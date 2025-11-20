20 NOV 2025
dibattiti

La professione che serve. L'agenda nell'Italia che cambia

CONVEGNO | Roma - 09:45
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Ordine degli Assistenti Sociali, Consiglio Regionale dell'Emilia - Romagna
Introduce Barbara Rosina (Presidente Consiglio Nazionale Assistenti Sociali).

Intervengono: Enrico Giovannini (Direttore Scientifico Asvis, professore Ordinario Università di Roma Tor Vergata), Alessandro Rosina (Demografo, professore ordinario Università Cattolica di Milano), Elena Allegri (Professoressa associata università degli Studi del Piemonte Orientale), Valentina Calcaterra (Professoressa Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Silvia Fargion (Professoressa Ordinaria Università di Trento), Urban Norhdurfter (Professore associato Libera Università di Bolzano), Livia Turco (Presidente Fondazione Nilde Iotti).

Conclusioni Silvana Mordeglia (Presidente Fondazione Nazionale Assistenti Sociali), Barbara Rosina (presidente Consiglio Nazionale Assistenti Sociali).

Coordina Elisa Concina (Consigliera Cnoas).

Buongiorno Antochi attivo che ci siamo è davvero un piacere aprire questa seconda giornata elemento del consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali organizzata insieme a Fondazione nazionale degli assistenti sociali dal titolo
La professione che serve l'agenda l'agenda nell'Italia che cambia
Questo appuntamento segna la conclusione del mandato consigliare un un cammino che come diceva ieri la presidente sentiamo come punto di arrivo ma anche come un nuovo punto di partenza
In questi cinque anni abbiamo attraversato l'Italia con le conferenze nazionali di Roma Torino una Firenze Bari abbiamo parlato di disuguaglianze di violenze istituzionali e di lavoro
E abbiamo ascoltato la politica l'Accademia alla prova la comunità professionale
Ma soprattutto loro le persone che ogni giorno nel nostro lavoro incontriamo i destinatari dei nostri interventi gli e Sperti per esperienza che ci hanno accompagnato con la voce e la rappresentanza delle loro associazioni è stato un confronto è stato un percorso di confronto vero di ascolto di crescita e ha dato forza identità la nostra comunità professionale
Sempre insieme nel due mila e ventitré abbiamo celebrato anche il trentennale degli stati generali e già allora avevamo aperto uno sguardo sul futuro
E oggi proprio nel momento in cui questo mandato volge al termine vogliamo raccogliere e rilanciare il filo del nostro lavoro una brocca saputo tenere insieme concretezza visione radici e futuro
La professione che serve come diceva era presidenze significa chiedersi che ruolo vogliamo avere nell'Italia che cambia un'Italia segnata da trasformazioni geografiche da nuove disuguaglianze sfide ambientali e sociali che ci interrogano ogni giorno
A guidare parte di questo percorso con competenza con passione è stata la nostra Presidente Barbara Rosina che oggi introdurrà i lavori di questa giornata
La sua presenza qui rappresenta un segno di importante di continuità e di responsabilità la volontà di seguire un cammino collettivo costruito sull'ascolto sul dialogo sulla fiducia quindi le cedo la parola con piacere approfitto di questa occasione anche per ringraziarla per la guida con cui in questi anni ci accompagnato e per la visione con cui continua a guardare al futuro della nostra professione
La consigliera Concina ovviamente mi aveva fatto leggere il discorso prima e questa parte non c'era grazie grazie
Allora siamo qua oggi nella seconda giornata io parlerò pochissimo per lasciare spazio davvero a tutti i nostri importanti relatori che vedo nella prima fila e ringrazio
Dico solo che siamo in un momento di grandissimi cambiamenti
Noi possiamo come paese e come professione scegliere di garantire l'esistente o scegliere davvero di aspirare a un futuro che sia un futuro migliore se un tutore diverso per tutti noi
Come in tutti i cambiamenti possiamo esserne in balia o possiamo rientrare le scelte noi oggi qui vogliamo dire che vogliamo rientrare le scelte tutti insieme che ne abbiamo le competenze che ne abbiamo le capacità e che ne abbiamo la forza come professione ormai matura come professione ormai capace di essere un anello fondamentale del nostro sistema
L'evento di oggi organizzato con la nostra Fondazione vedo davanti a me era presidente Morbelli avete il Direttore vedo tutto il CDA
E insieme a tutti voi ed è davvero lo spazio per dare voce alla professione nelle sue diverse forme partendo da due analisi che ci faranno i primi due relatori della giornata sui cambiamenti del Paese
Non potrei non dire che oggi è il venti novembre la giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza
Uno dei temi più controversi strategici compressi del sistema dei servizi della nostra professione
Siamo sempre in prima linea siamo in prima linea per capire come sono andate le cose
Per capire laddove possibile migliorare come farlo per garantire davvero all'infanzia e l'adolescenza di avere tutte le possibilità l prospettive di miglioramento delle loro situazioni la giornata di oggi è stata dedicata all'unico dall'Unicef al gioco sappiamo che è un elemento importante
Un elemento del quale forse presi dalla frenesia delle situazioni che ci troviamo di fronte magari trascuriamo ma che è uno degli elementi fondamentali da tenere in considerazione
Io vi ringrazio per essere qua anche oggi e ringrazio anche chi vedrà a questo evento attraverso la FAD che sarà disponibile a Breve sulla piattaforma nazionale e buon lavoro a tutti grazie
Grazie la presidente Rosy allora sì o no introdurre il nostro primo ospite illustre relatore che invito a raggiungermi sul palco professore Enrico Giovannini economista statistico professore ordinario all'Università di Tor Vergata di Roma
è stato ministro del lavoro delle politiche sociali nel governo Letta il ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibili
Del governo Draghi
Oggi è direttore scientifico di altri essa alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile una rete che riunisce più di trecento organizzazioni della società civile italiana nata nel due mila e sedici per promuovere la consapevolezza e l'attuazione dell'Agenda venti trenta per lo sviluppo sostenibile
Lascio la parola credo
Buongiorno buongiorno a tutti tutti grazie di questo invito grazie anche della disponibilità così incastrare un po'di orari visto che alle undici e mezza o un aereo
Però o mi fa molto piacere essere qui con voi un po'perché stavo guardando tutta quella sequenza di leggi che sono state adottate nel corso del tempo eccome ex ministro ricordo per esempio che facemmo il primo piano per la disabilità
Che da tanto tempo si attendeva nel nostro Paese riparo del due mila tredici due mila quattordici
Poiché oggi è la giornata come è stato ricordato dell'infanzia e la presidente ha ricordato l'importanza l'importanza del gioco comincio con un gioco e cioè ho chiesto dunque lei ai
Qual è il ruolo dell'assistente sociale in Italia
E la risposta è stata il ruolo dell'assistente sociale in Italia è quello di supportare persone famiglie e comunità in situazione di disagio operando con autonomia e professionalità per prevenire e trattare le problematiche sociali
Questo proprio professionista si occupa di analizzare i bisogni individuare le risorse disponibili e coordinare gli interventi tramite strumenti come il colloquio la visita domiciliare e il lavoro di chi
Quali sono le responsabilità principali prevenire supportare e recuperare individui gruppi e comunità in situazione di bisogno e poi continua mi convince
Vice vi riconoscete wow
E e dunque tutto bene nel senso che ci sono le leggi certo non ci sono i finanziamenti questo per esempio sulla legge sull'autosufficienza
Predisposta molto durante il governo Draghi di cui ho fatto parte varata poi successivamente in cui non c'è un euro
Mi devo dare qualche brutta notizia tanto per iniziare ma poi parliamo di futuro e il Governo dice nella documento sulla
Valutazione di impatto della legge di bilancio che è in discussione
Su degli indicatori di benessere il bene gli indicatori Bess che facemmo quando ero presidente dell'Istat dice sostanzialmente il governo che la povertà nei prossimi tre anni non di quindici
La disuguaglianza non diminuisce l'abbandono scolastico non diminuisce
Saremo tutti un po'più magri
Non ho capito bene perché
Le emissioni non diminuiscono eccetera eccetera
Cioè fondamentalmente non cambia nulla
Questo lo dice il Governo e non lo dice a solo azionista dunque abbiamo avete davanti ancora tre anni molto duri poi Dio vede e provvede
Ma questa disattenzione se volete alle condizioni della società italiana
Non è non viene
Non viene da oggi ma non riesce a cambiare
Non riesce a cambiare perché c'è sempre una priorità diversa c'è sempre qualche altra cosa da fare
E la condizione sociale e vista sempre come il risultato
Dell'andamento economico senza vedere in realtà la causalità inversa
E cioè che una parte consistente dei problemi economici del nostro Paese dipendono da una condizione sociale depressa in senso lato non nel senso medico e sono sicuro
Che era Sandro Rosina nel suo intervento viste le sue competenze la sua straordinaria
Qualità di analisi delle dinamiche demografiche questo è uno degli elementi per cui l'Italia a la dinamica demografica che conosciamo
Questa disattenzione nasce e lo dico anche dall'esperienza di ministro all'epoca
Dalla convinzione che la povertà
Sia unicamente con gran parte mancanza di reddito
Sappiamo invece e la povertà non è solo la mancanza della
E ormai negli anni abbiamo capito che c'è la povertà educativa la povertà energetica la povertà eccetera eccetera
Ma nei fatti né decisori economici e politici
L'idea e che se io trovo lavoro alle persone
Tutto va apposto
Questo un'idea fondamentalmente sbagliata
Drammaticamente sbagliata
E l'alternarsi degli strumenti dalla sostegno per l'inclusione attiva che feci io nel due mila quattordici poi diventato reddito di inclusione poi diventato reddito di cittadinanza eccetera eccetera Adesso assegno di inclusione
La difficoltà a far capire a questo Paese che la povertà
E un fenomeno multidimensionale che si trasmette interni generazionale mentre
Che ha in primo luogo a che fare con l'autostima
L'autovalore Tazio ma delle persone
Questo non passa
Negli studi sulla felicità
Per cui per
Sì pochissimi purtroppo in cui ci sono dei dati panel
Di lungo termine si mostra chiaramente che
Ad esempio dopo un incidente stradale un sul lavoro quello che sia in cui si
Hanno conseguenze molto pesanti la felicità va giù ma dopo qualche anno
Torna a livello precedente l'incidente perché perché noi ci adattiamo ci aggiustiamo
Quello che invece non determina
Un
Una caduta e questo ritorno
Sono due e venti
La perdita del lavoro
E la rottura dei legami familiari
Perché in questi due casi
Fondamentalmente l'individuo si ritiene colpevole
Mentre in un incidente stradale ok qualcuno mi è venuto addosso non è colpa mia
Quindi la rottura della fiducia in se stessi
E un elemento che incide drammaticamente sulla felicità delle persone nel lungo termine
Ed è qui dove ovviamente il ruolo dell'assistente sociale a che fare proprio con la ricostituzione di una visione di se stessi all'interno della società ma anche di evoluzione
Di ripristino
Di resilienza
Io sono il colpevole di questa in fasi sulla resilienza
Che ha portato l'Unione europea a addirittura chiamare i pm RR
Piani nazionali di ripresa e residenza
Nel due mila quindici ero dopo finito l'incarico dal ministro punto al governo Letta vengo chiamato dal gabinetto di fondo dei del presente alla Commissione Junker all'epoca
Per lavorare con il think-tank
Lavoro sui temi della sostenibilità e della resilienza organizza un evento a ottobre del due mila quindici il capo di gabinetto di Junker mi fa dire che io la devo smettere di parlare di sostenibilità e resilienza perché la Commissione europea non avrebbe mai
Introiettato questi concetti io smetto di lavorare con loro al Joint Research Centre della Commissione europea iniziamo a lavorare sulla resilienza scoppia la pandemia
E il gabinetto di fondarla Arianna sapeva ovviamente cosa stavamo facendo decide di assumere questo concetto
Perché il capo di gabinetto di Juncker si rifiutava di questa logica perché spiegava
Persona tra l'altro super intelligente bravissimo un po'vecchio stile ma insomma perché non possiamo dire alle persone che il futuro sarà pieno di shock
Ci ha pensato il futuro insegnarci
Gli shock gli choc ripetuti
Che anche in economia erano sostanzialmente sconosciuti perché anche noi economisti pensiamo lo sciocco come un evento così raro
E quindi il concetto di resilienza era quello di cadere e tornare il prima possibile a livello trash ok
Ma in un gioco parlo della teoria dei giochi a sciocca ripetuti perché diavolo tu vuoi tornare a livello precedente seri vulnerabile
Non deve rimbalzare indietro devi cercare di rimbalzare avanti e quindi la resilienza trasformati IVA in cui lo shock determina una spinta assaltare
Avanti non indietro
Su un sentiero a livello aggregato di sviluppo più sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche sociale economico eccetera
Questo concetto di resilienza
è abbastanza sconosciuto nel nostro Paese e non l'abbiamo capito tant'è vero che per più di un anno e mezzo abbiamo parlato del Recovery Fund
Cioè del fondo per la ripresa mentre invece si chiama il dispositivo per la ripresa e la resilienza
Perché perché noi in questo Paese in particolare ma non solo come vi ho dimostrato adesso l'idea di pensare al futuro
E a capire che futuro non solo ci aspetta ma che vogliamo costruire non è proprio il nostro forte noi siamo bravissimi a gestire le emergenze ma se ci chiedete di programmare
Il futuro
E prepararci al futuro
Non è proprio la nostra forza d'altra parte lo diceva Guicciardini nel Cinquecento che lo spirito italico Italia non esisteva ancora si poteva sintetizzare come Franza o Spagna purché se magna
E cioè che ne so io chi comanderà quali saranno le grandi tendenze però io citando un libro più recente speriamo che io me la cavo
Perché questo problema è un problema drammatico
Perché l'agenda dell'Italia nell'Italia che cambia non può essere la stessa rispetto a quando pensavamo che gli choc fossero orari
E dunque qual è la prospettiva che dobbiamo cambiare
Mi rendo perfettamente conto che combattere quella caratteristica antropologica di cui parlava Guicciardini non è proprio facilissimo
Come Hans Visser come alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile abbiamo lanciato un progetto che si chiama ecosistema futuro
Per provare a scacciare i pandori gli occhiali con le telecamere sapete con le cose che ci piace proprio discutere
Per settimane per mezzi e mettere il futuro al centro
Della
Riflessione culturale politica economica sociale
Appunto vasto programma avrebbe detto De Gaulle
Ma
Ma ci sono due novità importanti che vorrei condividere con voi avviandomi poi alla conclusione
Quanti di voi sanno che la Costituzione italiana è cambiata nel due mila ventidue
Nessuna dopo una
Che certo perché è cambiata cinque giorni prima dell'aggressione russa l'Ucraina quindi come dire
Nel due mila sedici Haase visse propone di cambiare la Costituzione
E durante il governo Draghi in un anno
Con un miracolo istituzionale facciamo il doppio passaggio alla Camera e al Senato e con voto unanime del Parlamento
Cambia l'articolo nove della Costituzione
Uno dei principi fondamentali
Mai toccati dalla promulgazione della Costituzione in avanti
Mi ricordo ancora quando a dicembre del due mila sedici illustrando il primo rapporto alla spesa presente Mattarella io dissi sa Presidente noi vogliamo cambiare la Costituzione
Chiaramente un sopracciglio si alzò
E gli dissi non si preoccupi non la seconda parte quella l'hanno cambiata in tanti noi vogliamo cambiare la prima parte ovviamente anche altro sopracciglio si alzò e disse con la sua voce la Costituzione non si cambia
In realtà l'abbiamo cambiata parlando lentamente anche col Quirinale ora la l'articolo nove al comma tre dice che è compito della Repubblica quindi tutti noi non solo dello Stato
Tutelare l'ambiente la biodiversità degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazione
La Costituzione entrata la parola futuro non c'era
E questo concetto dell'interesse delle future generazioni esattamente presidente
Al centro di quello che lei ha sottolineato oggi come nella giornata mondiale dell'infanzia
Qualcuno ha detto che abbiamo sfregiato la Costituzione perché abbiamo messo la tutela del paesaggio allo stesso livello della tutela dell'ambiente
Ma il punto cruciale e che abbiamo introdotto il concetto di future generazioni e di interesse delle future generazioni
Questa cosa ha condotto il Parlamento qualche settimana fa
A varare una legge e D'Artagnan articolo della legge centosessantasette che recepisce la nostra proposta di introdurre in Italia la valutazione di impatto generazionale delle nuove leggi
Dice la nuova legge che d'ora in poi tutte le nuove leggi devono essere valutate il rispetto all'impatto sociale e ambientale
Sui giovani esistenti
E sulle future generazione
Quindi tanto per capirci la legge di bilancio
Non passerebbe questo test tanto per fare un esempio
Il comma uno dell'articolo quattro di questa legge centosessantasette va anche oltre quello che non avevamo proposto mi dice
Le leggi della Repubblica promuovono l'equità tra generazioni
Parte il contenzioso costituzionale questo aprirà ogni volta che qualcuno può intervenire su pensioni e altre cose del genere esattamente la riflessione che facemmo nel due mila quattordici due mila tredici
E con l'unica legge di bilancio della del governo Letta in cui io riuscì a far passare
Il provvedimento sulle pensioni d'oro che poi resistette alla Corte costituzionale
Unico intervento sulle pensioni che ha retto pregiudizio della Corte costituzionale già all'epoca
Mi resi conto ci rendemmo conto che il vero problema della nostra Costituzione era il tema dell'equità tra generazioni
E il risultato si vede ne parlerà certamente professor Rosina successiva
Capite dunque l'opportunità che si apre non tanto e non solo sul piano legislativo può anche darsi che finisce il tutto in una bolla di burocrazia non è questo il punto
Ma aver messo tra i principi costituzionali l'interesse delle future generazioni non può non stimolare tutta la Repubblica quindi compresi gli assistenti sociali
A porsi questo tema del futuro
Il venti per cento dei giovani italiani ritiene che il futuro
Sia
Brutto
Scusate sia positivo
L'ottanta per cento pensa che il futuro
O non porterà nulla di buono o sarà negativo
Questo è un vulnus drammatico per la nostra società
E l'aumento dei casi di disagio giovanile che voi ogni giorno affrontate non è altro che un risultato
