19 NOV 2025
intervista

La proposta di legge sulla violenza sessuale approvata dalla Camera. Intervista al Professore Bartolomeo Romano

INTERVISTA | di Lorena D'Urso - RADIO - 18:53 Durata: 24 min 37 sec
A cura di Delfina Steri
La proposta di legge, approvata dalla Camera all'unanimità, stabilisce che senza "consenso libero ed attuale" si configura il reato di violenza sessuale.

"La proposta di legge sulla violenza sessuale approvata dalla Camera. Intervista al Professore Bartolomeo Romano" realizzata da Lorena D'Urso con Bartolomeo Romano (professore ordinario di Diritto penale all'Università degli studi di Palermo).

L'intervista è stata registrata mercoledì 19 novembre 2025 alle 18:53.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Camera, Convenzione Ue, Cronaca, Csm, Democrazia, Diritto, Donna, Femminicidio, Giustizia, Governo, Istituzioni, Magistratura, Pannella, Parlamento, Penale, Politica, Proposta Di Legge, Riforme, Sessualita', Violenza.

La registrazione audio ha una durata di 24 minuti.

Senza consenso libero ed attuale si configura il reato di violenza sessuale lo prevede la proposta di legge approvata dalla Camera all'unanimità con duecentoventisette essi il testo che passa al Senato è frutto dell'approvazione di un emendamento in Commissione giustizia delle relatrici Carolina Varchi di Fratelli d'Italia e Michela Di Biase del Pd dopo una trattativa che ha coinvolto anche la Premier Giorgia Meloni e la segretaria egli Klein
Viene riscritto integralmente l'articolo seicentonove bis del Codice penale introducendo la nozione di consenso in linea con la convenzione di Istanbul di cui le componenti sono la libertà e l'attualità
E noi ne vogliamo o parlare
Con il professor Bartolomeo Romano ordinario di diritto penale all'Università di di Palermo già componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura e la professor Romano lo ricordiamo è anche autore di una manuale sui reati contro la sfera sessuale e questo manuale è arrivato edito da particolari Giuffrè le fare Giuffrè è arrivato alla ottava edizione allora
Proprio partendo dalla sua competenza progresso Romano intanto buon pomeriggio grazie per essere ancora volta ai nostri microfoni ci dica appunto che cosa
Ne pensa di questa alla proposta di legge sulla violenza sessuale approvata in prima lettura dalla Camera
Buon pomeriggio a tutti e grazie per pensano alla conversazione chi tratta di una riforma come lei ha giustamente introdotto assolutamente necessitata perché noi abbiamo aderito alla Convenzione vista Mullah del due mila undici l'abbiamo ratificata questa convenzione del due mila tredici
E questa convenzione incentra il reato di violenza sessuale sul contento della la presunta vittima non solo ma questa riforma in realtà si pone in una di linea più ampia
Ma di riforme che già sono intervenute perché proprio a seguito di questa commentano gli Tamburrino
Anche altri Paesi europei hanno incentrato sia pur con qualche sfumatura ha il diritto io nel persuadere sull'alta sul contento
Già peraltro questo era il modello adottato dal mondo anglosassone che prevedeva appunto la violenza sessuale incentrata sul consenso
Ma recentemente questo concetto è stato introdotto prima in Germania nel due mila tredici
Poi in campagna nel Duemila Dechy due e da ultimo in seguito alle note vicende che hanno visto la signora coinvolta osserva abusi
In qualche modo dovuti al marito che va fatta violentare l'altre persone dalla Francia proprio in mente un mese fa
Quindi è un quadro generale di modifiche normative che ci sono dirette verso questo o modello il modello sostanzialmente incentrato sul compenso
Io d'altra parte sono circa trent'anni perché la prima edizione di quel volume più o meno di quella data che scrivo cerco di convincere che è il reato debba essere incentrato sul contento sono lo dico da tanti anni alle direzioni
Alto diciamo una delle mie ex studentessa è stata proprio la relatrice ad Anna progetto di di ignaro abbinava a e l'ho scritto tantissime volte nel corpo mi avete convinto perché il modello in atto vigente cioè quello incentrato sulla violenza sulla minaccia in realtà riflette una mentalità vetero maschilista nella quale la donna sostanzialmente avrebbe dovuto in qualche modo vorrei mettere alla porta dell'uomo virile
Che alla quale lei doveva in un primo momento necessariamente le finestre per poi abbandonati
A al diciamo all'anno al l'atto sessuale con con il con l'uomo addirittura c'è una formuletta latina che si chiamava che anche le centrata sulla dritta via grata Puella cioè quel tanto di violenta che la donna
