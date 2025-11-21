GARANTI. 1997-2025. Da quando Antigone propose l'istituzione dei Garanti alla necessità odierna di nuove prospettive

21 NOV 2025
Aprono i lavori Patrizio Gonnella e Stefano Anastasia, mentre le conclusioni saranno affidate a Mauro Palma.

Intervengono inoltre numerosi Garanti da tutta Italia: Samuele Ciambriello, Portavoce della Conferenza nazionale dei Garanti; Pino Apprendi, Garante Palermo; Diletta Berardinelli, Garante Torino; Francesca Bertolini, Garante Reggio Emilia; Antonio Bincoletto, Garante Padova; Graziella Bonomi, Garante Mantova; Rita Bressani, Garante Venezia; Giuseppe Caforio, Garante Umbria; Valentina Calderone, Garante Roma; Roberto Cavalieri, Garante Emilia Romagna; Sofia Ciuffoletti, Garante San Gimignano; Carmen D'Anzi, Garante Potenza; Antonino De Lisi, Garante Sicilia; Valentina Farina, Garante Brindisi; Raimonda Lobini, Garante Porto Azzurro; Gianni Loy, Garante Cagliari; Francesco Maisto, ex Garante Milano; Maria Mancarella, Garante Lecce; Domenico Massano, Garante Asti; Carlo Mele, Garante Avellino; Bruno Mellano, ex Garante Piemonte; Paolo Mocci, Garante Oristano; Luigi Pannarale, Garante Bari; Giancarlo Parissi, Garante Firenze; Giovanni Maria Pavarin, Garante Provincia autonoma di Trento; Carmelo Piras, Garante Alghero; Nathalie Pisano, Garante Novara; Pietro Rossi, Garante Puglia; Giovanna Francesca Russo, Garante Calabria; Patrizia Sannino, Garante Benevento; Doriano Saracino, Garante Liguria; Enrico Sbriglia, Garante Friuli Venezia Giulia; Monia Scalera, Garante Abruzzo; Tiziana Silletti, Garante Basilicata; Maria Spadafora, Garante Molise; Irene Testa, Garante Sardegna; Veronica Valenti, Garante Parma; Carlo Vinco, Garante Verona.

Allora buongiorno e grazie ovviamente in primo luogo a nome di tutta Antigone per essere qua
Noi siamo molto felici
Che abbiate colto questa occasioni di dialogo perché per noi e questo
E poi questa occasione di anche ragionamento di valorizzazione del reciproco impegno sapendo anche ovviamente che
Si tratta di un momento molto delicato
Per
La nostra
Diciamo per i per i temi di cui noi ci occupiamo momento molto complicato e delicato e quindi abbiamo sentito il dovere di
Preoccupato di un tema che è un po'era alle origini
Alle origini di Antigone io sono Patrizio Gonnella presidente dell'associazione e ho mille onore riavere a fianco a me a sinistra e alla destra i miei predecessori alla presidenza di Antigone
Mauro Palma che
E stato anche
Ovviamente come tutti sapete
Fino a due anni fa giusto ma uno garante nazionale oltre a essere stato presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e Stefano Anastasia che
Non ho voluto dargli una priorità in quante garante del Lazio il Lazio ci ospita
Ma la priorità è perché è stato presidente identico anche lui
E quindi e del Presidente emerito quindi in realtà ci prendiamo questo ruolo un nuovo ruolo in cui sostanzialmente vogliamo restituire la parola garanti
Un gesto che riteniamo culturale politico secondo me un in questo momento particolarmente utile
E quindi in primo luogo veramente lo dico di cuore
Grazie di essere qua sarà una giornata piena vi dico alcune cose pratiche prima Dini introdurre la la discussione mi prenderò
Non tantissimo tempo ma quindici venti minuti
E le cose pratiche solo che diciamo non pranzo vero e proprio ma o l'allestiremo qui
Una piccola pausa pranzo molto romana
Molto romana nel senso con ovviamente pizza romane
E quindi siete nostri ospiti qua e inoltre poi pian piano dice la collega Maria vittoria Tatangelo se diciamo ci sono particolari esigenze rispetto agli interventi perché tanta gente viene da posti lontani di farcelo sapere
In modo tale da poter dare la parola e non perdere nessuna parola perché questo è il nostro obiettivo non perdere nessuna parola
Ci terremo noi in margine di tempo ovviamente leggermente superiori agli altri ma solo per spiegare le ragioni per cui siamo qui
E poi dandomi la parola siccome siti tanti esitante
E secondo me e importante sentire le voci territori anche quelli lontani
Che sono molto lontani da Roma
E quindi abbiamo pensato di dare un margine di tempo di una decina di minuti
Più o meno perché ho fatto l'elenco delle persone S. parlano tutti ovviamente questo il tempo utile
Allora
Dopo queste premesse
Io faccio diciamo divide in due parti questa mia relazione introduttiva una parte un po'più chiamiamola così storica
Anche perché molti di voi sono stati hanno nomine recenti quindi un po'forse ritornare alle origini può essere utile è una palla seconda parte un po'di invece dialogante sulle proposte di lavoro
Era l'autunno veramente del novantasette
Mille novecentonovantasette quando noi a Padova qui c'è il garante di Padova abbiamo il discorso intorno alla nascita di una figura che assomigliava quella che oggi si chiama attaccante
Noi allora lo chiamavamo Ombudsman lo chiamavamo Glucksmann pubblicammo anche un libro di quel convegno che facciamo nel novantasette all'Università di Padova con gli amici dell'università di Padova
Io allora rievocato va
E l'idea era proprio quella di attingere ad un'altra tradizione poi lo chiamammo Buzzi tranchant
Lo sanno inglesi Zambon per evitare l'Ombudsman però in realtà la parola è scandito non è una parola invece di tradizioni anglofona quali era la tradizione la tradizione
Della difesa civica cioè per affrontare il tema dei diritti dei detenuti noi allora partivamo di lane il tema dei migranti allora un tema ancora in fieri la Turco-Napolitano in Italia arriverà profilo a che costituisce i CPT e allora iniziamo a dire
Dobbiamo porci il problema
Che i diritti in carcere ne parlavamo ottanta partivamo dalla non solo effettivi solo proclamati ma non sono effettivi
E quindi diciamo non potevamo affidarci solamente
Alla magistratura di sorveglianza ma non perché non ci fidavamo della magistratura di sorveglianza ma perché la magistratura di sorveglianza ovviamente aveva una era molto assorbita lo dicevamo con Maurizio Stefanini quell'occasione
Ormai sono trascorsi pensa facciamo veramente una quantità di anni ventott'anni da allora e la magistratura di sorveglianza era sempre più la giurisdizione che dovrà giudicare la pena in concreto
E quell'esercizio del controllo di legalità continua a essere quello di capire che succede diritti limitati negati
Era un più problematico da realizzare e non solo in quell'occasione i magistrati di sorveglianza furono dalla nostra parte perché subito Giancarlo Zappa storico magistrato di sorveglianza
Apri a questa ipotesi e soprattutto apri Sandro marcare che è un po'era il magistrato di sorveglianza di allora qui abbiamo giovani Maria Paola rintracci fa il garante attento e quindi quella storia la conosce anche meglio di noi
A partire da quelle riflessioni nel dicembre del mille novecentonovantotto presentammo il primo disegno di legge chiedemmo io e Stefano avevamo una consonanza la professionale in quel determinato momento
E e quindi chiedemmo a una senatrice che ricordiamo sempre con grande affetto l'ho sentita l'altro giorno
Che la senatrice Ersilia Salvato allora era vicepresidente del Senato di presentare un disegno di legge che va elaborando che era quello del difensore civico delle persone private della libertà
Lo mettemmo nelle sue mani e guardate pensato il momento storico era diverso da quello attuale fu firmato bipartisan c'aveva firme di sinistra e di destra quindi non aveva un e ripeto firme adesso lo riprese Dini autorevoli personalità del mondo della lega per esempio
E quindi allora partimmo in una situazione in cui avevamo bisogno ovviamente di allargare le forme del controllo della legalità era questo che scrivevamo all'interno di quel testo di legge
Da allora diciamo un quel disegno di legge altri tentativi
Si susseguirono ma diciamo facevamo un po'fatica nella nostra advocacy parlamentare
Organizzammo nel due mila un altro convegno proprio per dare spazio alle voci alle voci autorevoli che nell'ovulo diciamo si intitolava allora i diritti umani privazioni la libertà personale
Eccolo ospiti dal mondo internazionale quel mondo internazionale che noi sapevamo che era molto diciamo sensibile su questo tema
Per percorrere un'altra strada e in quegli anni ho assolutamente della casualità quella di la vita è fatta di casualità erano al Comune di Roma lavoravo al Comune di Roma
Prima ovviamente l'una per
Figure che io muso qui cito qui ma anche per ringraziarla ovviamente che sono alle origini e voi non lo sapete però non sono solo alle origini delle figure garante
E lì costruimmo al Comune di Roma con la determinazione di un allora assessore Luigi Nieri e con Silvio Di Francia che ricordiamo con tanto affetto la nascita del primo cantante con e fu la prima esperienza alla prima esperienza che fu nominato dall'allora sindaco Veltroni Luigi Manconi
E quindi da allora ovviamente eravamo consapevoli che questa storia dei leganti e garanti locali che noi pensavamo anche in considerazione del fatto che non potesse
Di fronte al fatto che mancava una sicura nazionale c'era bisogno sapendo che non avevano i poteri che avrebbe potuto avere un garante nazionale eravamo perfettamente consci del sistema
E che ovviamente i garanti territoriali più proiettati sulle competenze degli enti che lo nomina
Totalmente cocci di questo ma era anche una provocazione culturale partiamo dal basso visto che l'altro teste fa fatica visto che l'alto fa fatica partiamo dal basso
E in questo basso pero diciamo questo faccio un salto nel tempo per tornare indietro diciamo
Lo volevamo movimentare anche noi tant'è che nel due mila otto quando Stefano Anastasia smise di fare il presidente l'associazione Antigone allora
Disse ma perché non costituiamo un difensore civico
Perché diciamo abbiamo bisogno di da un laccio quello che manca e lo abbiamo iniziato a fare lo abbiamo iniziato a far luce su centoventi da qualche parte nemici d'amore adesso abbiamo cinquecento casi la
Che seguiamo sono tantissimi ogni tanto vi diamo fastidio di chiamiamo riscriviamo e continueremo a farlo e poi ne parleremo di questo
E perché ovviamente noi abbiamo un'altra modalità di lavoro ma non perché migliore ma non è né migliore né peggiore sono diverse siamo un'associazione facciamo quello che può fare un'associazione
Siamo ovviamente non siamo un'istituzione però lo facemmo in legge siamo a diciassette anni in questo momento abbiamo tante persone che lavorano in tutti i territori italiano divisi per regioni
E quindi ovviamente questo è un patrimonio che mettiamo a posto c'posizioni per la conoscenza per la soluzione dei casi
Alla fine del due mila due
Torna quindi l'atto il dietro
Si era aperto alla ratifica degli Stati il protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite o portate in quel momento facemmo un convegno la Treccani non so se no se lo ricorda ma sicuramente su che cosa completiamo un libro
Io Antonio Marchesi lo copro muovemmo quelli per onorare gli impegni diciamo colorate l'impegno perché per cosa prevedeva quel protocollo prevedeva fra l'altro che a livello istituzionale si istituisse quello che
E il merci proventi meccanismo tempi
Il Calia fu molto lenta non era la priorità non si voleva ratificare l'Italia non lo ratificò perché sapevano che poi se l'avesse ratificato avrebbe dovuto istituire questa autorità nazionali
E però poi arrivano le circostanze perché la vita è fatta di circostanze io sono convinto di questo di nuovo le persone giuste al momento giusto
Locat diciamo fra le persone giuste al momento giusto accade che il posto Torregiani e immagino che tutti immagino ricordiate quella stagione
Quella stagione fu la stagione di condanna a cui Antigone partecipo perché quel difensore civico aveva prodotto mille cinquecento di quattro mila ricorsi che portarono alla sentenza la corte europea sui diritti umani
Quindi un lavoro chiamiamolo così di contenzioso strategico quella Torregiani fu implementata guardate che è una cosa eccezionale intanto qualche qua ci capita di raccontare quella stagione
E la stagione apposta l'attuale il rispetto del multilateralismo
Il rispetto dell'organizzazione internazionale arrivò la condanna sistemica che poteva essere interpretata solo infatti modalità di chiusura
Invece ci fu un'interpretazione modalità di apertura e di quella stagione esito anche quel decreto legge che nel dicembre del due mila tredici
Dette finalmente origine al Garante nazionale come lo conosciamo si scelse la via del Garante nazionale non della difesa civica era un decreto legge quindici andava molto rapidamente in quel momento
E bisognava raggiungere l'obiettivo come quando m'hanno e dissero la legge sulla tortura nel due mila diciassette non è perfetta raggiungiamo l'obiettivo cerchiamo di ottenere Valente fu la grande campagna di antico insieme
A te nazionale perché allora noi contestavamo chi non voleva la legge sulla tortura o questa sul garante perché in realtà era una miopia politica oggi abbiamo la reato di tortura oggi abbiamo l'istituzione
E Mauro Palma fu eletto
Nel due mila sedici alla presidenza del collegio con gli altri due componenti altre due componenti
La Rossi la però che ringraziamo e diciamo non perché qui ma insomma dato essenza lo so lo so struttura e qualità alle funzioni dell'istituzione andando a ricoprire quelle aree grigie quelle aree pubbliche che in realtà non era detto che l'istituzione se a coprire guardate io per anni sono stato all'interno di un'organizzazione di assessment
Degli empiema in giro per l'Europa e vi assicurato che non è il livello che aveva raggiunto Mauro Palma durante il suo per gli eventi
Diciamo gestione della struttura era un livello imparagonabile più alto più in intere più alcolico più alto in termini di reale indipendenza dal potere a volte è vero che le leggi sono imperfette
Ma
Sì diciamo ha di fronte alle leggi imperfette ce l'autorevolezza personale
E guardate che non quando lo pensammo e fu quella e era quella di a cui ci speravano a spasso diciamo l'idea che affidarci all'autorevolezza ecco
E ora diciamo ora si è consolidata
Una rete di garanti e di fronte a questa diciamo questo consolidasse della rete di garanti del nominati dagli enti locali delle regioni e io veramente vi ringrazio di cuore per essere qui
Diciamo un riconoscimento legislativo in parte e avvenuto in parte perché pieno riconoscimento del diritto di accesso
Non poco e non poco
Non poco è chiaro che è una struttura complessa presso una è nato in modo non chiamiamolo così non è pensato tutto quello che è accaduto cioè non è che ne abbiamo pensato adesso facciamo così
E questo è il modello no e è stata la stratificazione dell'altro casi culturale politica che ha prodotto questo e ora però ovviamente si tratta di gestirlo
Scusate ma in prima di partire con la seconda parte io esprimo rammarico per l'assenza qui del Garante nazionale nessuno dei tre componenti pur essendo esplicitamente invitato
Avremmo sicuramente portato i nostri argomenti e le nostre severe critiche
Perché sono severe ma sono sempre molto educati
Però lo avremmo fatto l'autorità oggi scusate lo dico con grande nettezza sono presidente di un'associazione lo posso permettere quindi Guido
L'autorità nazionale e uno oggi una delle tante istituzioni forma
Che taglia nastri
Visita ma lo fa visite
Non siamo prima la società e non informa la società
Questo per non ci farà fare mai un passo indietro intorno alla necessità di disporre di una simile istituzione di Carlyle spia e di difesa circa perché le persone vengono le istituzioni
Il momento vengono e vanno
Momento
è complicato e noi abbiamo bisogno di un dialogo ovviamente un dialogo continuo ed efficace
Con le strutture territoriali posso leggervi diciamo così abbiamo avevo non abbiamo poco tempo visto il tempo scorre ti cinque sei minuti
Avevo segnato due testimonianze le leggo una una da un CP arrivano da un carcere fra le tante che riceviamo Recco quella dal carcere
Di due mesi fa
Scrive al Papa il Papa ce l'ha non dico il carcere e non di quel nome a tutela della sicurezza del ragazzo papà ho dei problemi e primo ingresso
Cioè non aveva esperienza carceraria di spalle in cella si sono messi a fare degli impicci io sono voluto restarne fuori ma per questo è arrivato Tanzio vi scrive il nome
Signor uno che si fa chiamare così uno che gestisce questi impicci e mi ha detto che se non volevo aiutare a collaborare mi avrebbe fatto spostare che ho ribadito di notte non volevo aiutare a collaborare il giorno dopo sono stato spostato
Quando questo zio dice nei quartieri adesso mi hanno spostato al piano di sotto
Siamo a qualcuno papà chiama Antigone quello che ti pare atte ma io devo essere spostato da qui prima che mi mettono in mezzo
Poi papà ho fatto la denuncia per il tentativo di violenza su suole che subito primo giorno di attenzione
Così se riesco a farla lì parla l'avvocato sarà forse più facile che mi protetta no evitando mi e dei micidiali queste la carriera la chiamo così appositamente notiamo istituto di pena queste Gallera
E su questo invito vivamente che noi dobbiamo
Io sento il dovere morale io sempre in chiave faccio il presidente Antigone so che chi sta al mio fianco sotto
Chi è qui presente non l'ho fatta
Una diciamo come posso dire uno spirito di
Carriera ma lo fa perché cento un forte dovere etico nel nostro impegno quella questo ragazzo noi dobbiamo una risposta
Allora mi soffermo
Sui punti in cui chiedo a ciascuno di voi poi di riflettere anche per essere parte di una discussione peraltro in per evitare altri enti di essere come posso dire fuori da un solco però insomma sì poi dominante siete tutti liberi
Su su alcuni punti qualificanti
Quelli che quello che è un po'il lavoro di tutte le autorità livello locale
Regionale
Io direi anche nazionale
La prima parola che la parola indipendenza
Indipendenza e ovviamente estraneità
Per gli ocra figlia per storia
All'amministrazione di provenienza io su questo scusate insisto
E non è che insisto semplicemente solo quando si tratta di personalità che avevano una pregressa attività non proprio come posso dire dai parlo dell'amministrazione penitenziaria o dell'amministrazione dell'Interno
Forse
Ma non perché perché può essere diciamo è un principio è un principio che io sia Peyron sia il più possibile implementato ma non ci risolve il problema perché in realtà non c'è cosa più fino in fondo perché indipendenza
E non è solo quello quello è anche non so come dire però l'indipendenza che uno spirito
Che potrebbe anche non essere coperto del tutto dalla storia pregressa
Per questo io sono contro i manicheismi le rigidità l'indipendenza sostanzialmente Ugo Spirito professionale che ti porta per esempio a livello nazionale
O a livelli territoriali a non sentirsi parte del nuove
Ma sentirsi come custodi dei custodi chiamiamola così
Andando le sue origini
Diciamo
Alle sue origini storiche di questa figura indipendenza significa autorevolezza capacità di interlocuzione verso il basso e verso l'alto indipendenza si misura sulla capacità d'impatto
Indipendenza significa però è questo non siamo noni ovviamente ma ovviamente rivolto alle autorità di governo
Significa sottrarre la nomina
Alle logiche spartitoria
Non abbiamo proprio viso questo
Perché altrimenti come se noi diciamo come posso dire scrisse una figura dobbiamo ritornare ai principi di Parigi perché non sa che sono sono i principi delle Nazioni Unite che dissero quali devono essere le caratteristiche chiamiamolo così
Che
Dando senza ai lavori sui diritti umani
E devo dire e questo mi diciamo come posso dire mi rassicura che
Tantissimi Comuni e Regioni
Si muovono ispirati a questo principio