Anche di tutto questo quando ci fu la pandemia
E fu costituito il comitato collaudo forse lo ricorderete un gruppo di persone per pensare a la ripresa la nostra proposta mia e di una sociologa e di uno psicologo che facevano parte del gruppo di portare il futuro l'idea di futuro nelle scuole italiane
Fu scartata come un perché avevamo già intuito che la pandemia avrebbe distrutto il concetto di futuro nelle giovani generazioni
Oggi sono il due dicembre in realtà e concludo
Spero di annunciare
Che porteremo le scuole di futuro per il futuro nelle scuole italiane
Secondo una serie di metodologie che sono già state sperimentate e che l'UNESCO ci propone
Se dunque il futuro non è qualcosa come diceva Guicciardini
Da temere semplicemente ma è qualcosa da costruire
Allora dobbiamo capire come lavorare con il futuro
Come assumere noi stessi questa caratteristica perché quel venti per cento che pensa che il futuro abbia qualcosa di positivo non riguarda solo i giovani ma riguarda anche noi
RAI Due ultimo
Quindi anche noi soffriamo
Dello stesso problema
Come si fa dunque ad accompagnare l'Italia nel cambiamento quando siamo sostanzialmente convinti che il cambiamento sarà solo in peggio o non ci sarà coordinamento
Serve veramente una prospettiva diverso
Invecchiamento non è solo fisico ma in mentale
Questo il punto chiave
E allora il mio invito e quello a ragionare sul patto sul futuro adottato dalle Nazioni Unite sottoscritto dall'Italia a settembre del due mila ventiquattro di cui incalza nessuno sa nulla
Ma l'educazione al futuro la creazione di una governance anticipa ante come quella che c'
Sarà speriamo con l'introduzione della vittima
Sono tutti ingredienti
Per cambiare la prospettiva la cultura di un Paese ripiegato su se stesso che nella migliore delle ipotesi spera di cavarsela
Individualmente
E non come Paese non come Europa
E dunque qui il ruolo fondamentale perché la professione che serve essendo questo il titolo
Deve essere una professione che serve a recuperare un'idea di futuro ma soprattutto a far recuperare la voglia agli individui alle comunità
Intelligenza artificiale e dunque anche all'Italia di battersi di costruire di inventarsi un futuro equo e sostenibile
Perché come dice qualcuno se non ci occupiamo di futuro
Il futuro si occuperà di numeri che non è necessariamente una buona notizia concludo veramente con il riferimento a un paroliere
Non il paroliere dei PUC
Non so se conoscete la canzone Ci penserò domani io sono molto affezionato per motivi personali
A quella canzone mai proprio l'idea di Ci penserò domani no e rinvio il calcio alla lattina come dicono gli inglesi
No il paroliere di cui parlo è un certo Karl Popper
Tosse la foto forse lo conoscete come filosofo ma in realtà era anche un paroliere di canzoni in cui in un famoso intervento disse il futuro è aperto
Ma dipende da quello da come lo vediamo
Dipende da quello che facciamo da quello che faremo
Da come guardi il mondo da come guarda il mondo tutto pretende vi ricordate quella canzoncina ecco le parole sono state scritte da Karl Popper
Aveva assolutamente ragione da come guarda il mondo tutto dipende da come guarda il futuro tutto dipende
E quindi speriamo ora mi auguro che anche voi aiutiate il nostro Paese magari con l'iniziativa ecosistema futuro
A lanciare uno sguardo al futuro per costruirne uno migliore di quello che abbiamo adesso grazie
Grazie grazie davvero Giovanni perché ricordato insomma che
Diciamo solo integrando le no in un sistema integrato politiche sociali politiche ambientali politiche economiche l'Italia potrà fu affrontare insomma questa transizione potrà che diciamo garantire quello che dovrà essere il benessere alle generazioni presenti quelle future grazie anche per aver utilizzato delle parole come
Riconoscimento resilienza aggiungerei anche empowerment
Che sono parole anzi sono condizioni necessarie affinché l'assistente sociale posto a costruire anche dei percorsi personalizzati che siano basati sull'ascolto competente anche sulla valorizzazione delle capacità delle persone delle famiglie e delle comunità grazie davvero di nuovo
Grazie aiutiamo ringraziamo di nuovo adesso abbiamo avuto l'onore di ascoltare uno dei massimi esperti di democrazia di demografia dette formazioni sociali nel nostro Paese il professore Alessandro Rosina dell'Università Cattolica di Milano che invito a salire sul palco
è una voce autorevole e ascoltata non solo nel mondo accademico ma anche nelle istituzioni nei media nel dibattito pubblico le sue analisi
Ci aiutano a comprendere appunto come il calo demografico l'invecchiamento dei cambiamenti delle traiettorie di vita delle nuove generazioni stiano ridefinendo proprio il futuro dell'Italia
Per quest'oggi il suo contributo è particolarmente preziose e quindi diciamo con entusiasmo dice dal palco la parola
Bene buongiorno ringrazio
Ma il tema un tema importante prescelto è quello del dell'Italia che cambia del mondo che cambia cambia mondo sempre più complesso che cambia sempre più rapidamente
All'interno del quale poi dice l'Italia e come si posiziona l'Italia all'interno di questo cambiamento estivi abbia dove quali risposte possiamo dare per lasciarsi travolgere appunto l'altra riflessione
Che al centro la somma della dei di questa mattinata però noi dobbiamo partire da qualcosa di positivo se il tema è quello demografico ed è quello del dell'invecchiamento della popolazione
Questo grafico vi fa vedere e come tutto il mondo si è spostato da la la storia dell'umanità in cui le condizioni materiali delle persone
Comunemente erano su livelli di di sussistenza di difficoltà di trovare la possibilità di diverrebbe
Avere cibo giorno per giorno
E una durata di vita che era molto bassa se noi ci collochiamo al
Quando c'è stata l'unità d'Italia mille ottocentosessantuno devo dire tutta la storia dell'umanità poche generazioni fa l'aspettativa di vita era attorno ai trent'anni perché c'era un'elevata mortalità infantile poi i rischi di morte rimanevano altri in tutte Creta successive e quindi si viveva poco e con condizioni materiali di di forte le privazioni e con una economia di sussistenza
E poi però il mondo si è messo in moto
E qui vedete il percorso che è stato fatto su due assi in verticale c'è l'aspettativa di vita
Quindi quanto viviamo in quanto a lungo si vive e in orizzontale c'è una misura del benessere materiale
Pro-capite credete appunto che i i paesi del mondo che prima erano schiacciati e tutti compressi su una posizione in basso a sinistra che qui non si vede a un certo punto iniziano a muoversi
E fortunatamente iniziano a muoversi nella direzione giusta cioè lungo la diagonale
E se si vuole uguale diagonale vuol dire che aumenta l'aspettativa di vita Jersey versare per lungo ma anche condizioni materiali migliori e noi siamo il frutto di questo grande successo oggi un bambino che nasce a la prospettiva di arrivare oltre che dai genitori oltre tale in ogni e che non riusciamo a garantirlo in tutto il territorio cioè ci sono solo alcune aree del territorio vette più verso il nord-ovest disinvestimento sull'area famiglia e minori e l'investimento sull'area anziani
Producono due curve Ettore due mappe che sono praticamente sovrapponibili e che fanno capire appunto come andando in quella direzione si esca a creare un senso di comunità di collettività che trovi risposte adeguati e che a alla base quei due elementi di cui parlavamo all'inizio eccola racchiude che sono qualità c'è qualità per l'infanzia qualità prigione rispetto a banalizzazione del loro capitano Boban
Qualità della vita in età anziana per sentirsi attivi in buona salute e diventa anche un sistema sostenibile in cui anche i servizi
Danno il loro contributo e però sono possibilità è possibile investire ulteriormente perché questo circuito virtuoso e questo teneva sempre eticamente ed emarginazioni
Su un appunto la base della qualità della sostenibilità diventa la sfida principale è l'elemento portante però ed è questa la conclusione
Non è possibile tenere assieme qualità sostenibilità se non si valorizza la attività di cura finché noi non metteremo al centro attività di cura sua valorizzazione non avremmo nessuna possibilità di costruire un welfare che funzioni che si di qualitative sostenibile nel ventunesimo secolo
Grazie proprio
Grazie grazie viene anche al professore la sera prima il professor Giovannini ha detto io speriamo che me la cavo verrebbe da aggiungere diciamo che si stava meglio quando si stava peggio forse Emma invece raccogliamo no accogliamo invece quello che in realtà sì ci ha detto il il professor Rosina verso il fatto che appunto dobbiamo cercare in qualche modo di leggere anche questi cambiamenti demografici non come un dato inevitabile appunto ma come una sfida da governare no quindi lei ci ha messo in evidenza come l'invecchiamento attivo
L'investimento sui giovani sostegno alla natalità
Siano diciamo e possono diventare dei PIL dei pilastri ecco per garantire quelle che sono alla crescita la qualità di vita di cui lei ha molto parlato oggi e la sostenibilità del futuro nel nostro Paese il progresso grazie mille
Grazie
Adesso entriamo nel vivo della riflessione sulla professione sulla sua evoluzione anche su quelle che saranno le condizioni necessarie proprio per immaginare davvero
La professione che serve nel contesto che c'è stato proprio appena descritto nell'analisi introduttiva e quindi io inviterei a salire sul palco oggi abbiamo con noi tre colleghe purtroppo
Il professor Urbani ma non dove per oggi per motivi di salute non può essere con noi
Sono tutte studiose di grande rilievo nel panorama del servizio sociale italiano ed europeo che stanno conducendo ricerche capaci di illuminare degli aspetti fondamentali
Della pratica professionale dell'etica delle organizzazioni dei territori e delle tradizioni sociali quindi invito
A salire sul parco la professoressa Elena allegria professoressa associata dell'Università del Piemonte orientale Danila dalle trasformazioni del lavoro sociale i nuovi scenari della professione le competenze nel le competenze necessarie per governare la complessità
La professoressa Valentina Calcaterra professoressa proprio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed attenta ai precetti formative le nuove professionalità e contesti organizzativi
E la professoressa Silvia Fargion professoressa ordinaria dell'Università di Trento che è una delle voci più autorevoli del dibattito teorica internazionale nel servizio sociale che da sempre mette al centro
Diciamo il rapporto tra conoscenza etica e cittadinanza io mi metterei di quasi o creste di va bene
No prego no no no no va benissimo va benissimo anzi spostiamo magari volevo spostare un tavolo fosse più vicina cari bene allora io partirei da una domanda iniziale la professoressa Allegri
Professoressa lei delle trasformazioni demografiche che stiamo vivendo oggi abbiamo appena ascoltato
Queste relazioni introduttive rendono ancora più evidente quello che potrebbe essere il rischio di pratiche istituzionali che possano anche involontariamente marginalizzare proprio le persone che dovrebbero che noi dovremmo sostenere ecco le sue ricerche ci dimostrano come i linguaggi di organizzazione le routine professionale possano contribuire a queste dinamiche quanto sia importante un approccio anti oppressivo nel servizio sociale
Quindi le chiederei alla luce di dei questi cambiamenti che di cui abbiamo parlato oggi quali indicazione offre oggi il servizio sociale tanto per estivo per ripensare le organizzazioni alle pratiche professionali e per contrastare proprio quei pregiudizi quegli stereotipi e che possano a garantire un Equitalia partecipazione diritti anche delle persone più fragili

Abbiamo abbiamo quindici minuti professoressa
Allora grazie grazie davvero sono ovviamente molto lieta di essere qua ringrazio molto per l'invito però poco tempo quindi non posso fare tutti i passaggi di ringraziamento come vorrei e grazie per questa domanda davvero dottoressa Concina perché è una domanda che tocca un nodo fondamentale
Perché le trasformazioni demografiche invecchiamento momento della vulnerabilità fragilità che ben molto bene sono state messe in evidenza dal collega Rosina
E anche dall'intervento di giovani di prima ci interrogano ci obbliga a interrogarci scossa su come funzionano le organizzazioni in cui lavorano gli assistenti sociali e gli assistenti sociali
E quali rischi si annidino nelle pratiche intendo nel senso di practice no quindi di azioni professionali quotidiane che le e gli assistenti sociali mettono in atto i nostro studio
A cui mi ispiro per questo intervento è stato il primo in Italia a occuparsi di questo tema
Ed è uno studio molto interessante scusate se lo lo dico mai credo che sia importante sottolinearlo per almeno tre motivi uno il gruppo di ricerca che io ho coordinato quando lanciato l'idea è stato un gruppo misto che nato all'interno di una collaborazione con il cross Piemonte durante la presidenza di Barbara Rosina e poi proseguito con la presidenza di Antonio Tina nel gruppo di ricerca erano presenti dei consiglieri che occorrano nomina perché amo
E la stessa presidente e Marasco infelici dell'Università di Milano Bicocca ma nel tempo abbiamo cominciato alla fine del due mila diciannove nel tempo fino alla fino ad oggi poi il gruppo di ricerca si modificato fino a comprendere anche il dottor Coccapani
Quindi une Cuna vera autentica collaborazione nell'impostazione della ricerca e nella conduzione della ricerca con grande impegno da parte di tutti il secondo l'effetto di aiutare a nominare il fenomeno
Per chi è relativamente giovane in questa stanza un po'quello che è ma di Cardinale aveva intitolato Non famoso romanzo
Volare le parole per dirlo
E quindi questo aiutato i colleghi delle colleghe a rendersi conto che forse qualche cosa di molto buono
Oltre che problemini quotidiani ma qualcosa di molto buono lo stavano facendo ma non lo stavano riconoscendo come un'azione di resistenza o di attivazione di
Attenzione almeno a pratiche anti oppressive il terzo e che come sempre la la ricerca empirica in particolare la ricerca di tipo sociale sociologico di servizio sociale
Dovrebbe tendere a migliorare dei sentimenti di politiche Gigli attenzione e di lavoro all'interno della Società quotidiana contemporanea
Ora quando ne siamo partiti da qui in questa in questa ricerca
Ci siamo domandati a partire dalla definizione internazionale che voi tutti conoscete bene di servizio sociale anche dei global standard che dicono che lei gli assistenti sociali sono impegnati a promuovere la giustizia sociale l'emancipazione delle persone e delle comunità ripeto non è solo persone ma anche le comunità locali nelle quali lavorano
E le persone che si rivolgono i servizi sociali ma il mio rovello e che è diventato molto presto quello di tutto il gruppo di ricerca era quanto c'è di retorica in questo c'è poi nel nel nel lavoro quotidiano di progettazione di programmazione oggi diremmo di coprogettazione dico programmazione
Come facciamo a tradurre questa attenzione in tratti che efficaci e non solo efficienti
Perché il rischio di retorica rimane anche quando a volte la la stessa professione si promuove
Come Paladine paladini della giustizia come il dare voce quando sappiamo che un vero processo di in paura mentre è aiutare le persone a prendere voce non siamo noi a dare voce a loro
Perché altrimenti è un processo otto che mistico ti lancio un pezzo di riconoscimento ma il potere continua a tenerlo io intendo il potere definitorio
Dunque se non spinse non c'è questo processo di come dire traduzione non c'è neanche un impegno a tra
A trasformare le condizioni organizzative le pratiche professionali in modo che possono anche influenzare le politiche quei famosi livelli micro mese macro no le politiche
Peraltro molti HP accademici studiosi Esperti identificano gli assistenti sociali come i principali responsabili di processi utile a garantire risposte
Che costruiscano questa giustizia sociale
Oggi parliamo anche di più di giustizia redistributiva in un'altra ricerca
Parliamo anche di giustizia e Q sociale ma gli assistenti sociali non agiscono in un vuoto pneumatico
Non sono delle monadi
Autoreferenziali e nemmeno gli assistenti sociali che lavorano come liberi professionisti sono delle monarchie mangiamo agiscono all'interno di organizzazioni e possiamo dire burocrazie
Che influenzano profondamente il loro modo di lavorare attraverso
Un
Potrei dire dilemma
Anche se forse la definizione non è precisissima le come dire ma etico ovviamente ma diciamo in una dicotomia presente tra l'esigenza dell'UE il faro di quello che resta
Di definire dei criteri di accesso alle logiche redistributive
E
Il il rischio di creare questi criteri
In forma di categorizzazione che molto spesso diventano etichetta menti quando è un'etichetta mento è una forma di esclusione perché le persone vengono marchiate
Si portano dentro questo marchio per dietro per tutta la vita o per quello che resta quindi in questo senso
Come dire
I processi sono sono molto interessanti bisogna lavorare assolutamente e quindi gli assistenti sociali gli assistenti sociali dovrebbero essere capaci di iniziativa
E come dire
Di prendere il coraggio di esercitare il potere che hanno anche sulle vite delle persone che si fa con i servizi
E di prendere il potere per contrastare i processi che producono queste forme di oppressione di esclusione sociale
Allora in questa direzione salto tanti passaggi logici feroce cinque minuti grazie questo passaggio è aggravato dall'ascesa delle politiche neoliberiste
Che infatti Zanon la responsabilità individuale di ognuno di noi dei cittadini oggi sento sentito già qualche riferimento a slogan
E allora possiamo usarli anche noi non ce ne qui dette queste politiche evidente enfatizza la responsabilità individuale quindi lo slogan è
Usare la resilienza individuale come soluzione ha dei problemi che sono sociali si presentano in forma individuale ma il problema è sociale se sociale e perché anche politico nel senso ampie profondo del termine non solo delle politiche
E se è politico Pubblico ed è per questo che ci interessiamo alla ressa pubblica
In questo senso possiamo parlare di Paladini Palatine di diritti sociali se ci si impegna in questa direzione dunque le politiche neoliberiste ci dicono si salvi chi può
E ognuno si salvi dal solo e contrastano con una messaggio molto forte che la comunità scientifiche professionali del servizio sociale non solo questa ma noi oggi parliamo della nostra
Ha fatto proprio compreso il che no e il cross Hill anche la Fondazione ed è quello nessuno deve restare indietro
E sono due mondi opposti sono due modi diversi di leggere la realtà e di agire all'interno di essa
All'interno di questa ricerca sono si è reso evidentissimo la dicotomia tra questo mandato professionale sociale per gli assistenti sociali gli assistenti sociali e il mandato che iniziative o che chiede efficienza controllo aderenza alle regole