Avrebbe dovuto garantire perché se la Donativo preconcetta senta reti per sarebbe stata una poco di buono Madonna finendo avvenuta lì sotto odiose con nonché navighiamo avevano internamente
Citazioni del del lontano passato
In cui in giro con tutti i prati ci volevano fare la prova della violenza posso va fatta su i capelli compiti Japino emette le vesti stracciate
I segni sul corpo le grida immediate tutte cose che tra l'altro la a moderna criminologia dimostrano essere sempre presenti perché talvolta la paura della non è tale che neanche alla porta di reagire e quindi ciò che conta fondamentalmente la presenza del compenso che decretare il cardine ovviamente di questa nuova disposizione quindi è un bene che ciò che è avvenuto
Non sono per la verità convinto di della norma nella sua complessità per buone prassi ci spieghi si spieghi allora perché perché la norma che compone di alcune parti da prima parte questa sulla concorrenza il libero è una partita che vale a quella cambiamo illustrato è ed è
Convincente
Portano la norma continua
Con una parificazione di Tennant dice alla stessa pena soggiace interrompere i colloqui in realtà più gravi quelle condotte appunto abbassate una volta sulla violenta o la minaccia l'abuso di autorità all'abuso delle condizioni di parità tipico psichica o di particolare vulnerabilità della persona spetta o prendo inganno la persona Poeta per essersi incolpevole sostituito da persona tutte figure che sono comparativamente più gravi di quelle abbattute e quindi sei quella pena base platea dodici anni bisognava chi voleva mantenere nella fattispecie
Di mancanza di contento queste ipotetiche sono più gravi avrebbero dovuto avere un aggravamento di pena
Questa parificazione di tutte queste condotte rischia a mio modo di vedere vietare anche passibile di una i delitti Mita costituzionale perché c'è una una parificazione di condotte
Ho quindi diciamo così per fare anche per far capire a chi ci ascolta che oltre all'interruzione del concetto di consenso libero ed attuale vengono individuate tre diverse possibili condotte che costituiscono il reato di violenza sessuale il compiere come ricordava anche lei atti sessuali su un'altra persona il far compiere atti sessuali a un'altra persona
E il far subire atti sessuali
Ha un'altra persona no
Sì il punto al però è questo la il compito secondo comma prevede delle condotte quelle che appunto basate sulla violenta una minaccia l'abuso di autorità l'abuso di condizioni di inferiorità critico psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa eh
La condotta di sostituzione
Di del colpevole a ad altra persona
Che sono diverte dalla ipotesi basata e quella cioè ne incentrata sul contento perché altre ipotesi sono comparativamente più gravi di quelle previste nel primo comma quelle incentrate sul consenso
Perché come perché volute specificamente indicare avrebbero dovuto
Essere punite più gravemente c'è un ultimo particolare che merita di essere considerata cioè e l'ultimo comma dell'articolo seicentonove bis
E dice che nega il minore gravità alla pena sia diminuita in misura non eccedente detti i due terzi
Ancora una volta però come anche in passato questa formulazione la formulazione assolutamente generica
E quindi non vorrei che casi di minore gravità però non sono specificati appunto notabili locali non vorrei che aveva introdotto la figura della violenza sessuale
Nei confronti di persona che non manifesta il consenso quota corretta di terze non vorrei però che la giurisprudenza finisca per ritenere questi casi meno gravissimo comparativamente e quindi sostanzialmente lei di il valore a la riforma che era intervenuta quindi per dirla brevemente
L'introduzione della del consenso in materia di violenza sessuale e assolutamente condivisibile in linea con tutta la legislazione europea più recente donne la tradizione anglosassone in linea con la Convenzione europea come commentano edito da Mursia ma siccome noi abbiamo voluto anche prevedere ipoteche aggravate
Sulla base di altre condotte
Queste altre condotte avrebbero dovuto essere meglio considerate con un aggravamento di pena noi siccome noi prevediamo diversamente da altre violazioni che possano esserci capi di minore gravità
Porte sarebbe stato bene che i della Torre
Scrivesse brevemente che cosa intende per capirmi di minore gravità altrimenti lasciando la giurisprudenza ha totalmente libera e non sempre di questa libertà tipo a Bonucci
Senta però ecco sostanzialmente si può dire che questa questo provvedimento rappresenta in qualche modo una forma di di conquista sia giuridica giudiziaria ma anche sociale