In secondo luogo mi rivolgo in questo caso visto che non c'è il Garante nazionale
Alle
Ai territori a tutti garanti nominati da comuni province capta ancore
E regioni
In primo luogo lo sguardo rivolto alle autorità d'acquisti e nominati
Guardate che c'è un pluralismo di competenza
Che penso un garante regionale
Dalla possibilità al Garante regionale
Di essere veramente il garante con Poteri con gli occhi rivolti alle ASL con gli occhi rivolti Ser
Con gli occhi rivolti alle autorità che afferiscono alle regioni perché la salute e tutto carcere attraverso il comuni o della salute
Penso ai garanti regionali si può veramente costruire una modalità di garanzia dei diritti
La salute tutto come si può notare la salute non è solamente l'aspetto chiamiamolo terapeutico diagnostico la salute primo luogo in un carcere esserci con formiamo la definizione Longo MS cioè non assenza di malattia ma benissimo ebbe la salute ebbe sebbene essere allora significa lavorare con le ASL a per andare a vedere se le celle sono abitabili
Sì sono agibili in questa fase di affollamento
Quali sono le condizioni degradate come si può certificare che agibile Sollicciano
Perché ci sta
Non è pensabile
La salute tutto
Per esempio l'isolamento fa male alla salute
C'è quelle il cui attraverso cui tu puoi ridiscutere
Guardare quello che accade per esempio nei reparti di isolamento su questo vi accenno il prossimo undici di dicembre on line a partire dalle quattordici ne faremo un convegno la conferenza globale sull'isolamento perché vorrà avessero informato dello
Diciamo
Bilardo Roma Giuditta globale cosa significa che avremo tutti i continenti rappresentati tutte le autorità internazionali presidente del Comitato europeo contro la tortura presidente del Comitato
Delle Nazioni Unite contro la tortura e da tutti i continenti per una campagna comuni organizzata ad Anticoli
E da una benemerita organizzazione israeliana che lavora con nelle prigioni palestinesi
Che si chiama fisici Asclepion Reitz
Che non finiremo mai di ringraziare per il coraggio e che insieme abbiamo costruito questa campagna
Vado verso la conclusione quali sono gli altri temi monitoraggio fare monitoraggio ma loro ci spiegherà Palma Qusay il monitoraggio Cosetta quando io ho detto così un po'giù un po'provocatoriamente
Fare la visita fare
Diciamo ecco il monitoraggio cos'è
Il monitoraggio presuppone conoscenza ovviamente
Saperne di più del direttore
Saperne di più del direttore quando ci capitano di andare in un posto e capisci che il direttore non è mai andato una volta siamo stati con Susanna ma di
Ecco c'è usati in un carcere non dico va be'lo posso dire carcere di fermo al tre quattro anni fa che arriva una sezione quelle che li aveva c'è una
E la direttrice non saper morire
E questo è un tema
Questo è un tema
Inoltre ovviamente
Quando però questo palo del carcere il monitoraggio non nessuno del carcere io lo chiedo soprattutto ai garanti regionali quando la competenza certificata nelle leggi regionali
E nei luoghi dove ci sono i Cpr
Quello è un uovo oggi che richiede un'attenzione uno sforzo maggiore
Ma anche tutto il resto ma occhio insegnato che esistono i luoghi e in luoghi dove la la prima cena divertenti di fatto
A Marotta lo devo ringraziare perché era andato sui balconi dove c'era la libertà la la la libertà di fatto negata la libertà negata il fatto che secondo loro di diritto
Ma anche le RSA
E tutti i luoghi dell'immigrazione che oggi qualcuno certifica come non luoghi formalmente
E poi i rapporti pubblici è importante che la società civile e questo lo dico da un punto di vista di Antigone che la società civile conosca
La realtà dei perché lo chiede dal punto di vista di Antigone che i garanti siano trasparenti nei racconti ma non perché dobbiamo rendicontare ma chi se ne importa cioè tante cioè olio di Val d'Orcia un lavoro dove viviamo di rendita attrazioni burocratica Enzo inutili per quei non è quello nei aumentare burocrazia ma far conoscere la società se io so faccio un esempio
Quello che succede a Potenza la cito qui perché è una delle neo
Nominati dal vescovo di Potenza se io sono appuntato diciamo ciò che si può raccontare ovviamente io Società Civile posso per esempio delle visite di Antigone mirare
Nella
Quel mi diciamo in una modalità corretta di lavoro noi non vogliamo essere un soggetto che viene cooptato dalle strutture dei garanti Antigone con Mauro Palma decidemmo
Secondo la strategia vincente
Penso eh in altri Paesi non è così in altri Paesi
Il l'autorità che l'empiema chiamiamola così dell'NGN fa parte pezzi di società civile solo happy end diffusi
Penso al modello inglese
Noi decidemmo di stare fuori
Io non sono mai stato nominato è stato e l'abbiamo fatto con cognizione di causa
Mi sono tenuto fuori l'abbiamo lavorato meglio
Abbiamo lavorato meglio perché lavoravamo
Sulle informalità lavoravamo con un dunque sguardi che si sovrapponevano se io fossi stato nell'istituzione c'era solo l'istituzione ma nel momento in cui io ero fuori dall'istituzione c'era l'istituzione e c'era anche l'antico
E ora siamo nei processi garantendo non non era stato aperto otto ma eravamo dei processi con due soggetti diversi e infine
Il rapporto con i media
Che io penso sia un rapporto
Dai sprona perché non possiamo lasciare solo la voce
Agli altri
Dobbiamo avevo questo non significa essere un diciamo
Col succubi di un sistema che e di semplificazione noi per esempio non semplifichiamo ma mare rapportarsi con i media significa essere Bucci e credibilità
Aveva un ruolo un lavoro college nuove generazioni spiegare anche con i nuovi Cerniglia
Con quelli che arrivano i più giovani noi dobbiamo educare le nuove generazioni ad una idea di privazione della libertà che non sia vera negazione della dignità
E allora
Brevissime proposto in un contesto così complesso ma proprio minime uno noi siamo disponibili ad un dialogo per lo so che aveste i vostri luoghi
Minimamente vogliamo sovrapporci assolutamente no però se siamo disponibili ovviamente a socializzare
Su problemi specifici su campagne suggerimenti comuni che voi potete dare anche a noi
Pensavamo anche che sono arrogante lo sa
All'una e dei vediamo l'ipotesi di creare una scuola europea di monitoraggio
C'è bisogno anche perché anche l'Europa in crisi anche il Consiglio
Economica
E quindi
Ovviamente
Di aprire anche sguardi comuni su momenti e su
Aree di particolare crisi
Il prossimo venticinque di febbraio
Alcuni
Forse già lo sanno ma molti di voi hanno già sottoscritto nostro appello che è stato rivolto anche alle Nazioni Unite
Abbiamo presentato nostra nostro report lì
Per la giustizia minorile che è in crisi di sistema una serissima crisi di sistema
Mai accaduto nella storia degli ultimi vent'anni trent'anni quindi faremo un grosso momento assembleare in occasione della presentazione il nostro apporto il prossimo venticinque di febbraio presso la sede di Libero
Vi daremo maggiori indicazioni al riguardo io chiuso vi ringrazio e darmi la parola adesso a Stefano Anastasia per entrare
Relativi in quello che e oggi il sistema
Grazie grazie il patrizio grazie a tutta Antigone per questa per l'idea di questo incontro che lo dico diciamo da da garante è un'occasione credo molto molto importante i cercherò di essere più breve possibile per poi dare spazio alle colleghe e colleghi che sono venuti e che certamente anche in questa sede hanno più ragioni di Maggie potersi esprimere deve raccontare la propria esperienza farò solo delle considerazioni di carattere generale dice su
Diciamo la struttura la rete dei garanti quello che abbiamo fatto il Polo che possiamo fare
Lei più ancora che parlare della mia specifica esperienza tanto ne verranno di esperienza insomma se ne sentiranno non c'è bisogno che racconti che era contro di me
E e partirei dal fatto che
L'opportunità di questo incontro nasce appunto dalla necessità di fare un punto su
Istituzioni come ha detto Patrizio io condivido totalmente molto importanti
Che
Sono nate diciamolo un po'ora comma l'esca mentre
Senza nonostante i nostri tentativi fossero così risalenti nel tempo come ha detto come ha detto Patrizio e poi sono precipitati quasi improvvisamente
Prima attraverso le sperimentazioni locali e quindi
Con un procedimento bottom-up come com'è stato detto da qualcuno in cui
Ad inizio da molte parti ma forse ancora oggi molti Comuni che pure hanno istituti penitenziari ma non hanno i garanti si pensava prima che che c'entriamo nel porcaccia questo diciamo no ecco
Quell'era diciamo la prima no il la prima reazione diciamo e quindi è nato un processo che ha dovuto trovare le sue forme appunto perché come diceva Patrizio
E non c'era nulla che diceva dell'esistenza di questi garanti invece dei Comuni delle Regioni cominciavano a istituire questi garanti e quindi dovevano diciamo
Quindi diciamo con la complicazione di questo di questo percorso ci sono voluti dall'appunto dall'istituzione del primo garante
A un riconoscimento ordinamentale dell'esistenza dei garanti territoriali sono UTC in quegli anni ricevuta racconto
La la la curiosa coincidenza della presenza di uno di noi il garante della Sicilia Fleres all'epoca
In Parlamento è che fece inserire nell'articolo sessantasette dell'ordinamento penitenziario la possibilità per i garanti di accedere senza autorizzazioni sui penitenziari John fu un emendamento del nostro collega Fleres nel due mila otto diciamo Marco
Quindi la cosa nasce così senza appunto avere avuto un un quadro di sistemazione più complessiva lo stesso Garante nazionale nella contingenza di cui ha detto
Prima
Patrizio e nato diciamo anch'esso diciamo in una contingenza di emergenza particolare quindi possiamo dire anche
I come in una condizione di frettolosità diciamo ecco diciamo no le famose proposte di legge preesistente di Antigone che pure erano in Parlamento da
Più di dieci anni
Non furono prese in considerazione bisognava fare diciamo immediatamente una cosa che rispondesse anche qui a quelle istanze qui criteri del che ci vennero dalla dalla Torreggiani
Le virtù diciamo della nostra esperienza io credo siano state soprattutto sia a livello nazionale che a livello territoriale nella pratica
Più che nelle forme più che nelle regole diciamo nella pratica e nella
Esperienza appunto di chi ha interpretato il ruolo di garante nazionale di garanti territoriali
Tutti noi e tanti prima di noi come effettivamente come autorità indipendenti
Autorità indipendenti da coloro che li hanno nominati che la prima indipendenza che bisogna fermare complicata anche per noi anche dentro le istituzioni locali e territoriali diciamo dove e delle procedure di nomina spesso diciamo si sono
Accompagnate poi da
Come dire per ragioni o interessi diciamo di di Chiti nomina
Indipendenza ovviamente dalle
Dalle istituzioni vigilate lo diceva prima Patrizio e quindi le amministrazioni della Giustizia e dell'Interno la stessa amministrazione sanitaria perché se la competenza e ritorniamo diciamo al all'indipendenza dei nominati per me che sono il Garante regionale all'indipendenza deve essere anche appunto dalla dalla Regione non solo perché mi ha nominato io dovessi indipendente dell'igiene ma anche perché io devo ispezionare le remix che sono di dipendenza regionale DS Pdci che sono dipendenze regionale sento nelle RSA son tutte convenzionate con la Regione
E io devo avere uno statuto di indipendenza che non significa soltanto il nostro diciamo il nostro habitus mentale significa mezzi risorse e strumenti significa personale significa un tutte quelle cose con cui
Indipendenza si fa veramente perché poi se uno è solo senza niente eccetera forse anche indipendente ma col punto proprio niente
E quindi questo è però appunto
Le virtù sono state in questa capacità di chi appunto ha interpretato il proprio ruolo come autorità indipendente sia dagli enti di nomina sia degli enti invitati
I limiti sono lo dobbiamo dire in un
Riconoscimento incompleto per esempio ancora nostro dei garanti dei garanti territoriali tra di noi cioè diciamo un sacco di volte combattiamo e do da almeno con sono con almeno abbiamo combattuto almeno sei sette è capitato sul fatto che non abbiamo informazione diretta sulle disposizioni amministrative perché l'amministrazione dei pensieri a fa
E nei confronti della periferia le circolari o sub circolari note lettere e quel tutta la casistica diciamo così delle comunicazioni M
Noi che abbiamo diciamo intercettando lei nei modi più più curiosi eppure ricordo la mia esperienza per cani spensi disse allora
è ricordo che sin dal tatto dipartimento Santi Consolo
Noi siamo lì a chiedere a ogni capo dipartimento che diciamo siccome circolari che vengono mandati in periferia siano mandati per conoscenza anche i garanti per sapere che cosa succede dentro gli istituti gli istituti di competenza
Ovviamente ora non son ultimo perché credo non è stata ancora incontrato personalmente direttamente
Ma diciamo sì a memoria mia i capi del dato dicono sì sì naturalmente ma non c'hanno mai mandato una circolare che fosse uno ecco nel continuiamo diciamo sì a sapere quello che fa l'amministrazione penitenziaria
Perché anali per canali diverso ancora succede
Proprio ieri in una nostra conversazione una collega
Raccontava di queste circostanze ancora succede che la libertà di accesso dei garanti
Agli agli istituti penitenziari possa essere messa
In discussione quanto al momento all'ora la circostanza lo spazio divisi da visitare ovviamente avvalendosi del fatto che l'articolo sessantasette l'ordinamento penitenziario
Dice che
Le autorità in visita devono essere accompagnate e quindi come succede per le visite mediche che non riusciamo a fare perché non c'è la polizia che accompagna i malati anche gravissimi in carcere così succede per qualche garante che non lo fanno entrare perché non c'è il funzionario delegato che lo possa accompagnare ecco questo Verdi
Però queste diciamo appunto perfetto di un riconoscimento ancora appunto ancora incompleta
Ma io penso appunto come intatte le circostanze per altre autorità che tutte le diffide difficoltà che pure abbiamo anche normativamente
Definite meno lei
Per esempio le difficoltà che fanno sì che il Garante nazionale abbia più ancora di molti garantite editoriali una procedura di nomina
Una vicinanza istituzionale agli enti vigilati eccessiva
Che quindi affidato sempre alla diciamo sì appunto all'habitus del garante nascerà un po'la capacità di esercitare la funzione con indipendenza
Più di quanto appunto non dovrebbe essere garantito istituzionalmente
E questo è un problema che forse nelle difficoltà che oggi avvertiamo c'è anche questo diciamo di problema ecco
E e allora questi problemi sono sono i problemi che vengono appunto da questa storia
Un po'turbolenta tumultuosa ma comunque significativa perché ci porta questa sala queste queste esperienze
E però noi non possiamo permetterci lo diceva benissimo prima Patrizio debuttare in via il bambino con l'acqua sporca cioè abbiamo necessità di autorità indipendenti non giurisdizionali
Di monitoraggio e tutela dei diritti del della persona
Necessità
Tanto più significativo anche a livello territoriale per quella complessità di competenze che entrano dentro
L'articolo ventisette comma tre della Costituzione che non è un affare della
Del ministero della giustizia ma è un affare che riguarda l'intervento la capacità concorrente di produrre politiche a livello territoriale da parte delle regioni degli enti territoriali perché altrimenti non si tutela la salute
Non si fare inserimento succitate non si fanno per le coste libiche allora
Queste autorità sono sono importanti non è forse il tempo diciamo oggi di di una messa a punto normativa ma certamente è il momento per rafforzare le le buone prassi innanzitutto qualificando credo l'azione dei dei garantire una cosa cui lavora la conferenza di dei garanti per i tre da tanti anni ma che certamente può avvalersi delle cose che
Degli input e anche della collaborazione che possono venire da da soggetti terzi come associazione Antigone come altri per esempio sul versante diceva prima Patrizio della
Della formazione questa è una domanda che noi abbiamo sempre sentito molto forte anche in qualche modo per omogeneizzata le nostre esperienze perché rafforzarci il terreno di di quello che ciascuno di noi fa o ha fatto
Bisogna appunto
Come dire
Di rafforzare le buone pratiche qualificando l'azione dei garanti rivendicando ancora autonomia indipendenza sia dalle amministrazioni di nomina che dalle amministrazioni vigilate
E appunto rafforzando nel suo complesso da ditte dei garantire sulle relazioni
Con la società civile io direi sia in termini di di input eccellenti
Dei dei messaggi delle indicazioni delle sollecitazioni che dalla società civile possono venire garantire guardi sono sane necessita di interventi in determinati ambiti su determinate questioni
Sia in termini di di output che quello che diceva prima Patrizio a proposito del rapporto con l'opinione pubblica della Comunicazione Esterna perché
La società civile anche quella che non è naturalmente votata diciamo occuparsi di queste cose
Abbia un ritorno da parte
Da parte dei garanti su quali siano le condizioni in cui in cui si trovano i luoghi di privazione di libertà
Il momento diciamo chiudo il momento come tutti sappiamo momento drammatico
Non solo per i numeri che oggi sono praticamente uguali identici forza quando siamo stati condannati dalla Torreggiani
Ma innanzitutto per la dinamica
Perché quando siamo stati condannati a dalla Torreggiani i numeri erano in calo oggi invece i numeri sono in crescita
Quindi la dinamica conta molto fare le fotografie senza guardar le tendenze non ci dice niente la tendenza che ne stiamo salendo mentre quando c'è stata la Torregiani che eravamo in discesa perché il picco si era avuto nel due mila dieci
E torno poi sul su due mila e dieci siamo in questa condizione così difficile
Io non so come come altro dirlo diciamo con in una purtroppo con una Sereni indifferenza da parte dell'autorità di governo che pure qualche responsabilità insomma c'è
Ma nell'aggravamento del della situazione e che non ha voluto neanche diciamo corrispondere alle sollecitazioni per dirne due del vicepresidente del Senato la Russa
Del presidente il senatore russe del vicepresidente CSM Pinelli che pure diciamo su questo hanno sollecitato con il parlamento a prendere prendere iniziative
Per appunto per dire la dinamica la dinamica del due mila tredici la diversa perché il governo Berlusconi nel due mila dieci prese l'iniziativa che fu la detenzione domiciliare Alfano per ridurre le presenze in carcere
No quindi e questo diciamo la situazione purtroppo in cui siamo
Quello che possiamo fare noi che ovviamente lavorare su quella di qualificazione quella rafforzamento della rete dei garanti di cui abbiamo detto prima aggiungo solo una cosa credo anche affiancando e sostenendo il personale penitenziario che nella mia esperienza non ne può più di questa situazione ma non ha come dice la scienza la scienza politica non ha capacità di Bonolis non riesce a esprimersi perché vide un condizionamento molto forte
Eppure diciamo sì al personale dobbiamo il capo anche rivolgerci perché forse è l'unico modo che ne abbiamo perché questa situazioni in cui ci troviamo Possa diciamo trovare una inversione di tendenza grazie
Grazie a Stefano
Camere e allora io diciamo seguo l'ordine diciamo il primo intervento di Samuele c'è un Riello garante della regione campagne coordinatore dei garanti regionali chiederei di venirli andare listino incerto
Vi chiederei di stare nei dieci minuti se ci solo delle necessità di intervento al un paio sono state già segnalate anche dare molto garante della Sicilia perfetto e chiederei di segnalarlo anche o almeno o a Maria Vittoria