Non sto demonizzando le organizzazioni lo lo lo non sarà più chiara fra pochissimo
E che il
Evidenzia cabine entrato questo c'è il punto che l'oppressione non è solo un atto intenzionale è un meccanismo
E se è un meccanismo è un meccanismo che si annida nelle definizioni dei criteri di accesso nei tempi di lavoro nei silenzi delle organizzazioni negli spazi dedicati alle attività
Può rendere le persone invisibili perché queste cinque l'effetto di scrematura
Se la macchina organizzativa deve funzionare
Tende a
Scremare le persone i problemi
Uso questo termine non bello i casi
E se deve rispondere a determinati criteri di efficienza per logiche di finanziamento governative tutto quello che volete deve dimostrare efficienza e quindi di
Crema evapora fa evaporare i casi più difficili e fa andare avanti casi più facile
Queste le assistenti sociali l'hanno molto presente è venuto fuori in modo a esclusivo nella nostra ricerca questa consapevolezza
Perché le statistiche
Sapete bene che dipendono da tantissimi ASP altri aspetti quindi ancora un quindi
In questo modo un po'diciamo creativo per non dire disordinato in cui vi sto raccontando
Dato il tempo a disposizione le nostre domande gli interrogativi cognitivi erano come affrontano gli assistenti sociali le diverse forme di oppressione che emergono e quali strategie di resistenza di opposizione o di allineamento come dire attivano sinteticamente sono
L'analisi poi dei risultati delle trascrizioni di dodici focus group non ve l'ho detto
Col che hanno coinvolto centocinquantacinque assistenti sociali di tutte le regioni italiane rappresentati e di diversi tipi di servizi dalla sanità al ministro della Giustizia agli atti a s a
Migranti e anche altro hanno portato questa
Sintetica tipologia
Non non lasciamo perdere il tre mila ottocento questionari che avevamo raccolto alcuni di voi senz'altro avevano risposto a questo che avevamo raccolto durante la la servente
E sono dei risultati direttamente proporzionali alla situazione lavorativa cioè
Più
è
Sicuro al posto di lavoro
Quindi a tempo indeterminato e più è alta l'esperienza a livello di esperienza gli anni di esperienza
Dell'assistente sociale maggiore la sua consapevolezza rispetto a ciò che può essere oppressivo
Per evidenti ragioni che se avremo tempo magari riprendiamo dopo comunque i risultati ci dicono quali sono le le tendenze una eseguire
Professionistiche interiorizzato la logica burocratica si limitano ad eseguire regole e procedure anche quando le percepiscono ingiuste spesso per paura di ritorsioni o per insicurezza lavorativa questo ad esempio
Tempo determinato giovane esperienza
Magari mi sei mesi di prova non si mettono a fare quindi sullo sta chiedendo di fare i rivoluzionari ma insomma
Quindi questo può portare a diventare contemporaneamente lavoratori oppressi ma anche oppressivi nei confronti delle persone di cui si occupano
La seconda strategia rendere invisibile a causa di lavori di carichi di lavoro eccessivi mancanza di risorse logicamente organizzativa i casi più complessi appunto vengono trascurati e questo è l'effetto scrematura
Porto via Scredi mobile aiutare ad adattarsi cioè aiutare le persone seguite dai servizi sociali ad adattarsi a delle categorie burocratiche
Troppo rigide per poter accedere ai propri diritti
Invalidità insomma non non devo farvi degli esempi ma questo è un rischio di stigmatizzazione
Che loro porteranno dietro
Esternalizzare il luogo di controllo e di conseguenza la responsabilità cioè i professionisti riconosco nell'ingiustizia nei processi
Anche forme di oppressione ma ritengono che la responsabilità del cambiamento spetti ai vertici dell'organizzazione che è vero in ultima istanza ma non si attivano per sensibilizzare
Adattare regole procedure questa è la forma di resistenza nascosta più
Forse per certi versi interessante rende rendere flessibili per proteggere le persone seguite dal sistema opporsi forme di resistenza Peart a che ovviamente non si fa da soli mai
Per pratiche considerate dannose persuasione e gli altri dialogo offerto questa è la la la
E prospettiva se volete come dire più più alta ma per farla e necessario costruire alleanze mediazione promuovere discussioni con me ne cere dirigenti recuperare l'alleanza che
Si è un po'persa all'interno dei servizi no tra professionisti
Responsabili dirigenti e quello che è un fenomeno che è chiamato un processo scusate che chiamato incrementali incrementa il millesimo radicale
E quindi c'è un pensiero critico c'è un pensiero anche radicale ma procede per piccoli passi
All'interno di tutte le prospettive di cui vi ho di Onna quanto prima
Su questo con chiudo chiedo scusa se ho sforato chiedo scusa ma davvero
In questo modo cioè
L'approccio critico anti oppressivo non è una tecnica
è un modo un approccio di intendere il servizio sociale come professione e come disciplina che non si limita ad accompagnare
Ma che interroga se stessa le istituzioni gli amministratori locali le politiche i politici e costruisce nel tempo spazi concreti e reali di giustizia sociale ho solo accennato alcuni aspetti ma
E qui si gioca il futuro della professione che serve una professione capaci di coniugare competenza tecnica
Con pensiero critico e con un coraggio etico e politico nel senso più alto di imporsi practices senza annullare senza annullarsi dentro le organizzazioni
Ma ovviamente collaborando per esempio come consulente per amministratori locali
A costruendo alleanze per promuovere i diritti
Grazie ai nostri il lavoro fatto in tutti questi anni grazie alla anche alla Presidente
E quindi una professione capaci di tenere insieme cura e giustizia molte grazie per la vostra attenzione
Grazie grazie anche la professoressa Levi ricchezza illustrata insomma le modalità di un servizio sociale anche oppressivo e adesso passerei a parlare di un tema che in qualche modo si lega anche a quei
Passiamo dalle praticante oppressive le pratiche greca Paci tanti potremmo definirle
Professoressa Silvia fare già una condotto questa ricerca Progetto Coppin che c'ha dimostrato come la qualità dell'ascolto del riconoscimento delle risorse delle famiglie è decisiva per evitare proprio così quelle del possono essere delle risposte standardizzate per ridurre terribili il rischio di disuguaglianze nei percorsi di cura
Ecco alla luce dello scenario che è stato appena descritto ecco quali secondo lei sono o possono essere le condizioni culturali organizzative formative soprattutto acque sono immerse tra la vostra ricerca
Che oggi sono indispensabili perché gli assistenti sociali possano costruire proprio quegli interventi personalizzati che siano fondati sull'ascolto e sulla parodia valorizzazione delle delle capacità delle persone della famiglia delle comunità
Prego profusamente alla denaro per la domanda grazie di aver cioè di aver portato all'attenzione questa ricerca perché se l'aspettava prima ricerca di servizio sociale che è stata sì riconosciuta come Progetto rilevanza nazionale ha ricevuto i fondi per questo
Abbiamo aperto la strada perché poi anche alcuni del gruppo iniziale poi hanno fatto partire altre ricerche che sono state altrettanto riconosciute finanziate quindi e questo è fatto un passo importante e non riescono dire questa cosa che è stato un passo importante perché non per questioni di corporativismo ma proprio per questioni di portare nella ricerca la nostra prospettiva alle domande che vengono dalla pratica
Non a caso queste domande che riguardavano il sostegno alla genitorialità alle costruzioni di genitorialità su terreni incerti perché questa era la ricerca è partita prima ancora da una ricerca sul gli assistenti sociali e su quali erano i problemi che gli assistenti sociali
Rilevavano delle lavoro con la genitorialità quindi e partiva da queste domande io credo che questo sia un primo punto forse da mettere a fuoco
Ecco che cosa Emerson e ci siamo occupati di genitorialità
Do mi piace chiamare fragile vulnerabile perché
Per quello che spiegano adesso lei ci siamo occupati di persone che devono essere genitori in condizioni
Di di grave instabilità che
E indipendentemente dalla loro sulla rapidità ma si trovano per esempio emigrazione forzata per esempio in povertà
E l'altro aspetto perché siamo partiti dagli assistenti sociali i situazioni di rotture familiari
Complicate conflittuali che vanno avanti per anni ecco questo per fare degli esempi quindi ci siamo occupati
Di di capire
Non le loro vulnerabilità ma le loro forze e questo è stato il primo punto cioè la il nostro punto di partenza è è stato proviamo che è una proposta che facciamo anche al servizio sociale anzi che abbiamo visto che il servizio sociale spesso ci insegna praticato ci insegna a mettere da parte gli standard come dovrebbe essere la genitorialità sono standard che nella nostra società sono molto forti si sono sviluppati molto noi mettiamoli da parte questo non riguarda solo le cisterne il tappo riguardare molti boh venti o funzioni nella vita
Mettiamo da parte e negli standard e guardiamo invece come dei terreni morti che attraversano le vite delle persone le persone riescono in qualche modo
A svolgere questa loro funzione o ci provano ove il come si parla di cupi inganni come fronteggiano ecco questa cosa qua secondo me è stata
Il riferimento teorico era Morgan invece che i il il gli standard della famiglia come eletti di fatto le persone fanno famiglia in una società ecco forse devo dire da che abbiamo studiato le situazioni di incertezza però l'estrazione di incertezza caratterizzano un po'tutti gli scrittori in questo momento
Oggi quello che c'è stato presentato prima ci dice come
La
La società litiga Biche della Società mettono tutti in una situazione speculazione politica Sandro del sorriso d'uccello Daniela certo molto
Anche appartati autostima avversata dalla molto che avesse parlato di autostima allora
Tre cose forse che volevo dire la prima E.T. passare pensare ai ruoli come stabili come il ruolo genitoriale il ruolo di figli un ruolo a pensare a processi di posizionamento ci siamo riferiti alla teoria di carré vuole
Giovanna
Langer corso Wolfang no
E a vedere come le persone nei contesti di vita Reed negoziano quelli che sono i loro compiti loro dovere i loro diritti e in qualche modo come questo un processo dinamico che va avanti che non è non non può più far riferimento delle definizioni stabili quali sempre e comunque fornitori
Ma che è comunque rinegoziato costantemente con le istituzioni come con le istituzioni con noi assistenti sociali con il partner con i figli
E quindi questo è già primo punto rispetto a questo
Il nodo importante prima si parla di riconoscimento riconoscimento a parole che usiamo quotidianamente e che però a delle delle delle radici e delle
Diciamo così a a a a
Ha fatto partire delle riflessioni filosofico sociali molto importanti
E mi riferisco a me ci siamo riferiti a Orford mette fresa particolarmente e quindi a questo a questo tonnare affondo su che cosa il riconoscimento come bisogno fondamentale dell'umanità come bisogno centrale eccome
Ecco nella nostra ricerca rispetto alle capacità di Coppi al tirar fuori le proprie capacità le persone abbiano detto
Che il riconoscimento è uno degli elementi centrali e su questo il servizio sociale dei ruoli importanti su tre livelli sul livello delle relazioni interpersonali quindi riconoscere l'esperienza delle persone e la loro esperienza
E le loro fatiche non il fatto che non sono o i genitori
Del modello dell'intensi venti dei modelli sociali Matic come in qualche modo si sforzano di dare delle risposte di avere un ruolo di guida magari la fatica del ruolo di autorità in certi contesti ecco quindi abbiamo visto questa cosa deciso
Ti guardo perché noi mi dice che non siamo ancora in tempo mi veniva solamente la sollecitazione parlando di riconoscimento perché anche riconoscimento parlava prima la professoressa allegre delle organizzazioni quanto anche e gli operatori all'interno dell'organizzazione
No possano essere riconosciuti o Mercedes abbiamo accennato nei predetti questi suppongo secondo Romanazzi ritorno ci ritorno sull'altro riconoscimento della professione
Però secondo me della professione a questo compito importante e l'abbiamo visto quando
Come dire i i genitori che abbiamo intervistato verrà fatto un'esperienza positiva del servizio sociale
Ecco l'idea era proprio Duilio e luce era una cosa che ha comunque rilevato Marsan felici nella sua parte soprattutto sulla povertà
Di genitori che dicono sono al buio e quando vieni riconosciuto in qualche modo vedi ti vedi vedi la luce quindi il riconoscimento il riconoscimento dei diritti
E su questo è vero noi dobbiamo a far arrivare le persone l'autodromo casi però c'ha abbiamo un ruolo importante in questo processo di riconoscimento dei diritti delle persone e il terzo livello
è il riconoscimento di ruolo sociale e questo adesso io è venuto fuori nella ricerca colpi
Però ne stiamo facendo una ricerca per esempio che sugli anziani ed è venuto fuori fortissimo c'è l'importanza per le persone e il ruolo che il servizio sociale può giocare
Nella
Per un mese intero consentire il riconoscimento di un ruolo positivo dentro la società non sono un peso non sono una
Qualcuno che ricco e che ma sono qualcuno che ha un ruolo positivo nella società e rispetta i genitori pensate quanto può giocare l'idea di essere un cattivo del genitore
Che crea dei problemi sociali oppure il il fatto di essere rappresentato magari perché vive in una situazione di altissima complessità e delimita rinegoziare quello che fai e non corrisponde agli standard perché magari ci si è spento
Questo era era un po'la cosa che cosa di chiediamo rispetto a questo adesso
Ma secondo me molte cose le ha già dette e l'esame dei criteri ma di me però forse una cosa che viene fuori è che se
Questo ruolo importante del servizio sociale può essere giocato quello di
Capire i nuovi posizionamenti delle persone dentro i loro ruoli dentro le loro posizioni sociali diciamo così se mi si consente la rispetti tensione se ne in qualche modo ci si è parlato anche di resilienza allora
Ecco
Se noi vogliamo questa cosa qua e ecco faccio una parentesi perché avevo messo resilienza appena sentito che ne ha parlato altri insomma non se ne parla allora la riprendo resilienza vuole anche dire
Prendersi l'autorevolezza di sostenere le persone che si prendono cura di altri
Che si prendono cura di altri perché questo è e sostenere come persone questa è un'altra forse cosa che è venuta fuori che i genitori avevano bisogno anche di essere riconosciuti come uomini e donne e non solo come mamme e papà
E in qualche modo l'idea che questa era una parte che servizi possono giocare
Per fare questo
In qualche modo bisognerà pensare a come il servizio sociale che comunque fa parte di una burocrazia perché comunque ed è
La parte a contatto col pubblico della burocrazia si è parlato kit che ha parlato di Strickland Europcar
Quindi di burocratica burocrati a livello quella strada
A me non piace e non piace per niente lo so che dico però preferirei professionisti dentro delle burocrazie perché questo è quello che siamo e in qualche modo secondo me il la grossa sfida e di capire come fare in modo che dentro un'organizzazione burocratica l'organizzazione del servizio invece sia
Su basi diverse cioè che possa stare dentro la burocrazia e quindi in qualche modo confrontarsi perché questo
Scusate lo vogliamo anche perché ne vogliamo servizi pubblici non vogliamo solo il privato sociale vogliamo che i servizi stiano dentro e che lo l'ente pubblico offra servizi
Collaboriamo con il terzo settore è importantissimo però il servizio sociale
Comunque un ruolo lì e allora la la sfida adesso sarà quella di capire come in qualche modo si costruisce all'appendice della burocrazia una un contesto flessibile perché questo è il più grosso problema che io visto che i colleghi senza tono cioè ho fatto adesso un lavoro con una un gruppo di assistenti sociali romano
Erano tantissimi cento e ho fatto una piccola indagine su quali erano i principali le principali questioni e lo sapete
Beh i casi complessi certo ma il al primo posto cioè il rapporto con l'organizzazione e quindi il primo elemento che i colleghi hanno hanno detto
Il rapporto con l'organizzazione e secondo me è qualcosa su cui dobbiamo ragionare pensare la ricerca ce lo dice grazie grazie grazie vera
Intorno a questa questa ultima riflessione perché
Il benessere delle persone passa anche attraverso il benessere degli operatori che lavorano all'interno delle organizzazioni ecco abbiamo qua con la professoressa Calcaterra che diciamo a diciamo seguito insomma partecipato all'affare dei vasi s'che è stata realizzata prima dell'introduzione della ex supervisione
Una ricerca che ci offre un quadro utile sulle percezioni del lieve le assistenti sociali Benin diciannove mila hanno risposto insomma
A questo questionare questo sondaggio rispetto al tema della supervisione a ruolo nel lavoro professionale
Ecco quindi in vista del seconda rilevazione che permetterà poi di valutarne anche l'impatto chiedo la professoressa Calcaterra come possono le evidenze raccolte finora orientare proprio nell'implementazione di una supervisione che sia capace di rendere anche più solido e più competente proprio la risposta dei servizi sociali di fronte alle sfide demografiche la complessità che sono state evidenziate oggi
Emigrazione e grazie di questa domanda delle opportunità di portare secoli in sintesi alcune riflessioni che arrivano da questo importante lavoro di ricerca guidato da un gruppo compositore che sanno miniere onorata di rappresentare qui oggi questo importante
Momento di riflessione condivisa
è una ricerca che è stata voluta fortemente dal ministero del lavoro e delle politiche sociali incollato
Se ne continuasse Filas
Proprio con la finalità no di poter arredati rispetto all'impatto che introduzione della supervisione come l'ERSA a rispetto al benessere
Degli operatori delle assistenti sociali nei servizi e conseguentemente il benessere delle persone con le quali lavoriamo di cui ci occupiamo
Una ricerca guidata
Portata avanti da un gruppo composito dicevo prima di ricercatori composita in termini di afferenze universitarie le Università Cattolica del Sacro Cuore che io rappresento l'Università di Milano Bicocca in Università degli studi di Bari
E anche composita in termini di competenze disciplinari portate nel gruppo dei ricercatori
Abbiamo avuto un importante contributo di ricercatori e ricercatrici esperte di servizio sociale oltre a me Mara sacrifici e Maddalena Floriana Grassi
Anche di sociologi ed economisti professor Barbetta Roberti Perrella cattolica Argentin per la Bicocca e Moro per l'Università di Bari ci tenevo insomma nominare tutti i colleghi e le colleghe perché abbiamo lavorato
