazie a tutti i colleghi naturalmente
Voglio che ha sicuro naturalmente chiaro che verrà affrontato il grande tema degli accordi commerciali con nuovi atti
Noi abbiamo da trattare la questione dell'accordo con l'India appunto che dovrebbe essere finalizzato entro fine anno riprendere un trattato che su è un po'così andato un post comare con l'australiana dobbiamo prende una posizione rispetto al certa raccordo di scambi commerciali con il Canada e poi il tema Mercosur saranno tutti temi che verranno trattati ai diversi livelli nel corso della giornata di sabato
Dunque io credo che se non ci sono cose che qualcuno vuole aggiungere abbiamo detto tutto
Esatto sì mi ricorda Maurizio Casasco l'undici e dodici di dicembre ci sarà la visita del nostro ministro degli Esteri proprio a Nuova Delhi una visita importantissima
Prima Isabella la anche detto noi abbiamo il corridoio i Mac la cosiddetta golden Prodi del corridoio indo mediterraneo che
Vede l'Italia protagonista e su quale anche attraverso la nomina dell'ambasciatore Talò ha inviato speciale del governo italiano sul quale il Governo italiano da investendo molto politicamente non solo politicamente
Quindi direi che possiamo qui concludere e chiedo a voi se avete delle domande da fare
Se non avete se non ci sono domande su questioni varie di ringrazio ancora a nome di tutti di tutti noi
E e buon lavoro e grazie