E ringrazio perché l'ho visto arrivare
Onorevole Verini
Siamo conta intervenuto attribuire i nostri lavori prego Samuele grazie presidente insomma
Innanzitutto voglio ringraziare l'associazione Antigone che ci ha permesso questo momento questa giornata l'incontro di scambio di riflessioni circa un ruolo quello del garante
Che oggi è un po'emblematico nella dizione nelle funzioni e soprattutto rispetto alla politica però
Permettimi una espressioni iniziale non è che Antigone sale restituendo oggi la parola i garanti noi riusciamo anche a farci sentire a prescindere da questa giornata meno male perché restituire significa ridare a qualcuno o qualcosa che gli appartiene meno male in un'epoca in cui
Lo dico subito il silenzio assordante dell'ufficio del Garante nazionale la fa da padrona ora il garante
Ciarliero come portavoce riporta il saluto
Anche di tant'è che oggi non sono qui siamo arrivati a novantasei sette garanti provinciali venti garanti regionali comprensivo del garante per la Provincia autonoma di Trento
E sessantanove garanti comunale
Ora mettere in luce quelle che sono le criticità che la realtà penitenziaria mostra sul piano dell'autonomia della trasparenza della convergenza istituzionale
è una fatica quotidiana io voglio ringraziare innanzitutto i garanti comunali e provinciali molti dei quali non hanno nemmeno un rimborso spese qualcuno non ha nemmeno La sette ma non qualcuno così non faccio nomi il garante di Napoli un milione di abitanti non ha ormai dall'istituzione la sede un telefono
Un collaboratore
Lo dico perché ha fatto bene il bongo nella a ripercorrere la storia che dal due mila e tre regioni comuni italiani
Hanno avviato quello che io considero una sperimentazione di una nuova figura di tutela e promozione dei diritti delle persone private della libertà personale
Credo che noi richiamiamo la tradizione della difesa civica dell'esperienza della prevenzione della tortura dei trattamenti inumani e degradanti promossi dal Comitato del Consiglio d'Europa ma se solo l'anno scorso credo cinque mila e seicento
Detenute e detenuti in Italia hanno avuto il riconoscimento attraverso una dichiarazione di un magistrato dei trattamenti inumani e degradanti che hanno avuto nel novanta per cento dei casi meno giorni di prigione
Vuol dire che lo Stato che oggi non fa nessun provvedimento di clemenza
Lo fa attraverso
Queste sentenze ci sono sono in carcere contraddizioni su parole sul lavoro i fatti non fatti parole dette e non dette noi siamo un organismo di garanzia
E di umanità in un ambito penitenziario ma ormai in carcere su una bomba a orologeria
L'ultimo suicidio di una di un uomo di Como che partecipa ufficialmente dicono le cronache a una rivolta
Può resta schiacciato in un cancello poi viene portato all'ospedale dall'ospedale in carcere e ventiquattro ore dopo si suicida
Ma come si fa non comprendere
Anche umanamente la politica che pensa al consenso
A non dire qualche parola in più
Noi siamo e l'ha detto bene anche se in forma per una comunità penitenziaria che è fatta di detenuti e dei tempi se stanno bene gli uni stanno bene gli altri
Come portavoce voglio far riferimento al nostro Regolamento che è stato approvato nel due mila diciotto luglio mille ventuno nell'ultimo nel due mila e ventitré noi siamo una conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà
In seguito denominata Conferenza
Che si dota di un funzionamento di alcune regole interne ma all'esterno abbiamo leggi
Regionali su questo dirò qualcosa comunali provinciali e nominano i garanti ora
Rispetto al silenzio assordante di una funzione importante rispetto a un'indifferenza istituzionale e politica
Rispetto al fatto che l'ultima relazione al parlamento di Mauro Palma credo che siano passati due anni e mezzo
Quest'anno come conferenza portavoce coordinamento abbiamo incontrato due volte il ministro abbiamo incontrato il DAP però soltanto con Parisi il capo del Dap sei mesi continua a non riceverci
Abbiamo incontrato l'ufficio del Garante nazionale
E quando la prima brutta notizia Adilardi alcune questioni che gli abbiamo chiesto di farle insieme sovraffollamento suicidi affatto che
La componente con diciamo mandato una lettera per andare
Alla Giubileo
Per i detenuti e gli abbiamo detto ma facciamo insieme qualcosa nell'anno del Giubileo chiediamo insieme qualcosa come ce l'ha detto il Papa lo scorso anno quando a Rebibbia fatto diventare calci una basilica
Non solo hanno detto che camminano
Diversamente da lui ma uno oppure camminare e ed essere una convergenza parallela niente Mauri ho detto al presidente Turrini siamo abituati
A indicare come garanti regionali ce l'ha chiesto Palma sempre una relazione di quello che facciamo ed è una fotografia che insieme al volume della relazione che fa l'ufficio del Garante a Camera e Senato si rendono conto i deputati e i senatori di quello volte accade no dei numeri delle buone prassi sul territorio
E lui mi ha ringraziato per avercelo ricordato io ha detto ne abbiamo bisogno
Questo lo dico
Per il Pd di che
Come dire di che collaborazione che tipo di dialogo
Va beh mi fermo qua insomma c'è una sterilizzazione della funzione del Garante nazionale e poi è chiaro che lo vediamo anche sul piano locale quando vengono a fare qualche foto con qualche direttore e a non fare nessuna visita monitoraggio e a riferire via con me
Questioni concrete a non costituirsi parte offesa rispetto ai processi io qua voglio arrivare già la conclusione cornetta
Mentre
Voglio ricordare solo sommessamente tre persone
Luigi Manconi come garante dei diritti dei detenuti nel Comune di Roma
La sua visione parte sempre da un principio profonde il diritto non si sospendere dice lui alla storia della cellula
Io sono sempre grato a Luís per le sue indicazioni sui rapporti l'altro costante attualità l'insolenza di penetrazione
Che ha ribadito anche l'urgenza di un controllo nostro indipendentemente permanente e continuativo
Non la visita ad agosto e il pranzo a dicembre come fanno un po'quasi tutti i deputati voglio ricordare il lavoro di Giovanni Fiandaca del professor Fiandaca
Che ha invitato spesso le istituzioni a ripensare la detenzione
Non come un tempo sono spesso
Ma come un percorso di responsabilizzazione e di recupero della persona denunciando le condizioni materiale e psicologiche che spesso svuotano di senso tale Obiettivo
E poi ringraziare Paolo Palma
Che ha dato un contributo decisivo
Alla cultura dei diritti della legalità penitenziarie qui in italiano
E durante il suo mandato
Ha promosso la trasparenza sulle condizioni di detenzione ricordato con forza che la prima non cancella i diritti fondamentali delle persone
Un progetto fammi Mauro l'ho ricordato al ministro che diceva avevo mia provocazione
Avete sostituito l'espressione sui straniere gli immigrati
Aiutiamoli a casa loro con l'espressione signor ministro li manderemo nelle carceri loro ci avete mandato i dati del due mila ventiquattro
Venti mila detenuti stranieri cinquecentottantaquattro
Diciamo le istituzioni vediamo così ai Paesi di origine rimpatri e non ci avete nemmeno chiamato noi eravamo abituati a dare una mano l'ufficio del Garante nazionale
Con dei monitor con dei testimoni per verificare le modalità di questi rimpatri avete visto soci dice il giornale un buy di borseggiatrici
E di migranti tra Venezia e Mila ni e Milano rimpatriato lo stesso giorno abbiamo saputo niente sui diritti sulle questione diciamo legali psicologiche sanitarie
E lui ha detto abbiamo un problema di protocollo con l'inazione ma per le vogliamo rafforzare questo ruolo se vuole l'ufficio del Garante nazionale
Vogliamo e garante di territoriali che sono ghiotti e le orecchie sul territorio
Possono collaborare con questo ufficio del Garante nazionale per dare anche continuità
Nelle negli interventi noi siamo nominati a dei hanno detto bene Stefano dalla politica ma rimaniamo super partes
Però voglio qui anche dire
Che auspico che possiamo fare in ogni regione quello che fa la Regione Piemonte il in ogni carcere il Garante locale
Quindi ci sono per tutte le carceri del Piemonte
I garanti locali e poi c'è il garante diciamo
Regionale però qui la sfida importante ma mi preme porre alla vostra attenzione un mio dubbio
Il garante dei detenuti provengono da esperienze diverse
Abbiamo però sostanzialmente un valore che ci accomuna l'indipendenza negli ultimi anni sono diventati grandi direttori di carcere provveditori in Sicilia il campo l'ex capo del DAP Santi Consolo
Noi l'abbiamo incontrata stando ai consumi ce lo ricordava star ferma l'abbiamo incontrato come conferenza allora io mi chiedo
Come
Possiamo ricoprire ruoli e implicitamente generano conflitti di interesse e poi garantire l'efficienza la trasparenza ed imparzialità che tale ruolo richiede io mi auguro diciamo che
Insieme ad una collaborazione con le con le regioni possiamo fare di più l'altra cosa che voglio sottolineare e che mi auguro che non ci siano più nomina dei garanti ad personam
Sarebbe ospita Beretta le elezioni dice avvengono a scrutinio segreto nei Comuni nelle Province e nelle Regioni rafforzando così l'indipendenza dell'uomo e riducendo qualsiasi conflitto d'interesse per chiudere io continuo a pensare che siamo un po'Pellegrini dell'utopia pure questa giornata ci aiuterà a guardare con lo sguardo diverso la nostra funzione e il nostro ruolo e sempre in una direzione ostinata e contraria
Per un ruolo importante per custodire l'umanità che sembra svanire
E vorrei che noi tutti garantiti
Avessimo nel nostro spirito il motto l'uovo degli agenti di polizia penitenziaria
Il vecchio diceva vigilare per redimere questo povero agente di polizia penitenziaria
E doveva custodire ho finito le devo vere e poi convertirlo io mi auguro e anche a ripartire da alcune esperienze di confronto e buone prassi il loro motto degli agenti di polizia penitenziaria infondere speranza sia il nostro motto ma lumaca dono della speranza vive due virtù lindi l'indignazione
Rispetto alle ingiustizie e non basta il coraggio di cambiare le ingiustizie e le cose che non vanno grazie
Ma ora
Ci ha appena sì siamo d'accordo alternerà i garanti comunali garanti regionali chiederei quindi adesso di essere qui Giovanni Maria Pavarin del comune di Trento siamo gliela a te per la conosce provincia autonoma di Trento anche per conoscenza pluridecennale del tema sempre di dieci minuti e a seguire avremo Antonino derisi garante regionale della Sicilia grazie
Va bene Grassi Enzo non era il calendario subito il mio Inter intervento approfitto
Della tua richiesta saluto e ringrazio tutti
Anch'io come chi gli ha parlato tra svariati decenni diciamo
Mi occupo di carcere non foss'altro che per aver fatto il magistrato di sorveglianza per diversi anni
Ecco il momento in cui stiamo vivendo
A mia memoria il peggiore
E il peso al momento che vide chiunque si interessare si appassionò del tema Carcere
Per le cose che sono state dette
Per la sordità
Del mondo politico che non è mai stata così grave come in questi mesi come in questi anni
è giustamente Mauro Palma mi richiamo non fare troppa tensione all'Institut Colari
Però diciamo solo a contare coi del due mila venticinque
Perfino alle vittime dei reati più illustri
Un saluto alla figlia di moroso prendono carta e penna e scrive una lettera a protestare contro l'ultima circolare mi sembra che sia evidente
Il fatto che e diciamo che siamo in un momento buio non è una buona giustificazione per Diesel per disarmare se per mandate giù di corda ci sono molte cose che noi potremmo fare trentacinque anni fa non c'era la ricchezza che oggi vedo situazione dei piccoli convegni sul caso dei due venti altre quaranta persone cinquanta persone spuntavano questi garanti ricordo il Maggio
Il maggio del mille novecentonovantasette quando a Padova è stata fatta quella cosa che hai richiamato prima
Adesso che siamo in tanti diciamo io continuo idealmente a fare quello che ho sempre fatto cioè quando facevo il magistrato mi occupavo proprio di tutelare i diritti andavo in carcere
Facevo i colloqui con i detenuti adesso è tutto cambiato d'acqua da quella parte lì è tutto cambiato
Non sono molti i magistrati che vanno in carcere
Con le scuse più varie
Abbiamo proposto Ruotolo alcun meglio noto ha proposto che il tutte le volte che va in casa e lo Desio tu presidente il quale ti valuta ai fini dell'avanzamento della professionalità tra questo non è passato
Quindi c'è un anno fa una fetta di sottile che è in sensibile e i magistrati che sono CPT a caso nella società per fare i magistrati fanno tre compiti scritti
Poi superare la prova orale ma basta l'apporto che posto che il secondo la cella la maggioranza dei cattolici vota a destra
E posto che immaginato espressione della società civile quindi non è escluso anzi at per statisticamente possibile che una buona fetta di coloro che devono garantire la tutela dei diritti si collocano
Culturalmente in quell'area io non credo che l'area splendida il tre chiamiamola così corrisponde al sentimento della base che la porta
Ci sono garanti eletti da
Giunte
Che non sono certe mete di centrosinistra ma quei garantisse hanno la stessa cosa che abbiamo noi se hanno il motivo che le spese che per cui oggi siamo qui
Dovranno pure dire alla parte politica che li ha nominati guarda che le cose stanno in questo modo ci sono dei garanti quali garantiscono proprio come istituzione ho letto sentito dire garante
Dei libri tenuti e delle viti laviamo del Garante costruzione mista detenuti vittime non ci scandalizziamo vere chi tutela il diritto del detenuto indirettamente con tutela anche il diritto della della vittima perché non si è sempre speso perché noi da quello che potremo fare
E e questo
Quando noi andiamo in casa di misere diciamo o scriviamo qualcosa facciamo delle segnalazioni no io credo che se noi conoscessimo della fuori tutti nostri colleghi scopriremo che molte cose sono comuni
Perché non pensare non a volte almeno una volta di immettere nuovamente tutto quello che vediamo tutto quello che chi chiede e poi a un certo punto fare una richiesta di ordine politico trattino amministrativo del guardate che tutti quanti
Abbiamo visto con i nostri occhi non c'è né destra né sinistra c'è solo l'umanità c'è solo il desiderio di portare dentro ad ogni cella la luce del diritto
Il diritto è luce e noi dobbiamo portarlo all'interno di ogni Sella e dire tutte le cose in cui esse
L'altra cosa è l'ultima circolare perché io se puntando al pronto soccorso solo quando rischi la vita così dice il Darpa alla sanità che non c'entra niente hanno chiesto alla sua competenza se dico questo io ho visto un ragazzo si è fratturato il femore
Ma quello leggenda stacco al merito dice mai niente non è che rischia la vita se non lo mando subito aspetto ma due giorni via quando la polizia penitenziaria è libera poi qui non rischia proprio la vita rischiano in caccia ha bisogno di un intervento presente possiamo aspettare anche due trattino tre giorni
è ovvio che se fosse suo figlio certamente non non l'avrebbe
Ecco appartati Emilia la Rete della circolazione delle Fondazione tre demoni potrebbe darsi una spinta ad uscire con una voce sola io credo che la risposta che l'umanità deve dare accorta come nel caso era oggi sia univoca
Sia quasi identica in tutti gli istituti dice i mali sono quasi sempre gli stessi
Per cui secondo me questa è una piccola proposta che è falso particolare dell'informazione e darsi voce ultimo pensiero
è vero che
Prima c'era la luce centrale che era Mario Palma e noi si veda di di di bandi di di di di di luce riflessa forse oggi che quella luce forse appannata e fioca eterno per non dire che non c'è più
è il momento storico in cui deve essere dato ancora per importanza e visibilità e con o senza questa rete di persone che sono mosso da casa complimenti soprattutto l'ha detto
Samuele chi si muove senza avere il il il rimborso spese veramente down seguita una manifestazione diciamo di interesse che che va totalmente va colta subito gemme che tentiamo tutti in Rete per dare una risposta unita sulla politica o poche speranze speravo anch'io che la lettera dell'ex sindaco di Roma
All'attuale presidente del Senato io però sono convinto che c'è molta soffre molta sofferenza all'interno del centro del centro del centrodestra quando parlo con i senatori ad esempio di forza di farsi dal sacche fatiche facciamo a stare insieme agli altri allora
Bisogna diciamo scavare entrare nei pertugi delle coscienze
Tutto ciò che si Farage chiedere ultimamente se il Parlamento dovesse decidere una cosa che riguarda
Un provvedimento di fatto per mandare a casa quelli degli ultimi dodici mesi una cosa simile una ex centonovantanove come Alfano
E a ricordare questa gente che Berlusconi ha lasciato libertà di voto sull'indulto lo ricordo lo ricordo benissimo
Ecco bisognerebbe se la persona che finiva bisogna fare in montagna
Stavo dicendo questo fine pena ultimi dentro di sé il mese ecco e chiedere chiedere a qualcuno il senatore De quindi ne ha scontati pompa possiamo tenere il voto segreto
Su questo cari deputati che vogliamo vogliamo con chiedere il voto segreto che ognuno voti secondo la sua coscienza è secco secondo me potremo sfoltire col voto segreto
Loro fanno i conti meglio di me ma almeno sette otto mila persone andrebbero fuori nel giro di pochissimi di pochissimi giorni va bene scusate e buona giornata
Posso grazie Presidenti colleghe e colleghi tutti tutto grazie ad Antigone per organizzato questa questo momento di incontro che credo che sia importantissimo
Vorrei dire che non mi ha stupito dal fatto di non vedere li garantirne Gerevini garanti nazionali o il Garante nazionale alla sua collegialità anche rapito da un solo non solo garante perché insomma da quelle poche battute io sono un una una Novissima leva sono garante regionale dal da settembre voi per esperienza avete molto molto molto più rinvio la mia esperienza
Il mio orgoglio a quello che sono avvocato penalista ed in Sicilia sono solo il primo avvocato penalista a fare da garante ben diritti dei detenuti e quindi questo è una un grosso scommessa
Mi riallaccio per flash non non sono abituato a parlare Abbado sembra braccio non per il lavoro che faccio ma perché non mi piace seguire scalette ho sentito con attenzione interessantissimi interventi di chi mi ha preceduto
Io quando sono stato nominato da un governo di centrodestra unico non è un né un reato non ha vergogna è un delitto la prima cosa che ho fatto bene accertato dal presidente alla Regione
Che sicuramente non è un uomo dice di orientamento di sinistra dicembre trasgressione dette di un governo di centrodestra ho detto
Tu vuoi che faccio garante o mi devo limitare a quello che si è fatto fino a questo momento firmare le lettere e di risposta detenuti per cento lettere che arrivano pensa e per questo l'ho nominato una rentrée Pigato un funzionario della Regione e glielo ha fatto fare
Lo abbia detto fa il garante
Allora ho detto a posso evitare ove possibile di fare compagnia di convegni di di comprare libri inutili mi sono trovato cento libri sulla storia reati ed è in Sicilia del miele o mi sono trovato cento libri sulla cucina internazionale
Dico se il garante regionale ha fatto questo non me ne voglia nessuno
Dottore Santi Consolo che è amico mio stimo tantissimo professore di andar via si arriva Raffaele S. che ho conosco e conosciuto dico ma non è questa la mia visione di fare da garante non è affatto questo
E credo che siccome si è parlato di autorità si è parlato di libertà
Sono sentimenti che mi credo di condividere con la stragrande maggioranza dei voi