Insomma in maniera molto importante questo lavora insieme a no azzardasse il ministero
Non vi rappresento ovviamente tutti i risultati della ricerca perché sarebbe impossibile in questo tempo ma sono pubblicati sul quaderno delle ricerche sociali sessantadue e quindi nel caso di possiamo recuperare i limiti
Dicevamo un questionario a cui hanno risposto
Oltre diciannove mila assistenti sociali che lavorano nei servizi
E questa importante direi grande partecipazione tende ai colleghi delle colleghe nei servizi ci offre quattro significativo
Che rappresenta un po'la fotografia di come stanno e di come lavorano nel servizio oggi le colleghe e i colleghi
Dati preziosi su cui possiamo fare tanti ragionamenti e che ci aiutano anche a capire poi insomma la supervisione come interverrà rispetto Mario rent aree rendere più solite competente dicevamo la risposta dei servizi sociali
Ai bisogni che stanno così cambiando anche se abbiamo già le risposte rispetto a come cambieranno le previsioni
Quello che emerge i dati su cui insomma condiviso con le colleghe l'importanza di portare la riflessione oggi
Sono sostanzialmente la rappresentazione di una soddisfazione dei colleghi delle colleghe rispetto al lavoro che portano avanti che fanno la professione che hanno scelto
Quindi rimane alta la soddisfazione nella nell'aver scelto questo lavoro nello svolgere questa professione nei servizi
Con anche però rappresentate delle attiche delle criticità
I nostri colleghi e le colleghe sono soddisfatte del contenuto della professione infatti vediamo che dalle analisi le prime analisi che abbiamo fatto su questi dati troviamo un benessere lavorativo e professionale che
Espresso positivamente correlato con il contenuto appunto della professione ciò di cui ci occupiamo le cose che facciamo le nostre funzioni il nostro intervento nei servizi
Mentre le situazioni di fatica il malessere più spesso correlato con i fattori organizzativi
Quindi i contesti nei quali lavoriamo i supporti che abitiamo diciamo assistenti sociali soddisfatte della professione
Ma un po'meno soddisfatte delle
Possibilità di crescita dentro nei servizi della propria posizione professionale
Che si sentono poco riconosciute rispetto a per esempio il setting no alle dotazioni strutturali vediamo una differenziazione a livello di macro aree territoriali nel nostro Paese
Che però tocca diversi colleghi e colleghe nei servizi rispetto per esempio fondato su su tanti la possibilità di avere uno spazio un ufficio proprio
Con una scrivania appropriata e sappiamo quanto questo conta nel momento in cui incontriamo le persone
E garantire uno spazio di accoglienza che ci permetta di fare bene anche il nostro lavoro di ascolto
Non sempre questa è una dotazione di cui i colleghi e le colleghe insomma ci raccontano di avere nei servizi nel nel loro a volte hanno scrivanie condivise uffici condivisi computer condivisi
Anche omesso distrazioni a volte rispetto al riconoscimento economico è un dato che sappiamo
Le possibilità di sviluppo della carriera riconoscimento economico
Una fatica espressa rispetto al carico di lavoro un altro dato di cui si è già insomma parlato ma che emerge in maniera abbastanza importante era questa prima rilevazione
Un carico di lavoro con le persone sì ma anche un carico di lavoro amministrativo di lavoro anche i percorsi sì
Un altro elemento di di riflessione che potrebbe segnare una criticità e che non sempre si rileva la presenza di un coordinatore no nei servizi in cui lavora noi anche questo
è un elemento insomma che potrebbe portare a delle fatiche nello svolgimento delle proprie funzioni se non c'è coordinatore a cui riferirsi con cui potersi confrontare prendere le scelte e le decisioni
Ci sono anche delle degli elementi ovviamente di su cui puntare delle riflessioni significative nella nella prima rilevazione del questionario base sappiamo rilevato l'esperienze pregresse di supervisione prima dell'avvio del dell'introduzione del se supervisione per capire lo stato dell'arte rispetto a questa questo strumento
Ecco la supervisione non sappiamo non era così diffusa né i nostri servizi
Laddove i colleghi e le colleghe hanno avuto possibilità di svolgere la supervisione la presenza della supervisione di esperienze pregresse
Sono sotto associate a condizioni di maggior benessere lavorativo
E questo è datori in quarantena anche rispetto a quello che poi potremo trovare con la seconda quei vecchi auspichiamo insomma di di rilevare
Un benessere lavorativo sia nella relazione con le persone ma anche nella relazione con l'organizzazione dentro nei servizi
In particolare emerge per le esperienze pregresse di supervisione che
Erano pagando un come dire non non hanno seguito una politica noti introduzione così come quella prevista dall'ERSA
In particolare verso le esperienze di supervisione individuali hanno mostrato insomma elementi di correlazione con maggiore benessere lavorativo
E in queste situazioni spesso i colleghi hanno anche scelto di pagarsi autonomamente le esperienze di saper Visinoni colleghi e le colleghe
Un altro dato che vorremmo condividere
La rilevazione delle insomma riflessioni connesse a le relazioni che i colleghi e le colleghe mantengono all'interno dei loro servizi tra di loro nella relazione con il livello di coordinamento di policy making così come nelle relazioni con altri colleghi di altri servizi e il analisi di questa parte dei di questi dati del questionario ci dice che anche questo non ci stupisce ma importante avere questa evidenza che nel momento in cui possiamo sperimentare delle relazioni collaborative fluide tra colleghi
Anche dentro le organizzazioni che hanno evidentemente una loro struttura gerarchica necessaria ma questa struttura gerarchica permette uno scambio fra colleghi con il livello di coordinamento il diritto dirigenziale
Che sia reciproco fluido potrei dire usare questo termine ecco i si sta meglio si lavora meglio e si sta meglio
Quando invece i processi decisionali riflessivi comunicativi sono centralizzati dentro quindi una struttura organizzativa centralizzate le persone sono in Rete in maniera
Centrali Giata ma non c'è questo scambio fra pari fra i vari livelli
La situazione peggiora
Addirittura si sta peggio di chi invece isolato di quei professionisti che lavorano soli nei servizi che non hanno tante connessioni tanti tassi di sviluppo possibilità di stare in relazione questo ci dice dell'importanza che i contesti organizzativi hanno sul benessere lavorativo professionale
E ci dà delle indicazioni significative rispetto a come la supervisione può sostenere no un servizio sociale che funzioni meglio operatori colleghi e colleghe nei servizi che stiano meglio nello svolgere la loro professione
E anche che quindi possano lavorare meglio e portare risultati migliori i beneficiari ultimi del nostro lavoro
Abbiamo sentito prima dagli interventi che ci hanno preceduto anche dalle relazioni di questa mattina l'importanza di non fare da soli
Di non lavorare in maniera disgregata la necessità di avere una progettualità di poter dialogare
Dentro i servizi e fra servizi abbiamo parlato di resilienza trasformati davanti
Come lo sguardo che abbiamo sul futuro ci orientano anche come dire rispetto alla costruzione di quel futuro
Di centrare sulla qualità di costruire un welfare di prossimità ecco tutti questi sono temi che sono
Potenzialmente oggetto di riflessione potenziamento discussione nei momenti di supervisione la supervisione alla supervisione che deve essere intanto che attività che voluta perché come dire cercata dei colleghi della collega interne quelle che nei servizi
Ed è una possibilità concreta di stare in relazione abbiamo visto come lo stare relazione è un elemento che impatta positivamente sul benessere uno stare relazione che consente di su consolidare queste relazioni intime possono andare a cercarle ad hoc al bisogno ma di poterne fruire in maniera costante e come dire più certa diciamo così
La supervisione uno strumento che permette una riflessione alta e costante sulla pratica sulle scelte che facciamo il che
E sul potere che abbiamo di intervenire sulla vita delle persone di cui ci occupiamo
Dovranno quindi intendere un una supervisione come la possibilità di elaborare proposte che incidono sulla nostra pratica professionale ma anche sulle organizzazioni sul funzionamento dei nostri servizi da qui l'importanza anche dalla supervisione organizzativa
Che ci permette di ragionare anche su questi livelli su queste dimensioni
Ecco i risultati sono molti potremmo insomma portare anche molte altre riflessioni Imam Mestre ma sintesi perché la dottoressa concilia ovviamente ci richiamare il tempo
Questo era ciò che volevamo condividere in questa prima fase
Grazie grazie cercare
Era il taglio che spetta
è stata simbolica finanziata anche dal Ministero lavoro Politiche sociali nell'ambito no della convenzione dei l'assistenza tecnica del consiglio nazionale dell'ordine quindi speriamo che poi appunto questi risultati insomma vengano poi raccolte anche dal ministero per poi anche eventualmente insomma anche a pensare a delle delle azioni anche conseguenti no anche per tutte le no gli elementi che ci ha portato qua oggi rispetto anche alla professione Rispetto al come dire arrendere a attrattiva anche no narrare la nostra professione perché appunto se vediamo che insomma come lei ci ha riportato
Anche i colleghi insomma in in questo momento insomma anche a non come dire fanno una fatica ecco fanno fatica adesso speriamo lei aveva richiamato adesso alla la supervisione multidisciplinare organizzativa insomma sappiamo che Preve detto ieri anche Barbara Rosina insomma ha detto la ministra leveranno ci saranno implementazione anche dell'équipe integrate quindi speriamo che anche questo porti anche gli operatori sentirsi diciamo meno isolati meno a Sogliano altro che questo possa rafforzare l'intero sistema ecco abbiamo ancora tredici minuti a disposizione a proposito di Giacomo diciamo faccio giocare anche un porto professoresse e oggetti perché io faccio un'ultima domanda con veramente tre quattro minuti a testa per rispondere allora parlando di competenze ne abbiamo parlato tanto che oggi mi chiedo qual è secondo voi la competenza più strategica è rinunciabile che gli assistenti sociali dovranno sviluppare è davvero per la professione che serve in questo scenario e se doveste indicarne una sola quale sarebbe e perché
E sì prego
Sì un compito impossibile allora è un compito impossibile ma provo la competenza più importante vado al nocciolo della questione
Io credo che sia la capacità di continuare a conoscere e chi usa fare la conoscenza per fra virgolette governare la complessità quando parlo di complessità ovviamente intendo la capacità di detenere più livelli contemporaneamente
Una causalità circolare
Non c'est sempre solo una una causa che determina un determinato fenomeno e per fare questo le egli e assistenti sociali devono essere aggiornati devono continuare a leggere devono continuare a studiare
Devono continuare a formarsi non solo per i nell'ottica e no della Comunità europea del long life learning ma ma anche ma perché i mutamenti si
Occlusivi
Continui che e repentini grazie che è assolutamente necessario andare in questa direzione
Benissimo anche a quest'ultima iniziativa del del ministero rispetto ai ai master di primo e di secondo livello su
Dei temi particolari nutrendo percentuali per questa affermazione più fatto a proposito professoressa allegre salutiamo anche il dottor Renato Scarponi a che c'ha ragione solo leggendo parlo io
E
Vorrei spendere veramente quarantacinque secondi su questo non esiste una professione senza chi sì occupati sistematizzare la costruzione del sapere
La costruzione della conoscenza che quella professione elabora
Si parte da dove volete dalle pratiche oppure si parte dai modelli dove non ma non è questo il punto eh e questa elaborazione e la situazione italiana è da questo punto di vista ovviamente mi sto riferendo all'Accademia
Imbarazzante per non dire inquietante
L'Italia è l'unico Paese europeo a non avere un dipartimento di servizio sociale specifica
Ovviamente Altero dipartimenti servizio sociale non significa che ci stanno dentro solo quelli che si occupano ma significa che tutte le altre discipline collaborano a quell'elaborazione
E facendo un rapido calcolo su quarantadue corsi di laurea triennale e trentotto corsi di laurea magistrale dunque calcolate poi quanti professori a contratto quanti studenti quanti tirocinio eccetera noi siamo in come strutturati del servizio sociale in particolare siamo tre professori professoresse ordinarie eravamo quattro fino a qualche giorno fa ma ebbe con cura da tre pensione copertura azioni a Silvia undici professori professoresse associate e diciamo in diverse forme dieci ricercatori affronti tutti i corsi di laurea che abbia detto mi fermo qui perché le riflessioni andrebbero grazie
Credo che il
Ha ragione tocca nient'altro continuiamo a zero cantine amo in giro come secondo l'ordine ok allora
Direi che concordo pienamente con quello che ha detto Elena Allegri prima di me e che credo che sia la base veramente centrale adesso come Società italiana di servizio sociale stiamo proprio lavorando sul promuovere almeno delle linee guida per l'insegnamento del servizio sociale perché secondo me importante proprio anche tenendo presente la realtà che deve cambiare ma che quella che che molti insegnamenti sono a contratto e quello che noi abbiamo verificato è che
Questo vuol dire che i docenti a contratto non sono coinvolti nell'organizzazione del corso quindi l'organizzazione del corso
è fatta da professionisti che a volte sono più amici a volte meno più diciamo così più hanno voglia di confrontarsi con la professione a volte meno però che non ne hanno esperienza diretta e che no de hanno un'esperienza
E continuano spesso dichiarare ma noi non siamo al silenzio ma noi di queste cose non sappiamo niente però sono coloro che organizzano i corsi quindi questo è una cosa che
Avrebbe preferito
Invece
Ecco detto questo adesso non mi permetterò gli applausi perché dico una cosa un po'critica della professione invece attorno una cosa perché abbiam parlato di riconoscimento è ritornato fuori è ritornato
Criteri tornato in in tante salse ecco io in questo momento un po'attraverso la ricerca un po'attraverso degli interventi di supervisione e non sono supervisore però ha fatto degli interventi a latere
E un sì e le ricerche
Io una cosa che ho notato è che c'è un problema una questione non so se chiamarla problema però
Allora se dovessi definire una cosa che si caratterizza come assistenti sociali è quella di essere coloro
Diciamo così tutte le volte tutti dicono io non faccio l'erogazione io non devo fare l'erogazione perché in effetti noi
Spesso lavoriamo con persone che vivono momenti di vulnerabilità che si trovano in situazioni traballanti siamo in tanti in questa società tra che vivono questa situazione traballanti e il nostro lavoro eh
Attraverso delle risorse che abbiamo a disposizione e che sono fondamentali i far passare queste persone da una percezione
Si parlava Rita Giovannini parlava prima di passa otto stimati sicurezza dato disposizione di questa ha una posizione di forza questo è il processo di paura ma no quando parliamo che ne siamo quindi e Elena Allegri prima diceva giustamente la toccassi le dove dobbiamo fare in modo che le persone sì aprire degli spazi e perché le persone
Sì o no boccate di se stesse e promuovano i propri diritti nonché siamo noi che aiutiamo i poveretti di per il tuo diritto adesso ti faccio
Ecco quindi che passiamo posizione di vulnerabilità di sicurezza a volte di debolezza troppe sociale ha una posizione di forza
Questa è una competenza professionale però porta è stata confusa dai professionisti sul campo e questa accetta
Il mettersi in ombra in un mettere in ombra la parte che il ruolo dell'assistente sociale
Perché fare questa operazione è un'operazione complessa che richiede competenze specifiche capacità di lettura delle situazioni capacità di affiancamento delle persone e quindi di entrate in relazione forti situazioni complesse e difficili
In questo momento quando non so per esempio ho chiesto a questo corso in cui c'erano centoventi persone a letto pensate delle situazioni di successi non ce l'abbiamo come abbiamo o si fa fatica a trovarne poi quando come si comincia a parlare vengono fuori
Universi ma queste cose qui le dobbiamo promuovere perché il riconoscimento viene dal lavoro che sta facendo la professione danno ordini professionali dal lavoro che si sta facendo con queste ricerche ma viene anche dalla nostra capacità quotidiana di auto rappresenta are
I procedimenti metodologici le valutazioni che facciamo
E di non di
No alla fine dire perché il passaggio è stato non ce ne sono ce ne sono pochissimi poi ce ne sono perché erano facili ma erano fa c'è lo vedi ex post perché poi invece quando sono state raccontate a me sembrava che sono facili perché le persone avevano delle risorse ma siamo anche noi che cogliamo e promuoviamo queste risorse non non se se venivano fuori da prima di persone non erano segnalate o
E quindi
Io credo che la capacità di rappresentare questo processo Complesso sia centrale che sia un aspetto su cui dobbiamo crescere e credo davvero che la supervisione
Professionale debba avere una parte in questo nel dire che cosa vuol dire entrare in relazione che competenze richiede entrare in relazione col signor anziano che aveva sbattuto fuori tutti e che non voleva il medico che non voleva l'infermiera l'assistenza domiciliare l'aveva sbattuto fuori e l'assistente sociale
Arriva entra in relazione e costruisce un progetto cioè
Tratteggiati meritorie questi
Io ho la fortuna di intervenire dopo collega e quindi posso solo come dire aggiungere non ho l'imbarazzo della scelta perché non possono nominare la competenza relazionale no del lavoro dell'assistente sociale
Abbiamo visto come lo stare in relazione è fonte di benessere individuale professionale è anche fonte di benessere per le persone no che vivono di situazioni di fragilità
Una competenza relazionale che deve essere sviluppata a tutti i livelli no nella relazione con le persone con le famiglie che certamente ma anche nella relazione fra professionisti e la sfida dell'équipe multidisciplinari ci metterà
Come dire in gioco rispetto a questo nella relazione