Assolutamente perché
Ripeto sono trent'anni che lo che lo dico
La violenta l'attuale deve essere incentrata sulla alla mancanza di consenso al non c'è dubbio alcuno
Perché il principio di autodeterminazione delle persone nella libera disponibilità del proprio corpo che deve che deve dominare la materia
è assurdo pensare che bisogna necessariamente per citare una violenta o una minaccia
Perché talvolta quella violenta quella minaccia mai neppure necessaria tipicamente integrità nel senso che tale la paura tale la pressione dell'aggressore che la vittima neanche reagisce e quindi bisogna incentrare fondamentalmente variamente persuadere sulla mancanza di consenso questo è un principio di natura non soltanto giuridica ma anche culturale come lei correttamente diceva
Naturalmente tutto ciò poi andava provato nelle aule di giustizia chiaro che non basterà ma semplice affermazione della presunta vittima di non avere manifestato il compenso
Però o tutto questo non sarà più richiesto dalla norma penale incriminatrice sarà un elemento di natura di accertamento probatorio elemento accertamento che riguarda tutti i requisiti e tutti i particolari di ogni e qualsiasi reato
Ecco però forse a proposito di di processi no con questa norma
Magari le donne che che denunciano potranno essere credute e non dovranno più giustificare di non essere stata in grado di reagire fisicamente i processi insomma non verteranno più sui comportamenti delle donne
Ma guardi letti ricorderà che qualche anno fa ci fu una famosa sentenza sulla violenta nei confronti di una donna che indossabili Clinton e noi ne abbiamo anche parlato adesso allena captazione
Arrivò ad affermare che non era plausibile che ci fosse una violenza perché siccome è notorio che sfidare una donna i jeans attillati emerse
Molto difficile un po'difficile era evidente che non ci fosse passa la viola
Non comprendendo in quel caso che tra l'altro le condizioni di luogo la ragazza era stata portata in un luogo isolato sull'autovettura e non aveva nessuna possibilità né di scappare di chiedere aiuto
Che che che una eventuale diciamo preparativi tanta critica dall'aggressore avrebbe potuto dedicare di portare a conseguenze ulteriori ferite uccisioni da parte dell'aggressore quindi eliminare le chiedo della violento della minaccia nella fattispecie base della violenza sessuale
Libera anche gli UDC data redazioni appunto vetero maschiliste
In affermazioni antiche che appunto richiamano per la violenta gradita la donna che richiamavo imporre diciamo sostanzialmente questa legge
Eviterà eviterà
A almeno ce lo auguriamo prioritario quei processi che si trasformano in processi alle donne diciamo così
Professor Romano un'ultima cosa e finisce e significativo anche importante il il fatto che questa questa norma è stata provata che è stata approvata in prima lettura alla Camera adesso dovrà passare al Senato
Sia stata approvata come dire a all'unanimità quindi un è un passo ho fatto un passo non bipartisan un passo che supera appunto le logiche di di contrapposizione
Politica per arrivare a una convergenza su un tema di di grande civiltà
Che il vede questo è una virtù e anche un vizio però della dell'approvazione così plebiscitaria nel testo che ci sono alcuni argomenti e quella di una Soirée certamente è uno di quelli
In cui già paura dieci formulare osservazioni modulata mente critiche come io mi sono permesso di fare io sostengo da trent'anni che ci voglia una di repressore incentrata sul contento ma questo non mi ha impedito di fare delle osservazioni critiche alla norma nel suo complesso
Mi spaventa il patto che all'interno del Parlamento nessuno abbia avuto il il coraggio di segnalare qualche aspetto critico anche una virgola sbagliata cioè
La mia impressione è che
Certamente
C'è un c'è del buono cioè che voluto finalmente
Superare un testo che rappresentavano in un'incrostazione storica tuttavia il fatto che nessuno abbia osservato che c'era una virgola fuori posto che qualcosa di dettaglio si potesse cambiare mila anche soltanto o con un'attenzione
Mi lascia un po'preoccupato perché e e chiaro che è in filigrana ti vede quel populismo legislativo che del quale non tante volte ci siamo preoccupati
Nelle sue tradizioni ai fatti se non ricordo male lei la stessa
Critica la la mossa su un'altra approvazione quella del reato di femminicidio anche quell'approvazione appunto avvenuta all'unanimità no
Perché il più devo dire le mie critiche sono più americane transizione
Pennette qui sono limitate a quei punti che ho segnalato primo per il termini Cilio le mie perplessità sono sono maggiori