E credo che non abbiamo bisogno di un garante nazionale lega per i garanti regionali noi abbiamo bisogno di autorevolezza extra dobbiamo conquistare sul campo e non abbiamo bisogno prelude nessuno
Sono fermamente convinto che
La la prima cosa che ho fatto stranamente ricorda mi sono insediato il cinque settembre il l'otto settembre già ce l'hanno fatto il nostro un parlamento la mossa Benvenuto e non lo dico
Regione a statuto speciale hanno fatto tre interrogazioni
Per sapere da me cosa dovessi fare potessi fare a volesse fare per la sovraffollamento e per il sottodimensionamento dall'organico di polizia penitenziaria
Mi sono limitato a rispondere dicendo a quei deputati di centrosinistra che sicuramente non conoscevano bene la legge l'ho detto in modo garbato che è una legge fatta dal Parlamento siciliano
Per cui non era competenza di questo di questo garante ma certamente c'era chi per autorità autorevolezza e competenza avrebbe dovuto farlo come il presidente della Regione presente all'assemblea
Detto questo la prima cosa che ho fatto siccome ripeto mia agevolato in questo mio incarico non solo la mia storia modesta professionale
Ma anche quella di della camera penale per cui insomma conosco bene la realtà di delle due dei due istituti i nostri che sono Ucciardone Pagliarelli Pagliarelli mila settecento detenuti insomma non è non è uno un gioco lo scherzo e Ucciardone non scherza nemmeno e quindi insomma ero forte di questa esperienza ma devo dire che da noi non voglio coinvolgere altri nel nostro residence grazie la situazione drammatica è drammatica e drammatica non sono nelle nelle carte
Per il potrei citarne uno su tutto e Trapani Trapani tra per l'inferno si attua una persona che odi
E che detenuta dice guarda lo mandiamo a Trapani perché è sicuro che il così praticamente Salomone morso dei topi dalla scabbia perché abbiamo anche la scabbia non solo a Trapani anche in altri istituti
Morirà perché mai e invivibile
Altra cosa che
Non mosse dito acqua e devo dire che ho cercato di attenzionare quella proprio delle dei centri di accoglienza signorine situazione io parlo sempre per la Sicilia situazioni disumane disumane non lo so veramente ebbe a dire alla confusione e tu lo sai da dove devi incominciare
La difficoltà dopo otto perché ho ritenuto di instaurare subito una collaborazione con i direttori tutti gli istituti quindi li ho contattati tutti
Anche perché la prima cosa che ho fatto oltre quella interlocuzione proprie della Regione
Si è presentato con l'ufficio di guardie sono il salutista Nicola ringrazio mobilitando l'autista non vicino alla macchina ma no perché sono onesto e gli altri non lo siano ma no perché integro non voglio approfittare perché facendo l'avvocato vivendo fa facendo l'avvocato io finisco il tribunale e decido ammette macchine vado al re non lo so a Ragusa Siracusa e ve la faccio lei vado a fare le ispezioni
Quindi non posso storia dagli otto ora
Situazione per cui devo telefona all'autoparco negavano segnala la macchina devo aspettare che sono liberi quella poi quel giorno non può fare lo straordinario e hanno detto basta aver ringrazio è stato bellissimo
Faccio blindare averlo teorizza da qualche volta non ci sono problemi
La situazione drammatica drammatica devo dirvi che per e l'esperienza siciliana dico dopo questo primo incontro con i direttori delle carceri quasi tutte le ha incontrate in tre mesi non è stato facile ma l'abbiamo fatto
Ho cercato di fare capire loro che non siamo controparte
Noi siamo dalla stessa parte noi cerchiamo perché l'ha detto Samuele in maniera che legge noi se stanno bene loro stiano stanno Benedet depotenziamo bere noi abbiamo tra virgolette sorridendo e scherzando meno lavoro
La vedrà Lallai emergenza vera è quella dalla sanità e quella della sua della salute dalla saluta a partire dalla salute proprio mentale nella psichiatria da noi è un disastro è un disastro non non
Non si può nemmeno immaginare e allora dico per andare al concreto per lanciare qualche proposta di di quello che può essere uno spunto per lavorare io penso che bisognerebbe incominciare perché si suicidio ci sono
Ma a mio avviso non me ne voglia nessun'onere la emergenza massima che abbiamo noi dei garanti perché il suicidio perché si
Un soggetto a un certo punto decide di suicidarsi
Sì sono le statistiche dicono in quando entra in carcere mamme un momento dalla prima udienza al momento la sentenza male solamente questo io credo che bisogna incominciare dalla dal colloquio di primo ingresso che si fa al carcere che non è un può essere un questionario sommamente come tegame come un tegame che tendenza sessuale AJ ventisei uomo sei donna hai fatto a scuola o è fatta
Occorre un colloquio serio
E non solo fatto in maniera sporadica limitato alla primo ingresso occorre un colloquio occorre un incontro che sia fatto almeno nell'arco di quindici giorni con questi soggetti che per la prima volta entrano in carcere
Perché nell'atto unico vice avere il polso cominci a capire della la pericolosità l'avvento quale la potenzialità di una pericolosità sociale
Fisica del del team dell'individuo che viene ristretto vive privato la libertà in quel momento capisce se effettivamente occorre una o una un'allerta massimo un ordigno a un tipo di di situazione differente con la la capisce
In questa in quest'ottica visto che praticamente guerra o mi sono insediato ci sono state subito queste interrogazione cosa un fatto ho chiesto porre Porto dopo averli conosciuti a tutte le aree il responsabile sanitario del del del dei vari istituti M. devo dire che mi hanno risposto instaurando una bella collaborazione devo dirvi o dei messaggi oggi del direttore delle carceri che sembrano che siano non non titola
Tra virgolette controparte ma che sono quelle che collaborano con noi che mi ringraziano fino al Marte li abbiamo abbiamo dato cento kit
Didattici ai figli dei detenuti a quelli meno Ambiente in collaborazione con l'aria di Nicola rieducativa delle carceri perché non li non li può dare a tutti siamo ne abbiamo qualche sei mila
Circa sei mila detenuti quindi abbiamo cercato di fare una scrematura in base alle esigenze che solamente gli operatori sociali degli istituti possono sapere
E quelli che c'erano usate grandi manifestazioni apprezzamento su questo stiamo lavorando sulla telemedicina nelle carceri stiamo lavorando una cosa tutto
Ma io non posso anche possiamo trovare tutto va bene
Stiamo lavorando sulla abbiamo già fatto un un accordo con Trenitalia regionale per cui abbiamo acquistato un pacchetto di voucher da potrebbe dare sempre in collaborazione con le aree sociali educative del istituti di dare a quelli che hanno famiglie fuori da dove sono residenti e che sono meno ambiente che hanno difficoltà a ricongiungersi cori affetti cari dei figli dalla moglie edito dal padre la madre credo che questo sia un'operazione che al di là dei consensi della compartecipazione della il nulla osta dentro il Garante nazionale
Che ci dia la possibilità di avere quell'autorevolezza per cui oggi io mi trovo a essere chiamato piace non mi piace dire io però lo devo dire dai consigli dai deputati dell'opposizione che mi che mi dicono mi mi vogliono coinvolgere in attività per cui devo dire che la politica si la politica allora facciamo anche qua stiamo facendo politica ma la politica fatta in questo modo è la vera politica e quella che non ospitiamo di fare grazie scusate grazie
Io mi scuso visse sono un po'tranchant Valentina Calderone io non ho avuto richieste specifiche e quindi poi darei la parola Piero Rossi perché il Garante regionale invece di antica il più antico
Prego Valentina allora buongiorno di Roma grazie intanto di aver organizzato le versioni messi tutti in una stanza sì ci voleva
Io provo a dire un po'di di cose sparse diciamo così non necessariamente coerenti
A un certo punto la Patrizio tu hai citato che cosa vuol dire immaginarci anche un rapporto con i media diverso
A me una delle cose che preoccupa di più diciamo così in questo panorama l'operazione di totale mistificazione che viene fatta ai piani alti
La negazione del sovraffollamento la negazione di ogni tipo di problema l'idea perché secondo me è molto grave appunto come dire queste continue smentite appunto un ministro che si permette di dire che il sovraffollamento ha fatto anche cose buone e cioè che magari può aiutare ad impedire Suicidi io la trovo di una gravità incredibile ma così come c'erano forse un paio di giorni fa
No una dichiarazione sempre di Nordio rispetto a queste ultime circolari che di fatto stanno creando dei problemi pazzesche nostri istituti e mi pare non so se cito il dato giocatori diceva che su centotrentanove richiesta arrivata al ministero centotrentanove sono state accettate diciamo così e non sono state non sono saltate iniziative non lo sappiamo sui territori che non è vero quindi questa come dire operazione di negare la realtà negare le cose che succedono filo trovo molto grave forse dovremmo capire insieme congiuntamente in che modo opporsi a a questa cosa
Io credo che
L'alleanza tra gli operatori no è ovvio che io penso che nel nostro lavoro a tutti i livelli in tutti i territori come dire fare quello che facciamo in questo momento passa necessariamente da avere buoni rapporti con la direzione avere ha buoni rapporti con l'aria sicurezza
E io posso dire nella mia esperienza sono le prime persone che spesso vengono a segnalarci delle cose cioè in che modo si fa monitoraggio si fa anche perché a me arrivano messaggi di capire parti alle undici di sera che mi dicono appena vieni by a vedere ancor trovare questa persona e allora diciamo così in un momento in cui è una delle altre cose molto gravi che è successa una perché questa circolare
A che fare quest'ultimi circolari hanno a che fare con il Sempre maggiore depotenziamento della voce alle persone che stanno all'interno di tutti i livelli quindi al depotenziamento del terzo settore è il depotenziamento di chiunque
Diciamo così lì dentro faccio delle cose organizzi delle cose ma il depotenziamento della voce delle persone detenute lo vediamo e lo abbiamo visto con l'approvazione del decreto sicurezza
Del reato di rivolta passiva di resistenza passiva e quindi anche lì un ulteriore modo di far sì che le persone all'interno non possano chiedere quelle che sono non è il momento
No spesso le proteste collettive non rientro in cella è perché sono tre mesi che non c'è l'acqua calda
E dopo dieci appelli a parlare col comandante o con la direzione ancora ma è venuto nessuno il problema non si è risolto e allora c'è una tentativo di presa di voce a cui il fatto che questa presa di voce sia sempre noi in diminuzione io credo che ci obbliga a diciamo così in qualche modo non a sostituirsi assolutamente ma a far sì che la nostra voce sia catalizzatore e ancora più forte diffusore della voce delle persone che
Sono dentro
Io ho un pallino diciamo da quando ho iniziato il mio mandato ormai oltre due anni e mezzo fa ed è una cosa che abbiamo riproposto io faccio parte del coordinamento sono stata nominata portavoce il coordinatrice insomma del gruppo di tutti i garanti comunali una delle richieste nelle volte in cambiamo parto col ministero nelle volte che abbiamo parlato con il dipartimento
è ci sono delle cose veramente come dire pratiche che non è più possibile rimandare le questioni anagrafiche le questioni che hanno a che fare con le persone straniere dentro
Tutta quella parte di persone che non esce e che diciamo così non riesce ad accedere alle misure alternative e quindi in prospettiva neanche ad avere un'idea diciamo così non vogliamo fare l'indulto e l'amnistia io credo che sia un errore ma dopodiché allora il ministero deve lavorare nell'uscita delle persone e del fatto che le persone debbano poter diciamo così accedere a tutta una serie di di strumenti per tutte queste questioni per le questioni anagrafiche io ricordo un'altra circolare
Dell'aprile dell'anno scorso a cui noi abbiamo scritto per chiedere battito al ministero verrà circolare a firma Lina Di Domenico che sostanzialmente impediva iscrizione anagrafica delle persone prive di residenza totalmente in contrasto con la legge
è stato cambiato l'articolo quarantacinque dell'ordinamento penitenziario non ci risulta allora come può una circolare
Decidere e disciplinare una cosa del genere ma identica questa cosa delle autorizzazioni per quale motivo dalle più una circolare che l'articolo diciassette nell'ordinamento penitenziario e queste sono diciamo così delle cose che forse molto forte dovremmo dire
Collettivamente
Queste cose da mettere non abbiamo avuto risposta io oltre a diciamo così la mistificazione con cui ho iniziato questo mio intervento noi non riusciamo ad avere risposte noi mandiamo lettere noi chiediamo di essere ricevuti né critichiamo abbiamo chiesto delle un'istituzione di alcuni tavoli c'era un problema gigantesco che è quello delle persone in dimissione nessuno si occupa più delle persone in dimissione da nessun punto di vista salvo Bolten a ventiquattro ore
No dall'uscita chiedere hanno garantito editoriali un intervento su delle situazioni disperate ma anche e qui vengo anche la parte di minorili
Il fenomeno dei non è UDC ottenni credo ci stiamo ritrovando nelle carceri per adulti nato diciottenni nella maggior parte dei casi entrati in Italia come minori stranieri non accompagnati che vengono buttati impasto a delle dinamiche di sezione che in questo momento sono molto difficili
Noi diciamo così adesso don Mila no ma è stato anche a Roma ne abbiamo avuto due morti due settimane fa nel giro di quattro giorni probabilmente di persone in overdose voglio dire questo avviene in carcere lo sta avvenendo sotto un ponte in una strada di una città
E anche questo mi sembra
Molto importante ed è molto importante perché da una parte io credo che in questo momento sia uno degli unici modi con cui la possiamo provare
A lavorare con quell'Amministrazione è il fatto di diciamo così far valere anche la capacità nostra di competenza rispetto al vostro legame con gli enti territoriali le regioni e i comuni di quanto ne possiamo fare di quanto ne possiamo intervenire lavorando insieme sulla questione dei di misteri di sulla questione
Appunto le persone minori proviamo diciamo così a a trovare prima di tutto alleanze non è nostri enti locali che possano proporre poi con forza una serie di questioni che possono accompagnare e aiutare no un mondo penitenziario così tanto in sofferenza l'abbiamo organizzato come Comune di Roma
A fine settembre una consiglio straordinario a Rebibbia un consiglio comunale come ha fatto Walter Veltroni nel due mila e due prima proprio di approvare no poi la la delibera per i garanti
E per i garanti di Roma
Per far sì che
I consiglieri comunali e il sindaco possano avere accesso io ho chiesto che venisse fatta in una degli ordini del giorno presentati e votati all'unanimità da tutto il Consiglio comunale
E modificare l'articolo sessantasette sindaci consiglieri comunali devono avere lo stesso potere di accesso che hanno i consiglieri regionali che hanno i parlamentari perché solo io ho visto ho fatto abbiamo fatto un lavoro preparatorio con una serie di consigli ai
Consigliere comunale di tutti gli schieramenti
Che sono presenti
E nel consiglio comunale di Roma la loro percezione non erano mai entrati in carcere una percezione e la voglia che adesso hanno lì lavorare su questo tema è cambiata radicalmente
Allora portiamo sempre di più gli enti locali ad essere dentro ad esse alleanza con noi per le cose che possiamo fare
Chiudo con l'ultima cosa
Diciamo no spesso nella maggior parte delle realtà insomma
Cini
Concentriamoci sugli istituti per adulti istituti per minori lo citavo prima per me sono un grande tema il minorile andina Roma per me in questo momento è forse la cosa che mi preoccupa di più mi preoccupa di più rispetto proprio al fatto di non di rendermi conto che non cioè non non hanno minimamente strumenti per gestire per lavorare con questi ragazzi queste ragazze
E quindi insomma anche su questo mi piacerebbe che ni potessimo fare noiosa diritto
Quello di cui parlava l'appello di cui parlava Patrizio insomma sulla giustizia minorile penso che sia il caso di farlo molto compattamente altro tema ma sono i centri di permanenza per i rimpatri ovviamente non tutti noi abbiamo Cpr sul nostro territorio adesso diciamo così abbiamo anche in questi mesi insomma io e Stefano siamo stati a luglio al Cpr di Giada in Albania come dire
L'idea dell'espansione no questa come dire una cosa che viene spesso detta
Che si vorrebbe costruire un Cpr in tutte le le regioni questa questione il Cpr Albania è un tema che ci si interroga anche perché come dire le persone vengono prese rastrellare le varici pr in Italia e portati lì quindi sono persone che noi incontriamo però anche diciamo rispetto a quello che diceva prima Samuele
Loca citato i numeri dei rimpatri del due mila e ventiquattro io sto registrando ma anche da ad alcuni colleghi territoriali un aumento
è e
Delle espulsioni per diciamo così nei territori stanno arrivando molte più espulsioni come misure alternative appena persone dentro che spesso non hanno capacità o possibilità di appellarsi entro dieci giorni di fare ricorso quindi come dire questa modalità a me sembra che si stia espandendo e però allo stesso tempo molte persone che paga incontriamo in carcere senza nessun avvertimento vengono portate né Cpr anche lì noi un anno fu un anno e mezzo fa forse con il coordinamento dei garanti avevamo fatto una richiesta di incontro a il dipartimento libertà civili
Emigrazione del ministero dell'Interno non ci hanno neanche risposto quindi come dire io sono d'accordo sul fatto che l'autorevolezza si costruisce io diciamo così sento che noi ne abbiamo per il lavoro che facciamo penso anche però che come dire un'assenza di risposta in questo momento all'assenza di risposta che deve essere fatta pesare perché diciamo così non sta minimamente all'interno dei rapporti istituzionali grazie
Piero Rossi poi a a questo punto chiudiamo la filiera pugliese con una neo nomina che invece il professor Luigi panna reale Piero Rossi nel frattempo volevo dire a Samuele ciambellone
Che
Il verbo restituire da me volutamente utilizzato
Che richiama filosoficamente ad un atto unilaterale di Toledo di riconoscimento e non invece diciamo perché dove non abbiamo mai presa la parola clienti restituita
Quindi in questo termine cioè restituire la soggettività
Va be'grazie dell'iniziativa grazie l'appuntamento grazie e grazie della parola
Che proferiva in maniera stentoreo
Per farmi sentire io non per scusarsi e non petita eccetera eccetera ma insomma un chiarimento ve lo devo non ciò colpa
Rispetto alla ormai cominciava ad assomigliare sempre di più a quel film lo strano caso di Benjamin Button
Vedo le persone nascere dopo di me morire prima di Memmo son sfociato francamente perché però vorrei anche rassegnare una circostanza cioè io sono in carica per due mandati il problema che ogni mandato è durato troppo
Non abbiamo per per le distrazioni della politica eccetera eccetera non abbiamo limitatezza di mandati e neanche di età ma io non mi sono ricandidato io il mio l'ho fatto cerca adesso sospettando soltanto di uscire di uscire fuori scena
Anzi volevo anche annunciare che mi sento anche un po'rassicura molto rassicurato la circostanza che è stato invece appena designato il professor Pan navale come garante della città di Bari alcuni diciamo consegno non soltanto simbolicamente ma materialmente