Tra i diversi livelli delle organizzazioni di cui facciamo parte il livello di coordinamento a livello di definizione delle policy ecco una relazione che deve richiamare uno scambio reciproco dal professionista verso i colleghi di altre professioni verso gli organi versetti la dirigenza verso le persone viceversa una relazione che deve l'ultimo farsa riflessione guardare anche alle comunità abbiamo parlato prima dell'importanza del welfare di prossimità di come le reti familiari si impoveriscono sempre di più e di come dover cercare altre risposte ecco credo che questa sia una competenza che su cui dobbiamo rafforzarci e sviluppare il nostro intervento guardare alle comunità non a supporto delle carenze sistematiche degli interventi e dei servizi che sappiamo insomma essere presenti ma proprio legittimando l'intervento delle comunità come dei soggetti partner a tutti gli effetti che hanno tutto il diritto di intervenire
In processi di cura dei propri membri fragili idee delle persone quindi la competenza che ci aiuta
Rafforzare l'intervento di noi professionisti dentro nei servizi che possa integrarsi con intervento di Community Kirk in Alaska dallo sviluppo dei legami e noi possiamo sostenere lo sviluppo dei legami
E mi ha detto non possiamo rinunciare al nostro ruolo istituzionale di servizio pubblico e di come dire funzione professionale specifica
Ma abbiamo anche la necessità di come dire trovare alleati minori di riconoscere la possibilità il la il anche la legittimità dell'intervento delle reti di relazioni che noi possiamo catalizzare sostenere promuovere nel loro intervento
Grazie
Il Paese allo zero zero siamo arrivati ringraziare professore tematiche veramente abbiamo scavalcato anche il secondo mi ringraziano invitare accomodare che perché adesso passiamo alla seconda fase di questa giornata scusate solo un secondo vi chiedo allora io so delle ma vi chiedo di risalire perché o un piccolo omaggio e ce l'ha in tasca perché scusate non c'era trattata
Per ognuna di voi e la spilletta del consiglio nazionale dell'ordine per ringraziare questa fra cui oggi grazie
E dicevo passiamo alla seconda fase questa giornata
Arrivato diciamo un momento molto importante del nostro incontro
Le primizie nel concorso nazionale dedicato ai venticinque anni della legge tre due otto una legge che sappiamo ha cambiato il modo di intendere il benessere e la salute dei diritti delle persone
E che ha posto con forza il principio di eguaglianza né accesso ai servizi in ogni parte del Paese quindi
Per celebrare questo anniversario il Consiglio nazionale dell'ordine collaborazione con Fondazione nazionale degli assistenti sociali
Alla istituito premio nazionale volto a valorizzare e diffondere quelle che sono le esperienze le buone prassi più significative nell'attuazione e nell'innovazione dei principi della tre due otto
Esperienze già attive esperienze documentabile valutabile capaci di integrare i servizi gli attori e le risorse secondo quelli che sono i valori della sussidiarietà dell'integrazione socio sanitaria della programmazione locale
E della partecipazione attiva
Questo bando ha previsto tre forme di riconoscimento la pubblicazione dei primi venti progetti in un volume appena sente la collana di Rifondazione nazionale assistenti sociali
La presentazione appunto dei primi dei vincitori dei primi cinque premi qui oggi nella in questo evento insomma nazionale e infine i voucher formativi offerti dalla Fondazione nazionale assistenti sociali per i primi tre classificati ecco io vorrei ringraziare subito anche la commissione di valutazione che è stata formata da consiglieri del Consiglio nazionale di fondazione nazionale degli assistenti sociali
Ma anche da un rappresentante delle delle associazioni che non so se è qua in sala oggi Riello visto Federico Zurlo che lo ringraziamo perché insomma ha fatto anche lui insomma insieme a tutta la Commissione un grandissimo lavoro
Un lavoro intenso appunto perché i progetti arrivati sono molti più sono stati molto più di sessanta testimonianza proprio anche di quanta ricchezza professionale viviamo diciamo nei nostri territori
Adesso il momento insomma molto atteso e qui oggi come ci sono i referenti dei di quattro dei cinque progetti perché mi sembra che un un referente non sia non sia presente
Io adesso a partire insomma con una con il quinto premio prima invita a salire sul palco Barbara Rosina e Silvana morde il presidente del Consiglio nazionale della Fondazione scegliere
Io faccio da marionetta
L'importo poiché
I treni ok quinta Progetto passi montani e il comune piemontese dico niente a Larino quindi inviterei a salire sul palco penso sia il dottor Davide Milano del Consorzio intercomunale
Sentiamo
Ricco ricordo le parole poiché li lascio la parola giusto per introdurre questo progetto in un territorio segnata da spopolamento da fragilità il Progetto contribuito a ricostruire comunità costruire reti appartenenze
Offrendo un modello replicabile di Wile fallì prossimità montano per fondato sulla collaborazione e sulla partecipazione sul rispetto dell'ambiente come spazio di vita comune
è un progetto che ha rafforzato l'accesso ai servizi nelle aree interne attivato guerra un vero welfare di comunità
Oltre duecento anziani duecento famiglie supportate quattro mila cinquecento cittadini informati centosettanta interventi integrati
Portineria di comunità palestre della memoria spazio dove scende ai gruppi giovanili e percorsi partecipati rivalutazione
Un modello concreta di solidarietà intergenerazionale di partecipazione innovazione sociale complimenti
Hanno cinque minuti vent'anni insegna al tempo perché poc'anzi devo a fare anche questi allora ringrazio tantissimo il Consiglio nazionale della Fondazione dell'ordine degli assistenti sociali per questo premio
Il progetto passi montani l'acronimo sta per percorsi di attivazione socio sanitaria integrata nelle aree montane nel contesto del Canavese occidentale il contesto territoriale del canadese occidentale caratterizzato da quarantuno comuni
Di cui ventisette in aree internet dove la popolazione di circa settantasei mila abitanti
Di Carimonte territori montani e pedemontani del Canavese occidentale custodiscono un patrimonio ambientale e culturale inesorabile
Ma affrontano oggi una complessa crisi sociali il ventisei per cento della popolazione del territorio una popolazione anziana e il quaranta per cento dei residenti risiede proprio nelle aree interne
Quali sono le vulnerabilità emergenti che abbiamo rilevato principalmente quindi uno spopolamento nelle cemento della popolazione
Dove l'emigrazione giovanile ha creato una comunità composte prevalentemente da anziani e dove negli ultimi cinque anni si è rilevato un aumento costante della popolazione anziana è una deduzione di un per cento anno della popolazione
Minorile
Una fragilità minorile in crescita in quanto c'è stato un incremento di nove volte rispetto all'anno precedente delle situazioni di minori ad alta complessità e importante elemento anche testato caratterizzato un flusso migratorio che ha portato nell'istituto comprensivo del territorio delle ali interne più
Più denso per studenti a una percentuale del cinquanta per cento di studenti immigrati
Grazie alla presentazione di un progetto il consorzio avuto un finanziamento di circa due milioni e mezzo per per interventi di prossimità che ha caratterizzato quattro aree principali quindi uno servizi di prossimità domiciliarità attivando le palestre della mormorio in collaborazione con l'astratto quattro
Partner del progetto attività nonni bambini supporto al carichi per interventi di multiprofessionalità con infermieri di famiglie e comunità
Assistente sociale infermiere post assistente familiare quindi un infermieristica di comunità e gestiti Riccia di comunità
La creazione di centri per le famiglie diffusi comunità educante
E una mediazione culturale un allentamento cercando di rafforzare i servizi per le persone emigranti e rifugiati attraverso anche la creazione dell'educatore all'interno di contesti scolastici
La metodologia utilizzata per effettuare toh questo è stato lo strumento della coprogettazione dove hanno partecipato sedicenti del terzo settore dieci istituti scolastici la ASL con all'interno i vari dipartimenti cinque nelle montagne più alcuni comuni del territorio
Il tatto rilevante come già diceva prima la dottoressa e proprio la creazione di interventi che di tre palestre della memoria tre portinerie di comunità
Uno spazio adolescente all'interno del centro famiglia dove c'è anche il ginecologo l'ostetrica l'educatrice insieme all'assistente sociale aiutare determinati tipi di servizi
Una partecipazione comunitaria di più di mille cittadini hanno partecipato gli eventi più di due mila persone
E più di quattro mila cinquecento persone sono state informate principalmente da parte del dell'ALDE del servizio di prevenzione
Prospettive future sostenibilità del progetto oggi siamo già alla fine del progetto e grazie alle risorse del Fondo equità trasferito da tutti i Comuni del Consorzio riusciremo a garantire anche per l'anno due mila e ventisei determinati servizi come le palestre della memoria
Duel comunità
Due
Due portinerie di comunità
Riusciremo a garantire degli interventi al domicilio per anziani rispetto e duecento atti Bati per cinquanta soggettivi fa più fragili degli interventi educativi importanti
E questo però ha portato anche delle criticità sul territorio sicuramente il fatto della mobilità essendo spedito ridi a rientrare nel c'è poca mobilità da parte dei trasporti pubblici
Rapporti ci dovrebbe essere una maggior flessibilità dei finanziamenti oggi molto spesso i finanziamenti sono vincolati di difficile effettuare una coprogrammazione coprogettazione dei bisogni
E una visione più di ambito cercando di ridurre il campanilismo all'interno dei singoli Comuni
Per fare tutto questo noi ci siamo formati e dal
Del è stato creato un elenco di enti del terzo settore che partecipano alla coprogrammazione dei servizi insieme all'altro insieme al centro per l'impiego insieme a tutti gli attori istituzionali e nonna del territorio
Grazie mille
Grazie
Passiamo al momento così ufficiale delle delle premiazioni e quindi premiamo il dottor da il scusate messo premiamo per
Passi montani del comune di eppure niente il Progetto
E complimenti ancora
Ancora ringrazio aveva
Va volevo ringraziare tutti i dipendenti del Consorzio si assistenti sociali amministrative tutti educatori e tutto il direttivo prepari creduto in questa progettazioni di e per la creazione di nuove progettazioni grazie a tutti
No non ricordo anche questo come l'ha inserita nella collana del volume di fondazione nazionale
Va bene grazie di nuovo allora siamo arrivati alla quarto premio
Progetto dalla valutazione integrata la prossimità dell'intervento socio sanitario invitò sul palco il dottor Martone latini della Direzione Servizi sociali del Comune di Firenze
La memoria
Rischia posticipo nella offre bene treno
Allora anche questo progetto Progetto parla dell'équipe per la grave marginalità di Firenze modello efficace prevista dalla tre due otto
Un lavoro integrato tra Comune Società della Salute polizia municipale terzo settore per raggiungere le persone più vulnerabile senza fissa dimora in grave marginalità in tempi rapidissimi si parla di settantadue ore per l'attivazione le clip valuta i bisogni complesse costruisce interventi personalizzati seguendo ogni anno oltre cinquanta situazioni molto complesse
Ecco quindi lascio la parola anche a voi per insomma presentare nel dettaglio il progetto
Ringraziamo l'ordine d'indire al siamo la la fondazione e presentiamo il il nostro Progetto io Pamela Braccini lavoriamo da diversi anni alla al nel con le persone senza dimora della comune diffidenza e due dati di contesto
Firenze è una città di transito Firenze è una città che ha diverse realtà due carceri diversi
O gran grandi ospedali e soprattutto è una città che negli anni ha visto crescere anche confortanti l'ultima rilevazione Istat ci conforta in in questo ha visto crescere
A la popolazione senza dimora e nel tempo da quando abbiamo iniziato questo questo lavoro in questo settore abbiamo visto Aimi
Un crescere dei bisogni sanitari e di bisogni sanitari Complessi della nostra popolazione di riferimento purtroppo le persone in strada si ammalano di più purtroppo c'è un'incidenza maggiore
Della di problematiche di salute mentale di problematiche di dipendenza da sostanze e da alcol
E
La professione che serve nell'Italia che cambia ci impone un intervento anche a noi come servizio sociale
Che non è solo un intervento riparativa
è un intervento che in innanzitutto parte dalla valutazione una valutazione integrata che non può essere solo sanitaria che non può essere solo sociale
C'è bisogno di enti di entrambi gli sguardi
Che non sono solo due ma sono quelli delle unità di strada
Sono quelle anche di altri soggetti che in genere fun noi facciamo più fatica a integrale e che il Progetto dell'équipe grave marginalità
Che ha visto il l'aviaria del Sud i suoi lavori nel due mila ventidue nell'agosto del due mila ventidue con e il protocollo siglato da la Società della Salute di Firenze la configurazione toscana di una società consortile tra
Azienda sanitaria e comune di Firenze e appunto i servizi sociali territoriali
Ma nelle kippah ci sono oltre a i servizi sociali e a Progetti Complessi un gruppo multiprofessionali composto da infermieri e psicologi della Società della salute ci sono anche la polizia municipale comunale e il e e le unità di strada
Attorno a questo a microcosmo poi c'è una ci sono i diversi stakeholder e che sempre più si moltiplicano e crescono attorno a questo sistema
Sono tutti coloro che ci segnalano situazioni di persone in strada il nostro target di riferimento è persone in strada con bisogni sanitari complessa salute mentale dipendenze ma ahimè tantissimo patologie degenerative malattie infettive sono le caratteristiche di bisogni sanitari che care che connotano la popolazione in strada
Spesso sono anche situazioni in transito nel comune di Firenze per pochi giorni
Ma e proprio lì che serve una valutazione repentina
E integrata che avviene attraverso una scheda di segnalazione che ci viene inviata via meglio o comunque altri canali telematici
O o
Riunione dei di queste città che valuta in prima istanza il caso e l'attivazione di unità di strada che congiuntamente a o al servizio sociale
Si recano negli ovini servizio sociale di prossimità
Sì lei caro nei luoghi del bisogno che possono essere gli ospedali o possono essere
La strada questo il funzionamento di massima della dell'équipe sul piano dei processi e sul piano del governo dei processi si diceva prima governare la complessità
Sulla funzionamento e sui numeri che sulle sfide che
Si presentano do la parola alla collega Pamela Braccini con la quale condividiamo questa avventura
Grazie e allora da da quando è stata da quando è stato formalizzato il protocollo due mila agosto due mila ventidue l'équipe grave marginalità ha trattato una media di cinquanta casi all'anno
Ad oggi abbiamo
Diciamo suppergiù ben quarantadue prese in carico attive e rispetto alle criticità però che sono emerse diciamo segnaliamo il fatto che intanto un aumento dei casi e a cui diciamo facciamo fronte con una équipe che comunque non è diciamo di grandi dimensioni
Un'altra criticità importante sicuramente infatti un aumento delle persone che sono sul territorio ma che sono in condizioni di purtroppo di irregolarità quindi senza documenti e quindi senza la possibilità di accedere ai servizi ai servizi che che ha di cui necessitano
Però voglio sottolineare anche allo alcune sfide che ci siamo insomma che che vogliamo affrontare e la prima sicuramente rafforzare i
In
Porti e il il
Appunto le le prese in carico con i servizi specialistici quindi salute mentale serbe e poi o anche costruire dei percorsi possibili con e i pronti soccorsi pronto soccorso del territorio perché sempre di più queste persone poi non arrivano ai servizi specialistici non arrivano al del servizio sanitario territoriale ma arrivano impropriamente anche ha idea appunto causando lamenta del degli accessi e quindi insomma ma anche un spreco di di di risorse e
Queste regole
Emanato grazie anche a voi adesso passiamo quindi al momento della premiazione
Allora quanto prende o al Progetto dalla valutazione integrata la prossimità dell'intervento socio sanitario
Quindi va bene servente le nostre amministrazioni Comuni Firenze Società della Salute il nostro assessore trovato a Nicola Polesine travolto fissato quello che ha visto questa visto arrivare prima questa questo a sfidare a prima di essere assessore a lanciato questa questo gruppo professionale
Quella pergamena abbiamo anche ci siamo dimenticati prima chiedo anche a Davide Milano se poi ci può raggiungere sono anche la spilletta da consegnare quindi io me ne sono dimenticata prima tre foto per foto
Sì gli uffici di presidenza dei consigli regionali nell'ordine corrisponde
Grazie
Bene grazie a tutti
Orgogliosi perché rimaniamo in Toscana rimaniamo in Toscana perché invita a salire sul palco credo sia dottor Franco Donini se non se non sbaglio della Società della Salute empolese
Perché
Tra le esperienze che oggi valorizziamo c'è anche l'Emporio solitarie degli Empoli una coprogettazione nata dalla collaborazione tra amministrazione comunale
Società della salute
Anche una rete insomma ampia di associazioni sul territorio l'Emporio molto più di un luogo di distribuzione dei generi alimentari è uno spazio di solidarietà concreta dove le famiglie le persone in difficoltà
Trovano non solo dei beni di prima necessità perché come diceva stamattina il professor Giovannini la povertà non è solo economica parliamo anche di povertà relazionale di legami e quindi trovano anche appunto legami e relazioni ascolto la possibilità di ricostruire insomma anche i rapporti all'interno della comunità quindi grazie anche a voi
Lascio la parola per presentare al meglio questo Francesca
Allora buongiorno a tutti ringrazio sia ovviamente l'ordine nazionale la fondazione ho qui con me la dottoressa Barbara gli alieni la dottoressa le sembra cali sono diciamo così poi l'anima del progetto e che Arco alle quali lasciano la parola sulla parte più realizzativa io faccio solo una piccola introduzione dei ci tengo in qualche modo a ricordare anche perché fa parte del mio vissuto professionale io
Lavoro nell'ambito dei servizi sociali dal mille novecentonovantasei e quindi mi sono visto la due otto cinque poi mi son visto la tre due otto
E la il tema della programmazione perché poi questo lavoro che oggi facciamo alla fine nasce da un contesto di programmazione ha voluto guardare appunto anche grazie agli strumenti e l'ammissione condivisa
Qual è zone del territorio e come avremmo potuto coi diciamo così far maturare un'esperienza come quella appunto un po'delineata e poi dopo approfondiremo
Dentro un un percorso di crescita diciamo di sistema è un po'poi fu tutto sommato la cosa che a me preme più che sia accaduta perché diciamo così in un contesto duecentocinquanta mila abitanti sono il nostro territorio quindici comuni
