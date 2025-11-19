CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
La proposta di legge, approvata dalla Camera all'unanimità, stabilisce che senza "consenso libero ed attuale" si configura il reato di violenza sessuale.
"La proposta di legge sulla violenza sessuale approvata dalla Camera. Intervista al prof. Bartolomeo Romano" realizzata da Lorena D'Urso .
L'intervista è stata registrata mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 18:53.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Cronaca, Csm, Diritto, Donna, Femminicidio, Giustizia, Governo, Istituzioni, Pannella, Parlamento, Penale, Politica, Violenza.