Diciamo il compito di vigilare anche sulla transizione perché almeno proposto di autorevolezza da una persona autorevole che fa capo alla città più importante al capoluogo di Regione e questo mi rassicura un po'mi rassicura un po'nella misura in cui invece mi sono sentito molto scoraggiato dal panorama di riferimento circostante perché la circostanze sopravviverà tutti mi ha messo nelle condizioni sopravviverà anche al Garante nazionale
E io mi ricordo dagli spalti
Quando si è ritirato Totti spera speravo d'amori prima c'è anche io speravo di chiudere prima
Ma anche se non potevo profetizzare che dopo
Che dopo il professor Palma arrivasse il disastro che è in corso in questo momento e da questo punto di vista mi consentirete di de diciamo sollevare lo sguardo proprio in funzione del fatto che sono così anziano di servizio
Io lavoro profetizzato sto problema il professor Palma me ne dovrà dare atto io ho detto che proprio de in seguito a carico o meglio facendo collegamento
Retorico a quello che diceva Patrizio Gonnella in ordine alla tumultuosità degli eventi ma ci siamo ancorati ad una posizione quando si è istituita la figura del garante nazionale
Che si in parte aveva a che fare con le regole ma moltissimo aveva a che fare con l'autorevolezza di chi sarebbe andato a ricoprire quel ruolo perché poi tutto il resto era piuttosto di fette vuole ma dico molto più in concreto
Ho sempre avuto l'impressione che l'impostazione del Garante nazionale grazie alla presenza professor Palma fosse un'impostazione di carattere se dovessimo Thouar diciamo in linguaggio gaberiano il carattere carismatico molto più che che burocratico e ne abbiamo subito le conseguenze ne abbiamo tre
Diciamo in maniera tangibile viste le conseguenze per esempio il Garante nazionale adesso
In in carica non rassegna la sua relazione al parlamento e questa cosa qua ancorché diciamo foriera di corvi nessun tipo di conseguenza
Se quell'ufficio fosse stata suturata in maniera molto più burocratica e meno carismatica probabilmente oggi sapremo come smarcarsi da quelle condizioni che che viviamo anche per esempio col Garante della privacy tanto per parlare di cronaca meno che di storia
Ora ciò detto sono assolutamente consapevole del fatto che in effetti mutatis mutandis anche man mano che si scende territorio comunque si continua a contare sull'autorevolezza però guardate io credo che sia arrivato il momento storico di incominciano a fasce analisi del sangue
Io non credo in una previsione tassonomicamente lo sappiamo che in diritto tutto quello che viene diciamo tassonomicamente previsto come regole in ordine alle quali dar vita
A qualcosa che sia un ordinamento che sia una semplice regola diciamo alza l'indice di caducità un minuto dopo
Non serve più a niente perché diciamo le cose sono cambiate le le il diciamo il panorama storico sociale economica cambiato però nel nostro caso dopo vent'anni sarebbe pure il caso di cominciare a stabilire quattro-cinque fondamentali
Perché guardate io non credo che ci sia molto più di uno ogni cinque tra noi che non vivo una condizione non dico di conflitto d'imbarazzo
Parlo dell'esercizio della professione
Non mi risulta che il problema sia risolto neanche in seno al Collegio del Garante nazionale
Con situazioni che non sono soltanto i competono sono di serio imbarazzo missioni in cui le difese riguardano soltanto i detenuti ma riguardava anche diciamo il nostro confronto dialettico cioè agenti di polizia penitenziaria kamikaze sono desse autori di di reati che hanno a che fare col maltrattamento dei detenuti
Non la voglio sparare grossa ma insomma credo che sia un problema che ci dobbiamo che ci dobbiamo porre ma io non non non credo che altra meno difficoltà
Possa avere un magistrato di sorveglianza all'immediato o immediatamente dopo essere andato in quiescenza non credo che la cosa Possa non non mettere in difficoltà anche altre persone che escono dalla politica attiva dalla politica attiva amministrativa insomma in questo caso io credo che l'unica regolava le ha sia male non fare paura non avere perché altrimenti siamo tutti in condizioni non dico di incompatibilità ma ripeto almeno di imbarazzo
E allora credo che una favorevole il riscatto di questa dimensione di fragilità sia la massa critica
Cioè cerchiamo di fare massa che cerchiamo di fare in modo che l'autorevolezza non sia soltanto legata al fatto che io so che quando parlo mi rispondono ma sia legata al fatto che tutti insieme faccia un esempio che è stupido
Che tutti insieme garante regionale contemporaneamente chiedo nei rispettivi Consigli regionale di riferimento
Un ordine del giorno rispetto al quale si stabilisce che il sovraffollamento in carcere in quella regione la misura in cui riguardi soprattutto i residenti è una questione che interpella
L'ente locale Regione sul benessere dei propri cittadini
Che in occasione di quella sciagurata improvvida circolare in cui la dipartimentalizzazione penitenziario prevede di dettare l'agenda alla presa in carico sanitaria
Tutti i consigli regionali stabiliscano che gli è proprio diciamo rappresentante in seno alla conferenza Stato-Regioni sulla sanità dicano ma che caspita state dicendo noi ci rifiutiamo ecco la massa critica ci mettere condizioni di recuperare una sorta di autorevolezza diffusa che ci consente di raggiungere
Dei dei risultati dei risultati più concreti non la voglio fare lunga perché voglio rimanere nei tempi
Va addirittura nemmeno penso che non non non li usa nemmeno tutti volevo anche raccontarvi un altro fatto
Che diciamo ci fa fare a cazzotti con la nostra cultura giuridica
Io ho sempre pensato fino a poco tempo fa che
La circostanza per la quale esperienza viene prevale l'interesse e l'infanzia l'adolescenza
Nella Costituzione ci mettesse le condizioni quasi fase un passi indietro rispetto alla alla al controllo di quello che avveniva nella giustizia minorile per la circostanza che il fatto di essere un un ragazzo doveva essere dovesse prevalere rispetto al fatto cioè di di di essere anche una persona privata la libertà
è evidente che dal decreto che avevano con hanno che non entrare conseguente in poi tutto questo crolla Scoppola come si dice a Bari
E ci dobbiamo interessare anche di quelli va alla
Il venti giornate internazionale l'infanzia adolescenza in Puglia è stato inaugurato con tanto di presenze del capo del Dipartimento dalla giustizia eccetera L'IBM a Lecce
Io sono convinto che le persone che l'hanno fatto ritenessero che quell'atto fosse un atto anche di osservanza dell'infanzia dall'adolescenza perché questa è l'humus culturale che viviamo
Ne in un convegno in un convegno di qualche giorno fa a Foggia
Non ho difficoltà a dirlo perché non sto parlando male il prefetto di Foggia rispetto ad un progetto legato alla tradizione al modello al format di Bambini senza sbarre di presa in carico di figli
Appartenenti a famiglie con i genitori in carcere già da eccetera in cui si parlava a Moio fatta propose la restituzione di restituire a questi bambini quello che lo stato dello doverosamente tolto per la logica pretesa punitiva l'avanzata nei confronti
Di dei loro genitori autori di reato
Anziché concentrarsi il prefetto su quello che si stava facendo per decostruire il pregiudizio per governare i tempi della rivelazione per aiutare questi bambini a vivere una condizione d'integrazione sociale vera non gli è venuto niente in meglio da dire
Che era un un progetto che rispecchiava le esigenze di legalità una forma di prevenzione per evitare che quei ragazzi ricalca solo le orme dei genitori
Questa bravissima persona che il prefetto di Foggia
Ma che in quel momento rappresentando l'ufficio territoriale del governo non faceva altro che rispecchiare il mobbing Mood
Il sentimento e della gente perché questo pensa la gente pensa che una volta sul superata la soglia della punizione della pretesa punitiva siano persone altre che diciamo i cui si aspetta che finisca la vicenda penale con una sorta di sospensione dei diritti e della presa della presa in casa
Concludo dicendo che non con molta fatica siamo riusciti non avendo una prative come garante
Regionale quella di costituirsi parte civile ma abbiamo fatto fare alla Regione Puglia ricostituire Sica anche tutt'altro pezzo rispetto al garante di costituirsi parte civile in un
Processo a Foggia per reato di tortura scopriamo facendo l'accesso agli atti che essi costituisce anche il Garante nazionale
Uno dirà e pure una bella notizia ma e concludo con la una citazione virgiliana Kimi o Dana mosse et dona Ferente e non si sa mai mediche se ne sia costituito pure la Regione Puglia grazie
Grazie Patrizio anche per questo invito per me è importante perché sono in una fase anche di formazione quindi per fortuna o o un garante regionale espertissimo che già mi ha incominciato il training ma questa full immersion di oggi ovviamente mi è particolarmente gradita
Ho appena incominciato sono stato dominato il trenta di settembre
Per fortuna
Quel principio di indipendenza
Che per noi è fondamentale nel mio caso è rafforzato dal fatto che esso sono di nomina del consiglio regionale e non della Giunta come per molti altri e fra l'altro ho avuto la fortuna che il Consiglio regionale abbia fatto questa nomina all'unanimità e quindi questo rafforza ulteriormente la mia possibilità di essere realmente indipendente ho incominciato
Un po'i primi passi di questo lavoro lo fa le difficoltà ovviamente che potete immaginare
Che sono da un lato quelle del delle nostre funzioni ma anche quelle di costituirmi un ufficio perché sono il primo garante comunale di Bari e quindi ovviamente parto da zero
Lo svantaggio perché non ci sono precedenti non ci sono già East istituzioni formalizzate ma anche vantaggio perché posso cercare di creare tutto questo a mia immagine e somiglianza può essere un grande difetto ma e diciamo comunque mi consentirà di lavorare spiego meglio
Ho incominciato appunto le prime visite partendo dall'istituto penale minorile
E sto in quello ambito cercando di avviare un protocollo di intesa con l'associazione degli industriali
Perché mi è stato segnalato subito come un problema particolarmente emergente né particolarmente rilevante di quel tipo di esperienza la mancanza proprio di interlocutori che consenta hanno la realizzazione di un diritto al lavoro ossia nella fase di permanenza nell'istituto sia in quella per voi immediatamente successiva perché ovviamente abbandonare poi
Questi ragazzi
Ma se stessi una volta letti usciti dalla dal distinto e spesso restituirli proprio a quelle condizioni ambientali sociali e familiari
Che possono essere considerati fra le cause prime della loro devianza e ovviamente un aspetto particolarmente rilevante
Di mi è stato sottoposto e il loro giro a voi perché mi diate eventualmente indicazione negli interventi successivi mi estratto
Ho avuto un incontro con i rappresentanti dell'Associazione Luca Coscioni
Che mi sollecitava hanno iniziative e appunto chiedo se in altre regioni o in altri Comuni qualcosa sia già stato fatto
Per consentire ai detenuti
Di poter sottoscrivere
Il testamento di fine vita il testamento biologico cosa che al momento pare che incontri serie difficoltà da parte delle istituzioni nonostante e pare che le difficoltà vengano da Ida approdo mentre invece il a Bari l'amministrazione comunale per esempio sarebbe assolutamente disponibile anche a dotare di un
Impiegato comunale che si vecchi settimanalmente presso le strutture carcerarie a svolgere questo compito quindi vi chiedo se voi avete già esperienze al riguardo e come vi state regolando allo ultima cosa che gli è venuta fuori fuori non dalla esperienza di garante ma dalle mi è diciamo contemporanee esperienze di docente universitario
La presentazione di un libro che devo dire mia sconvolto di libri ne leggo tanti difficilmente mi sconvolgono ma questo veramente è stato pesante in un libro di come ragazzo di piccolo adesso di ventinove anni
Che ha trascorso dieci anni in carcere e all'Ucciardone
Quindi eventualmente il collega regionale bravissimo sì e questo libro straordinario denunzia è una situazione che che pare non essere soltanto la sua lampo
Ma essere invece condivisa da molti altri e cioè di persone che viene ingiustamente accusata
Dopo essere sta trasmigrate in Italia su barconi di fortuna di essere anziché un trasportato di essere lo scafista
E di essere poi conseguentemente recluso per questo tipo di importazione questo ragazzo che ha avuto la sfortuna che sul balcone che lo ha trasportato morissero quarantanove persone
Per cui si è preso una condanna trent'anni di carcere in primo grado in secondo grado e in Cassazione sentenza quindi Roma è divenuta definitiva
Ha tentato di ottenere una revisione del processo difeso malissimo in primo grado o ha tentato di avere una revisione del processo
Questa revisione del processo al lupo esito negativo perché in realtà la revisione e l'ha chiesta in base a una sorella nuova testimonianza e ovviamente
Il la corte di appello non ha ritenuto di che fosse sufficiente alla alla via peraltro dalla miseria cessò di revisione Prodi ha detto anche in sentenza una cosa ecco questa e stata a sconvolgere mi perché gli ha detto tu sei moralmente innocente ma giuridicamente colpevole e quindi l'unica via che ai ottenere giustizia e chiedere la grazia al presidente della rete
Sentirsi dire in una sentenza di essere moralmente innocente ma giuridicamente colpevole penso che sia quanto di peggio possa verificarsi a essere umano no
Penso che questo ragazzo avuto il coraggio e la forza aiutato da una mia collega
Palermitana palesando assurda di denunziare questa situazione con un bellissimo libro pubblicato da Sellerio ma di farsi portavoce dei tanti
Ha la che sono sparsi per le carceri italiani e che forse dobbiamo incominciare a individuare che sono nella identica situazione ma non hanno avuto la sua forza e la sua capacità di denunziare pubblicamente questa situazione il libro si chiama perché euro un ragazzo pubblicato da Sellerio ma veramente vi invito a monitorare queste situazioni eventualmente anche nelle vostre realtà locali perché mi pare una situazione estremamente importante una situazione sulla quale appunto il collega di Palermo me lo confermerà ha preso posizione l'arcivescovo di Palermo hanno preso posizione
Don Luigi Ciotti ha preso posizione Gustavo Zagrebelski est ex presidente della Corte costituzionale quindi diciamo
Persone autorevolissime e di provenienze sensibilità diverse hanno sposato questa causa io sapevo che se effettivamente aveva e per lui un esito felice se e quando sarà presentato la domanda di giuste una domanda di grazia ma il problema è che il rischio oggi dopo le nuove riforme normative che frappè alcuni di questi finiscano addirittura scompare queste pene nelle carceri dei paesi di origine
Per cui bisognerebbe anche fare molto presto
Cercare appunto di trovare qualche modo per venirne a capo
Io per il momento vi ringrazio e vi ascolterò finché purtroppo purtroppo poi nel pomeriggio sono sequestrato dal Garante Regionale del Lazio quindi dovrò allontanarmi insieme all'ultima
Grazie a tutti voi
Allora sarò meno un manichino nel
Costi Despar certo certo di Maria Spada Furio attaccanti regionale del Molise e poi invece ha chiesto la parola distanza il garante del comune di Avellino
Dottor Miele
Provincia di cioè Minucci
Prego allora così torna tutti io non avevo chiesto di intervenire però interpellata non posso ritratto anche perché è un piacere conoscerci anche come esperienza e ringrazio il tavolo dei relatori
Il dottor Palma che ho recentemente ha avuto come formatore con l'associazione sulle regole
E l'ho conosciuto insomma in maniera più profonda
La mia inesperienza diversa come lezione ed è questo che forse posseduto segnare un intervento un po'più nuovo rispetto a quelli sinora ascoltati
Perché allo scadere della del mandato della della garante insomma in in carica
è stata io sempre concorso sempre fatto la mia domanda ma da privata cittadina senza sostegni di nessuna natura
L'elezione e andata a cadere su una persona che da alcuni candidati non è stata da due candidati non è stata ritenuta valida
è stata comunque letta il partito il ricorso al TAR non da parte mia anzi sono stata chiamata ad essere parte del della sua della sua équipe di consulenti e la carica è stata fatta però in corso di il ricorso al TAR
Il ricorso al TAR è andato male per questa garante ed anche il Consiglio di Stato quindi dopo sei mesi
Ed è caduta
Per cui anch'io come consulente sono e poi si è si è protratto il tempo della nomina e questi e uno dei due ricorrenti
Ha fatto il giudizio di ha chiesto il giudizio di ottemperanza per cui è stato nominato commissario ad acta il presidente dell'Assemblea legislativa
Che ha preso
Di curricula insomma i curricola che aveva a disposizione il mio si è rivelato quello più idoneo e quindi c'è stata questa nomina
E peraltro condivisa da tutta la l'Assemblea quindi
No no ho avuto passaggi particolari ciò che vi posso dire che che i contenuti del comico debba Avant hanno riguardo a me Croma o o una serie di di di di atti che testimoniano la mia vicinanza alle carceri tredici anni di volontariato come pastorale carceraria associazione sulle regole di Gherardo Colombo
Quindi
Praticamente sono passata da volontaria garante ma il Molise una regione molto piccola
Ero nuota i direttori all'ambiente non c'è stata sorpresa se non una Bérard devo dire una grande accoglienza all'interno delle istituzioni
Verso cui mi sono dovuta portare in questa volta con il mondo del Garante non più volontaria
La cosa più bella che mi posso riportare che quando al carcere di Isernia mi hanno presentato come garante si è alzato un detenuto ha detto ma lei l'ha sempre fatto per cui
Strada la cosa più bella che io potessi avere come riscontro
Che cosa dirvi benché re è ovviamente le problematiche della Regione Molise in proporzione sono pari a quelle nazionali però non posso dire
Di non avere
Accoglienza quando non ho difficoltà di accesso sono chiamata in tutte le circostanze purtroppo quest'anno dopo trentacinque anni c'è stato il primo suicidio a Campobasso e la prima persona sta per la sono stata io la direttrice mi ha chiamato
Molto
Quindi io ho ottimi rapporti con le istituzioni con la polizia penitenziaria
Lavoro diciamo in maniera fattiva
Mi volevo dire solo questo
Che questa visibilità che ci viene c'è richiesta no questo coinvolgimento che pure è necessario per amor del cielo io sono per il fare piuttosto che per e quindi questo rapporto costante con i detenuti hanno bisogno Dinoi uno ieri si era entrato in di sciopero della fame e mi sono portata immediatamente ne abbiamo parlato sono stata lì quasi un'ora e mezza a parlare è uscito dicendo che aveva intenzione di idee chiare che si dissocia avara questa sua idea però per dire cosa che noi siamo comunque
Impegnati nel rapporto umano no
E poi nel registrare e portare però le questioni nelle sedi dove si decide
Perché la visibilità che fare con il popolo il quale popolo e più ancorato al bisogno di sicurezza che piuttosto al bisogno di farsi carico
Delle delle problematiche di chi viene punito dallo Stato e nel senso che noi in questi contesti ci capiamo mai nei contesti più ampio il messaggio arriva ma relativamente
Per cui spero che la nostra rette di garanti e di quanti sono impegnati nella difesa dei diritti dei detenuti faccia corpo e incidere le decisioni cosa che
In questo momento il problema più grosso perché non è detto che questo pensiero a questa idea
Sia vincente però mai ci crediamo e andiamo avanti non vi voglio tediare perché tutto ciò che sinora è stato detto ci appartiene sono qui per collaborare non ha una scadenza molto lunga anche questo in questo sono a lei non c'è un'anomalia stanno cercando di capire perché c'è stata questa variazione alla legge