Un'esperienza associativa importante gliela tant'da da lungo tempo ma che deve essere sempre come dire rimessa al centro e mai lasciata decadere perché è una delle poche cose di forza che consente di diciamo così garantire intanto una parità di diritti a a tutti coloro che abitano nel nostro territorio ma anche di non retrocedere davanti alle tante difficoltà che stamattina abbiamo ascoltato e che insomma chi sul campo misura quotidianamente
E solo mettendo insieme noi i il terzo settore coloro che in qualche modo hanno questa volontà di di azione possiamo diciamo così guardare in qualche modo con un po'di speranza al tempo che ci aspetta
Volevo anche ricordare che la diciamo così
Da dove nasce anche un po'che Sidea nasce dopo il colibrì perché il collega fatto vedere quanto la povertà alimentare quanto quell'esperienza dei buoni rimpasto cosa ci hanno costretto a dare insomma è quella quali
Charcot come dire
Fatto capire che c'era un sommerso Enore medico cui noi non avevamo assolutamente idea perché lì si è veramente misurato una differenza ecco da lì è nata l'idea di lavorare sul sui temi più importanti della marginalità quindi fra cui la povertà alimentare ma anche le politiche per l'immigrazione ma anche le politiche per l'accesso al mondo del lavoro ma anche le politiche vedo
La
Diciamo marginalità estrema insomma di cui i colleghi di Firenze hanno ben rappresentato i problemi e da lì un percorso di programmazione e poi s'oggi la coprogettazione in tema di povertà alimentare ciò che ci ha consentito di fare e ciò che continuiamo a fare
Beh Barbara grazie

Buongiorno allora tutto quello che poi è stato rappresentato da questo processo di coprogettazione
è stato ovviamente condiviso con tutti gli enti di terzo settore ma abbiamo voluto fortemente anche la partecipazione di Caritas perché non essendo per pressione sociale ma possibile inserimento all'interno del dei tavoli abbiamo recuperato in una fase successiva facendolo diventare altro soggetto attivo
Che cosa è stato fatto sono stati potenziati l'Empoli solidali che erano già esistenti erano due
Sono stati aperti ulteriori due empori solidali
Sono stati attivati inserimenti socio assistenziali pr far sì che le persone in situazioni appunto di fragilità potessero raggiungere obiettivi di autonomia ed empowerment
Abbiamo creato un bollino di riconoscimento per dare visibilità a tutti quei prodotti solidali che ci vengono comunque Donati e per creare anche una economia circolare nel vendere prodotti che poi come merchandiser hanno questo bollino e quindi possono rigenerare risorsa
Per l'acquisto di nuovi prodotti
Abbiamo due ab solidali che sono i centri di distribuzione raccolta e distribuzione dei prodotti e abbiamo fatto sì che questi duecento e si potessero parlare avendo una grande sinergia sostenendo si avvicenda forse però diciamo l'intervento che c'ha maggiormente caratterizzato esca è stato quello di un volontariato di competenza perché attraversa una corto preso con un'azienda privata del territorio sicuramente virtuosa
Siamo riusciti a mettere a punto privato o pubblico e terzo settore insieme perché volontà persone che lavorano all'interno di questa azienda sono avvenute poi a prestare ore di lavoro
All'interno dell'Empoli solidali
Tutto queste già in essere per otto abbiamo anche delle prospettive future Rispetto per cui lascerei la parola la lessi avranno ali alla collega pr le conclusioni finali grazie
Sì per concludere quello che ma noi vogliamo fare continuare a fare quello di continuare con la nostra di a cabina di regia che abbiamo istituito per monitorare
Tutto questo processo di coprogettazione Poverty a concretizzare sempre di più l'apertura di nuovi empori anche tramite interazioni intercomunali dove i Comuni più piccoli possono essere supportati da comuni limitrofi più grandi
Creare sinergie sempre più forti con un il privato non solo il e il privato sociale ma anche aziende private del territorio perché comunque il territorio nostro territorio a aziende virtuose che si possono avvicinare a questo mondo
E la collaborazione con gli enti del terzo settore gli enti caritativi in un'ottica di Onna welfare comunitario sempre più sostenibile
E partecipativo di tutte quelle associazioni cittadini
Ente pubblico perché comunque tutto questo è presidiato dall'ente pubblico opposta
In che insistono tutti su quel testo interi questo nostro territorio possono portare obiettivi comuni è sempre più vicini alle risposte dei nuovi bisogni che tutti i giovani si presenza dei nostri servizi che anche nutre la nostra nuova
Cittadini che si affacciano ai ai servizi sociali non è più il classico povero come abbiamo detto durante tutta la mattinata ma ci sono nuove fasce di popolazione che hanno bisogno e necessitano di supporto anche notifica preventiva
E di finte integrazione sociale
Grazie
Grazie grazie anche all'Emporio solidale di Empoli che adesso premiamo terzo premio ricordato appunto oltre alla presenza qui a Roma oggi è alla pubblicazione se la collana di Tnas
Gli è stato consegnato un voucher da due mila euro per attività formative che potete spendere
Presso la Fondazione nazionale sempre in presenza
Non so se ci avete già pensato quale informazione se dovete ancora no immagino che dovrete lei si spense rete ci farete sapere
Bene grazie grazie anche a voi
Abbiamo
Anche anche per voi e ciò la stellina una testa
Grazie grazie
Bene ci avviciniamo al Palatino abbiamo ah sì è vero scusa no scusa la morde gli avvelenamenti hanno volevo vuol dire passare sottotraccia
Medaglia d'argento e gli abbiamo dato quella delibera non mi sembra proprio davanti al bar rendeva quasi la metà
Allora oggi però è assente il nostro secondo classificato insomma per il premio
Torniamo Piemonte particolare in provincia di Torino non so se questo no non dipende dalla provenienza geografica della Presidente assolutamente permette
La bottega del possibile associazione di promozione sociale oggi non sono qui però
Vediamo comunque io vorrei fare a una breve descrizione del progetto
Piossasco una comunità che si prende cura un progetto nato nel due mila e sei ricerca trasformato Vuelta il welfare locale in un modello di salute cura comunitaria
La forza del Progetto sta nella governance interistituzionale conosce unisce comune sembra sanitarie associazioni cooperative superando quelle che sono le logiche di competenza rigide
E creando un ecosistema territoriale integrato quindi grazie all'integrazione tra servizi sociali e sanitari educativi alla domiciliarità empowerment di persone famiglie e anche la partecipazione attiva la comunità
Il Progetto ha ridotto l'isolamento sociale creato creando delle reti di sostegno e promuovendo nuove forme di collaborazione la forza di questo sorge diciamo lo strumento insomma che è stata utilizzata interne questo Progetto della visita domiciliare
Per intercettare delle fragilità in maniera precoce costruire rapporti fiduciari rilevare bisogni e risorse sostenere la propria la permanenza alle persone del proprio domicilio proprio in questa logica di anticipazione che ci parlavano oggi
Il professor Giovannini e il professor Rosina
Purtroppo puntano hanno potuto essere qui presenti con noi però loro riceveranno anche loro un voucher da ben quattro mila euro da spendere in eventi formativi ringraziamo
E adesso siete curiosi perché abbiamo votato due due Toscana due della Toscana due dal Piemonte ma che ha vinto il primo premio
Emilia Romagna
Fini per la precisione
è un grande piacere presentare il primo progetto classificata chiamo alla collega Manelli capiamo che insieme al suo team Anna Maria Costantini fedeli Sabina Marietti Maria letizia Valli
Hanno realizzato un progetto innovativo e ispirano intenti Talato i nodi territoriali di salute il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Erinni nel distretto sanitario l'università di Bologna
Era presenta un modello di welfare integrato vicino alle persone la comunità
I nodi infatti sono sparsi sul territorio dove i professionisti sociali sanitari quindi assistenti sociali infermieri
I Comuni tali psicologi gli educatori gli operatori di quartiere lavorano insieme condividendo competenze responsabilità
I risultati sono concreti ritiri quartiere rafforzate centinaia di colloqui sociali interventi domiciliari
Attività di promozione della salute è una nuova cultura Intel prostitute Inter per fare professionale basata sulla corresponsabilità mi fermo qui perché lascia raccontare a voi questo Progetto
E dopo ci sarà al momento delle premiazioni grazie
Grazie veramente siamo molto onorata di ricevere questo riconoscimento dedicata venticinque anni della legge trentotto
E abbiamo pensato che questo questa esperienza del territorio riminese incarna se propri principi della legge tre due otto ma anche proprio il nostro mandato professionale
Noi siamo assistenti sociali io sono Katia Benelli assistente sociale responsabile dell'area sociale del dipartimento cure primarie dell'ASL della Romagna
Insieme a me il progetto è stato presentato dalla dottoressa Anna Maria Costantini
Assistente sociale del Comune di Rimini dell'Area Disabilità e dal dalla dottoressa Sabina Fedeli assistente sociale i con incarico di funzione in ASL romane sulla residenzialità sanitaria
Perché sul territorio di Rimini nasce questo progetto
Il progetto dei nodi territoriali di salute e benessere nasce un pochino deriva da tutto quel cambiamento che è stato descritto questa mattina
Quindi un cambiamento profondo già nella nel concetto di intendere la salute
La salute ed ha dimensione prevalentemente sanitaria legata alla malattia oggi assunto una dimensione a anche altre di me riconosciuta
Come un diritto di te un diritto Complesso multidimensionale relazionale ma anche processuale
E quindi influenzato da tante condizioni come è stato anche sottolineato che sono di carattere sociale economico culturale educativo abitativo
Inoltre sul nostro territorio altri fattori hanno influenzato di la nascita di questo o di questi o progetto quali l'aumento delle malattie croniche l'invecchiamento della popolazione la rarefazione delle delle reti sociali delle relazioni la solitudine e anche soprattutto le disuguaglianze per l'accesso alle cure e l'accesso ai servizi tutte queste condizioni
A tutte queste condizioni nessun servizio è in grado di dare una risposta se no ma attraverso proprio un'integrazione ed una prossimità una prossimità però che sia realmente radicata sul territorio
E quindi il Comune di Rimini
I quali titolare delle Politiche della Salute ha scelto di fare un investimento strategico coinvolgendo il distretto sanitario
L'università di Bologna coinvolgendo il centro di ricerca internazionale interculturali dell'Università di Bologna
Per dare avvio a questo progetto dove costruire un modello in cui sociale sanitario e comunità
Lavorano insieme ma proprio nel luogo di vita delle persone luogo di vita luogo di relazioni il luogo dove le persone lavorano e si incontrano e da qui che nasce l'esperienza dei nodi territoriali di salute che Anna Maria
Che lavora proprio all'interno di un nodo svolge tutti i giorni la sua attività all'interno di un nodo ci descriverà
Perfetto grazie e buongiorno a tutti è un piacere essere qui carissimi colleghi e quando parlavamo sulla presentazione di questo progetto ho detto portiamolo perché e l'anno sta attraverso professione ci rappresenta in pieno veramente e all'interno del nodo si realizzano il nostro mandato professionale
Come come si è realizzato abbiamo iniziato un percorso circa due anni fa con l'università
Un percorso che ci ha portato a studiare il territorio c'ha portato a studiare noi stessi alle nostre professioni
Ah integrarci abbiamo lavorato sistematicamente su casi complessi abbiamo coinvolto i medici di medicina generale abbiamo creato e e venti per coinvolgere la cittadinanza
E oggi abbiamo finalmente realizzato cosa sono i nodi territoriali
Perché è chiaro che la teoria ci aiuta mai e attraverso anche il fare che realizziamo delle politiche vicino alle persone per cui questo è stato fatto in questi due anni
A giugno siffatti inaugurate e quattro sedi il Comune di Rimini ha individuato dodici nodi territoriali in base alla al numero della popolazione
E all'interno di di questi nodi operano e assistenti sociali si corre oggi infermieri di comunità
La osti quartiere che è una figura prettamente del nostro territorio che vicino alle persone ma non fa assistenza vere e proprie per cui è veramente un valore aggiunto
Il rilievo educatori nel caso in cui ci sia la necessità e i medici di base e quando vengono interpellati
E gli operatori e la figura nuova che è stata individuata e l'operatore di micro zona che nella persona deputata
A organizzare e portare avanti tutto il lavoro di programmazione e di coordinamento
Così come e le opera Hiller
L'operatore di di comuni di sanità pubblica e eccetera CESC comunque ci siamo tantissime persone tutte quante operiamo
Perché sembra sembra che poi alla fine ma è vera questa cosa succede veramente in realtà assi siamo anche il venti ventidue persone che parliamo della stessa situazione
Come l'aspetto importante di questo lavoro integrato
E la specificità che ci portiamo dietro perché ogni assistente sociale che partecipa i nodi all'équipe che possono essere di primo livello o di secondo livello nel caso in cui sia una situazione estremamente complicata
Porta la sua esperienza specifica perché all'interno dei nodi operano assistenti sociali dell'Area Disabilità
Degli anziani dello sportello sociale e dell'aria minori nel caso in cui ci fosse la necessità questo ci porta a contaminarsi continuamente nella cito professionale ai servizi non le persone
In modo molto molto specifico
L'altro aspetto fondamentale di questa
Innovazione del Comune di Rimini che e sente in modo molto molto
Importante da realizzare e e andare verso le persone piuttosto che aspettarle nelle servizi cercare di cogliere le fragilità più sommerse perché e è un lavoro veramente di ingaggio comunitario continuo sia dell'associazione esistente sia del singolo persona della singola e
Cittadino che abbia bisogno o che possa essere comunque una risorsa per tutti
E non aggiungo altro perché partenza da
Volevo aggiungere una cosa che questo approccio che Anna Maria ha descritto favorisce
L'interdisciplinarietà tra le professioni che dialogano alla pari in questi in questi laboratori in queste chi per e i professionisti prendono decisioni e condivise
I favoriamo l'Inter settorialità perché sociale sanitario educativo costruiscono risposte integrate
Fino ad arrivare alla trance disciplinari età perché si supera la somma dei propri ruoli
E producendo una conoscenza comune che cosa genera questa conoscenza comune
Nuove nuovi interventi che forse da soli non ci arriveremo mai ma attraverso questa Inter settorialità interdisciplinarità siamo capaci di attivare nuove modalità di intervento e di azione sul territorio
Questa penso che tu sia proprio la forza dei nodi ora Sabina ci illustrerà i primi risultati
Salvi a tutti è un piacere essere qua mi scuso un posso la voce emozionata ma non sono così capace a parlare davanti ad una platea così numerosa
Allora quali primi risultati che abbiamo che ci hanno riportato proprio questi nodi territoriale di salute benessere risultati non solo da un punto di vista operativo ma risultati anche culturali organizzativi e territoriali
In particolare da un punto di vista organizzativo c'hanno prodotto ed è stata creata quella che definito una cabina di regia interistituzionale che consente come diceva prima la collega
Quella di prendere proprio decisioni condivise per tutti quelli che sono gli attori istituzionali e non istituzionali che concorrono a quella che proprio la presa in carico della persona quindi superando quella che la logica
Della frammentarietà
Sul piano organizzativo quindi emerso una nuova cultura interprofessionale
Che è basata su una corresponsabilità tutte le persone partecipano alla definizione di quello che è il bene di quella persona per arrivare quindi alla realizzazione di quello che è un progetto di vita di della persona stessa
Quindi si cerca di leggere quelli che sono i bisogni della persona in modo unitario da tutte le persone in qualunque veste esse siano partecipi all'interno del gruppo
L'altro un ruolo molto importante è proprio quello sul piano territoriale sia dato tanto valore si sono proprio parole valorizzati quelli che sono i legami tra servizi e comunità
Proprio e le reti di comunitalia riti di prossimità tutte le varie forme di aggregazione che a qualunque titolo sono presenti sul territorio queste sono state proprio rafforzate e valorizzate
Perché se non parte si se anche queste non fanno parte poi di quello che il progetto della persona l'istituzione da soli non concorrono oltretutto l'abbia presa che la persona in quel contesto che in quel contesto comunque deve tirar fuori quelle che sono tutte le sue potenzialità
L'altro aspetto è risultato importante anche proprio sul piano della conoscenza abbiamo detto punto alle mappe interattive la costruzione di queste mappe hanno permesso e quindi di leggere in modo nuovo le fragilità e anche le varie potenzialità mi sento di dire che questo progetto il risultato rilevante proprio quindi quello di una presa in carico non più del singolo servizio ma una presa in carico della prossimità
Quindi la prova della del territorio scusati quindi la prossimità e diventato un valore pratico e non più dichiarato
Quindi questo premio vuole riconoscere anche a questo progetto a nostro avviso anche quello di utilitarie verso una direzione un sistema di welfare che non connette
Che non separa scusate ma che poco alle suggerimenti da dietro ho suggerito avere è ma il bello della diretta diciamo no per quello di un quel fare che non separa ma connette che non attende ma che intercetta quindi proprio il sistema proattivo che non cura quindi solo i problemi ma costruisce condizioni di salute insieme a tutta la comunità
Questo noi vogliamo ringraziare della
Grazie a fianco
Quindi oggi premiamo Katia Benelli sottili per aver creato un modello di welfare innovativo intrusivo replicabile
Che mette la comunità il centro e che dimostra concretamente quello che il valore della collaborazione tra servizi professionisti e cittadini
Ecco premiate con un voucher da sei mila euro per attività formative
Siete tante quindi sei mila euro che serviranno insomma se riuscirete a coprire tutta la a
Che abbiamo anche
La nostra spillette
Ecco queste delle posso consegnare io perfetto
Grazie grazie al muore
E ancora complimenti prima plastificato gravissime
Scusa
La sua salute
Voglio ancora nominare un'altra volta i membri della commissione che è hanno partecipato perché hanno fatto un lavoro in tempi molto ristretti a no no valutato punto più di sessanta progetti quindi vorrei nominare uno a uno
E ringraziare insomma nome del consiglio nazionale Rifondazione sono due rappresentanti proprio del Consiglio Nazionale consiglia il consigliere Francesco e poi li e la vice presidente Mirella Silvana
