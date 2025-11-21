GARANTI. 1997-2025. Da quando Antigone propose l'istituzione dei Garanti alla necessità odierna di nuove prospettive

Intervengono inoltre numerosi Garanti da tutta Italia: Samuele Ciambriello, Portavoce della Conferenza nazionale dei Garanti; Pino Apprendi, Garante Palermo; Diletta Berardinelli, Garante Torino; Francesca Bertolini, Garante Reggio Emilia; Antonio Bincoletto, Garante Padova; Graziella Bonomi, Garante Mantova; Rita Bressani, Garante Venezia; Giuseppe Caforio, Garante Umbria; Valentina Calderone, Garante Roma; Roberto Cavalieri, Garante Emilia Romagna; Sofia Ciuffoletti, Garante San Gimignano; … Carmen D'Anzi, Garante Potenza; Antonino De Lisi, Garante Sicilia; Valentina Farina, Garante Brindisi; Raimonda Lobini, Garante Porto Azzurro; Gianni Loy, Garante Cagliari; Francesco Maisto, ex Garante Milano; Maria Mancarella, Garante Lecce; Domenico Massano, Garante Asti; Carlo Mele, Garante Avellino; Bruno Mellano, ex Garante Piemonte; Paolo Mocci, Garante Oristano; Luigi Pannarale, Garante Bari; Giancarlo Parissi, Garante Firenze; Giovanni Maria Pavarin, Garante Provincia autonoma di Trento; Carmelo Piras, Garante Alghero; Nathalie Pisano, Garante Novara; Pietro Rossi, Garante Puglia; Giovanna Francesca Russo, Garante Calabria; Patrizia Sannino, Garante Benevento; Doriano Saracino, Garante Liguria; Enrico Sbriglia, Garante Friuli Venezia Giulia; Monia Scalera, Garante Abruzzo; Tiziana Silletti, Garante Basilicata; Maria Spadafora, Garante Molise; Irene Testa, Garante Sardegna; Veronica Valenti, Garante Parma; Carlo Vinco, Garante Verona.
leggi tutto
riduci