Nella nella vacatio non si capisce anche perché i cori aggiungo che io oltre alle persone ricche private della libertà personale anche minori
E difesa civica quindi ho dovuto allestire una mi ha fatto piacere questa questo excursus sulla nostro inizio come difensori civici anche se io ho invitato l'assemblea legislativa separare o assolutamente questa funzione
E avete darle insomma oggi il volo che merita anche insomma da solo
Che è un concentrato vi assicuro che entro è vero che la regione piccola ce la possiamo fare però insomma c'è anche una un limite di competenze che non possono essere aggregate grazie per l'ascolto
Buon giorno come quando sono Carlo medesimo garante provinciale
La provincia di Avellino sono garantendo due mila dodici
Quindi sono stato rinnovato poi aveva ricorsi di provincia
Occupo soprattutto di quattro istituti io non resto sono presi tutti
Due casi Biden ha una casa di reclusione
Una
L'Unità Chaozhou
è un errore sulle in montagna sviluppate che montagna sia americani
L'asso situazione stava scrivendo alcune questioni su cui chiaramente porre l'attenzione anche a voi
Io lavoro abbastanza
Continuare a visitare quattro vestiti quattro più la ve ne sono cinque istituti che più bassi ogni mese significa darci vengo due volte al mese per ogni istituto
Norme problema tenga conto che io una disabilità già istituti direttori Viezzoli ha votato la possibilità di entrare con la macchina dal veicolo all'interno nuovo Tarozzi nelle riequilibratore in tutte le sezioni dove il posto tranquillo
Sono o o scritto su una questione in particolare tanto che ci sono due istituti dove c'è il nome nel vecchio Padiglione
Pensate ai vecchi dal padiglione strutture fatiscenti con modi che veramente lo dicevamo con abilità conosce il Sordi lottizzate cioè ho visto salire persone porta stessi detenuti nei piani dove sono ristretti
Ho e
La la questione sanitaria anche la sanità nella stessa struttura condizione
Lamentele da parte del personale sanitario che è ristretto il in ambienti che
Io mi chiedo come farà
L'affondo farebbe verifiche
Nelle strutture private e non perse dal proprio interno perché non non sono ambienti i donne assicurata un'assistenza sanitaria soprattutto per il personale di chiazze rosse carenze
Io sono
Formazione scrivo Monico di questo sono stato anche
Un po'richiama scrivimi squilli come come avevo o ancora durante il sito cambiato la convenzione che livelli i si interessano di carcere non colloqui non collaborano tra loro non sanno l'uno quello che fa un calcolo e quindi molti hanno maglie sono la conseguenza del non parla
E quindi casomai las la stessa nell'azione che faccio ogni volta che guardo all'interno degli istituti lama valuta la manda al PRA la mandano figlio di sorveglianza la mandò due reclamando all'istituto
Educatori Carlo competenze
Questo non certamente non è aiutato
Io sono consapevole perché ultimamente proprio scritto a questi organismi in merito ai interni gli ho detto
Avete un massimo una condizione è una situazione di quello persone che sono in carcere
Hanno meno di un anno da fare
Tribunali di sorveglianza di rispondere boh non lo non lo sappia per legge carenza di personale educativo cercare carenza di personale gli assistenti sociali quello cioè carenza anche di magistrati
I magistrati non hanno personale quindi avvolto i processi vengono rinviati le richieste vengono
Sposta ma non vi è una settima senese sette mesi
E quindi la maggior parte si fa il carcere fino all'ultimo giorno perché non perché i nominati
Ma non si riesce
A chiudere la sua sintesi anche sulle sintesi ho dovuto scriverlo ottimamente
A
Sì agli educatori che gli assistenti sociali come pensate
La peregrina servile tenuto che viene trasferito per sovraffollamento e costretta a fare la sintesi non un istituto in cui fa
E quindi
Ho detto ma scusate se uno tracciare una sintesi chiusa in un istituto perché non vedeva rivederla
Allora io credo che ci siano regole nostri
Qui però vanno rimarcate cioè
Va tenuto presente quello che è l'obiettivo comporta
I fan carcere alla detenzione quello che i soprattutto frettolosamente
Oggi senza nemmeno questa condizione visibile perché io ultimamente riscontro la maggior parte soprattutto nei vecchi padiglioni che resta in cella chiusa
Per venti ore al giorno perché non ci sono attività la stessa School spinto adesso al le direzioni delle carceri se uno viene trasferito da un padiglione all'altro
Se sta facendo il prestito nel padiglione in cui ero non può farlo più perché andate in un altro padiglione dove c'è il geometra
Perché perché all'interno non ci si può spostare verranno
Allora sono questioni in cui pienamente uno scooter scusate estiva io mi sono sempre che fa si spostano quando cretineria valgono perché ciascuna insegnanti che arrivano dagli oppure prima alle nove e mezza non si riesce a organizzare
La prima voce perché i detenuti vanno vota sì sì ma noi andiamo a scuola pattino inferociti
Allora ci sono condizioni in cui la riflessione erano apposta è suggerito soprattutto in una
Cose che ho scritto già raramente dalla denuncia
Il degli anni
Secondo me può essere un modo per richiamare l'attenzione chiaramente sono ambienti eredità dove non c'è una la classe politica e ha fatto Roma fa
Ci sono suggeriva museo si dice non è possibile che ci siano istanze
Dove se ne sta accadendo impone o decisi fanno otto persone e intraprendenti uno sopra l'altro cioè che non è una novità giuridici vivibile allora già da questo io penso che corse
Noi gara dobbiamo abbiate delle procedure di denuncia forti a Napoli la magistratura deve dare una risposta sono leciti o non sono perché se son sono leciti vanno in più sbagliata la politica non può capire
Dove sia non è un problema goderne poi due minuti forte viva dovuta Larsson subito Diliberto alla
La la cosa importante è che la dimensione del sia soprattutto l'esponente all'articolo ventisette
Se non è non lo chiamiamo più carceri riabilitazioni ombrelli o di di recupero chiamiamo diversamente ma
Tratta da grazie
Grazie mille e darei la parola a Denver ricco spariglia garante della Regione Friuli-Venezia Giulia sempre di dieci minuti immagino sia collegato perché mi ha chiesto se per altra via che seguire anzi comune di Potenza provincia di Potenza l'aspetto mi sentite benissimo il ricco bene
Allora allora ringrazio sinceramente Antigone per il grande lavoro che fa danni questo costume
E voglio cogliere questa occasione per dire alcune corse
Ho chiesto da garante regionale
Di poter ottenere delle foto delle cose ci vedo e denuncio
Il capo dell'acqua affermato formali che la cosa non fosse possibile per motivi di sicurezza
Avevo precisato nella mia più del fondo salva-Stati direttamente realizzate dal personale di polizia che mi accompagna con tutte le cautele del caso senza chiaramente riprende gli impianti d'allarme senza riconoscimento del personale
Ebbene la risposta è stata prima intendo adesso buongiorno al Capo dello Stato quale garante del garante
Perché quella risposta del capo del DAP mostra una insensibilità preoccupa
E ancora fatemi dire sinceramente o ho trovato spesso o anche anche riserve mentali
Nei confronti della figlia il suo
E e qui e questo un po'mi dispiace perché sarebbe giusto evitare di pensare tra Opel venga da quell'aria sia un troglodita del grigio o che non creda nel rispetto dei diritti umani perché sarebbe anche un po'senza avere collaborato quaranta all'interno delle carceri e avendo ancora umido di memoria mi consente questa circostanza ricordare perfettamente noto legge circolare modus operandi di quanti ministri e sottosegretari praticantato pure incardinati nel mondo altro rispetto a quello che si direbbe D'Aversa
Si sono resi responsabili provvedimenti che hanno segnato mortalmente il nostro sistema iniziali e il governo di immigrazione
Fatte tracciabilità alcune figure sordina nei comuni con Roma e Alessandro Margaret abbiamo avuto spesso esperienze devastante
Suvvia politico voi ricordo che compongono inventati da Diliberto
è stato già detto che il testo unico sull'immigrazione che ancora oggi in vigore per quanto abbia subito diverse modifiche specie sull'allungamento dei tempi di detenzione amministrativa porta ancora il nome Turco Napolitano
Ma ricordo anche la la legge Simeone Saraceni ad esempio del ventisette maggio novantotto sessuale tra l'altro del del della della della della Turco-Napolitano
Quindi significa che esistono sempre grazie il sindaco diverse che esso che allignano in contesa finale politiche che possono essere anche appunto
Convergenti e divergenti diverse
Potrei dire che in questo caso che Cecchi ha lanciato la pietra e poi ha nascosto la mano e chi invece punto possibili danni io io di costruttori io mostra con orgoglio la mano con la quale lancia la così come anche l'origine professionale dei garanti si tratti di avvocati si tratti direttori penitenziari sita provveditori che si tratti di Sica sa chi altro
La droga la mente una questione un po'pretestuosa sposato direttore evidenziare a lungo e distintivo e ritenevo che dovesse essere il primo garante proprio quello di prossimità delle persone salette dall'altro credo che anche chi operi in articoli abbia avuto esperienze penitenziario a posto con le stesse queste muta
Però il dialogo sulle cose che più interessano perché sono temi che ancora oggi io non sono riuscito a chiarire e spero e in questa sede ci sia un chiarimento
Qual è lo status giuridico del Garante
Sono pubblici ufficiali ad esempio sono altra cosa qual è la natura giuridica di questa funzione all'interno del nostro mondo poco ordinamentale perché dico questo perché se fossero pubblici ufficiali
Su questi imporrebbero negli occhi soprattutto di denuncia allettata da giudiziario elevato in termini tassativi
Temporali ecco e non è cosa da poco questo è un punto su quali occorre che uscì fuori con maggiore chiarezza una qualche Texas non ci sono uscito marò consiglio in chi e ma ancora se fossero pubblici ufficiali lì dove raccogliessero ad esempio delle confidenze da parte degli
Che non vogliono Polo ex dedicati come dovrebbe darci soltanto gli agenti ed ufficiali di PG posto mantenere segreto sulla fonte Azzi
E direttore dall'altro ancora i direttori che pure rappresenta un rapimento con rappresentanti di rito iniziale perché sono anche il coordinatore nazionale di un sindacato della leader degli incendi penitenziaria è bene di informo se non so se non lo sapete già che eccolo messo qui in evidenza spero che si possa vedere non so se se nella presentazione riuscite a vederlo
Una slide
Patrizio uscita vedere la slide numero uno guarda
Ebbene questi una nota con la quale abbiamo ecco guardate la lotta formalizzata posta certificata è stata denunciata
Informando il Capo dello Stato
La situazione disastrosa delle carceri i direttori penitenziari per la prima volta nella loro storia hanno denunciato che le carceri non sono hanno e quindi guarda ha di questa cosa che mi denunci venne dalla parte la missiva innanzi va ma mandata a quelle istituzioni
Io in corso spettante qualcuno dico una cosa perché in quell'anno perché ho firmato dico che le carceri sono tutte sostanzialmente fuori norma suo omonimo
E allora cosa voglio dire dobbiamo un pochettino evitare
Il prezzo di di partire con con con con una con un'idea quasi con una sorta di riserva mentale perché no no non c'entri ancora ho omesso riguardante a destra se si può vedere un'immagine sempre Sung stato sborsato un'immagine che porta alla pubblicazione datata due mila undici a mia firma
Dove racconto che fu portato all'iscrizione di fronte di fronte alla sede la serie della funzione pubblica
Niente ai cari amici radicali Marco Pannella in particolare al Pdci gli aiutanti creare anche massa critica di fronte Palazzo Vidoni
Dove denunciavamo con questo libro che c'ho visto in mano la situazione delle carceri
I direttori penitenziari di quei tre erano ostaggi dell'amministrazione perché venivano violati sistematicamente lei esce enorme sono modello sul sistema penitenziario
Allora c'è c'era un silenzio assordante come gente del suo non è cambiato nulla il tempo passa ma le strategie sono sempre gli stessi ecco prima sentivo si nasconde la verità si nasconde
Però ecco credo che grazie anche ad Antigone grazie anche questi momenti forse forse sarebbe possibile può essere possibile trovare delle soluzioni che siano perfettamente rischi rispondenti alle norme perché soltanto attraverso le norme possiamo forse fare qualcosa perché altrimenti tutto diventa verità
Le norme ci sono non c'è da militari nessun'altra norma abbiamo tutto abbiamo tutto adesso dico stiamo assistendo anche a questo attacco continuo nei confronti del reato e la cultura
Cosa che deve preoccuparci notevolmente ma abbiamo tutto e forse comporta questo punto di vista si potrebbe cercare di costruire un'unica voce autorevole prima ECCOM libera da ogni da ogni influenza ideologica perché non sa io gli ho mostrato delle cose sono acquisti è ebbene voglio ricordare a me stesso che all'epoca era un assessore di Alleanza Nazionale pensa e scrivevo queste corse
Purtroppo così non basta parte di una famiglia politica per trovare dappertutto buoni parenti questo vale dappertutto pulp
L'ultima cosa gli ho finito ecco dell'igiene mentale anche dal provveditore Paullo subite come come sedentarie quando ad esempio presso il carcere di Gorizia riuscì a realizzare una sezione per detenuti omosessuali
Erano ambienti dignitosi dei piccoli appartamenti che sviluppavano in due ambienti una stanza con con due letti l'altra di soggiorno pensate davvero c'era l'usanza di pernottamento e la stanza di soggiorno
Si aggiungeva con un bagno completo con doccia c'è un gioco è anche un angolo cottura con con con fornendo conducono pubblico libero quello che occorreva
Ebbene detto che avevo creato un stremata appartati pensavo che stavamo maltrattata con le persone omosessuali quello sul blocco all'epoca anche cioè io mi nominò il ricco oppure era quello che il presidente della proprio in una situazione CPP il suo ti dice guardate non è dentro fui messo alla berlina soltanto per le cercato di trovare una soluzione idonea che è evidente che consentisse a quelle persone di non subire ciò che altrimenti si subisce quando non ci sono attenzioni
Quelle persone sono trasferite piangevamo Pandev verso il a Rovigo dobbiamo avere la capacità ecco di saper guardare perché altrimenti rischiamo sia il cantante
Quando c'erano raccomando per favore lo status giuridico del ante che ma meglio cioè
Grazie e darei la parola Carmen Danzi garante della provincia di Potenza
Il video alcune brevi indicazioni sul proseguo dei lavori avremo un altro forse paio di interventi stamani e una prima sessione di conclusioni dirlo
Mauro Palma poi ci fermiamo per il pranzo e poi riprendiamo nel giro di quarantacinque minuti
Dopo una pausa
Caffè
Che Samuele dice che vuole il caffè Giusto Samuel
Prego
Grazie buona buongiorno atto Thee tutti grazie al presidente di Antigone per aver voluto questo momento grazie ai relatori al tavolo della della presidenza
Sonora garante dal mese di maggio ho partecipato a un bando pubblico
E svolgo questo incarico a titolo gratuito perché io svolgo l'attività di docente sono una docente di lettere quali è stata la molla che mi ha fatto partecipare a questo bando per ricoprire il ruolo di di garante dovete sapere che nella provincia di Potenza insiste una un Cpr un nel centro di permanenza per il rimpatrio e conoscevo questa realtà come diciamo come attivista come militante come persona della diciamo dell'opinione pubblica il sensibile su questo su questo tema quindi è stata proprio la molla che mi ha fatto diciamo abbracciare questo questo ruolo
E ho partecipato a diversi a diverse visite ispettive all'interno DC PLI l'ultima è stata il sei ottobre
In concomitanza con la tappa lucana Della cavalli vedi Marco Cavallo la statua appunto di eredità Bastagli Anna e Marco Carola va toccato diversi Cpr
In tutt'Italia e quindi c'è stata anche una una una tappa a a Palazzo San Gervasio
Dovete sapere che attualmente si sta svolgendo un processo il nove gennaio due mila venticinque iniziato un maxiprocesso
Con ventisette persone imputate
I capi di imputazione sono diversi frode in pubblica fornitura e anche il reato di di tortura il reato di tortura è stato poi derubricato a violenza privata ci sono state diverse costituzioni di parti civili tra cui altri viscida
E appunto la anche il professor Mauro Palma come come garante
Nello nell'agosto due mila ventiquattro moriva un ragazzo all'interno del Cpr Ossama il proprio russa ma l'abbiamo ricordato
Al quest'anno ad agosto in questa tragica ricorrenza attualmente se ci sono ancora le indagini in corso
E quindi vedremo le indagini a che cosa porteranno e ogni qualvolta io faccio gli inglesi mi trovo Sempre la stessa situazione
Persone che appunto si trovano trattenuti all'interno di Cpr perché non non hanno il permesso di soggiorno il permesso di soggiorno e scaduto oppure il permesso di soggiorno è scaduto in carcere
E quindi dal carcere è stato poi trasferito in a incipiente
Parte provengono Nacci pr di Palazzo San Gervasio da tantissime zone d Italia da Venezia da Milano e qui racconti sono veramente sono veramente drammatici e io ogni volta che vado via porto con me è un senso di di dolore e di sofferenza
E anche diciamo di senso di colpa perché vorrei rimanere con loro per essere come almeno sentinella
Continuerò ecco fin quando avrò voce nel mio mandato continuerò a a contrastare a lottare
Contro la detenzione amministrativa perché la ritengo assolutamente crudele
E e ingiusta piuttosto così come ho scritto anche in uno dei dei miei ultimi rapporti piuttosto questi flussi di denaro che salgono perda alimentare per sostenere le le cooperative che come sapete partecipano ad un bando quando ad un bando pubblico piuttosto questi flussi di denaro potrebbero essere utilizzati Pella
Fare vera accoglienza e quindi percorsi da fa BT trazione per la lingua italiana percorsi distruzioni reinserimento lavorativo all'interno della della nostra società questa è la mia testimonianza ai vi ringrazio
Grazie mille per la posso
Darei la parola Accardi Livigno corte avente del Comune di Perugia
Grazie spero di essere molto essenziale innanzitutto
Mi unisco il grazie di tutti per questa occasione
E credo Samuele che in questa occasione debba comunque farsi pensare tutti insieme
Nel senso che abbiamo bisogno di trovarci di vedersi in faccia io oggi vedo tante facce che non conosco da Trieste eppure e cinque anni che sono garante è vero
Le riunioni in streaming ma non servono non si sente
La voce gli sguardi le perplessità quindi grazie di questa iniziativa
Ecco io son venuto a questa iniziativa credo con due con alcuni sentimenti
Il primo è di Nostalgia
Prima il garante Ersilia diceva ma noi non abbiamo bisogno di autorità no ne abbiamo bisogno io
Quando c'era Mauro e quando ci si ritrovava nelle varie situazioni
Ho Stefano tutti insieme in più di un'occasione io ho sentito un grande supporto per il cammino che stiamo facendo perché in definitiva a ciascuno di noi
Tranne qualcuno che riesce a organizzarsi o suo o quelli regionali mai comunali siamo molto soli nelle nostre attività
E quindi poterci ritrovare ma soprattutto sentire come
Anni fa sentivamo
Anche dei passaggi e degli scritti di alta cultura e domanda A B è sempre servito moltissimo tutti i volumi che tu hai pubblicato che sono stati davvero straordinario
Ecco credo che insieme stanno strategia noi veniamo qua Co.
