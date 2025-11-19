"La proposta di legge sulla violenza sessuale approvata dalla Camera. Intervista al Professore Bartolomeo Romano" realizzata da Lorena D'Urso con Bartolomeo Romano (professore ordinario di Diritto penale all'Università degli studi di Palermo).
L'intervista è stata registrata mercoledì 19 novembre 2025 alle 18:53.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Camera, Convenzione Ue, Cronaca, Csm, Democrazia, Diritto, Donna, … Femminicidio, Giustizia, Governo, Istituzioni, Magistratura, Pannella, Parlamento, Penale, Politica, Proposta Di Legge, Riforme, Sessualita', Violenza.
La registrazione audio ha una durata di 24 minuti.
leggi tutto
riduci