19 NOV 2025
La proposta di legge sulla violenza sessuale approvata dalla Camera. Intervista al prof. Bartolomeo Romano

INTERVISTA | di Lorena D'Urso - RADIO - 18:53 Durata: 0 sec
La proposta di legge, approvata dalla Camera all'unanimità, stabilisce che senza "consenso libero ed attuale" si configura il reato di violenza sessuale.

"La proposta di legge sulla violenza sessuale approvata dalla Camera. Intervista al prof. Bartolomeo Romano" realizzata da Lorena D'Urso .

L'intervista è stata registrata mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 18:53.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Cronaca, Csm, Diritto, Donna, Femminicidio, Giustizia, Governo, Istituzioni, Pannella, Parlamento, Penale, Politica, Violenza.