Un po'di sconforto pura saper la situazione chiara di tutti i nostri istituti
E sul piano personale
Anche con la condizione sempre che noi siamo abbiamo un grande ruolo io ritengo
Molto significativo
Molto operativo
Un ruolo di grande libertà che io ci sarebbe potuto vivere meno Verona con grande indipendenza
Ma nello stesso tempo anche di grande impotenza
Perché i nostri né da nostre prese di posizione nostre parole spesso anche interne
Cadono naturalmente spesso nel vuoto
Ecco io no preoccupazione ma credo tutti non voglio andare sulle situazioni nostre personali però parto da un piccolo fatto noi stiamo ragionando e in maniera davvero impotente
Sul tema dell'amnistia o dell'indulto
Credo questa impotenza l'avvertiamo ancora di più davanti a questo fatto e siamo nell'Anno Santo e la richiesta non veniva solo dalle associazioni ma veniva da ben più di tanto
Eppure silenzio totale
E a me fa piacere e qualche politico si sia anche mosso ma credo che la voce più significativa dovrebbe esclusivamente essere la nostra perché siamo quelli che con più determinazione forza dovremmo dire che non si finisce quest'anno senza un segnale
Invece invece qualche giorno fa dal carcere di Verona abbiamo ma non non lo cito per parlare di Verona ma come un esempio che mi ha molto fatto riflettere
è stato ricoverato in ospedale un uomo
Con il certificato oramai di incompatibilità
Con il carcere
Questo uomo una senza fissa dimora
Dal momento che è stato portato in ospedale sì affidato all'ospedale poi però ha avuto un momento di leggero recupero l'ospedale non ha posti
E ha voluto dimetterlo
Il magistrato di sorveglianza ha pensato bene di ritirare il differimento pena che aveva segnato
Perché
Perché nona una residenza
E nel decreto a scrittori esplicitamente che si preferiva garantire con il carcere il vitto e alloggio a questa persona
Allora detto fra magistrato e può anche essere
Scriverlo su un decreto io l'ho trovato veramente una fa alcun effetto disastroso
Perché mentre noi chiediamo l'amnistia
C'è chi non solo ma siccome per chi non mi conosce io sono anche prete quando abbiamo parlato col magistrato che pur capisco che nella sua di pensione lo faceva con un certo interesse
Ma detto ma non capisco perché lei rette
Non sia d'accordo con me
Nel trovare un posto dove dare vitto e alloggio a quest'uomo
E ho fatto molta fatica fagli capire che il carcere non è questo non è la discarica non è suo compito che ci sono i servizi sociali
E ho dovuto anche su metterlo nero su bianco e nero mandato però al di là della che non voglio mai polemizzare
Però m'ha fatto pensare perché quel magistrato non aveva mai visto
La di infermeria del nostro carcere perché mi ha detto guardi che comunque nella vostra infermeria c'è una mi risulta che c'è una una stanza per persone handicappate o sì dico però in quella stanza in questo momento c'è uno malato di Sla in carrozzina è un altro senza gamba non credo che possano aiutare quest'uomo
Quest'uomo è stato portato dopo una settimana è stato riportato in carcere
E in carcere dopo una settimana si è scoperto che da una frattura scomposta al femore
Creata sei probabilmente da una caduta in carcere perché nessuno poteva aiutarlo
Allora
Ecco al di là della buona cattiva volontà degli operatori degli agenti
Credo che se ci sono persone come magistrati che non riescono o che si stanno rassegnando che era salvaguardare i numeri
A non capire cosa sia
E cosa non sia il carcere
Esprimo laici primo proprio come dimensione di grave preoccupazione grazie
Fermo qui
Il garante della regione Emilia Romagna Roberto Cavalieri grazie a seguire abbiamo altri c'è un intervento che dobbiamo fare perché mi ha chiesto nulla in perché poi a un impegno avremo
Attimo solo
Antonio vinco letto Padova i Paolo Pucci comune di Oristano e poi abbiamo le conclusioni dimore poi riprendiamo temono Palma riprendiamo su tutto
Grazie
Ma io volevo condividere un po'alcune riflessioni mi scuso se dico cose che magari sono già state dette sul settore condividerò perché mi sono uscito un attimo fa perché è economico
No no faccio fatica un po'inquadrare i senso di interventi perché mi era parso che vi fosse un incontro da oggi al futuro invece parliamo molto diciamo di cose del vissuto dei garanti
Diciamo son tutti aneddoti storie in questione che da abbiamo tutte vissute le viviamo purtroppo in me
Tutti i giorni io volevo dire nella sostanza in breve tre cose
Credo che i garanti il principale la conferenza Morgante sono sotto anche garante Cuna dal Parma il più grande difetto che anni garante che non condividono assolutamente nulla tra di loro quindi c'è una grandissimo
Fatica dal punto di vista tecnico ai a capire qual è la direzione
Io in l'unica persona che ho visto fare sotto Mauro Palma mi ricordo verso l'anno faccio fatica inquadrarlo dire a Bologna quando Faith tu hai fatto bingo tre giorni incontro però non è che si nasce garanti quindi si fa magari si è insinuato in garantirvi si è fatto in carcere l'avvocato quant'altro però poi le tecniche e quant'altro diventa molto complicato io non ho mai visto
Dal due mila quattordici è ormai sotto nessuno una meno un indicazione su succede questo fatto la diciamo la procedura o la l'approccio indicato e questo non esiste nessuna Mele grotticella le tiri fuori perché io non ho mai nel marcio tra ministri credo che questo sia un difetto
Anastasi e lo sa perché nelle varie riunioni io l'ho sempre ribadito l'ho sempre detto presa d'acqua diventando pure antipatico forse sono anche più pratico e va bene così che secondo punto anche lì sono dei profitti socializzato antipatico stranezza il secondo punto che riguarda per me
Una una serie di una serie di parole
Che i garanti non dicono mai sono delle parole che riguardano il nostro il nostro incarico l'articolo sessantasette olio santo sette bis ma nello diciamo ma io non ho mai visto
Forse mi sbaglio che qua se l'avete fatto bidone Mad Men inviate nelle relazioni che io leggo guardo magari che per per copiare la metodologia vedere
Noi ieri il riferimenti istituzionali che ci eleggono non sono mai parte di critiche o di osservazioni o ci indirizziamo molto raramente io parlo delle giuste mi agito attiva la Regione mitomane quando alcune del Comune o dell'associato Soverato
La i diritti detenuti sono devono essere spietati dall'istruzione presenziare ma c'è una platea di di soggetti ed è l'unico che lo citate
Magari mi permetto dell'un per cento Stefano l'ho detto prima la sua introduzione perché visto o è ha perso negli ultimi incontri sta tirando fuori questo lato del no del nostro impegno o dei nostri interlocutori che sono che vanno criticati vanno chiamati alle loro responsabilità le regioni vanno chiamate lo sponsor sulla sanità regionale
Se la sanità va male in cova Benincasa sarà merito o demerito della sanità regionale che il cui risponde un assessore
Uguale per quanto riguarda il welfare locale di assessore locale cioè non è che tutte le volte il capo DAP che io non lo difendo qualunque esso sia
Debba essere tutta al sempre alla stazione penitenziaria indirizzate nostra mettere che ne merita tutte le merita ancora di più ne abbiamo calci puramente dimenticate ma l'ente locale ha una responsabilità tecnicamente nell'ultima circolare delirio di circolare del dottor ma Polillo quella che impone le le autorizzazioni al DAP su sull'Emilia Romagna incidono sul Piacenza su Parma e su Ferrara cioè là dove ci sono i Circuiti alta sicurezza se tra S uno donna che senza avesse tra se uno uomini e quarantuno bis su uomini a Parma AS due Piacenza
Già sono a già sono comuni che spendono pochi i suoi finanziamenti che hanno Dakar dalla Cassa ammende te per tal penso elemento io non ho ancora sentito un mese lo circolare o poco più
Un nessun assessore nessuno preoccuparsi e per il fatto che spenderanno ancora meno perché fanno ancora più fatica dell'autorizzazione nessuna abbia ha fatto un elenco di quante attività io guardi colleghi garanti sono state chiuse ve lo dico non so al pranzo di Natale a Forlì è stato chiuso attività Parma vengono chiuse cioè bisogna fare molta attenzione rispetto a i cocci che sta generando questa questa queste situazioni noi dobbiamo abbiamo una platea di soggetti a cui orologio si che non sono solamente navi sassone penitenziario
Terzo punto che riguarda anche qua e chiudo le parole non detto riguarda neolitico di reclusione noi non abbiamo solo le carceri noi non abbiamo solo le carceri
Noi non abbiamo solo le carceri prodotta a volte perché abbiamo ad esempio le Camere sicurezze mi sono intestardito e o da da da luglio a dieci giorni fa visitato tutti i settantacinque siti in Emilia Romagna
Che dunque sono presente cani presenti cani sicurezza mi ha fatto un questionario se erano studio fa muro famoso per la polizia locale
A parte il Garante qualcuno non ci si ricorda di Mauro Palma in alcuni luoghi dove il passato però i garanti io parlo di chi mi ha preceduto in via Manin cementato non so voi andate a vedere capisco Enzo perché quelli son luoghi di detenzione di sottrazione
Dei dei diritti delle persone
E i riferimenti sono i comandanti di compagnie con attestazione i carabinieri
Il questore idee io la responsabilità compagnia guardia di finanza il comando di polizia locale i garanti Rocchi Riganti comunali vanno a visitare
Se i comandi hanno della polizia locale hanno carni sicurezza la carne sicurezza cioè dobbiamo non essere dove chiaramente il peggior carcere però ci son tanti culturalmente spazi dove chiudo con questo non è un punto ma io non so tirato Fombio Sossella Scarpa
All'ultima riunione che mi ha fatta garante regionale credo che il problema ha detto che ho ma anche la Conferenza riguardo anche ciambellano che sa ne è stato anche oggetto di una lunga telefonata tra me e lui io somme mi preoccupa nomi però col fatto che non ci danno circolari che è una cosa che ce lo SNAI diciamo fama sul gozzo
Mi preoccupa molto nel caso la trovo insopportabile questa va qua per tavolo anche che ormai nella nostra diciamo e mondo dei garanti io quando vedo ex capi DAP ex direttore di carcere sono minati garanti a me vengono i brividi ma nonché Luís stato nominato nonché un consiglio comunale o l'ha sempre agito attiva regionale lo nomina perché è legittimo sulla prevista legittimo nonché il dico la persona ma che nella Conferenza dei coordinamenti io debba avere a che fare
Con dei colleghi garantì che sono ex di otto in carcere e quant'altro me questa qua qua mi dà terribilmente noia per cui lo comunico qua pubblicamente lo dicono le non è fare dello spettacolo io ciambellone non so se Veron con le riunioni dove ci sono garanti che sono stati che sono tuttora magari con incarichi che hanno che fare con l'amministrazione penitenziaria io faccio vi dei sindacati perché io questo Nello dividevo tu Samuele
Se come con quale libertà io posso parlare in quelle riunioni quando un coordinatore del più importante nazionale tipo dal Senato dei direttori
Con tutto che è una bravissima persona con tutto che chi l'ha detto ha fatto benissimo leso se il suo candidato e le sue ma io in quell'opinione faccio molta fatica io questa cosa qua
Ve la pongo sul tavolo perché arriva a non essere compatibile con la mia presenza grazie
Grazie
Allora darei la parola urla un attimo a Paola Bacci perché dice che sta per entrare andare in un treno comune di Oristano
Allora appalti
Era Paolo
Ah deve partire era senza Paola Wozzeck presente no espulso avrà ci conoscevamo non aveva
Diciamo e adesso vediamo come proseguiamo se con invece Antonio vicoletto semplifichiamo la sessione iniziamo la successiva
Occasioni del genere sono sempre molto gradite perché più ci si riunisce più ci si conosce anche personalmente più si lavora anche meglio
Io
Faccio un po'mie le parole appunto del Presidente prima quando ha detto che bisognerebbe avere una cioè quando ha ricostruito come si è arrivati alla nomina del Garante nazionale
Che l'ampio stato un po'diciamo osteggiata in un primo momento la legge non va bene lui disse va be'adesso vi facciamo la legge poi la si può anche perfezionare
Da questa frase io partirei per ricordare lavoro dal garante di dal professor Palma riguardo a un documento che fu sottoscritto appunto dall'ufficio la garante nazionale e dall'Anci che diritti comuni diritti comuni che documento che è assolutamente sui non lo dico perché feci parte del gruppo di lavoro assieme alla dottoressa Ciuffoletti che qui presente ma perché ritengo che in quel documento servisse ed è servito a molti i garanti locali
Per poter avere un riconoscimento da parte dell'amministrazione penitenziaria e io sono stato nominato garante comunale locale di Oristano nel due mila e sedici qualche anno dopo l'istituzione la nomina del garante nazionale
Da subito l'amministrazione penitenziaria in Sardegna aveva sollevato dubbi su latte chi ti manda cioè in base a che cos'è che tu puoi entrare qui dentro non foss'altro perché il carcere di massa ma che è una frazione di Oristano su cui appunto
Comuni Tristano competente tiritera
Inter è un carcere di alta sicurezza
Convivono circa varie sezioni A S uno S tre
Media sicurezza una cifra che si aggiunga oscillante intorno ai duecentosessanta detenuti di cui mi l'ottanta per cento è alta sicurezza nutre la restante parte media sicurezza con le difficoltà che questa convivenza nel medesimo istituto nonostante siano separati chiaramente per motivi di sicurezza insomma base all'ordinamento penitenziario i problemi che ci possono essere
Il documento di diritti comuni è un documento che sicuramente a alle sue le sue
Cose da perfezionare però io appunto in questa sede
Chiedo alla conferenza dai garanti territoriali anche ad Antigone in quanto ad appeal quanto associazione a
Spronare lanci affar suo nuovamente a perfezionare questo documento affinché tutti quei dubbi anche quando io sento un garante locale o regionale non mi ricordo chi è che l'ha detto
Chi è c'è chi è il garante locale come chiede all'ente locale cioè tu sei un garante poche cose al Garante
Cioè legislativamente giuridicamente devi essere già consapevole che cos'è il garante che cosa è un garante cioè non si può prendere un incarico del genere senza sapere giuridicamente come tu sei definito
è per credo che sia una cosa importante
Questo è anche legato a un altro aspetto che io credo sia importante che è la formazione ai tempi del professor Palma
Una cosa su cui l'ufficio aveva battuto molto era la formazione dell'amministrazione penitenziaria sia da un punto di vista del cioè sia per il riconoscimento dalla figura del del del della figura del garante all'interno ma anche per con tutta una serie di diritti
Che è con le la vita all'interno del del carcere spesso per dinamiche interne allo stesso carcere
Ci si dimentica e questa è una cosa che secondo me
Questo è un altro aspetto che chiederei appunto anche a all'ANCI se fosse stato presente comunque sia alle associazioni di categoria far sì che questo aspetto sia fortemente
Definito cioè che è una persona che prende questi incarico sia consapevole che dal momento in cui la prende presi in carico e un continuo studiosi un continuo perfezionamento non è soltanto articolo ventisette della Costituzione anche la legge c'è anche la legge amministrativa la duecentoquarantuno del novanta che è quello per cui un garante essendo un incaricato di pubblico simili servizio e quindi essendo all'interno di un'amministrazione in base a quell'articolo all'articolo quindici debba essere ascoltato dalle altre amministrazioni ecco perché quando per dire
Il collega cavalieri dice
Non è soltanto DAP certo perché se manca la scuola all'interno del del carcere o manca la situazione di Tarja
Non è DAP che deve garantire la scuola all'interno del del carcere non è il DAP che deve garantire l'assistenza sanitaria sono l'assessorato regionale alla Sanità piuttosto che
L'ufficio di Ritter e l'ufficio territoriale regionale alla Sperlari scolastica
E questi sono aspetti che io nel mio piccolo di come garante locale purtroppo o le difficoltà a far capire alle amministrazioni che nonostante io sia un garante locale comunque sia rappresenta rappresenta un'amministrazione quindi quando io ti chiedo
In cui al potere unico che si dice che si dice debba avere o abbia al Garante i garanti cioè dalla moral suasion
Non è soltanto moral suasion deve anche ascoltare quello che io dico anche perché ciò che io ti dico è anche uno sprone affinché questi diritti
Siano garantiti date
Elettorale il tema Carcere poi quando si parla anche del da un punto di vista diciamo di di di di politica quindi quando si va dall'assessore di turno eccetera l'assessore di turno solitamente dice sito sta venendo a chiedere i diritti che questo diritto sia garantito alla alla al detenuto ma già non riesco a garantirlo al libero figurati se se ho interesse a garantirlo anche al detenuto
Purtroppo questo è una cosa in una conferenza a cui partecipa ai fu detto una cosa molto molto giusta purtroppo questa non è colpa nostra c'è non è colpa del del di di adesso è una cosa che deriva
Dai padri costituenti secondo me perché
Il detenuto non è elettoralmente appetibile e questo è dovuto al fatto che nonostante i padri costituenti di carcere ne avessero visto te lo si dimenticarono che secondo me quel diritto di voto garantito ai detenuti potesse essere utile non tanto perché