Due membri di Fondazione nazionale assistenti sociali che adesso vediamo se le trovo dottoressa Claudia Pedercini credo Teresa Maria Concetta assieme ad altri
Ho nominato prima ma non so se qua oggi non c'è oggi ieri l'ho visto Federico Zolla dell'associazione agevolando presidente lo ringraziamo anche se
E poi rappresentante dell'Accademia che anche lui oggi non è mi sembra qua presente in due fasi ecco Louis R. scansione non so se l'ho detta giusta
Grazie grazie molte
E adesso
Vi chiedo di rimanere qua vicino a me anzi cioè sapete che dovete rimanere qui perché questo è un momento particolarmente emozionante
E quindi io ho bisogno di rinforzi ha bisogno
In tutte e due le presidente perché assai supportava cariche
Autore
L'arma del fallito tra particolarmente insomma da insomma ecco però toccherà anche tutti voi avrebbe
Appunto chiede la presenta le due presidenti perché loro assomma sono abituate a parlare sono abituate a usare le parole in diverse situazioni circostanze però
Ci sono
Momento in cui le parole forse diventano troppo piccolo per raccontare la gratitudine che proviamo oggi parliamo di una persona che con la sua passione il suo impegno
Ha cambiato profondamente la vita e la nostra professione
Livia Turco
Biglietto ed è stata la prima scrivere in una norma un principio semplice potente siamo tutti uguali e abbiamo pari diritti e così sono stati sanciti i livelli essenziali di assistenza
Io queste parole le ho scritte insomma anche sulla sulla mia esperienza ritengo che chiunque come me fosse uno studente di servizio sociale nel due mila anno in cui affronta approvata e promulgata la legge tre due otto abbia provato un senso di speranza di promessa quello che finalmente anche lavoro degli assistenti sociali e delle persone che incontriamo ogni giorno avrebbe avuto tutela il riconoscimento era una promessa che parlava al cuore di chi crede nella giustizia sociale la dignità delle persone
Io oggi penso che questo sentimento non sia solo personale ma che sia di sentire collettivo dell'intera comunità professionale che vuole esprimere una gratitudine profonda a chi ha creduto nella nostra professione e nei valori di equità e di responsabilità sociale
Non solo le ha detto stamattina dal presidente oggi il venti novembre celebriamo insieme anche la giornata dell'infanzia e dell'adolescenza
Insieme a Livia Turco che diciamo vorrei anche ricordare che quando era ministro è stata protagonista di un'altra legge di quelle che abbiamo visto stamattina Mel B della legge due otto cinque del mille novecentonovantasette
Aprendo la strada delle politiche nazionali per l'infanzia e per l'adolescenza quell'impegno pioneristico e concreto a favore dei più giovani e dei diritti umani
E così oggi le rendiamo omaggio a Livia Turco per aver aperto la strada per aver creduto nella nostra missione e per continuare a ispirarci ogni giorno
Ecco quindi no esatte Silvana quelli oggi abbiamo anche una targa per riconoscere insomma anche è un mangiare lavoro di Livia Turco prego una premiazione se certa
Va bene
A Livia Turco che con la sua azione politica e culturale e il suo impegno ha dato voce ai diritti valore alla prossimità e forza al welfare di comunità
Per la sua visione che ancora oggi ispira pratiche orienta politiche e sostiene il ruolo dell'assistente sociale presidio di coesione cura della società al servizio delle persone e della giustizia sociale
Venti novembre a questa data come ci ha detto Elisa molto importante due mila venticinque
Adesso io chiederei allegato può anche lei insomma versi qualche parola oggi
E quindi la faccio accomodare
Come restituirli
L'emozione profonda che mi avete trasmesso
Veramente non mi aspettavo quindi
Grazie
Inutile che dica perché lo sapete benissimo
Quanto siano stati fondamentali delle assistenti e di assistenti sociali nell'animo
Il mio lavoro
Era chiamata al ministero dalla solidarietà sociale la ministra apparecchia tavoli chairman avevano attribuito a quelli che non sopportavano che allestisce tutti questi tavoli perché comportava anche un certo lavori
Questi tanti per la tre due otto poi furono veramente tanti tavoli apparecchiati per ascoltare le varie competenze in ogni tavolo assistente sociale c'era assente quindi la vostra professione è stata
Come dire
Veramente una
Come dire una una presenza di di ispirazione di quella cui ti rivolgi quando è indubbio
E che l'elaborazione delle altre due otto è stato molto complessa non è stata una passeggiata
E quindi avere qualcuno di cui ti fidi ecco voi eravate quelli di cui
I fidavo perché sapevano anche che si parlava e io avevo bisogno di qualcuno che sapesse di cosa si stava parlando
E che avesse uno sguardo nuovo perché come voi sapete sociale soprattutto venticinque anni fa
Erano sociale molto categoriale erano sociale penso ai tavoli con il mondo della disabilità c'erano approcci molto diversi
E quindi era
Importante è che ci fosse qualcuno che capiva bene di che cosa stiamo parlando
Conoscesse i problemi e adesso una visione e le assistenti sociali e l'Ordine degli assistenti sociali la vostra professione
Aveva questo merito
E quindi sicuramente il primo compito era quella di dato il ruolo riconosce il ruolo che meritava
E farsi aiutare nell'elaborazione della legge
Io non voglio
Qui alle intercorrere
Punto
Complicato percorso di di quella
Di quella legge se non ringraziarvi fortemente per aver onorato questa legge oggi nel modo più straordinaria scusate io ho sentito parlando di progetti fatti che ringrazio quelle parole tante volte pronunciate
Tante volte
Rimpianti temi ma dove sono finite
La coprogettazione della coprogettazione Schwartzman multidisciplinarietà
L'integrazione
Sentirle raccontate
In progetti concreti effettivamente è un elemento di grande speranza
Direi di grande speranza per questo Paese
Non solo per il sociale ma per il bene comune di questo Paese perché lì quell'esperienza e come queste ne abbiamo bisogno nonché siano esperienze ma che diventi noi la norma la normalità di questo Paese
Quindi veramente
è un momento di speranza
Che non è la celebrazione di una di una legge ma la speranza di una possibilità ecco che quello che avevamo scritto non è soltanto una cosa
Che schema bella ma difficile da fare come mi sono sentita dire tante volte no è una possibilità anzi una necessità per questo Paese quindi vi ringrazio tantissimo per l'idea dei
Dei dei premi per raccogliere i Progetti anche perché io ho imparato
In campi anche di più anche nonché ancora è difficile per esempio
Nel nel nel governo dell'immigrazione quando tu volevi
Cambiare la narrazione e far vedere il Paese che c'è la forza della pedagogia dell'esperienza ecco queste pratiche correggerete illustrate sono no morto il prima di me hanno parlato e illustri docenti io credo che insieme le loro lezioni la pratica vedere una cosa realizzata
Che io ho definito pedagogia dell'esperienza
Sia molto importante perché
Se ce l'hanno fatta loro se ce l'hanno fatta loro a dare corpo forza
Capacità appunto realizzativa quello che è scritto e norme allora ce la possiamo fare tutti
Questo è per me è la la forza dell'esempio quindi vi ringrazio tantissimo per questa avete fatto un'operazione veramente grande e io mi auguro che questo premio possa diventare normale perché e se si moltiplicano
Questo è un è un fondo è un modo di di di vidi di trasmettere cultura di fare politica e quindi
Quindi vi ringrazio vi ringrazio moltissimo
Io volevo come dire cogliere questa occasione
Certo per ricostruire
La las la storia della legge quadro i
Se no per ricordare che è stato un percorso molto impegnativo frutto di una stagione che io chiamo una primavera delle politiche sociali perché effettivamente non possono a ringraziare
Oltre alla vostra professione
Qui tanti soggetti che siano messi in moto nella società
E che
Avevano costruite buone pratiche nel territorio e in il vi assicuro che per il legislatore poter mettere attorno a un tavolo
Non soltanto chi ha dei pensieri o degli interessi
Ma chi sta inventando cose nuove come allora avveniva fu fondamentale per poter scrivere delle norme perché quelle norme aveva un senso
Quelle norme avevano un senso per le norme che sembravano astratte avevano un senso
E hanno e quelle tematiche che erano diffuse Terzo Settore cooperazione sociale volontariato le conoscete perché le reti di Sutri eravate protagonisti comuni impegnati
In c'è c'era un investimento sul sociale ecco un investimento c'era un cuore c'era una sfida la consapevolezza di vivere una sfida e
Il legislatore si è trovato al dover fare trenta stesura della legge perché cercava di raccogliere quelle sfide oltre che di comporre interessi
Diversi
E quindi quelli clima culturale che come mi auguro che possa rinascere questo clima culturale che possa rinascere
Perché possa rinascere questa passione per il sociale che in questo tempo è veramente passione per il bene comune
Anzi
Chiudo sulla storia da terremoto
Peccato
Che perché poi come dire come si la famosa frase il tempo grande scultore
E quando mi chiedono ma se tornassi indietro
Ecco se tornassi indietro
Direi
Cosa che allora forse anche perché eravamo un po'tutti i giovani eravamo tutti entusiasti
Che c'è un tempo della discussione e c'è un tempo della decisione politica
E che se un vuoi per veramente
Una politica che va alle persone che è utile alle persone io mi ricordo sempre per le madri ragazze disabili che mi dicevano va bene abbiamo fatto la legge ma quando viene applicata la legge quando inapplicata
Ecco il rapporto tra il tempo della politica e il tempo di una norma e il tempo della vita delle persone
Questo per me è stato il grande apprendimento ci deve essere questo rapporto
E presto
L'apporto deve significare che in una
Di anche difficile dialettica parlamentare bisogna tenere presente che c'è un tempo della discussione è un tempo della decisione politica
Ecco io oggi a quei tavoli a quelle persone che hanno consentito di scrivere la legge direi
Magari
Facciamo venti stesure anziché trenta
Ma la legge approviamola almeno un anno prima dello scadere leveraggi della legislatura perché guardate che molto del problema della tre due otto e stato che la discussione a due durata per quasi l'intera legislatura alla Camera è vero è stato fatto uno splendido lavoro appunto i tanti tavoli livelli le audizioni corti
Convegni però poi passata alla al Senato e non c'è stata possibilità voi sapete che ne abbiamo la doppia lettura non è stato possibile a dovere il tuo rapporto approvavano
O o decadeva
E voi sapete che vi si è scatenato un forte ostruzionismo
E per
Cercare di superare l'ostruzionismo per fare approvare la legge perché eravamo l'otto novembre
E
C'era poco tempo e quindi bisogna battere si è dovuto trovare una
Come dire una mediazione ceduto trovare in qualcosa che mettesse tutti d'accordo infatti la legge come è stata ricordato l'altro giorno esperto è stata poi approvata da tutti nonostante nel suo percorso sia stata posteggiata e poi non applicata
Che fu il famoso fondo
Sociale indistinto
Il fondo sociale indistinto ha significato
Che molte leggi per esempio lo due otto cinque
Le leggi
Domenici accantonate perché il fondo indistinto vuol dire che tutta lo spedisce le risorse delle Regioni le regioni anche sulla base del titolo quinto
Erano competenti in materia e quindi politiche sociali questo ha inciso per cui ecco quello che mi sento di dire ma lo dico perché penso che sia apparso tutte di un faccia parte
Di un sapere acquisito ecco
Tempo della vestiti nel tempo della legge tempo della politica tempo della vita delle persone
Tempo della discussione e tempo della decisione politica perché anziché avere quindici giorni
Per fare i i decreti sugli assistenti sociali che poi non riuscimmo ad approvare
A fare il primo piano sociale nazionale per fortuna riuscimmo a fare del decreto legislativo sulle IPAB perché avevamo un lavoro preparato perché avevamo fatto prima
Ma se noi avessimo potuto fare eccessi e chi se ci fosse stata la possibilità di un anno di lavoro era il fatto per esempio villa ex parlo io ho passato le consegne a cui gentilissimo ministero Roberto Maroni raccomandandogli l'applicazione della legge sentirmi dire ma questa non è la nostra politica
E quindi anche aspettare che noi applichiamo le norme
Non sarebbe potuto accadere
Perché comunque il sarebbero il significato
Un qualcosa di presente nell'ordinamento di qualcosa che orientata
Quindi scusate avesse dico questo ma sento il dovere di trasmettere questo che per me è una grande lezione
Ovviamente la non applicazione dalla legge che
A significato cioè non farei l'ex usare il Titolo quinto per dire non c'è competenza da da parte dello Stato il fondo indistinto
La nascita dei fondi dei fondi IMI che venuta
Successivamente che voi conoscete benissimo l'anno
Come dire sono frutto di raffronto ovviamente di una visione del Wi-Fi perché poi presto va va riconosciuto ci sono state diverse visioni dell'Uefa
Però
Fare una legge poterla applicare è fondamentale farla e poterla applicare da parte di chi l'ha voluta
è fondamentale è una garanzia
Se potete dirlo ai vostri
Ai vostri giovani alla vostra e importante importante
Io credo che sia molto significativo
Il lavoro
No lasciatemi dire un'altra sempre rispetto all'applicazione della legge
Noi oggi siamo di fronte grazie al lavoro che ininterrottamente voi avete fatto
A una ripresa della legge quadro dell'applicazione della legge quadro ci sono atti
Fatti che dimostrano come ci sia una ripresa dell'applicazione della tregua
C'è una data
Che ha significato
Quella ripresa
Qui la data si chiama la pandemia
La pandemia che ha
Squadernato di fronte all'opinione pubblica
Appunto
I drammi che conoscete che voi avete visto bene i gli anziani i bambini era e e si è scoperta il valore delle politiche sociali perché credo che uno dei problemi che hanno le politiche sociali e in particolare i servizi sociali sia alla ammette votazione
Quanto vengo all'obolo Rizzati Gabri conosciuti
E quello è stato un passaggio che Alda Annicco così come si è cominciato a parlare di sanità territoriale così siccome si è cominciato a parlare di
Medici sanità pubblica si è parlato di servizi sociali
E l'altro e il passaggio normativo importantissimo è stato
Quella
Qui c'è Gavazzi Circulation perché da di cui voi siete stati protagonisti la targhetta destinato il l'ex
Assistenti sociali numero di e popolazione c'eran toccato con mano
Che se non c'era la vostra professione non si potevano attuale misure che erano state prese cioè che il reddito di cittadinanza dove gestisce Linux ma lo gestisce qualcuno che è in grado di andare incontro di prendere in carico
E così via così come sono stati è stato importante il vostro lavoro cioè io voglio sottolineare insomma il senso delle vostre battaglie
In un momento che è stato propizio perché in un momento che ha fatto capire che ha riacceso i riflettori
è stato poi la costruzione del DM settantasette sono state proprio costruzione della legge
Dei decreti legislativi disabilità e
Non autosufficienza
Qual è il punto
Che
Mi piace
Che voglio sul sul sottolineare a venticinque anni
Io credo che oggi
Dopo venticinque anni
Sia molto chiaro
Che un Welfare
Deve essere dotato di una visione
E credo che il valore della tre due otto che apre voi avete continuato a portare avanti
Sia stato quello di avere una visione
Il terzo pilastro delle politiche sociali
I diritti sociali come politiche che devono essere
Attuate ogni giorno e l'importanza di un welfare l'avete detto e lo ripeto che tira fuori le capacità che valorizza le capacità delle persone
è evidente che un welfare di questo tipo non può che essere Guelfa di prossimità
Non può che sta del welfare che mette insieme le opportunità non può che essere Lowell fare che realizza un progetto personalizzato non può essere un welfare che punta sulla comunità
Ora questa visione
Questa divisione è quella di cui oggi il nostro Paese ha molto bisogno per questo vi ringrazio con tutto il cuore
Ne ha bisogno perché noi stiamo vivendo un momento un momento che contrassegnato
Da una profonda disumanità
Un momento che è contrassegnato dall'associazione al disumanità dove prevalgono egoismi prevalgono paura pure e noi dobbiamo combattere questa disumanità
Non è accettabile
Tardive
Che si resti di fare
Gli spettò ai quarti rimane rispetta i morti nelle case di riposo rispetto ai morti sui luoghi di lavoro per non parlare di interrogarmi indicibili di delle nostre guerre ma è solo una mia impressione o questa livello di disumanità e tale che noi rischiamo di assuefarsi anche perché ci sentiamo impotenti
E allora
E allora per combattere questa assuefazione la disumanità ci vuole un'azione che giorno per giorno promuova la dignità delle persone io credo che oggi le politiche sociali debbono essere chiamate politiche della dignità delle persone
Politiche che creano l'abilità delle persone e qui vede
Occuparsi il governo dei diritti sociali
Cioè significa porre il tema della cura della vita del valore della vita al centro dell'agenda politica perché il paradosso che stiamo vivendo e che i che il Mail che l'umanità
La mente umana è capace e delle scoperte più incredibili
E di esercitare la padronanza su tutto e contemporaneamente a vivere la vita umana come niente
Non possiamo accettare questo paradosso è il paradosso del nostro tempo e il paradosso in cui cella
Le esalta l'esaltazione della ricchezza del denaro del profitto de denaro profitto come base di potere come base di governo come base di dignità
E accanto a questo alla vita umana come niente
Io credo che noi oggi dobbiamo fare una grande battaglia culturale per recuperare il senso e il valore della vita umana mi sembra un discorso poco politico io non riesco a fissare
Ora politica sociale ma non riesco a pensare alla politica
Senta viene ispirata dalla responsabilità di ridare dignità al valore della vita umana
E a ricordarcelo
Inutile che lo dica sono appunto clima Papa Francesco adesso
Questa proposta che si diede alla Chiesa che io sento la proposta di dover raccogliere proprio come donna che ha fatto politica per tutta la vita
Illuminare la democrazia l'eguaglianza e la libertà dalla parola fraternità

La fraternità la fraternità come componente come ingrediente
Come ingrediente della concezione della democrazia e della concezione della libertà
Perché abbiamo bisogno di attrezzarci
E di essere tutti i cittadini che combattono per il valore della vita la cultura della vita al centro dell'agenda politica perché la paura della vita è una responsabilità che ci riguarda come cittadini
E io credo che poi come le politiche che state facendo
Sì a te e costruttori di cura della vita credo che ne dobbiate essere consapevoli che state facendo un'azione grandissima
E che la dobbiate vivere come tale