Ma quello che mi preoccupa è che sembra quasi che se uno OPA qualche osservazione critica ma nel nel testo
Di tentare di migliorare un testo sembra quasi che venga diciamo così elencato fra i favorevoli a a alle condotte illecite che in qualche modo la norma vogliono eliminare è chiaro che
Se qualcuno critica un testo non è perché a favore del femminicidio poco e a favore delle violenze sessuali
Ma anzi perché pensa che ci sia la necessità di combattere meglio i fenomeni del femminicidi dio e della violenza sessuale affinando dalle norme che siano precise inattaccabili non rischino censure di legittimità costituzionale
Anche se poi effettivamente come dire superare le le divergenze politiche farla a fare un salto in avanti al paese tutto sommato uno
Cosa buona e utile in certe situazioni in certe occasioni rispetto a certi reati soprattutto
è cosa buona e utile ma io ho paura che talvolta chi voglia inseguire il consenso generalizzato perché vedete la politica fatta anche per prendere posizioni difficili anche elettoralmente non sempre
Anche tutti magari viscerale Marco Pannella ma certamente perché diano altrimenti è Hillary ne abbiamo parlato più volte di alcuni argomenti per esempio la situazione nelle carceri
Non si parla difficilmente si raggiungerà quella unanimità perché perché ha paura di essere censurati dall'opinione pubblica
La quale invece forse andrebbe informata pacatamente andrebbe
Fornita di di dati precisi e forte
Qualcuno cambierebbe delle idee
Preconcette ecco la politica necessariamente dialogo il Parlamento lo dice il nome stesso è un luogo in cui si deve parlare chi teme discutere
E io ho sono sempre perplesso quando ci sono anche a affinché bene
Fin troppe posizioni convergenti perché penso sempre che forse qualcuno ha avuto paura di esercitare il proprio giudizio critico avuto paura di fare qualche osservazione tale tempio sarebbe va se io mi fossi trovato at per assurdo parlamentare probabilmente forse mi sarei astenuto così interpellarla D'Amico ha detto cioè il mio da sempre favorevolissimo al consenso okay sul quale venga incentrata la violenza sessuale
Tuttavia ho delle perplessità sugli aspetti che è vero detto
E quindi avrei voluto segnalarvi in qualche modo ecco senza fallito nella dichiarazione a la dichiarazione di voto
Nel quale avrei detto voto sì e tuttavia mi auguro che in Senato si possa ulteriormente migliorare la norma una sempre migliorabile d'altra parte se noi andiamo un bicameralismo proprio contento che
Si possa in un ramo del Parlamento migliorare quello che ha fatto l'altro a meno che non si voglia chiudere gli occhi e approvare d'urgenza questo testo
Che però tutto sommato diciamo tutte le forze politiche solo così unanimi nell'approvare un testo dovrebbero anche per comprendere che ritorna elettorale
Per loro sarà pari a zero perché se lo divideranno tutte le forze elettorali presenti in Parlamento quindi è una è una valutazione è un'operazione
Diciamo commenti dice
All'orrore proveniva da un vero però insomma ecco il risultato è un passo in avanti diciamo così un falso verso anche
Sono una conquista di civiltà una conquista fasciati Almiron tirare la norma l'anno la partita acerba perché quella inserita nel primo comma e
Assolutamente condivisibile io chiedo a gran voce da da Gil decisa sa forse avrei gradito una maggiore capacità critica quello che riguarda le ipotesi contenute nei commi due e senza
Naturalmente
Pinelli io così che il testo precedente su questo non ci devono essere dubbi
Però diciamo è chiaro che
Dal buono si poteva portare all'ottimo certo meglio il buono che l'abitazione attuale che riporta sostanzialmente l'orologio della storia decine d'anni fa
E allora ricordiamo ecco che la proposta di legge approvata che riscrive l'articolo seicentonove bis del Codice penale sul reato di stupro
Attende ora l'ultimo passaggio al Senato dove l'approvazione non dovrebbe farsi attendere naturalmente ci torneremo professor romano
Anche ai colleghi perché è un tema senz'altro molto molto sentito un tema importante e quindi grazie davvero come sempre per questo suo contributo grazie al professo vorrà
Bartolomeo Romano ordinario di diritto penale all'Università di Palermo già componente laico del consiglio superiore della magistratura è autore del manuale sui delitti contro la sfera sessuale della persona che abbiamo piacere ricordare abbiamo il piacere di ricordare arrivato all'ottava edizione rinnovata ed ampliata
Edito da alle ferie vere Giuffrè grazie ancora professore buon lavoro e risentirla quello che allora il