Al di là delle del significato vero del del del diritto di voto ma anche per poter far sì che comunque sia uno anche se dentro un carcere comunque fa sempre parte della società e chimiche questo diritto sia rivisto o questa assenza di diritto sia rivisto io credo che sia un tema che dovrebbe essere portato portato avanti concludo con il l'argomento che o o quantomeno sul punto della della della della comunicazione degli lavori dei diritti eccetera io credo che ci sia una bisognerebbe ripensare all'uso da parte dei garanti dell'uso dei soci al network molti utilizzano i soci annetto Arché in maniera un po'
Libertina
Cioè non non hanno una grande consapevolezza di quello del del grande potere che ha il socio al network cioè meglio una relazione
Sottoscritta con firma digitale che non un post su Facebook è inutile che io dica sul Facebook o non solo Oko sollevato problema anche davanti al no alla alla procura procuratore generale della Repubblica sì ma l'hai depositata alla alla denuncia
Con quindi con questo concludo grazie
Il questa prima parte facilitando la parola Mauro Palma per una prima sessione di conclusioni Mauro se riesce a stare nei quindici minuti così poi facciamo la pausa pranzo
Dedicherà infatti cinque minuti prego Hutter pezzi noti cinque cinque cinque un po'in qualche modo siccome diciamo siamo in un periodo in cui ultimamente vedo molti di prendere studi e osservazioni di tipo agostiniane e quindi un po'il presente del passato e il presente del presente nel presente del
Che ne sarà perché arricchire la memoria dove dove siamo e quindi come muoversi
E riprendo alcune cose che ha detto Patrizio all'inizio
Per me medico come elemento informativo per chi diciamo quella stagione non c'era eccetera il intorno mi pare al venti giugno del
Novantasette morì improvvisamente il capo dell'amministrazione penitenziaria Michele Coiro e nel giro di quindici giorni il ministro Flick
Nomina e Alessandro marziana può mette capo dell'Amministrazione articoli si congratula te io ho ritrovato che la con cui che ci congratuliamo conferito
Ti di questa nomina posso dire che avevamo portarvi già la nomina tant'è che una delle prime delle telefonate di marcare appunto il tipo di ringrazio non pensavo che mi dicevo ma ti pare che il ministro dar retta a questi Hastings bischeri
Scatena il baobab c'erano armi dell'UE dar retta Silvio rischia il ministro e il vice ministro aveva dato rete in quel contesto
Si pone il problema dell'entrare in carcere dell'osservazione
Prima Patrizia ricordava il convegno del novantasette no che siamo nell'autunno nel novembre del novantasette e il problema dell'entrare quest'arte non sono scisse le questioni qui Antigone che pensa all'osservatorio e la questione di quel dibattito di vede difensore civico articoli ottiene poi da marcare a per la prima volta anche di questo ritrovato la la documentazione l'autorizzazione a interrare con tre persone a livello nazionale è una persona livello per ogni regione
Diciamo all'entrare in carcere con Sacchi nonostante vari tentativi
Nei primi anni due mila non è stata
Ma tolta ad Antigone si è che come dire ed è aumentata avevamo anche e vale la pena riportare una forte sul Po
Privi finanziamento dato allora di cinque milioni di lire per portare avanti questo pensiero lo fece Rita levi Montalcini che etichette il patrocinio in qualche modo infatti a marcare perché ha dei permessi gliel'abbiamo allegata perché ci sembrava come dire opportuna
Quella configurazione era caratterizzata da un meccanismo sostanzialmente centrato struttura spetti il la conoscenza e far conoscere
E contemporaneamente la reazione alle alle varie cose difensore civico uno strumento sostanzialmente reattivo si muove su segnalazione e su indicazione ed era realmente la fisionomia di un organismo in quel momento
Patrizio poiché ha nominato Piero i peli dibattito dei primi anni due mila quando c'è il
La questione del Protocollo opzionale alle alla convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura pratico tra parentesi la convenzione del mille novecentottantaquattro c'era stata una discussione fino al due mila due
Poi nel due mila due cioè pure questa idea dell'opzionalità un protocollo opzionale che cessati possono accogliere ma chi lo accoglie stabilisce poi un meccanismo nazionale indipendente
Che cosa c'è dietro quel dibattito c'è uno slittamento da meccanismi strettamente Erietti Dini a meccanismi sostanzialmente preventivi
E il tipo di tutela nei luoghi di privazione della libertà comincia ad Atene quelle immagini di due parti così come aveva il Comitato europeo per la prevenzione della tortura
Che peraltro aveva cominciato a lavorare nell'ottantanove io ne ero diventato componente nel due mila e poi ne sarei diventato presidente da un lato la tutela giurisdizionale che è tutela sostanzialmente reattiva
Che interviene nelle varie cose anche perché l'articolo sessantanove che comma uno poteva poco essere portata avanti i dati dichiarati competenze
Che erano state affidate alla magistratura di sorveglianza da un altro lato una tutela non giurisdizionale
Dialogante con quella giurisdizionale fatta da organismi appunto di natura non tradizionale ma fortemente indica ti da un lato eventuali accertamenti essi e sentenze da un altro lato raccomandazioni
Segnalazioni raccomandazioni e osservazioni perché certe cose e e sì modificassero
Da tener presente che questo mutamento
Era anche dovuta ad altri aspetti l'estensione delle forme di privazione della libertà
Non penali ma amministrative novembre novantotto aveva avuto la prima introduzione di centri per il rimpatrio ma anche in altri Stati
Tenete presente che per la prima volta e nel novantacinque che la corte europea riconosce che quelli sono luoghi di privazione della libertà quindi siamo sempre in quegli anni quindi da un lato quelle forme da un altro lato l'assoluzione da parte degli organismi di Strasburgo
Ti questa ipotesi
Oltre che della privazione della libertà formale quindi per intenderci quella penali
Quell'amministrativa per i migranti le camere di sicurezza che venivano richiamate e anche le situazioni psichiatriche diciamo da danno o i servizi psichiatrici di diagnosi e cura altrove
I manicomi civili ancora
Largamente esistenti oltre a quelle il Consiglio comincia a esaminare le questioni delle situazioni di privazione della libertà ben fatto in cui si realizzano il privazione della libertà senza che ci sia
Un dove il provvedimento ricorribile alla magistratura ma come situazioni che condizioni oggettive cito tra queste
Per esempio tutte quelle navi quarantenne citate prima ma anche molte situazioni nel RSA R. ST che in qualche modo finiscono configurarsi come tali
E poi il periodo anni e anni dopo il periodo Comit lo dimostra dicevo questa e un meccanismo quindi che tende a spostarsi da un lato sulla prevenzione
E sulla individuazione situazioni e che in qualche modo anche fortemente caldeggiato da questo elemento estensivo della privazione della libertà sia essa de iure che etichette fatto porta a configurare sempre più la necessità di organismi indipendenti
Che qualche molto individui mio gli elementi Tikriti cita che si dialoghi non quelle autorità ma con un forte elemento di autonomia me
Individuare le le singole situazioni queste per quello che riguarda in qualche modo il passato in quel passato io ricordo
Che una persona che era stato un motore di questo di di questa estensione Nino Cassese mi ricordo che una volta disse proprio a me lo era stato il presidente del Comitato europeo per la prevenzione del rottura quando poi ne sono diventato Presidente io cioè la seconda volta che l'Italia aveva la presidenza l'unico diciamo un lo mi disse
Guarda che bisogna aver fretta perché prima o poi i governi capiscono la potenza di questi organismi e mettono dentro tutti quanti quelle che sono delle persone molto più di vent'un titolo quindi bisogna scrivere repulsive pure di come fare check-list eccetera con forza e con rapidità in modo che se li trovino importi come regole di attuazione un po'capire anche la vicenda
Dei garanti e e via dicendo
Imprese nelle e presente per mi assistiamo atto due per il corso innanzitutto questa questione delle nobili ho sentito un po'anche anche le porte nel nostro linguaggio quanto il presidente mi ha nominato
Quando sento uno cose di questo tipo no come tipo di corsi cioè che diventa presidente di regioni o quando il Sindaco feto accolte
Delle nomine fatte altre persone almeno senza proprio selezione diciamo che della questione ma soprattutto il presente
Ci dice
Ci pone alcuni aspetti innanzitutto l'individuazione di inimicizia di determinati settori delle popolazione in qualche modo tappa rotte scegliere
Che è caratterizzato dal fatto che l'ultima lettera perché la giurisprudenza della Corte europea rispetta emigranti devolve fosse tanto pregnante è fermata in testa quello firmata anche altri da due responsabili di governo di coalizione è totalmente diversa l'una dall'altra
Italia ed animata cioè dei Italia e Danimarca due coalizioni diverbi diverse cioè lettere destra centro tessendo municipale
Poi invece centro sinistra della in apporto nell'individuazione del nemico comune che un una questione che pone un problema che gliela porta invece e poi chi interferisce sulla giurisprudenza della della della corte europea
Guardate che c'era stato un precedente nel due mila tre era stata in Inghilterra che si era fatta capo questa cosa però era proprio un chiaro schieramento non era una trasversalità allora si era fatta che diciamo carico di dire l'assolutezza del divieto di tortura Pappi lanciato con l'emergenza dei
Del terrorismo internazionale non le diede retta per quasi nessuno l'assemblea firmarono in sei inclusa l'Italia
Firma del governo Berlusconi firmò anche quella richiesta come etico che consentono alla firmarlo in sei ma altri non Pietro Monforte quello non mi interessa di dei chili o meno ma il fatto che ci sia a livello minimale ci accorgiamo che per molte persone
Anche membri del Parlamento che avevano fatto tutte le dichiarazioni contro i bambini in carcere nell'età da zero tre anni questa livello non saranno non hanno esitato ad approvare una legge che porta quindi da zero vanno e quindi che in qualche modo c'è un mutamento di questo tipo ma ci accorgiamo che c'è poi un attacco molto specifico a tutti gli organi di controllo e
Tutti quanti
Diciamo gli organismi e istituzioni intermedie
Sentivo con te abbastanza raccapriccio coglie Richini l'attivista per esempio indignazione rispetto ad alcune caratteristiche dell'Authority per la privacy
Rispetto a come si era mossa eccetera portavano a dire
Allora aboliamole
Queste autori e lo portava verticale ad allargarsi de è chiaro che giustamente diceva Patrizio all'inizio in quanto le persone conto invece nelle istituzioni insomma un conto è criticare sapete la Francia ha fatto una cosa molto simile adesso non voglio dire paragonare cessava Gianna ritengano incassato il primo controllo generale divieti privazione della divertente
Quindi il primo garante francese che ha fatto un'opera eccezionale eccetera appena finito è è stata nominata una che era stata trombato alle elezioni eroticamente non avevano non era diventata deputata e appena lei
Papà affittava ha finito lei poi così insieme ritornati ad una fisionomia anche migliore cioè ci sono degli elementi di vedere che poi il presente del futuro in qualche modo siamo in un momento di attacco e di attacco diciamo anche e ma l'indipendenza
E anche anch'alla tendenza attive questo non ti riguarda qualcuno prima citava ci dicono ma questo non è nella tua norma questo non è
Nel due tre
Le da un lato l'indipendenza dall'altro lato il limite perché soltanto in questo contesto che il contesto diciamo che il presente è che poi è caratterizzato da questi numeri se fanno prima diceva un punto che forse poi non è stato colto nuovamente sono i numeri tendenziali
Guardate che e nell'ultimo mese e e qui vado su in carcere la popolazione detenuta è cresciuta di nove virgola sette
Detenuti al giorno
Allora in una recente incontro che io avuti in cui erano molto presenti anche di coloro che lavorano con il commissario Antonio io ho detto sono con
Non conta adesso nulla farete tutto quello che avete detto che alla fine del ventisette avete dieci mila mi diede detenne più ti faccio presente che se andiamo con il ritmo di nove virgola sette al giorno Ouattara lì due anni e per inglesi quanto prima da quando avete dichiarato
Salate nella stessa situazione attuale cioè
E il problema è interrompere perché anche importante la questione dei provvedimenti del piano d'azione Torregiani
Perché interveniva e perlomeno una parte è riuscito a intervenire sulla riduzione dei ritmi oltre che sul provvedimento della detenzione del
Gli affari speciali centonovantanove
Perché delle liberazione anticipata e speciale ma interveniva un possibili ritmi e anche su quella fitta all'interno
Del Ca'alla vita all'interno del carcere perché qui l'elemento del carcere dell'affollamento deve connettersi all'elemento della chiusura et de connettersi anche un elemento che non sono un po'stanco parlare bene del personale
Ho parlato pene del personale di polizia penitenziaria impatti in fare occasioni
Ma sono un pochino stanco ho letto stamattina mentre parlavate
Il comunicato che il Sappe rispetta detenuto che si è impiccato questa notte a Torino questa notte
E il comunicato del Sappe
Che tende a capire
Una persona con molte tensioni come a dire giacché allo quaranta edilizio
E che poi è tutto centrato su quanto è stato bravo la gente che immediatamente era intervenuto e aveva anche tentato di rianimarlo
Allora un personale MTV e tosto anche quanto si sa far rappresentare da persone dignitose un personale che si fa rappresentata questo tipo
Perché chiaramente a un certo punto
Circolo istituzionale va bene però diciamo poi bisogna anche essere chiari vado sul futuro terzo perso che lo dico in un minuto
Dico quello che il garante non deve essere
E il carattere non è l'estensione degli Estensi dell'estensione delle l'assessore
In qualche modo diciamo quello che gli toglie un poco di beghe perché la sessione ai servizi sociali magari c'ha tante cose e il carcere lo deve cantare anche non è il supplente dell'amministrazione non n e anche un'istituzione come dire Pagliara volontariato di che è una istituzione e se vuole esserne istituzione tale e come diceva Patrizio passa all'istituzione bene passano le persone ma l'istituzione
Resta il primo punto rivendicare il proprio ruolo istituzionale che passa attraverso un riconoscimento venivano citati prima per il comunali quelli redento commento citava adesso Moggi
E passa attraverso il riconoscimento passa attraverso Coco passa attraverso
Una spettri
Silone
Perché il lavoro è tale odierne anche retribuito altrimenti diventa una forma di come dire di poi dopo può anche decidere come imputare lo lo relegarono tutto per comprarsi la cosa ma è un'altra questione quella è una questione personale personale la questione è che l'istituzione mi deve
Michele riconosce
Ecco questo elemento diciamo mi porta a parlare delle e presente e del futuro nel senso che io ritengo che sia finita
Dopo questi anni
La fase chiamiamola sperimentare di varie forme tutte generose
Chiunque lo abbia fatto questo lavoro ma che ora si è arrivato il momento di dare una griglia strutturale se ne vogliamo fare un voto che poi muovendoci le persone passeranno certe cose non cambieranno e devo dire scusatemi perché siccome piace essere sempre un pochino poi polemico che lo ringrazia davvero organizzato questa cosa che effettivamente una restituzione perché è la prima volta che io riesca a restituire il mio pensiero alla Conferenza dei garanti che non ha avuto mai la cortesia di invitare lì una volta finito il mio mandato a qualunque sua riunione grazie il secondo prima
Abbiamo chiederei un un minuto e mezzo ancora prima di fermarci per mangiare
Dico semplicemente una cosa non c'è qui la garante della Basilicata vero ecco la
E
Perché appunto volevo diciamo capire rispetto all'organizzazione dei successivi interventi però invece mi chiedeva
E io sono totalmente d'accordo Piero Rossi se vogliamo visto che noi l'anno scorso chiedemmo al Parlamento l'anno in cui i soci di raccordarsi giunsero la quota di novantadue
Che era ma sai cioè non è che ne stiamo a contare i suicidi qui in questa sede abbiamo fatto una così un po'di conflitto polemico sempre educato con il direttore generale dell'Ufficio detenuti da Polillo
Che contestava il numero dicendo che il numero lo può dare solo l'amministrazione perché e depositaria delle dei dei della statistica ufficiale no perché i morti
L'abbiamo i morti s'intende trattano come sono morti quindi ovviamente morire fuori dal carcere ma togli diciamo togliersi la vita dentro non possiamo notturno classificarlo suicidio ovviamente
Ieri ce ne sono fra ieri e avantieri ce ne sono stati due
Uno a Torino e uno tra drammatico ancor di più a Como
E quindi ha ragione Piero almeno noi visto che abbiamo chiesto al Parlamento e questo non è accaduto almeno e lo possiamo fare non un minuto ma trenta secondi di silenzio forse sono sacrosanti
Grazie