Siete il di autori i una azione che coglie il segno di questo nostro tempo le vostre azioni sono quelle azioni che ridanno senso la vita che contrastano il processo di secolarizzazione della vita che danno ricostruiscono una prospettiva di umanità
Quindi il sì ci vuole molta decisione in questo caso la visione giusta per valorizzare profondamente il vostro lavoro
E questo poi
Guardando l'ho sentito questa mattina interventi molto interessanti quindi non li voglia riprendere perché la cosa che mi stava a cuore e dire raccoglie
Nel ringraziarvi dirvi che sette consapevoli che state facendo qualcosa
Che non soltanto e altamente politico
Ma coglie il segno del tempo
E quindi insieme all'orgoglio cioè
Come dire
La consapevolezza che il e giusto vedere riconosciuto questo vostro lavoro
Delle cose a conferma di quello che
Che che che vivi
Se noi andiamo a vedere i dati i numeri no i numeri ormai ci siamo abituati a sapere che siamo la denatalità
Anziani bambini stamattina state dette delle cose importanti per esempio la più importante la costruire dei beni che siano intergenerazionali che ci sia una intergenerazionali ITA e che quindi la vostra professione valorizzi molto questa dimensione della della cura delle relazioni
Io non voglio riprendere l'ho sentito delle cose molto belle
Un dato
Tra i tanti che sono stati detti in questo Periodo
Mi ha fatto riflettere che quello sulla composizione delle famiglie
Allora se traduciamo pelle quei numeri in guardiamo alle famiglie
No ci rendiamo conto che le famiglie non sono più comunità
Perché quando il trentaquattro per cento
Sono famiglie unipersonali poi famiglie monoparentali le famiglie ecco genitori con figli sono pezzettino
Allora uno dice scusate ma come il ritorno con le famiglie ma quali sono le relazioni tra quelle famiglie che avete detto
Prima parlando di fragilità che non colpiscono solo alcune ma che sono un dato del nostro tempo condivido molto
Cioè noi abbiamo
Una composizione delle famiglie per cui la solitudine la marginalità sociale
La difficoltà di relazioni tra generazioni la fragilità diventano le caratteristiche di questi nostri figli
E allora
Io credo che si debba fare una riflessione su questo intanto e questo lo dico alla mia cara sinistra
Non abbiamo paura di parlare di di di famiglie perché non è che avrete letto e sono d'umore caliamo questo tema a chi esalta le famiglie per non fare niente
Parliamone parliamone guardiamo alle infatti a queste famiglie
Perché cambia profondamente non è soltanto il fatto che tu devi avere gli asili nido i servizi sociali le politiche per gli anziani non autosufficienti selle eventi familiari Barlocco ostruite
Se le reti familiari vanno costruite
Allora e chiudo credo che noi ci siamo di fronte a una sfida
Quella di
Ripensare Where sana
E non solo un guelfo ma diciamo Guelfa che
Abiti la sua concezione della prossimità
Proprio a partire dalla quotidianità dei gesti della vita quotidiana se mi consentite una cosa che potrà sembrarvi
Può strampalata cioè i nostri condomini anziché essere luoghi di conflitti devono diventare l'uovo in cui si radicano politiche che costruiscono relazioni tra le persone
Perché poi li che vive i problemi comuni e che non ti padroni e se non parte dai gesti della vita quotidiana come realizzi poi quella
Quella dimensione relazionale che non è la generica comunità
è una dimensione relazionale che sostituisce la mancanza di di reti familiari ditemi se sbaglio io vi porto una riflessione che ha avuto modo di fare e che mi porta a dire
Bene
Se c'è un'innovazione che bisogna realizzare delle politiche di welfare
Come si costruì quel come queste politiche di welfare aiuto non la costruzione di
Di un po'di calore umana nella nostra società cioè di come le politiche di welfare trasmettono un po'di calore nella nostra società
Non solo la giustizia sociale non solo l'inclusione sociale ma anche la relazione umana il calore della relazione umana perché anche questa è una grande diseguaglianza pensate a già dignità del fine vita alla differenza che c'è tra un povero Cristo che si trova solo
Che non sa che ci siano idee assistenza domiciliare che noi riesce a raggiungere l'hospice e invece vince
Il calore dell'hospice
Una diseguaglianza e non si vede
Che mani parlerà della diseguaglianza del fine vita ma una diseguaglianza forte
Certo bisogna avere la capacità di leggere
Nelle persone l'umanità la vita umana delle persone e sapere che l'umanità delle persone
La dimensione umana la dimensione relazionale il calore delle relazioni umane
Parte importantissima del benessere ed è parte importantissima della democrazia e dunque deve diventare parte importantissima della politica scusa grazie
Grazie agli
E il calore ed è ancora in alto grazie perché non avevamo belle che oggi insomma nel parlato pagare frazionate cariche gli Amanita questa la vogliamo ringraziare ringrazia anche per aver sottolineato anche un principio fondamentale quello del tempo no al tempo del servizio sociale il tempo che per la nostra professione quando parliamo anche di ricerca di metodologia di pratiche professionali
Il tempo per anche per noi diventa veramente un fattore determinante oggi stamattina ce l'hanno detto penso in tutte le salse insomma professor Giovannini professor Rosina tutti quanti
Non abbiamo molto tempo di fronte a noi per raccogliere queste sfide per poter intervenire e quindi noi speriamo insomma che anche no e i governi e che c'è in questo momento decide insomma anche per per il nostro Paese possa veramente insomma tenere conto e tenere presente anche di quello che abbiamo insomma di quello di cui abbiamo parlato oggi ecco io ringrazio ancora l'inviato del Colle le chiedo ancora Minuetto creato una disponibilità per una foto che volevano vorremmo fare con i cinque vincitori del della del premio neanche missione la commissione anche al tempo arterie facciamo una forte tutti insieme e premiamo anche l'India
Con la spilla
Nel nostro ordine ecco anche queste o come omaggio grazie
Io fin qui bene e mentre i colleghi
Siria accomodando Livia Turco rimane sul palco insieme a Barbara Rosina e a Silvana Morbelli a che ci accompagneranno al momento delle conclusioni io le mozioni pro vissuta oggi insomma anche per evitare di svenire
Lascio a loro insomma il palco di accomodanti io mi ricordo lo spettacolo quest'ultimo quest'ultimo quarto d'ora di di evento no ma me lo vedo da lei che è così anche
Ripeto frontali graziato
Allora non è facile adesso anche al presidente Rosina anche mi ha lasciato la palla dopo tanta insomma tanta forza
Io penso che concludere questa questa giornata
Significa anche sulla base di di quello che che abbiamo sentito e di quello che è Nalesso sia oggi ma anche nella nel pomeriggio di di ieri
Ecco penso che sia necessario assumerci assumerci un compito e dire anche noi assistenti sociali ad alta voce
Quello che pensiamo serva adesso serva oggi all'Italia e anche
Che cosa serve alla nostra professione
Che cosa serve che cosa ci serve
Per essere ciò che io davvero credo
Noi siamo
Un un presidio di democrazia concreta penso siamo e dobbiamo essere come assistenti sociali e anche un attore un attore collettivo però del del cambiamento
Siamo c'è stato detto e utilizzo le le parole di di Rosina siamo in un momento di cambiamento globale sostanziale e abbiamo parlato di responsabilità collettiva
E
Però non possiamo far loro senza ricordare che la responsabilità non è mai qualcosa di neutro la responsabilità non è neutra la responsabilità è una scelta
E del momento in cui scegliamo noi ci schieriamo
E
Noi non possiamo che schierarci dalla parte dalla parte della giustizia sociale e dell'equità dei diritti c'è stato ricordato anche della sostenibilità
Di quelle comunità che creano dei legami come si è detto anche Tunisia e non delle barriere
Anche nell'iniziativa di ieri come oggi abbiamo attraversato dei dati abbiamo attraversato dei Progetti delle riflessioni ascoltato degli analisi abbiamo ascoltato e delle delle esperienze e delle visioni anche
E
Soprattutto da parte di chi come come facciamo noi come cerchiamo di fare noi lui costruisce un un guarì Star che sia reale
Non un welfare dichiarato la che sia che sia qualcosa che che sta nella sostanza chiaramente non sta a me dettare l'agenda lo fanno il suo ruolo presidente Rosina
Lo fa il Consiglio il Consiglio nazionale dell'ordine l'ordine nel nel suo insieme
Quello che dobbiamo fare adesso chiederci
Proprio supportati anche da tutto quello che abbiamo ascoltato
Non chiederci chi siamo Perca ecco dirai che ne siamo sufficientemente consapevoli ma come possiamo contribuire a costruire quella che abbiamo nominato talentosa una società che sia più equa accosterà Polato
Quattro elementi in prima istanza di Rai come primo elemento la memoria ciò ha quello che abbiamo imparato
In questi anni abbiamo compreso che la società una società che cambia più velocemente di quelle che sono le risposte oggi ci hanno ricordato Giovannini anche Rosina che siamo in un Paese che
Non è che invecchi vecchio proprio che si spopola in alcune aree che si ricompone in altre con vulnerabilità
Differenti condivise uguaglianze diseguaglianze forti che non sono solo economiche sono territoriali
Sono digitali sono educative sono relazionali
E soprattutto che nessun sistema
Si regge da solo ci deve essere un deve essere sorretto da quella che è una collettività responsabile e la tre due a otto che è proprio questa no che ci ha insegnato che il noi viene prima degli strumenti
I Piani di Zona d'integrazione socio sanitaria la partecipazione e la sussidiarietà la coprogettazione cade in
Dopo dopo a però è stata è stata una conseguenza sono dei sono delle parole sono dei concetti che noi abbiamo cercato di applicare ripetuto per anni e che io sono molto contenta oggi abbiamo ritrovato nei Progetti sicuramente in quelli che abbiamo premiato ma anch'
C'ha detto ci dice la la commissione che gli ha davvero esaminati tutti anche anche in tanti altri che che sono arrivati
E ci dicono anche che la tre dura otto non è chiaramente e non è soltanto un impianto di tipo organizzativo ma è ancora e ancora un Progetto di paese anch'del paese che e quello che si basa su tutti quelle quelle istanze che tante volte ci abbia sentito nominare oggi
Un Paese che rimuove gli ostacoli invece di crearli come a volte avviene che non seleziona ma che include e che rende effettivo quello che è il nostro dettato costituzionale
Su quale siamo un po'del Polluce ci dobbiamo Giovannini stamattina c'ha interrogato insomma allora e quindi serve molto più di amministrazione di amministrare serve una visione una visione è una comunità anche che non accetti comunque l'indifferenza e serve che la nostra professione
Si metta al al servizio scusate il gioco di parole come un atto di responsabilità che un atto di responsabilità pubblica ecco serve questa
Servirà che è un verbo da dalle Diversi accezioni ha molte sfaccettature ed è proprio quello non a caso che è stato scelto proprio per è il titolo di di questa due giorni è un verbo sicuramente impegnativo perché
Quando parliamo di servizio sociale quando parliamo Dinoi parliamo di professionistiche si mettano al servizio della collettività dei diritti
Della democrazia della democrazia che c'è stato ricordato una democrazia che va vissuta non proclamata il secondo elemento riguarda riguarda il presente che è quello che ci ha portato qui noi per oggetti premiati ce lo hanno mostrato di Rai con una forza straordinaria
E nel loro Complesso tra l'altro perché esistono dei territori esistono del delle persone esistono delle istituzioni che prima di tutto di RAI che non si arrendono
E che l'Italia dal basso
Sa essere un'Italia anche propositivo operosa
Quindi abbiamo sentito di cura delle comunità prossimità tra le montagne
Sì vado vado veloce perché non ho l'orologio quindi e insomma io penso che il filo rosso che attraverso un po'tutto che oggi dobbiamo nominare è che senza senza competenza senza cultura senza ricerca tutto quello che noi aspiriamo per i nostri territori per le persone che accompagniamo
Per il nostro Paese non si può realizzare ce l'hanno detto le professoresse che sono intervenute lo dico con orgoglio
Ricordando il cammino che hanno fatto loro direttamente che però è anche un cammino della professione
E quindi è anche una questione di giustizia che fatica
Fatica a farsi largo essenza competenza ce l'hanno detto senza studio senza metodo senza una formazione avanzata ma anche una formazione che deve essere coraggiosa non non c'è non c'è futuro anche e quindi la cultura professionale fondamentale
Perché servire la la collettività significa
Avere gli strumenti che ci permettano di interpretare il mondo e
Chiediamocelo ma noi che siamo qui
Quanti articoli scientifici volumi abbiamo letto quest'anno siamo alla fine di novembre
Su quanti volumi si forma nei nostri studenti nelle università non solo quelli di servizio sociale purtroppo mattutino ecco quindi io penso che ci sia anche da da da interrogarsi e da impegnarci ciascuno direttamente su questi aspetti perché la nostra è una è una professione che ha una base una base culturale ha una base sociale e anche una una base politica
E cito soltanto l'ultimo punto e non mi ha dentro fare il futuro quello che noi dobbiamo avere il coraggio di di fare l'perché comunque una società come come la vogliamo
Non nasce per caso
Nasce perché qualcuno decide calle possibile
E quindi non basta dire cosa serve al Paese non basta dire cosa serve alla professione ma bisogna che noi decidiamo di essere noi
Quello che serve
E quindi cara Barbara
Ti lascio chiudere
Presidente Morbelli
Sto scherzando presidente
Chiudo questa nostra due giorni questa mattinata con un sentimento forte che è la consapevolezza che davvero siamo dentro una stagione di passaggio
E come dicevo in apertura questa mattina è una di quelle fasi in cui un Paese deve decidere se arretrare
Limitarsi a gestire l'esistente o avere il coraggio di costruire il futuro come diceva anche la presidente Morbelli abbiamo ascoltato analisi dati che parlano chiaro l'Italia invecchia le disuguaglianze aumentano
Le comunità si indeboliscono le istituzioni non riescono a essere presenti nei momenti che contano ma oggi qui emersa anche un'altra grande verità anche Silvana chiamato responsabilità non siamo in balia dei cambiamenti
Dobbiamo essere consapevoli che il tempo della discussione non certo punto deve finire
E bisogna decidere e bisogna decidere se esserci e in che direzione vogliamo andare anche per orientare la nostra professione
La sentì sociali gli assenti sociali in gran parte donne ma sono un popolo di quasi quarantotto mila persone ogni giorno siamo nei servizi
Non sono un ingranaggio accessorio del sistema di welfare sono l'infrastruttura umana l'infrastruttura di competenza
Che tiene in piedi la possibilità stessa che le persone anche nelle loro situazioni di fragilità non vengano lasciate sole e senza questa infrastruttura noi diciamo ormai questo termine infrastruttura fin da i convegni che abbiamo fatto in Sicilia nella primavera ecco diciamo da molto prima senza questa infrastruttura senza nessun piano di riforma senza come dire
Senza solo con gli algoritmi senza indicatori non può funzionare
Non è possibile che funzioni e allora noi lo ribadiamo oggi con forza dicendo che i diritti sociali non sono solo un capitolo di spesa sono una scelta di civiltà
E quando l'UE il far tutto il nostro welfare viene taglia trattato come un costo anziché come una responsabilità pubblica a pagare sappiamo che non siamo sicuramente solo noi
Sono tutte le persone che hanno meno risorse ma non solo paga l'intera comunità perché si incrina quella relazione di fiducia che ci deve essere tra istituzioni e cittadini
La nostra agenda l'agenda che serve all'Italia che cambia parla di questo parla di un welfare che riduca le disuguaglianze le distanze che non le amplifichi parla di servizi che si avvicinino le persone le facciano avvicinare che non le respingono
Parla di competenze solido e riconosciute e valorizzate e parla di un Paese che non teme di investire nelle sue professioni sociali sulle sue professioni sociale
Abbiamo sentito moltissime esperienze che ci raccontano come i principi ispiratori della legge tre due otto del due mila nove generato futuro
Però sappiamo che questo futuro non è arrivato dappertutto sappiamo che ci sono stati moltissimi progetti presentati per questo bando ma con una distribuzione geografica che ci deve far pensare
Perché non hanno vinto i primi cinque posti regioni del nord per qualche motivo
E anche un un problema statistico sono arrivati così pochi progetti dal Sud dal centro che statisticamente non non era possibile allora interroghiamoci però perché se il futuro non è arrivato ovunque
Questo è un punto politico e le disuguaglianze territoriali non dobbiamo continuare a vederla come un destino dobbiamo vederla come qualcosa su cui possiamo insieme lavorare e quando questo non viene fatto questa è una scelta mancata iniziamo a dircelo con coraggio
Perché in un momento in cui le risorse ci sono
I progetti sono finanziabili ma non ci sono le competenze neanche per presentarle allora questo deve essere un interrogativo comune di
Noi siamo sempre più consapevoli del nostro ruolo di colpo di corpo intermedio dello Stato quei chihuahua le caviglie quelle punte velenose che stimolano
La politica e il governo a fare delle cose siamo molto ma io così alle volte siamo abbastanza
Come dire antipatici nel nostro essere molto pressante ma noi non possiamo non dire con fermezza che un Paese che vuole davvero guardare avanti un Paese che vuole far progredire
Al netto di quello che abbiamo sentito questa mattina deve mettere al centro le politiche sociali deve mettere al centro l'integrazione socio sanitaria la prevenzione la prossimità
La qualità del lavoro professionale e aggiungo come ci ha ricordato la professoressa Calcaterra le relazioni così come ci ha ricordato anche Livia Turco
Questa mattina in questo luogo simbolico abbiamo raccolto una responsabilità comune che è quella di non lasciare che le trasformazioni sociali ci travolga no
Non lasciare che travalicano le persone anche me quotidianamente incontravano i nostri servizi ma accompagnare le persone e le trasformazioni sostenerle e restituire le possibilità di riuscire davvero ad essere risolutive a migliorare la situazione questo credo che sia il senso profondo della nostra professione è questo il contributo che noi offriamo al Paese
Io come sempre alla fine dei nostri eventi ringrazio tutti voi in sala tutti gli assetti sociali italiani tutti quelli che ci stanno ascoltando per l'impegno per il lavoro quotidiano per la presenza sui territori
Io credo che questo Progetto questo percorso vada proseguito insieme con coraggio visione con quella determinazione che solo chi conosce davvero le fragilità può trasformare in forza collettiva che allora andiamo avanti così
Cercando di avere tutti lo stesso sguardo grazie

più argomenti meno argomenti